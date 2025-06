11 modèles gratuits de propositions de construction pour gagner plus de clients

Vous êtes pressé de soumettre une proposition de construction, mais votre mise en forme est obsolète, manque d'imagination et ne met pas en valeur vos capacités comme il le faudrait. Pendant ce temps, le propriétaire du projet examine les offres : chaque détail compte.

Une proposition de construction bien structurée et juridiquement contraignante n'est pas seulement une formalité administrative : c'est votre argumentaire, la preuve de votre professionnalisme et souvent le facteur décisif qui vous permettra de remporter ou de perdre le projet.

Plus de 50 % des propriétaires de projets de construction dans le monde signalent des échecs, et seulement 25 % les achèvent dans les délais initialement prévus.

Des propositions claires et structurées contribuent à réduire ces risques en garantissant la transparence, en alignant les attentes et en évitant les dérives coûteuses. Découvrez 11 modèles gratuits de propositions de construction qui simplifient les appels d'offres et garantissent que votre prochaine proposition se démarquera. 🔨📄

Que sont les modèles de propositions de construction ?

Les modèles de propositions de construction sont des documents préconçus qui aident les entrepreneurs, les architectes et les entreprises de construction à créer efficacement des propositions de projet structurées.

Ces modèles décrivent les détails essentiels tels que la portée du projet, les estimations de coûts, les échéanciers, les matériaux et les conditions de gestion de la construction afin de présenter une offre claire et juridiquement contraignante au propriétaire du projet.

Il comprend des sections pour les coordonnées de l'entrepreneur, les informations sur le client, une description complète du projet, les conditions de paiement et les signatures d'approbation. L'utilisation d'un modèle de proposition standardisé améliore la communication, rationalise les appels d'offres et augmente les chances de remporter des projets.

Et lorsque ces modèles sont intégrés à une plateforme entièrement intégrée telle que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, ils font partie d'un système homogène où la planification, la collaboration, la documentation et l'exécution se font en un seul endroit.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit entrer en contact avec 6 personnes en moyenne pour mener à bien son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement 6 connexions essentielles pour recueillir des informations contextuelles indispensables, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de proposition de construction ?

Un modèle d'échantillon de proposition de construction bien structuré doit être clair, détaillé et juridiquement valable. Il doit inclure tous les détails essentiels du projet tout en restant facile à personnaliser.

Un modèle efficace doit comporter les éléments suivants :

Aperçu du projet : Définissez la portée, les objectifs et les livrables clés du projet de construction afin d'aligner les attentes du contractant et du client

Estimation des coûts : ventilez les coûts du projet, y compris la main-d'œuvre, les matériaux, les permis et les imprévus, afin de garantir la transparence de la planification financière

Calendrier du projet : listez les principaux jalons, les échéances et les échéanciers d'achèvement pour aider à maintenir le projet de construction sur la bonne voie

Conditions générales : couvrez les conditions de paiement, les politiques de résolution des litiges et les obligations légales afin de protéger les deux parties contre d'éventuels conflits

Informations sur le client et l'entrepreneur : ajoutez les noms complets, les coordonnées de l'entreprise et les informations de contact afin d'établir la responsabilité et une communication claire

Portée du travail et responsabilités : Définissez les tâches du prestataire, les exclusions de travail et les attentes du client afin d'éviter tout malentendu

Section d'approbation et de signature : Convertissez la proposition en un accord juridiquement contraignant une fois que les deux parties l'ont signée

11 modèles de propositions de projets de construction

Vous trouverez ci-dessous quelques modèles très bien notés, conçus pour vous aider à rédiger facilement des propositions de projets de construction professionnelles.

1. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des propositions professionnelles qui vous permettront de remporter des contrats sans effort grâce au modèle de proposition commerciale ClickUp Business

Le modèle de proposition commerciale ClickUp fournit un format structuré pour documenter tous les détails essentiels : portée du travail, échéancier, ventilation des coûts et conditions de paiement lors de la soumission d'une proposition.

Au lieu de passer des heures à mettre en forme des documents à partir de zéro, ce modèle vous aide à organiser efficacement votre proposition de soumission de construction, réduisant ainsi les erreurs et les malentendus.

Grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi et de collaboration, les équipes mettent à jour les détails du projet en temps réel, garantissant ainsi la cohérence entre les différentes parties prenantes. Ce modèle de proposition commerciale rend votre proposition professionnelle, juridiquement contraignante et facile à examiner et à approuver par les propriétaires de projet.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez les livrables, les responsabilités et les résultats attendus

Saisissez les coûts de main-d'œuvre, de matériaux et du projet pour une tarification transparente

Suivez la progression des propositions grâce à des statuts tels que « En cours », « En cours de révision » et « Finalisée »

Configurez des alertes de suivi automatisées pour rester informé des réponses des clients

Idéal pour : Entrepreneurs, architectes et gestionnaires de construction qui soumettent des propositions détaillées de projets de construction afin de remporter des appels d'offres.

2. Modèle de proposition de subvention ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et suivez facilement vos demandes de subvention grâce au modèle ClickUp Grant Proposal Template

Le modèle de proposition de subvention ClickUp simplifie le processus de demande de subventions liées à la construction. Il aide les entrepreneurs, les promoteurs et les chefs de projet à documenter les détails clés, notamment la portée du projet, les besoins de financement et l'impact financier.

Grâce à ce modèle, suivez la progression, respectez les délais et assurez-vous que votre proposition répond aux exigences du donneur. La mise en forme structurée garantit la clarté et rend votre candidature plus convaincante.

Que vous recherchiez un financement pour des projets d'infrastructure, de logement ou communautaires, ce modèle vous permet de tout organiser en un seul endroit, ce qui réduit les erreurs et vous fait gagner du temps.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez la portée du projet, ses objectifs et ses besoins financiers

Suivez la progression des propositions grâce à des statuts et des affichages personnalisés

Gérez les délais d'envoi grâce au suivi des jalons intégré

Organisez les besoins de financement et les indicateurs de performance en un seul endroit

Idéal pour : Les entreprises de construction et les promoteurs immobiliers à but non lucratif qui sollicitent des subventions

➡️ En savoir plus : Comment créer une checklist de transfert de projet de construction

3. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Présentez vos services de construction avec clarté et professionnalisme grâce au modèle de proposition commerciale ClickUp

Remporter un projet de construction commerciale dépend de la qualité de votre présentation.

Le modèle de proposition commerciale ClickUp fournit une disposition structurée pour communiquer la portée du projet, les tarifs, les livrables et les échéanciers dans un format professionnel et convaincant. Il garantit que les clients ou partenaires potentiels comprennent parfaitement votre valeur, ce qui réduit les négociations fastidieuses.

Ce modèle vous permet d'organiser les sections de votre proposition, de suivre plusieurs envois et de conserver une mise en forme cohérente pour toutes vos offres. Idéal pour vous démarquer dans les appels d'offres commerciaux à enjeux élevés, où la clarté et la confiance sont déterminantes pour remporter des contrats.

Ses fonctionnalités intégrées de gestion de projet de construction vous permettent de fixer des délais, d'attribuer des tâches et de collaborer avec votre équipe, garantissant ainsi que chaque proposition est précise et remise dans les délais.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement la portée du projet, les livrables et les tarifs

Attribuez les tâches liées aux propositions et fixez les délais d'envoi

Organisez plusieurs propositions dans un système centralisé

Suivez le statut des propositions grâce à des affichages et des statuts personnalisés

Idéal pour : Entrepreneurs, entreprises de construction et chefs de projet soumettant des propositions pour des projets de construction commerciale

💡 Conseil de pro : Les propositions génériques ne remportent pas les appels d'offres. Personnalisez chaque proposition de construction en incluant des détails spécifiques au projet, en répondant aux besoins uniques du client et en présentant des projets antérieurs pertinents.

4. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, suivez et présentez le budget de votre projet en toute confiance grâce au modèle de proposition budgétaire ClickUp

L'établissement du budget d'un projet de construction exige précision et transparence. Le modèle de proposition budgétaire ClickUp vous aide à présenter les coûts prévus, les besoins de financement et les détails financiers clés dans un format structuré et facile à comprendre.

Ce modèle de budget de projet garantit aux parties prenantes, aux investisseurs et aux clients une ventilation claire des dépenses, ce qui accélère les processus d'approbation.

Vous pouvez ajuster vos estimations en temps réel et vous assurer que tous les aspects financiers correspondent à la portée du projet. Que vous soumettiez une lettre de proposition rapide ou que vous gériez un projet commercial de plusieurs millions de dollars, ce modèle vous permet de tout organiser tout en réduisant les erreurs et les calculs erronés.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Répartissez les coûts du projet par catégorie pour plus de transparence

Suivez les approbations budgétaires et les allocations de fonds en un seul endroit

Attribuez des tâches de suivi financier aux membres de l'équipe et aux parties prenantes

Surveillez les dépenses liées aux projets grâce à des affichages personnalisés et des mises à jour automatiques

Idéal pour : Les chefs de projet en construction, les entrepreneurs et les équipes financières chargées de l'approbation des budgets et du suivi des risques liés aux coûts

🔍 Le saviez-vous ? Seuls environ 8,5 % des projets sont clôturés dans les délais et dans les limites du budget.

5. Modèle de description de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez l'objectif, les buts et l'impact de votre projet grâce au modèle de description de projet ClickUp

Un descriptif de projet raconte l'histoire d'un projet de construction, en décrivant ses objectifs, sa portée et les résultats attendus.

Le modèle de description de projet ClickUp offre un moyen structuré de présenter ces informations de manière claire et convaincante. Cela permet aux parties prenantes, aux investisseurs et aux équipes de projet de comprendre la vision.

Grâce à ce modèle, établissez une feuille de route pour votre projet, fixez des jalons clés et définissez le raisonnement qui sous-tend votre proposition. Il aide à aligner les équipes en fournissant un document cohérent qui explique clairement en quoi consiste le projet, pourquoi il est important et comment il sera exécuté.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez clairement les objectifs et la portée de votre projet

Alignez vos équipes en définissant une vision et une direction claires

Suivez les jalons et les points clés de progression dans un seul document

Intégrez des éléments visuels tels que des diagrammes et des échéanciers de Gantt pour plus de clarté

Idéal pour : Entrepreneurs, chefs de projet et parties prenantes qui ont besoin d'un descriptif clair et précis pour leurs projets de construction

Que disent les professionnels de la construction à propos de ClickUp?

6. Modèle de processus d'appel d'offres ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la sélection des fournisseurs et l'évaluation des propositions sans effort grâce au modèle de processus d'appel d'offres ClickUp

La gestion du processus d'appel d'offres (RFP) peut être fastidieuse, en particulier lorsque vous traitez avec plusieurs fournisseurs et que les délais sont serrés. Le modèle de processus RFP de ClickUp aide les entreprises de construction à organiser, suivre et évaluer efficacement les propositions dans un environnement de travail centralisé.

Ce modèle garantit que chaque étape, de la définition des exigences du projet à la présélection des fournisseurs et à la finalisation des contrats, est structurée et transparente.

Il comprend des champs personnalisés, l'automatisation des tâches et le suivi des jalons pour aider les équipes à gérer de manière transparente les échéanciers des appels d'offres, les dates limites d'envoi et l'évaluation des propositions.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les envois, les échéances et les évaluations des appels d'offres en un seul endroit

Attribuez des tâches de révision des fournisseurs et collaborez avec les parties prenantes

Créez un système d'évaluation structuré pour une prise de décision objective

Automatisez les notifications pour les suivis et les échéances des propositions

Idéal pour : les équipes d'approvisionnement, les chefs de projet et les entreprises de construction chargées de la sélection des fournisseurs et des processus d'appel d'offres

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas d'envoyer une proposition et d'attendre. Configurez des rappels automatiques et des e-mails de suivi pour augmenter vos chances de remporter le marché.

7. Modèle ClickUp pour la gestion de la construction

Obtenez un modèle gratuit Gardez chaque phase de votre projet de construction sur la bonne voie grâce au modèle de gestion de projet de construction ClickUp

Les projets de construction évoluent rapidement et les retards peuvent entraîner des dépassements de coûts importants. Le modèle de gestion de projet de construction ClickUp organise tout, garantissant que les délais, les ressources et les budgets restent dans les limites prévues.

Grâce à un environnement de travail centralisé, les équipes peuvent attribuer des tâches, suivre la progression et superviser les phases du projet sans les allers-retours habituels.

Ce modèle de gestion de construction comprend des vues prédéfinies pour la planification, le suivi et le flux de travail. Il aide les chefs de projet et les entrepreneurs à visualiser les prochaines étapes et les points à surveiller.

Des statuts et des champs personnalisés vous permettent de savoir instantanément où en sont les choses, tandis que les documents et les outils de rapports intégrés facilitent la documentation. Chaque phase, de la planification à l'achèvement, reste rationalisée et efficace.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez et organisez vos tâches à l'aide des vues Liste, Calendrier et Échéancier

Suivez les tâches et les dépendances grâce à une vue Tableau par glisser-déposer

Suivez la progression grâce à des statuts, des champs et des barres de pourcentage personnalisés

Collaborez en temps réel grâce aux documents intégrés pour les plans et les rapports

Idéal pour : les gestionnaires de construction, les entrepreneurs généraux et les équipes de projet chargées de gérer des échéanciers et des livrables complexes dans le domaine de la construction

Exemples concrets de propositions de construction : comment CEMEX a rationalisé ses opérations avec ClickUp Une proposition bien organisée n'est qu'un élément parmi d'autres d'un projet de construction réussi. Des entreprises telles que CEMEX, leader mondial des matériaux de construction, ont utilisé ClickUp pour rationaliser leurs flux de travail, améliorer la collaboration et réduire les retards. 📊 Les résultats ? réduisez vos délais de mise sur le marché de 15 % grâce à l'automatisation et à l'optimisation des processus de ClickUp

50 membres de l'équipe collaborent au même endroit sans cloisonnement de la communication

Les transferts de projets passent de plusieurs heures à quelques secondes, améliorant ainsi l'efficacité de la construction ClickUp a aidé CEMEX à rationaliser la gestion de projet, les approbations et le suivi grâce à l'automatisation, à des flux de travail personnalisés et à des tableaux de bord. Cela montre à quel point des outils structurés, tels que les modèles de propositions de construction, sont essentiels pour remporter des appels d'offres. Téléchargez gratuitement les modèles de gestion de construction ClickUp et franchissez la première étape vers un flux de travail plus efficace.

8. Modèle de forfait de gestion de construction ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez les calendriers, les jalons et les échéanciers sans chaos grâce au modèle de forfait de gestion de la construction ClickUp

Pour mener à bien un projet de construction, il faut un forfait structuré qui décrit chaque phase, de la préconstruction à l'achèvement.

Le modèle de plan de gestion de la construction ClickUp fournit une feuille de route visuelle claire pour organiser les jalons, les tâches et les échéances de manière significative. Avec plusieurs vues, notamment des diagrammes de Gantt, des calendriers et des listes, ce modèle aide les équipes à gérer les charges de travail, à éviter les goulots d'étranglement et à respecter les échéances critiques en toute confiance.

Les champs personnalisés vous permettent de tout suivre, des budgets des projets aux livraisons de matériaux, garantissant ainsi que chaque étape de la construction respecte le calendrier.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les phases du projet, les échéanciers et les responsabilités

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés et des mises à jour en temps réel

Visualisez les flux de travail à l'aide de diagrammes de Gantt, de calendriers et de vues Tableau

Centralisez tous les détails du projet grâce aux champs personnalisés et aux outils de rapports

Idéal pour : les chefs de projet en construction, les entrepreneurs et les superviseurs de chantier chargés de la planification détaillée et de l'exécution des travaux

💡 Conseil de pro : 46 % des entreprises de construction utilisent déjà des systèmes intégrés de gestion de projet. Ne prenez pas de retard. Utilisez des outils tels que ClickUp, Procore ou Buildertrend pour organiser vos soumissions, les rendre plus précises et les soumettre dans les délais.

9. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque contrat, de la négociation à la conclusion, grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

La gestion de plusieurs contrats de construction peut s'avérer fastidieuse. Le modèle de gestion des contrats ClickUp fournit un système centralisé pour organiser, suivre et gérer les contrats à chaque étape : rédaction, approbation, exécution et renouvellement. Fini les documents éparpillés et les délais manqués.

Ce modèle comprend des statuts personnalisés, des flux de travail automatisés et un suivi en temps réel, garantissant ainsi que toutes les parties prenantes restent informées.

Les vues prédéfinies aident les équipes à suivre la progression des contrats, à définir des rappels pour les jalons clés et à stocker les documents critiques, le tout en un seul endroit.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les étapes du contrat, de la rédaction à l'approbation

Conservez tous les contrats et documents clés au même endroit

Définissez des rappels automatiques pour les renouvellements et les échéances

Utilisez des statuts et des affichages personnalisés pour faciliter le suivi

Idéal pour : les entreprises de construction, les équipes juridiques et les chefs de projet gérant plusieurs contrats avec des fournisseurs et des sous-traitants

⚡ Astuce rapide : Découvrez des modèles de devis de construction prêts à l'emploi pour rationaliser votre processus d'appel d'offres et remporter plus de contrats.

10. Modèle de formulaire de commande de modification ClickUp pour les rénovations

Obtenez un modèle gratuit Suivez, approuvez et gérez les modifications de projet en toute simplicité grâce au modèle de formulaire de commande de modification pour les rénovations de ClickUp

Les projets de rénovation se déroulent rarement exactement comme prévu. S'ils ne sont pas correctement documentés, des ajustements imprévus au niveau des matériaux, des conceptions ou des échéanciers peuvent tout faire dérailler.

Le modèle de formulaire de modification de commande ClickUp pour les rénovations aide les entrepreneurs, les chefs de projet et les clients à enregistrer, examiner et approuver toutes les modifications apportées au projet en un seul endroit.

Chaque modification de commande est enregistrée avec des statuts personnalisés, un suivi des priorités et des flux de travail d'approbation, ce qui permet aux équipes de rester alignées et d'éviter les malentendus.

Qu'il s'agisse d'un changement de budget, d'une substitution de matériaux ou d'un ajustement de la portée, ce modèle garantit la transparence et la documentation complète des coûts, des échéanciers et des modifications de la portée.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez et suivez toutes les demandes de modification dans un système structuré

Attribuez des priorités et suivez les approbations en temps réel

Surveillez les ajustements de coûts et les impacts sur les projets grâce aux champs personnalisés

Tenez toutes les parties prenantes informées grâce à des mises à jour automatiques

Idéal pour : Entrepreneurs, chefs de projet en rénovation et propriétaires traitant des modifications de périmètre et des ajustements budgétaires

🔎 Le saviez-vous ? 75 % des acteurs du secteur de la construction s'accordent à dire que les chefs de projet ont besoin de plus d'autonomie pour prendre rapidement des décisions sur le terrain.

11. Modèle de budget de construction professionnel par GooDocs

via GooDocs

La gestion d'un budget de construction nécessite une ventilation claire des dépenses, un suivi précis des coûts et une surveillance financière.

Le modèle de budget de construction professionnel de GoodDocs simplifie la planification budgétaire grâce à un format structuré qui couvre les matériaux, la main-d'œuvre, les permis et autres coûts dans un seul tableur.

Conçu pour Google Sheets et Microsoft Excel, ce modèle de budget couvre tous les aspects de la gestion des coûts de construction.

Il fournit une structure de coûts détaillée, aidant les chefs de projet à contrôler les dépenses, à éviter les dépassements et à respecter le budget. Grâce à ses formules prédéfinies et à sa personnalisation facile, le suivi financier devient plus rapide et plus efficace.

✨ Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Classez les coûts de main-d'œuvre, de matériaux et de permis pour plus de clarté

Suivez les dépenses en temps réel grâce à des calculs prédéfinis

Ajustez facilement vos budgets grâce à des champs personnalisables

Conservez un aperçu financier organisé pour une meilleure prise de décision

Idéal pour : Les chefs de projet, entrepreneurs et promoteurs immobiliers chargés de la gestion des coûts et de la planification financière des projets

✨ Astuce bonus : Si les modèles ClickUp rationalisent la gestion des propositions, d'autres logiciels de gestion de projets de construction peuvent vous aider dans le processus d'appel d'offres.

Commencez dès aujourd'hui à remporter plus d'appels d'offres dans le secteur de la construction avec ClickUp

Une proposition de construction solide fait la différence entre remporter un projet de grande valeur et le perdre au profit de la concurrence. Des contrats bien structurés et juridiquement contraignants améliorent votre crédibilité et garantissent une communication claire, des estimations de coûts précises et une exécution efficace du projet.

Grâce à nos modèles gratuits de propositions de construction, vous pouvez rationaliser vos appels d'offres, réduire les erreurs et présenter des offres soignées et professionnelles qui inspirent confiance à vos clients. Que vous ayez besoin d'une proposition commerciale, d'une ventilation budgétaire ou d'un système de suivi des contrats, ces modèles prêts à l'emploi sont là pour vous aider !

ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion des propositions, c'est une solution tout-en-un pour la gestion de la construction, qui centralise la planification, le suivi des tâches, la budgétisation, la collaboration et les rapports en un seul endroit.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp! ✅