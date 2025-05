plus de 15 meilleurs GPT pour le marketing afin d'automatiser votre stratégie marketing

Seuls les spécialistes du marketing comprennent vraiment le nombre de casquettes qu'ils doivent porter - création de contenu, stratégie de médias sociaux, génération de prospects et tout ce dont l'entreprise a besoin - souvent avec des budgets en baisse.

Et en parlant de budget, les équipes marketing sont mises sous pression. Selon LinkedIn, les offres d'emploi dans le marketing ont chuté de 42 %, laissant les équipes à faire plus avec moins.

Voici comment vous pouvez suivre le rythme : vous utilisez des GPT marketing. Ces assistants basés sur l'IA peuvent automatiser les tâches répétitives, améliorer la création de contenu et aider à élaborer des campagnes marketing performantes.

Cependant, tous les GPT personnalisés ne sont pas créés égaux. Pour vous aider à trouver le bon, nous avons classé les meilleurs GPT pour le marketing, en comparant leurs fonctionnalités, leurs points forts et leur adéquation avec différentes équipes.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les meilleurs GPT qui utilisent des cadres marketing réputés, proposent des idées et font preuve d'une créativité exceptionnelle pour améliorer les campagnes marketing : Responsable marketing numérique : Idéal pour les spécialistes du marketing axés sur les données qui optimisent les campagnes multiplateformes Marketing GPT : Idéal pour les spécialistes du marketing stratégique à la recherche d'informations basées sur l'IA pour la stratégie de marque Marketer GPT Pro : Idéal pour les start-ups et les petites entreprises à la recherche de stratégies de croissance organique Creative Writing Coach : Idéal pour les créateurs de contenu et les rédacteurs qui souhaitent améliorer leur narration Canva : Idéal pour les spécialistes du marketing et les designers qui ont besoin de visuels rapides et de haute qualité VideoGPT de VEED : Idéal pour les spécialistes du marketing de contenu qui produisent des vidéos pour les réseaux sociaux générées par l'IA Résumé vidéo : Idéal pour les professionnels qui souhaitent résumer de longues vidéos en résumés digestes GPT Rédacteur : Idéal pour les marques qui ont besoin de textes marketing persuasifs et à fort taux de conversion humaniser l'IA* : Idéal pour les spécialistes du marketing qui souhaitent affiner le contenu généré par l'IA pour qu'il soit naturel Recherche marketing et analyse concurrentielle : Idéal pour les stratèges et les analystes qui suivent les tendances du secteur SocialNetworkGPT : Idéal pour les responsables des réseaux sociaux qui élaborent des stratégies spécifiques à une plateforme GPT de marketing de contenu : Idéal pour les spécialistes du marketing axés sur la création de contenu basé sur les données GPT de marque : Idéal pour les entreprises qui souhaitent affiner leur identité de marque et communiquer efficacement Landing Page Creator de HubSpot : Idéal pour les annonceurs qui créent des pages de destination à fort taux de conversion Marketing Strategizer : Idéal pour les entreprises ayant besoin de planifier des campagnes multicanaux SMMA | Agence de marketing des médias sociaux | SEO : Idéal pour les agences numériques qui développent des campagnes sur les médias sociaux Directeur marketing : Idéal pour les cadres supérieurs du marketing qui développent des stratégies de marque de haut niveau Zubot : Idéal pour les stratèges publicitaires qui optimisent les campagnes en appliquant les principes du marketing comportemental GPT consensuel : idéal pour les chercheurs et les spécialistes du marketing qui souhaitent obtenir des informations crédibles Marketing Mentor : Idéal pour les propriétaires de petites entreprises à la recherche de conseils pratiques SEO GPT : Idéal pour les spécialistes du référencement qui optimisent le contenu, les mots-clés et les performances techniques du site Analyseur de qualité et d'utilité du contenu SEO : Idéal pour les spécialistes du marketing qui s'assurent que le contenu est conforme aux critères E-E-A-T de Google Présentation et diapositives GPT : Idéal pour les professionnels qui créent rapidement des présentations basées sur l'IA DesignerGPT : Idéal pour les spécialistes du marketing et les entrepreneurs qui conçoivent des sites web générés par IA Ask All About Marketing : Idéal pour les consultants en marketing qui ont besoin d'informations personnalisées basées sur l'IA ClickUp Brain est un assistant marketing tout-en-un basé sur l'IA qui remplace plusieurs GPT en combinant les connaissances de l'IA avec des outils de gestion de projet

Que sont les GPT ?

Nous avons donc demandé à ChatGPT de répondre à cette question, étant donné qu'il s'agit d'une question. Et voici ce que le modèle d'IA a dit.

✨ Résumé : Les GPT sont essentiellement des modèles d'IA personnalisés, entraînés pour certaines tâches ou certains secteurs. Ces outils peuvent analyser les tendances du marché, comprendre les publics cibles et créer des campagnes mémorables en quelques secondes.

Cependant, la version de ChatGPT est assez verbeuse. C'est là que le concept des différents types de GPT devient pertinent.

Voici un tableau pour analyser les différences :

Type de GPT Description Cas d'utilisation Exemples de GPT GPT à usage général Des modèles d'IA polyvalents comme ChatGPT qui gèrent la recherche, la rédaction et les requêtes générales. Générer des articles de blog, résumer des rapports et réfléchir à des stratégies marketing. ChatGPT, Claude, Gemini GPT personnalisés Adapté à des secteurs spécifiques tels que le marketing numérique, la finance ou la santé. Créer des campagnes de marketing par e-mail ciblées et affiner les messages publicitaires. GPT personnalisés sur GPT Store, Jasper IA GPT créatifs Spécialisé dans la narration, la création de contenu, la rédaction publicitaire et les scripts vidéo. Développement de campagnes de médias sociaux, de vidéos promotionnelles et de stratégies de marque attrayantes. Copy. ai, Writesonic, Midjourney (pour les visuels) GPT techniques et analytiques Conçu pour l'analyse des tendances du marché, la segmentation du public cible et le suivi des campagnes. Analyse du comportement de l'audience, optimisation du référencement naturel et prévision de la réussite des campagnes marketing. Perplexity IA, Frase.io, MarketMuse GPT d'IA conversationnelle Axé sur les chatbots, les réponses automatisées et les stratégies d'engagement des utilisateurs. Améliorer le service client grâce à des interactions par chat basées sur l'IA et l'automatisation de la stratégie sur les réseaux sociaux. Drift, Intercom, HubSpot Chatbot GPT multimodaux Intègre du texte, des images et de la voix pour la création de contenu et l'optimisation des campagnes publicitaires. Génération d'éléments visuels optimisés par l'IA, de descriptions de produits interactives et de publicités vidéo. DALL·E, Synthesia, Runway ML d'OpenAI

Que rechercher dans les meilleurs GPT pour le marketing ?

Le marketing étant très diversifié, le GPT qui vous convient le mieux dépend vraiment de l'usage que vous en ferez. Cependant, voici quelques offres générales que vous devriez rechercher dans chaque outil que vous explorez :

Crée toutes sortes de contenus : Votre GPT doit être capable d'écrire n'importe quoi : articles de blog, pages de destination, légendes pour les réseaux sociaux, textes publicitaires, et même scripts de vidéos promotionnelles

Connaît le référencement : Un bon GPT marketing doit vous aider à vous classer, pas seulement à écrire. Recherchez-en un qui suggère des mots-clés performants, optimise les méta descriptions et contribue à améliorer la visibilité de votre contenu dans les résultats de recherche

Comprends la voix de ta marque : Si ta marque est ludique et pleine d'esprit, ton GPT ne doit pas avoir l'air d'un document juridique. Trouve-en un qui te permette d'ajuster le ton et le style

Suivi de ce qui fonctionne (et de ce qui ne fonctionne pas) : Votre GPT doit fournir des informations sur les tendances du marché, l'engagement du public et les données de performance afin que vous ne deviniez pas seulement ce qui fonctionne

S'intègre à vos outils : Si votre GPT personnalisé ne peut pas se connecter à votre logiciel de marketing par e-mail, de planification sociale ou de CRM, cela représente un travail supplémentaire. Trouvez-en un qui s'intègre à votre flux de travail au lieu de vous faire copier-coller toute la journée

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à suivre les multiples campagnes, analyses et interactions avec les clients ? Comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing vous montre comment l'IA peut automatiser les tâches répétitives et optimiser les campagnes !

Les meilleurs GPT pour le marketing

Vous cherchez à améliorer votre marketing numérique ? Les GPT spécialisés dans le marketing de ChatGPT pourraient être exactement ce dont vous avez besoin. Nous avons compilé un guide essentiel des GPT les plus puissants axés sur le marketing disponibles dans l'écosystème de ChatGPT.

Avant de plonger dans la liste, notez que ces GPT personnalisés sont des produits OpenAI disponibles via l'interface ChatGPT. OpenAI propose généralement différents niveaux d'abonnement qui peuvent inclure divers GPT dans le cadre de leurs forfaits, ou certains GPT spécialisés peuvent avoir leur propre structure de prix. Pour connaître les tarifs les plus récents, vous pouvez consulter le site web officiel d'OpenAI ou la documentation.

Explorons maintenant les principaux GPT personnalisés qui transforment les flux de travail du marketing numérique :

1. Responsable marketing numérique (Idéal pour les spécialistes du marketing axés sur les données qui optimisent les campagnes multiplateformes)

via ChatGPT

L'intersection des données, de la créativité et de la stratégie : une fois que vous maîtriserez cela, vos campagnes marketing seront une réussite. Mais d'ici là, Digital Marketing Manager s'occupe de tout pour vous.

Cette GPT aide les professionnels du marketing numérique qui privilégient la prise de décision basée sur les données, l'optimisation des performances et l'exécution fluide sur plusieurs plateformes.

Meilleures fonctionnalités de Digital Marketing Manager

Recevez des recommandations exploitables basées sur des analyses marketing en temps réel pour maximiser le retour sur investissement et les performances des campagnes

Affinez les stratégies sur Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, le référencement, le marketing par e-mail et d'autres canaux numériques clés

Analysez l'allocation budgétaire pour garantir le meilleur retour sur investissement publicitaire (ROAS) sur différentes plateformes

Évaluez les images publicitaires créatives, le ciblage de l'audience et les indicateurs de conversion pour identifier les opportunités d'amélioration continue

Limites du responsable marketing numérique

N'exécute pas directement les campagnes

Nécessite une entrée et un contexte pour des recommandations personnalisées et efficaces

Dépend de l'accès aux données spécifiques à la plateforme et des intégrations pour des informations plus approfondies

2. Marketing GPT (Idéal pour les spécialistes du marketing stratégique à la recherche d'informations basées sur l'IA pour la stratégie de marque)

via ChatGPT

Marketing GPT est conçu pour être le stratège marketing ultime. Il offre une fusion des principes marketing classiques et des connaissances approfondies, qu'il s'agisse de naviguer dans le positionnement de la marque, d'analyser le comportement des consommateurs ou de concevoir des campagnes basées sur les données.

Les meilleures fonctionnalités de la GPT Marketing

Transformez les connaissances marketing traditionnelles en stratégies exploitables pour les marques modernes

Utilisez l' analyse des données et l'IA pour affiner les décisions marketing et prédire les tendances

Fournir des informations en temps réel sur les changements des marchés émergents et l'évolution du comportement des consommateurs

Offre des conseils personnalisés en matière de référencement naturel, de réseaux sociaux, de gestion de marque et de marketing de contenu

S'adapter à divers défis marketing, en veillant à ce que les stratégies soient alignées sur les besoins spécifiques du secteur

Limites des GPT marketing

Manque de capacités d'exécution directe pour les campagnes marketing et la gestion des publicités

N'accède pas aux données propriétaires de l'entreprise sauf si explicitement fourni

Nécessite une expertise humaine pour interpréter les informations et mettre en œuvre les stratégies efficacement

3. MarketerGPT Pro (Idéal pour les startups et les petites entreprises à la recherche de stratégies de croissance organique)

via ChatGPT

MarketerGPT Pro fournit des informations stratégiques qui aident les marques à se démarquer, à se développer de manière organique et à transformer les contraintes en avantages concurrentiels.

Pensez à cet outil lorsque vous lancez une nouvelle stratégie ou que vous affinez une stratégie existante ; chaque recommandation est conçue pour avoir un impact.

Les meilleures fonctionnalités de MarketerGPT Pro

*développez des forfaits marketing personnalisés en fonction des objectifs de la marque, de l'audience et du secteur d'activité

Débloquez des stratégies de croissance organique qui améliorent la visibilité sans dépenses publicitaires

Améliorez la portée du contenu grâce à des tactiques axées sur le référencement et des stratégies d'engagement à haute valeur ajoutée

Positionnez les marques avec des récits convaincants qui les différencient sur des marchés saturés

Optimisez votre présence sur les réseaux sociaux pour favoriser des connexions authentiques et la croissance de votre communauté

Limites de MarketerGPT Pro

Ne réalise pas de campagnes publicitaires ni ne gère directement les médias payants

Manque de suivi des données en temps réel au-delà des recommandations stratégiques

Ne peut remplacer l'expertise pratique pour une exécution créative approfondie

4. Creative Writing Coach (Idéal pour les créateurs de contenu et les rédacteurs publicitaires qui souhaitent améliorer leur narration)

via ChatGPT

Remplir cette page vide peut être une tâche intimidante, c'est pourquoi le coach en écriture créative de ChatGPT est une véritable bouée de sauvetage. Il vous aide à raconter des histoires, à structurer vos textes et à faire en sorte que vos mots résonnent vraiment.

Que vous écriviez de la fiction, de la poésie ou des essais, les commentaires et les conseils avisés de Creative Writing Coach peuvent vous aider à affiner votre style et à donner vie à vos idées.

Les meilleures fonctionnalités de Creative Writing Coach

Recevez des commentaires personnalisés pour identifier vos points forts et les domaines à améliorer

Surmontez le blocage de l'écrivain grâce à des invites créatives et une assistance au brainstorming

Améliorez les techniques de narration telles que le développement des caractères, la construction de l'univers et le rythme

Affinez le style d'écriture grâce à des conseils sur les dialogues, les descriptions et le ton

Obtenez des commentaires détaillés et constructifs pour mettre en avant vos points forts et suggérer des améliorations

Limites de Creative Writing Coach

Nécessite une implémentation manuelle des modifications en cours plutôt que d'apporter des changements directs à votre document

Fournit un retour d'information analytique plutôt qu'émotionnel, basé sur des modèles et des principes

Manque de connexions réelles avec l'industrie et l'édition, mais offre des conseils généraux

5. Canva (Idéal pour les spécialistes du marketing et les designers qui ont besoin de visuels rapides et de haute qualité)

via ChatGPT

Pour ceux qui cherchent à donner vie à leurs idées sans effort, Canva pour ChatGPT transforme les concepts bruts en designs raffinés. Que ce soit pour des projets d'entreprise, de marketing ou personnels, cet outil simplifie le processus de création grâce à des suggestions intelligentes et des modèles personnalisables.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Générez des designs uniques, optimisés par l'IA et personnalisés en fonction des données saisies par l'utilisateur

Accédez à des milliers de modèles conçus par des professionnels, ainsi qu'à une vaste bibliothèque d'images, d'icônes et de polices de caractères pour une créativité illimitée

Simplifiez l'ensemble de votre processus de conception grâce à une interface intuitive et conviviale

Permettre une collaboration transparente en temps réel pour les équipes et les individus

Limites de Canva

Produit des designs générés par IA qui peuvent nécessiter des ajustements manuels pour plus de précision

Offre des options de personnalisation qui dépendent des outils et des préréglages disponibles de Canva

6. VideoGPT de VEED (Idéal pour les spécialistes du marketing de contenu qui produisent des vidéos pour les réseaux sociaux générées par l'IA)

via ChatGPT

Tout comme les images, les vidéos jouent un rôle important dans la réussite du marketing. C'est pourquoi 50 % des spécialistes du marketing dans le monde les intègrent dans leurs stratégies. VideoGPT de VEED vous aide à transformer des scripts en vidéos de médias sociaux soignées avec des avatars IA et des voix off personnalisées.

VEED VideoGPT meilleures fonctionnalités

Transformez des scripts en vidéos sociales soignées avec des avatars et des voix off IA

Extrayez les moments les plus engageants des contenus de long formulaire pour TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts

Ajoutez des sous-titres, des traductions et des doublages automatisés pour élargir votre portée auprès d'un public mondial

Personnalisez des vidéos avec la suppression de l'arrière-plan , la réduction du bruit et des animations dynamiques de texte

Facilitez les flux de travail grâce à la collaboration basée sur le cloud pour la modification en cours, la révision et la finalisation des projets

VEED VidéoLimites de GPT

Offre une personnalisation limitée des visuels générés par l'IA, nécessitant des ajustements manuels pour une cohérence précise de la marque

Capture des moments avec des clips automatisés qui ne sont pas toujours pertinents d'un point de vue contextuel et qui nécessitent d'être affinés par l'utilisateur

Génère des voix IA qui, bien que naturelles, manquent d'un intervalle émotionnel complet pour un contenu hautement expressif

📮 ClickUp Insight : Vos employés vous demandent pratiquement de l'aide pour comprendre leurs tâches Selon les recherches de ClickUp, environ 33 % des travailleurs de la connaissance contactent entre une et trois personnes par jour pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais imaginez si toutes ces informations étaient déjà documentées et facilement accessibles. Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain, le changement de contexte n'est plus une corvée. Il suffit de taper votre question dans votre environnement de travail, et ClickUp Brain récupérera instantanément les informations pertinentes de votre environnement de travail ou des applications tierces connectées !

7. Video Summarizer (idéal pour les professionnels qui résument des vidéos de longue durée)

via ChatGPT

Les utilisateurs ont souvent du mal à gérer les contenus longs, ce qui complique l'identification des informations pertinentes ou la révision des moments cruciaux sans avoir à parcourir manuellement les échéanciers. Video Summarizer automatise sans effort le processus et fournit des résumés structurés et horodatés qui améliorent la consommation et l'accessibilité du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Video Summarizer

Obtenez des résumés concis et structurés avec des horodatages cliquables pour une navigation instantanée

Assistance disponible dans plusieurs langues, ce qui en fait un outil polyvalent pour des publics variés

Traitez les contenus de formulaire longs en segmentant les transcriptions en sections gérables

Extrayez des informations clés tout en préservant le contexte, en garantissant la clarté sans détails inutiles

Identifier les métadonnées de la vidéo, y compris les informations sur la chaîne, les affichages et la durée, pour un aperçu complet du contenu

Limites de la fonction Résumer la vidéo

Nécessite une connexion Internet active pour traiter et récupérer les résumés

La précision peut varier en fonction de la clarté de la parole et du bruit de fond de la vidéo

Impossible de résumer les vidéos dont le contenu est restreint ou verrouillé par région

8. GPT de rédaction (Idéal pour les marques qui ont besoin de textes marketing persuasifs et à fort taux de conversion)

via ChatGPT

Bien que la rédaction publicitaire primée nécessite beaucoup plus d'efforts, Copywriter GPT vous aide à mettre un pied dans la porte. Il transforme les textes marketing en créant des messages persuasifs et percutants, personnalisés en fonction des différents secteurs d'activité et des objectifs de la campagne.

Meilleures fonctionnalités de la GPT Copywriter

Générez des textes publicitaires convaincants avec précision et adaptabilité

Alignez les messages sur les objectifs de la campagne, de la notoriété de la marque à la conversion des équipes commerciales

Optimisez le contenu pour différentes plateformes afin de garantir le respect des limites de mots et des bonnes pratiques

Affinez le ton, le style et les thèmes clés pour qu'ils correspondent à l'identité de la marque et aux attentes du public

Améliorez les performances grâce à l' optimisation du référencement et aux améliorations axées sur l'engagement

Assistance aux entreprises de tous les secteurs, des start-ups aux entreprises, avec des solutions de contenu évolutives

Rédacteur Les limites des GPT

Manque de l'intuition émotionnelle profonde que les écrivains humains apportent à la narration nuancée

S'appuie sur les informations fournies par l'utilisateur pour les nuances spécifiques à la marque, ce qui nécessite des conseils clairs pour obtenir les meilleurs résultats

Ne peut pas mener d'études de marché indépendantes au-delà des détails fournis ou des recherches sur le Web en temps réel

Peut nécessiter une supervision humaine pour garantir la sensibilité culturelle et contextuelle dans les campagnes hautement localisées

9. Humaniser l'IA (Idéal pour les spécialistes du marketing qui souhaitent affiner le contenu généré par l'IA pour qu'il soit naturel)

via ChatGPT

Lorsque le contenu généré par l'IA semble robotique ou artificiel, il peut réduire l'engagement, la crédibilité et la lisibilité.

Humanize IA est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'un langage naturel et raffiné sans perte de sens, tout en conservant clarté, cohérence et authenticité.

Humaniser les meilleures fonctionnalités de l'IA

Bénéficiez d'une technologie de paraphrase avancée pour garantir que le texte généré par l'IA soit fluide, ce qui améliore la lisibilité et l'engagement

Rédigez avec la réécriture contextuelle pour affiner le ton et la structure tout en préservant l'intention initiale

Intégration rapide pour transformer le contenu de manière transparente sans modifications manuelles

Générez des textes soignés, d'une qualité proche de celle d'un humain, pour garantir précision et efficacité

Humaniser les limites de l'IA

Nécessite une contribution externe pour l'optimisation, car il ne génère pas de contenu de manière indépendante

Peut ne pas saisir pleinement les nuances de niche ou hautement techniques sans un peaufinage manuel

options de personnalisation limitées* pour des voix de marque très spécifiques et des préférences stylistiques uniques

10. Recherche marketing et analyse concurrentielle (Idéal pour les stratèges et les analystes qui suivent les tendances du secteur)

via ChatGPT

Marketing Research and Competitive Analysis est conçu pour les professionnels qui ont besoin d'informations en temps réel. Une fois que vous savez ce que quelqu'un a déjà expérimenté, vous pouvez utiliser cette IA pour obtenir plus d'informations sur les résultats et des évaluations complètes du marché.

Les meilleures fonctionnalités de recherche marketing et d'analyse concurrentielle

Découvrez les forces, les faiblesses et les lacunes des stratégies de vos concurrents grâce à une analyse concurrentielle basée sur l'IA

Prévision des tendances du marché , du comportement des consommateurs et des opportunités émergentes grâce à l'analyse prédictive

Transformez des recherches complexes en rapports clairs et exploitables grâce à la visualisation intégrée des données

Combinez les données Web, la recherche universitaire et les rapports d'entreprise pour afficher une vue globale du marché grâce à des renseignements provenant de sources multiples

Limites de la recherche marketing et de l'analyse concurrentielle

Limites des informations si les changements critiques du marché ne sont pas reflétés en temps réel en raison des dépendances des sources de données

Nécessite la saisie de l'utilisateur pour une analyse affinée, car des invites, instructions plus larges peuvent conduire à des informations généralisées

Besoin de précisions supplémentaires pour les questions complexes spécifiques à l'industrie afin d'assurer la précision et la pertinence

11. SocialNetworkGPT (Idéal pour les responsables des réseaux sociaux qui élaborent des stratégies spécifiques à une plateforme)

via ChatGPT

SocialNetworkGPT est idéal pour les créateurs, les entreprises et les spécialistes du marketing qui cherchent à renforcer leur présence en ligne. En proposant des stratégies de contenu personnalisées, des idées de publication et des conseils d'optimisation, ce GPT aide les utilisateurs à créer des récits convaincants sur les réseaux sociaux qui favorisent l'engagement et la fidélité à la marque.

Les meilleures fonctionnalités de SocialNetworkGPT

Générez des idées de contenu basées sur l'IA qui s'alignent sur les tendances et les algorithmes de la plateforme

Optimisez les profils avec des biographies , des noms d'utilisateur et des stratégies de marque personnalisés

Créez des calendriers de publication stratégiques qui améliorent la cohérence et l'engagement

Recevez des informations spécifiques à chaque plateforme pour adapter le contenu à Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter), etc

Obtenez des concepts vidéo et des légendes attrayants qui améliorent la narration

Triez les hashtags et les mots-clés pour améliorer la découvrabilité et le ciblage de l'audience

Limites de SocialNetworkGPT

Manque de post-planification directe, ce qui oblige les utilisateurs à mettre en œuvre des stratégies manuellement

Analyse en temps réel manquante , ce qui signifie que les utilisateurs doivent suivre les performances grâce aux informations de la plateforme

Dépend des changements d'algorithme de la plateforme, ce qui oblige les utilisateurs à adapter leurs stratégies au fil du temps

12. GPT de marketing de contenu (idéal pour les spécialistes du marketing axés sur la création de contenu basé sur les données)

via ChatGPT

Mais Content Marketing GPT se distingue en allant au-delà de la génération d'idées : il affine la stratégie, améliore le référencement et garantit que le contenu génère des résultats mesurables.

En mettant l'accent sur les informations basées sur les données et les cadres axés sur la conversion, il aide les spécialistes du marketing à créer un contenu qui non seulement attire, mais aussi fidélise et convertit les audiences.

Les meilleures fonctionnalités des GPT pour le marketing de contenu

Générez des recommandations de contenu basées sur les données pour vous aligner sur l'intention de l'audience et la demande de recherche

Fournir des informations avancées sur le référencement pour optimiser le contenu en termes de visibilité, d'engagement et de potentiel de classement

Structurez le contenu à l'aide de cadres axés sur la conversion pour stimuler la génération de leads et la fidélisation des clients

Éveillez des angles de contenu uniques grâce à l'idéation basée sur l'IA pour éliminer les obstacles créatifs

Adaptez la messagerie sur les blogs, les réseaux sociaux, les e-mails et les vidéos pour assurer une résonance multicanal

Marketing de contenu Limites des GPT

Manque d'intuition humaine pour les nuances de la voix de la marque, nécessitant une supervision éditoriale

Fonctionne avec un accès limité aux données en temps réel , ce qui peut affecter l'optimisation du contenu pour les sujets tendance

Sert uniquement de guide stratégique sans exécuter directement la création de contenu

13. GPT de marque (Idéal pour les entreprises qui souhaitent affiner leur identité de marque et communiquer efficacement)

via ChatGPT

Branding GPT fournit des conseils d'experts sur tout, de l'élaboration de stratégies de marque convaincantes à la conception d'identités visuelles à fort impact, aidant les entreprises à construire des marques fortes et différenciées avec clarté et cohérence.

Les meilleures fonctionnalités de GPT pour la stratégie de marque

Acquérir une expertise approfondie en matière de stratégie de marque, de dénomination, de conception de logo et de conception de sites Web

Accédez à des cadres propriétaires qui structurent l'image de marque en processus étape par étape

Fournir des recommandations personnalisées basées sur des informations réelles sur le secteur

S'adapter dynamiquement en temps réel grâce à des conseils clairs et exploitables, adaptés à la gestion de divers défis marketing

Accédez aux dernières tendances et aux bonnes pratiques pour garantir la pertinence et la vision prospective des stratégies de marque

Limites des GPT pour la stratégie de marque

Manque d'exécution directe des services de conception ou de stratégie de marque, ce qui oblige les entreprises à appliquer des connaissances ou à travailler avec des professionnels externes

Dépend des informations saisies par l'utilisateur pour le contexte et les détails, car les solutions personnalisées nécessitent des informations détaillées sur la marque et l'entreprise

Limite les itérations de conception visuelle en temps réel ou les outils de branding interactifs en raison d'une mise en forme basée sur du texte

14. Landing Page Creator de HubSpot (Idéal pour les annonceurs qui créent des pages de destination à fort taux de conversion)

via ChatGPT

La création de pages de destination à fort taux de conversion repose sur un équilibre entre l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, d'une part, et un contenu convaincant qui trouve un écho auprès du public, d'autre part.

Le créateur de pages de destination de HubSpot simplifie ce processus en générant un contenu structuré et persuasif, adapté aux campagnes marketing. Conçu pour les spécialistes du marketing qui recherchent l'efficacité sans sacrifier la qualité, ce GPT rationalise le processus de rédaction tout en garantissant clarté et impact.

Les meilleures fonctionnalités du créateur de pages de destination de HubSpot

Générez des textes de page de destination convaincants en fonction des objectifs de la campagne et des informations sur l'audience

Adoptez une approche structurée pour garantir la clarté, l'engagement et l'optimisation de la conversion

Proposez plusieurs styles de rédaction pour correspondre au ton de la marque et à l'intention de la campagne

Créez un aperçu de page de destination prête à l'emploi qui s'intègre parfaitement à HubSpot

Éliminez les approximations de la rédaction publicitaire grâce à la génération de contenu basée sur l'IA

Limites du créateur de pages de destination de HubSpot

Nécessite la contribution de l'utilisateur pour une personnalisation, car il ne génère pas de contenu sans contexte

Ne fournit pas d'éléments multimédias tels que des images ou des dispositions de conception

Se concentre uniquement sur le texte de la page de destination et n'assure pas l'assistance pour les autres types de contenu

15. Marketing Strategizer (Idéal pour les entreprises ayant besoin de planifier des campagnes multicanaux)

via ChatGPT

Marketing Strategizer, avec sa promotion multicanal, est idéal pour les entreprises qui exigent des informations basées sur les données et une exécution créative, tout en garantissant que les campagnes sont adaptées pour un retour sur investissement maximal.

Stratège marketing

Développez des campagnes complètes en intégrant la recherche d'audience, la création de contenu et la distribution stratégique pour une approche unifiée

Ciblez avec précision grâce à une segmentation avancée du marché

Identifiez les nouvelles opportunités grâce à l'analyse des tendances basée sur l'IA pour affiner les stratégies marketing et garder une longueur d'avance sur les évolutions du secteur

Renforcez l'identité de votre marque grâce à des solutions de branding personnalisées, des stratégies de storytelling, de design et d'engagement convaincantes

Optimisez les campagnes sur plusieurs plateformes pour garantir des performances élevées sur les réseaux sociaux, les e-mails, le référencement et la publicité payante

Optimisez l'efficacité grâce au suivi des performances et aux ajustements en temps réel basés sur des optimisations continues basées sur l'analyse

Limites de Marketing Strategizer

Nécessite des données supplémentaires pour adapter la personnalisation approfondie aux secteurs très spécialisés

Nécessite une configuration technique pour s'intégrer de manière transparente aux outils marketing existants

16. SMMA | Agence de marketing des médias sociaux | SEO (Idéal pour les agences numériques qui développent des campagnes sur les médias sociaux)

via ChatGPT

L'avantage d'une IA personnalisée est que vous pouvez l'adapter à de nombreux rôles. Tout comme le SMMA | Agence de marketing des médias sociaux | SEO GPT.

Ce modèle d'IA fournit des informations personnalisées, des outils de pointe et des stratégies d'experts pour aider les agences à optimiser leur présence numérique et à maximiser la réussite de leurs clients.

SMMA | Agence de marketing des médias sociaux | Meilleures fonctionnalités de référencement

Combinez stratégies organiques et payantes pour maximiser l'impact

Analysez les algorithmes de la plateforme, le comportement de l'audience et les données recueillies pour stimuler l'engagement

Créez des contenus performants grâce à l' IA, l'automatisation et la narration axée sur la performance

Développez vos campagnes publicitaires tout en optimisant vos dépenses publicitaires

Générez et gérez des prospects de haute qualité pour faciliter l'acquisition de clients

SMMA | Agence de marketing des médias sociaux | Limites du référencement

Nécessite une adaptation constante aux algorithmes de la plateforme en constante évolution

Nécessite des tests et une optimisation continus pour maintenir les performances

Dépend des outils externes pour l'automatisation et l'analyse

Faces fait face à une concurrence accrue dans des niches saturées

Nécessite un investissement dans les dépenses publicitaires pour des campagnes payantes évolutives

17. Directeur marketing (Idéal pour les responsables marketing expérimentés qui développent des stratégies de marque de haut niveau)

via ChatGPT

La gestion de la stratégie marketing dans des secteurs tels que la technologie, la vente au détail et les services B2B exige une qualité plus que toute autre : la différenciation.

Chief Marketing Officer est idéal pour les équipes qui privilégient la vision stratégique, la valorisation de la marque et la prise de décision basée sur les données, tout en s'intégrant aux tendances évolutives du marché pour une réussite durable

Directeur marketing Fonctionnalités clés des GPT

Analysez les tendances du marché et les prévisions de changement pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur les évolutions du secteur

Structure, optimise et mesure les campagnes marketing multicanal pour une performance maximale

Définir le positionnement de la marque et assurer la cohérence des messages à tous les points de contact avec les clients

Mapper les parcours clients et segmenter les audiences pour améliorer la personnalisation et l'engagement

Adapter les stratégies marketing aux défis spécifiques du secteur et aux objectifs de l'entreprise

Directeur marketing Limites des GPT

Manque de capacités d'exécution en temps réel, ce qui oblige les équipes à mettre en œuvre des idées via des plateformes externes

Offre des fonctionnalités de conception créative limitées, nécessitant des outils distincts pour la création de contenu et d'actifs

Nécessite une adaptation pour les secteurs de niche afin de s'aligner sur la dynamique unique du marché et les attentes des clients

18. ZuBot (Idéal pour les stratèges publicitaires qui optimisent les campagnes en appliquant les principes du marketing comportemental)

via Zubot

Facebook, Instagram et Google Ads : toutes ces plateformes nécessitent une compréhension approfondie des techniques de marketing comportemental.

C'est là que ZuBot peut aider les spécialistes du marketing grâce à sa connaissance intégrée des principes psychologiques tels que la preuve sociale et la rareté, et créer des campagnes marketing optimisées pour la conversion des clients.

Les meilleures fonctionnalités de ZuBot

Tirez parti de l'expertise en marketing comportemental pour optimiser les publicités en termes d'engagement et de conversions

Appliquez des principes psychologiques tels que la rareté, la preuve sociale et le phénomène Baader-Meinhof pour rendre les publicités plus persuasives

Affinez les messages et les visuels à l'aide d'une approche basée sur les données pour des performances optimales sur toutes les plateformes

Évaluez et améliorez les publicités existantes grâce à des recommandations exploitables

S'adapte parfaitement aux différents secteurs et segments de public cible pour des stratégies publicitaires sur mesure

Limites de ZuBot

S'appuie sur les informations fournies par l'utilisateur pour personnaliser efficacement les publicités

Ne gère pas directement les campagnes publicitaires , mais fournit des conseils d'experts

L'analyse des performances nécessite le retour des utilisateurs pour affiner les stratégies

19. GPT Consensus (Idéal pour les chercheurs et les spécialistes du marketing qui souhaitent obtenir des informations fiables)

via ChatGPT

Les chercheurs, les étudiants et les professionnels ont besoin d'une solution qui synthétise les résultats crédibles en un seul endroit.

Consensus GPT offre cela en fournissant des réponses fondées sur des preuves issues d'études évaluées par des pairs. Qu'il s'agisse d'évaluer des traitements médicaux, d'explorer les tendances économiques ou de valider des affirmations scientifiques, Consensus GPT rationalise le processus de recherche avec une rigueur et une efficacité académiques.

Consensus sur les meilleures fonctionnalités des GPT

Compilez les résultats de vos recherches en conclusions claires et concises pour accélérer la prise de décision

Donner accès à des études évaluées par des pairs pour s'assurer que les informations sont fondées sur des sources crédibles

Filtrez les études par pertinence, méthodologie et crédibilité pour obtenir des résultats de recherche précis

Générer des citations automatisées pour simplifier le référencement des travaux universitaires et professionnels

Mettez-vous à jour en permanence avec les dernières recherches pour éliminer les recherches manuelles

Limites consensuelles des GPT

S'appuie sur des études publiées, qui peuvent exclure des informations émergentes mais non publiées

Varie dans l'interprétation du contexte en fonction de la spécificité de la requête, nécessitant des entrées précises

Sert d'outil de recherche plutôt que de substitut à l'analyse d'experts dans des sujets complexes

20. Marketing Mentor (Idéal pour les propriétaires de petites entreprises à la recherche de conseils pratiques)

via Marketing Mentor

Marketing Mentor aide les propriétaires de petites entreprises à naviguer dans les complexités du marketing grâce à des conseils simples et pratiques.

Marketing Mentor GPT y parvient en proposant des stratégies pratiques qui génèrent de réels résultats. Qu'il s'agisse de la croissance des médias sociaux, des campagnes par e-mail ou du positionnement de la marque, ce GPT fournit des informations faciles à comprendre et à mettre en œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de Marketing Mentor

Traduisez des concepts marketing complexes en stratégies simples et compréhensibles

Restez à jour avec les dernières tendances pour assurer la compétitivité des entreprises

Offre des conseils personnalisés en fonction du secteur d'activité, de l'audience et des contraintes budgétaires

Donnez la priorité à l'efficacité en ne recommandant que les efforts marketing les plus efficaces

Assistance aux entrepreneurs ayant une expérience limitée du marketing, grâce à des conseils clairs et détaillés, étape par étape

Limites de Marketing Mentor

Manque d'exécution pratique , obligeant les utilisateurs à mettre eux-mêmes en œuvre les stratégies

Ne remplace pas la créativité humaine dans le branding et le storytelling

Ne peut fournir une expertise approfondie et spécialisée pour des secteurs hautement spécialisés

S'appuie sur les données disponibles, ce qui signifie que les informations hyper-locales ou très spécifiques peuvent être limitées

21. SEO GPT (Idéal pour les spécialistes du référencement qui optimisent le contenu, les mots-clés et les performances techniques du site)

via ChatGPT

Les spécialistes du marketing, les entreprises et les agences à la recherche d'informations basées sur les données, de recommandations stratégiques et d'une optimisation automatisée du contenu peuvent éviter ces erreurs grâce à SEO GPT.

SEO GPT aide les spécialistes du marketing avec des stratégies de référencement optimisées par l'IA et des plans qui s'adaptent aux dernières directives des moteurs de recherche pour une croissance durable.

Les meilleures fonctionnalités du GPT SEO

Optimisez le contenu grâce à l'IA pour l'aligner sur l'intention de recherche et améliorer le classement

Analysez les mots-clés pour identifier les opportunités à fort impact pour le trafic organique

Détecter les problèmes techniques de référencement pour améliorer la crawlabilité, l'indexation et les performances

Automatisation des rapports et analyses pour le suivi des classements, du trafic et des tendances concurrentielles

Intégration aux plateformes CMS et aux outils de référencement pour rationaliser les flux de travail et l'exécution

Limites des GPT pour le référencement naturel

Génère du contenu avec une créativité limitée , nécessitant un peaufinage manuel pour l'alignement de la marque

S'appuie sur des ensembles de données et des API existants, ce qui entraîne des retards occasionnels dans les mises à jour en temps réel

Nécessite des connaissances en SEO pour tirer pleinement parti des recommandations et des rapports avancés

22. Utilité et qualité du contenu Analyseur SEO (Idéal pour les spécialistes du marketing qui s'assurent que le contenu répond aux critères E-E-A-T de Google)

via ChatGPT

Que vous souhaitiez affiner un contenu existant ou le comparer à celui de vos concurrents, Content Helpfulness et Quality SEO Analyzer fournissent des recommandations personnalisées pour améliorer la crédibilité, l'expertise et la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de votre contenu.

Utilité et qualité du contenu Fonctionnalités de l'analyseur SEO

Identifiez les lacunes, les redondances et les possibilités d'amélioration du contenu pour vous conformer aux directives de Google en matière de contenu utile

Comparez le contenu de vos concurrents pour révéler leurs forces et leurs faiblesses et mettre en place une stratégie de contenu basée sur les données

Améliorez la lisibilité, la structure et l'engagement grâce à des recommandations axées sur le référencement naturel

Affinez l'expertise, la fiabilité et l'autorité pour établir votre crédibilité dans n'importe quel créneau

Transformez les pages peu performantes en ressources de haute qualité qui attirent le trafic organique

Utilité et qualité du contenu Limites de l'analyseur SEO

Nécessite une saisie claire des requêtes cibles et des URL des concurrents pour fournir l'analyse la plus précise possible

Fournit des conseils stratégiques plutôt que d'automatiser la création directe de contenu

Adapte les stratégies en fonction de l'évolution des tendances de recherche plutôt que de passer outre les changements algorithmiques

23. Présentation et diapositives GPT (Idéal pour les professionnels qui créent rapidement des présentations basées sur l'IA)

via ChatGPT

Les présentations percutantes racontent une histoire captivante.

Cependant, la création de diapositives efficaces peut prendre du temps, nécessitant des recherches, une conception et une clarté pour que le message soit bien compris.

SlidesGPT simplifie ce processus en générant des présentations structurées de haute qualité, avec des recherches, des visuels et un contenu de niveau doctoral, le tout optimisé pour un impact maximal.

Présentation et diapositives Fonctionnalités GPT

Génère des diapositives prêtes à être présentées avec un contenu concis et riche en informations, adapté au sujet

Intègre des recherches en temps réel pour fournir des faits, des statistiques et des études de cas à jour pour plus de crédibilité

Trouve automatiquement les images et les icônes pertinentes pour renforcer l'engagement visuel sans effort supplémentaire

Structure les présentations avec des récits clairs, un flux logique et une mise en forme professionnelle

Assistance sur divers sujets , des analyses techniques approfondies à la stratégie d'entreprise en passant par les présentations académiques

S'adapte aux commentaires des utilisateurs, en affinant les diapositives pour répondre à des besoins spécifiques tout en maintenant l'efficacité

Présentation et diapositives Limites des GPT

Personnalisation limitée du design, ce qui peut nécessiter une modification en cours pour une esthétique spécifique à la marque

Nécessite une connexion Internet pour la recherche en temps réel et la génération de diapositives

Mettre en forme des listes à puces concises et fixes peut ne pas convenir à tous les styles de présentation

24. DesignerGPT (Idéal pour les spécialistes du marketing et les entrepreneurs qui conçoivent des sites web générés par l'IA)

via ChatGPT

DesignerGPT propose des solutions pour faciliter la création de sites Web.

Qu'il s'agisse de créer des portfolios personnels, des sites d'entreprise ou des pages d'accueil interactives, DesignerGPT simplifie le processus grâce à des designs structurés et réactifs qui ne nécessitent aucune expertise en matière de code.

Les meilleures fonctionnalités de DesignerGPT

Générer du HTML et du CSS de manière transparente pour des sites Web de qualité professionnelle

Intégrer un style moderne pour des dispositions visuellement attrayantes et conviviales

Automatisation de la conception réactive pour garantir un affichage optimal sur tous les appareils

Intégration instantanée des images grâce à l'intégration de DALL-E ou Unsplash

Offrir des capacités d'exportation pour un développement continu sur des plateformes telles que Replit

Assurer une organisation structurée du contenu pour une navigation et une lisibilité claires

Éliminer les barrières techniques, rendre la conception web accessible à tous

Limites de DesignerGPT

Options limitées de personnalisation en profondeur au-delà de la structure générée

Aucune fonctionnalité back-end intégrée pour le contenu dynamique ou les bases de données

Nécessite un hébergement externe et un déploiement pour l'accès au site Web en direct

La génération d'images repose sur DALL-E ou Unsplash, ce qui limite le contrôle créatif total

25. Ask All About Marketing (Idéal pour les consultants en marketing ayant besoin d'informations personnalisées basées sur l'IA)

via ChatGPT

Ask All About Marketing est conçu pour ceux qui exigent des informations exploitables, des stratégies axées sur la performance et une approche méticuleuse du marketing numérique.

Ce GPT fournit des stratégies marketing détaillées, étape par étape, personnalisées en fonction des secteurs d'activité, des cas d'utilisation et des modèles d'entreprise.

Demander toutes les fonctionnalités de Marketing best

Fournir des informations d'experts sur les dernières tendances marketing, des campagnes basées sur l'IA aux analyses avancées

Décomposez des concepts de marketing numérique complexes en stratégies pratiques et réalisables

Offre une analyse en temps réel de la dynamique du marché pour garantir que les stratégies restent adaptatives et compétitives

Intégrer les bonnes pratiques de plusieurs disciplines marketing, notamment le référencement naturel, le référencement payant, le marketing de contenu et l'optimisation de la conversion

Demander toutes les informations sur les limites du marketing

Manque d'exécution pratique , se concentrant uniquement sur les conseils stratégiques et le conseil

Ne permet pas la gestion directe des budgets publicitaires ou de l'exécution des campagnes

Nécessite que les utilisateurs appliquent eux-mêmes les stratégies ou travaillent avec une équipe marketing interne/externe pour la mise en œuvre

Mais l'utilisation d'outils et de plateformes différents pour des fonctions différentes a souvent pour conséquence la dispersion et la déconnexion des informations. Cette fragmentation complique la prise de décisions fondées sur les données ou la révision des campagnes ayant fait leurs preuves.

C'est là qu'intervient ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, et une plateforme polyvalente de gestion de projets et de productivité qui sert d'outil d'IA puissant pour les équipes marketing.

En intégrant l'IA à la gestion des tâches, à la création de contenu et au suivi des campagnes, ClickUp permet aux équipes marketing de se concentrer sur la stratégie et l'innovation tout en automatisant les tâches répétitives.

Que vous soyez en train de forger des campagnes, d'analyser les performances ou de réfléchir à des idées, les capacités d'IA de ClickUp garantissent que vos efforts marketing sont à la fois basés sur les données et efficaces.

Passons en revue les fonctionnalités de ClickUp et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage.

ClickUp Brain pour le contenu

ClickUp Brain est l'IA native intégrée à la plateforme qui facilite la création de contenu. Elle aide à générer des idées d'articles de blog, de légendes pour les réseaux sociaux, de campagnes par e-mail et de textes publicitaires. Elle remplace d'autres GPT en affinant le contenu existant en améliorant la grammaire, le ton et la lisibilité, garantissant ainsi que votre message trouve un écho auprès de votre public.

Analysez les tendances du marché, les informations sur le public cible et les stratégies des concurrents lors de votre session de brainstorming avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Avant de commencer, définissez des objectifs marketing clairs. Utilisez le modèle de plan marketing de ClickUp pour décomposer les objectifs en étapes concrètes et suivre la progression grâce aux analyses intégrées.

Yvi Heimann, utilisateur de ClickUp et consultant en efficacité des entreprises, a décrit l'effet de ClickUp comme suit :

Nous avons pu réduire de moitié le temps consacré à certains flux de travail en générant des idées, des cadres et des processus à la volée et directement dans ClickUp.

Nous avons pu réduire de moitié le temps consacré à certains flux de travail en générant des idées, des cadres et des processus à la volée et directement dans ClickUp.

Autre chose ! Oubliez les e-mails génériques pour vos campagnes de marketing par e-mail : ClickUp Brain personnalise la communication en fonction du comportement de l'audience. Il optimise les heures d'envoi, garantissant des taux d'ouverture plus élevés et un meilleur engagement tout en automatisant les suivis pour entretenir les prospects sans effort.

Envoyez et répondez directement aux e-mails et éliminez le besoin de passer d'une plateforme à l'autre grâce à la solution de gestion de projet par e-mail de ClickUp

Outre ces avantages, ClickUp Brain vous aide également dans la recherche de mots-clés, l'analyse de marché et les audits techniques de référencement.

Crée des articles de blog, des scripts vidéo, des mises à jour de réseaux sociaux et du contenu de campagne marketing à l'aide de ClickUp Brain

Cela ressemble à un ensemble de fonctionnalités intéressantes ? Tout à fait. Mais si vous débutez, le modèle de plan d'action marketing ClickUp est une bonne idée pour commencer.

Télécharger ce modèle Définissez une stratégie claire pour atteindre votre public cible, promouvoir vos produits et gérer vos prix à l'aide du modèle de plan d'action marketing de ClickUp

Le modèle aide les entreprises à définir leur stratégie marketing, notamment le public cible, les tactiques de promotion, la tarification et la distribution. Il sert de feuille de route pour garantir que les efforts marketing sont organisés, axés sur les objectifs et alignés sur les objectifs commerciaux.

Automatisation des tâches marketing avec ClickUp Automatisations

C'est une fonctionnalité que de nombreux spécialistes du marketing placent dans leurs favoris. Comme les équipes marketing doivent souvent gérer des tâches répétitives sans fin (suivi des e-mails, mise à jour du statut des campagnes, attribution des tâches), l'automatisation de ClickUp élimine le travail manuel.

Déclenchez des flux de travail en fonction de conditions spécifiques et réduisez le travail manuel grâce aux automatisations ClickUp

Vous pouvez définir des déclencheurs pour automatiser les approbations, attribuer des tâches et planifier des suivis, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur le travail administratif.

📌 Exemple : un marketeur met en place une automatisation qui déclenche une campagne d'e-mails chaque fois qu'un nouvel article de blog est finalisé et que l'article est programmé sur les réseaux sociaux.

À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Gestion de projet et progression des tâches

Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp garantissent le respect du calendrier de chaque campagne marketing grâce à des outils tels que :

✅ ClickUp Docs pour la planification collaborative de contenu et le brainstorming

✅ Tâches ClickUp pour rationaliser les flux de travail marketing récurrents

✅ Rappels automatisés pour éviter les délais non respectés

ClickUp AI offre une assistance marketing complète dans de multiples fonctions :

Analyse les données de campagne pour obtenir des informations exploitables et des rapports visuels

Segmentez les audiences pour personnaliser les efforts marketing

Facilite le brainstorming créatif et la génération d'idées

Optimise la programmation des médias sociaux en fonction du comportement de l'audience

Améliore le marketing par e-mail grâce à des suggestions de contenu et à une analyse des performances

Priorise les tâches en fonction des délais et de la capacité de l'équipe

Surveillez les campagnes des concurrents pour identifier les opportunités de différenciation

Analyse les commentaires des clients pour éclairer les décisions stratégiques

Fonctionne comme un assistant IA tout-en-un pour l'optimisation du marketing basé sur les données

Vous pouvez voir ClickUp Brain + ClickUp Docs en action avec le modèle de brief de campagne marketing de ClickUp qui aide les équipes à se préparer à chaque étape de leur projet marketing.

Télécharger ce modèle Définissez les objectifs de votre campagne, structurez vos idées et organisez vos livrables marketing à l'aide du modèle de brief de campagne marketing de ClickUp

Ce modèle permet aux entreprises de définir des objectifs de campagne clairs pour aligner leur stratégie marketing, de réfléchir à des idées créatives pour maximiser l'impact et l'engagement, et d'organiser les livrables pour chaque étape de la campagne marketing.

En parlant de campagnes marketing, vous pouvez également essayer d'utiliser le modèle Marketing Teams de ClickUp pour organiser vos tâches et suivre la progression des projets.

ClickUp AI comble vos lacunes en matière de marketing

Mike Coon, responsable de programme chez DISH, note:

ClickUp Brain est comme un membre à temps plein de notre équipe. C'est une application géniale. Elle est si facile à utiliser et permet de gagner tellement de temps. Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper une question comme « Quelles sont les dernières nouvelles de ce projet ? » et j'obtiens une liste entièrement mise en forme de tout ce qui s'est passé au cours de la période que je souhaite consulter.

ClickUp Brain est comme un membre à temps plein de notre équipe. C'est une application géniale. C'est tellement facile et ça fait gagner tellement de temps. Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper une question comme « Quelles sont les dernières nouvelles de ce projet ? » et j'obtiens une liste entièrement mise en forme de tout ce qui s'est passé au cours de la période que je souhaite consulter.

ClickUp fait passer l'IA pour le marketing à un niveau supérieur grâce à des informations basées sur l'IA, une documentation centralisée, une collaboration en temps réel et des flux de travail automatisés. Grâce à cela, votre équipe peut travailler plus intelligemment, et non plus dur.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp, c'est gratuit, et faites passer votre stratégie marketing au niveau supérieur !