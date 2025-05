Top 10 des solutions logicielles pour PME pour stimuler la croissance en 2025

Diriger une petite entreprise implique de porter plusieurs casquettes : gérer les factures, superviser les projets, parler aux clients et garder un œil sur son équipe. C'est beaucoup !

La bonne nouvelle, c'est que les logiciels de gestion de projet pour les petites et moyennes entreprises (PME) vous soulagent d'une grande partie de la charge de travail.

Par exemple, une plateforme de gestion de projet avec automatisation peut rendre les flux de travail plus efficaces ; l'apprentissage automatique peut aider les entreprises à prévoir les tendances, et le cloud computing rationalise la collaboration. Les possibilités ne cessent de s'étendre.

C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des meilleurs logiciels pour PME afin de vous aider à stimuler la croissance de votre entreprise et à acquérir de nouveaux clients.

Aperçu des 10 meilleures solutions logicielles pour PME

Voici un tableau comparatif rapide des logiciels pour PME :

Nom de l'outil Meilleur pour Fonctionnalités clés Limites Prix Évaluations ClickUp Logiciel de gestion du travail tout-en-un pour les PME Suivi des tâches, collaboration documentaire, automatisation, tableaux de bord, informations basées sur l'IA, intégrations avec des outils tels que Xero et QuickBooks Les nouveaux utilisateurs ont besoin de temps pour naviguer et utiliser pleinement toutes les fonctionnalités Free, Unlimited : 5 $/utilisateur/mois, Business : 12 $/utilisateur/mois, Enterprise : prix personnalisé G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis), Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis) Intuit QuickBooks Online Facturation et comptabilité Automatisation des factures récurrentes, des paiements de factures et des rappels ; suivi des stocks et des fournisseurs ; rapports financiers détaillés Des bugs réguliers, une gestion des utilisateurs peu performante et une précision de reconnaissance insuffisante dans la fonctionnalité de capture de reçus Simple Start : 35 $/mois, Essentials : 65 $/mois, Plus : 99 $/mois, Advanced : 235 $/mois G2 : 4. 4/5 (plus de 270 avis), Capterra : 4. 3/5 (plus de 7 000 avis) HubSpot CRM Gestion du pipeline des équipes commerciales Suivi des interactions, automatisation des flux de travail, tableaux de bord partagés, informations basées sur l'IA, plus de 1 800 intégrations Rapports limités pour les données non HubSpot, personnalisation difficile pour les processus complexes des équipes commerciales Free, Starter : 15 $/mois par place, Professional : 800 $/mois, Enterprise : 3600 $/mois G2 : 4. 4/5 (plus de 12 000 avis), Capterra : 4. 5/5 (plus de 4 000 avis) Trello Visualiser des projets Tableaux Kanban personnalisables, échéanciers, calendriers, automatisation avec Butler, intégrations avec Slack, Google Drive, et plus encore Dépend fortement des intégrations tierces, personnalisation limitée pour des flux de travail uniques Free, Standard : 5 $/mois, Premium : 10 $/mois, Enterprise : 17,50 $/mois pour 50 utilisateurs G2 : 4. 4/5 (plus de 13 000 avis), Capterra : 4. 5/5 (plus de 23 000 avis) Gusto Traitement de la paie et gestion des processus RH Automatisation de la gestion de la paie et des impôts, suivi du temps intégré, intégration avec QuickBooks, Xero, Shopify, etc Personnalisation limitée, absence de rappels de pause et d'heures supplémentaires pour la conformité au droit du travail Simple : 49 $/mois + 6 $/personne, Plus : 80 $/mois + 9 $/personne, Premium : 180 $/mois + 22 $/personne G2 : 4. 5/5 (plus de 2 000 avis), Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis) NetSuite Forfait de gestion des ressources de l'entreprise Flux de travail personnalisables, informations en temps réel, gestion des prospects, automatisation du marketing, optimisation de la chaîne d'approvisionnement Manque d'options de rapports flexibles Tarification personnalisée G2 : 4/5 (plus de 3 000 avis), Capterra : 4,2/5 (plus de 1 000 avis) MailChimp Marketing par e-mail Campagnes automatisées, éditeur d'e-mails par glisser-déposer, créateur d'e-mails optimisé par GPT, outils de commerce électronique Ne convient pas au marketing d'affiliation, création de liste restrictive Free, Essentials : 13 $/mois, Standard : 20 $/mois, Premium : 350 $/mois G2 : 4. 4/5 (plus de 5 000 avis), Capterra : 4. 5/5 (plus de 17 000 avis) Zendesk Gestion du service client Consolide les discussions avec les clients, les chatbots IA, le chat en direct, la base de connaissances, la personnalisation de la marque Écrasant pour les nouveaux agents, difficile pour les petites équipes qui gèrent des volumes de tickets élevés Équipe d'assistance : 25 $/mois/utilisateur, Équipe Suite : 69 $/mois/utilisateur, Suite Professional : 149 $/mois/utilisateur G2 : 4. 3/5 (plus de 6 000 avis), Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis) Vague Facturation et acceptation des paiements Facturation gratuite, rappels de paiement automatisés, numérisation mobile des reçus, mises à jour des transactions en temps réel Abonnement payant pour les fonctionnalités avancées, automatisation de la paie et des taxes limitée aux États pris en charge Starter : gratuit, Pro : 16 $/mois G2 : 4. 3/5 (plus de 200 avis), Capterra : 4. 4/5 (plus de 1 000 avis) Zoho Inventory Gestion des stocks Prévision de la demande, gestion des éléments composites, expédition automatisée, intégration avec Amazon, eBay, USPS, FedEx Compatibilité limitée avec les systèmes externes au-delà de la suite Zoho Free, Standard : 29 $/mois, Professional : 79 $/mois, Premium : 129 $/mois, Enterprise : 249 $/mois G2 : 4. 3/5 (plus de 90 avis), Capterra : 4. 5/5 (plus de 400 avis)

Que rechercher dans un logiciel pour PME ?

Choisir le bon logiciel de gestion de projet pour les petites entreprises peut sembler insurmontable. Il y a trop d'options, trop de fonctionnalités et beaucoup trop d'étiquettes de prix. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment ?

La clé est de trouver des outils qui correspondent à vos besoins actuels tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour vous développer. Voici ce qu'il faut surveiller :

Fonctions essentielles de l'entreprise : Utiliser cinq outils différents pour la facturation, la gestion des incidents et le service client ? C'est le chaos. Le meilleur logiciel pour PME regroupe la gestion de la relation client (CRM), la gestion des stocks, la gestion des tâches et d'autres fonctions essentielles de l'entreprise dans une solution unique et efficace

*automatisation : optez pour des outils qui vous aident à automatiser les tâches, telles que le suivi des clients, le traitement de la paie et les confirmations de commande, afin de vous faciliter la tâche

Rapports et analyses : Recherchez des logiciels dotés de fonctionnalités avancées de rapports et d'analyses qui fournissent des informations détaillées et en temps réel sur les performances de l'équipe commerciale, la disponibilité des employés, la progression des projets, ainsi que le trafic et les analyses du site web

Collaboration en équipe : si vous travaillez en équipe, recherchez un logiciel pour petites et moyennes entreprises avec des options d'attribution des tâches, de suivi du temps et de partage de fichiers

Tarification simple et évolutivité : Les fonctionnalités supplémentaires ne servent pas à grand-chose si le prix fait pleurer votre portefeuille. Recherchez des forfaits flexibles qui correspondent à la taille de votre entreprise et à votre budget. Points bonus si un essai gratuit est proposé pour que vous puissiez tester avant validation

Intégration facile avec ce que vous utilisez déjà : Personne ne veut tout changer du jour au lendemain. Votre nouveau logiciel doit s'intégrer facilement à votre infrastructure informatique existante, qu'il s'agisse de votre logiciel de comptabilité, de votre CRM ou de votre plateforme de marketing par e-mail

Convivialité : Les meilleurs outils pour PME sont intuitifs, pour que vous et votre équipe puissiez vous lancer sans heures de formation

🧠 Le saviez-vous ? Selon le sondage SMB Tech, 79 % des propriétaires de petites entreprises utilisent au moins deux outils numériques pour gérer leurs opérations, et 13 % en jonglent avec cinq ou plus !

Les 10 meilleurs logiciels pour PME

Examinons les meilleurs logiciels pour petites et moyennes entreprises, leurs meilleures fonctionnalités, leurs prix et même leurs limites.

1. ClickUp (meilleur logiciel de gestion du travail tout-en-un pour les PME)

Gérez tous vos projets, documents et discussions en un seul endroit grâce à la solution de gestion de projet ClickUp

Vous êtes une petite entreprise avec une équipe passionnée, toutes désireuses de faire avancer les choses. Mais voilà le hic : chacun a sa propre façon de travailler. Les finances sont gérées sur des feuilles de calcul, l'équipe marketing utilise une plateforme différente pour gérer les prospects, et les opérations ? Elles se trouvent sur une plateforme entièrement différente. Avant même de vous en rendre compte, vous passez plus de temps à passer d'un outil à l'autre qu'à faire le travail lui-même. C'est là que des outils complets de gestion de projet comme ClickUp vous facilitent la tâche. ClickUp est l'application « Tout-en-un » pour le travail, qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui aide les petites et moyennes entreprises à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec la solution de gestion de projet ClickUp, vous pouvez planifier, exécuter et surveiller vos projets en un seul endroit. Commencez par lister la portée et les exigences du projet dans ClickUp Docs. Vous pouvez ajouter des tableaux, insérer des éléments de mise en forme et effectuer des modifications en temps réel avec les membres de votre équipe.

Gérez la portée et les exigences du projet dans ClickUp Docs

Les petites et moyennes entreprises ont souvent des rôles ouverts, et il peut être difficile de suivre ce que chacun fait. Mais pas avec les tâches ClickUp. Il vous aide à attribuer des tâches claires à chaque membre de l'équipe pour une meilleure responsabilisation.

Attribuez des priorités aux tâches et suivez facilement leur progression avec les tâches ClickUp

Vous voulez que les membres de votre équipe travaillent ensemble ? Définissez les dépendances entre les tâches pour que le travail soit effectué plus rapidement. Vous pouvez même définir des priorités de tâches et des statuts de tâches personnalisés pour faciliter le suivi. Si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d'une mise à jour rapide sur vos tâches en attente et sur ce sur quoi votre équipe travaille, ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, est là pour vous !

Obtenez des résumés de tâches et des informations instantanés avec ClickUp Brain

ClickUp Brain peut fournir des mises à jour instantanées sur les projets et les tâches, et même des résumés de discussions. Il agit comme un outil de gestion des connaissances et récupère les réponses de vos documents, tâches, wikis et discussions. Ce n'est pas tout ! ClickUp Brain fonctionne également comme un assistant de rédaction. Il peut créer des campagnes d'e-mails personnalisées, des publications sur les réseaux sociaux ou des textes de site web pour les clients. Si vous recherchez un outil pour améliorer l'efficacité de votre travail, ClickUp Automatisations est tout ce dont vous avez besoin. Il vous aide à définir des flux de travail basés sur des déclencheurs pour travailler plus rapidement.

Automatisez les flux de travail et améliorez l'efficacité grâce aux automatisations ClickUp

Le meilleur atout de ClickUp ? Vous n'avez pas à dépenser de l'argent pour plusieurs outils afin que les membres de votre équipe restent sur la même page. Tout est disponible sur une seule plateforme complète.

Pour faciliter encore plus la gestion de l'entreprise, ClickUp propose des modèles prédéfinis. Par exemple, le modèle de gestion de projet ClickUp rassemble toutes les tâches du projet en un seul endroit. Il vous permet également de visualiser la description du projet, le statut de priorité des tâches et les indicateurs de réussite du projet.

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement des projets complexes grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Lorsque vous dirigez une entreprise, il y a toujours beaucoup à gérer, et avoir un forfait clair peut faire toute la différence. Le modèle de feuille de route ClickUp Business simplifie la planification stratégique en transformant les objectifs en étapes claires et réalisables. Il vous aide à aligner les équipes, à prioriser les tâches et à visualiser la progression, le tout en un seul endroit.

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre stratégie d'entreprise et hiérarchisez les tâches grâce au modèle de feuille de route de ClickUp Business

Vous pouvez même essayer le modèle de registre d'inventaire ClickUp Business pour le suivi de tous les éléments de l'inventaire en un seul endroit et le modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise ClickUp pour visualiser les performances mensuelles de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs ont besoin de temps pour naviguer et utiliser pleinement toutes les fonctionnalités

Tarifs ClickUp

[tableau des prix]

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Étant une petite équipe et ayant des milliers de commandes dans le monde entier, nous devons être ultra efficaces et les diagrammes de Gantt de ClickUp nous permettent de suivre toute notre production et notre logistique en un seul endroit, ce qui rend notre équipe de production deux tiers plus efficace.

2. Intuit QuickBooks Online (le meilleur pour la facturation et la comptabilité)

via QuickBooks

QuickBooks Online est la solution pour les petites entreprises qui cherchent à garder le contrôle de leurs finances sans se prendre la tête. Tout y est, du suivi des factures et des dépenses à la gestion des paiements et au rapprochement bancaire. En fait, vous pouvez le personnaliser avec des centaines d'applications intégrées.

QuickBooks importe automatiquement vos transactions bancaires et de cartes de crédit, puis les fait correspondre à vos enregistrements pour que tout soit exact. Vous pouvez même configurer des règles bancaires pour faciliter le rapprochement et la catégorisation. Et si vous êtes bloqué, le chatbot IA intégré est là pour vous aider avec des informations financières et des questions de comptabilité.

Les meilleures fonctionnalités d'Intuit QuickBooks Online

Automatisez les factures récurrentes, les paiements de factures et les rappels de paiement tout en conservant une sauvegarde de vos données dans le cloud

Envoyez des factures directement depuis votre téléphone ou Gmail, ajoutez des boutons de paiement et convertissez les devis en factures en un seul clic

Gérez les stocks, les fournisseurs et les commandes grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi et de regroupement

Accédez à des rapports financiers détaillés à la demande ou paramétrez-les pour qu'ils s'exécutent automatiquement afin d'obtenir des informations en temps réel sur l'entreprise

Limites d'Intuit QuickBooks Online

Rencontre régulièrement des bugs qui peuvent perturber les flux de travail

Manque de gestion des utilisateurs et de précision de reconnaissance dans la fonctionnalité de capture de reçus

Tarification d'Intuit QuickBooks Online

Simple Start : 35 $/mois

Essentials : 65 $/mois

Plus : 99 $/mois

Avancé : 235 $/mois

Évaluations et commentaires sur Intuit QuickBooks Online

G2 : 4. 4/5 (plus de 270 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 7 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Intuit QuickBooks Online ?

La facilité de connexion et de navigation dans Intuit QuickBooks est ce que j'ai placé dans mes favoris. Je pouvais ajouter un nouvel employé en 10 minutes environ et lui envoyer des liens pour s'inscrire au système de pointage. Je pense que ce que j'ai le moins aimé, c'est le prix. Il est certain que son utilisation a coûté plus cher à l'entreprise que notre nouveau service de paie. Le service client n'était pas non plus le meilleur.

🧠 Le saviez-vous ? QuickBooks Online vous permet de partager vos livres comptables en toute sécurité avec votre comptable grâce à la fonctionnalité Inviter un comptable.

3. HubSpot CRM (le meilleur pour la gestion du pipeline des équipes commerciales)

via HubSpot

HubSpot CRM regroupe tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit : marketing, équipe commerciale et service après-vente, le tout connecté. Vous pouvez facilement capturer des prospects via des formulaires web, des chatbots ou des appareils mobiles, et suivre chaque interaction afin de ne jamais manquer une étape du parcours client. Communiquez avec les prospects par e-mail, téléphone, chat en direct ou réseaux sociaux, et automatisez les suivis grâce à des flux de travail personnalisés.

L'IA native permet de prévoir les ventes, de repérer les opportunités de croissance et d'enrichir vos données. Vous pouvez créer des rapports personnalisés, gérer des tâches et déclencher des flux de travail sans accroc. Avec plus de 1 800 intégrations, vous pouvez l'adapter aux besoins de votre équipe, afin que le CRM travaille pour vous, et non l'inverse.

Les meilleures fonctionnalités du CRM HubSpot

Suivez les interactions personnalisées et l'historique des contacts pour rationaliser les suivis et la gestion des relations

Créez des flux de travail automatisés pour les tâches internes, les approbations et les notifications, à l'aide d'options personnalisées ou préconfigurées

Accédez à des tableaux de bord partagés pour obtenir des informations en temps réel afin d'aligner les équipes commerciales et marketing

Utilisez Breeze Copilot pour créer et suggérer des flux de travail

Limites du CRM HubSpot

Capacités de rapports limitées, en particulier pour les données non collectées via HubSpot

La personnalisation peut être difficile pour les processus complexes des équipes commerciales, ce qui limite la flexibilité

Tarification du CRM HubSpot

Free

Marketing Hub Starter : 15 $/mois par place

Plateforme client Starter : 15 $/mois par place

Marketing Hub Professional : 800 $/mois

Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois

Évaluations et avis sur HubSpot CRM :

G2 : 4. 4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot ?

Le point fort de HubSpot Sales Hub réside dans ses fonctionnalités de connexion avec les clients ou même de rappel à l'équipe en interne. Les rapports qu'il peut générer sont incroyables lorsque les bonnes informations sont saisies. Facile à utiliser, à mettre en œuvre et à intégrer si votre équipe est prête à apprendre. Il y a une courbe d'apprentissage que votre équipe doit être prête à faire. Les ressources en ligne sont excellentes pour apprendre. Si votre équipe est connectée et l'utilise, il est facile de l'utiliser fréquemment.

✨ Anecdote : Avant même que HubSpot n'ait un produit, ses fondateurs, Dharmesh Shah et Brian Halligan, ont lancé un blog pour promouvoir l'idée du marketing entrant. Ils ont construit une audience et positionné leur logiciel comme la solution incontournable, avant même qu'il n'existe !

📖 En savoir plus : Utilisez des modèles de suivi des problèmes pour garder un onglet sur les commentaires des clients ou identifier et résoudre rapidement les bugs

4. Trello (le meilleur pour visualiser les projets)

via Trello

Trello vous aide à visualiser facilement les campagnes marketing, la création de contenu, le suivi des ventes et les tâches RH. Vous pouvez créer des cartes pour les tâches, les trier en listes et ajouter des détails tels que les dates d'échéance, les libellés et les priorités. Besoin de déposer des notes, des fichiers ou des checklists ? Pas de problème, tout est là sur la carte.

Trello vous permet d'étiqueter vos coéquipiers, de laisser des commentaires et de recevoir des notifications en temps réel pour favoriser la responsabilisation. Bien qu'il ne soit pas conçu pour la budgétisation ou la facturation, vous pouvez toujours joindre ces documents si nécessaire. Grâce aux Power-Ups pour le suivi du temps, les diagrammes de Gantt et les analyses, vous pouvez personnaliser Trello en fonction de votre façon de travailler.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Personnalisez les flux de travail avec des libellés, des arrière-plans, des modèles et des autocollants de couleur pour répondre aux besoins et aux préférences de l'équipe

Gérez et mesurez vos efforts marketing à l'aide de multiples affichages, notamment des tableaux Kanban, des échéanciers, des calendriers et des vues Tableur

Automatisez les flux de travail répétitifs à l'aide de Butler et créez des déclencheurs, des actions basées sur des règles et des boutons personnalisés

Améliorez votre efficacité grâce à la collaboration dans le cloud et aux intégrations telles que Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox et des centaines d'autres applications

Limites de Trello

Repose fortement sur des intégrations tierces, ce qui ajoute des coûts potentiels et des problèmes de compatibilité

Les options de personnalisation limitées le rendent moins adaptable aux flux de travail uniques

Tarification de Trello

Free

Standard : 5 $/mois

Premium : 10 $/mois

Enterprise : 17,50 $/mois pour 50 utilisateurs

Évaluations et avis sur Trello :

G2 : 4. 4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello dans la vraie vie ?

Trello est un outil formidable pour maintenir l'organisation et la progression, et je l'ai trouvé très efficace. Son intégration transparente avec d'autres outils tels que Google Drive et Slack simplifie la gestion de diverses tâches dans un emplacement centralisé. Bien que la version gratuite soit excellente, certaines fonctionnalités utiles ne sont disponibles que dans la version premium. Il serait bien d'avoir quelques options supplémentaires dans le forfait gratuit.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

5. Gusto (le meilleur pour le traitement de la paie et la gestion des processus RH)

via Gusto

Gusto facilite le paiement des travailleurs à temps plein, à temps partiel et contractuels, sans les complications habituelles. Vous pouvez ajouter de nouvelles recrues en quelques clics, et comme Gusto facture un forfait mensuel, vous pouvez gérer les salaires aussi souvent que nécessaire sans frais supplémentaires.

Il est également fourni avec Gusto Wallet, qui aide les employés à gérer leur argent grâce à des outils de budgétisation intégrés. Gusto propose 11 types de rapports couvrant tous les domaines, de la paie aux informations sur les ressources humaines. Outre les rapports fixes tels que les documents fiscaux, vous pouvez personnaliser les rapports pour n'importe quelle période et même les configurer pour qu'ils s'exécutent automatiquement, quotidiennement, hebdomadairement ou quand vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Gusto

Répartissez automatiquement les salaires en utilisant le répartiteur de chèques de paie pour diviser les gains entre plusieurs comptes

Suivi du temps facilité grâce aux fonctionnalités intégrées d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ et de l'historique des équipes

Automatisation de la gestion de la paie et des impôts pour des calculs, des retenues et des paiements à l'IRS sans tracas

Intégration avec plus de 46 applications d'entreprise, de comptabilité, de ressources humaines et de communication, dont QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack et Microsoft 365

Limites de Gusto

Des options de personnalisation limitées peuvent rendre la plateforme moins flexible

Manque de rappels de pauses et d'heures supplémentaires pour la conformité au droit du travail

Tarification de Gusto

Simple : 49 $/mois (plus 6 $/mois par personne)

Plus : 80 $/mois (plus 9 $/mois par personne)

Premium : 180 $/mois (plus 22 $/mois par personne)

Évaluations et commentaires de Gusto :

G2 : 4. 5/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Gusto ?

Naviguer dans Gusto est simple. Je peux facilement et rapidement localiser les tâches que je dois achever. Toutes les informations nécessaires, telles que les talons de chèque de paie, les impôts, les cotisations et les avantages sociaux, sont facilement accessibles. Leur service client est excellent et ils sont très réactifs. Naviguer dans Gusto est simple. Un inconvénient est que certaines fonctionnalités peuvent prendre un peu de temps à s'habituer, en particulier pour les nouveaux utilisateurs, et certaines options peuvent sembler un peu enfouies dans la plate-forme.

✨ Anecdote : Avec Gusto Wallet, vous pouvez paramétrer des limites de dépenses pour les dépenses essentielles comme le loyer et l'épicerie et suivre votre progression chaque mois.

6. NetSuite (le meilleur pour la planification des ressources de l'entreprise)

via NetSuite

NetSuite connecte tout (finances, inventaire, CRM, RH, etc.) dans un système unifié. Sa visibilité en temps réel et sa source unique d'informations vous aident à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides, sans avoir à deviner. Et si votre entreprise a des exigences particulières ? Vous pouvez compléter votre installation actuelle avec des fonctionnalités flexibles qui évoluent avec vous. Plus de trente modules et d'innombrables modules complémentaires vous permettent de personnaliser un système adapté à vos besoins exacts.

La conception basée sur le cloud de NetSuite rend tout accessible depuis n'importe où. Elle vous permet de suivre les stocks, d'automatiser les flux de travail et d'obtenir des informations précises sans jongler entre plusieurs plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite

Personnalisez les flux de travail, les formulaires et les intégrations pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise

Obtenez des informations en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables et à des analyses prédictives

Utilisez des outils intégrés pour la gestion des prospects, l'automatisation du marketing et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement

Gérez et mettez à jour les prix de manière centralisée pour maximiser les profits et créer des offres spéciales qui stimulent les équipes commerciales

Limites de NetSuite

Manque d'options de rapports flexibles, ce qui rend difficile la génération de résumés clairs et de sorties lisibles

Tarification de NetSuite

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur NetSuite

G2 : 4/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs de NetSuite ?

Je pense que NetSuite est un excellent outil pour les entreprises, qui peuvent l'utiliser pour une multitude de choses différentes. De la gestion des stocks aux comptes clients, ce site nous permet de gérer et de suivre assez facilement diverses informations statistiques sur notre entreprise, nos stocks et nos comptes.

7. MailChimp (le meilleur pour le marketing par e-mail)

via MailChimp

Si vous envoyez des e-mails à des clients ou des abonnés, MailChimp vous aide à le faire plus efficacement. Vous pouvez concevoir des newsletters à l'image de votre marque, automatiser des campagnes et suivre les performances grâce à des analyses détaillées.

Il propose deux éditeurs intuitifs avec des blocs de contenu essentiels et des modèles modernes pour les petites entreprises, basés sur le glisser-déposer, qui facilitent la conception d'e-mails professionnels. MailChimp s'intègre également à plus de 500 applications, dont WordPress, Facebook et Google, pour une personnalisation facile et une audience croissante.

Les meilleures fonctionnalités de MailChimp

Menez des campagnes entrantes avec des formulaires intégrés, des pages de renvoi et des séquences de goutte-à-goutte automatisées

Utilisez la prise de rendez-vous avec un outil de planification intégré qui fournit une assistance pour les paiements en ligne

Vendez des produits et gérez le marketing avec les outils de commerce électronique natifs

Automatisation de la génération de contenu avec le créateur d'e-mails MailChimp basé sur GPT

Limites de MailChimp

Ne convient pas au marketing d'affiliation, car des politiques strictes peuvent entraîner la suppression du compte

Limite la création de listes, ce qui rend la gestion des contacts plus difficile

Tarification de MailChimp

Free

Essentials : 13 $/mois

Standard : 20 $/mois

Premium : 350 $/mois

Évaluations et commentaires sur MailChimp

G2 : 4. 4/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de MailChimp ?

Mailchimp est une solution assez solide pour le marketing par e-mail, surtout si vous débutez. L'éditeur glisser-déposer facilite la conception des e-mails, et les outils d'automatisation permettent de gagner beaucoup de temps avec des éléments tels que les e-mails de bienvenue et les rappels. L'augmentation des prix est un peu élevée. À mesure que votre liste d'e-mails s'allonge, le coût augmente rapidement, et le service client du forfait gratuit est pratiquement inexistant.

🧠 Le saviez-vous ? Mailchimp compte plus de 14 millions d'utilisateurs actifs, avec près de 14 000 nouvelles inscriptions chaque jour !

8. Zendesk (le meilleur pour la gestion du service client)

via Zendesk

Zendesk est un logiciel de gestion des problèmes bien connu. Il facilite le service client en regroupant toutes vos discussions (e-mails, chat, téléphone et réseaux sociaux) en un seul endroit. Vous avez besoin de réponses instantanées ? Les chatbots basés sur l'IA sont là pour vous. Vous voulez des messages en temps réel ? Le chat en direct est intégré. De plus, une base de connaissances aide les clients à se débrouiller seuls.

Zendesk s'intègre également facilement à Slack, Teams et plus de 1 200 applications, pour que tout reste connecté. Les analyses intégrées vous permettent de suivre les temps de réponse et d'analyser la satisfaction des clients, et vous pouvez personnaliser la marque, les thèmes et les widgets en fonction de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Suivi du comportement des visiteurs et analyses pour obtenir des informations et améliorer l'engagement des clients

Rassemblez les données de vos clients, des achats aux préférences, avec Zendesk Sunshine

Personnalisez les widgets de discussion pour qu'ils correspondent à l'image de marque, à la conception du site Web et aux besoins en matière de fonctionnalités

Surveillez les indicateurs clés de l'assistance pour optimiser les temps de réponse et la satisfaction des clients

Limites de Zendesk

Les nouveaux agents peuvent trouver la plateforme trop complexe en raison du trop grand nombre d'outils et d'options

Gérer des volumes de tickets élevés peut être difficile pour les petites équipes sans processus clairs

Tarification de Zendesk

Équipe d'assistance : 25 $/mois par utilisateur

*suite Team : 69 $/mois par utilisateur

Suite Professional : 149 $/mois par utilisateur

*suite Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Zendesk

G2 : 4. 3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Zendesk dans la vraie vie ?

L'expérience utilisateur est vraiment simple ; elle regroupe toutes les communications avec les clients en un seul endroit, que ce soit par e-mail, en discutant en direct ou par téléphone. La capacité à automatiser les tâches du flux de travail telles que l'attribution des tickets, l'envoi des réponses et le suivi des interactions est tout à fait remarquable. Il a fallu beaucoup de temps pour configurer les paramètres dès le début, mais le système est puissant et nécessite quelques modifications avant de pouvoir être activé et utilisé à son plein potentiel.

✨ Fait amusant : Zendesk propose un programme Startups grâce auquel les startups en phase de démarrage peuvent obtenir un crédit gratuit de six mois !

9. Wave (le meilleur pour la facturation et l'acceptation des paiements)

via Wave

Wave simplifie la comptabilité, sans le prix élevé. Ce logiciel gratuit basé sur le cloud vous permet de suivre vos revenus et dépenses, de rapprocher vos transactions bancaires et d'envoyer des factures professionnelles. Il permet également une personnalisation étendue des factures et paramètre des rappels de paiement automatisés, pour que vous n'ayez pas à courir après les paiements.

Vous pouvez organiser vos reçus grâce à la numérisation mobile des reçus pour une saisie automatisée des factures et des importations par lots. Pour la paie, Wave génère des rapports fiscaux pour vous simplifier la vie. C'est un moyen simple et économique de garder le contrôle de vos finances.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Attribuer des rôles aux utilisateurs tels qu'administrateur, éditeur, gestionnaire de paie, visualiseur et conseiller H&R Block

Exportez les rapports financiers aux formats CSV et PDF et les transactions aux formats Excel et CSV

Afficher les mises à jour des transactions en temps réel sur les tableaux de bord

Gérez plusieurs entreprises avec un seul abonnement

Limites de la vague

Nécessite un abonnement payant pour les reçus mobiles et la capture automatisée des factures

L'automatisation de la paie et des impôts n'est disponible que dans les États bénéficiant d'une assistance

Tarification par vague

Starter : Free

Avantage : 16 $/mois

Évaluations et commentaires

G2 : 4. 3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Wave ?

Leur système de facturation est très facile à utiliser et convivial. Ils facturent également un montant raisonnable pour le traitement des cartes de crédit pour les petites entreprises. L'intégration bancaire pour le suivi des paiements de factures peut être un peu déroutante.

10. Zoho Inventory (le meilleur pour la gestion des stocks)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory facilite la gestion des stocks grâce à une connexion avec Amazon, eBay, etc. Vous pouvez suivre chaque élément grâce à des numéros de série, regrouper les produits sans effort et définir des points de réapprovisionnement automatique pour éviter les ruptures de stock.

Il travaille également avec USPS, FedEx, PayPal et Stripe pour rationaliser les expéditions et les paiements. Vous en voulez plus ? Zoho Books et Zoho CRM vous aident pour la comptabilité et les données clients. Grâce à de puissants rapports pour guider vos décisions, il n'a jamais été aussi simple de garder le contrôle de vos stocks.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Inventory

Création et suivi des bons de commande avec aperçu des commandes en attente et achevées

Prévoir les besoins en stock grâce à la prévision de la demande basée sur les tendances des équipes commerciales

Regroupez plusieurs composants en une seule unité avec la gestion des éléments composites pour une manipulation plus facile

Automatisation des expéditions grâce à l'intégration des transporteurs, l'impression des étiquettes et le suivi

Limites de Zoho Inventory

Offre une compatibilité limitée avec les systèmes externes au-delà de la suite Zoho

Tarification de Zoho Inventory

Free

Standard : 29 $/mois, facturé annuellement

Professionnel : 79 $/mois, facturé annuellement

Premium : 129 $/mois, facturé annuellement

Enterprise : 249 $/mois, facturé annuellement

Évaluations et commentaires sur Zoho Inventory

G2 : 4. 3/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho Inventory ?

Même si Zoho Inventory couvre tous les aspects requis du modèle commercial traditionnel, j'avais besoin de rapports personnalisés pour mon entreprise. Et l'équipe Zoho m'a accompagné à chaque étape et m'a fourni tous les rapports personnalisés que j'avais demandés avant même que je passe au forfait payant. Je recommande vivement Zoho à tout le monde. Ils pourraient améliorer le logiciel pour se concentrer également sur le côté B2B.

Essayez ClickUp : le logiciel ultime pour les PME pour une productivité maximale

La réussite d'une petite entreprise dépend de l'utilisation des bons outils.

De la gestion de projet au suivi financier en passant par la collaboration entre équipes, les meilleurs logiciels peuvent stimuler la croissance et la durabilité. Les outils que nous avons présentés sont essentiels pour les entreprises qui cherchent à se développer sans compromettre leur budget.

Si vous avez besoin d'un outil qui rassemble tout, ClickUp est la solution idéale. Il combine la gestion de projet, le suivi des tâches, la gestion du temps et la collaboration en équipe sur une seule et même plateforme, ce qui permet de tout garder plus facilement que jamais à l'esprit.

Prêt à rationaliser vos processus et à booster votre productivité ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !