les 10 meilleurs logiciels de gestion de flotte pour optimiser les opérations en 2025

Votre flotte vous coûte-t-elle trop de temps et d'argent ?

Le suivi des véhicules, de l'entretien et des conducteurs est loin d'être facile. Sans le bon système, vous risquez de manquer des réparations, de perdre en efficacité énergétique ou d'être confronté à des retards de livraison. Les registres papier et les feuilles de calcul ne font que compliquer les choses.

Imaginez à quel point les choses seraient plus faciles si vous receviez des alertes avant qu'un camion n'ait besoin d'huile, si vous connaissiez automatiquement les itinéraires les plus rapides ou si vous pouviez prouver que vos conducteurs respectent les règles de sécurité. C'est ce que fait un logiciel de gestion de flotte. Il vous aide à voir où se trouve chaque véhicule, quand il a besoin d'être entretenu et comment les conducteurs se comportent, le tout en un seul endroit.

Dans ce guide, nous passons en revue les meilleurs logiciels de gestion de flotte afin de vous aider à trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Ce que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion de flotte

Un bon logiciel de gestion de flotte vous aide à collaborer de manière transparente avec votre équipe, à gagner du temps, à réduire les coûts et à assurer la sécurité de vos conducteurs. Mais avec autant d'options, comment choisir la meilleure ? Concentrez-vous sur ces fonctionnalités clés :

Planification et suivi proactifs de la maintenance : Recherchez un logiciel qui planifie automatiquement l'entretien en fonction du kilométrage réel, des heures de fonctionnement du moteur ou des intervalles de temps. Un enregistrement numérique complet de tous les travaux de maintenance, y compris les reçus et les notes de réparation, vous aide à repérer les problèmes récurrents et à prolonger la durée de vie des véhicules

*rapports personnalisables et informations sur l'entreprise : le bon logiciel permet d'afficher d'un coup d'œil les indicateurs clés tels que les reçus de carburant, l'utilisation des véhicules et les coûts de maintenance. Recherchez des systèmes qui vous permettent de créer des rapports personnalisés et d'exporter des données pour une analyse financière plus approfondie

*suivi GPS en temps réel avec notifications intelligentes : Les meilleurs systèmes fournissent des données précises et à la seconde près sur l'emplacement de tous les véhicules, avec des capacités de géorepérage personnalisables.

Surveillance complète de la sécurité des conducteurs : Les solutions modernes utilisent l'IA et la vidéo pour les avertissements de collision, les alertes de freinage brusque et les fiches d'évaluation des conducteurs afin d'améliorer la sécurité de votre flotte

Outils de conformité automatisés : Un bon logiciel de gestion de flotte automatisera les alertes d'expiration de licences ou d'immatriculations et contribuera à éliminer la paperasse

🧠 Fait amusant : La décarbonisation devient une priorité absolue, plus de la moitié des opérateurs de flottes américains visant des flottes entièrement décarbonées d'ici 2027 et 90 % validant la transition à l'avenir.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de flotte

Le bon logiciel de gestion de flotte facilite le suivi des véhicules, l'optimisation des itinéraires, la surveillance du comportement des conducteurs, et bien plus encore.

Voici les 10 meilleurs logiciels de gestion de flotte pour améliorer l'efficacité et gérer les coûts de vos opérations de transport.

1. ClickUp (Idéal pour créer un hub centralisé de gestion de flotte)

Utilisez ClickUp pour le suivi du cycle de vie des véhicules et la planification de la maintenance

La gestion d'une flotte nécessite de jongler avec les horaires, le suivi de l'entretien des véhicules et une centaine d'éléments en mouvement. ClickUp, l'application Tout pour le travail, rassemble tout sous un même toit, rendant la gestion de la flotte plus fluide et plus organisée.

Gérez les opérations de votre flotte avec les tâches ClickUp

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez créer, attribuer et surveiller des tâches telles que l'entretien des véhicules, la gestion du carburant et le suivi des performances des conducteurs. Créez des champs personnalisés pour chaque tâche attribuée aux conducteurs afin d'enregistrer facilement les détails clés, tels que le « nombre de permis », le « véhicule attribué » et les « heures de conduite mensuelles »

Ne manquez jamais une mise à jour des tâches de gestion de flotte avec la gestion des tâches de ClickUp

Les responsables des opérations peuvent également utiliser des statuts personnalisés pour différentes tâches afin d'améliorer le suivi. Par exemple, si vous suivez l'entretien des véhicules, utilisez des statuts tels que « Planifié » pour l'entretien prévu mais non commencé et « Retardé » si certaines pièces ne sont pas disponibles.

Surveillez la durée des projets

La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp aide les membres de l'équipe à enregistrer les heures consacrées aux activités d'entretien des véhicules, à l'optimisation des itinéraires et au travail administratif. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les heures de travail des conducteurs. Les conducteurs peuvent démarrer/arrêter le chronomètre lorsqu'ils commencent et terminent leur quart de travail (via un téléphone portable ou un bureau). Il est également facile de surveiller la durée de fonctionnement de chaque véhicule afin de forfait l'entretien en fonction de l'utilisation.

Suivez les heures de travail des conducteurs et l'utilisation des véhicules grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp

Ces données permettent d'identifier les inefficacités, d'optimiser les ressources et de réduire les coûts inutiles. Lorsque vous savez exactement où va le temps, il est beaucoup plus facile d'améliorer la productivité.

Analysez les données de votre flotte et obtenez des stratégies d'amélioration avec ClickUp Brain

Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, pour analyser les données des véhicules et des conducteurs et obtenir des stratégies sur la manière de rationaliser la gestion globale de la flotte. Cela garantit une amélioration continue de l'entretien des véhicules, des horaires des conducteurs et de la conformité, le tout en un seul endroit.

Analysez les données de gestion de flotte avec ClickUp Brain pour réduire les temps d'arrêt

Le modèle de gestion de flotte ClickUp : Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit

*le modèle de gestion de flotte de ClickUp fournit un cadre structuré pour la gestion de flotte. Vous pouvez l'utiliser pour organiser les données des véhicules, suivre la maintenance et obtenir une visibilité sur l'utilisation des véhicules.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la gestion de votre flotte en centralisant les données grâce au modèle de gestion de flotte ClickUp

Utilisez-le pour :

Programmez des rappels pour les entretiens réguliers afin que les véhicules restent en pleine forme

Déléguez facilement le travail aux conducteurs et aux mécaniciens

Gardez un œil sur les coûts de carburant, les réparations et les autres dépenses

Suivez le kilométrage, l'efficacité et la santé globale de votre flotte

Avec un modèle de gestion de flotte tout-en-un, la gestion de votre flotte devient un jeu d'enfant.

Les fonctionnalités de ClickUp

Découvrez comment créer un tableau de bord ClickUp adapté aux opérations de votre flotte ici👇🏽

Limites de ClickUp

L'étendue des fonctionnalités offertes par ClickUp peut sembler impressionnante pour certains utilisateurs

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp ?

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

📖 En savoir plus : Comment utiliser les relevés de temps automatisés (bonnes pratiques et avantages)

2. Fleetio (Idéal pour la maintenance préventive)

via Fleetio

Fleetio est un logiciel moderne de gestion de flotte qui assure le suivi, l'entretien et l'optimisation des véhicules et des équipements. Son système de planification de la maintenance préventive vous permet de définir des seuils d'intervention en fonction de différents facteurs, tels que la distance parcourue ou les heures de fonctionnement du moteur.

Fleetio vous envoie des rappels sur votre téléphone portable pour automatiser la maintenance, réduire le risque de pannes inattendues et prolonger la durée de vie globale de la flotte. Vous pouvez également suivre les coûts d'entretien de chaque véhicule et forfaitiser la maintenance régulière en conséquence.

Le meilleur dans tout ça ? Grâce à ses intégrations pour le suivi des véhicules par GPS, les cartes de carburant et la télématique, Fleetio élimine l'entrée manuelle des données et conserve toutes les informations essentielles au même endroit.

Les fonctionnalités de Fleetio

Surveillez les tendances de consommation de carburant, repérez les inefficacités et gardez un onglet sur les conditions et les emplacements des pneus

Utilisez les tableaux de bord et les rapports pour voir en un coup d'œil les performances de la flotte, les dépenses et l'historique des emplacements

Effectuez l'inspection des véhicules et des conducteurs, joignez des photos et ajoutez des commentaires grâce au logiciel d'inspection

Limites de Fleetio

Il n'est pas possible de mettre à jour instantanément l'inventaire des carburants lorsqu'un ticket de carburant est ajouté à partir d'un système sur site, ce qui peut créer des écarts dans le suivi

L'intégration des relevés de kilométrage aux cartes de carburant, en particulier aux cartes WEX, pose des problèmes de précision du suivi et des rapports

Ne fournit pas de moyen intégré de suivi de la dépréciation des véhicules, ce qui est crucial pour la planification financière et l'audit, en particulier pour les organisations à but non lucratif

Tarification de Fleetio

*essentiel : 5 $ par véhicule et par mois

Professionnel : 7 $ par véhicule et par mois, facturé annuellement

Premium : 10 $ par véhicule et par mois, facturé annuellement

Évaluations et commentaires sur Fleetio

G2 : 4. 6/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs de Fleetio ?

💡 Conseil de pro : Intégrez les normes de sécurité dans les opérations quotidiennes de votre flotte. Mettez régulièrement à jour votre logiciel de gestion de flotte avec les réglementations OSHA, DOT, FMCSA et NHTSA pour automatiser le suivi de la conformité. Paramétrez des alertes pour les inspections de véhicules, les limites des heures de service (HOS) et les protocoles relatifs aux matières dangereuses.

3. Samsara (Meilleur pour la sécurité et la conformité en temps réel grâce à l'IA)

via Samsara

Samsara est un logiciel basé sur le cloud avec des capteurs IoT qui offre une visibilité en temps réel sur vos véhicules, équipements et chantiers. La plateforme combine le suivi GPS, des caméras alimentées par l'IA et des diagnostics intelligents pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la conformité de la flotte.

Les gestionnaires de flotte utilisent Samsara pour surveiller les itinéraires, la consommation de carburant et les besoins d'entretien de la flotte, ce qui permet de réduire les coûts et les temps d'arrêt des véhicules. Son système de sécurité basé sur la vidéo détecte les comportements de conduite à risque, tels que les excès de vitesse ou la distraction, et fournit des alertes et des conseils instantanés. Outre les camions et les remorques, Samsara assure également le suivi des actifs, des cargaisons sensibles à la température et des chantiers éloignés.

Les fonctionnalités de Samsara

Détectez les comportements de conduite dangereux (distraction, fatigue) grâce aux caméras embarquées IA et fournissez un retour d'information aux conducteurs

Suivi de l'emplacement, de l'utilisation et de l'état des machines pour éviter les pannes inattendues

Surveillez les mouvements de cargaison en temps réel grâce aux contrôles de température et aux mesures de prévention contre le vol

Rationalisez la surveillance du chantier grâce à des caméras et des capteurs à distance qui fournissent des mises à jour en direct aux responsables

Limites de Samsara

Samsara nécessite un contrat de trois ans, ce qui peut ne pas fonctionner pour les entreprises qui veulent de la flexibilité

Tous les matériels ne fonctionnent pas parfaitement avec toutes les marques de véhicules, ce qui entraîne des installations délicates et des problèmes de fiabilité occasionnels

Tarification Samsara

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Samsara

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 710 avis)

Que disent les utilisateurs de Samsara ?

📖 En savoir plus : Meilleur logiciel d'optimisation des stocks à utiliser

4. Geotab (Idéal pour la télématique des flottes mixtes et les transitions vers des flottes écologiques)

via Geotab

Si vous recherchez une plateforme de gestion de flotte de premier plan qui aide les entreprises à suivre, optimiser et sécuriser leurs véhicules et leurs actifs, Geotab est la solution. Elle s'appuie sur une IA et une télématique avancées et fournit un suivi GPS en temps réel pour suivre le comportement des conducteurs.

La plateforme fonctionne avec presque tous les véhicules, qu'ils utilisent l'appareil GO de Geotab, des systèmes intégrés par les équipementiers ou du matériel tiers, garantissant une collecte transparente des données télématiques. Elle fournit également une assistance pour la conformité aux mandats ELD (Electronic Logging Device), aux rapports de taxe sur les carburants IFTA et aux DVIR (Driver Vehicle Inspection Reports), facilitant ainsi le respect de la réglementation.

Fonctionnalités de Geotab

Utilisez un système unique pour gérer les flottes et les actifs grâce à des informations intelligentes et basées sur les données

Améliorez la sécurité des conducteurs et réduisez les risques grâce aux caméras embarquées et aux alertes en temps réel

Surveillez les équipements et le chargement grâce à des solutions matérielles et logicielles intégrées

Suivez la consommation de carburant, les besoins d'entretien et le comportement des conducteurs pour réduire les coûts

Limites de Geotab

Le logiciel ne fournit pas directement le kilométrage total pour un intervalle de dates spécifique ; les utilisateurs doivent le calculer manuellement à partir des relevés du compteur kilométrique, ce qui ajoute une complexité inutile

Le chargement des données pour des intervalles de dates étendus est lent et le système n'est pas en mesure de rechercher plusieurs véhicules à la fois

Tarification Geotab

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Geotab

G2 : 4. 4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs de Geotab ?

5. Fleet Complete (Idéal pour le suivi des véhicules et des équipements lourds)

via Fleet Complete

Fleet Complete aide les entreprises à optimiser leurs opérations grâce au suivi des véhicules en temps réel, à des informations basées sur l'IA et à l'intelligence des véhicules connectés. Conçu pour les flottes de toutes tailles, des camionnettes de livraison locales à la logistique d'entreprise, il fournit des données exploitables pour améliorer l'efficacité, renforcer la sécurité et garantir la conformité.

La plateforme intègre le suivi GPS, les caméras de tableau de bord IA et la télématique avancée pour offrir aux gestionnaires une visibilité complète sur l'emplacement des véhicules, le comportement des conducteurs et les conditions des actifs. Elle fournit également une assistance aux flottes mixtes, y compris les véhicules électriques, avec des outils spécialisés pour la gestion de la recharge et l'optimisation de l'énergie.

Pour les industries telles que les transports, la construction et les flottes gouvernementales, Fleet Complete propose des solutions sur mesure, des ELD conformes à la FMCSA à la surveillance des équipements lourds.

Fonctionnalités de Fleet Complete

Détectez les excès de vitesse, les freinages brusques et la distraction au volant grâce à des alertes instantanées et des preuves vidéo

Automatisation des registres des heures de service et des rapports d'inspection pour éviter les infractions et les amendes

Surveillez l'état de la batterie, les schémas de charge et la consommation d'énergie des véhicules électriques et hybrides

Suivez les remorques, les machines et les marchandises de grande valeur grâce à un GPS inviolable et à des capteurs environnementaux

Créez des tableaux de bord personnalisés pour le suivi des indicateurs clés tels que les dépenses en carburant, les programmes de maintenance et les performances des conducteurs

Limites de Fleet Complete

Certains utilisateurs ont rapporté que le service client variait en fonction de l'emplacement

Les mises à jour du suivi accusent un retard notable au lieu de fournir des données en temps réel

Le téléchargement en masse des emplacements GPS nécessite une mise en forme précise, ce qui en fait un processus fastidieux

Le système ne calcule pas automatiquement le kilométrage, ce qui augmente la charge de travail

Tarification de Fleet Complete

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Fleet Complete

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Impliquez les conducteurs et les gestionnaires de flotte dans le choix du logiciel et proposez-leur une formation complète. Leur expérience directe garantit que le système répond aux besoins pratiques et est utilisé efficacement.

6. Fleetmatics de Verizon Connect (Idéal pour l'optimisation de la main-d'œuvre mobile)

via Fleetmatics de Verizon Connect

Fleetmatics, qui fait désormais partie de Verizon Connect, fournit des solutions avancées de gestion de flotte et de main-d'œuvre mobile aux entreprises de toutes tailles, des petites opérations de livraison aux grandes flottes comptant des centaines de véhicules.

Grâce au suivi GPS en temps réel, les entreprises bénéficient d'une visibilité totale sur l'emplacement des véhicules, les itinéraires et le comportement des conducteurs, ce qui contribue à réduire les coûts de carburant, à empêcher l'utilisation non autorisée des véhicules et à améliorer les temps de réponse. La plateforme fournit également une assistance aux flottes de véhicules électriques (VE) grâce à la surveillance en direct de la batterie, aux mises à jour du statut de charge et aux informations permettant de maximiser les efforts en matière de durabilité.

Fleetmatics par Verizon Connect

Accédez à des plans en temps réel, aux données de performance des conducteurs et à des rapports automatisés pour prendre des décisions éclairées

Suivez les niveaux de batterie et le statut de charge et optimisez votre flotte de véhicules électriques pour une meilleure durabilité

Recevez des notifications instantanées en cas de conduite dangereuse, d'excès de vitesse ou de marche au ralenti pour adopter des habitudes plus sûres

Surveillez l'état des véhicules, planifiez les réparations et évitez les pannes grâce aux rapports de diagnostic

Automatisation des registres des heures de service et des rapports du ministère des Transports pour rester en conformité avec moins d'erreurs

Limites de Fleetmatics par Verizon Connect

L'ajout d'un nouveau GPS à un véhicule peut prendre des mois en raison de la lenteur de l'équipe commerciale

L'annulation du service peut s'avérer difficile, surtout si l'on considère les frais de résiliation anticipée de 3 000 $ que certains utilisateurs ont dû payer

L'installation peut être peu pratique, nécessitant des installateurs agréés par l'entreprise avec de longs délais d'attente pour les pièces

Tarification de Fleetmatics par Verizon Connect

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Fleetmatics de Verizon Connect

G2 : 3. 8/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 3. 2/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Fleetmatics by Verizon Connect ?

🧠 Le saviez-vous ? Les progrès de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) révolutionnent le suivi des flottes et le géorepérage, avec une valeur marchande qui devrait passer de 4,5 milliards de dollars à 13,9 milliards de dollars d'ici 2030.

7. Teletrac Navman (le meilleur pour le rendement énergétique et les informations multi-énergies sur le parc)

via Teletrac Navman

Teletrac Navman est une solution de gestion de flotte et d'actifs qui combine le suivi GPS en temps réel, l'analyse des performances des conducteurs et la télématique avancée pour offrir aux gestionnaires de flotte une visibilité et un contrôle complets.

Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des véhicules en temps réel, les entreprises peuvent surveiller les itinéraires, réduire les temps d'inactivité et réagir rapidement aux retards. Le système donne également la priorité à la sécurité grâce à la télématique vidéo basée sur l'IA, qui permet de prévenir les accidents et d'améliorer le comportement des conducteurs. Les alertes de maintenance garantissent que les véhicules restent dans les meilleures conditions, évitant ainsi les pannes inattendues.

Fonctionnalités de Teletrac Navman

Détectez les comportements à risque au volant et fournissez des preuves en cas d'incident grâce à des caméras haute définition

Recevez des avertissements précoces en cas de problèmes de moteur, d'usure des pneus et autres, afin d'éviter des réparations coûteuses

Analysez la consommation de carburant et explorez les options d'énergie alternative pour une flotte plus verte

Simplifiez les journaux électroniques, les inspections et les rapports IFTA grâce à des outils intégrés

Limites de Teletrac Navman

La connectivité par satellite dans les zones rurales est inégale, ce qui entraîne des lacunes dans le suivi

Le suivi par GPS peut ne pas être fiable dans les zones où le signal est faible, ce qui entraîne des retards occasionnels dans les mises à jour d'emplacement

Tarification de Teletrac Navman

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Teletrac Navman

G2 : 3. 7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 2,8/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Teletrac Navman ?

🧠 Le saviez-vous ? Les logiciels de gestion de flotte sont essentiels pour réduire les risques et les coûts opérationnels, car les accidents de la route coûtent à eux seuls plus de 60 milliards de dollars par an aux employeurs américains . Un système robuste contribue à améliorer la sécurité des conducteurs, à optimiser les itinéraires et à prévenir les incidents coûteux.

8. FleetGO (Idéal pour la conformité européenne et les cargaisons thermosensibles)

La plateforme cloud de FleetGO fournit des solutions avancées de gestion de flotte pour donner aux entreprises une visibilité et un contrôle complets sur leurs véhicules, remorques et actifs. Grâce au suivi GPS, à l'analyse automatisée des tachygraphes (enregistrement du temps de conduite, de la vitesse, de la distance et de l'activité du conducteur) et à la surveillance à distance de la température, FleetGO garantit aux entreprises le respect de la réglementation tout en réduisant les coûts inutiles.

Le système est conçu pour être flexible, que vous suiviez une seule voiture ou que vous gériez un grand parc de camions et de remorques. Il offre également un contrôle de la pression des pneus pour éviter les pannes, un suivi détaillé des remorques pour éviter les pertes et une application intuitive d'inspection des véhicules qui simplifie la conformité aux réglementations DVSA.

Fonctionnalités de FleetGO

Suivez les marchandises thermosensibles dans plusieurs zones et tenez des registres légaux

Prévenez les pannes et économisez du carburant grâce aux alertes de pression des pneus en temps réel

Respectez la législation sur les heures de conduite grâce à des contrôles automatisés des tachygraphes et des rapports clairs

Guidez les conducteurs à travers les contrôles obligatoires avec photo et signatures numériques pour une conformité totale

Limites de FleetGO

La société ne précise pas les heures d'ouverture de son équipe d'assistance, ce qui entraîne une incertitude quant aux horaires d'accessibilité de l'assistance

Tarification FleetGO

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur FleetGo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📖 En savoir plus : Le meilleur logiciel de gestion des commandes pour les demandes de maintenance

9. Wheels, Inc. (Idéal pour la location longue durée de flottes et l'assistance à la transition vers les véhicules électriques)

Wheels, Inc. propose une gamme complète de services de gestion de flotte (de la location et l'entretien de véhicules à la gestion du carburant, en passant par la télématique et la recharge des véhicules électriques) afin que les entreprises puissent fonctionner de manière plus intelligente et plus efficace. Leurs solutions couvrent toutes les étapes de la gestion de flotte, y compris l'assistance en cas d'accident, les programmes de sécurité des conducteurs, la gestion des péages et des infractions, et la conformité aux réglementations relatives aux transporteurs routiers.

Pour les entreprises qui passent aux véhicules électriques, la plateforme fournit des conseils d'experts sur la sélection des véhicules électriques, l'infrastructure de recharge et la formation des conducteurs. Leur technologie de pointe pour les flottes fournit des informations en temps réel, des outils mobiles pour les conducteurs et des analyses pour optimiser les performances.

Fonctionnalités de Wheels, Inc

Consolidez la location, l'entretien, le carburant et la télématique en un seul endroit pour une gestion fluide de votre flotte

Obtenez des conseils d'experts sur les véhicules électriques, les infrastructures de recharge et la formation des conducteurs

Mettez en place des programmes de sécurité pour encourager une conduite responsable et minimiser les risques

Choisissez l'externalisation complète ou des services personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise

Limites de Wheels, Inc

Les paramètres du système impliquent des coûts importants

Tarification de Wheels, Inc

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Wheels, Inc

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📖 Lire la suite : Comment mettre en œuvre la gestion du cycle de vie des technologies de l'information

10. Lytx (Meilleur pour l'accompagnement des conducteurs et la prévention des collisions grâce à l'IA)

via Lytx

Lytx est un logiciel de suivi de flotte de premier plan qui combine l'IA, la vision artificielle et le suivi GPS en temps réel pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la conformité. Il aide les gestionnaires de flotte à surveiller le comportement des conducteurs, à réduire les accidents et à optimiser les opérations grâce à des informations exploitables.

La fonctionnalité phare de Lytx est la détection des risques basée sur l'IA, qui identifie plus de 60 comportements de conduite dangereux, de la distraction au freinage brusque, et fournit des alertes instantanées dans la cabine pour une correction immédiate. Le système de télématique vidéo capture des images haute définition (y compris la vision nocturne et des vues à 360 degrés), permettant un coaching basé sur des preuves et une résolution plus rapide des incidents.

Fonctionnalités de Lytx

Détectez les comportements de conduite à risque (comme les excès de vitesse ou la distraction) et recevez des alertes en temps réel pour éviter les collisions

Simplifiez les exigences ELD, DVIR et DOT grâce à l'automatisation des journaux de bord, des inspections et des rapports des conducteurs

Suivez les modèles de consommation de carburant pour minimiser le gaspillage et maximiser l'efficacité

Accédez à un service client dédié pour résoudre rapidement les problèmes et assurer une plus grande disponibilité de votre flotte

Limites de Lytx

Offre des fonctionnalités limitées au-delà de la surveillance de la sécurité

Les utilisateurs ont rapporté des problèmes avec les caméras Lytx, un service client qui ne répond pas et des pépins persistants du système

Tarification Lytx

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Lytx

G2 : 4. 4/5 (plus de 170 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Lytx ?

📖 En savoir plus : Meilleurs outils logiciels de gestion des opérations

Utilisez ClickUp pour transformer la gestion de votre flotte et gagner en efficacité

Jongler avec les horaires de la flotte, les pannes et les mises à jour des conducteurs est épuisant. Les feuilles de calcul, les applications désordonnées et les informations éparpillées vous font perdre du temps. Les logiciels et outils traditionnels de suivi de flotte rendent la tâche plus difficile, car vous passez constamment d'une application à l'autre, corrigez les erreurs et recherchez les mises à jour.

ClickUp change cela. Il rassemble toutes les tâches, les plannings et les communications de votre flotte dans un tableau de bord simple. Attribuez des tâches, suivez les véhicules et enregistrez la maintenance sans tracas. ClickUp travaille comme vous le faites, vous économisez donc du temps et des maux de tête.

Prêt à reprendre le contrôle ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp: votre flotte (et votre équipe) vous en remercieront !