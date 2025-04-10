Modèles gratuits d'inventaire alimentaire pour organiser et suivre vos approvisionnements

Si vous travaillez dans le secteur alimentaire ou si vous aimez simplement cuisiner à la maison, vous savez combien il est important de garder une trace de vos ingrédients et de vos fournitures. Rester organisé peut vous faire gagner du temps, réduire le gaspillage et vous assurer de ne jamais manquer de produits essentiels.

C'est là que les modèles d'inventaire alimentaire entrent en jeu !

Ils organisent les informations, offrant un aperçu des stocks, des produits en rupture de stock et de ceux qui sont sur le point d'expirer. Cela permet de réaliser des économies et d'éviter le gaspillage.

Dans cet article, nous avons rassemblé plus de 15 modèles d'inventaire alimentaire pour vous aider à gérer vos stocks. Commençons.

🔎 Le saviez-vous ? Une gestion efficace des stocks alimentaires permet de réduire les coûts de transport jusqu'à 25 %!

Que sont les modèles d'inventaire alimentaire ?

Un modèle d'inventaire alimentaire offre un cadre structuré pour le suivi, la gestion et l'organisation des approvisionnements alimentaires.

Que vous gériez un food truck, un restaurant chic ou une simple cuisine à domicile, ces modèles vous permettent de savoir ce qui est disponible en stock, ce qui doit être réapprovisionné et ce qui est sur le point d'expirer.

Le modèle vous aide à préparer une liste d'inventaire à jour, rendant tous les ingrédients clés disponibles sans gaspillage. Il vous aide également à planifier votre inventaire, car vous savez quels éléments sont en cours d'épuisement.

Enfin, ils contribuent à la gestion des ressources en optimisant l'utilisation des aliments, en réduisant les pertes, en améliorant la disponibilité et en optimisant la consommation alimentaire.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'inventaire alimentaire ?

Un modèle d'inventaire alimentaire offre de nombreux avantages. Mais qu'est-ce qui distingue un bon modèle d'inventaire alimentaire des autres ?

Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte :

Convivialité : le modèle doit être simple et intuitif, afin que tout le monde puisse l'utiliser, quel que soit son niveau de connaissances techniques

catégorisation des aliments* : Elle doit vous permettre de séparer les aliments en fonction de facteurs tels que les denrées périssables ou non périssables, les produits frais, les éléments surgelés, les produits secs, etc.

Suivi de la date d'expiration : le modèle doit comporter une colonne pour la date d'expiration du produit, ce qui vous permet d'utiliser le produit en temps voulu et de minimiser le gaspillage

Indicateur de quantité de stock : Enfin, vous devez avoir accès aux champs qui indiquent les derniers niveaux de stock. Cela permet d'éviter les ruptures de stock et les achats excessifs d'éléments

Historique des achats/réapprovisionnements : un journal indiquant quand l'élément a été acheté ou réapprovisionné afin que vous puissiez surveiller : un journal indiquant quand l'élément a été acheté ou réapprovisionné afin que vous puissiez surveiller les indicateurs d'inventaire tels que la fréquence d'achat/réapprovisionnement

Suivi des prix : enregistrez le coût par élément pour suivre vos dépenses et forfaitiser votre budget

Détails du fournisseur : ce champ contiendra la : ce champ contiendra la liste des fournisseurs ou les informations les concernant, ce qui vous permettra de les contacter rapidement pour le réapprovisionnement ou l'achat

intégration d'outils d'IA* : l'utilisation d'outils d'IA dans la gestion des stocks vous permettra d'exploiter de nouvelles possibilités. Utilisez-les pour prévoir les tendances des stocks, anticiper la demande de produits, prévoir quand un produit sera épuisé et même passer des commandes automatiquement

💡 Conseil de pro : Bien que l'indicateur de quantité de stock doive contenir une valeur numérique, recherchez un modèle qui utilise un code couleur pour vous aider à suivre visuellement le statut du stock.

18 modèles d'inventaire alimentaire

Que vous utilisiez un logiciel sophistiqué d'optimisation des stocks pour les propriétaires de restaurants ou de simples feuilles de calcul pour organiser votre garde-manger, voici quelques-uns des meilleurs modèles de gestion des stocks qui s'intégreront à votre pile technologique :

1. Modèle d'inventaire de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Prenez le contrôle de votre inventaire dès aujourd'hui grâce au modèle d'inventaire ClickUp

Le modèle d'inventaire ClickUp est conçu pour une gestion plus générale des stocks. Cependant, vous pouvez le personnaliser selon vos préférences et l'utiliser pour surveiller les données d'inventaire des aliments. Il offre un aperçu complet des niveaux de stock et des détails liés.

Le modèle vous permet de basculer entre six affichages différents, tels que « Inventaire », « Par fournisseur », etc. Cela permet une visualisation des données sans effort et une gestion pratique des stocks.

🏅Idéal pour : les entreprises à la recherche d'une solution polyvalente pour gérer et surveiller les niveaux de stock de divers éléments.

2. Modèle d'inventaire de restaurant ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Faites le plein d'ingrédients avant qu'ils ne s'épuisent grâce au modèle d'inventaire de restaurant de ClickUp

Le modèle d'inventaire de restaurant de ClickUp est plus conforme aux exigences du secteur de la restauration. Utilisez-le pour maintenir des niveaux de stock, des commandes et des enregistrements de livraison précis. Vous pouvez sélectionner des statuts personnalisés tels que « Nouvel élément », « En rupture de stock », « En stock », etc. pour surveiller de près les niveaux de stock.

Ce modèle d'inventaire alimentaire pour restaurant offre une grande flexibilité pour passer de la « consommation hebdomadaire » au « stockage des éléments » et aux « ruptures de stock », ce qui permet d'organiser l'accès aux informations.

🏅Idéal pour : Idéal pour gérer les stocks des restaurants et réduire le gaspillage alimentaire.

3. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évitez les ruptures de stock et les surplus grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

Le modèle de gestion des stocks de ClickUp simplifie la gestion d'une liste de stocks volumineuse ou complexe. L'onglet « aperçu » de ce modèle sert de tableau de bord, permettant le suivi en temps réel des niveaux de stocks, de la disponibilité des stocks, des mouvements de stocks et des fluctuations des coûts.

La disposition de la liste vous permet d'organiser les détails des produits, tels que le nom du produit, le prix, etc. Vous pouvez même utiliser des étiquettes pour classer les produits dans l'inventaire.

🏅Idéal pour : les détaillants et les gestionnaires d'inventaire à la recherche d'une solution fiable pour surveiller et analyser leurs données d'inventaire.

4. Modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Générez des rapports d'inventaire pertinents en quelques secondes grâce au modèle de rapport d'inventaire de ClickUp

Le modèle de rapport d'inventaire de ClickUp facilite le suivi des niveaux de stock des produits et la planification des commandes futures. Il dispose d'un tableau personnalisable que vous pouvez mettre à jour pour refléter le stock dont vous disposez. Ces informations permettent de prendre des décisions d'achat en fonction de vos besoins de réapprovisionnement.

Il fonctionne très bien comme instrument de prise de décision. Lorsque vous mettez régulièrement à jour ce rapport, il sert également de dispositif de tenue de registres.

🏅Idéal pour : les gestionnaires et les équipes d'inventaire pour une prise de décision et une validation efficaces du réapprovisionnement. Il facilite également la tenue des registres.

💡 Conseil de pro : Utilisez la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS) pour utiliser les stocks les plus anciens avant les livraisons de nourriture afin de minimiser les pertes.

5. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Le modèle de bon de commande et d'inventaire sur ClickUp rationalise la gestion des bons de commande et les lie aux éléments de l'inventaire.

Le modèle de bon de commande et d'inventaire sur ClickUp rationalise la gestion des bons de commande et les lie aux éléments de l'inventaire.

Le modèle d'inventaire vous permet de choisir parmi des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque commande tout en gardant un œil sur la valeur de l'inventaire. L'intégration des processus de commande avec une gestion précise des stocks permet d'éviter le gaspillage alimentaire et de réaliser des économies.

🏅Idéal pour : Les restaurants qui cherchent à unifier leurs opérations, telles que l'achat de commandes et le suivi des stocks, pour une plus grande efficacité.

6. Modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp

Les fournitures de bureau ne se limitent pas aux agrafeuses et à la papeterie ! Utilisez le modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp pour créer un registre organisé de tous vos éléments à rotation rapide.

Les fournitures de bureau ne se limitent pas aux agrafeuses et à la papeterie ! Utilisez le modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp pour créer un registre organisé de tous vos éléments à rotation rapide.

La saisie d'informations précieuses sur les niveaux de stock facilite la passation de commandes rapides et garantit que vous ne serez jamais à court des produits nécessaires.

De plus, vous pouvez l'utiliser pour trouver le juste équilibre entre le surstockage et les pénuries !

🏅Idéal pour : Les entreprises de restauration rapide qui cherchent à surveiller et à gérer les stocks de nourriture pour l'assistance des opérations quotidiennes.

7. Modèle ClickUp de registre d'inventaire simple pour entreprise

Obtenir le modèle gratuit Organisez l'inventaire de votre entreprise grâce au modèle de registre d'inventaire d'entreprise simple de ClickUp

Comme son nom l'indique, le modèle de registre d'inventaire simple pour les entreprises de ClickUp est conçu pour faciliter l'accès. Utilisez-le pour conserver un registre clair et organisé des éléments de l'inventaire.

Choisissez parmi une sélection de statuts personnalisés pour surveiller le cycle de vie de chaque produit alimentaire. Cela est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des éléments périssables, car cela vous permet de maintenir la liste d'inventaire pour une sécurité alimentaire maximale et un minimum de gaspillage alimentaire.

🏅Idéal pour : Les entreprises alimentaires de petite et moyenne taille à la recherche d'un outil simple mais efficace pour le suivi et la gestion des stocks de denrées périssables.

8. Modèle de coût des recettes de restaurant ClickUp

Vous vous demandez combien coûte chaque plat de votre menu ? Le modèle de coût des recettes de restaurant de ClickUp vous aidera à le calculer.

Vous vous demandez combien coûte chaque plat de votre menu ? Le modèle de coût des recettes de restaurant de ClickUp vous aidera à le calculer.

Ce modèle d'inventaire de restaurant comprend des champs personnalisés pour les recettes, les coordonnées des fournisseurs, l'unité de mesure (UOM), le rendement des recettes et l'UOM par recette pour les calculs automatiques des coûts des aliments. Équilibrer le coût sans compromettre la recette des éléments du menu est la clé de la réussite de tout restaurant !

🏅Idéal pour : les chefs et les gérants de restaurant qui cherchent à gérer méticuleusement le coût par plat pour une meilleure rentabilité.

🧠 Fait amusant : Pour un restaurant moyen, 10 à 15 éléments essentiels du menu comptent pour près de 50 % des ventes. Alors, priorisez intelligemment pour tirer profit de ces opportunités.

9. Modèle de formulaire de commande ClickUp Supply

Le modèle de formulaire de commande de fournitures de ClickUp permet de rationaliser la demande et la gestion des commandes de fournitures.

Le modèle de formulaire de commande de fournitures de ClickUp permet de rationaliser la demande et la gestion des commandes de fournitures.

Il dispose de champs personnalisables pour saisir des détails tels que la description de l'élément, la quantité requise, les informations sur le fournisseur, etc. Il intègre ainsi toutes les données que vous devez saisir dans le logiciel de logistique. Suivez le statut de la commande, de l'envoi à l'exécution, pour ne jamais manquer de produits essentiels !

🏅Idéal pour : les restaurants et les entreprises du secteur alimentaire qui cherchent à renforcer leurs processus de commande d'approvisionnement en utilisant une approche structurée et collaborative.

10. Modèle de formulaire de commande ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Optimisez le processus de commande des produits et suivez les stocks entrants grâce au modèle de formulaire de commande de produits de ClickUp

Le modèle de formulaire de commande de produits ClickUp facilite le traitement efficace des commandes de produits pour une exécution précise et rapide. Ce modèle d'inventaire uniforme comprend des champs pour les informations client, les détails du produit, la quantité commandée et les conditions de paiement.

De telles informations permettent de conserver plus facilement un stock optimal de vos éléments alimentaires à rotation rapide afin de ne jamais en manquer et d'honorer chaque commande !

🏅Idéal pour : les restaurants et les entreprises de livraison de repas qui souhaitent assurer le suivi de leurs niveaux de stock.

11. Modèle de gestion des commandes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mettez en place un traitement des commandes sans faille, de l'achat à la livraison, grâce au modèle ClickUp Order Fulfillment

Vous cherchez à mettre en place une livraison fluide et rapide de vos produits alimentaires ? Utilisez le modèle de traitement des commandes de ClickUp. Il dispose de statuts personnalisés pour suivre chaque étape du traitement des commandes et contient des détails spécifiques sur les commandes.

Ces informations vous aident à gagner du temps sur des activités chronophages telles que la recherche manuelle du statut des commandes. Désormais, chaque livraison de nourriture fera sourire vos clients.

🏅Idéal pour : les restaurants, les boulangeries et les entreprises de livraison de repas qui cherchent à améliorer l'efficacité et la précision de l'exécution des commandes grâce à une gestion pratique des stocks.

12. Modèle de feuille d'inventaire de restaurant par Coefficient

via Coefficient

Le modèle de feuille d'inventaire de restaurant de Coefficient aide les gérants à tenir un registre d'inventaire précis. Cela contribue à un contrôle efficace des stocks et à une bonne gestion des coûts.

L'interface conviviale vous permet d'enregistrer les éléments de l'inventaire, de suivre les quantités, de surveiller les taux d'utilisation et de calculer les niveaux de réapprovisionnement. Son intégration avec Google Sheets en fait un excellent choix si vous travaillez dans l'environnement de travail Google.

🏅Idéal pour : Les restaurateurs à la recherche d'une fiche d'inventaire pour rationaliser le suivi des stocks et prendre des décisions éclairées afin de réduire le gaspillage alimentaire et d'optimiser les commandes d'approvisionnement.

13. Modèle de feuille de calcul d'inventaire alimentaire par modèle. Net

Comme son nom l'indique, le modèle d'inventaire alimentaire sous forme de feuille de calcul est disponible sous forme de feuille de calcul, ce qui le rend compatible avec Google Sheets et Microsoft Excel.

Il vous permet d'assurer le suivi de l'ensemble de votre stock alimentaire grâce à une disposition structurée de colonnes pour le nom du produit, la catégorie alimentaire, la quantité, la date d'expiration, etc. Cela permet de maintenir la sécurité alimentaire et d'éliminer le gaspillage alimentaire sans compromettre la disponibilité.

🏅Idéal pour : Convient parfaitement aux entreprises du secteur alimentaire, aux restaurants et aux traiteurs qui souhaitent tenir un inventaire précis et organisé de leurs stocks alimentaires.

14. Modèle d'inventaire alimentaire à domicile par Template. Net

Alors que plusieurs modèles de notre liste aident à maintenir l'inventaire des restaurants, en voici un pour votre maison. Le modèle d'inventaire alimentaire à domicile aide les ménages à tenir un registre organisé de leur garde-manger et de leurs fournitures de cuisine.

Enregistrez tous les éléments de votre garde-manger et organisez-les en catégories telles que « Céréales », « Conserves », « Épices », etc., pour obtenir un aperçu complet. Suivez les quantités et les dates d'expiration pour une planification efficace des repas sans aucun gaspillage.

🏅Idéal pour : les personnes et les familles qui souhaitent organiser leur inventaire alimentaire et garder les ingrédients nécessaires à portée de main.

15. Modèle de checklist d'inventaire du garde-manger de la cuisine par modèle. Net

En parlant de garde-manger, voici un autre modèle de checklist d'inventaire de garde-manger. Il vous aide à maintenir des niveaux optimaux de stocks alimentaires afin que vous puissiez cuisiner vos plats favoris sans manquer de provisions ni faire de surstockage.

Utilisez-le pour tenir un registre des éléments alimentaires, des quantités, des dates d'expiration et des exigences particulières de stockage afin de disposer en permanence d'ingrédients frais et sains.

🏅Idéal pour : les cuisiniers amateurs et les passionnés de cuisine qui aiment expérimenter en cuisine et souhaitent garder leur garde-manger bien approvisionné et organisé.

🧠 Fait amusant : Réfrigérer le pain accélère le processus de rassissement. Pensez à le congeler à la place !

16. Modèle de formulaire d'inventaire de livraison de nourriture par modèle. Net

Le modèle de formulaire d'inventaire pour la livraison de produits alimentaires est conçu pour les entreprises opérant dans le segment de la livraison de produits alimentaires.

Il offre une mise en forme structurée pour enregistrer et suivre chaque livraison de nourriture achevée, en notant les détails clés tels que le nom de l'entreprise, la personne à contacter, la date de livraison, les détails de la commande et le mode de paiement.

Cela contribue à la gestion financière efficace de vos entreprises de livraison de nourriture en garantissant qu'aucune livraison ne soit mal effectuée.

🏅Idéal pour : les entreprises de livraison de nourriture qui souhaitent conserver un registre précis et vérifiable de leurs livraisons pour améliorer la gestion des stocks et l'expérience client.

17. Modèle de liste de stockage des aliments par modèle. Net

Votre réfrigérateur ou votre garde-manger est plein de provisions et vous ne savez pas comment les conserver ?

Utilisez le modèle de liste de stockage des aliments. Cet outil permet une gestion efficace de l'approvisionnement alimentaire. Il comporte des sections pour le garde-manger, le réfrigérateur et le congélateur, en fonction de la manière dont vous les stockez.

Assurez un suivi systématique des produits, des conditions de stockage, des quantités et des dates d'expiration pour garantir la sécurité alimentaire, préserver la fraîcheur et éviter la détérioration.

🏅Idéal pour : les grands ménages qui font des réserves de produits alimentaires pour une planification efficace des repas.

18. Modèle de forfait de gestion des stocks de restaurant par modèle. Net

Le modèle de forfait de gestion des stocks des restaurants est un cadre permettant aux restaurants de surveiller et de contrôler leurs niveaux de stocks. Le modèle de gestion des stocks alimentaires des restaurants décrit les objectifs clés, tels que le suivi précis, la minimisation des coûts, la rationalisation des processus de réapprovisionnement et l'amélioration des prévisions.

Cela contribue à la standardisation des processus, en particulier dans les grands établissements et les chaînes de restaurants.

🏅Idéal pour : Les chaînes de restaurants et les grands établissements peuvent utiliser ce modèle d'inventaire de restaurant pour établir des normes et de bonnes pratiques de gestion des stocks.

Maintenez un inventaire alimentaire sain avec ClickUp

Que vous l'utilisiez à la maison ou au restaurant, un modèle d'inventaire alimentaire est essentiel pour maintenir un registre organisé des éléments alimentaires, réduire le gaspillage et la détérioration, économiser de l'argent et assurer le bon déroulement des opérations.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp est une plateforme flexible qui vous aide à maîtriser vos niveaux de stock, que vous les stockiez ou les utilisiez. Utilisez l'un des modèles ci-dessus pour maintenir un document vivant de tous vos aliments, afin de ne jamais en manquer, de ne pas gaspiller de nourriture ou de ne pas faire de surstock !

De plus, les fonctionnalités de collaboration en temps réel, l'intégration avec l'IA, les tableaux de bord interactifs, les mises à jour en temps réel et l'intégration transparente avec d'autres outils en font un choix de premier ordre.

Gardez le contrôle de votre liste d'inventaire. Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!