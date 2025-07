Top 10 des alternatives à Amie pour la gestion intégrée du calendrier et des tâches

Amie est avant tout une application de calendrier au design épuré et à l'approche simple, permettant aux utilisateurs de gérer leurs tâches, leurs réunions et leurs échéanciers.

Il suggère les meilleurs créneaux horaires pour les tâches, bloque le temps pour les priorités et vous rappelle les réunions et les tâches restantes afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Cependant, les fonctionnalités d'Amie sont assez basiques. Elles ne suffisent pas aux utilisateurs qui ont besoin d'outils avancés de gestion de projet. Amie n'est pas non plus disponible sur Android, ce qui limite considérablement son accessibilité. Il est donc courant que les utilisateurs recherchent des alternatives à Amie offrant davantage de fonctionnalités.

Dans cet article, nous avons passé en revue les dix meilleures alternatives à Amie, avec leurs principales fonctionnalités, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que leurs tarifs. Poursuivez votre lecture jusqu'à trouver celle qui vous convient le mieux !

Pourquoi choisir une alternative à Amie ?

Bien qu'Amie soit une application minimaliste et simple, elle peut s'avérer trop basique pour une utilisation en entreprise. Voici quelques inconvénients qui poussent les utilisateurs à rechercher des alternatives à Amie :

Fonctionnalités limitées : Bien qu'Amie soit un bon outil pour la planification occasionnelle, il ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires pour gérer des flux de travail complexes et les besoins en matière de gestion des tâches. De plus, si vous recherchez des fonctionnalités de planification avancées, Amie pourrait ne pas vous convenir ❌

Non disponible sur Android : Amie ne dispose actuellement que d'une application mobile iOS et d'une application de bureau macOS, ce qui la rend indisponible pour les utilisateurs Android, ce qui est un inconvénient majeur ❌

Service client médiocre : Quelques utilisateurs trouvent que le service client d'Amie n'est pas terrible. L'équipe manque de connaissances et met beaucoup de temps à résoudre les problèmes ❌

Problèmes fréquents : l'application macOS d'Amie, y compris la version de bureau, est lente, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs ❌

Problèmes de synchronisation : les listes de tâches et les e-mails ne se synchronisent parfois pas correctement, ce qui entraîne des mises à jour manquées ❌

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu des alternatives à Amie, leurs cas d'utilisation, leurs structures commerciales et les tarifs de chaque plateforme.

Alternatives à Amie Cas d'utilisation Idéal pour Tarifs* ClickUp Plateforme de productivité complète avec calendrier intégré Équipes de PME et d'entreprises, freelances et professionnels en télétravail Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Taskade Gestion des tâches et planification par IA Grandes entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $ par mois Akiflow Planification et gestion du temps Particuliers, freelancers et équipes de PME 34 $ par mois Vimcal Gestion des plannings sur plusieurs fuseaux horaires Entreprises internationales et professionnels travaillant dans différents fuseaux horaires Forfait Free ; forfaits payants à partir de 15 $ par mois Motion Planification et gestion des tâches par IA Télétravailleurs et grandes entreprises Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $ par place/mois Sunsama Équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Freelances et télétravailleurs Essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 20 $ par mois Todoist Gestion des tâches personnelles Freelances et télétravailleurs Gratuit ; forfaits payants à partir de 2,50 $ par utilisateur et par mois Reclaim. ai Suivi des habitudes et planification Freelances et télétravailleurs Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $ par utilisateur et par mois Calendrier Morgen Gestion des tâches quotidiennes PME et équipes à distance 30 $ par mois Notion Gestion de projet et gestion des connaissances Grandes entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur par mois

Les meilleures alternatives à Amie

1. ClickUp (Meilleure plateforme de productivité tout-en-un avec calendrier intégré)

Planifiez des tâches, visualisez votre travail et créez automatiquement des plannings quotidiens avec le calendrier ClickUp

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est dysfonctionnel. Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés. Le résultat ? Une productivité réduite. Si votre scénario de travail type ressemble à cela, vous avez besoin d'une plateforme tout-en-un pour rationaliser les flux de travail et obtenir des résultats.

ClickUp, « l'application qui fait tout pour le travail », combine la gestion de projet, des connaissances et des plannings dans une plateforme centralisée, optimisée par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Vous souhaitez gérer des échéanciers, coordonner des évènements et planifier des projets en un seul endroit ? Découvrez comment vous pouvez utiliser ClickUp pour gagner en efficacité.

Calendrier ClickUp

Avec le calendrier ClickUp, vous connaissez les tâches à accomplir, quand les faire et vos tâches prioritaires. Il crée automatiquement votre emploi du temps quotidien en fonction des évènements, des tâches et des objectifs.

Synchronisez vos calendriers, recevez des rappels de réunion et comparez vos emplois du temps avec ClickUp Calendar

De plus, le calendrier ClickUp reprogramme les tâches et bloque automatiquement le temps de concentration pour que tout reste sur la bonne voie.

Découvrez comment automatiser votre travail avec le calendrier ClickUp 👇

Tâches ClickUp

Avec ClickUp Tasks, le suivi et la gestion des tâches deviennent un jeu d'enfant. Vous pouvez automatiser l'attribution des tâches, modifier leur statut et suivre leur progression. ClickUp Tasks vous permet également de hiérarchiser les tâches, de définir des dates d'échéance, de créer des sous-tâches et même de mentionner les membres de l'équipe avec la fonction « Assign Comments » (Attribuer des commentaires ) afin qu'ils ne manquent rien.

Créez, hiérarchisez et gérez vos tâches avec ClickUp Task Management

ClickUp Brain

Vous vous demandez si vous devez tout faire manuellement ? Ne vous inquiétez pas. L'agent IA intégré de ClickUp vous aide à en faire plus en moins de temps. ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, peut résumer des tâches en quelques secondes, générer des briefs, trouver des détails importants sur les projets, planifier automatiquement votre travail en fonction de l'urgence, des délais et de la charge de travail, et même créer des tâches à partir de notes, de discussions et de documents.

Automatisez la création, l'attribution et la planification des tâches, et bien plus encore avec ClickUp Brain

Modèle de planificateur de calendrier ClickUp

La cerise sur le gâteau ? ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles pour vous faire gagner un temps précieux. Par exemple, le modèle de planificateur de calendrier ClickUp regroupe les tâches et les échéances en un seul endroit, ce qui vous permet de rester facilement à jour.

Obtenez un modèle gratuit Restez organisé et gérez efficacement vos projets grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Restez informé des évènements et des échéances à venir

Bénéficiez d'une visibilité sur les flux de travail et la progression des tâches

Organisez vos projets en parties gérables

Allouez et gérez vos ressources plus efficacement

De même, ClickUp propose plusieurs modèles de calendriers mensuels qui vous aident à organiser efficacement vos tâches quotidiennes, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaboration en temps réel : Organisez vos notes, créez des bases de connaissances et collaborez sur les tâches d'un projet avec Organisez vos notes, créez des bases de connaissances et collaborez sur les tâches d'un projet avec ClickUp Docs

Suivi du temps : Ajoutez des estimations de durée aux tâches et sous-tâches et suivez le temps que vous passez sur chaque activité grâce Ajoutez des estimations de durée aux tâches et sous-tâches et suivez le temps que vous passez sur chaque activité grâce au suivi du temps de ClickUp

Tableaux de bord personnalisables : Suivez la productivité personnelle et de l'équipe, les charges de travail, les heures facturables et plus encore avec Suivez la productivité personnelle et de l'équipe, les charges de travail, les heures facturables et plus encore avec les tableaux de bord ClickUp

Intégrations transparentes : Connectez-vous à plus de 1 000 outils pour travailler sans changer de plateforme grâce Connectez-vous à plus de 1 000 outils pour travailler sans changer de plateforme grâce aux intégrations ClickUp

Limites de ClickUp

La plateforme peut sembler intimidante au premier abord en raison du nombre de fonctionnalités

Certaines fonctionnalités nécessitent un certain temps d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare

Un utilisateur G2 déclare

2. Taskade (Idéal pour l'automatisation des flux de travail)

via Taskade

Taskade est une plateforme de productivité alimentée par l'IA qui vous permet de créer des agents IA personnalisés pour rationaliser les activités de routine telles que la création de contenu, la recherche et la gestion des tâches.

Vous pouvez automatiser la création et la hiérarchisation des tâches, trouver des informations grâce à l'IA et générer des éléments d'action. Vous pouvez également créer des flux de travail IA pour automatiser les tâches répétitives telles que les approbations, la modification du statut des tâches, etc., et créer des formulaires partageables pour collecter et analyser des données.

Le plus intéressant, c'est que malgré ses fonctionnalités robustes, Taskade est facile à configurer et peut être adopté par des utilisateurs non technophiles sans formation intensive.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Créez des flux de travail d'automatisation personnalisés avec l'IA et automatisez les tâches répétitives

Configurez le scraping automatisé pour extraire en temps réel le contenu, les données et les liens de n'importe quel site web

Créez des plans, convertissez des notes en tâches exploitables, hiérarchisez automatiquement les tâches et générez des cartes mentales grâce à l'IA

Limites de Taskade

Pas de suivi du temps intégré

Il offre des personnalisations et des intégrations limitées

Tarifs de Taskade

Free

Pro : 20 $ par mois

Team : 100 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Taskade

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Taskade ?

Un utilisateur de Capterra déclare

Un utilisateur de Capterra déclare

3. Akiflow (Idéal pour la planification et l'organisation des tâches)

via Akiflow

La plateforme de productivité Akiflow offre des fonctionnalités de gestion du temps et d'organisation des tâches. Vous pouvez convertir des e-mails et des messages en tâches, les organiser à l'aide de dossiers et d'étiquettes de projet, et personnaliser les affichages pour décomposer davantage vos flux de travail.

La plateforme vous aide également à organiser vos tâches dans le calendrier grâce à la fonctionnalité de planification par glisser-déposer et à reprogrammer vos tâches en fonction de l'évolution de vos priorités.

La fonctionnalité « Rituals » d'Akiflow se démarque particulièrement, car elle vous permet de créer des flux de travail structurés et récurrents. Elle favorise la planification quotidienne et hebdomadaire, avec des rituels de planification et d'arrêt facultatifs pour vous aider à commencer et à terminer votre journée efficacement.

Meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Transformez les e-mails, messages ou textes de n'importe quel site web en tâches, planifiez votre emploi du temps et travaillez efficacement

Attribuez automatiquement des tâches grâce à l'IA basée sur une formation personnalisée

Utilisez des raccourcis clavier et des commandes personnalisables pour accélérer les flux de travail

Limites d'Akiflow

Fonctionnalités de base pour la gestion des tâches

Certaines fonctionnalités ont une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs Akiflow

Pro Mensuel : 34 $ par mois

Pro Annuel : 19 $ par mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Akiflow

G2 : 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Akiflow ?

Un utilisateur G2 déclare

J'adore la possibilité de créer des tâches avec des délais spécifiques et de les faire glisser vers des emplacements du calendrier. Cela m'a vraiment aidé à avoir un aperçu plus réaliste de ce que je peux accomplir en une journée ou une semaine. La fonctionnalité de planification quotidienne est utile pour planifier intentionnellement chaque journée avec des objectifs spécifiques et des blocs de temps pour achever certains éléments. Cela m'a aidé à améliorer mon efficacité globale !

4. Vimcal (Idéal pour gérer les réunions entre différents fuseaux horaires)

via Vimcal

Vimcal simplifie les calculs complexes de fuseaux horaires, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui travaillent avec une équipe internationale. Il s'agit d'une plateforme d'organisation et de gestion de calendrier qui aide à planifier les réunions plus efficacement. L'IA de l'outil aide à trouver les meilleurs moments pour les réunions et à créer des évènements en fonction de vos informations.

Vimcal aide également à désencombrer les calendriers en gérant les réunions inutiles. Il gère la planification entre différents fuseaux horaires et propose des fuseaux horaires personnalisés, des sondages pour les grands groupes et la suppression automatique des suspensions dans sa version avancée (Vimcal EA).

Le meilleur dans tout ça ? L'outil dispose d'un puissant centre de commande où vous pouvez créer des évènements et définir votre disponibilité à l'aide de raccourcis clavier ou de raccourcis clavier.

Meilleures fonctionnalités de Vimcal

Gérez des plannings complexes sur plusieurs fuseaux horaires grâce à la gestion des fuseaux horaires

Créez des sondages pour trouver les meilleurs moments pour vos réunions ou évènements, et facilitez la prise de décision en groupe grâce à l'assistance

Utilisez le mode « concentration » ou « ne pas déranger » avec un chronomètre Pomodoro pour rester concentré pendant vos heures de travail

Limites de Vimcal

Aucune fonctionnalité de gestion des tâches

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes d'interface utilisateur sur l'application iOS, tels que la sélection lente des événements, la difficulté d'accès aux détails des événements et des dysfonctionnements occasionnels

Tarifs de Vimcal

Gratuit : iOS uniquement

iOS et bureau : 15 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

EA Scheduling : 75 $/mois

EA Agency & Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vimcal

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Motion (idéal pour la planification et la gestion des tâches IA)

via Motion

Motion vous aide à planifier vos journées de travail en tenant compte de vos tâches personnelles et professionnelles. Il vous aide à respecter vos délais et réorganise automatiquement votre emploi du temps lorsque vous avez des tâches incomplètes dans votre liste de tâches. La plateforme propose des tableaux Kanban pour la gestion de projets, des analyses détaillées de la productivité et des modèles de planning personnalisables pour vous faire gagner du temps.

Le meilleur atout de Motion est son IA. Elle hiérarchise automatiquement les tâches, gère les statuts, relit les documents, prend des notes, crée des flux de travail et trouve tout ce que vous cherchez : tâches, détails de projet, notes et communications. Si vous avez un peu de temps libre, elle remplit également votre agenda avec les tâches prioritaires en attente.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Combinez Outlook, iCloud et Google Agenda dans une seule vue et bloquez automatiquement des tâches avec IA Calendar

Saisissez des tâches, créez des tâches récurrentes, prenez des notes et choisissez des horaires personnalisés pour vos tâches grâce au gestionnaire de tâches

Définissez des limites quotidiennes et des horaires préférés pour vos réunions, et laissez l'assistant de réunion de Motion gérer vos plannings

Limites de mouvement

La fonctionnalité IA a une courbe d'apprentissage abrupte

Vous ne pouvez pas partager les tâches Motion avec des parties prenantes externes. Cela ne fonctionne que pour l'équipe interne

Tarification dynamique

Essai gratuit

Pro IA : 19 $ par place/mois

Business IA : 29 $ par place/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Motion ?

Un utilisateur de Capterra déclare

J'ai apprécié son intégration avec mes calendriers, d'autant plus que j'ai plusieurs calendriers liés à différents clients professionnels. Cependant, il était difficile à prendre en main et peu convivial. Les projets n'étaient jamais planifiés car le système n'était pas intuitif. Calendrier coûteux.

6. Sunsama (idéal pour maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée)

via Sunsama

Sunsama s'articule autour de l'idée d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ses fonctionnalités de planification quotidienne guidée, de définition d'objectifs et de timeboxing aident les professionnels en télétravail à créer des horaires de travail à domicile efficaces.

Cet outil de productivité, avec son design minimaliste et son mode de concentration, vous aide à développer vos listes de tâches afin que vous puissiez vous concentrer sur la tâche sur laquelle vous travaillez. Il vous avertit lorsque vous êtes épuisé par les tâches et vous permet de vous arrêter de manière raisonnable. De plus, vous pouvez accéder à des analyses pour comprendre comment vous passez votre temps au travail.

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Planifiez votre journée grâce à des étapes guidées à l'aide d'une routine étape par étape

Planifiez automatiquement vos tâches dans le calendrier

Importez des tâches depuis des e-mails, des outils de gestion de projet et des réunions depuis des calendriers grâce à des intégrations transparentes

Limites de Sunsama

Certains utilisateurs affirment que la collaboration en temps réel peut être plus fluide

Il n'y a pas de fonctionnalité spécifique pour la prise de notes à long terme. Cependant, vous pouvez ajouter des notes aux tâches

Tarifs Sunsama

Essai gratuit de 14 jours

Abonnement mensuel : 20 $ par mois

Abonnement annuel : 16 $ par mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Sunsama

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sunsama ?

Un utilisateur de Capterra déclare

En tant qu'entrepreneur indépendant, il est souvent difficile de gérer le nombre de tâches que j'ai à accomplir chaque jour. Sunsama me rappelle de faire des pauses, me donne une idée réaliste du temps que prendra une tâche et me fournit un résumé hebdomadaire de la façon dont j'ai utilisé mon temps. Je peux regrouper mes calendriers personnels et professionnels, mes activités de bien-être et le temps que je consacre à ma famille en un seul endroit. Cela m'aide à rester en phase avec mes objectifs et mes intentions. Cependant, la saisie des tâches et des sous-tâches pourrait être plus fluide.

7. Todoist (Idéal pour la gestion des tâches personnelles)

via Todoist

Todoist est une plateforme de gestion des tâches dotée d'une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs tâches quotidiennes. Contrairement à Amie, qui se concentre sur la gestion du calendrier exécutif, Todoist vous permet d'organiser, de trier et de hiérarchiser les tâches à l'aide de filtres personnalisés et de plusieurs affichages.

Todoist dispose également d'une fonctionnalité unique de gamification, appelée Karma, qui vous aide à suivre les tendances de productivité et à accumuler des points lorsque vous accomplissez des tâches et atteignez vos objectifs. Vous pouvez également afficher votre progression quotidienne à l'aide de graphiques codés par couleur et comparer votre productivité hebdomadaire à l'aide de graphiques hebdomadaires.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Capturez et organisez vos tâches, classez-les, libellez-les et planifiez-les automatiquement

Forfait de projets, ajoutez des descriptions de tâches et des sous-tâches, et suivez la progression grâce à des affichages de projets flexibles

Utilisez une disposition de calendrier partagé pour collaborer avec votre équipe et garder vos projets sur la bonne voie

Limites de Todoist

L'ajout de sous-tâches implique plusieurs étapes, ce qui peut parfois être frustrant

Manque de flexibilité pour organiser l'ordre des tâches

La fonctionnalité de création de texte ne comprend parfois pas certaines commandes spécifiques

Tarifs de Todoist

Débutant : 0 $

Pro : 2,50 $ par utilisateur/mois

Business : 8 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Todoist ?

Un utilisateur de Capterra déclare

J'aime pouvoir envoyer un e-mail à ma liste de tâches. J'adore avoir une liste de choses à faire, car cela m'aide à m'organiser, et parfois je souhaite retarder certains e-mails. Je les transfère donc simplement avec une date vers ma liste de tâches et je reçois une notification à un autre moment. J'aime également cocher les éléments lorsque j'ai terminé, comme si j'utilisais un stylo et du papier. Cependant, je trouve les fonctionnalités de collaboration avec l'équipe compliquées.

8. Reclaim. ai (Idéal pour prendre de bonnes habitudes et planifier à l'aide de l'IA)

Reclaim. ai, de Dropbox, est une plateforme de productivité qui aide à éviter les erreurs de planification grâce à des fonctionnalités avancées de suivi du temps, de planification automatisée des pauses, de synchronisation du calendrier et de suivi intelligent des habitudes.

Avec Reclaim, vous pouvez planifier automatiquement des tâches en fonction de leur priorité et de leurs échéances. Vous pouvez définir la durée spécifique des tâches, comparer le temps consacré au travail et à la vie personnelle, effectuer un suivi approfondi ou superficiel du travail, et même signaler les jours les plus productifs.

La fonctionnalité la plus unique de cet outil est son outil de suivi des habitudes basé sur l'IA qui reprogramme automatiquement les tâches lorsque le travail empiète sur les habitudes, favorisant ainsi le développement personnel. Il suit également les temps d'activité personnelle, génère des rapports hebdomadaires et planifie/reprogramme automatiquement les réunions en fonction de vos préférences.

Reclaim. ai meilleures fonctionnalités

Suivez le temps passé par votre équipe lors des réunions et améliorez la productivité grâce à l'analyse des données personnelles

Optimisez les flux de travail grâce à des liens de planification et intégrez ces liens pour un système de réservation rapide et personnalisé

Planifiez automatiquement des pauses après les réunions ou les sessions de travail grâce à l'IA

Limites de Reclaim.ai

L'interface utilisateur de l'application mobile peut parfois être difficile à utiliser

Vous ne pouvez pas automatiser la planification des tâches dépendantes

Parfois, l'outil surcharge le calendrier, rendant le calendrier trop chargé

Tarifs de Reclaim.ai

Lite : Gratuit

Starter : 8 $ par place/mois

Business : 12 $ par place/mois

Enterprise : 18 $ par place/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Reclaim.ai ?

Un utilisateur G2 déclare

Il s'agit d'une solution simple et puissante pour la gestion des tâches, la hiérarchisation et la planification. Elle fonctionne particulièrement bien pour mon cas d'utilisation, qui consiste à noter des éléments d'action dans Google Docs, qui se synchronisent dans les deux sens entre Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. J'ai essayé de nombreux autres outils, notamment Smartsheet, ClickUp, Motion et Google Sheets, et je pense que Reclaim.ai est finalement celui que je vais utiliser. Cependant, les fonctionnalités de gestion de projet de Reclaim sont limitées.

9. Morgen Calendar (idéal pour les tâches quotidiennes et la gestion du temps)

via Morgen

Morgen est un agenda quotidien doté de fonctionnalités avancées de blocage de temps et de gestion de tâches de base. Son IA Planner organise votre journée en hiérarchisant les tâches et en vous suggérant quand les réaliser en fonction de votre capacité et de vos objectifs quotidiens. Vous pouvez utiliser ces forfaits en plus du blocage manuel de temps pour planifier et reprogrammer vos activités.

La gestion intégrée du calendrier de la plateforme permet de créer un calendrier dédié aux tâches, de synchroniser les tâches entre tous les calendriers et d'intégrer des outils de gestion de projet.

Contrairement à Amie, Morgen fournit des statistiques sur vos habitudes de planification personnelle et le temps passé sur chaque tâche. De plus, vous pouvez créer des « cadres » pour différents types de tâches et surveiller le temps passé sur chacune d'elles.

Meilleures fonctionnalités de Morgen Calendar

Obtenez des recommandations sur les tâches à accomplir en fonction de vos objectifs et de vos heures de pointe grâce à AI Planner

Résolvez les conflits d'horaires, ajoutez des co-organisateurs aux liens de planification et affichez les créneaux horaires mis à jour en temps réel grâce à la planification sur toute la durée

Créez des tâches, ajoutez des échéances et classez vos listes de tâches grâce au gestionnaire de tâches

Limites de Morgen Calendrier

Selon certains utilisateurs, l'application mobile Morgen présente des problèmes de synchronisation, ce qui peut être frustrant

La gestion des tâches peut sembler manuelle, avec peu ou pas d'automatisation

Tarifs de Morgen Calendrier

Particuliers Mensuel : 30 $ par mois

Particuliers, abonnement annuel : 15 $/mois, facturé annuellement

Believer : 6,50 $/mois, facturé tous les cinq ans

Team Monthly : 25 $ par place/mois

Team Yearly : 10 $ par place/mois

Évaluations et avis sur Morgen Calendar

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Morgen Calendar ?

Un utilisateur G2 déclare

Je peux voir ce que j'ai fait et suivre mes tâches. Je peux créer un lien de planification en un clin d'œil et éviter d'échanger des e-mails pour obtenir le bon moment pour une réunion. De plus, je peux créer des tâches avec des priorités et fusionner tous mes calendriers en un seul. C'est très pratique pour vérifier les différents fuseaux horaires pour les réunions avec des personnes du monde entier. Cependant, vous ne pouvez pas envoyer de liens de planification à plus d'une personne pour les réunions.

10. Notion (Idéal pour la gestion des connaissances en entreprise)

via Notion

Notion est une application de productivité avec un calendrier intégré et des outils de gestion de projet qui vous aident à organiser vos tâches, planifier vos réunions, prendre des notes, centraliser vos informations et collaborer.

Alors qu'Amie est davantage axé sur le calendrier, Notion répond aux divers besoins des entreprises. Sa flexibilité vous permet de créer des flux de travail personnalisés, d'intégrer des outils, de suivre des projets et d'utiliser des tableaux Kanban interactifs et des tableurs pour la gestion des données.

Cependant, le calendrier de Notion est disponible sous forme d'application séparée et ses fonctionnalités d'IA sont limitées.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez des bases de données flexibles pour organiser vos informations et vos tâches

Planifiez des évènements, définissez des rappels et organisez vos rendez-vous et réunions avec Notion Calendrier

Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser votre travail et suivre votre progression

Accédez à divers modèles de listes de tâches conçus pour la gestion des tâches quotidiennes, le suivi des jalons d'un projet, et plus encore

Limites de Notion

Courbe d'apprentissage abrupte

Les fonctionnalités hors ligne limitées rendent difficile la modification des notes ou l'accès aux informations critiques sans connexion Internet

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $ par place/mois

Business : 24 $ par place/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un utilisateur G2 dit

Les bases de données sont géniales pour organiser les calendriers de production et les agendas sociaux. L'intégration du calendrier, l'intégration de l'application avec tous mes comptes Google et les fonctionnalités d'IA m'ont permis de gagner beaucoup de temps dans les tâches fastidieuses. L'IA a encore besoin d'une intervention et d'une vérification humaines, mais c'est un excellent outil qui me permet d'être hyper productif lors de sessions de travail plus courtes. Cependant, la modification des notes dans Android est parfois incohérente. Les outils permettant de modifier un bloc disparaissent parfois, et je dois fermer l'application et la rouvrir pour qu'elle fonctionne.

