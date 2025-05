Les 10 meilleures alternatives à Feathery pour les formulaires sans code et l'automatisation des flux de travail

Nous avons testé Feathery pour créer des formulaires et collecter des données, et il fait un travail décent avec la personnalisation et la logique. C'est un bon générateur de formulaires si vous êtes prêt à consacrer du temps à maîtriser ses outils.

Mais attention : l'installation peut être fastidieuse.

Bien que Feathery offre des fonctionnalités puissantes, il semble parfois que cela demande beaucoup de travail pour en tirer le meilleur parti. Et si vous recherchez une expérience simple et facile à utiliser, ce n'est peut-être pas la meilleure option.

Si vous êtes frustré par la courbe d'apprentissage de Feathery ou si vous souhaitez un générateur de formulaires plus simple, nous avons ce qu'il vous faut ! Nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Feathery qui rendent la création de formulaires et l'automatisation des flux de travail plus rapides, plus faciles et plus efficaces.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les 10 meilleures alternatives à Feathery disponibles aujourd'hui : : Automatisation des flux de travail et intégration des tâches ClickUp: Automatisation des flux de travail et intégration des tâches Jotform : création de formulaires gratuite et sans code Microsoft Forms : Idéal pour les utilisateurs de Microsoft 365 ayant besoin de sondages et de quiz de base Wufoo : Idéal pour créer des formulaires de marque Zoho Forms : Idéal pour les entreprises utilisant l'écosystème Zoho pour la collecte de données *typeform : Idéal pour créer des formulaires attrayants et interactifs Google Formulaires : Idéal pour les personnes utilisant Google Environnements de travail Formstack : Idéal pour les utilisateurs d'entreprise à la recherche d'un outil de création de formulaires et de gestion de documents FormsAssembly : Idéal pour les entreprises axées sur la sécurité de la collecte de données et la conformité Application Formulaires : Idéale pour la création rapide et simple de formulaires

Qu'est-ce que Feathery ?

Feathery est une plateforme de création de formulaires sans code conçue pour créer des formulaires complexes et dynamiques avec des flux de travail avancés. Elle permet aux utilisateurs de créer des formulaires en plusieurs étapes et une logique conditionnelle qui s'adaptent aux entrées des utilisateurs en temps réel.

Bien que Feathery soit puissant pour créer des expériences utilisateur sur mesure et s'intégrer à divers outils, son interface peut être difficile à utiliser pour ceux qui recherchent une installation plus simple. Il convient aux utilisateurs qui ont besoin d'une personnalisation et d'un contrôle étendus de leurs processus de collecte de données.

Pourquoi opter pour les alternatives Feathery ?

Défis de l'intégration ❌

La connexion de Feathery à vos outils marketing existants tels que HubSpot, Mailchimp et Salesforce peut être un processus complexe et long. Les utilisateurs font état d'intégrations plug-and-play limitées, d'étapes d'installation déroutantes et d'un manque de modèles prêts à l'emploi pour accélérer les choses. Si vous avez besoin d'une expérience fluide, le processus d'intégration de Feathery pourrait vous ralentir.

Courbe d'apprentissage ❌

Oui, Feathery est puissant et offre de nombreuses options de personnalisation. Mais ce niveau de flexibilité peut également sembler écrasant, surtout si vous n'êtes pas déjà familiarisé avec les outils avancés de création de formulaires.

Vous pourriez passer des heures à essayer de comprendre comment ça marche. Bien que l'équipe d'assistance soit utile, les propriétaires de petites entreprises et les utilisateurs non techniques peuvent trouver Feathery plus complexe que nécessaire.

Fonctionnalités limitées ❌

Maintenant, ceci est intéressant. Même si Feathery offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, certains utilisateurs estiment qu'il n'est pas encore tout à fait au point. Certains utilisateurs ont signalé qu'il manquait d'outils avancés de rapports, d'une meilleure automatisation des flux de travail et de modèles personnalisables.

C'est parfait pour créer des formulaires simples, c'est certain. Mais si vous visez quelque chose de plus dynamique (comme un formulaire pour les équipes logicielles) et interactif, vous aurez peut-être l'impression de vous heurter à un mur. Il y a des améliorations à apporter, surtout si vous voulez une solution plus complète.

Aperçu des alternatives à Feathery

Alternative à Feathery Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Automatisation des flux de travail et intégration des tâches Générateur de formulaires par glisser-déposer, modèles complets, intégrations avec Google Sheets et PayPal, logique conditionnelle et formulaires adaptés aux appareils mobiles Free Jotform Création de formulaires sans code Une interface simple et intuitive pour les formulaires, les quiz et les sondages, une intégration transparente avec Excel, partageable via des liens ou des codes QR, un suivi des réponses en temps réel et des formulaires adaptés aux mobiles À partir de 39 $/mois Formulaires Microsoft Utilisateurs de Microsoft 365 ayant besoin de sondages et de quiz Générateur de glisser-déposer, personnalisation des thèmes, intégrations de passerelles de paiement, automatisation des flux de travail via Zapier, rapports personnalisés et exportation de données À partir de 7 $ 14 $/mois Wufoo Utilisateurs recherchant des rapports sur les formulaires Entreprises utilisant l'écosystème Zoho À partir de 16,25 $/mois Zoho Formulaires Formulaires de discussion, intégration avec Salesforce et Zapier, différents types de formulaires, thèmes personnalisables et analyses pour le suivi des performances. Générateur par glisser-déposer, notifications conditionnelles, analyse de données, intégrations avec les applications Zoho, partage via des liens ou des codes QR À partir de 10 $/utilisateur/mois Typeform Créer des formulaires attrayants et interactifs Une interface simple pour créer des sondages, des quiz et des formulaires de commentaires, une collaboration en temps réel, des analyses via Google Sheets et des modèles gratuits À partir de 29 $/mois Google Formulaires Personnes utilisant l'environnement de travail Google Une interface glisser-déposer pour publier des formulaires sur des sites Web, une assistance pour la signature électronique, une fonctionnalité d'enregistrement et de reprise, et une conformité en matière de confidentialité des données À partir de 7,20 $/utilisateur/mois Formstack Les utilisateurs d'Enterprise qui ont besoin de formulaires et de gestion de documents Flux de travail automatisés, intégration Salesforce, signatures électroniques, génération de documents basée sur l'IA, gestion des données propres À partir de 99 $/mois FormAssembly Entreprises axées sur la sécurité et la conformité Une interface glisser-déposer pour publier des formulaires sur des sites Web, assistance pour la signature électronique, fonctionnalité d'enregistrement et de reprise, conformité en matière de confidentialité des données À partir de 83 $/mois Application de formulaires Création rapide et simple de formulaires Générateur de type glisser-déposer, collecte des réponses en temps réel, optimisation mobile, intégrations avec Google Sheets et Slack, thèmes personnalisables Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5 $/mois

Les meilleures alternatives à Feathery à utiliser

Nous avons terminé le travail pour vous et avons sélectionné les meilleures alternatives gratuites à Feathery sur le marché. Découvrez-les ci-dessous :

1. ClickUp (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et l'intégration des tâches)

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail et qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA. Elle est fournie avec ClickUp Forms, un puissant générateur de formulaires en ligne qui va au-delà de la simple collecte de données.

Créez des formulaires interactifs et recueillez des informations détaillées avec ClickUp Forms

Vous pouvez utiliser ClickUp Forms pour créer des formulaires interactifs afin de recueillir des informations. Il vous permet ensuite de convertir les réponses aux formulaires en éléments d'action.

Par exemple : Un formulaire de demande interne peut déclencher des approbations et des escalades

Un formulaire de demande d'un client peut automatiquement créer une tâche pour votre équipe

Un formulaire de commentaires peut attribuer des abonnés en fonction de l'analyse des sentiments

Feathery nécessite un effort manuel pour extraire des informations à partir des données des formulaires. ClickUp Forms automatise ce processus en s'intégrant à ClickUp Brain, en résumant le sentiment des clients, en identifiant les questions courantes et en suggérant des actions.

Cette analyse intelligente vous permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement, sur la base d'informations claires.

Demandez à ClickUp Brain des résumés, des suggestions ou des questions

Mais ce n'est pas tout.

ClickUp Forms s'intègre parfaitement à vos flux de travail. Vous pouvez automatiser les processus où les réponses aux formulaires déclenchent instantanément la création de tâches, les mises à jour de statut et les affectations. Avec ClickUp Automations, vous pouvez définir des règles pour créer des tâches, les attribuer à la bonne personne et signaler leur urgence, en vous assurant que rien n'est négligé.

Avec une simple logique si/alors, configurez des automatisations pour vos formulaires avec ClickUp Automations

Vous avez également la possibilité d'afficher vos données sous différents formats. Les différentes vues de ClickUp vous permettent d'organiser plus facilement vos données et de prendre des décisions éclairées grâce à des tableaux Kanban, des diagrammes circulaires et d'autres visualisations.

Les options de personnalisation de la marque sont un autre point fort de ClickUp Forms. Vous pouvez personnaliser vos formulaires avec des thèmes, des arrière-plans, des couleurs et des logos pour qu'ils correspondent parfaitement à l'identité de votre marque. Parallèlement, vous pouvez facilement suivre les indicateurs et utiliser la logique conditionnelle pour adapter dynamiquement les questions en fonction des réponses des utilisateurs, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale.

Conseil pratique : Il est également très facile de partager vos formulaires ClickUp. Tout ce qu'il y a à faire, c'est copier le lien direct vers le formulaire et le partager avec qui vous voulez (c'est tout !). De plus, vous pouvez choisir d'ajouter un formulaire HTML à votre page d'accueil via la section Code d'intégration.

Prêt à commencer avec les formulaires ClickUp ? Consultez le modèle de formulaire de commentaires ClickUp pour une installation rapide et efficace. Ce modèle vous permet de recueillir les commentaires des clients, de rationaliser les demandes et de transformer les envois en tâches exploitables, le tout en un seul endroit.

Obtenir un modèle gratuit Recueillez facilement les commentaires des clients grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Convertissez les informations des formulaires en tâches : Transformez les données collectées en tâches exploitables dans Transformez les données collectées en tâches exploitables dans les tâches ClickUp pour améliorer la productivité et le suivi

Communiquez avec ClickUp Chat : Discutez de vos idées, partagez des mises à jour et collaborez en temps réel grâce à Discutez de vos idées, partagez des mises à jour et collaborez en temps réel grâce à ClickUp Chat

Définir et suivre les objectifs : Suivez la progression avec Suivez la progression avec ClickUp Objectifs en transformant les envois de formulaires en objectifs mesurables et en suivant leur achèvement

Utiliser le suivi du temps : Gardez un onglet sur le temps passé à travailler sur les tâches générées à partir des informations du formulaire avec Gardez un onglet sur le temps passé à travailler sur les tâches générées à partir des informations du formulaire avec le suivi du temps ClickUp

Limite de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver la courbe d'apprentissage plus raide

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un avis de G2 indique

Ce que j'aime le plus dans ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre inégalé de fonctionnalités par rapport aux autres logiciels. Il est également hautement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les vues multiples qui me permettent de configurer les projets exactement comme j'en ai besoin, les tableaux de bord qui me donnent une vue claire des rapports et des statistiques, et les automatisations qui me font gagner des heures en gérant les tâches répétitives.

📮ClickUp Insight : Environ 43 % des travailleurs envoient 0 à 10 messages par jour. Bien que cela suggère des discussions plus ciblées ou délibérées, cela pourrait également indiquer un manque de collaboration fluide, avec des discussions importantes ayant lieu ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements de plate-forme et de contexte inutiles, vous avez besoin d'une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine les projets, les connaissances et la discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

📖 En savoir plus : Logiciel de gestion des membres pour les organisations

2. Jotform (le meilleur pour la création de formulaires sans code)

via Jotform

jotform est un générateur de formulaires en ligne qui simplifie le processus de création, de partage et de gestion des formulaires. Son interface conviviale offre un générateur de type glisser-déposer, rendant la création de formulaires accessible aux utilisateurs sans compétences en matière de code.

Jotform est populaire auprès des entreprises qui cherchent à collecter des données par le biais de sondages, de formulaires de commentaires, d'inscriptions, etc. Il offre une assistance pour diverses intégrations avec d'autres outils afin d'améliorer l'efficacité des flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Utilisez un générateur de formulaires intuitif par glisser-déposer pour une personnalisation facile

Essayez des modèles de formulaires complets adaptés à différents secteurs et objectifs

Intégration transparente avec des applications telles que Google Sheets, PayPal et Mailchimp

Utilisez une logique conditionnelle avancée pour une expérience de formulaire personnalisée

Limites de Jotform

Options de personnalisation limitées par rapport aux outils de création de formulaires plus avancés

Les prix peuvent être élevés pour les petites entreprises

Le bouton d'annulation n'est pas facilement accessible

Tarifs de Jotform

Starter : Gratuit

*bronze : 39 $ par mois

Silver : 49 $ par mois

Gold : 129 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Jotform

G2 : 4. 7/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Jotform ?

Un avis de G2 indique

Jotform facilite incroyablement la création de formulaires grâce à son interface de type glisser-déposer, qui me permet de créer rapidement des formulaires professionnels et soignés à l'aide de divers modèles de formulaires de contact, de sondages, etc. Cependant, la conception réactive pourrait être améliorée, car les formulaires ne s'affichent parfois pas correctement sur les appareils mobiles, ce qui est un problème pour les utilisateurs mobiles.

📖 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Jotform

3. Microsoft Forms (Idéal pour les utilisateurs de Microsoft 365 ayant besoin de sondages et de quiz de base)

via Microsoft Forms

Microsoft Forms est un outil simple permettant de créer des sondages, des enquêtes et des quiz en ligne. Parfaitement intégré à Microsoft 365, il permet aux utilisateurs de collecter des réponses en temps réel, d'analyser des données à l'aide de diagrammes intégrés et d'exporter les résultats vers Excel pour obtenir des informations plus détaillées.

Avec une conception intuitive, des suggestions basées sur l'IA et des options de personnalisation, Microsoft Forms est idéal pour les entreprises, les enseignants et les équipes qui cherchent à rationaliser la collecte de commentaires et la prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités des formulaires Microsoft

Activer les réponses anonymes dans certains paramètres

Partagez facilement des formulaires via des liens, des codes QR ou des e-mails

Recueillez des réponses en temps réel grâce à la visualisation automatique des données

Garantissez l'accessibilité grâce à des formulaires adaptés aux appareils mobiles

Limites des formulaires Microsoft

Moins d'options de conception et de branding que les concurrents

Il manque des fonctionnalités telles que la logique conditionnelle et l'analyse avancée

Assistance limitée à 7 mesures au lieu d'une échelle complète de 1 à 10

Tarification des formulaires Microsoft

Business Basic : 7,14 $ par utilisateur et par mois

Standard pour les entreprises : 14,88 $ par utilisateur et par mois

Business Premium : 26,20 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur les formulaires Microsoft

G2 : 4. 4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Microsoft Forms ?

Un avis de G2 indique

Microsoft Forms est incroyablement facile à utiliser, ce qui permet de collecter facilement les données de plusieurs personnes à la fois grâce au suivi et à l'analyse des réponses en temps réel. Le service client est rapide et fiable, et la mise en œuvre est simple pour une utilisation régulière. Cependant, il manque de fonctionnalités avancées et ne prend pas en charge les réponses anonymes en mode Enterprise, ce qui peut être un inconvénient.

📖 En savoir plus : Meilleur logiciel de base de données gratuit

4. Wufoo (Idéal pour créer des formulaires de marque)

via Wufoo

Wufoo est un outil pratique de création de formulaires en ligne qui simplifie les choses grâce à son interface conviviale de type glisser-déposer et à ses thèmes préconçus. Wufoo facilite la création de formulaires élégants et personnalisés.

De plus, il regorge de fonctionnalités pour aider les entreprises à collecter des données, à recevoir des paiements et à rationaliser leurs flux de travail grâce à des intégrations. Et, lorsqu'il s'agit de donner un sens à toutes ces données, les outils d'analyse intégrés de Wufoo sont là pour vous aider.

Les meilleures fonctionnalités de Wufoo

Créez et déployez rapidement des formulaires personnalisés à l'aide d'un générateur intuitif de type glisser-déposer

Intégrez facilement des formulaires avec des outils tels que Zapier, Mailchimp et Salesforce pour rationaliser les flux de travail

Permettre la sécurité des paiements grâce à des intégrations avec les principales passerelles telles que PayPal et Stripe

Accédez à des analyses en temps réel grâce à des outils de rapports personnalisés et à des données exportables pour des informations plus approfondies

Limites de Wufoo

Une conception obsolète qui rend Wufoo peu convivial pour les utilisateurs

Lacks CAPTCHA ou une protection anti-spam efficace, ce qui rend les formulaires vulnérables

Options de personnalisation CSS limitées pour les modifications de conception avancées

Tarification Wufoo

Starter : 16,25 $ par mois

Professionnel : 29,08 $ par mois

Avancé : 74,08 $ par mois

Ultimate : 183,25 $ par mois

Évaluations et avis sur Wufoo

G2 : 4. 2/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Wufoo ?

Un avis de G2 indique

Wufoo est un outil simple et convivial qui ne nécessite pas de compétences avancées en matière de code, même pour les formulaires complexes. Ses services sont attrayants et ses tarifs sont raisonnables. Cependant, la conception semble obsolète et peu conviviale pour ceux qui préfèrent une interface moderne, et les options de personnalisation CSS sont quelque peu limitées.

5. Zoho Forms (Idéal pour les entreprises utilisant l'écosystème Zoho pour la collecte de données)

via Zoho Forms

Zoho Forms offre une approche complète de la création de formulaires en ligne personnalisés. Il est conçu pour répondre à divers cas d'utilisation tels que la collecte de commentaires, les sondages et la génération de prospects.

Son interface flexible permet aux entreprises d'intégrer des formulaires de commande, d'automatiser les flux de travail et de recevoir des notifications en temps réel. Grâce à ses options d'accès mobile et d'intégration, Zoho Forms garantit une collecte et une gestion efficaces des données.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Formulaires

Créez facilement des formulaires grâce à un générateur de formulaires par glisser-déposer adapté aux mobiles

Automatisez les approbations et l'attribution des tâches pour rationaliser les flux de travail internes

Accédez aux entrées des formulaires hors ligne grâce à l'assistance des applications mobiles pour iOS et Android

Générez des rapports visuels et suivez les performances grâce aux outils d'analyse intégrés

Intégration facile avec les applications Zoho, Google Workspace et des outils tiers tels que Mailchimp

Limite des formulaires Zoho

Certains utilisateurs rapportent des pépins ou des lenteurs occasionnels dans la fonctionnalité de synchronisation de l'application mobile

Une personnalisation avancée peut nécessiter certaines connaissances techniques, en particulier pour la logique conditionnelle

Flexibilité de conception limitée par rapport aux concurrents avec des options de style plus modernes ou dynamiques

Tarification des formulaires Zoho

Free

Basic : 10 $ par utilisateur et par mois

Standard : 25 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 50 $ par utilisateur et par mois

Premium : 90 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Zoho Forms

G2 : 4. 5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho Forms ?

Un avis de G2 indique

Zoho Forms est facile à utiliser et s'intègre bien, ce qui en fait un choix fiable pour les formulaires de base. Il est idéal pour gérer efficacement les e-mails et constitue notre solution de référence depuis des années. Cependant, son prix pourrait être meilleur et certaines fonctionnalités font défaut. De plus, si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver avec un abonnement supplémentaire, et le service d'assistance peut être lent à répondre.

6. Typeform (Idéal pour créer des formulaires interactifs attrayants)

via Typeform

Typeform est conçu pour créer des formulaires de discussion et interactifs, des sondages et des quiz. Contrairement à Feathery, qui se concentre sur la collecte dynamique de données, la force de Typeform réside dans la création de formulaires attrayants et visuellement attrayants qui stimulent la participation des utilisateurs et améliorent les formulaires d'inscription.

Sa mise en forme unique, une question à la fois, et ses capacités d'intégration étendues en font une alternative robuste pour les entreprises qui cherchent à améliorer l'expérience utilisateur et l'interactivité.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Créez des formulaires et des sondages visuellement attrayants qui donnent l'impression d'une discussion et augmentent les taux d'achèvement

Personnalisez les formulaires avec votre kit de marque, vos polices de caractères et vos thèmes de couleur pour un look professionnel et soigné

Utilisez Logic Jump et Hidden Fields pour personnaliser les parcours des utilisateurs et poser des questions plus intelligentes

Intégration transparente avec des outils tels que Google Sheets, HubSpot, Slack et Facebook Pixel

Suivi des conversions et du comportement de l'audience grâce à des analyses intégrées et des intégrations marketing

Limite de Typeform

Les fonctionnalités de niveau supérieur peuvent être verrouillées par des forfaits coûteux, en particulier pour les petites équipes

Fonctionnalité hors ligne limitée : les formulaires nécessitent une connexion Internet pour fonctionner

Les dispositions personnalisées et les ajustements de conception au-delà du style par défaut sont quelque peu limités

Tarification de Typeform

Basic : 29 $ par mois

Plus : 59 $ par mois

Entreprise : 99 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4. 5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Typeform ?

Un avis de G2 indique

Typeform facilite grandement la création de formulaires complexes tout en conservant un aspect personnalisé pour les utilisateurs. Il a considérablement réduit les envois de spams sur mon site web et amélioré les demandes de renseignements généraux. La page des résultats est idéale pour recueillir rapidement les statistiques des clients. Cependant, je n'aime pas que certaines fonctionnalités soient verrouillées derrière une tarification premium.

📖 En savoir plus : Modèles de formulaires de commentaires gratuits

7. Google Formulaires (Idéal pour les personnes utilisant Google Environnements de travail)

via Google Formulaires

Google Forms est un outil gratuit et convivial, parfait pour créer des sondages, des quiz et des formulaires de commentaires. Il est apprécié pour sa simplicité et son intégration fluide avec Google Workspace, ce qui facilite grandement la collecte de données.

Bien qu'il n'offre pas des tonnes d'options de personnalisation avancées, il fournit toutes les fonctionnalités de base dont vous avez besoin, comme la création d'un sondage pour recueillir et analyser rapidement les réponses.

Les meilleures fonctionnalités des formulaires Google

Créez gratuitement un nombre illimité de formulaires grâce à une interface simple et conviviale

Personnalisez les formulaires avec des thèmes, des images, des couleurs et des polices de caractères pour un look de marque

Collectez et analysez les réponses en temps réel grâce à l'intégration transparente de Google Sheets

Partagez instantanément des formulaires via un lien ou par e-mail, et collaborez avec vos coéquipiers en temps réel

Utilisez des modèles prédéfinis pour lancer rapidement des sondages, des quiz et des formulaires de commentaires

Limite des formulaires Google

Manque de modèles, de branches et d'arrière-plans personnalisés (GIF/vidéos)

Les formulaires peuvent sembler visuellement basiques, avec moins d'options de conception que les outils haut de gamme

Aucune capture de signature intégrée ou authentification personnalisée de l'utilisateur au-delà de la connexion Google

Tarification des formulaires Google

Free

Business Starter : 7,20 $ par utilisateur et par mois

Entreprise Standard : 14,40 $ par utilisateur et par mois

Business Plus : 21,60 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur les formulaires Google

Capterra : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

G2 : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Google Formulaires dans la vraie vie ?

Un avis sur Capterra indique

Google Forms est un excellent outil pour collecter des données auprès d'amis de travail ou de membres de la communauté. Cependant, il manque de modèles pour les questionnaires et les sondages, et il n'y a pas de branchement conditionnel ni de saut logique. De plus, il n'offre pas d'assistance pour les arrière-plans personnalisés avec des GIF ou de courtes vidéos, ce qui limite la personnalisation.

8. Formstack (Idéal pour les utilisateurs d'entreprise à la recherche de formulaires et de gestion de documents)

via Formstack

Formstack est une plateforme sans code conçue pour les entreprises et qui ne se limite pas à la création de formulaires de base. C'est l'outil idéal pour créer des formulaires performants, gérer des documents et même collecter des signatures électroniques.

Contrairement à Feathery, Formstack offre une solution plus complète pour améliorer les flux de travail. Il s'intègre facilement à plusieurs outils d'entreprise, ce qui vous aide à rationaliser la collecte de données, à automatiser les processus et à conserver vos précieuses données en place.

Les meilleures fonctionnalités de Formstack

Créez des formulaires avancés grâce à un générateur intuitif de type glisser-déposer, sans aucune connaissance en code

Automatisez les approbations, les notifications et les flux de travail pour améliorer l'efficacité de l'équipe

Analysez les données d'envoi grâce à des rapports détaillés et des outils d'optimisation

Assurez la sécurité du stockage des documents grâce au cryptage, à la conformité HIPAA et à la logique conditionnelle

Intégration avec plus de 100 outils, dont Salesforce, PayPal, Microsoft et Zapier

Limite de Formstack

Peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises ou les équipes aux budgets limités

Certains utilisateurs rapportent une courbe d'apprentissage lors de la configuration de flux de travail ou d'intégrations complexes

La réactivité et les performances des appareils mobiles peuvent parfois être inégales

Tarification de Formstack

Formulaires : 99 $ par mois

Suite : 299 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Formstack

G2 : 4. 3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs de Formstack ?

Un avis sur Capterra indique

Formstack offre une interface facile à utiliser avec des fonctionnalités simples pour créer des formulaires. Cependant, si les éléments glisser-déposer sont simples, leur connexion à un logiciel de paiement ou la collecte des paiements ne sont pas aussi intuitives.

9. FormAssembly (Idéal pour les entreprises axées sur la sécurité de la collecte des données et la conformité)

via FormAssembly

FormAssembly est une plateforme de collecte de données conçue pour les organisations qui accordent la priorité à la sécurité, à la conformité et à la flexibilité. Elle se distingue par sa simplicité de glisser-déposer pour la création rapide de formulaires et ses options de codage avancées pour une personnalisation sur mesure.

La forte intégration de FormAssembly avec Salesforce et ses fonctionnalités de conformité en font un choix précieux pour les entreprises qui gèrent des données sensibles et des flux de travail complexes.

Les meilleures fonctionnalités de FormAssembly

Créez des formulaires complexes et sécurisés à l'aide d'un puissant générateur de formulaires par glisser-déposer avec assistance pour la personnalisation HTML

Connectez-vous directement à Salesforce et à d'autres plateformes majeures pour synchroniser vos données en toute transparence

Automatisation des flux de travail grâce à une logique conditionnelle, des approbations en plusieurs étapes et une logique de formulaire robuste

Assurez la conformité avec les normes de sécurité strictes telles que HIPAA, GDPR et SOC 2

Encaisser les paiements en toute sécurité via des passerelles intégrées telles que Stripe et Authorize.net

Limite de FormAssembly

Les niveaux de tarification plus élevés peuvent ne pas convenir aux petites entreprises ou aux utilisateurs individuels

Des retards occasionnels dans les réponses du service client, en particulier pour les problèmes techniques

Tarification de FormAssembly

Basic : 83 $ par mois (facturé annuellement)

Essentiels : Tarification personnalisée

Équipe : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Gov Cloud : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FormAssembly

G2 : 4. 5/5 (plus de 380 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de FormAssembly ?

Un avis sur Capterra indique

FormAssembly est convivial, avec une intégration directe à Salesforce et des fonctionnalités générées par IA qui simplifient la création de formulaires. Il est facile de naviguer entre les champs, de cloner des formulaires sans perdre la mise en forme, et le service client est réactif. Cependant, il manque d'options de personnalisation pour les CSS et n'autorise pas les pièces jointes PDF dans les e-mails de notification.

10. Application Forms (Idéale pour la création rapide et simple de formulaires)

L'application Forms. est un outil de création de formulaires en ligne simple et convivial qui permet de créer et de partager facilement et rapidement des formulaires, des sondages et des quiz personnalisés. Sa conception adaptée aux appareils mobiles et son interface de type glisser-déposer sont parfaites pour tout, de la collecte des commentaires des clients à la gestion des inscriptions à des évènements.

De plus, grâce à ses options d'intégration et à ses fonctionnalités de partage faciles, c'est un outil pratique pour la collecte quotidienne de données.

Meilleures fonctionnalités de l'application Formulaires

Créez des formulaires, des sondages et des quiz polyvalents grâce à une interface rapide et conviviale

Organisez efficacement votre travail à l'aide de dossiers et de tableaux de bord pour différents types de formulaires

Intégrez d'autres outils tels que Google Sheets et Zapier pour rationaliser les flux de travail

Accédez à toutes les fonctionnalités, même avec le forfait gratuit, y compris les modèles adaptés aux mobiles

Personnalisez la conception des formulaires pour qu'ils correspondent à votre marque à l'aide d'outils visuels intégrés

Limite de l'application de formulaires

Certains utilisateurs rapportent des bugs occasionnels ou des ralentissements de performance dans l'application mobile

Les fonctionnalités avancées (comme la logique conditionnelle) peuvent être plus difficiles à localiser ou à paramétrer

Documentation et tutoriels limités pour les nouveaux utilisateurs ayant besoin d'un guide étape par étape

Tarification de l'application Formulaires

Free : Gratuit

Basic : 5 $ par mois

Pro : 10 $ par mois

Premium : 25 $ par mois

Évaluations et commentaires sur les applications de formulaires

G2 : 4. 5/5 (plus de 480 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 240 avis)

Que disent les utilisateurs de l'application Formulaires ?

Un avis sur Capterra indique :

L'application Forms. facilite considérablement la collecte de données, grâce à des fonctionnalités de tabulation efficaces pour l'analyse. Cependant, elle ne permet pas la modification en cours de questionnaires déjà soumis sans perturber les données collectées.

📖 En savoir plus : Logiciel d'automatisation des formulaires pour une collecte plus rapide des données

Utilisez ClickUp pour créer des formulaires interactifs

ClickUp Forms fait passer la création de formulaires au niveau supérieur en combinant des flux de travail intelligents, des affichages personnalisables et des informations basées sur l'IA.

Que vous créiez des formulaires de commentaires, d'inscription à des projets ou de paiement, ou encore des formulaires d'inscription ou des sondages auprès des clients, ClickUp est la solution idéale pour transformer les réponses en tâches exploitables et en informations précieuses.

Et le meilleur dans tout ça ? Il s'intègre parfaitement à vos flux de travail existants, automatisant l'attribution des tâches et organisant les données de la manière qui vous convient le mieux. De plus, grâce aux différentes vues de ClickUp, vous pouvez visualiser les données comme jamais auparavant, que ce soit à travers des tableaux Kanban, des diagrammes circulaires ou des tableaux de bord personnalisés.

Prêt à rendre votre processus de création de formulaires plus simple et plus efficace ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !