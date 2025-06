Leonardo IA vs Stable Diffusion : quel générateur d'art IA est le meilleur ?

Que vous soyez un designer professionnel ou simplement quelqu'un avec une étincelle créative, il y a de fortes chances que vous vous soyez déjà essayé à l'art généré par l'IA. Des concepts époustouflants aux images hyperréalistes, ces outils repoussent les limites de la créativité tout en rendant le processus de conception plus facile et plus amusant.

Mais avec autant d'options disponibles, choisir le bon générateur d'art IA peut sembler difficile, voire inadapté à votre flux de travail.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons comparé deux des principaux concurrents, Leonardo IA et Stable Diffusion, afin de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce que Leonardo IA ?

Via Leonardo IA

Leonardo IA est un générateur d'images IA conçu pour les graphistes, les artistes VFX et les développeurs de jeux. Sa fonctionnalité unique est la possibilité de former des modèles IA personnalisés. Vous pouvez l'entraîner à l'aide de vos œuvres ou de vos styles préférés, afin que chaque création reste en phase avec votre identité visuelle unique.

De plus, les développeurs de jeux peuvent utiliser Leonardo AI pour concevoir des éléments de caractère, des interfaces utilisateur et des environnements de jeu, tandis que les équipes marketing peuvent le trouver utile pour générer du contenu créatif et des ressources publicitaires.

Fonctionnalités de Leonardo IA

Leonardo IA offre des fonctionnalités solides qui prennent en charge un large intervalle de cas d'utilisation de la génération d'images. Voici un aperçu rapide de certaines des meilleures.

Fonctionnalité n° 1 : génération de textures 3D

Si vous travaillez avec des modèles 3D, cela vous fera gagner un temps considérable. Au lieu de concevoir manuellement des textures pour chaque surface, vous pouvez télécharger un modèle 3D (au format OBJ). Leonardo IA générera des textures détaillées et réalistes qui correspondent à l'aspect et à la sensation que vous souhaitez obtenir.

Cela est particulièrement utile pour les développeurs de jeux, les animateurs et les artistes 3D qui souhaitent obtenir des textures de haute qualité sans passer des heures à les peindre ou à les mapper manuellement.

Fonctionnalité n° 2 : toile en temps réel

Avec Realtime Canvas, vous pouvez commencer par un croquis, et Leonardo AI l'améliorera instantanément en ajoutant des détails et en le transformant en une œuvre de haute qualité.

Que vous recherchiez des concepts, expérimentiez différents styles ou affiniez des idées dessinées à la main, cet outil vous permet de transformer vos croquis en visuels raffinés, sans avoir à tout redessiner depuis le début

Fonctionnalité n° 3 : le mouvement

Si vous avez toujours rêvé de donner vie à vos images statiques, la nouvelle fonctionnalité Motion de Leonardo IA agit comme un générateur de vidéos IA, vous permettant d'animer facilement des visuels existants, sans logiciel supplémentaire.

Avec Motion, vous pouvez faire onduler un caractère, donner vie à une scène ou ajouter un mouvement subtil à l'image d'un produit pour plus d'impact. De plus, vous pouvez générer des animations directement à partir de vos images, sans avoir besoin d'un logiciel d'animation complexe ou de compétences techniques pour créer des visuels qui attirent l'attention.

Fonctionnalité n° 4 : état de flux

Au lieu de générer des images individuellement, Flow State fournit un flux continu de variations générées par IA en fonction de vos invites, instructions. Vous pouvez rapidement parcourir les variations, affiner vos entrées et choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes.

De plus, si vous souhaitez que vos images correspondent à une esthétique spécifique, il vous suffit d'utiliser la fonctionnalité « Plus comme ça ». Elle vous permet de choisir le style, les couleurs et l'éclairage que vous aimez, afin que l'IA sache exactement quelle ambiance vous recherchez.

Tarifs de Leonardo IA

Gratuit pour toujours

Apprentice : 10 $/mois

Artisan : 24 $/mois

Maestro : 48 $/mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Qu'est-ce que Stable Diffusion ?

Via Stable Diffusion

Stable Diffusion est une alternative puissante à Leonardo IA qui transforme les invites, instructions en images photoréalistes. Contrairement à d'autres générateurs d'images IA, il vous permet de contrôler le style, le cadrage et les préréglages.

De plus, le modèle peut également gérer le remplissage (remplir les parties manquantes d'une image) et l'extension (étendre une image au-delà de ses bordures).

À la base, l'outil compresse une image dans un espace latent caché. Il ajoute ensuite du bruit, rendant l'image floue. Il supprime progressivement ce bruit par étapes, reconstruisant l'image à partir des modèles qu'il a appris à partir de ses données d'entraînement.

💡 Conseil de pro : Rédiger l'invite IA parfaite peut prendre du temps, surtout lorsque vous peaufinez les détails pour obtenir le style, la composition ou le niveau de réalisme souhaité. Au lieu de procéder par essais et erreurs, utilisez des modèles d'invites IA pour éviter d'avoir à affiner vos invites à plusieurs reprises afin d'obtenir un résultat utilisable.

Fonctionnalités de Stable Diffusion

Voici un aperçu rapide de certaines des fonctionnalités clés offertes par Stable Diffusion 👇

Fonctionnalité n° 1 : base de données d'invites, d'instructions et

Stable Diffusion propose une base de données de plus de 12 millions d'invites fournies par des artistes IA du monde entier. Vous pouvez utiliser ces invites pour générer de nombreuses images générées par IA.

Les invites, instructions et suggestions peuvent être facilement trouvées à l'aide du moteur de recherche dédié, vous aidant à générer tout type d'images, des scènes photoréalistes aux images surréalistes et imaginatives. Elles vous permettent d'explorer divers thèmes et styles, et vous pouvez même afficher des exemples des images résultantes de ces invites pour vous faire une meilleure idée de leur efficacité.

Fonctionnalité n° 2 : génération d'images à partir d'images

Stable Diffusion vous permet de télécharger n'importe quelle image et de créer de nouvelles images à partir de celle-ci. La plateforme utilise la synthèse d'images guidée, où vous téléchargez une image et fournissez un texte d'invite, des instructions pour guider le processus de génération d'images.

Il utilise un mécanisme de diffusion-débruitage pour créer la nouvelle image. Cela signifie que l'image initiale est floutée en y ajoutant du bruit. Une fois que l'image est complètement bruyante, elle est progressivement affinée tout en ajoutant des éléments fournis par le texte saisi. Le résultat final est une nouvelle image alignée sur les caractéristiques que vous avez détaillées dans vos invites, instructions.

🧠 Anecdote amusante : En 2018, une peinture créée par une IA intitulée Portrait d'Edmond de Belamy a été vendue aux enchères chez Christie's pour 432 500 $. Elle a été réalisée à l'aide d'un algorithme d'apprentissage automatique entraîné sur des œuvres d'art classiques ! 😱

Fonctionnalité n° 3 : sélection du style

Stable Diffusion dispose d'une multitude de styles prédéfinis parmi lesquels vous pouvez choisir, allant du style réaliste, cinématographique et cyberpunk à l'animation, au dessin au trait, aux personnages en 3D et bien plus encore, afin d'affiner vos résultats.

Si vous travaillez sur une publicité futuriste, optez pour Cyberpunk ; si vous voulez quelque chose de ludique, Pixel Art pourrait être votre choix. Ces options permettent d'adapter plus facilement le résultat de l'IA à vos besoins créatifs.

Tarifs de Stable Diffusion

Gratuit pour toujours

Pro : 7 $/mois

Max : 14 $/mois

Leonardo IA vs Stable Diffusion : comparaison des fonctionnalités

Voici un aperçu des fonctionnalités comparées.

Fonctionnalité Leonardo IA Stable Diffusion Gagnant 🥇 Facilité d'utilisation Interface conviviale, basée sur un navigateur Interface simple, accessible depuis un navigateur Égalité Personnalisation Limité (modèles propriétaires) Entièrement open source, personnalisable Stable Diffusion Fonctionnalités 3D textures 3D, aucune assistance à la modélisation cartes de profondeur 3D avec ControlNet Stable Diffusion

Comprenons cela en détail :

Leonardo AI et Stable Diffusion sont deux outils puissants pour générer des images et des vidéos à l'aide de l'IA. Mais lequel correspond le mieux à vos besoins créatifs ? Pour vous aider à prendre une décision, nous les comparons côte à côte, en examinant leurs points forts, leurs limites et ce qui les distingue l'un de l'autre.

Fonctionnalité n° 1 : facilité d'utilisation et interface

Leonardo AI dispose d'une interface conviviale qui ressemble à un chat, ce qui facilite la navigation. Il fonctionne directement dans votre navigateur web, donc pas besoin d'installation ou de configuration compliquée. Il suffit de saisir une invite, et l'outil d'IA génère les créations dont vous avez besoin, parfait pour les débutants et les pros.

Stable Diffusion simplifie également les choses grâce à une interface conviviale qui fonctionne directement dans votre navigateur. Aucun téléchargement n'est nécessaire : il suffit d'entrer un texte, et le générateur produit rapidement des images de haute qualité.

🏆 Gagnant C'est match nul ! Leonardo AI et Stable Diffusion sont des outils de génération d'images faciles à utiliser pour les débutants et les utilisateurs avancés. Leurs paramètres personnalisables vous permettent de modifier les détails et de générer des images photoréalistes en quelques secondes.

Fonctionnalité n° 2 : capacités open source

Leonardo AI fonctionne sur ses propres modèles, ce qui signifie que les artistes et les designers ont un contrôle limité sur la personnalisation. Il n'y a pas non plus d'accès ouvert à son API, ce qui restreint considérablement la flexibilité. Si vous souhaitez modifier le modèle lui-même, Leonardo AI peut limiter votre capacité à personnaliser le modèle.

Stable Diffusion, quant à lui, est entièrement open source, ce qui donne aux développeurs la liberté d'affiner et de modifier ses données d'entraînement. Vous pouvez même l'héberger vous-même sur votre ordinateur ou un serveur privé, ce qui en fait un excellent choix si vous souhaitez plus de contrôle et de personnalisation.

🏆 Gagnant Tout dépend du niveau de contrôle que vous souhaitez avoir. Si vous préférez un outil d'IA prêt à l'emploi avec une installation minimale, Leonardo AI vous simplifie la vie

Mais si la personnalisation et la flexibilité sont importantes pour vous, Stable Diffusion est clairement le gagnant

👀 Le saviez-vous ? Selon un sondage HubSpot, 83 % des spécialistes du marketing ont déclaré que l'IA leur permettait de produire plus de contenu qu'ils ne le pourraient sans elle. Ils exploitent l'IA pour des tâches de marketing de contenu telles que la création de contenu original, la modification ou la reformulation de contenu existant, la préparation de plans de contenu, etc.

Fonctionnalité n° 3 : projections 3D

Leonardo AI ne prend pas en charge la modélisation 3D avec ses capacités actuelles. Cependant, il permet la texturation 3D. Cela signifie que vous pouvez appliquer des couleurs, des motifs et d'autres détails à un modèle 3D pour le rendre plus réaliste.

En revanche, Stable Diffusion peut générer une « carte de profondeur » à l'aide d'une extension appelée « ControlNet ». Elle vous permet d'ajouter une profondeur 3D réaliste à une image 2D afin qu'elle ait un aspect plus cinématographique, un effet pseudo-3D.

🏆 Gagnant Si vous recherchez un outil qui vous offre plus de flexibilité avec des cartes de profondeur et des projections 3D, Stable Diffusion est un choix solide. Ses images générées par IA fonctionnent mieux dans les flux de travail 3D, ce qui le rend plus polyvalent que Leonardo AI.

Leonardo IA vs Stable Diffusion

Leonardo AI et Stable Diffusion offrent tous deux un ensemble complet de fonctionnalités pour la génération d'images et de vidéos. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, mais il serait intéressant de voir comment les utilisateurs se positionnent lorsqu'ils doivent choisir entre Stable Diffusion et Leonardo AI.

Nous avons posé la question sur Reddit, où un utilisateur a particulièrement recommandé Leonardo AI pour ses modèles propriétaires.

Les avantages de Leonardo sont les suivants : 1. Modèles propriétaires très performants pour les styles photographiques. 2. Calcul hors appareil L'application mobile est également très pratique.

Les avantages de Leonardo sont les suivants :

1. Modèles propriétaires très performants pour les styles photographiques. 2. Calcul hors appareil

L'application mobile est également très pratique.

Un autre utilisateur de Reddit estime que Stable Diffusion a un avantage grâce à la précision avec laquelle il peut générer des images.

En tant qu'artiste, rien ne vaut Stable Diffusion lorsque vous recherchez la précision. Peu importe à quel point les gens essaient de vous vendre leur logiciel, RIEN n'égale la précision de génération de SD.

En tant qu'artiste, rien ne vaut Stable Diffusion lorsque vous recherchez la précision. Peu importe à quel point les gens essaient de vous vendre leur logiciel, RIEN n'égale la précision de génération de SD.

Les utilisateurs semblent également apprécier la flexibilité de Stable Diffusion en matière de personnalisation.

Stable Diffusion offre toujours beaucoup plus de contrôle, de liberté et de flexibilité pour personnaliser exactement ce que vous voulez, ce qui manque aux autres.

Stable Diffusion offre toujours beaucoup plus de contrôle, de liberté et de flexibilité pour personnaliser exactement ce que vous voulez, ce qui manque aux autres.

