les 13 meilleurs concurrents de NetSuite pour la gestion d'entreprise en 2025

Saviez-vous que l'inefficacité coûte aux entreprises jusqu'à 30 % de leur chiffre d'affaires chaque année ?

La solution ? Un progiciel de gestion intégré (ERP) robuste et évolutif qui connecte chaque partie de votre entreprise, rationalisant les opérations et stimulant la croissance.

Depuis des années, NetSuite est une force dominante dans l'espace ERP. Mais est-il vraiment à la hauteur du battage médiatique ? Ou existe-t-il une alternative plus flexible et plus rentable qui vous attend ?

Poursuivez votre lecture pour découvrir les principaux concurrents de NetSuite, qui proposent des fonctionnalités complètes pour vous aider à développer votre entreprise plus intelligemment et plus rapidement. 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu rapide des 13 meilleures alternatives à NetSuite, chacune excellant dans différentes fonctions de l'entreprise, telles que les finances, la gestion de la relation client (CRM), la gestion de projet et l'automatisation : : Idéal pour la gestion d'entreprise personnalisable ClickUp: Idéal pour la gestion d'entreprise personnalisable

Odoo : le meilleur pour la flexibilité des ERP et CRM open-source

Microsoft Dynamics 365 : Idéal pour l'intégration ERP et CRM au niveau de l'entreprise

Sage Intacct : Idéal pour la gestion financière et l'automatisation basées sur l'IA

Quickbooks Enterprise : Idéal pour la comptabilité et la gestion des stocks

Acumatica : Idéal pour les solutions ERP évolutives et la gestion des achats

Xero : Idéal pour la comptabilité et l'automatisation financière des petites entreprises

SAP S/4HANA Cloud : La meilleure solution de gestion d'entreprise basée sur l'IA

Epicor Kinetic : Le meilleur ERP cognitif centré sur la fabrication

Infor M3 : Idéal pour la gestion des flux de travail complexes d'une entreprise

IFS Cloud ERP : Idéal pour la gestion des actifs de l'entreprise basée sur l'IA

Certinia : Idéal pour les entreprises de services et les capacités de gestion financière

Workday : Idéal pour une intégration transparente des ressources humaines et des finances

🔎 Le saviez-vous ? Oracle est propriétaire de NetSuite, et de l'un de ses plus grands rivaux ! Oracle a acquis NetSuite pour 9,3 milliards de dollars en 2016, l'intégrant pleinement à son écosystème. Pourtant, elle possède également Oracle Fusion Cloud ERP, un concurrent de NetSuite !

Qu'est-ce que NetSuite ?

via NetSuit

NetSuite est une solution logicielle ERP basée sur le cloud qui centralise les opérations de base de votre entreprise. Elle intègre la comptabilité des projets, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le traitement des commandes et les rapports financiers, offrant ainsi une plateforme unifiée pour améliorer l'efficacité et l'évolutivité.

*gestion financière : Automatisation de la comptabilité, de la budgétisation et du suivi des revenus

Gestion des stocks : Surveillez les stocks, simplifiez l'exécution des commandes et réduisez les erreurs

gestion de la relation client (CRM)* : gérer les équipes commerciales, le marketing et les interactions avec les clients

*gestion des entrepôts : Optimisez la logistique, les achats et les relations avec les fournisseurs

Veille économique et rapports : Obtenez des informations en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables

Limites de NetSuite

📈 Le marché mondial des ERP est en plein essor, il devrait doubler, passant de 55,38 milliards de dollars en 2024 à 110,15 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 % ! Face à l'envolée de la demande, les entreprises ont besoin de solutions logicielles ERP évolutives et rentables, mais tous les outils ne sont pas à la hauteur.

Cela s'applique également à NetSuite ERP. Sa structure rigide, ses coûts élevés et sa complexité d'installation poussent de nombreuses entreprises à rechercher des alternatives plus flexibles.

Voici ce qui fait défaut :

Complexité des prix : Attendez-vous à des dépenses initiales et récurrentes élevées. L'abonnement annuel de NetSuite comprend les frais de plateforme, les frais par utilisateur et les coûts supplémentaires pour les modules complémentaires et les intégrations, ce qui en fait un engagement coûteux

Service client limité : Payez plus pour un service prioritaire. NetSuite offre une assistance de base avec une aide téléphonique pour les problèmes critiques et une base de connaissances consultable, ce qui oblige les entreprises à passer à un niveau supérieur pour bénéficier de temps de réponse plus rapides et d'une assistance complète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Longue mise en œuvre : Attendez plus longtemps avant de passer à la phase de production. Le déploiement de NetSuite nécessite une configuration, une migration des données et une formation des employés approfondies, ce qui retarde souvent l'adoption complète et perturbe les processus de l'entreprise

Restrictions de personnalisation : Modification avec une flexibilité limitée. Bien que NetSuite permette la personnalisation, les modifications avancées nécessitent souvent des développeurs ou des consultants tiers, ce qui rend plus difficile l'adaptation du système à vos besoins spécifiques

Interface utilisateur complexe : Naviguer dans des flux de travail rigides. L'interface utilisateur encombrée de NetSuite nécessite des semaines de formation, ce qui ralentit l'adoption et la productivité. De plus, les problèmes de synchronisation des données créent des obstacles pour les entreprises qui ont besoin d'opérations transparentes

➡️ Lire aussi : Exemples de systèmes ERP de pointe

Les meilleures alternatives à NetSuite en un coup d'œil

Avant d'explorer les détails, voici une comparaison rapide des principaux concurrents de Netsuite, des cas d'utilisation idéaux et des fonctionnalités les plus remarquables.

Solution 🏆 Idéal pour ✅ Meilleures fonctionnalités ClickUp Businesses needing an all-in-one platform Gestion des tâches et des projets, CRM, outils d'IA, flux de travail personnalisables, outils de collaboration Odoo Petites et moyennes entreprises ERP open source, applications modulaires, évolutives et flexibles Microsoft Dynamics 365 Grandes entreprises et entreprises Des informations basées sur l'IA, des intégrations Microsoft transparentes, des outils financiers et commerciaux performants Sage Intacct Équipes financières, comptables, directeurs financiers Gestion de trésorerie avancée, tableaux de bord en temps réel, solution de comptabilité multi-entité QuickBooks Enterprise Entreprises en croissance, Idéal pour la vente au détail, le commerce électronique et la fabrication Comptabilité évolutive, gestion des stocks, paie Acumatica Entreprises de taille moyenne, en particulier dans les secteurs de la fabrication et de la construction ERP basé sur le cloud, prix illimité par utilisateur, centré sur le client Xero Petites entreprises, start-ups et entreprises individuelles Comptabilité simplifiée, suivi financier en temps réel, interface conviviale SAP S/4HANA Cloud Grandes entreprises clientes, entreprises internationales ERP basé sur l'IA et analyse prédictive des activités Epicor Kinetic Entreprises de fabrication et de distribution ERP spécifique à l'industrie, gestion approfondie de la chaîne d'approvisionnement et automatisation de l'entrepôt Infor M3 Alimentation, boissons, mode et produits chimiques Automatisation avancée de l'entrepôt et des stocks, ERP basé sur le cloud IFS Cloud ERP Les secteurs à forte intensité d'actifs tels que la construction et l'aérospatiale ERP basé sur les projets, gestion des actifs Certinia Entreprises de services PSA (automatisation des services professionnels) solide, idéal pour les entreprises de services professionnels Workday Entreprises axées sur les RH et la finance Gestion du capital humain (HCM), paie, planification avancée des effectifs et analyses

➡️ Lire aussi : Modèles de plans opérationnels gratuits en Excel et Word

Principaux concurrents de NetSuite à découvrir

🧠 Anecdote : Le tout premier système ERP a été développé dans les années 1960 par une entreprise manufacturière qui cherchait à automatiser la gestion de ses stocks. Ce qui n'était au départ qu'un simple outil est aujourd'hui une industrie pesant plusieurs milliards de dollars, qui fait tourner des entreprises dans le monde entier ! 🌍

Que vous ayez besoin d'une meilleure solution de gestion financière, d'une plus grande évolutivité ou d'intégrations flexibles, le bon outil fait toute la différence !

Voici les principaux concurrents de Netsuite qui font des vagues dans le champ :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion d'entreprise personnalisable)

Forfait ClickUp : planification, suivi et optimisation de la gestion des performances de votre entreprise

La gestion de votre entreprise n'est pas une solution universelle, et ClickUp vous garantit de ne jamais avoir à vous contenter de moins. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle rassemble les équipes, les processus et les données dans un système connecté, vous aidant ainsi à optimiser les flux de travail, à automatiser les opérations et à évoluer sans effort.

La gestion de projet de ClickUp vous permet de rester sur la bonne voie grâce à une visibilité en temps réel sur les charges de travail, les capacités et les échéanciers des projets. Des tableaux de bord et des rapports personnalisés présentent la gestion des revenus, la planification des ressources de l'entreprise et les indicateurs clés de performance, ce qui permet aux dirigeants de rester agiles.

Ce n'est pas tout ! ClickUp associe CRM et gestion de projet pour vous aider à suivre les prospects, à automatiser l'équipe commerciale et à gérer les clients sans quitter votre environnement de travail. Tout, de l'intégration des clients au suivi des transactions et à la gestion des commandes, est centralisé dans le CRM ClickUp.

Laissez ClickUp Brain faire le gros du travail ! Cet assistant basé sur l'IA automatise les tâches répétitives, génère des rapports instantanés, résume les réunions et identifie les incohérences dans les flux de travail. Ainsi, votre équipe se concentre sur les tâches à fort impact plutôt que sur les tâches d'administrateur.

Automatisez le suivi des équipes commerciales, le suivi des jalons des projets ou la rationalisation des approbations internes, sans les allers-retours avec ClickUp

ClickUp Automatisations supprime le travail manuel : attribuer des tâches, mettre à jour les statuts, déclencher des notifications et gérer les approbations automatiquement. Plus de va-et-vient, juste des flux de travail fluides qui permettent aux équipes interfonctionnelles de continuer à avancer.

💡Conseil de pro : Une stratégie commerciale gagnante ne se résume pas à un forfait, elle repose sur l'exécution et le travail d'équipe. Utilisez une analyse SWOT pour optimiser les processus, puis donnez vie à votre stratégie grâce aux outils de collaboration de ClickUp. Utilisez ClickUp Docs pour documenter les initiatives, centraliser les détails et créer des wikis internes avec des modifications en cours et une mise en forme riche. Besoin de décisions rapides ? ClickUp Chat permet de garder les discussions liées aux tâches, pour que rien ne se perde dans des e-mails ou des messages éparpillés !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Concevez des flux de travail adaptés à votre entreprise, qu'il s'agisse des opérations, des ressources humaines, des finances ou de l'équipe commerciale

Alignez chaque équipe sur les objectifs de l'entreprise grâce à ClickUp Objectifs

Équilibrez les charges de travail et renforcez la responsabilité grâce à des outils avancés de gestion des ressources

Transformez les discussions en actions en convertissant instantanément les discussions, commentaires, e-mails et documents en tâches

Visualisez et créez des forfaits plus intelligents avec les tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming et le mappage des flux de travail

Rationalisez les approbations avec les formulaires ClickUp pour une collecte structurée des données et une automatisation des flux de travail

Synchronisez facilement vos données financières avec QuickBooks, Xero et d'autres intégrations comptables, sans avoir besoin de feuilles de calcul

Développez-vous sans chaos : ClickUp for Operations assure le suivi des performances pour maintenir une croissance efficace et rentable

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas si vous devez choisir un ERP ou un CRM ? Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre alors que vous pouvez avoir les deux ? ClickUp combine le meilleur des deux mondes, vous offrant une gestion de projet transparente, un suivi des équipes commerciales, une automatisation des flux de travail et une personnalisation complète, le tout sur une seule plateforme.

Limites de ClickUp

Son vaste ensemble de fonctionnalités peut sembler écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités avancées de l'IA nécessitent une courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

J'utilise ClickUp pour relever divers défis commerciaux, allant de la gestion stratégique et de portfolio à la supervision des ressources et des fournisseurs, et même aux solutions ERP. En établissant et en automatisant les processus commerciaux, j'ai observé une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle. Les capacités de rapports de la plateforme, y compris les tableaux de bord complets et les perspectives de ressources, ont contribué de manière significative à une compréhension plus large et plus approfondie de notre paysage commercial global.

J'utilise ClickUp pour relever divers défis commerciaux, allant de la gestion stratégique et de portfolio à la supervision des ressources et des fournisseurs, et même aux solutions ERP. En établissant et en automatisant les processus commerciaux, j'ai observé une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle. Les capacités de la plateforme en matière de rapports, y compris les tableaux de bord complets et les perspectives en matière de ressources, ont contribué de manière significative à une compréhension plus large et plus approfondie de notre paysage commercial global.

2. Odoo (le meilleur pour la flexibilité des ERP et CRM open source)

via Odoo

Odoo est un logiciel ERP tout-en-un qui évolue avec vous. Commencez par l'essentiel (inventaire, RH, marketing ou comptabilité) et développez-le au fur et à mesure de votre croissance. Sa structure modulaire vous permet de construire le système d'entreprise parfait, en l'adaptant à vos besoins spécifiques.

Qu'est-ce qui est génial ? Sa flexibilité open source vous permet de garder le contrôle. L'édition gratuite permet une personnalisation complète, tandis que la version Enterprise offre l'hébergement, la maintenance et une assistance spécialisée, idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une solution ERP entièrement gérée.

Meilleures fonctionnalités d'Odoo

Gérez votre entreprise où que vous soyez grâce à des appareils Web, de bureau et mobiles

Restez à la pointe de la logistique grâce au suivi en temps réel dans les entrepôts et les emplacements

Intégrez des lecteurs de codes-barres et des systèmes de point de vente pour une gestion transparente des stocks

Automatisation de la gestion des commandes grâce à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA

Limites d'Odoo

Les personnalisations avancées nécessitent une expertise technique, ce qui rend l'installation complexe pour les non-développeurs

Dépendance vis-à-vis de développeurs externes pour les modifications, ce qui entraîne des coûts plus élevés et un temps de mise en œuvre plus long

Tarification Odoo

Gratuit pour toujours

Standard : 24,90 $/mois par utilisateur

Personnalisé : 37,40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Odoo

G2 : 4. 3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 1 200 avis)

Ce que j'aime le plus dans Odoo ERP, c'est sa solution tout-en-un qui couvre un large intervalle de besoins de l'entreprise, de la comptabilité aux systèmes de gestion des stocks, avec une personnalisation facile et une interface conviviale. Il permet de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité globale.

Ce que j'aime le plus dans Odoo ERP, c'est sa solution tout-en-un qui couvre un large intervalle de besoins de l'entreprise, de la comptabilité aux systèmes de gestion des stocks, avec une personnalisation facile et une interface conviviale. Elle permet de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité globale.

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents d'Odoo

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (Idéal pour l'intégration ERP et CRM au niveau de l'entreprise)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics est une suite complète conçue pour simplifier les opérations, améliorer l'expérience client et prendre des décisions plus intelligentes. Son principal avantage ? Une intégration poussée avec MS 365, Power BI et Teams, parfaite pour les entreprises de l'écosystème Microsoft.

Sa solution phare, Business Central, unifie les finances, les opérations, les équipes commerciales et le service client dans un système unique basé sur le cloud, permettant une évolutivité transparente. Les informations fournies par l'IA, l'automatisation et l'analyse en temps réel vous aident à fonctionner plus intelligemment sans augmenter les coûts.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Unifier les données ERP et CRM pour obtenir des informations en temps réel sur les finances, les équipes commerciales et les opérations

Automatisation de la gestion financière avec prévisions, rapports et suivi des dépenses

Améliorez les relations avec vos clients grâce aux informations fournies par l'IA à l'équipe commerciale et aux analyses prédictives de l'entreprise

Optimisez les opérations de service sur le terrain grâce à une planification, un suivi et une assistance à distance intelligents

Limites de Microsoft Dynamics 365

Coûts de mise en œuvre élevés : convient mieux aux entreprises disposant de budgets informatiques importants

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation

Tarification de Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 $/mois par utilisateur

Dynamics 365 Business Central Premium : 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Dynamics 365

G2 : 4,0/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 180 avis)

Cet outil, c'est comme avoir une secrétaire performante qui facilite votre travail ; il dispose d'une incroyable variété d'applications qui nous a permis d'augmenter notre productivité. Il s'intègre également à presque tous les programmes Microsoft, ce qui nous permet de garder un excellent contrôle des finances et de l'équipe commerciale en étant lié à Excel.

Cet outil, c'est comme avoir une secrétaire performante qui facilite votre travail ; il dispose d'une incroyable variété d'applications qui nous a permis d'augmenter notre productivité. Il s'intègre également à presque tous les programmes Microsoft, ce qui nous permet de garder un excellent contrôle des finances et de l'équipe commerciale en étant lié à Excel.

➡️ En savoir plus : Alternatives et concurrents de Microsoft Dynamics 365

4. Sage Intacct (Idéal pour la gestion financière et l'automatisation basées sur l'IA)

via Sage Intacct

Sage Intacct est conçu pour les entreprises axées sur la finance, prêtes à abandonner les feuilles de calcul, à automatiser la comptabilité et à prendre des décisions plus intelligentes. Son automatisation par IA rationalise la budgétisation, les flux de trésorerie et la clôture financière, tandis que l'assistance multi-entités simplifie les consolidations entre les filiales.

Grâce à des tableaux de bord en temps réel et à une automatisation facilitant la conformité, vous obtenez une vue à 360° de la rentabilité, des dépenses et des tendances des revenus. Des comptes fournisseurs aux prévisions en passant par l'intégration de Salesforce, Sage Intacct vous permet de garder le contrôle de vos nombres.

Les meilleures fonctionnalités de Sage Intacct

Automatisation des processus financiers de base, de la comptabilité fournisseurs/clients aux rapprochements bancaires et à la comptabilisation des produits

Gérez facilement plusieurs entités, en consolidant les données financières des filiales et des opérations internationales

Rationalisez la conformité fiscale grâce à des rapports automatisés et des états financiers prêts pour l'audit

Intégration avec Salesforce, la paie et les outils de gestion des dépenses

Limites de Sage Intacct

Moins complet en tant que logiciel ERP par rapport à d'autres alternatives

Coûteux pour les petites entreprises, car les prix sont plus adaptés aux moyennes et grandes entreprises

Tarification Sage Intacct

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sage Intacct

G2 : 4. 3/5 (plus de 3 600 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 500 avis)

*que disent les utilisateurs de Sage Intacct ?

Nous sommes passés de NetSuite parce qu'ils ne pouvaient pas gérer correctement les complexités du commerce électronique avec l'exécution des commandes. Intacct gère des problèmes tels que l'exécution des commandes à partir de plusieurs entrepôts et l'achat à la commande ou le dropshipping dans le cadre d'une même commande.

Nous sommes passés de NetSuite parce qu'ils ne pouvaient pas gérer correctement les complexités du commerce électronique avec l'exécution des commandes. Intacct gère des problèmes tels que l'exécution des commandes à partir de plusieurs entrepôts et l'achat à la commande ou le dropshipping dans le cadre d'une même commande.

5. QuickBooks Enterprise (Idéal pour la comptabilité et la gestion des stocks)

via QuickBooks Enterprise

Si QuickBooks est largement connu comme logiciel de comptabilité, QuickBooks Enterprise va au-delà de la simple tenue de livres. Il offre une solution ERP complète pour les entreprises qui ont besoin d'un suivi détaillé des stocks et d'une gestion financière.

Ses informations financières approfondies et ses rapports personnalisables font de QuickBooks un choix idéal pour les grossistes, les fabricants et les détaillants. Le suivi des stocks en temps réel, la catégorisation des stocks à plusieurs niveaux et la réorganisation automatisée permettent de réduire les disparités et d'éviter les ruptures de stock.

Meilleures fonctionnalités de QuickBooks Enterprise

Génération de plus de 200 rapports personnalisés pour le suivi des finances, des équipes commerciales et des prévisions

Automatisation des opérations de prélèvement, d'emballage et d'expédition grâce à la gestion mobile de l'entrepôt

Organisez plus intelligemment vos stocks grâce à une catégorisation à plusieurs niveaux et au suivi des dates d'expiration

Attribuez des dates d'expiration aux produits et gérez plus efficacement les denrées périssables

Limites de QuickBooks Enterprise

Problèmes de navigation : pas de moyen clair de revenir à la page d'origine après l'ouverture d'une transaction

Les problèmes de fonctionnement rapportés, comme les entrées de journal, peuvent disparaître si la première ligne n'a pas de compte

tarification de QuickBooks Enterprise*

Gold : 2 210 $ par an (abonnement annuel)

Platinum : 2 717 $ par an (abonnement annuel)

Diamond : 5 264 $ par an (abonnement mensuel)

Évaluations et avis sur QuickBooks Enterprise

G2 : 4. 2/5 (plus de 940 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 000 avis)

L'entreprise pour laquelle je travaille est dispersée sur plusieurs emplacements, et QuickBooks nous permet de travailler ensemble en temps réel même si nous ne sommes pas physiquement présents. Nous l'utilisons également pour nos documents d'expédition de fret, nos rapports, nos documents en retard et nos documents de stockage que notre usine de fabrication utilise.

L'entreprise pour laquelle je travaille est dispersée sur plusieurs emplacements, et QuickBooks nous permet de travailler ensemble en temps réel même si nous ne sommes pas physiquement présents. Nous l'utilisons également pour nos documents d'expédition de fret, nos rapports, nos documents en retard et nos documents de stockage que notre usine de fabrication utilise.

➡️ En savoir plus : Principaux exemples de logiciels pour entreprises

6. Acumatica (Meilleur pour les solutions ERP évolutives et la gestion des achats)

via Acumatica

Acumatica est un ERP moderne et flexible qui offre un intervalle d'outils d'automatisation des services professionnels et de planification de projets. Contrairement aux systèmes traditionnels, il ne facture pas de frais par utilisateur, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui prévoient de se développer sans augmenter les coûts de licence.

Les modules d'Acumatica dédiés à la fabrication, la distribution, la construction et la vente au détail se démarquent. Ils permettent aux entreprises de personnaliser les flux de travail, de suivre les données financières en temps réel et d'optimiser les opérations.

Meilleures fonctionnalités d'Acumatica

Synchronisez facilement avec Amazon, BigCommerce et Shopify pour des opérations de vente au détail fluides

Gérez vos finances en un seul endroit grâce au suivi automatisé de la trésorerie et aux rapprochements bancaires

Simplifiez les flux de travail de vos projets en liant les devis au CRM et en suivant l'historique des versions

Améliorez les achats en regroupant les demandes et en automatisant les approbations

Limites d'Acumatica

Erreurs de transfert de données dues à des modules développés indépendamment

La courbe d'apprentissage abrupte et la terminologie complexe peuvent nécessiter une formation supplémentaire pour les nouveaux utilisateurs

Tarification Acumatica

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acumatica

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 150 avis)

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes s'en sortent avec neuf outils ou moins. Pourtant, de nombreuses alternatives à NetSuite reposent encore sur des outils dispersés pour la gestion de projet, la gestion de la relation client (CRM), l'automatisation et la collaboration, ce qui entraîne des inefficacités au lieu de solutions. ClickUp élimine le chaos en rassemblant les tâches, les projets, les documents, les wikis, le chat et l'automatisation dans un environnement de travail unique et fluide. Plus besoin de passer d'un outil déconnecté à l'autre : rendez le travail visible, collaborez sans effort et laissez l'IA gérer le travail fastidieux. 🚀

7. Xero (Idéal pour la comptabilité des petites entreprises et l'automatisation financière)

via Xero

Vous souhaitez simplifier la facturation, le rapprochement bancaire et le suivi des dépenses ? Xero automatise ces tâches et affiche en temps réel le flux de trésorerie, la santé financière et les paiements à venir grâce à son tableau de bord intuitif.

Vous gérez la facturation récurrente des abonnements ou des transactions internationales ? Xero offre une assistance multidevise et des rappels de facture automatisés pour assurer le suivi des paiements.

De plus, avec plus de 1 000 intégrations tierces, il se connecte aux plateformes de commerce électronique, aux passerelles de paiement et aux services de paie, ce qui en fait un choix polyvalent pour les entreprises en croissance.

Meilleures fonctionnalités de Xero

Suivez vos projets et vos finances en un seul endroit grâce au suivi des tâches, à la budgétisation et à la facturation

Synchronisation avec plus de 21 000 banques dans le monde pour le rapprochement et la réconciliation des transactions en temps réel

Acceptez les paiements instantanément par débit, crédit ou prélèvement automatique directement depuis les factures

Surveillez le flux de trésorerie en temps réel grâce à des informations en direct et des rapports financiers automatisés

Limites de Xero

Principalement conçu comme un logiciel de comptabilité avec un CRM minimal ou des outils de gestion des opérations plus larges

Peut rencontrer des difficultés avec des volumes de transactions élevés, des flux de travail complexes et des rapports avancés pour les grandes entreprises

Tarification Xero

Avantage : 20 $/mois par utilisateur

Croissance : 47 $/mois par utilisateur

Établi : 80 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Xero

G2 : 4. 3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 3 000 avis)

Xero est une solution de comptabilité fiable qui nous permet de gérer tous nos besoins en matière de gestion financière en un seul endroit. Elle nous aide à gérer les dépenses et à suivre les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise.

Xero est une solution de comptabilité fiable qui nous permet de gérer tous nos besoins en matière de gestion financière en un seul endroit. Elle nous aide à gérer les dépenses et à suivre les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel gratuit de gestion de projet : outils à essayer

8. SAP S/4HANA Cloud (Meilleur pour la solution de gestion d'entreprise basée sur l'IA)

SAP S/4HANA Cloud est un ERP basé sur l'IA destiné aux grandes entreprises, qui simplifie les opérations financières, logistiques et spécifiques à chaque secteur. L'automatisation en temps réel améliore la planification, la gestion des fournisseurs et la planification des capacités pour les environnements d'entreprise complexes.

Lancée en 2015 en tant que solution phare de SAP, elle utilise l'informatique en mémoire pour traiter d'énormes volumes de données en temps réel, ce qui la rend idéale pour les prévisions financières, la gestion des risques et la conformité réglementaire.

Meilleures fonctionnalités de SAP S/4HANA Cloud

Optimisez la finance globale grâce à la conformité aux normes IFRS et à une gestion avancée de la trésorerie

Redéfinissez les modèles d'entreprise à la volée grâce à l'automatisation des flux de travail en temps réel

Protégez les données de votre entreprise grâce à des fonctions intégrées de sauvegarde, de reprise après sinistre et de maintenance du système

Connectez-vous en toute transparence à SAP et à des applications tierces pour une intégration complète

Limites du cloud SAP S/4HANA

Une mise en œuvre complexe nécessite des ressources informatiques et une expertise importantes

Architecture rigide : middleware nécessaire pour les intégrations tierces

tarification SAP S/4HANA Cloud*

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SAP S/4HANA Cloud

G2 : 4. 5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 300 avis)

Les applications SAP S/4HANA augmentent la vitesse et l'accessibilité des données. Elles sont très faciles à utiliser et le service client est incroyable.

Les applications SAP S/4HANA augmentent la vitesse et l'accessibilité des données. Elles sont très faciles à utiliser et le service client est incroyable.

9. Epicor Kinetic (Meilleur ERP cognitif centré sur la fabrication)

via Epicor Kinetic

Epicor Kinetic est un ERP spécialement conçu pour la vitesse, la précision et l'évolutivité, qui permet aux fabricants de produits discrets, de processus et sur commande de gagner en efficacité.

Vous gérez un seul site ou un réseau mondial ? Il unifie la fabrication sur plusieurs emplacements et augmente l'efficacité. De plus, son système d'exécution de la fabrication (MES) permet un suivi en temps réel de l'atelier, ce qui réduit les temps d'arrêt, diminue le gaspillage et maximise la productivité.

Meilleures fonctionnalités d'Epicor Kinetic

Optimisez les commandes personnalisées grâce à un configurateur de produits pour collecter et gérer les demandes des clients

Utilisez l'IA pour détecter les goulots d'étranglement, prévoir les retards et maintenir le flux de la planification de la production

Améliorez la visibilité de la gestion des ressources grâce au suivi et aux informations sur les stocks basés sur l'IdO

Exécutez des actions à l'aide de texte, d'images et de commandes vocales, et convertissez les devis en commandes

Limites d'Epicor Kinetic

L'installation et les personnalisations peuvent nécessiter des ressources informatiques supplémentaires.

Service client incohérent : les utilisateurs font état de retards dans la résolution de problèmes complexes

Tarification Epicor Kinetic

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Epicor Kinetic

G2 : 3. 8/5 (plus de 470 avis)

Capterra : 3. 8/5 (plus de 170 avis)

Epicor Kinetic est un logiciel ERP très polyvalent qui permet à l'utilisateur de créer des champs, d'interroger la base de données et d'afficher des informations sur des tableaux de bord personnalisables.

Epicor Kinetic est un logiciel ERP très polyvalent qui permet à l'utilisateur de créer des champs, d'effectuer des requêtes dans la base de données et d'afficher des informations sur des tableaux de bord personnalisables.

10. Infor M3 (Idéal pour la gestion des flux de travail complexes des entreprises)

via Infor M3

Infor M3 est un système ERP cloud conçu pour les entreprises de fabrication, de distribution et de location d'équipements opérant sur plusieurs sites, dans plusieurs pays et avec plusieurs devises. Il offre une visibilité en temps réel sur la production, les stocks et les finances, garantissant ainsi la fluidité des opérations.

Grâce à des flux de travail hautement configurables et à une accessibilité flexible au cloud, Infor M3 permet aux entreprises de s'adapter rapidement et d'optimiser leurs processus pour une efficacité maximale.

Meilleures fonctionnalités d'Infor M3

Automatisation de l'analyse des données, des résumés et des rapports grâce à l'IA générative intégrée

Découvrez les inefficacités et identifiez les goulots d'étranglement grâce à l'exploration des processus.

Suivi et rapports des efforts ESG directement dans les opérations quotidiennes

Améliorez les prévisions, la planification et l'efficacité de l'entrepôt grâce à des outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement spécifiques à votre secteur d'activité

Limites d'Infor M3

Une personnalisation complexe nécessite une expertise informatique pour l'installation

Coût de mise en œuvre plus élevé par rapport à d'autres solutions ERP

Tarification d'Infor M3

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Infor M3

G2 : 3. 8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Impressionnant par sa capacité à établir efficacement les permissions des utilisateurs, offrant des options de personnalisation pour s'aligner sur diverses opérations. Particulièrement utile pour gérer les processus d'acquisition et d'amortissement des immobilisations.

Impressionnant par sa capacité à établir efficacement les permissions des utilisateurs, offrant des options de personnalisation pour s'aligner sur diverses opérations. Particulièrement utile pour gérer les processus d'acquisition et d'amortissement des immobilisations.

11. IFS Cloud ERP (Idéal pour la gestion des actifs de l'entreprise basée sur l'IA)

via IFS Cloud

IFS Cloud va au-delà de l'ERP traditionnel, en combinant la gestion des actifs de l'entreprise (EAM), la gestion des services et l'automatisation dans un système centralisé. Son assistant intelligent d'IA, IFS. ai Copilot, simplifie les flux de travail et augmente la productivité de la main-d'œuvre.

Conçu pour l'évolutivité et l'efficacité, IFS Cloud aide les entreprises à réduire la complexité et à améliorer leurs opérations. Il vous permet également d'intégrer la durabilité dans vos processus de base, du suivi des émissions à l'amélioration de l'exécution des commandes et de la prestation de services.

Meilleures fonctionnalités d'IFS Cloud ERP

Optimisez les performances de vos actifs grâce au suivi en temps réel et à la maintenance prédictive

Améliorez la gestion des services en améliorant les temps de réponse et la planification de la main-d'œuvre

Intégrer la durabilité dans les flux de travail, en garantissant la conformité avec la CSRD et le suivi des émissions

Améliorez le traitement des commandes et les taux de livraison grâce à l'automatisation intelligente de la chaîne d'approvisionnement

Limites de l'ERP cloud IFS

Les configurations spécifiques à un secteur d'activité sont complexes et nécessitent une expertise

Les fonctionnalités avancées d'IA et d'automatisation ont un coût plus élevé

Tarification d'IFS Cloud ERP

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IFS Cloud ERP

G2 : 4,0/5 (plus de 250 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Il s'agit d'une solution ERP complète pour toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Elle fonctionne parfaitement dans le cloud et maintient une disponibilité impressionnante. Elle contient un ensemble exceptionnel de contrôles internes pour garantir l'intégrité des données dans tous les domaines de fonctionnalité.

Il s'agit d'une solution ERP complète pour toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Elle fonctionne parfaitement dans le cloud et maintient une disponibilité impressionnante. Elle contient un ensemble exceptionnel de contrôles internes pour garantir l'intégrité des données dans tous les domaines de fonctionnalité.

12. Certinia (Idéal pour les entreprises de services et les capacités de gestion financière)

via Certinia

Certinia (anciennement FinancialForce) est un ERP centré sur les services, construit nativement sur Salesforce. Il combine la gestion financière, l'automatisation des services professionnels (PSA) et l'analyse basée sur l'IA en une seule plateforme transparente.

Suivez les revenus, les dépenses et la rentabilité de vos projets en temps réel, en synchronisant automatiquement les transactions pour obtenir des données financières toujours précises. Obtenez un aperçu instantané des coûts, des flux de trésorerie et des prévisions, afin de garantir la rentabilité et le bon déroulement de chaque projet.

Meilleures fonctionnalités Certinia

Suivez, optimisez et protégez vos marges grâce à des informations en temps réel, en ajustant vos stratégies si nécessaire

Affectez les bons talents aux bons projets, pour une efficacité accrue et de meilleurs résultats pour les clients

Améliorez le moral et la rétention en créant un environnement de travail qui favorise la croissance et

Renforcez l'engagement et la communication grâce à une plateforme unique pour toutes les interactions avec les clients

Limites de Certinia

Les fonctionnalités financières et PSA avancées peuvent nécessiter une expertise Salesforce pour une personnalisation complète

Idéal pour les entreprises qui utilisent déjà l'écosystème Salesforce

Prix Certinia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Certinia

G2 : 4. 1/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Facile à utiliser, surtout si vous avez une expérience de Salesforce, l'outil est personnalisable et l'équipe d'assistance client nous aide à déterminer comment tirer le meilleur parti des mises à niveau et des nouvelles fonctionnalités. L'ensemble de l'organisation dispose d'une bonne visibilité sur le flux de travail, la progression et les données financières du projet, qui ne se limite pas à la gestion des services. »

Facile à utiliser, surtout si vous avez une expérience de Salesforce, l'outil est personnalisable et l'équipe du service client nous aide à déterminer comment tirer le meilleur parti des mises à niveau et des nouvelles fonctionnalités. L'ensemble de l'organisation dispose d'une bonne visibilité sur le flux de travail, la progression et les données financières du projet, qui ne se limite pas à la gestion des services. »

➡️ En savoir plus : Modèles essentiels de suivi des commandes pour simplifier la gestion de vos expéditions

13. Workday (Idéal pour une intégration transparente des ressources humaines et des finances)

via Workday

Workday offre aux entreprises une visibilité en temps réel sur les performances de leur personnel et leur santé financière. Son automatisation basée sur l'IA, ses analyses prédictives et son suivi de la conformité simplifient la paie, la gestion des dépenses et la planification des effectifs, le tout dans un seul système.

Que vous soyez en phase de recrutement, de gestion de budgets ou d'optimisation de la productivité de votre main-d'œuvre, Workday s'adapte grâce à des solutions évolutives et intuitives conçues pour les moyennes et grandes entreprises.

Meilleures fonctionnalités de Workday

Optimisez la gestion du personnel, la planification de la relève et les coûts de main-d'œuvre grâce à des tableaux de bord en temps réel

Utilisez des stratégies basées sur les données pour améliorer la visibilité, consolider les finances et réduire le temps de clôture

Gardez une longueur d'avance sur les réglementations fiscales, le droit du travail et les normes du secteur grâce au suivi de la conformité intégré

Améliorez l'efficacité, réduisez les risques et renforcez les relations tout au long du processus source-to-pay

Limites de Workday

Les fonctionnalités complexes et la personnalisation poussée nécessitent du temps et une formation

Idéal pour les moyennes et grandes entreprises ayant le budget nécessaire pour l'installation et l'assistance continue

Tarification Workday

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workday

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Mentions spéciales Salesforce : Plus qu'un simple CRM, Salesforce offre des fonctionnalités de type ERP pour la gestion des données relatives aux ventes, aux revenus et aux clients, avec une automatisation et des informations basées sur l'IA

QAD Adaptive ERP : Un ERP cloud-native conçu pour l'automobile, les sciences de la vie et la fabrication industrielle. Il excelle dans la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement, la gestion de la conformité et l'analyse en temps réel pour les entreprises mondiales

SAP Business One : un ERP évolutif pour les petites entreprises à croissance rapide. Il offre des fonctionnalités de base pour la comptabilité, la gestion des stocks et des équipes commerciales, avec des options de déploiement sur site, dans le cloud et hybrides

➡️ En savoir plus : Principales alternatives et principaux concurrents de Salesforce CRM

Passez de NetSuite à ClickUp pour gérer votre entreprise plus intelligemment

Lorsque l'on compare NetSuite aux meilleures alternatives, une chose est claire : si l'ERP NetSuite est puissant, ce n'est pas la seule option. Une meilleure solution est à portée de main si vous recherchez plus de flexibilité, un prix plus abordable, une mise en œuvre plus facile ou une personnalisation plus poussée.

ClickUp va au-delà des systèmes ERP traditionnels, offrant une plateforme tout-en-un entièrement personnalisable pour la gestion de projet, le CRM, l'automatisation, la veille économique et la collaboration, le tout en un seul endroit. Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui et faites passer votre entreprise au niveau supérieur !