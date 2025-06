les 10 meilleurs logiciels de lancement de produit pour des campagnes réussies

La manière dont vous lancez un produit joue un rôle important dans sa rentabilité, son impact et sa croissance.

Même si la feuille de route peut être ajustée ultérieurement, le lancement vous aide à démarrer sur les chapeaux de roue et à éviter des erreurs coûteuses.

Avec plus de 2,3 millions d'applications sur les seuls appareils mobiles, la concurrence est trop forte pour prendre le risque d'adopter une approche manuelle pour le lancement de vos produits. C'est là qu'un logiciel de lancement de produit efficace vous facilite la tâche et simplifie toutes les tâches interfonctionnelles.

Vous vous demandez comment choisir la bonne solution ? Cet article vous facilite la tâche. Nous avons sélectionné une liste des meilleurs logiciels de lancement de produits avec toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre votre décision, des fonctionnalités clés aux évaluations et avis.

Les meilleurs logiciels de lancement de produit en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Gestion tout-en-un du lancement de produits Tableaux blancs, automatisation des tâches, modèles de checklist de lancement, ClickUp Brain (IA) Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Aha! Gestion complète du cycle de vie des produits Fonctionnalités : tableaux de bord, planification de feuilles de route, affichage des capacités Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Productboard Analyse des avis clients + intégrations d'outils Commentaires intégrés au produit, cadres de hiérarchisation (RICE, WSJF), intégration CRM Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Trello Flux de travail structurés pour le lancement et la commercialisation des produits Tableaux Kanban, intégration Jira, vue Plan Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Asana Collaboration simplifiée pour le processus de lancement Champs personnalisés, suivi des tâches en temps réel, formulaires de commentaires adaptatifs Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Monday.com Méthodologie agile pour les lancements Tableaux de sprint, visualisation de la charge de travail, modèles de lancement Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Jira Product Discovery Intégration à l'écosystème Atlassian Notation des idées, intégration Slack, formules d'analyse Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Notion Notes de pré-lancement et planification des ressources Modèles de lancement, suivi des dépendances, documents et bases de données intégrés Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Craft. io Gestion intuitive des ressources Planification des capacités, intégration GitLab, OKR multi-niveaux Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises ProdPad Gestion des idées + feuille de route allégée Priorisation de l'impact et des efforts, commentaires liés, modèles de feuille de route Essai gratuit disponible

Que rechercher dans un logiciel de lancement de produit ?

Lors de la sélection d'un logiciel de lancement de produit, tenez compte des aspects suivants :

Automatisation : vous avez déjà assez à faire pour créer le produit parfait, votre logiciel de lancement devrait s'occuper du reste. Il devrait automatiser les checklists de lancement, les validations de contenu, le suivi des tâches interfonctionnelles, les échéanciers des campagnes et les mises à jour des parties prenantes afin que vous puissiez commercialiser vos produits plus rapidement et avec moins de stress

Gestion de projet et collaboration : il doit fournir une source unique d'informations, simplifier la gestion de projet et améliorer la collaboration entre les différents services impliqués dans le lancement, notamment les équipes produit, marketing et commerciales, ainsi que la direction

Rapports et analyses : le logiciel de lancement de produit idéal fournit des rapports sur les campagnes marketing et permet de suivre tous les lancements de produits dans un seul portfolio

Fonctionnalités de la checklist : les lancements sont complexes. Une checklist garantit que rien d'important, comme le contrôle qualité final, l'envoi des e-mails ou la mise en place interne, n'est oublié. Votre outil doit garantir que les actions, vérifications et révisions clés sont achevées tout en assurant le suivi de la progression globale

Capacités d'intégration : un bon logiciel de lancement prend en charge une intégration transparente avec les autres outils utilisés par les équipes, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail

Partage de données en temps réel : La possibilité de partager des données en temps réel permet aux équipes de lancement d'apporter les ajustements nécessaires. Votre outil doit permettre la création de tableaux de bord personnalisés pour le partage d'informations en temps réel avec les partenaires internes et externes

💡Conseil de pro : Recherchez des solutions proposant des modèles réutilisables pour les contrôles qualité, les calendriers de contenu et les flux de travail d'approbation. Ceux-ci aideront votre équipe à lancer vos stratégies de lancement, à mapper les cycles de vie des produits et à créer plus rapidement un buzz avant le lancement.

Les 10 meilleurs logiciels de lancement de produit

Passons maintenant en revue les meilleures options disponibles sur le marché et voyons comment elles peuvent transformer le lancement d'un produit en un événement attendu (et non redouté) par toute votre équipe.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion tout-en-un du lancement de produits)

Essayez ClickUp pour les équipes produit Créez des feuilles de route, connectez des épopées de produits, dynamisez la communication de lancement et suivez les priorités clés avec ClickUp pour les équipes produit

Vous souhaitez aller au-delà du perfectionnement du lancement et atteindre l'excellence tout au long du cycle de vie ? ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, conçue pour améliorer votre efficacité. Elle simplifie les flux de travail interfonctionnels, augmente la capacité de travail et vous fait gagner du temps et de l'argent, en garantissant que toutes les équipes travaillent ensemble de manière transparente pour atteindre les objectifs liés aux produits.

ClickUp pour les équipes produit accélère et améliore la livraison des produits. Les tableaux de bord intégrés offrent des aperçus complets des activités de lancement, tandis que les fonctionnalités de suivi des problèmes et de gestion des sprints permettent de maintenir la dynamique.

Transformez vos idées en actions coordonnées, intégrez de la documentation et créez des feuilles de route produit avec les tableaux blancs ClickUp

La collaboration en temps réel dans les tableaux blancs ClickUp simplifie les études de marché, la définition du périmètre des produits et le brainstorming pour trouver des solutions aux obstacles potentiels.

Vous pouvez également visualiser l'ensemble du cycle de vie du produit dans l'une des 15 vues ClickUp, des résumés de haut niveau aux vues détaillées spécifiques à chaque équipe, y compris les tâches ClickUp restantes avant le lancement.

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Définissez des objectifs mesurables pour le lancement de votre projet avec ClickUp Objectifs

Les objectifs ClickUp vous permettent de définir des cibles mesurables et d'automatiser le suivi de la progression de votre lancement de produit. En quelques clics, vous pouvez facilement configurer les indicateurs et les KPI de votre campagne. Choisissez parmi des cibles numériques, monétaires, vraies/fausses et basées sur des tâches pour surveiller les performances.

Rationalisez les flux de travail, accomplissez les tâches routinières et gérez les transferts de projets pour votre lancement avec les automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp vous permettent de configurer des flux de travail personnalisables, des notifications basées sur la logique et des mises à jour automatisées des tâches afin que vous puissiez concentrer votre énergie et vos efforts sur ce qui compte : susciter l'enthousiasme des clients potentiels et générer des revenus dès le premier jour. Tout, de l'envoi de checklists d'assurance qualité à l'acheminement des designs finalisés vers le marketing, ne prend que quelques secondes grâce aux automatisations sans code de ClickUp.

Configurez une automatisation avancée, générez des rapports de progression, réfléchissez aux fonctionnalités des produits et créez même des stratégies et des feuilles de route pour votre lancement avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, la solution IA dédiée de la plateforme, peut aider les équipes produit à élaborer une stratégie de lancement de produit, à la décomposer en un plan d'action et à résumer les développements du lancement afin d'améliorer la visibilité pour toute l'équipe. Elle peut même révéler les goulots d'étranglement potentiels dans vos feuilles de route produit et suggérer des solutions.

Évaluez et analysez les commentaires sur les produits à l'aide de ClickUp Brain pour prendre des décisions basées sur des données

Vous pouvez saisir les commentaires des clients dans Brain afin d'évaluer leurs attentes, d'améliorer les fonctionnalités et de générer des niveaux de priorité pour les nouvelles fonctionnalités logicielles.

La configuration de vos processus peut nécessiter beaucoup de ressources. Si vous recherchez une solution rapide et efficace, ClickUp propose également plusieurs modèles de lancement de produit prêts à l'emploi, vous évitant ainsi de réinventer la roue à chaque fois.

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre équipe, vos tâches et vos stratégies grâce au modèle de checklist pour le lancement de produits ClickUp

Enfin, si vous souhaitez tout suivre en un seul endroit, le modèle de checklist de lancement de produit ClickUp offre un cadre éprouvé pour une traction maximale. Ses listes de tâches classées par catégorie vous permettent de ne manquer aucune activité essentielle au lancement, comme l'assurance qualité, les tests bêta et les déploiements privés.

Une fois personnalisé, il devient un guide réutilisable qui permet aux équipes d'attribuer des responsabilités, de mettre à jour les statuts personnalisés et de mapper les priorités de lancement. De plus, son diagramme de Gantt et son type de tâche « Jalons » facilitent la gestion des escalades et garantissent une livraison dans les délais.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Étiquetez vos coéquipiers sur les mises à jour de lancement et ajoutez des suggestions où que vous soyez grâce aux commentaires assignés de ClickUp

Documentez vos plans d'action et prenez des notes lors de vos réunions dans une source unique et fiable grâce à ClickUp Docs

Trouvez n'importe quel fichier produit, rapport de fonctionnalité ou tâche depuis la plateforme, le disque local ou l'outil intégré grâce à la recherche connectée ClickUp

Suivez les capacités de votre équipe, évitez le surmenage et planifiez des ressources supplémentaires à temps grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme peuvent sembler intimidantes au premier abord, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

ClickUp a changé la donne pour notre équipe, en transformant des flux de travail obsolètes tant au niveau du suivi des bugs que du développement de nouveaux produits.

2. Aha ! (Idéal pour la gestion complète du cycle de vie des produits)

Aha! est un outil de lancement de produit doté d'une interface claire, d'outils de rapports complets et de modèles de gestion de produit utiles. La plateforme offre des fonctionnalités ciblées telles que des outils de suivi de statut et des outils de productivité tels que des checklists de tâches et des annonces automatisées.

Les équipes peuvent également exploiter les feuilles de route Aha! pour intégrer des forfaits clairs et visuels dans leurs stratégies produit personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités d'Aha!

Simplifiez les lancements et les mises sur le marché grâce à des intégrations externes et à un hub centralisé qui stocke les données clients et les données internes sur les produits

Hiérarchisez les fonctionnalités à l'aide d'un tableau de bord personnalisable à cinq facteurs qui évalue l'impact sur les utilisateurs, l'effort requis, le potentiel de revenus, la valeur stratégique et le risque

Planifiez les lancements de produits en fonction de la capacité de votre équipe grâce à des diagrammes et des vues axés sur la charge de travail

Limites d'Aha!

La gestion des permissions au sein de grandes équipes peut sembler peu raffinée

La mise en place et la configuration de plusieurs produits peuvent prendre beaucoup de temps

Tarification Aha!

Développement : À partir de 9 $ par utilisateur et par mois

Tableaux blancs : à partir de 9 $ par utilisateur et par mois

Connaissances : À partir de 18 $/utilisateur par mois

Idées : À partir de 39 $/utilisateur par mois

Feuilles de route : À partir de 59 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Aha!

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Aha!

Le rapport d'échéancier nous aide à vérifier et à approfondir toutes les caractéristiques de notre produit, les délais dont nous disposons pour le concevoir et le lancer sur le marché, ainsi que les objectifs que nous entendons atteindre une fois qu'il aura été présenté sur le marché.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 60 % des chefs de produit travaillent pour des organisations qui n'ont aucun processus de gestion de produit. Il semble qu'une solution dédiée pourrait contribuer à mettre fin à une culture du travail stressante.

3. Productboard (Idéal pour l'analyse des avis clients et l'intégration d'outils)

via Productboard

Si votre entreprise met l'accent sur l'orientation client tout en gérant une équipe diversifiée, Productboard vous permettra d'améliorer vos performances. La plateforme dispose de générateurs de feuilles de route, d'outils de sondage intégrés au produit et de paramètres de priorité axés sur le client.

Ses rapports d'allocation et d'efficacité en temps réel permettent à votre équipe de devancer les goulots d'étranglement en matière de ressources pour le lancement de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Productboard

Importez des commentaires diversifiés en temps réel grâce à diverses intégrations de portails clients pour Google Play, Slack, etc

Définissez des formules basées sur des cadres de priorisation populaires tels que RICE, WSJF et ROI, ou créez des formules personnalisées

Quantifiez le chiffre d'affaires potentiel de chaque idée de fonctionnalité en important les données clients à partir d'un système de gestion de la relation client (CRM)

Limites de Productboard

Ralentit lors du traitement de grands ensembles de données, ce qui le rend moins adapté aux projets gourmands en ressources

Tarifs Productboard

Starter : Gratuit

Essentiels : 25 $/utilisateur par mois

Pro : 75 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Productboard

G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

💡 Conseil de pro : surveillez les demandes des clients et la concurrence pour prédire les niveaux de satisfaction et repérer les idées de produits gagnantes. Près de 80 % des chefs d'entreprise déclarent que les commentaires des clients constituent un élément essentiel de leurs décisions commerciales.

4. Trello (Idéal pour les efforts structurés de lancement de produits et de marketing)

via Trello

Trello est un outil de gestion de projet Atlassian qui structure les lancements de produits grâce à sa vue Tableau intuitive. Les équipes peuvent mapper les phases de lancement en étapes claires et visuelles, telles que la planification, le développement, le marketing et l'assistance post-lancement.

Chaque carte d'un tableau contient toutes les informations relatives à une tâche, des échéances aux checklists en passant par les commentaires et les fichiers, ce qui facilite le suivi de la progression. Cela permet également aux équipes interfonctionnelles de rester alignées tout au long du cycle de lancement.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Concentrez vos efforts sur chaque activité, service ou environnement de travail lié au lancement d'un produit grâce à la fonctionnalité de regroupement dans un tableau

Gérez les plans de distribution mondiale de vos produits grâce à une vue Plan claire qui assure le suivi des déploiements régionaux et facilite la coordination logistique

Suivez la progression du développement en temps réel grâce à une connexion directe aux problèmes Jira

Limites de Trello

Peut s'avérer intimidant pour les utilisateurs non techniques ou ceux qui découvrent les outils de gestion de projet de type Kanban

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $ par utilisateur et par mois

Premium : 12,50 $/utilisateur par mois

Enterprise : Jusqu'à 17,50 $/utilisateur par mois (en fonction du nombre d'utilisateurs, facturé uniquement à l'année)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Trello

J'adore la facilité avec laquelle je peux organiser toutes mes tâches en fonction de mes projets spécifiques. Je peux créer une colonne pour un projet, un client ou un lancement de produit spécifique OU, si le projet est vraiment volumineux, je peux même créer un tableau entier pour ce projet afin d'avoir tous les détails au même endroit.

J'adore la facilité avec laquelle je peux organiser toutes mes tâches en fonction de mes projets spécifiques. Je peux créer une colonne pour un projet, un client ou un lancement de produit spécifique OU, si le projet est vraiment volumineux, je peux même créer un tableau entier pour ce projet afin d'avoir tous les détails au même endroit.

5. Asana (Idéal pour une collaboration simplifiée lors du processus de lancement)

via Asana

Les entreprises qui gèrent des lancements de produits interfonctionnels peuvent trouver Asana attrayant pour son environnement de travail simplifié et collaboratif. Les équipes peuvent établir des échéanciers de lancement, attribuer des tâches au marketing, à l'équipe commerciale, à l'ingénierie et à la production, et suivre la progression en temps réel.

Grâce à la modification en cours, tout le monde, des équipes chargées de la réussite client aux équipes commerciales et techniques, est informé en temps réel des échéances, des messages et des changements de dernière minute. En bref, Asana élimine tout risque de mauvaise communication pendant les phases critiques du lancement.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez des champs de données personnalisés adaptés à vos indicateurs spécifiques au lancement, tels que les dates de mise en service, la disponibilité des fonctionnalités ou le statut de la campagne

Recueillez les commentaires personnalisés des clients grâce à des formulaires dotés d'une logique adaptative

Automatisez les estimations d'efforts, les comptes à rebours de lancement et les scores de risque en fonction de la progression en temps réel du lancement du produit

Limites d'Asana

Permet d'attribuer une tâche à une seule personne, ce qui limite le nombre de parties prenantes travaillant ensemble sur la même checklist de lancement de produit

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

6. Monday. com (Idéal pour mettre en œuvre la méthodologie Agile dans le cadre de lancements de produits)

Le prochain sur cette liste est Monday.com, qui offre des fonctionnalités de gestion de sprints et de scrum qui facilitent la planification du cycle de vie des produits. Il propose également des diagrammes burndown et de Gantt pour identifier rapidement les problèmes et cartographier les dépendances.

Accédez à des modèles de lancement personnalisables et utilisez des tableaux de bord destinés aux parties prenantes pour suivre tout le processus, de la préparation avant le lancement à l'analyse après le lancement.

Monday.com : meilleures fonctionnalités

Visualisez la charge de travail de chaque membre de l'équipe à chaque sprint et évitez les goulots d'étranglement lors du déploiement des produits

Synchronisez les équipes d'ingénierie et les équipes en contact avec les clients grâce à une feuille de route en direct pour les prochaines versions

Définissez des rappels intelligents pour les approbations, les transferts et l'assurance qualité grâce à des notifications flexibles et une logique conditionnelle

Limites de Monday.com

Les tarifs évoluent rapidement en fonction de la taille de l'équipe et des fonctionnalités avancées, ce qui rend ce logiciel coûteux pour les petites entreprises

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 12 $/utilisateur par mois

Standard : 14 $/utilisateur par mois

Pro : 24 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 600 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Monday.com

Les fonctions de suivi et de rapports des projets nous permettent d'identifier les domaines à améliorer afin de rationaliser nos opérations

7. Jira Product Discovery (idéal pour l'intégration avec l'écosystème Atlassian)

Vous avez besoin d'outils de gestion de produits qui s'intègrent à votre écosystème Atlassian ? Jira Product Discovery figure sur la liste. La solution comprend divers cadres de hiérarchisation et interfaces de brainstorming qui permettent d'élaborer une feuille de route produit axée sur le client.

Son interface claire et intuitive, avec une organisation par glisser-déposer et des champs riches en emojis, facilite la planification, le suivi et le réglage de chaque détail du lancement avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Jira Product Discovery

Simplifiez votre processus d'intégration des fonctionnalités grâce à des options décisionnelles claires pour chaque idée et intégrez les bonnes fonctionnalités dans la planification du lancement

Intégrez naturellement les contributions provenant d'outils de communication tels que Slack grâce à ses intégrations bien conçues

Adaptez la méthode de notation d'impact pour hiérarchiser les fonctionnalités des produits grâce à des formules d'impact et d'analyse personnalisées adaptées à votre entreprise

Limites de Jira Product Discovery

Se concentre sur des outils simples de gestion des produits et manque de nombreuses fonctionnalités d'analyse et de rapports

Tarification de Jira Product Discovery

Free

Standard : À partir de 10 $/utilisateur par mois

Premium : À partir de 25 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Jira Product Discovery

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : Pas assez d'avis

8. Notion (Idéal pour les notes de pré-lancement, la planification et la création de ressources)

via Noti sur

Notion propose des modèles prédéfinis pour les échéanciers de lancement, les forfaits GTM et les wikis des parties prenantes, afin que les équipes ne perdent pas de temps à réinventer la roue.

Ses calendriers synchronisés, ses pages interfonctionnelles et ses formulaires intégrés constituent une source unique et complète d'informations. Notion facilite également la traçabilité de chaque lancement grâce à ses fonctionnalités de suivi des dépendances, de propriété des activités et de documentation dans les flux de travail d'approbation.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Gérez toutes vos stratégies de lancement et vos échéanciers à partir d'un espace unifié

Tirez parti de modèles pour créer sans difficulté des checklists de mise en service standardisées

Importez toutes vos données depuis plusieurs outils de gestion des tâches et applications de documentation

Limites de Notion

Des problèmes de performances peuvent survenir lors de la gestion de grands ensembles de données

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/utilisateur par mois

Business : 18 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Notion IA : ajoutez-le à votre environnement de travail pour 10 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Notion

J'ai créé un tableau de bord de gestion de projet avec des bases de données liées, des outils de suivi des tâches et des notes de réunion pour aider mon équipe à rester organisée autour d'un lancement de produit à enjeux élevés

🧠 Anecdote : la première version de Notion était un créateur de pages web, et non un logiciel de productivité. Ce n'est que des années plus tard qu'il est entré dans le domaine de la gestion des environnements de travail.

9. Craft. io (Idéal pour une gestion intuitive des ressources)

Vous devez gérer des lancements de produits complexes ? Craft. io est une excellente option. Cet outil se distingue par sa capacité intuitive à planifier les capacités et ses fonctionnalités avancées de feuille de route. Les chefs de produit peuvent simuler l'impact des ressources sur les capacités sans modifier la feuille de route en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Craft.io

Élaborez et révisez vos stratégies marketing et commerciales en temps réel grâce à des espaces dédiés

Assurez la continuité du flux de travail, du développement au lancement, grâce à des intégrations clés telles qu'Azure DevOps et GitLab

Reliez les tâches quotidiennes et les fonctionnalités des produits à des objectifs stratégiques plus larges grâce à une solution OKR multi-niveaux intégrée

Limites de Craft.io

Il manque l'historique des modifications pour suivre qui a apporté des modifications à un article ou à un élément

Tarifs Craft. io

Starter : 24 $/utilisateur par mois

Pro : 99 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Craft.io

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

10. ProdPad (Idéal pour la gestion des idées et la planification allégée)

via ProdPad

ProdPad est une solution pour une conception et une planification efficaces du lancement de vos produits. Ses feuilles de route « Maintenant-Ensuite-Plus tard » permettent de simplifier et d'organiser les tâches liées au lancement.

Si vous avez reçu des commentaires sur un prototype, la solution les lie automatiquement aux idées pertinentes. Les équipes peuvent également voter pour le changement avant de concrétiser ces idées.

Les meilleures fonctionnalités de ProdPad

Utilisez un diagramme impact/effort pour représenter et hiérarchiser vos idées de manière visuelle

Synchronisez les données de vos équipes de développement produit et définissez des processus prédéfinis grâce à l'automatisation des flux de travail

Mappez votre stratégie produit et vos objectifs commerciaux à l'aide d'outils de canevas produit et d'OKR

Limites de ProdPad

Ne dispose pas du contrôle d'accès robuste et des options de partage nécessaires pour gérer plusieurs équipes et fonctions

Tarifs ProdPad

Roadmaps Essentials : 30 $/utilisateur par mois

Roadmaps Advanced : 55 $/utilisateur par mois

Ideas Essentials : 30 $/mois par utilisateur

Ideas Advanced : 45 $/utilisateur par mois

Feedback Essentials : 30 $/utilisateur par mois

Feedback Advanced : 45 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur ProdPad

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que disent les utilisateurs réels de ProdPad

Lorsque nous élaborons notre feuille de route produit, cela crée un visuel très convaincant qui permet de voir les différentes histoires et catégories.

Faites de chaque lancement de produit un succès avec ClickUp

Un outil de lancement de produit performant permet de façonner le chiffre d'affaires, de contrôler les coûts et de stimuler la rentabilité dès le premier jour. Il permet même de piloter le coût d'acquisition des clients et leur cycle de vie. Compte tenu de la complexité de cette fonction, un logiciel adapté simplifie le processus. Il améliore également la visibilité et permet aux équipes de rester sur la même page.

L'une des meilleures solutions que nous avons présentées répondra certainement à vos besoins, mais les nombreux éléments mobiles qui entrent en jeu dans le lancement d'un produit rendent indispensable de donner la priorité à la gestion intégrée des tâches, à la communication, à l'analyse et à la visualisation.

Pour allier puissance et équilibre entre tous ces éléments, ClickUp est le partenaire idéal. De plus, son IA et son automatisation feront de la réussite de chaque lancement de produit la norme pour votre équipe.

Prêt à faire de chaque lancement une réussite ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!