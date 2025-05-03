Simplifiez la planification de vos projets : options de modèles d'échéancier Figma pour Teams

Avez-vous déjà essayé d'utiliser Figma pour esquisser le calendrier d'un projet, mais vous vous êtes retrouvé avec un fouillis chaotique de flèches et de formes ? Oui ! Je suis passé par là.

Partir de zéro et établir un calendrier bien organisé peut être intimidant, surtout si vous gérez plusieurs projets, échéances et mises à jour d'équipe.

Bien que des outils tels que Microsoft Powerpoint, Google Slides, Google Sheets et Google Docs soient utiles, les modèles de calendrier de projet Figma simplifient l'organisation du calendrier des projets en fournissant une ressource graphique claire pour le suivi, la planification et la modification du calendrier. Ces modèles vous permettent de suivre sans difficulté tous les changements, qu'il s'agisse d'un flux de travail créatif, d'un évènement ou du lancement d'un produit.

Cet article présente les meilleurs modèles d'échéancier Figma qui vous feront gagner du temps, amélioreront la collaboration et assureront le bon déroulement de vos projets. 🎉

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'échéancier Figma ?

Un modèle d'échéancier Figma bien conçu offre une approche systématique et visuellement attrayante pour mapper les évènements, les jalons et les phases d'un projet. Il doit être intuitif, adaptable et personnalisable tout en préservant la cohérence du design. Voici les aspects importants qui font un excellent modèle d'échéancier Figma :

✅ Disposition claire et logique : optez pour un modèle avec un flux bien structuré, garantissant que les évènements, les tâches ou les jalons sont affichés dans un ordre logique

✅ Disposition automatique et évolutivité : sélectionnez un modèle qui utilise la fonctionnalité de disposition automatique de Figma, qui garantit que les éléments s'ajustent automatiquement lorsque de nouveaux éléments sont ajoutés ou redimensionnés

✅ Composants personnalisables : choisissez des modèles personnalisables qui permettent de réutiliser des composants pour les éléments récurrents tels que les jalons, les libellés de tâches ou les indicateurs de progression. Vous devriez pouvoir les personnaliser facilement en quelques clics

✅ Sections et libellés codés par couleur : hiérarchisez les modèles d'échéancier gratuits à l'aide de catégories codées par couleur pour différentes tâches ou jalons afin d'améliorer la lisibilité et de vous aider à distinguer rapidement les phases, les échéances ou les priorités d'un projet. Ces aides visuelles sont également utiles lors des présentations

✅ Conception réactive et contraintes : choisissez un modèle conçu sans contraintes et avec des options de redimensionnement afin qu'il s'adapte à différentes tailles d'écran et à différents appareils

✅ Styles de texte et icônes prédéfinis : choisissez un modèle avec une typographie cohérente, des styles de texte prédéfinis et des icônes ou indicateurs minimalistes mais efficaces pour améliorer la clarté et maintenir l'uniformité

✅ Fonctionnalités de collaboration et de partage : configurez un modèle d'échéancier Figma de haute qualité, adapté au travail en équipe, qui permet une collaboration en temps réel, des modifications faciles et des annotations claires afin que plusieurs utilisateurs puissent contribuer sans perturber la structure

🧠 Fait amusant : 37 % des projets échouent en raison d'un manque d'objectifs et de jalons clairement définis.

Modèles d'échéancier Figma

Voici un large tableau des modèles d'échéancier Figma avec des aperçus détaillés et des fonctionnalités structurées pour vous aider à visualiser efficacement l'ensemble d'un projet et ses flux de travail.

1. Modèle d'échéancier de projet Figma

via Figma

Le modèle d'échéancier de projet Figma est conçu pour aider les équipes et les chefs de projet à planifier efficacement les jalons, les échéances et les livrables critiques d'un projet. Grâce à son formulaire structuré, ce modèle indique la quantité de travail achevée, ce qui facilite le suivi des activités, des dépendances et des goulots d'étranglement potentiels.

Organisez visuellement les phases, attribuez les responsabilités et respectez les délais sans omettre les processus critiques. Personnalisez les couleurs, les polices de caractères et les structures de disposition du modèle afin de répondre aux exigences de chaque projet.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Assurez-vous que tous les jalons et les échéances du projet sont clairement affichés grâce à une disposition structurée de l'échéancier

Accédez aux modifications apportées aux éléments de conception tels que les schémas de couleurs, les libellés et les dépendances entre les tâches afin de les adapter à différentes portées de projet

Collaborez en temps réel, ajoutez des mises à jour, suivez les modifications et apportez les ajustements nécessaires sans perturber les flux de travail

Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes à la recherche d'un moyen visuel d'organiser les tâches d'un projet et de surveiller les échéances pour leurs équipes, leurs clients et d'autres publics concernés.

📮 Insight ClickUp : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils permettent de réaliser une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à consolider plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières.

2. Modèle d'échéancier vertical Figma

via Figma

Le modèle d'échéancier vertical Figma est un excellent choix pour présenter des évènements par ordre chronologique, de haut en bas. Ce modèle d'échéancier simple offre une approche claire et attrayante pour décrire une série d'évènements.

De plus, la disposition verticale favorise la clarté tout en optimisant l'espace, ce qui la rend idéale pour les applications mobiles ou Web. Vous pouvez modifier les intervalles de temps, ajouter des images et mettre en évidence les périodes critiques à l'aide de composants graphiques uniques.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Affichez tous les évènements dans un ordre logique et facile à suivre

Optimisez l'espace vertical, ce qui est idéal pour les conceptions où l'espace horizontal est limité

Modifiez les couleurs, la typographie et l'espacement pour les aligner sur votre image de marque ou les besoins de votre projet

Idéal pour : les designers et les créateurs de contenu qui ont besoin de présenter des informations séquentielles.

💡 Conseil de pro : les assistants IA intégrés tels que ClickUp Brain peuvent passer au crible les données de votre projet plus rapidement et suggérer des échéanciers réalistes basés sur l'historique du projet.

Obtenez des suggestions sur les échéanciers des tâches et créez des diagrammes de Gantt dans ClickUp avec ClickUp Brain

3. Modèle de diagramme de Gantt Figma

via Figma

Le modèle de diagramme de Gantt Figma offre une approche organisée et visuellement attrayante de la planification, du suivi et de la gestion de projet.

Ce modèle, créé pour les équipes travaillant sur des projets complexes, aide à organiser les tâches, à fixer des échéances et à surveiller les dépendances dans une structure chronologique simple. Il permet à tous les membres de l'équipe de rester concentrés sur les jalons et la progression cruciaux, réduisant ainsi la confusion et les retards dans les projets.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Affichez les tâches dans un échéancier afin de voir facilement les dates de début et de fin, les durées et les chevauchements entre les tâches

Définissez et visualisez les dépendances entre les tâches

Ajustez les couleurs, les libellés et les dispositions pour les aligner sur l'image de marque et les exigences spécifiques du projet

Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'une approche structurée et visuelle pour planifier et suivre leurs projets à l'aide de modèles d'infographies d'échéancier personnalisables.

💡 Conseil de pro : Un calendrier de projet bien structuré est un outil de communication qui rassemble les membres de l'équipe et les parties prenantes en offrant une image claire des tâches et des délais.

4. Modèle d'échéancier de lancement de produit Figma

via Figma

Le modèle d'échéancier de lancement de produit Figma aide les chefs de produit, les spécialistes du marketing et les développeurs à planifier et à exécuter un lancement de produit réussi.

Il décrit les procédures nécessaires à la mise sur le marché d'un nouveau produit, depuis l'étude de marché et le développement jusqu'aux activités promotionnelles et aux optimisations post-lancement. Le modèle permet à toutes les parties prenantes de comprendre les échéances et les dépendances essentielles.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez le lancement du produit en étapes gérables

Définissez et surveillez les délais pour le développement, les tests, le marketing et la distribution des produits

Personnalisez le design en fonction des différentes catégories de produits et des stratégies de lancement, pour plus de flexibilité

Idéal pour : les chefs de produit, les équipes marketing et les dirigeants d'entreprise à la recherche d'une feuille de route complète pour commercialiser avec succès un nouveau produit.

5. Modèle d'échéancier Figma Brain

via Figma

Le modèle d'échéancier Figma Brain est un échéancier visuellement attrayant qui organise et présente les évènements, les processus ou les jalons séquentiels d'une manière compréhensible par tous.

Avec sa disposition innovante et rigoureuse, ce modèle est idéal pour documenter les phases d'un projet, les sessions de brainstorming, les flux de travail et la narration. Son style épuré et moderne permet également aux utilisateurs de mettre en évidence les évènements essentiels tout en conservant la clarté de l'échéancier. ​

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rendez le suivi des échéanciers plus attrayant grâce à une disposition unique et créative

Modifiez les couleurs, le texte et les éléments de disposition pour les adapter à différents cas d'utilisation

Adaptez-vous à différents besoins, tels que le suivi des lancements de produits, le mappage des flux de travail ou la visualisation d'évènements

Idéal pour : Les designers, les chefs de projet et les créatifs qui recherchent un moyen visuellement agréable de structurer et de présenter leurs échéanciers.

Limites de l'utilisation de Figma pour les modèles d'échéancier

Bien que Figma soit un outil de conception Web efficace, il existe des limites à prendre en compte lors du développement de modèles d'échéancier :

Absence de fonctionnalités natives pour les échéanciers : Figma ne dispose pas de fonctions intégrées pour les échéanciers, ce qui oblige les concepteurs à développer manuellement les composants des échéanciers, ce qui peut augmenter le temps et les efforts nécessaires

Capacités d'animation limitées : les capacités d'animation limitées de Figma rendent difficile la création d'échéanciers interactifs avec des animations complexes

Dépendance à des plugins tiers : les designers ont souvent recours à des plugins tiers ou à : les designers ont souvent recours à des plugins tiers ou à des intégrations Figma pour améliorer les fonctionnalités. Cependant, ces plugins peuvent être peu fiables ou ne pas être pris en charge

Défis liés à l'évolutivité : la création d'échéanciers évolutifs qui s'adaptent à différentes tailles d'écran est délicate et nécessite des ajustements supplémentaires pour garantir la réactivité

Contraintes de collaboration : Figma facilite la collaboration, mais les échéanciers complexes peuvent être difficiles à gérer en équipe

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de conception web (outils de conception graphique)

Modèles d'échéancier Figma alternatifs

Si vous recherchez des alternatives à Figma qui vont au-delà des possibilités de base, ces modèles gratuits de ClickUp, l'application quotidienne pour le travail, vous aideront à accélérer le suivi des projets ou la planification d'évènements tout en conservant une apparence attrayante.

1. Modèle d'échéancier de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et suivez les échéanciers de vos projets grâce au modèle d'échéancier de projet ClickUp

Le modèle de calendrier de projet ClickUp est un outil de planification visuelle qui permet aux équipes de suivre la progression des projets, les échéances et les dépendances dans un format tableau blanc simple. Il permet aux équipes de planifier le travail, d'attribuer les responsabilités et de modifier les calendriers au fur et à mesure de l'avancement des projets.

Vous pouvez afficher les flux de travail en temps réel à l'aide d'une interface glisser-déposer, ce qui favorise la coopération et l'efficacité. La structure du tableau blanc est flexible, ce qui la rend parfaite pour un suivi agile du temps.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Obtenez une vue d'ensemble claire des échéanciers , des jalons et des dépendances de vos projets

Définissez des tâches avec des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour les aligner sur le flux de travail et les exigences du projet

Mettez à jour, attribuez et ajustez les tâches directement sur le tableau blanc

Reconfigurez rapidement les phases de vos projets et adaptez-vous aux changements de délais

Idéal pour : les chefs de projet, les équipes agiles et les groupes interfonctionnels à la recherche d'un moyen dynamique et interactif de gérer les échéanciers de projet.

💡 Conseil de pro : Que vous fassiez partie d'une équipe dynamique ou que vous gériez vos projets, un suivi efficace de votre temps augmente votre productivité et votre réussite. C'est là que le suivi du temps Agile offre une approche flexible qui vous aide à surveiller votre temps tout en adoptant les principes Agile : adaptabilité, transparence et amélioration continue.

2. Modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la planification de projets complexes grâce au modèle d'échéancier de projet Gantt de ClickUp

Le modèle de calendrier de projet Gantt ClickUp permet aux équipes de consulter les calendriers des projets, de suivre les dépendances entre les tâches et de garantir leur achèvement dans les délais. Il simplifie la planification de projets complexes grâce à une interface dynamique et interactive qui affiche les tâches et les jalons sur un calendrier.

La flexibilité de ce modèle le rend idéal pour les équipes qui ont besoin d'une approche structurée mais flexible de la gestion du temps dans leurs projets.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mappez facilement les tâches et les échéanciers, en vous assurant que les phases et les dépendances du projet sont clairement définies

Surveillez le statut des projets à l'aide de barres de tâches codées par couleur et de délais ajustables

Établissez des relations entre les tâches pour éviter les goulots d'étranglement et améliorer l'efficacité du flux de travail

Basculez entre les affichages mensuel, annuel, hebdomadaire et résumé

Idéal pour : toute personne souhaitant mettre en œuvre un échéancier de type diagramme de Gantt dans ses projets.

📚 À lire également : Étapes pour une gestion efficace du temps dans les projets

3. Modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des forfaits marketing structurés avec le modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Le modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp est une approche systématique qui permet aux équipes de planifier, de programmer et de suivre efficacement leurs initiatives marketing. Ce modèle fournit un aperçu détaillé des principaux efforts marketing, des échéances et des livrables, garantissant ainsi que les équipes restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs.

Grâce à des statuts, des champs et des affichages personnalisables, ce modèle aide les spécialistes du marketing à organiser leurs tâches, à suivre la progression des campagnes et à aligner les efforts marketing sur les objectifs de l'entreprise.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mappez et gérez les tâches marketing afin de respecter les délais sans rush de dernière minute

Passez de la vue Activités à la vue Pipeline, à la vue Capacité des prospects marketing et à la vue Échéancier pour suivre la progression de la campagne sous différents angles

Utilisez des statuts prédéfinis tels que « Abandonné », « En cours d'évaluation », « En cours d'exécution », « Non commencé » et « En cours de planification » pour classer et suivre les étapes de vos campagnes

Partagez les mises à jour avec les membres de l'équipe, attribuez les responsabilités et assurez une coordination fluide entre les équipes

Idéal pour : les équipes marketing, les stratèges de contenu et les responsables de campagne qui ont besoin d'un moyen structuré pour suivre les efforts marketing, les échéances et les plans d'exécution.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion de calendrier de projet

4. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez facilement les échéanciers de vos projets à l'aide du modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Le modèle d'échéancier remplissable ClickUp permet aux équipes de planifier, suivre et mettre à jour facilement leurs échéanciers de projet. Utilisez des champs et des statuts personnalisés pour concevoir des échéanciers précis qui reflètent correctement les phases du projet, les délais d'achèvement prévus et la planification des capacités. La fonctionnalité de remplissage de ce modèle permet aux équipes d'ajuster les calendriers de manière dynamique.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mappez facilement les phases, les jalons et les échéances de vos projets pour que tout reste sur la bonne voie

Attribuez des tâches avec des attributs spécifiques tels que les jours alloués, le coût réel, l'achèvement de la tâche et la phase du projet pour un suivi détaillé

Passez de la vue Liste à la vue Gantt, Charge de travail et Calendrier pour analyser la progression du projet sous différents angles

Partagez les mises à jour avec les membres de l'équipe, suivez les modifications et assurez-vous que tout le monde est aligné sur les objectifs du projet

Idéal pour : les chefs d'équipe et les managers qui travaillent sur la planification des capacités et la gestion de la charge de travail.

5. Modèle de tableau blanc pour échéancier de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les jalons clés dans un format interactif avec le modèle de tableau blanc Échéancier de ClickUp

Le modèle de tableau blanc Échéancier ClickUp est une solution simple qui permet aux équipes de visualiser et de gérer les échéanciers de projet dans un cadre collaboratif de type tableau blanc.

Ce modèle vous permet de mapper facilement les jalons critiques, d'attribuer des tâches et de modifier les échéances en temps réel. Grâce à une interface polyvalente de type glisser-déposer, vous pouvez facilement réorganiser les tâches et les dépendances, garantissant ainsi le bon déroulement des projets, sans goulots d'étranglement.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les tâches et les jalons par ordre chronologique pour plus de clarté et une gestion optimale du temps

Modifiez les statuts, les libellés et les catégories en fonction des besoins spécifiques de votre projet et du flux de travail de votre équipe

Mettez à jour l'échéancier, attribuez des tâches et fournissez des commentaires instantanément

Idéal pour : les équipes qui souhaitent élaborer des échéanciers de projet de manière collaborative.

📚 À lire également : Comment résoudre les problèmes courants liés à la gestion du temps : le guide ultime

6. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez vos flux de travail créatifs avec le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp est un outil efficace pour structurer les échéanciers de projets créatifs, de la conception à la réalisation. Il offre un moyen simple de diviser les activités, de définir les priorités et de suivre la progression.

De plus, cela permet aux équipes d'organiser facilement leurs flux de travail de manière visuelle, en s'assurant que chaque étape, comme le brainstorming, la production et l'exécution finale, se déroule comme prévu.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les étapes d'un projet créatif, de la conception à la livraison, à l'aide d'un échéancier clair et structuré

Surveillez les jalons et l'achèvement des tâches à l'aide de statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour respecter les délais

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, suivez leurs contributions et maintenez un flux de communication fluide

Utilisez l'affichage Échéancier de projet créatif, les libellés de priorité et les sous-tâches imbriquées pour garder vos tâches bien organisées et accessibles

Idéal pour : Les professionnels de la création, les équipes de conception et les agences de marketing à la recherche d'un échéancier structuré pour gérer efficacement leurs projets créatifs.

7. Modèle de tâche Échéancier des évènements ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et visualisez les calendriers des évènements avec le modèle de tâche Échéancier des évènements ClickUp

Le modèle de tâche Échéancier d'évènement ClickUp est une solution structurée qui permet aux organisateurs d'évènements d'organiser, de suivre et d'exécuter avec précision chaque aspect d'un évènement. De la conception au bilan post-évènement, ce modèle permet aux équipes de déléguer le travail, de fixer des délais et de mesurer la progression en temps réel.

L'automatisation intégrée, le suivi des jalons et les capacités de communication sont quelques-unes des autres fonctionnalités de ce modèle qui garantissent qu'aucun détail n'est négligé et améliorent l'efficacité de la planification des évènements.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mappez vos tâches du début à la fin

Configurez des notifications automatiques pour que l'équipe reste sur la bonne voie

Utilisez les vues Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier pour obtenir une vue d'ensemble de l'échéancier des évènements

Déléguez des tâches, suivez les responsabilités et partagez les mises à jour en toute transparence avec les parties prenantes

Idéal pour : Les organisateurs d'évènements, les équipes marketing et les chefs de projet qui ont besoin d'un système de suivi structuré et en temps réel.

8. Modèle d'échéancier de déploiement de logiciel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez efficacement les déploiements de logiciels grâce au modèle d'échéancier de déploiement de logiciels ClickUp

La gestion du déploiement d'un logiciel implique l'organisation de nombreuses équipes, la définition de jalons et la communication avec les parties prenantes. Le modèle d'échéancier de déploiement de logiciel ClickUp simplifie le processus en fournissant un calendrier clair pour chaque phase. Évitez les goulots d'étranglement et maintenez le rythme des déploiements de produits grâce aux dépendances de tâches intégrées, au suivi des jalons et aux mises à jour automatisées.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Classez les tâches par attributs tels que l'étape de déploiement, l'équipe responsable et la durée en jours, tout en utilisant des statuts tels que À faire, En cours et Achevé pour suivre la progression

Passez du processus de déploiement au plan de déploiement, au guide de démarrage et aux livrables de déploiement pour bénéficier d'une visibilité complète sur les différents aspects du déploiement

Établissez des dépendances pour vous assurer que les tâches critiques sont achevées dans le bon ordre

Idéal pour : les équipes informatiques, les ingénieurs DevOps et les chefs de produit à la recherche d'une approche structurée pour gérer le déploiement de logiciels.

🧠 Anecdote : Le secteur mondial du développement logiciel est en pleine explosion et devrait connaître une croissance annuelle de 26,67 % entre 2024 et 2029.

9. Modèle de feuille de route de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et exécutez le développement de vos produits grâce au modèle de feuille de route de projet ClickUp

Une feuille de route planifiée permet aux équipes de voir les étapes du développement des produits, de hiérarchiser les fonctionnalités imminentes et d'aligner leur stratégie sur les objectifs de l'entreprise.

Le modèle de feuille de route de projet ClickUp est destiné à aider les équipes produit et les chefs de projet à planifier, suivre et exécuter efficacement des initiatives à long terme. Ce modèle définit clairement chaque phase d'un projet. Il offre également plusieurs vues et options de communication pour que toutes les équipes restent sur la même page.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les backlogs de produits, les lancements de fonctionnalités et les objectifs à long terme dans une feuille de route structurée

Utilisez les vues Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier et Tableau pour suivre les phases du projet, les échéances et la bande passante de l'équipe

Définissez les tâches à l'aide d'attributs uniques tels que le statut de production, les parties prenantes clés et les dates de sortie prévues afin de garantir la cohérence

Suivez les dépendances, attribuez des tâches et mettez à jour la progression des projets en temps réel avec toutes les équipes internes impliquées

Idéal pour : les équipes de développement de produits qui cherchent à optimiser la planification des lancements, à suivre les jalons et à collaborer efficacement.

➡️ En savoir plus : Comment créer une feuille de route pour un projet (avec des exemples)

10. Modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les objectifs et les initiatives trimestriels grâce au modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Tout comme le modèle de feuille de route de projet ClickUp, le modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp permet aux équipes d'afficher, de hiérarchiser et de suivre les objectifs critiques sur trois mois.

Ce modèle vise à aligner les équipes sur les objectifs stratégiques. Il garantit que les tâches essentielles, les échéances et les jalons sont bien organisés et facilement adaptables à mesure que les besoins de l'entreprise évoluent. Cette feuille de route concise permet à chacun de rester informé et concentré sur les activités hautement prioritaires.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Alignez les objectifs trimestriels sur les objectifs à long terme de l'entreprise

Analysez la progression sous différents angles grâce aux vues Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier

Rationalisez le suivi de votre feuille de route en utilisant les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité

Déterminez les jalons, surveillez la progression et adaptez la feuille de route à mesure que les priorités évoluent au cours du trimestre

Idéal pour : les chefs d'entreprise et les responsables de service qui cherchent à hiérarchiser les initiatives et à garantir la bonne exécution des plans trimestriels.

Voici ce que Nick Foster, directeur produit chez Lulu Press, a dit à propos de ClickUp :

ClickUp nous aide à organiser notre feuille de route pour nos produits et fonctionnalités afin que nous puissions facilement présenter de nouvelles fonctionnalités à nos clients et vérifier en permanence notre progression vers nos objectifs. En fin de compte, notre objectif numéro un est de créer de meilleurs produits pour nos clients, et ClickUp nous aide à y parvenir.

11. Modèle de feuille de route ClickUp Business

Obtenez un modèle gratuit Optimisez l'exécution de votre stratégie commerciale grâce au modèle de feuille de route ClickUp Business

Le modèle de feuille de route ClickUp Business aide les entreprises à coordonner leurs stratégies, à hiérarchiser leurs efforts et à suivre la progression vers des objectifs importants. Avec des délais clairs, des statuts uniques et des vues personnalisées, il structure efficacement votre feuille de route et tient les parties prenantes informées à toutes les étapes.

Le modèle permet également aux entreprises de définir des jalons, d'établir des livrables clairs et de vérifier que tous les services travaillent vers les mêmes objectifs.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des statuts prédéfinis tels que « Annulé », « Terminé », « En cours », « En attente » et « À faire » pour classer les initiatives et gérer efficacement la progression

Accédez à toutes les initiatives par trimestre, aux objectifs stratégiques, au guide de démarrage, au diagramme de Gantt et à l'échéancier par catégorie d'entreprise pour obtenir des informations plus détaillées sur votre feuille de route

Améliorez le suivi grâce aux fonctionnalités de suivi du temps, aux avertissements de dépendance, aux étiquettes et aux mises à jour automatiques pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Idéal pour : les chefs d'entreprise, les chefs de projet et les cadres qui cherchent à créer une feuille de route structurée et transparente pour atteindre leurs objectifs commerciaux à long terme.

12. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez vos projets avec un calendrier clair à l'aide du modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp

Le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp est un outil convivial qui offre une vue d'ensemble des échéances d'un projet avec des dates spécifiques, des dépendances et des obstacles potentiels. Il permet principalement aux utilisateurs de visualiser la progression des tâches, de modifier dynamiquement les échéances et d'optimiser les flux de travail.

Ce modèle est idéal pour les équipes qui ont une approche simple mais efficace de la gestion des calendriers de projet.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Obtenez une vue d'ensemble de votre projet, y compris la progression des tâches et les dépendances

Configurez rapidement et effectuez des ajustements faciles sans courbe d'apprentissage abrupte

Adaptez-vous aux changements de priorités et de délais grâce à des dates de début et de fin modifiables

Identifiez et résolvez de manière proactive les goulots d'étranglement avant qu'ils n'aient un impact sur les échéanciers de projet

Idéal pour : les chefs de projet, les petites équipes et les personnes à la recherche d'une solution de diagramme de Gantt facile à utiliser pour le suivi et l'exécution de projets.

📚 À lire également : Diagramme de Gantt ou échéancier : définition et utilisation

Améliorez la planification des échéanciers et le suivi des projets avec ClickUp

Le choix du modèle d'échéancier Figma approprié dépend vraiment des besoins de votre projet, du mode de fonctionnement de votre équipe et de la manière dont vous collaborez tous. Si vous gérez un projet au rythme soutenu comportant de nombreux éléments mobiles, vous aurez besoin d'un modèle plus détaillé et plus flexible. Pour quelque chose de plus simple, comme un calendrier de contenu ou un petit sprint de conception, une version simplifiée pourrait mieux convenir.

L'avantage, c'est que les modèles Figma sont visuels et faciles à personnaliser. Ainsi, une fois que vous avez trouvé celui qui correspond à vos besoins, vous pouvez le modifier pour l'adapter parfaitement à votre flux de travail.

Les modèles ClickUp sont une excellente option pour les équipes qui ont besoin de mises à jour en temps réel, de dépendances entre les tâches et d'une collaboration. Grâce à ces modèles, vous pouvez facilement suivre la progression, définir des priorités, modifier les calendriers et simplifier la gestion de projet, de la planification à l'exécution. Quels que soient vos besoins en matière de calendrier, ClickUp offre une solution pour les équipes de toutes tailles.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et commencez à gérer vos échéanciers de manière claire et en toute confiance !