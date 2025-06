Top 10 des logiciels pour entreprises de nettoyage en 2025

Planifier les tâches dans un tableur. Envoyer des SMS aux agents de nettoyage pour confirmer leurs horaires. Relancer les clients pour les paiements en retard. Si vous dirigez une entreprise de nettoyage, vous avez probablement déjà fait les trois, le même jour.

Les processus manuels ralentissent le travail, entraînent des erreurs et rendent plus difficile la croissance dans le secteur du nettoyage. Les logiciels de gestion du nettoyage vous aident à remédier à cela. Ils regroupent la planification, la facturation, le suivi des tâches et la coordination des équipes en un seul endroit, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur le service à vos clients.

Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 meilleurs logiciels pour entreprises de nettoyage qui aident les fournisseurs de services de nettoyage professionnels et les propriétaires d'entreprises de ménage à simplifier leurs opérations, à rester organisés et à réduire les allers-retours quotidiens.

Les 10 meilleurs logiciels pour entreprises de nettoyage en 2025 en un coup d'œil

Avant de nous plonger dans chaque outil de notre liste, voici un aperçu des 10 meilleurs logiciels pour entreprises de nettoyage et ce qui les rend spéciaux.

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Gestion complète des projets de nettoyage, planification, communication et facturation + suivi des tâches, automatisation et tableaux de bord personnalisés Idéal pour la gestion complète d'une entreprise de nettoyage Taille de l'équipe : entrepreneurs individuels, petites entreprises de nettoyage et grands fournisseurs, prestataires de services de nettoyage Gratuit pour toujours ; forfaits personnalisables disponibles pour les entreprises ZenMaid Planification simplifiée grâce à un calendrier glisser-déposer, des rappels automatisés, des checklists plus claires et des réservations en ligne Idéal pour rationaliser la planification et la communication avec les clients Taille de l'équipe : entrepreneurs individuels et petites entreprises Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois HouseCall Pro Gestion des services sur le terrain, réservation en ligne, facturation automatisée, portail client, tâches récurrentes Idéal pour la communication sur le terrainTaille de l'équipe : Fournisseurs de services de nettoyage, grands prestataires de services de nettoyage commercial et d'entretien ménager Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 59 $/mois Jobber Gestion des devis, des tâches et de la facturation avec un portail client et un CRM Idéal pour gérer les devis, les tâches et la facturationTaille de l'équipe : Fournisseurs de services de nettoyage de taille moyenne À partir de 24 $/mois mHelpDesk Commandes personnalisées et planification sur le terrain grâce à une application mobile et à la messagerie automatisée Idéal pour les commandes personnalisées et la planification sur le terrainTaille de l'équipe : Entrepreneurs individuels, entreprises de taille moyenne et grandes entreprises commerciales Tarification personnalisée ServiceTitan Fonctionnalités complexes de planification et de répartition pour les grandes équipes avec accès mobile et rapports Idéal pour la planification complexe et la répartition de gros volumesTaille de l'équipe : entreprises de taille moyenne et grandes entreprises commerciales Tarification personnalisée Hubstaff Suivi du temps avec GPS, rapports sur la productivité et intégration de la paie Idéal pour le suivi du temps et la productivité des employés Taille de l'équipe : moyennes et grandes entreprises Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Swept Communication avec l'équipe d'entretien ménager grâce à une assistance multilingue et au suivi des fournitures Idéal pour la communication au sein des équipes de nettoyageTaille de l'équipe : Fournisseurs de services de nettoyage multilingues de taille moyenne à grande Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 30 $/mois Connectteam Fonctionnalités d'intégration des employés et d'opérations quotidiennes Idéal pour l'intégration des employés et les opérations quotidiennesTaille de l'équipe : Petits fournisseurs, prestataires de services de nettoyage locaux Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois WorkWave Service Optimisation des itinéraires et répartition à grande échelle avec suivi en temps réel Idéal pour la planification d'itinéraires et la gestion de flottes à grande échelleTaille de l'équipe : Fournisseurs, prestataires de services de nettoyage commerciaux de grande envergure Tarification personnalisée

Que rechercher dans un logiciel pour entreprises de nettoyage ?

Le bon logiciel de nettoyage commercial permet à votre équipe de rester coordonnée, à vos travaux d'être effectués dans les délais et à vos clients d'être satisfaits. Pour de nombreux exemples d'entreprises de services, du nettoyage et du chauffage/climatisation à l'aménagement paysager, l'utilisation du bon logiciel fait la différence entre un fonctionnement fluide et le chaos quotidien.

Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un logiciel pour entreprise de nettoyage :

Planification facile : le logiciel doit permettre de planifier les tâches par glisser-déposer afin d'affecter les agents de nettoyage, de gérer les calendriers et d'éviter les doubles réservations

CRM intégré : un système CRM vous aide à stocker les informations essentielles sur vos clients, telles que leurs coordonnées, l'historique des services, les demandes spéciales et les préférences en matière de nettoyage, le tout en un seul endroit

Facturation automatisée : Un bon logiciel pour les entreprises de nettoyage doit générer automatiquement des factures en fonction des tâches achevées, les envoyer aux clients et même s'intégrer aux systèmes de paiement pour permettre les paiements en ligne

Suivi du temps : Optez pour un logiciel doté de fonctionnalités de suivi du temps qui permettent aux agents de nettoyage de pointer à l'arrivée et au départ de manière numérique. Cela permet de garantir la responsabilité et fournit un registre précis des heures de travail pour le traitement des salaires

Automatisation des flux de travail : Les logiciels dotés d'une fonctionnalité d'automatisation des flux de travail peuvent automatiser des tâches telles que le suivi des clients, la facturation et la confirmation des rendez-vous, vous libérant ainsi du temps pour vous concentrer sur les activités essentielles de votre entreprise

Gestion des stocks : Le suivi des produits d'entretien peut être un véritable défi. Un logiciel avec suivi des stocks vous aide à surveiller les niveaux de stock, à définir des alertes de réapprovisionnement et à vous assurer que votre équipe dispose du matériel adéquat pour chaque tâche

🧠 Le saviez-vous ? Le marché des services de nettoyage domestique devrait générer plus de 41,15 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025.

Les meilleurs logiciels pour entreprises de nettoyage en 2025

1. ClickUp (Idéal pour la gestion complète d'une entreprise de nettoyage)

Gérez tous les aspects de votre entreprise de nettoyage avec ClickUp

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui aide les entreprises de nettoyage à gérer la planification des tâches, la coordination des équipes, la communication avec les clients, la facturation, le suivi des tâches et la gestion du personnel.

Avec tous les outils disponibles en un seul endroit, ClickUp remplace les feuilles de calcul, les discussions de groupe et les applications dispersées par un système centralisé conçu pour gérer à la fois les tâches ponctuelles et les contrats de nettoyage récurrents.

Que vous assigniez des quarts de travail quotidiens à une petite équipe ou que vous gériez des dizaines de nettoyeurs sur plusieurs sites, ClickUp vous permet de créer des flux de travail personnalisés, d'automatiser les tâches routinières et de suivre la progression des tâches en temps réel. C'est l'outil idéal pour les entreprises de nettoyage qui souhaitent améliorer la visibilité de leurs opérations sans alourdir la charge de travail des administrateurs.

🧹 Gestion des tâches et des projets avec les tâches ClickUp

ClickUp Tasks vous permet de créer des plannings de travail structurés avec le niveau de détail dont les entreprises de nettoyage ont besoin pour rester efficaces. Vous pouvez créer différents types de tâches pour les nettoyages ponctuels, les contrats récurrents ou les demandes urgentes, chacun avec son statut, son assigné et sa priorité.

Planifiez les nettoyages, suivez les fournitures, gérez le personnel et facturez efficacement vos clients avec les tâches ClickUp

Vous souhaitez obtenir des mises à jour instantanées sur la progression des tâches ou rechercher les exigences des clients ? ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, est là pour vous. Il fournit des réponses instantanées à vos requêtes de recherche.

Obtenez des réponses basées sur l'IA grâce à la gestion des connaissances par l'IA dans ClickUp Brain

📃 Automatisez les tâches administratives avec les automatisations ClickUp

ClickUp Automations aide les entreprises de nettoyage à réduire les suivis manuels et à rationaliser la gestion des tâches. Grâce au générateur d'automatisation IA et à plus de 100 modèles, vous pouvez attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour leur statut et envoyer des alertes lorsqu'un agent de nettoyage commence ou termine une tâche, sans avoir à tout contrôler dans les moindres détails.

Automatisez la planification, les rappels et les mises à jour des clients pour des opérations de nettoyage sans faille

Vous pouvez également déclencher l'automatisation des e-mails pour informer les clients des rendez-vous prévus ou du travail achevé et générer des factures dès qu'une tâche est terminée, améliorant ainsi la satisfaction des clients.

Des fonctionnalités telles que l'assignation dynamique des tâches et les journaux d'audit garantissent la responsabilité de votre équipe et l'exactitude de votre facturation sans avoir à rechercher les détails à la fin de la journée.

📈 Tableaux de bord personnalisés pour le suivi des revenus et des performances de l'équipe

Les tableaux de bord ClickUp offrent aux entreprises de nettoyage une vue claire du fonctionnement de leurs opérations, de la productivité de leurs équipes à la satisfaction de leurs clients. Au lieu de jongler entre plusieurs outils, vous pouvez surveiller les tâches en cours, les tâches achevées, les revenus et le suivi des clients à partir d'un seul tableau de bord.

Suivez la progression des tâches et les performances globales de votre entreprise grâce aux tableaux de bord ClickUp

Il est utile aux gestionnaires qui souhaitent garder un œil sur le statut des tâches, la qualité du service et les performances globales sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles.

🧹 Modèle CRM ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Centralisez les données clients, suivez les interactions et gérez les relations avec les clients grâce au modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM ClickUp est un point de départ solide. Il vous aide à organiser les données clients, à attribuer des tâches et à guider chaque travail ou demande via un processus défini. Voici comment vous pouvez l'utiliser :

vue Liste Suivez les dossiers et les préférences des clients à l'aide de la

Attribuez des tâches aux agents de nettoyage et suivez leur progression grâce à My Assignments View (Afficher mes tâches)

Gérez les demandes de service entrantes ou les prospects commerciaux à l'aide de la vue du processus commercial

Créez un espace d'accueil personnalisé pour vos nouveaux clients avec la vue d'accueil

Vous pouvez également essayer le modèle ClickUp Facilities Service Management. Il garantit une coordination précise et une organisation des ressources afin que vos opérations de nettoyage se déroulent sans encombre. Voici comment : Offre un aperçu complet des activités liées aux installations pour une meilleure prise de décision

Aide les gestionnaires à identifier, suivre et générer rapidement des rapports sur les tâches liées aux installations

Permettre aux propriétaires d'évaluer rapidement les performances de leur personnel de service

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer quelques difficultés d'apprentissage en raison de la diversité des fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique :

La possibilité de personnaliser les flux de travail, d'automatiser les processus et de s'intégrer de manière transparente à d'autres outils en fait un élément essentiel de nos opérations quotidiennes. Les différentes vues (liste, tableau et calendrier) permettent une gestion efficace des tâches, et les fonctionnalités de documentation intégrées permettent de tout conserver au même endroit. La rapidité et la fiabilité de la plateforme garantissent le bon déroulement de nos projets sans interruption.

La possibilité de personnaliser les flux de travail, d'automatiser les processus et de s'intégrer de manière transparente à d'autres outils en fait un élément essentiel de nos opérations quotidiennes. Les différentes vues (liste, tableau et calendrier) permettent une gestion efficace des tâches, et les fonctionnalités de documentation intégrées permettent de tout conserver au même endroit. La rapidité et la fiabilité de la plateforme garantissent le bon déroulement de nos projets, sans interruption.

📮 ClickUp Insight : les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

2. ZenMaid (Idéal pour une planification simplifiée et une communication fluide avec les clients)

via ZenMaid

ZenMaid est un logiciel de planification spécialement conçu pour les services de ménage et les nettoyeurs indépendants. Il vous aide à organiser vos rendez-vous, à suivre la disponibilité de votre équipe et à automatiser vos communications quotidiennes à partir d'un seul tableau de bord. ZenMaid élimine la planification manuelle en vous permettant de définir des rendez-vous récurrents, d'afficher les disponibilités et d'éviter les doubles réservations.

Les rappels automatisés, les mises à jour par e-mail et les outils destinés aux agents de nettoyage contribuent à réduire les rendez-vous manqués et à améliorer la cohérence du service. Ils permettent de rester sur la bonne voie et d'améliorer la gestion des clients sans avoir à contrôler chaque détail.

Meilleures fonctionnalités de ZenMaid

Utilisez le calendrier glisser-déposer pour planifier et reprogrammer rapidement les tâches

Réduisez les absences et les malentendus grâce à des rappels automatisés par SMS et e-mail

Créez des checklists numériques pour que les agents de nettoyage puissent suivre les instructions spécifiques à chaque tâche

Permettez à vos clients de planifier leurs services de nettoyage commercial directement à l'aide de formulaires de réservation en ligne intégrés

Bénéficiez d'une visibilité précise sur les pointages et la paie de vos agents grâce au suivi du temps par GPS

Limites de ZenMaid

Options limitées de rapports et de personnalisation des données et des modèles

Moins d'intégrations tierces par rapport aux plateformes de services plus larges

Tarifs ZenMaid

Essai gratuit

Starter : 19 $/mois

Pro : 39 $/mois

Pro Max : 49 $/mois

Évaluations et avis sur ZenMaid

G2 : pas suffisamment d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ZenMaid ?

Une avis Capterra dit :

Sa facilité d'utilisation, sa capacité d'évolution et ses fonctionnalités supplémentaires sont incroyables. Des applications de suivi GPS aux rapports instantanés en passant par un tableau de bord simple à lire, il fait vraiment tout.

Sa facilité d'utilisation, sa capacité d'évolution et ses fonctionnalités supplémentaires sont incroyables. Des applications de suivi GPS aux rapports instantanés en passant par un tableau de bord simple à lire, il fait vraiment tout.

3. Housecall Pro (Idéal pour la communication sur le terrain)

via Housecall Pro

Housecall Pro aide les entreprises de nettoyage à tout gérer, de la planification et la répartition à la communication avec les clients et les paiements. Il est utile pour les équipes qui gèrent plusieurs rendez-vous récurrents et des équipes sur le terrain.

Housecall Pro réduit la charge administrative grâce à des outils qui simplifient la réservation en ligne, automatisent la facturation et créent une expérience client fluide. Des fonctionnalités telles qu'un portail client et des mises à jour en temps réel aident les équipes de nettoyage à maintenir un service client irréprochable en tenant les clients informés à chaque étape.

Meilleures fonctionnalités de Housecall Pro

Définissez des rendez-vous de nettoyage récurrents sur une base hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle

Créez des formulaires de tarification personnalisés pour envoyer rapidement des devis précis

Générez automatiquement et envoyez vos factures immédiatement après l'achèvement d'une tâche

Permettez à vos clients de réserver vos services directement via votre site web ou vos réseaux sociaux

Donnez à vos clients accès à un portail pour gérer leurs réservations, leurs paiements et leurs communications

Limites de Housecall Pro

Les utilisateurs signalent des retards dans les mises à jour logicielles de l'application

L'application mobile a des fonctionnalités limitées par rapport à la version de bureau

La structure tarifaire peut sembler confuse pour les petites entreprises

Tarifs Housecall Pro

Basique : 59 $/mois

Essentiel : 149 $/mois

Max : 299 $/mois

Évaluations et avis sur Housecall Pro

G2 : 4,3/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Housecall Pro ?

Un avis G2 indique :

Housecall Pro est très convivial et facile à mettre en œuvre. J'apprécie l'installation du catalogue de prix, la facilité d'acceptation des cartes de crédit/débit et les étiquettes client et tâche. Il est également facile de suivre les sources de prospects. J'apprécie le service client.

Housecall Pro est très convivial et facile à mettre en œuvre. J'apprécie l'installation du catalogue de prix, la facilité d'acceptation des cartes de crédit/débit et les étiquettes client et tâche. Il est également facile de suivre les sources de prospects. J'apprécie le service client.

4. Jobber (idéal pour gérer les devis, les tâches et la facturation)

via Jobber

Jobber offre aux entreprises de nettoyage un moyen organisé de gérer le travail des clients du début à la fin. Il est idéal pour les équipes qui gèrent plusieurs tâches quotidiennement et qui souhaitent disposer d'un moyen plus rapide et plus organisé pour envoyer des devis, planifier des nettoyages et être payées.

Grâce à des outils permettant d'automatiser la planification, de générer des factures et de clarifier la communication, Jobber vous aide à réduire le travail administratif et à assurer le bon déroulement de vos opérations de nettoyage, en particulier lors de la gestion des clients réguliers ou des demandes de dernière minute.

Les meilleures fonctionnalités de Jobber

Permettez à vos clients de réserver vos services directement depuis votre site web ou vos réseaux sociaux

Donnez à vos clients accès à un portail en libre-service pour afficher les travaux, approuver les devis et payer en ligne

Convertissez instantanément les détails des tâches en factures personnalisées et soyez payé plus rapidement grâce à des modèles de factures

Créez des formulaires et des checklists personnalisés pour garantir des normes de nettoyage cohérentes

Suivez l'historique des clients, les notes et les journaux de communication grâce aux outils CRM intégrés

Limites de Jobber

Manque d'outils robustes de gestion des stocks et de l'équipe commerciale, fonctionnalités essentielles pour une entreprise de nettoyage

Certains utilisateurs trouvent qu'il manque de flexibilité et d'options d'intégration

Tarifs Jobber

Essai gratuit

Base : 24 $/mois

Connect : 72 $/mois

Croissance : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Jobber

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jobber ?

Un avis G2 indique :

J'utilise Jobber pour organiser mes services de nettoyage programmés, envoyer des devis, suivre les factures et percevoir les paiements/acomptes des clients. Il est très convivial et correspond exactement à ce dont j'ai besoin pour ma petite entreprise.

J'utilise Jobber pour organiser mes services de nettoyage programmés, envoyer des devis, suivre les factures et percevoir les paiements/acomptes des clients. Il est très convivial et correspond exactement à ce dont j'ai besoin pour ma petite entreprise.

5. mHelpDesk (Idéal pour les commandes personnalisées et la planification sur le terrain)

via mHelpDesk

mHelpDesk est destiné aux entreprises qui traitent des demandes de service détaillées et qui ont besoin d'un meilleur contrôle de la planification sur le terrain. Il vous permet de gérer des types de tâches personnalisés, tels que les nettoyages en profondeur, les propriétés à plusieurs unités ou les services de déménagement, grâce à des outils permettant de créer des bons de travail détaillés, de répartir le personnel et de suivre les tâches en temps réel.

L'application mobile permet aux agents de nettoyage de rester informés des tâches à effectuer sur site, tandis que le personnel administratif peut afficher la progression, envoyer des factures et traiter les paiements, le tout depuis un seul et même endroit.

les meilleures fonctionnalités de mHelpDesk

Attribuez et planifiez les tâches de nettoyage à l'aide d'un calendrier qui indique la disponibilité des équipes

Configurez des messages automatisés pour vos clients et votre personnel afin de réduire les suivis

Générez et envoyez vos factures directement à partir des dossiers de travail

Utilisez l'application mobile pour mettre à jour la progression des tâches et accéder aux détails des tâches sur le terrain

Acceptez les paiements en ligne ou en personne grâce au traitement des paiements intégré

limites de mHelpDesk

L'application ne prend actuellement pas en charge le mode hors ligne. Elle ne fonctionne donc pas sans connexion Internet

Les tarifs ne sont pas indiqués à l'avance. Vous devrez contacter l'équipe commerciale pour plus de détails

tarifs mHelpDesk

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur mHelpDesk

G2 : 4,0/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de mHelpDesk ?

Une avis Capterra dit :

Vous pouvez automatiser votre entreprise afin de conserver une base de données clients, planifier et suivre les commandes. La facturation est un jeu d'enfant grâce à la fonctionnalité d'e-mail que vous envoyez à vos clients.

Vous pouvez automatiser votre entreprise afin de conserver une base de données clients, planifier et suivre les commandes. La facturation est un jeu d'enfant grâce à la fonctionnalité d'e-mail que vous envoyez à vos clients.

6. ServiceTitan (idéal pour les plannings complexes et les expéditions à grand volume)

via ServiceTitan

ServiceTitan aide à gérer plusieurs équipes, zones de service ou volumes élevés de tâches quotidiennes. Il simplifie la planification, surveille l'emplacement des équipes en temps réel et réduit les retards causés par une mauvaise communication ou une coordination manuelle.

Si votre équipe est constamment confrontée à des problèmes de planification ou à une répartition inefficace, ServiceTitan vous offre une visibilité et un contrôle complets pour éliminer ces goulots d'étranglement. Il est avantageux pour les entreprises en croissance qui ont besoin d'un suivi plus rigoureux des tâches, d'une replanification plus rapide et d'une prestation de services plus cohérente à tous les niveaux.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceTitan

Planification par glisser-déposer pour ajuster facilement les rendez-vous en fonction de la disponibilité du personnel

Tableau de répartition en temps réel pour suivre le statut des tâches et l'emplacement des techniciens

Application mobile pour les agents de nettoyage afin de mettre à jour la progression des tâches et de communiquer depuis le champ

Outils de facturation intégrés pour envoyer les demandes de paiement dès la fin du service

Tableaux de bord et rapports personnalisés pour surveiller le volume de travail, les revenus et l'efficacité des équipes

Limites de ServiceTitan

Il peut être riche en fonctionnalités pour les petites entreprises de nettoyage

L'installation et la prise en main sont plus longues que pour des outils plus simples

Les prix peuvent être élevés pour les équipes disposant d'un budget limité

Tarifs ServiceTitan

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceTitan

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 290 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ServiceTitan ?

Un avis G2 indique :

J'adore le fait que nous puissions gérer toute l'entreprise à partir d'une seule application. Répartition, planification, suivi des appels, suivi des prospects, devis, marketing, communication avec les clients, inventaire, facturation, gestion de projet, tâches administratives, communication avec les techniciens, portail client... la liste est longue.

J'adore le fait que nous puissions gérer toute l'entreprise à partir d'une seule application. Répartition, planification, suivi des appels, suivi des prospects, devis, marketing, communication avec les clients, inventaire, facturation, gestion de projet, tâches administratives, communication avec les techniciens, portail client... la liste est longue.

7. Hubstaff (Idéal pour le suivi du temps et la productivité des employés)

via Hubstaff

Hubstaff aide les entreprises de nettoyage à suivre le temps avec précision et à améliorer les performances de leurs équipes sur les chantiers. Le suivi GPS, le géorepérage et les relevés de temps automatisés indiquent clairement où se trouvent vos agents de nettoyage et combien de temps ils consacrent à chaque tâche.

Ces informations simplifient la gestion des salaires et aident à identifier les inefficacités, telles que le temps perdu entre deux tâches ou le personnel sous-utilisé. Pour les équipes travaillant sur plusieurs emplacements, Hubstaff aide à maintenir la responsabilité, à suivre la productivité et à répondre aux attentes des clients sans avoir à surveiller chaque détail.

Meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Automatisez les pointages à l'arrivée et au départ sur les lieux de travail grâce à la géolocalisation

Créez des rapports de productivité indiquant le temps consacré à chaque tâche et le rendement de chaque équipe

Calculez automatiquement le salaire des agents de nettoyage en fonction des heures suivies grâce à l'intégration de la paie

Créez des factures directement à partir de la durée enregistrée pour une facturation facile

Limites de Hubstaff

Ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de planification des tâches ou de répartition

Le suivi de la productivité peut sembler intrusif pour certains membres de l'équipe

Fonctionnalités hors ligne limitées lorsque les équipes travaillent dans des zones à faible signal

Tarifs Hubstaff

Essai gratuit

Starter : 7 $/place/mois

Grow : 9 $/place/mois

Équipe : 12 $/place/mois

Enterprise : 25 $/place/mois

Évaluations et avis sur Hubstaff

G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hubstaff ?

Un avis G2 indique :

Nous utilisons Hubstaff depuis un certain temps déjà, et cela a considérablement changé notre façon de suivre les heures de travail et de gérer notre équipe à distance. La fonctionnalité de suivi du temps est bonne, et l'interface est facile à comprendre pour toute l'équipe et la hiérarchie. Cela nous a aidés à orienter l'équipe vers un développement efficace et un meilleur suivi.

Nous utilisons Hubstaff depuis un certain temps déjà, et cela a considérablement changé notre façon de suivre les heures de travail et de gérer notre équipe à distance. La fonctionnalité de suivi du temps est bonne, et l'interface est facile à comprendre pour toute l'équipe et la hiérarchie. Cela nous a aidés à orienter l'équipe vers un développement efficace et un meilleur suivi.

8. Swept (Idéal pour la communication entre les équipes d'entretien)

via Swept

Swept est spécialement conçu pour les entreprises de nettoyage qui doivent coordonner leurs équipes sur plusieurs sites. Au lieu de compter sur des discussions de groupe dispersées ou des appels de dernière minute, les managers peuvent utiliser Swept pour envoyer des instructions, obtenir des mises à jour et s'assurer que les agents de nettoyage savent exactement ce qu'on attend d'eux.

L'assistance multilingue et la messagerie spécifique au site permettent d'éviter les malentendus et les lacunes dans le service, en particulier pour les équipes travaillant dans différentes langues ou selon différents horaires.

Les meilleures fonctionnalités de Swept

Permettez l'envoi de messages directs, basés sur l'emplacement, entre les responsables et les agents de nettoyage

Assurez la clarté entre les équipes grâce à une assistance multilingue dans plus de 100 langues

Gérez le suivi des fournitures en temps réel afin que les agents d'entretien puissent signaler immédiatement les pénuries

Créez des checklists numériques adaptées à chaque site de nettoyage ou type de tâche

Limites balayées

Certaines fonctionnalités, telles que les inspections des clients, ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Les flux de travail axés sur les applications mobiles peuvent ne pas convenir aux équipes ayant un accès limité à la technologie

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec la plateforme

Tarification Swept

Lancement : 30 $/mois

Optimiser : 150 $/mois

Tarif : 225 $/mois

Évaluations et avis sur Swept

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : 4,3/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Swept ?

Une avis Capterra dit :

Très facile pour le personnel pour pointer à l'arrivée et au départ. Excellentes fonctionnalités pour envoyer des messages au personnel affecté à différents emplacements. Les feuilles de temps mises à la disposition du personnel sont très utiles. Les informations de sécurité jointes aux emplacements sont un outil idéal. La possibilité de changer la langue est pratique pour la messagerie.

Très facile pour le personnel pour pointer à l'arrivée et au départ. Excellentes fonctionnalités pour envoyer des messages au personnel affecté à différents emplacements. Les feuilles de temps mises à la disposition du personnel sont très utiles. Les informations de sécurité jointes aux emplacements sont un outil idéal. La possibilité de changer la langue est pratique pour la messagerie.

9. Connecteam (Idéal pour l'intégration des employés et les opérations quotidiennes)

via Connecteam

Connecteam aide les entreprises de nettoyage à intégrer rapidement leurs nouvelles recrues et à gérer leurs opérations quotidiennes sans le chaos des feuilles de calcul ou des checklists papier. Vous pouvez mettre en place des formations adaptées aux appareils mobiles, attribuer des tâches avec des instructions détaillées et suivre la progression.

Pour les entreprises de nettoyage qui connaissent un taux de rotation élevé ou des horaires de travail variables, il offre des outils pour former, gérer et communiquer avec les équipes sur le terrain sans ralentir le travail au bureau.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Créez des flux de travail mobiles pour former efficacement les nouveaux agents de nettoyage

Proposez des formations interactives avec des vidéos, des PDF et des quiz intégrés à l'application

Utilisez une horloge intégrée pour suivre avec précision les heures de chaque équipe

Attribuez des tâches de nettoyage quotidiennes avec des instructions, des délais et des mises à jour en temps réel

Communiquez instantanément avec votre équipe grâce à la fonctionnalité intégrée de discussion et d'annonces

Limites de Connecteam

Les performances de l'application peuvent être légèrement ralenties en cas de mauvaise connexion Internet

Certains utilisateurs mentionnent que la personnalisation des modèles nécessite un temps d'installation supplémentaire

Les rapports sont fonctionnels, mais pas aussi détaillés que certains outils spécialisés

Tarifs Connecteam

Free

Basique : 29 $/mois

Avancé : 49 $/mois

Expert : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

Un avis G2 indique :

Connecteam est un outil formidable qui aide mon organisation à gérer ses ressources humaines. Le principal atout de cet outil réside dans son interface conviviale, qui permet aux nouveaux utilisateurs de se familiariser rapidement avec le système. Il est extrêmement facile à utiliser. Nous apprécions particulièrement la section de planification, qui nous permet de planifier facilement les horaires de notre personnel, lequel est immédiatement informé de ses changements d'horaires.

Connecteam est un outil formidable qui aide mon organisation à gérer ses ressources humaines. Le principal atout de cet outil réside dans son interface conviviale, qui permet aux nouveaux utilisateurs de se familiariser rapidement avec le système. Il est extrêmement facile à utiliser. Nous apprécions particulièrement la section de planification, qui nous permet de planifier facilement les horaires de notre personnel, lequel est immédiatement informé de ses changements d'horaires.

10. WorkWave Service (idéal pour la planification d'itinéraires et la répartition à grande échelle)

via WorkWave Service

WorkWave Service est idéal pour les entreprises qui ont plusieurs équipes sur la route et un volume élevé de rendez-vous quotidiens. Ses fonctionnalités de planification d'itinéraires et de répartition permettent de réduire les coûts de carburant, d'éviter les chevauchements d'horaires et d'assurer l'efficacité des équipes sur le terrain.

Les responsables peuvent attribuer des itinéraires en quelques secondes, suivre la progression en temps réel et ajuster les plannings sans perturber la journée. Pour les entreprises de nettoyage en pleine croissance qui ont des délais serrés ou de vastes zones de service, cet outil garantit que les bons agents de nettoyage se rendent au bon endroit à temps.

Les meilleures fonctionnalités de WorkWave Service

Planifiez et optimisez les itinéraires de nettoyage en quelques minutes grâce à une logique intégrée pour le timing, les zones et les types de tâches

Envoyez des mises à jour en temps réel afin de pouvoir modifier instantanément les itinéraires ou les plannings

L'application pour chauffeurs indique aux membres de l'équipe où aller, ce qu'ils doivent faire et quand faire leur rapport

Informez automatiquement vos clients des heures d'arrivée estimées et des retards

Accédez à des rapports pour évaluer l'efficacité des tâches, les performances des itinéraires et la cohérence des services

Limites du service WorkWave

L'installation initiale peut nécessiter une assistance pour configurer les zones, les pilotes et les règles de service

N'inclut pas la gestion des tâches au niveau des travaux pour les agents d'entretien (axée sur l'acheminement)

Nécessite un accès Internet stable pour que le suivi en temps réel fonctionne correctement

Tarifs WorkWave Service

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WorkWave Service

G2 : pas suffisamment d'avis

Capterra : 3,1/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de WorkWave Service ?

Une avis Capterra dit :

Non seulement la navigation (optimisation des itinéraires) est beaucoup plus facile à faire que sur d'autres plateformes, mais nous voulions pouvoir automatiser la « fin du service » afin que la facturation soit automatiquement envoyée au client. C'était une fonctionnalité qui manquait à notre ancienne plateforme.

Non seulement la navigation (optimisation des itinéraires) est beaucoup plus facile à faire que sur d'autres plateformes, mais nous voulions pouvoir automatiser la « fin du service » afin que la facture soit automatiquement envoyée au client. C'était une fonctionnalité qui manquait à notre ancienne plateforme.

Gérez vos clients, vos équipes et vos nettoyages, le tout dans ClickUp

Les entreprises de nettoyage n'ont pas le temps de courir après les tâches, de fouiller dans les messages ou de corriger les erreurs de planification. Le bon logiciel pour entreprises de nettoyage permet à vos travaux d'avancer, à votre équipe de rester synchronisée et à vos clients de revenir.

Chaque outil que nous avons listé répond à une partie de ces besoins, mais ClickUp les rassemble tous.

Vous disposez de tout en un seul endroit, de la planification des tâches à la facturation, en passant par l'automatisation, le suivi des clients et la collaboration entre les équipes. Que vous travailliez seul ou que vous gériez toute une équipe, ClickUp s'adapte à votre façon de travailler.

Inscrivez-vous à ClickUp et gérez l'ensemble de votre entreprise de nettoyage en un seul endroit.