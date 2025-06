Notion ou Google Sheets : quel outil organise le mieux le travail en 2025 ?

Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il devient de plus en plus difficile de garder une trace de tout. D'autant plus que le travailleur de bureau moyen jongle désormais avec 11 applications par jour. 😱

C'est pourquoi des outils tels que Notion et Google Sheets sont devenus indispensables. Notion a dépassé les 100 millions d'utilisateurs, tandis que Google Sheets reste un classique avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs qui gèrent tout, des budgets aux plans de projet.

Mais lequel vous aide le mieux à rester organisé ? Voyons cela de plus près.

Spoiler Alert : Restez jusqu'à la fin pour découvrir une autre option encore meilleure que les deux précédentes ! 😉

Qu'est-ce que Notion ?

Notion est une plateforme de productivité tout-en-un qui regroupe la prise de notes, la gestion des tâches, les bases de données et bien plus encore dans un environnement de travail unique et personnalisable.

Il s'adapte aux flux de travail individuels et d'équipe et vous permet de créer un environnement personnalisé qui répond aux besoins spécifiques de votre organisation.

via Notion

Fonctionnalités de Notion

Notion offre un ensemble complet de fonctionnalités pour améliorer la productivité et la collaboration. Voici un aperçu de ce qui le distingue :

🌟 Fonctionnalité n° 1 : bases de données et affichages

via Notion

Les bases de données de Notion sont dynamiques. En un seul clic, vous pouvez passer de la vue Tableur à la vue Tableau, Liste ou Calendrier. Par exemple, une équipe marketing peut utiliser la vue Tableau pour suivre l'avancement d'une campagne et passer à la vue Calendrier pour voir les échéances à venir. Les développeurs peuvent même intégrer des extraits de code directement dans leurs bases de données à des fins de documentation technique ou de suivi de projet.

📖 En savoir plus : Comment exporter des données depuis Notion

🌟 Fonctionnalité n° 2 : environnements de travail personnalisables

via Notion

Les blocs Notion vous permettent de créer votre environnement de travail exactement comme vous le souhaitez. Qu'il s'agisse d'un outil de suivi des tâches, d'un calendrier de contenu ou d'un journal personnel, vous pouvez le créer sans effort. Considérez-le comme un ensemble LEGO pour la productivité : flexible, personnalisable et conçu pour s'adapter à votre flux de travail.

Avec ses modèles prêts à l'emploi et ses dispositions entièrement personnalisables, Notion s'adapte à tout, des simples notes à la gestion de projets complexes.

🌟 Fonctionnalité n° 3 : collaboration et partage

via Notion

Grâce à la modification en temps réel, aux commentaires et aux mentions, l'environnement de travail Notion facilite le travail d'équipe. Des fonctionnalités telles que les pages partagées, les blocs synchronisés, les commentaires et les mentions améliorent la communication et garantissent que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Cela réduit les malentendus et augmente l'efficacité. Par exemple, une équipe de conception à distance peut fournir des commentaires sur des maquettes directement dans une page Notion partagée.

💡Conseil de pro : utilisez des modèles pour gagner du temps ! La galerie de modèles de Notion propose des solutions prêtes à l'emploi pour tout, des agendas de réunion aux outils de suivi des habitudes.

via Notion

Notion prend en charge l'intégration avec diverses applications externes, vous permettant de connecter vos outils existants et de rationaliser les flux de travail au sein d'une plateforme unifiée.

📖 En savoir plus : Comment utiliser Notion IA

Tarifs Notion

Free Forever

Plus : 10 $ par place/mois

Business : 15 $ par place/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

IA Notion : Ajoutez-la à n'importe quel forfait payant pour 8 $ par membre/mois, facturé annuellement

✨ Anecdote amusante : le fondateur de Notion, Ivan Zhao, a initialement conçu l'application pour son usage personnel avant qu'elle ne devienne un phénomène mondial.

📮ClickUp Insight : Près de 35 % des travailleurs du savoir considèrent le lundi comme le jour le moins productif de la semaine. Les e-mails, messages et nouvelles priorités qui s'accumulent pendant les comptes rendus du lundi peuvent tous contribuer à cette situation. Mais que diriez-vous de pouvoir regrouper toutes ces mises à jour, tâches, réunions et e-mails du lundi sur une seule plateforme et de vous en occuper en une seule fois ? Essayez ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail !

Qu'est-ce que Google Sheets ?

Google Sheets est une application de tableur en ligne qui vous permet de créer, modifier et collaborer sur des feuilles de calcul directement dans votre navigateur web, sans avoir besoin d'un logiciel dédié.

via Google Sheets

Composante intégrale de la suite Google Workspace, Sheets permet une collaboration en temps réel, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document. Cette approche basée sur le cloud vous permet d'accéder à vos données depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet, ce qui en fait un outil polyvalent pour un usage personnel et professionnel.

📖 En savoir plus : Idées d'automatisation avec Google Sheets

Fonctionnalités de Google Sheets

Google Sheets offre des fonctionnalités complètes pour simplifier la gestion des données et améliorer la productivité.

🌟 Fonctionnalité n° 1 : collaboration en temps réel

via Google Sheets

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur la même feuille de calcul, avec des mises à jour instantanées et un historique détaillé des révisions pour suivre les modifications. C'est essentiel pour les équipes qui travaillent sur des données partagées, comme la coordination des budgets d'évènements ou le suivi des jalons d'un projet. Imaginez une équipe qui met à jour un échéancier de projet de manière collaborative, en voyant les modifications de chacun en direct.

💡Conseil de pro : si vous utilisez Google Sheets pour le suivi de vos projets, essayez la fonction IMPORTRANGE pour extraire des données de plusieurs feuilles et les regrouper dans un tableau de bord principal.

🌟 Fonctionnalité n° 2 : formules et fonctions avancées

via Google Sheets

Des simples additions aux tableaux croisés dynamiques complexes, Google Sheets dispose de plus de 400 fonctions intégrées pour gérer toutes les tâches liées aux données. Par exemple, le propriétaire d'une petite entreprise peut utiliser « SUMIF » pour suivre les ventes par catégorie, tandis qu'un analyste de données peut utiliser « VLOOKUP » pour fusionner des ensembles de données.

🌟 Fonctionnalité n° 3 : intégration avec les services Google

S'intègre parfaitement à d'autres applications Google Workspace telles que Docs, Slides et Formulaires, pour un flux de travail cohérent et interconnecté. Vous avez besoin d'intégrer un diagramme dans une présentation ou d'extraire des données d'un formulaire Google ? Quelques clics suffisent.

🌟 Fonctionnalité n° 4 : assistance basée sur l'IA

via Google Sheets

Grâce à l'intégration de l'IA Gemini de Google, Sheets peut créer automatiquement des diagrammes et fournir des informations, simplifiant ainsi la visualisation et l'interprétation des données.

📖 En savoir plus : Google Sheets vs Excel

Tarifs Google Sheets

Google Sheets est disponible dans le cadre de différents forfaits Google Workspace :

Free Forever

Business Starter : 7 $ par utilisateur/mois

Business Standard : 12 $ par utilisateur/mois

Business Plus : 18 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

✨Anecdote : Google Sheets a été lancé en 2006 dans le cadre de Google Docs & Spreadsheets. Il compte aujourd'hui plus de 900 millions d'utilisateurs actifs par mois !

Notion vs Google Sheets : comparaison des fonctionnalités

Notion et Google Sheets sont deux outils puissants, mais qui ont des objectifs très différents. Notion est un environnement de travail tout-en-un qui excelle dans l'organisation des notes, des tâches de base et des projets, tandis que Google Sheets est un tableur convaincant pour l'analyse des données et la collaboration.

Voici un tableau pratique qui résume les fonctionnalités clés de Notion et Google Sheets :

Fonctionnalité Notion Google Sheets Bonus : ClickUp ✨ Objectif Environnement de travail tout-en-un pour les notes, les bases de données et la gestion de projet Outil de tableur basé sur le cloud pour l'organisation et l'analyse des données Plateforme de productivité tout-en-un pour définir des objectifs, gérer des tâches, etc. Personnalisation Hautement personnalisable avec des modèles, des bases de données et des dispositions par glisser-déposer Modification en temps réel, commentaires, mentions et environnements de travail partagés Affichage personnalisable des tâches, champs, automatisations et tableaux de bord Collaboration Modification en cours, commentaires, mentions et environnements de travail partagés. Collaboration en temps réel avec commentaires, suggestions et historique des versions Hiérarchies des tâches, champs personnalisés, suivi du temps et suivi des objectifs Gestion des données Mise en forme de texte enrichi, bases de données relationnelles et pages liées Formules avancées, tableaux croisés dynamiques et gestion de grands ensembles de données Hiérarchies de tâches, champs personnalisés, suivi du temps et suivi des objectifs Intégrations Intégrations natives limitées, mais assistance pour les API et les outils tiers Intégration transparente avec Google Workspace (Docs, Drive, Meet, etc.) Large intervalle d'intégrations, notamment Slack, Zoom, GitHub, outils Google Meilleur cas d'utilisation Gestion des connaissances, wikis et planification de projet Analyse des données, suivi financier et rapports Gestion des tâches, collaboration en équipe, planification de sprints et suivi des performances

🧠 Le saviez-vous ? Le « Web Clipper » de Notion vous permet d'enregistrer n'importe quelle page web directement dans votre environnement de travail.

Alors, quelle est la meilleure option pour organiser votre travail ? Approfondissons le sujet en répertoriant les fonctionnalités clés et en les comparant en détail.

🌟 Fonctionnalité n° 1 : personnalisation et flexibilité

C'est dans la personnalisation qu'un outil révèle toute sa valeur : peut-il s'adapter à votre flux de travail unique, ou devez-vous vous plier à ses contraintes ?

Notion

Notion est comme une toile vierge sur laquelle vous pouvez créer tout ce que vous voulez, des listes de tâches aux tableaux de bord de projets complexes. Il offre une fonctionnalité de glisser-déposer, des bases de données relationnelles et des modèles personnalisables. De nombreuses startups utilisent Notion comme traitement de texte pour créer les wikis de leur entreprise, remplaçant ainsi les outils de documentation traditionnels.

Google Sheets

D'autre part, Google Sheets est structuré et basé sur des formules. Bien que vous puissiez créer des feuilles de calcul personnalisées, il n'est pas aussi flexible visuellement que Notion. Cependant, pour ceux qui s'appuient sur des nombres, des calculs et des mises à jour de données en temps réel, Sheets est le meilleur choix.

🏆 Gagnant : Notion pour sa flexibilité, Google Sheets pour la gestion structurée des données.

🌟 Fonctionnalité n° 2 : collaboration et modification en temps réel

Une collaboration fluide est indispensable dans l'environnement de travail hybride et à distance d'aujourd'hui. Un bon outil doit permettre à plusieurs utilisateurs de collaborer en temps réel sans perdre le fil.

Notion

Les fonctionnalités collaboratives de Notion, telles que les commentaires, les mentions et les environnements de travail partagés, sont parfaites pour les équipes qui souhaitent réfléchir ensemble ou gérer des projets. Par exemple, une équipe à distance peut utiliser Notion pour créer une base de connaissances partagée.

Google Sheets

Google Sheets, quant à lui, est un outil de collaboration puissant pour les tâches axées sur les données. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier simultanément des feuilles de calcul, et son intégration avec Google Meet et Chat facilite le travail d'équipe. Les modifications apparaissent instantanément et l'historique des révisions permet de suivre facilement les mises à jour. Une équipe financière, par exemple, peut utiliser Google Sheets pour élaborer un budget de manière collaborative.

🏆 Gagnant : Google Sheets — conçu pour la collaboration à grande échelle.

🌟 Fonctionnalité n° 3 : gestion des données

Une gestion efficace des données est la clé de voûte de tout flux de travail organisé. Cela inclut la facilité avec laquelle les informations sont stockées, manipulées et récupérées, ainsi que la capacité à s'adapter à différentes structures de données.

Notion

La fonctionnalité de base de données de Notion est impressionnante, mais elle est plus adaptée à l'organisation de données légères. Elle est parfaite pour gérer des tâches, des notes et des projets, mais elle n'est pas à la hauteur pour le traitement de grands nombres.

Google Sheets

Google Sheets vous aide à gérer de grands ensembles de données et des calculs complexes. Avec plus de 400 fonctions intégrées et une assistance pour créer des tableaux croisés dynamiques, des diagrammes et des macros, c'est l'outil rêvé pour les analystes de données.

🏆 Gagnant : Google Sheets — pour gérer efficacement de grands ensembles de données.

Notion vs Google Sheets sur Reddit

Pour obtenir des avis réels et sans filtre sur Notion et Google Sheets, nous nous sommes tournés vers Reddit. Voici ce que les utilisateurs ont à dire !

Un utilisateur de Reddit est impressionné par la fonctionnalité de base de données de Notion.

La fonctionnalité la plus unique de Notion est sa base de données. Notion vous aidera donc si vous avez besoin de voir une liste d'éléments présentant différentes caractéristiques, et sera particulièrement utile si vous souhaitez organiser et réorganiser ces informations de différentes manières.

La fonctionnalité la plus unique de Notion est sa base de données. Notion vous aidera donc si vous avez besoin de consulter une liste d'éléments présentant différentes caractéristiques, et sera particulièrement utile si vous souhaitez organiser et réorganiser ces informations de différentes manières.

De même, de nombreux utilisateurs de Reddit apprécient Google Sheets pour ses capacités de collaboration et de traitement des données :

Je fais partie d'une équipe de deux personnes qui crée et stocke des données et des rapports pour une grande banque régionale. Nous travaillons dans des emplacements différents. Le fait que nous puissions travailler ensemble dans une feuille sans que cela ne cause de problèmes et sans avoir à enregistrer et envoyer des fichiers est une bénédiction. Je peux même enseigner certaines des formules les plus compliquées que j'ai créées au fil des ans, car nous pouvons travailler en direct dans le même fichier.

Je fais partie d'une équipe de deux personnes qui crée et stocke des données et des rapports pour une grande banque régionale. Nous travaillons à des emplacements différents. Le fait que nous puissions travailler ensemble dans une feuille sans que cela ne pose de problème et sans avoir à enregistrer et envoyer des fichiers est une véritable aubaine. Je peux même enseigner certaines des formules les plus compliquées que j'ai créées au fil des ans, car nous pouvons travailler en direct dans le même fichier.

Notion et Google Sheets ont certes leurs points forts, mais que diriez-vous de pouvoir combiner le meilleur des deux mondes ? Découvrez ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail et qui vous fera repenser l'ensemble de votre flux de travail pour une efficacité maximale.

📖 En savoir plus : ClickUp vs Notion

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Notion et Google Sheets

Si Notion est idéal pour la structure et Google Sheets excelle dans le traitement des données, pourquoi se contenter d'un seul outil, ou même ajouter Microsoft Word ? ClickUp offre le meilleur des deux mondes, avec une organisation puissante, une collaboration en temps réel et des fonctionnalités avancées d'automatisation, le tout en un seul endroit. Plus besoin de passer d'un outil à l'autre ou de composer avec des limitations.

Avec plus de 800 000 équipes qui font confiance à ClickUp pour rationaliser leurs flux de travail, voyons pourquoi il s'agit de la solution ultime pour améliorer votre productivité.

🌟 L'avantage n° 1 de ClickUp : une gestion plus intelligente des données grâce à des tableaux et des champs personnalisés

Contrairement aux feuilles de calcul rigides de Google Sheets et aux vues de base de données de Notion, la vue Tableur de ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. Vous pouvez structurer votre travail comme une feuille de calcul tout en ajoutant des détails riches, en attribuant des tâches et en suivant la progression en temps réel.

Organisez et visualisez votre travail sans effort avec la vue Tableur ClickUp

Avec la vue Tableur et les champs personnalisés de ClickUp, vous pouvez :

Créez des feuilles de calcul ultra-rapides et des bases de données puissantes. Modifiez des données en masse, masquez ou épinglez des colonnes, et organisez sans effort par glisser-déposer

ajoutez la progression des tâches, des pièces jointes*, des notes par étoiles et plus de 15 autres types de champs pour personnaliser votre flux de travail. Liez des tâches, des documents et des dépendances pour établir des relations entre les données, par exemple en connectant des clients à des commandes ou des utilisateurs à des rapports de bug

Partagez des vues Tableur avec vos clients via des liens publics ou exportez des données vers des feuilles de calcul en un seul clic

Personnalisez votre flux de travail avec les champs personnalisés ClickUp : suivez, organisez et gérez votre travail comme vous l'entendez

Avec une personnalisation illimitée et une collaboration en temps réel, les champs personnalisés et la vue Tableur de ClickUp constituent une option convaincante pour gérer votre travail à votre façon !

💡Conseil de pro : combinez la vue Tableur avec des champs personnalisés pour créer une base de données sans code adaptée à vos besoins précis.

🌟 ClickUp's One Up #2 : des documents alimentés par l'IA pour une collaboration fluide

Si Notion et Google Sheets ont chacun leurs points forts, ClickUp Docs élève la collaboration et l'organisation à un tout autre niveau. Imaginez un environnement de travail où vos documents ne se contentent pas de stocker des informations, mais travaillent pour vous.

Collaborez en toute transparence avec ClickUp Docs : créez, modifiez et connectez votre travail en un seul endroit

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer, collaborer et vous connecter comme jamais auparavant.

Créez des documents pour tout : des feuilles de route aux wikis, créez de superbes documents avec des pages imbriquées, des tableaux et des modèles. Intégrez des signets, ajoutez des widgets et mettez en forme vos documents pour répondre à tous vos besoins, contrairement à Google Docs

Collaborez en temps réel : modifiez vos documents avec votre équipe, étiquetez vos collègues pour obtenir leur avis et transformez vos idées en tâches faciles à suivre

Connectez des documents aux flux de travail : liez des documents à des tâches, mettez à jour le statut des projets et attribuez des éléments d'action sans quitter l'éditeur

Lorsque vous créez des feuilles de route, des bases de connaissances et des wikis avec ClickUp Docs, ClickUp Brain est là pour améliorer votre flux de travail. Il transforme la documentation statique en ressources dynamiques et intelligentes en faisant ressortir les informations pertinentes, en automatisant les mises à jour et en vous aidant à rédiger plus rapidement.

Avec cet outil, vous pouvez :

Rédaction assistée par IA : rédigez, peaufinez et structurez votre contenu sans effort grâce à un assistant IA qui s'adapte à votre style

Obtenez des réponses instantanées : posez des questions sur les tâches, les documents ou les personnes — ClickUp Brain extrait le contexte de votre environnement de travail pour vous fournir des réponses précises et instantanées

Automatisez les mises à jour : Dites adieu aux rapports de progression manuels. ClickUp Brain génère automatiquement des résumés, des résumés rapides et des mises à jour de statut

ClickUp Brain : l'assistant alimenté par l'IA qui connecte les tâches, les documents et les informations pour une gestion plus intelligente du travail

🌟 L'avantage n° 3 de ClickUp : des automatisations qui vous font gagner du temps

ClickUp ne se contente pas d'organiser le travail, il automatise les flux de travail de bout en bout. Alors que Notion et Google Sheets nécessitent des mises à jour manuelles, les automatisations ClickUp gèrent les tâches répétitives telles que l'attribution des tâches, les mises à jour de statut et les rappels de délais.

Gagnez des heures en automatisant les tâches routinières et en rationalisant les flux de travail sans effort grâce aux automatisations ClickUp

Avec les automatisations ClickUp, vous pouvez :

Attribuez automatiquement des tâches, modifiez les statuts, déplacez des listes , publiez des commentaires, et plus encore

Automatisez la propriété des tâches en attribuant de manière dynamique des observateurs, des créateurs de tâches ou des membres spécifiques de l'équipe

répondez automatiquement aux commentaires des clients*, envoyez des mises à jour sur les projets à vos partenaires et assurez une communication fluide

Automatisez les résumés de tâches, les mises à jour de projets et les résumés rapides

Autres fonctionnalités de ClickUp pour améliorer votre flux de travail

Intégrations transparentes

Connectez-vous à plus de 1 000 outils pour simplifier votre flux de travail et booster votre productivité grâce aux intégrations ClickUp

ClickUp s'intègre gratuitement à plus de 1 000 outils, ce qui en fait le hub ultime pour votre travail. De Google Drive et Slack à GitHub et Salesforce, vous pouvez tout synchroniser sans effort.

Gestion efficace des tâches

La gestion des tâches ClickUp est le domaine où la productivité brille vraiment. Elle vous permet d'attribuer des tâches, de suivre leur progression et de lier les tâches dépendantes.

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez également :

Automatisez, hiérarchisez et collaborez sur des tâches en les décomposant en sous-tâches et en checklists

Personnalisez les tâches avec des champs, des catégories et des priorités pour les adapter à votre flux de travail unique

Suivez les tendances, analysez les données et prenez des décisions plus intelligentes avec ClickUp AI, qui connecte les tâches à l'ensemble de votre flux de travail

Personnalisez, automatisez et connectez vos tâches au reste de votre travail pour une productivité optimale avec les tâches ClickUp

Avec ClickUp, vos tâches, vos outils et vos équipes restent parfaitement synchronisés, ce qui vous permet de travailler plus intelligemment, sans vous tuer à la tâche.

ClickUp : la solution parfaite au débat Notion vs Google Sheets

Notion offre une personnalisation et une flexibilité inégalées, tandis que Google Sheets reste un outil puissant pour la gestion des données. Mais pourquoi choisir entre les deux alors que ClickUp offre le meilleur des deux mondes et bien plus encore ?

ClickUp est l'outil de productivité et de gestion des tâches idéal qui offre une flexibilité inégalée, une automatisation basée sur l'IA, une collaboration fluide et des intégrations puissantes. Pour des flux de travail rationalisés, une gestion des tâches sans effort et des connexions fluides entre les applications, ClickUp est la solution tout-en-un.

Alors, êtes-vous prêt à abandonner les limites de Notion et Google Sheets ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez une façon plus efficace de travailler !