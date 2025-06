Toggl Track vs Timely : quel outil de suivi du temps vous convient le mieux ?

Votre journée de travail est un tourbillon de tâches et, d'une manière ou d'une autre, le temps file à toute allure. Le problème, c'est que la plupart des gens ne font pas vraiment le suivi de leur temps.

Seuls 18 % des employés disposent d'un système de gestion du temps adéquat, laissant les autres se demander : « Où est passée ma journée ? »

C'est précisément pour cela que des outils de suivi du temps comme Toggl Track et Timely existent. L'un vous permet de suivre manuellement chaque minute, tandis que l'autre utilise un suivi automatique du temps alimenté par l'IA pour faire le gros du travail à votre place. Mais lequel est le mieux adapté à votre flux de travail ?

Dans ce guide, nous comparons Toggl et Timely et passons en revue les fonctionnalités clés, les tarifs et les avantages et inconvénients de ces deux logiciels de suivi du temps afin de vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à votre style. Oh, et attention, nous avons une recommandation bonus (indice : il s'agit de ClickUp) à vous proposer !

Toggl Track vs Timely en un coup d'œil

Fonctionnalité/Forfait Toggl Track Timely Bonus : ClickUp Suivi du temps Suivi manuel et basé sur un chronomètre Suivi automatique du temps avec l'IA Suivi manuel et basé sur un chronomètre, blocage automatique du temps et intégrations avec des applications de suivi du temps Intégrations plus de 100 intégrations (dont Asana et Slack) Se connecte à des outils de communication, des calendriers, des outils de projet et des applications de paie plus de 1 000 intégrations (dont Slack, Google Drive, Zoom, GitHub et bien d'autres) Gestion des utilisateurs Gratuit pour jusqu'à 5 utilisateurs, forfaits évolutifs Gestion flexible des équipes avec permissions Rôles, permissions et accès invités flexibles pour les utilisateurs Accès mobile Application mobile et extension pour navigateur Applications mobiles et de bureau avec suivi automatique Application mobile, application de bureau et extension pour navigateur Fonctionnalités avancées Le suivi du temps et la planification automatisée sont étroitement intégrés à la gestion des tâches, aux documents, aux objectifs, aux tableaux de bord, aux estimations de durée et aux rapports Suivi du temps, relevés de temps et prévisions basés sur l'IA Suivi du temps et planification automatisée profondément intégrés à la gestion des tâches, aux documents, aux objectifs, aux tableaux de bord, aux estimations de durée et aux rapports Essai disponible Forfait Free disponible, essai de 30 jours pour la version Premium essai gratuit de 14 jours, pas de forfait Free Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 7 $

Qu'est-ce que Toggl Track ?

via Toggl Track

Toggl Track est un logiciel de suivi du temps simple et puissant qui vous aide à garder un œil sur le temps que vous passez sur vos tâches et vos projets. Que vous soyez un freelance qui suit ses heures facturables ou un manager qui surveille les indicateurs de productivité de son équipe, Toggl Track est là pour vous. Il rend les choses simples et claires, même si vous essayez simplement de comprendre où passe votre temps.

Il est simple à configurer, vous évite les feuilles de calcul interminables et vous offre une vue claire de vos entrées de temps suivies sans tracas.

🧠 Anecdote : Toggl a été initialement créé en 2006 par une petite entreprise de logiciels en Estonie, simplement pour suivre ses propres heures de travail. Il s'est avéré très pratique, ils ont donc décidé de le rendre public. Aujourd'hui, c'est l'un des outils de suivi du temps les plus populaires.

Fonctionnalités de Toggl Track

Comparé à d'autres outils, Toggl Track ne se contente pas de démarrer et d'arrêter des chronomètres. Il vous aide à suivre, analyser et optimiser votre temps grâce à des fonctionnalités intelligentes conçues pour réduire le travail manuel.

Voici ce qui le distingue :

Fonctionnalité n° 1 : suivi du temps automatisé

via Toggl Track

Vous en avez assez de saisir manuellement votre temps ? Toggl Track peut automatiquement enregistrer les applications et les sites web que vous utilisez, vous évitant ainsi d'avoir à démarrer et arrêter constamment des chronomètres. Votre activité reste entièrement privée sur votre appareil et n'est enregistrée que lorsque vous choisissez de la transformer en entrée de temps.

C'est un moyen simple d'éviter les heures oubliées et d'obtenir un enregistrement clair et précis de l'utilisation de votre temps.

⚡️ Archive des modèles : Vous en avez assez de suivre rétroactivement les feuilles de temps ? Structurez le planning de votre équipe avec le modèle de gestion du temps ClickUp. Il s'agit d'un moyen clair et structuré d'organiser les tâches, les priorités et les échéances sans chaos.

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre temps en fonction de vos objectifs grâce au modèle de gestion du temps ClickUp

Fonctionnalité n° 2 : suivi du temps passé sur un projet à l'aide de mots-clés

via Toggl Track

Le suivi manuel du temps peut être fastidieux. Avec Toggl Track, vous pouvez définir des mots-clés pour vos projets. Ainsi, chaque fois que vous ouvrez une application ou un site web contenant ce mot-clé dans son titre, vous recevez une invite, des instructions pour suivre votre temps. C'est un moyen simple de garder le contrôle sur vos heures sans avoir à vous souvenir de démarrer un chronomètre à chaque fois.

Fonctionnalité n° 3 : rapports intelligents sur les relevés de temps

via Toggl Track

Le suivi manuel du temps est contre-productif, et Toggl Track contourne ce problème. L'outil génère automatiquement des rapports détaillés sur les relevés de temps, vous aidant à voir où va votre temps et à repérer les tendances en matière de productivité. Vous pouvez également exporter les données chaque fois que vous avez besoin de les partager avec votre équipe ou vos clients.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à l'efficacité de la hiérarchisation. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Il peut même suggérer des fenêtres de concentration optimales pour les tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

Fonctionnalité n° 4 : la facturation simplifiée

via Toggl Track

Vous avez suivi vos heures facturables ? Transformez-les en factures précises en quelques clics : la fonctionnalité de facturation intégrée de Toggl Track se synchronise avec vos entrées de temps, ce qui rend la facturation des clients plus rapide et sans stress.

Tarifs de Toggl Track

Gratuit : jusqu'à 5 utilisateurs

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

💡 Conseil de pro : Si les rapports de Toggl Track ne vous conviennent pas, explorez les alternatives à Toggl qui offrent des informations plus détaillées, des rapports personnalisés et l'exportation des données. Cela est particulièrement utile pour les chefs de projet qui ont besoin d'une visibilité claire sur la productivité de leur équipe.

Qu'est-ce que Timely ?

via Timely

Timely va au-delà du simple suivi du temps : il enregistre automatiquement vos heures de travail, suit les tarifs facturables et propose des tableaux de bord de projet pour que tout soit bien organisé. Grâce au suivi automatique du temps, vous n'avez pas besoin d'enregistrer vos heures ou de démarrer manuellement un chronomètre.

Au lieu de cela, Timely enregistre votre travail en arrière-plan, vous aidant ainsi à rester au fait de vos projets et à afficher clairement comment vous passez votre temps.

Il est particulièrement pratique pour les petites équipes, car il permet à tout le monde de rester synchronisé sans se demander comment gagner du temps et ne pas perdre de vue les heures facturables ou la progression des projets.

Fonctionnalités de Timely

Timely n'est pas seulement un chronomètre, c'est un outil intelligent de gestion du temps conçu pour enregistrer, organiser et analyser votre travail sans effort. Voici ce qui le distingue :

Fonctionnalité n° 1 : suivi automatique du temps et outil de suivi de la mémoire

via Timely

Avec l'outil de suivi de la mémoire de Timely, vous pouvez vous passer des chronomètres et laisser l'application enregistrer automatiquement votre activité professionnelle. Elle enregistre tout ce que vous faites, des applications aux documents, vous garantissant ainsi un journal de temps précis.

Vous pouvez ainsi facturer vos clients en toute confiance, sans vous soucier des heures oubliées ou des tâches manquantes.

Fonctionnalité n° 2 : gestion plus intelligente des projets et des tâches

via Timely

Le tableau de bord de projet de Timely vous aide à tout organiser en un seul endroit. Vous pouvez planifier votre temps, gérer vos tâches et collaborer plus efficacement avec votre équipe. Utilisez des étiquettes pour classer votre travail, ce qui facilite le suivi de la progression et vous permet de rester au courant des différents projets sans aucun tracas.

Fonctionnalité n° 3 : relevés de temps et tarifs facturables basés sur l'IA

via Timely

Timely simplifie les relevés de temps en les générant automatiquement à partir de votre travail suivi. Cela réduit le temps passé par les administrateurs tout en garantissant l'exactitude des enregistrements. Vous pouvez également définir des tarifs personnalisés pour différents membres de l'équipe ou projets, ce qui vous aide à suivre plus précisément les revenus et à éviter la sous-facturation.

Fonctionnalité n° 4 : informations sur la productivité et les performances de l'équipe

via Timely

Le suivi des capacités de Timely vous aide à voir la charge de travail que votre équipe peut gérer, ce qui facilite l'équilibrage des tâches et évite le surmenage. Grâce à des outils de productivité individuels, vous pouvez soutenir les performances de chacun, tandis que la fonctionnalité « Temps prévu » vous permet de planifier le travail à l'avance, afin que les projets restent sur la bonne voie et que les charges de travail restent gérables.

Tarifs Timely

Starter : 11 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Unlimited : 28 $/mois par utilisateur

➡️ À lire également : Modèles gratuits d'agenda quotidien dans Word, Excel et ClickUp

Toggl Track vs Timely : comparaison des fonctionnalités

Toggl Track et Timely sont tous deux d'excellents logiciels de suivi du temps, mais ils adoptent des approches différentes. Voici une comparaison détaillée des deux :

Fonctionnalité n° 1 : suivi du temps automatisé ou manuel

Toggl Track offre plusieurs façons de suivre votre temps, et même des blocs de temps, ce qui en fait un choix flexible pour différents styles de travail. Vous pouvez utiliser le mode Chronomètre pour démarrer et arrêter des chronomètres sur le Web, sur mobile ou dans l'application de bureau, ou vous pouvez compter sur la fonctionnalité Échéancier, qui enregistre automatiquement tout site Web ou toute application que vous utilisez pendant plus de 10 secondes.

L'intégration du calendrier vous permet d'importer des évènements Outlook ou Google Agenda pour un enregistrement rapide du temps. Vous pouvez ajouter ou modifier manuellement des entrées de temps, ou utiliser l'extension du navigateur pour suivre le temps directement dans les outils web.

D'autre part, Timely adopte une approche entièrement automatisée grâce à son application Memory, qui enregistre votre activité sur le Web et dans les applications en arrière-plan. Au lieu de démarrer et d'arrêter des chronomètres, il vous suffit de glisser-déposer des « souvenirs » dans un relevé de temps automatisé généré par l'IA pour enregistrer votre travail.

Bien que cette approche réduise le besoin d'entrées manuelles, Timely n'offre pas de chronomètre de type stopwatch ni de solutions de suivi du temps directement basées sur un calendrier comme Toggl Track. Cependant, vous pouvez toujours ajouter du temps manuellement à l'aide des options « Temps planifié », « Temps enregistré » ou « Horodatage » si nécessaire.

🏆 Gagnant : Timely. Toggl Track offre un équilibre entre les chronomètres et les entrées manuelles si vous préférez le contrôle manuel. Mais pour un suivi du temps sans intervention, les relevés de temps et le suivi du temps alimenté par l'IA de Timely en font le gagnant incontestable.

👀 Le saviez-vous ? L'IA peut aider les employés à récupérer 40 % de leur temps de travail en automatisant les tâches manuelles telles que la saisie de données, le codage et la mise en forme de documents. Les outils basés sur l'IA permettent même de suivre automatiquement le temps passé, ce qui vous permet de consacrer moins de temps à la saisie des heures et plus de temps à accomplir vos tâches.

Fonctionnalité n° 2 : gestion d'équipe et de projet

Toggl Track met l'accent sur les informations relatives à la rentabilité, tandis que Timely est conçu autour des modèles de travail et de la visibilité à l'échelle de l'équipe.

Avec la fonctionnalité Projets de Toggl Track, vous pouvez filtrer les données temporelles par membres de l'équipe, clients ou statut facturable, et suivre les heures facturables au fil du temps à l'aide d'un graphique de tendance, idéal pour ceux qui souhaitent afficher clairement leurs sources de revenus.

Le tableau de bord de projet de Timely, quant à lui, met l'accent sur les heures planifiées par rapport aux heures enregistrées, ce qui le rend parfait pour les équipes qui gèrent des charges de travail plutôt que des finances.

Pour la gestion d'équipe, le tableau de bord People de Timely offre une vue d'ensemble des heures suivies, des tâches attribuées et des entrées manquantes. En revanche, le hub Organisation de Toggl Track fournit des informations détaillées sur la charge de travail des employés, les tarifs facturables et les permissions d'accès aux environnements de travail.

🏆Gagnant : Toggl Track. Les deux outils proposent la gestion des tâches en tant que module complémentaire, mais Toggl Track l'emporte pour le suivi des projets axés sur les bénéfices grâce à son importation CSV facile et ses informations claires sur les revenus. Timely est solide pour les modèles de travail et la progression en temps réel, mais pour maximiser la rentabilité, Toggl Track est le choix le plus judicieux.

➡️ À lire également : Modèles gratuits de blocage de temps (emploi du temps hebdomadaire, quotidien et mensuel)

Fonctionnalité n° 3 : analyses, rapports et informations

Timely et Toggl Track offrent tous deux des rapports détaillés sur les projets, les heures facturables et les performances de l'équipe, fournissant ainsi aux managers toutes les données dont ils ont besoin pour suivre la progression. Les deux outils incluent le suivi des dépenses, des résumés du temps passé, des rapports complets sur l'environnement de travail et des options d'exportation faciles vers PDF, CSV et Excel.

Toggl Track devance les autres applications en matière d'informations sur la rentabilité. Son hub Insights dédié décompose les revenus des projets, les coûts de main-d'œuvre et les tendances de rentabilité avec des comparaisons en temps réel. Vous voulez savoir qui génère des revenus et où va le temps ? Toggl a la réponse.

Les rapports en direct et instantanés de Timely sont pratiques pour les mises à jour en temps réel des clients, mais ses options de personnalisation ne sont pas aussi puissantes que celles de Toggl. Le hub d'analyse de Toggl propose des widgets personnalisés et des diagrammes interactifs qui permettent aux administrateurs de créer des tableaux de bord adaptés au flux de travail de leur équipe.

🏆 Gagnant : Toggl Track. Si vous souhaitez des rapports automatisés qui ne se contentent pas de suivre le temps, mais qui vous aident à maximiser vos profits, les analyses détaillées et les tableaux de bord personnalisables de Toggl pour le suivi du temps changent la donne.

Fonctionnalité n° 4 : Facturation

Timely et Toggl Track prennent tous deux en charge la budgétisation, le suivi des salaires et l'exportation des relevés de temps, mais leur approche de la facturation est différente.

Toggl Track offre un contrôle granulaire des tarifs facturables, permettant aux administrateurs de définir des tarifs par projet, membre de l'équipe ou entrée de temps, ce qui le rend idéal pour suivre la rentabilité des projets et gérer les budgets.

Il s'intègre également à QuickBooks, Xero, FreshBooks et Zoho Books pour synchroniser facilement les factures, mais la génération des factures nécessite une saisie manuelle et ne peut être exportée qu'au format PDF.

Timely, quant à lui, simplifie la facturation grâce à la génération de factures en un clic qui calcule automatiquement les totaux ; aucun ajustement manuel ni aucune formule n'est nécessaire. Toutes ses applications se synchronisent également en temps réel avec QuickBooks, garantissant que les paiements et les factures sont toujours à jour sans effort supplémentaire.

🏆 Gagnant : Timely. Bien que Toggl offre des options de personnalisation, la facturation automatique et la synchronisation QuickBooks de Timely permettent une facturation précise, rapide et sans tracas.

Toggl Track vs Timely sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour voir ce que les utilisateurs réels avaient à dire sur Timely et Toggl. Comme prévu, les deux applications de suivi du temps ont leurs fans fidèles et leurs détracteurs.

Par exemple, l'utilisateur Reddit Mudbiker sur r/prodcutivity a salué la facilité d'utilisation de Toggl Track :

Le temps qu'il vous faudrait pour tester 13 applications différentes, vous auriez déjà pu apprendre à utiliser Toggl. Je l'ai recommandé à un collègue qui n'est pas très doué en informatique, et il l'a pris en main en moins de 15 minutes. C'est d'une simplicité enfantine.

D'autre part, les utilisateurs de Timely étaient tout aussi enthousiastes quant à sa facilité d'utilisation. L'utilisateur Redditor daseighty sur r/androidapps écrit :

J'ai tout simplement adoré la simplicité de Timely. Tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent ne peut pas rivaliser.

Si certains ne jurent que par l'installation intuitive de Toggl Track, d'autres apprécient l'approche élégante et intuitive de Timely. Mais quel que soit l'outil que vous préférez, une chose est sûre : le suivi du temps ne devrait pas être une corvée.

Et si aucun de ces outils ne vous convient, ne vous inquiétez pas, il existe toujours une autre option !

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Toggl Track et Timely

Toggl Track et Timely sont des outils fiables qui offrent un suivi précis du temps, mais que faire si vous avez besoin de plus qu'un simple suivi illimité ? C'est là qu'intervient ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

ClickUp n'est pas seulement un outil de suivi du temps, c'est une application qui fait tout pour le travail. Que vous suiviez les heures facturables, planifiiez des tâches ou gériez la productivité de votre équipe, ClickUp centralise tout au même endroit.

Voici comment ClickUp surpasse Timely et Toggl Track :

Atout n° 1 de ClickUp : blocage et planification automatisés du temps via le calendrier ClickUp

Le calendrier ClickUp offre un moyen dynamique de gérer les tâches, les échéances et les rendez-vous en un seul endroit. Grâce à une gamme d'options personnalisables, vous pouvez organiser votre emploi du temps et l'aligner sur votre flux de travail.

Le calendrier ClickUp offre :

Blocage de temps IA : planifie automatiquement vos tâches les plus importantes dans les créneaux disponibles de votre calendrier, vous aidant ainsi à rester concentré

Calendrier unifié : visualisez toutes vos réunions et tâches ensemble afin de planifier votre travail et vos blocs de temps en un seul endroit

Planification par glisser-déposer : déplacez facilement les tâches dans votre calendrier pour réserver du temps pour le travail approfondi ou les échéances

Estimations de durée des tâches : attribuez des estimations de durée aux tâches afin que ClickUp puisse vous suggérer des blocs de temps réalistes pour votre travail

Tâches en retard et prioritaires : identifiez rapidement les tâches en retard ou hautement prioritaires et bloquez du temps pour les achever

Rappels personnalisés : recevez une notification avant vos blocs de travail ou réunions planifiés afin de ne jamais manquer une session de concentration

Vues personnelles et partagées : utilisez votre propre calendrier pour bloquer votre temps personnel ou des calendriers de projet partagés pour la planification à l'échelle de l'équipe

Atout n° 2 de ClickUp : suivi du temps intégré pour vos tâches et vos projets

Le suivi du temps de projet ClickUp va au-delà d'une simple application gratuite de suivi du temps. Contrairement à Toggl Track et Timely, il relie le suivi du temps à des fonctionnalités de gestion des tâches et des projets, à des rapports détaillés et à la collaboration en équipe, le tout en un seul endroit.

Suivez votre temps où que vous soyez grâce au suivi du temps des projets ClickUp sur bureau, mobile ou web avec l'extension Chrome gratuite

Avec ClickUp, vous bénéficiez des avantages suivants :

Suivi du temps global : démarrez et arrêtez les chronomètres depuis n'importe quel appareil et passez d'une tâche à l'autre grâce au chronomètre global. Ajoutez manuellement du temps ou créez des entrées par intervalle de dates

Intégrations : synchronisez le temps depuis vos applications de suivi favorites telles que Toggl, Harvest et Everhour directement dans ClickUp

Relevés de temps personnalisables : affichez le temps suivi par jour, semaine ou mois avec une ventilation détaillée des tâches et des entrées de temps

Suivi du temps cumulé : voyez combien de temps chaque membre de l'équipe consacre à différentes tâches et ajoutez le temps suivi en dehors de ClickUp à l'aide d'intégrations

Rapports avancés : créez des rapports personnalisés, filtrez les entrées de temps et comparez les estimations aux heures réelles pour garder vos projets sur la bonne voie

Estimations de durée des projets : obtenez une vue d'ensemble de la progression de l'équipe et vérifiez si les tâches respectent les délais estimés

La solution de suivi automatisé de ClickUp étant intégrée à son système de gestion de projet, vous ne vous contentez pas d'enregistrer les heures, vous obtenez également des informations fondamentales sur la productivité. Si vous avez besoin d'un moyen plus intelligent de gérer votre temps, ClickUp est là pour vous.

💡Conseil de pro : Transformez votre gestion de projet avec ClickUp Brain! Cet outil alimenté par l'IA vous aide à garder vos projets sur la bonne voie, de la rédaction des mises à jour et du résumé des tâches à l'automatisation des calendriers et à la réponse aux questions de l'équipe.

Obtenez un résumé rapide de vos activités et suivez le temps passé via ClickUp Brain

Atout n° 3 de ClickUp : la gestion du temps ClickUp

Le suivi du temps ne devrait pas être une tâche en soi. Avec ClickUp Time Management, vous pouvez démarrer et arrêter des chronomètres depuis n'importe où : bureau, mobile ou même votre navigateur.

Vous pouvez passer d'une tâche à l'autre, enregistrer manuellement le temps passé et voir exactement où chaque minute est passée. De plus, les estimations de durée intégrées garantissent des attentes claires, afin que les membres de l'équipe sachent toujours combien de temps ils doivent consacrer à chaque tâche.

Planifiez plus intelligemment et respectez vos délais grâce à la planification par glisser-déposer dans ClickUp

Besoin de planifier à l'avance ? ClickUp vous offre un contrôle total sur votre planning grâce à des vues telles que Calendrier, Diagramme de Gantt, Échéancier et Charge de travail. Fini les problèmes de gestion du temps!

Glissez-déposez facilement des tâches, reprogrammez les dépendances et ajustez les dates d'échéance pour garder vos projets sur la bonne voie. Grâce aux fonctionnalités de gestion du temps de projet telles que les relevés de temps, le suivi du temps facturable et la planification des jalons, respecter les délais n'a jamais été aussi simple.

Atout n° 4 de ClickUp : estimations de durée ClickUp

ClickUp vous aide à répartir les estimations de durée entre les membres de l'équipe pour les tâches et les sous-tâches. Attribuez le temps nécessaire aux bonnes personnes, suivez la progression et comparez les heures réelles aux heures estimées afin d'améliorer vos prévisions futures.

Planifiez plus intelligemment grâce aux estimations de durée cumulées : consultez la durée totale d'un projet en un coup d'œil

Vous avez besoin d'une vue d'ensemble ? Ce logiciel de suivi des employés compile automatiquement les estimations de durée afin que vous sachiez toujours combien de temps prendra un projet. Fini le stress de dernière minute.

Utilisez la vue Charge de travail pour équilibrer les capacités, la vue Calendrier pour planifier les estimations et la vue Équipe pour suivre la progression des tâches. De plus, exportez les données pour créer des rapports personnalisés et respectez les délais.

Pour les équipes qui cherchent à travailler plus efficacement, le modèle ClickUp Time Box permet de définir des limites de temps claires pour les tâches, ce qui permet de rester concentré et de réduire les distractions.

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez votre flux de travail et achevez vos tâches plus efficacement grâce au modèle Time Box de ClickUp

➡️ À lire également : Modèles gratuits de planning de travail dans Excel et ClickUp

Nous utilisons ClickUp pour collaborer avec toutes les équipes afin de mettre en œuvre de nouveaux changements, signaler les problèmes des utilisateurs et les résoudre en impliquant l'équipe appropriée. Comme cet outil permet également le suivi du temps, il est facile de suivre le respect de l'échéancier.

Vous effectuez un suivi du temps ? Laissez ClickUp faire le gros du travail

Toggl Track et Timely sont parfaits pour le suivi du temps, mais que diriez-vous de pouvoir réellement le contrôler ? Des études montrent qu'il faut environ 23 minutes pour se reconcentrer après une interruption. Le simple suivi du temps ne suffit donc pas.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Il s'agit d'un système complet de gestion du temps qui vous aide à planifier, suivre et optimiser votre travail en un seul endroit. En matière d'applications de productivité, il est sans égal.

Vous pouvez définir des estimations de durée, surveiller la charge de travail de l'équipe et utiliser les vues Calendrier, Gantt ou Échéancier pour planifier le travail à votre façon. De plus, grâce aux relevés de temps et aux rapports intégrés, vous aurez toujours une image claire de l'utilisation du temps de votre équipe.

Pourquoi se contenter de suivre le temps quand on peut le maîtriser ? Passez à ClickUp et optimisez chaque heure.