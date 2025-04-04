ClickUp vs. Clockify : quel outil est le meilleur pour le suivi du temps ?

Le temps. C'est la seule chose dont personne ne semble avoir assez, avec des tâches inachevées, des délais de travail imminents et des validations personnelles qui exigent une attention constante.

Mais à quel point savez-vous où va réellement votre temps ?

Est-ce que vous faites des estimations ou utilisez des feuilles de calcul pour enregistrer manuellement le temps passé sur les tâches ? C'est la voie rapide vers la confusion et les heures perdues. Heureusement, les outils modernes de suivi du temps des projets permettent de mieux organiser les choses.

Si vous cherchez une application de suivi du temps, vous avez probablement vu ClickUp et Clockify, deux bons choix pour suivre la progression d'un projet. Mais lequel convient le mieux à votre flux de travail ?

Dans ce guide, nous mettrons fin au débat ClickUp vs. Clockify en comparant en détail leurs fonctionnalités et leurs points forts.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Commencez à suivre le temps dans ClickUp Surveillez le temps, définissez des estimations de durée, ajoutez des notes aux entrées de temps et accédez aux rapports de temps où que vous soyez grâce au chronomètre global de ClickUp

👀 Le saviez-vous ? Le changement de contexte ronge silencieusement la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent de la gestion des plateformes, des e-mails et des allers-retours entre les réunions.

ClickUp, l'application « Tout pour le travail », est conçue pour regrouper toutes vos tâches, avec leurs estimations de durée, en un seul endroit. Elle consolide vos projets, vos documents et vos discussions dans un seul outil alimenté par l'IA.

Utilisez-le comme outil de gestion des tâches et de gestion du temps des projets pour optimiser vos flux de travail et atteindre vos objectifs plus rapidement. Profitez du suivi du temps natif dans l'application web ainsi qu'avec l'extension gratuite ClickUp pour Chrome.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de priorisation, ce qui peut entraver une priorisation efficace. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps de ClickUp, optimisées par l'IA, peuvent vous aider à transformer ces approximations en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même suggérer des fenêtres de concentration optimales pour les tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

Fonctionnalités de ClickUp

Voici pourquoi ClickUp est l'un des meilleurs outils de suivi et de gestion du temps :

1. ClickUp Suivi du temps des projets

Suivez le temps passé à chaque étape d'un projet grâce aux fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp

Grâce aux fonctionnalités de suivi du temps des projets de ClickUp, vous pouvez suivre le temps passé sur chaque tâche et sous-tâche de manière granulaire, de quelques secondes à plusieurs jours

Démarrez et arrêtez des chronomètres sur des tâches, enregistrez manuellement la durée et catégorisez les entrées pour de meilleurs rapports. Des fonctionnalités avancées telles que le temps facturable, les estimations de durée et les rapports détaillés aident les équipes à rester productives tout en garantissant une budgétisation précise des projets.

2. Gestion du temps ClickUp

Ajustez la date d'échéance d'une tâche qui en bloque d'autres, et ClickUp modifiera automatiquement les dates d'échéance des tâches dépendantes

Pourquoi certaines personnes gèrent-elles mieux leur emploi du temps chargé que d'autres ? Le secret réside souvent dans la gestion du temps, et ClickUp vous aide à gérer votre temps plus efficacement.

La suite de gestion du temps ClickUp redéfinit la manière dont votre équipe suit et répartit le temps au sein des projets.

Commencez par enregistrer la durée directement dans les tâches à l'aide de plateformes de bureau, mobiles ou de navigateur pour contrôler précisément l'allocation du temps. Paramétrez les durées prévues pour les tâches et les sous-tâches afin de faciliter la planification de la charge de travail et la gestion des attentes. Faites la différence entre les heures facturables et non facturables pour rationaliser la facturation et les processus de rapports internes.

ClickUp vous permet de planifier facilement des tâches en les faisant glisser et en les déposant dans l'interface du Calendrier ClickUp. Il fournit une assistance pour les vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Vous pouvez même ajuster la date d'échéance d'une tâche et ClickUp mettra automatiquement à jour toutes les sous-tâches dépendantes afin de préserver l'échéancier du projet.

Enfin, vous pouvez générer des rapports et des relevés de temps personnalisés dans ClickUp pour examiner les entrées de temps afin d'analyser votre productivité et d'améliorer l'allocation des ressources. ​

🧠 Fait amusant : ClickUp s'intègre à divers outils tiers de suivi du temps, tels que Time Doctor, Clockify et Toggl, pour consolider vos entrées de temps dans un seul outil. C'est ce qu'on appelle gagner en efficacité et en temps !

3. ClickUp Calendrier

Organisez et suivez facilement vos tâches avec le Calendrier ClickUp pour afficher votre travail plus clairement

Le Calendrier ClickUp affiche toutes vos validations en un seul endroit. Utilisez-le pour regrouper vos calendriers de travail, personnels et sociaux en un seul endroit et dites adieu aux doubles réservations, aux échéances manquées et aux changements d'outils.

De plus, vous pouvez personnaliser l'affichage de votre calendrier pour afficher vos agendas quotidiens, hebdomadaires ou mensuels afin de mieux forfait votre travail.

Le filtrage avancé permet de mettre en évidence les tâches clés, tandis que l'interface glisser-déposer vous permet de reprogrammer rapidement les réunions et les validations. Grâce aux suggestions du Calendrier ClickUp AI, vous pouvez trouver les blocs de temps optimaux pour traiter vos tâches en attente, planifier des réunions avec vos collègues et souffler un peu !

Pour un suivi avancé du temps, ClickUp propose des tableaux, des feuilles de calcul, des dossiers et des listes prédéfinis pour aider les entreprises à suivre la progression des projets. Il comprend également des modèles de suivi et d'étude du temps pour faciliter la gestion des tâches. Ces modèles rationalisent les délais, l'attribution des tâches et le suivi de la progression, ce qui permet de maintenir les projets sur la bonne voie avec un minimum d'effort.

Une fois votre durée enregistrée, ClickUp vous permet d'ajouter rapidement des étiquettes et de rechercher des entrées : simple, efficace et conçu pour gagner du temps.

📮ClickUp Insight : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions indiquent que les travailleurs du savoir pourraient passer près de 308 heures par semaine en réunion dans une entreprise de 100 personnes ! Mais que diriez-vous de réduire le temps passé en réunion ? L'environnement de travail unifié de ClickUp réduit considérablement le nombre de réunions inutiles ! 💫 Résultats réels : Des clients comme Trinetix ont réduit de 50 % le nombre de réunions en centralisant la documentation des projets, en automatisant les flux de travail et en améliorant la visibilité entre les équipes grâce à notre application Tout pour le travail. Imaginez que vous puissiez récupérer des centaines d'heures de productivité chaque semaine !

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Clockify ?

via Clockify

Alors que ClickUp rassemble tous vos outils de productivité dans une seule application, Clockify se concentre fortement sur les fonctionnalités de relevés de temps et d'heures facturables. Les grandes organisations utilisent généralement la plateforme pour ses portails clients, ses alertes et ses notifications qui tiennent les équipes informées de la progression des projets. La fonctionnalité de planification des employés simplifie également la planification des équipes.

Pour les entreprises ayant des équipes plus importantes, Clockify permet de suivre les tâches des employés, d'attribuer efficacement les projets et d'afficher clairement la progression. Il améliore également la visibilité des activités de l'équipe, ce qui permet de rester informé plus facilement de l'évolution des projets.

💡Conseil de pro : Utilisez la matrice d'Eisenhower ou un cadre de priorité similaire pour classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Concentrez-vous sur les tâches à fort impact qui favorisent la progression tout en déléguant ou en planifiant les tâches moins critiques. Cela vous permet de consacrer votre temps à ce qui compte le plus plutôt que de vous laisser absorber par un travail fastidieux.

Fonctionnalités de Clockify

Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités les plus appréciées de Clockify, du suivi du temps aux rapports détaillés, toutes conçues pour stimuler la productivité et maintenir les projets sur la bonne voie.

1. Suivi du temps

via Clockify

Le suivi du temps avec Clockify est simple, que vous utilisiez l'application de bureau, l'application mobile ou les extensions de navigateur. Il fonctionne également parfaitement sur Chrome, Firefox et Edge.

Les administrateurs peuvent configurer des appareils comme des bornes sur site pour faciliter le suivi du temps, et les chefs de projet peuvent ajouter directement le temps de leurs équipes. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent ajuster leurs entrées de temps et ajouter du temps manuel. Pour plus de précision, les administrateurs peuvent activer l'arrondi à des fins de paie.

Si vous êtes un employé, cliquez simplement sur le bouton Lecture ▶️ pour commencer, sélectionnez un client, un projet et une tâche, puis cliquez sur le bouton ⏹️ Arrêter lorsque vous avez terminé. Vous pouvez également ajouter des étiquettes pour les rapports, marquer le temps comme facturable ou non facturable et suivre les pauses

En tant que manager, vous obtenez un affichage complet des activités de votre équipe, y compris les pauses. Cependant, vous ne pouvez pas imposer de durées de pause spécifiques ou forcer directement les pointages de sortie, sauf si vous créez une activité personnalisée telle que « Pause » dans le système

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Clockify

2. Suivi automatique

via Clockify

Si vous avez besoin de suivre automatiquement le temps de vos tâches en fonction de l'activité de l'ordinateur, l'outil de suivi automatique de Clockify vous évite de devoir démarrer ou arrêter manuellement les chronomètres.

Les utilisateurs peuvent choisir des applications et des sites Web spécifiques à suivre et personnaliser les intervalles d'enregistrement pour un contrôle encore plus précis de leur suivi du temps.

3. Intégrations

via Clockify

Avec plus de 80 intégrations, Clockify se connecte à de nombreuses applications et outils populaires, dont ClickUp !

L'intégration de Clockify à ClickUp fonctionne parfaitement pour tous les niveaux de forfait. Que vous suiviez le temps sur un bureau ou via Google Chrome, vous pouvez facilement enregistrer les heures passées sur n'importe quelle tâche ou projet.

🧠 Fait amusant : Une étude de Microsoft a révélé que les employés passent environ 57 % de leur journée de travail à communiquer. Cela représente environ 4 heures et 33 minutes passées à envoyer des e-mails, à participer à des réunions et à discuter avec leur équipe.

Tarifs Clockify

Free

Basic : 4,99 $/mois par utilisateur

Standard : 6,99 $/mois par utilisateur

Avantage : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 14,99 $/mois par utilisateur

*suite de productivité : 15,99 $/mois par utilisateur

📖 Lire aussi : Comment utiliser le Time Blocking pour booster la productivité : conseils et modèles

Comparaison des fonctionnalités de ClickUp et Clockify

Maintenant, analysons les fonctionnalités de ClickUp et Clockify pour voir quel logiciel de suivi du temps et de gestion de projet répond le mieux à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous une comparaison côte à côte :

Fonctionnalités ClickUp Clockify Suivi du temps Outil de suivi du temps intégré avec entrée manuelle Suivi du temps automatique et manuel Gestion des tâches Gestion avancée des tâches, tâches récurrentes, dépendances Suivi des tâches de base avec des chronomètres Suivi de projet Choisissez parmi plus de 15 vues, y compris les diagrammes de Gantt, les échéanciers et la vue Charge de travail. Obtenez des relevés de temps détaillés et personnalisables Relevés de temps, rapports détaillés Intégrations plus de 1 000 intégrations, dont Slack, Zapier plus de 80 intégrations, dont Trello, Asana Fonctionnalités de l'équipe Utilisateurs illimités, permissions, vues Charge de travail Suivi de base de l'équipe, rôles limités Personnalisé Tableaux de bord personnalisés, modèles, automatisation Étiquettes de base, libellés de projet Prix Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 4,99 $/mois Sécurité Sécurité de niveau entreprise Performances standard Sécurité

Voici un aperçu plus détaillé des fonctionnalités et des gagnants de chaque catégorie.

1. Options de suivi du temps

Clockify est un outil de suivi du temps, que vous utilisiez le chronomètre intégré ou que vous enregistriez les heures manuellement. Il vous aide à voir où va le temps, à suivre les heures des employés, à atteindre les cibles, à ajouter des notes et à vérifier le travail, ce qui est parfait pour respecter le budget des projets.

ClickUp, quant à lui, offre un suivi du temps flexible directement intégré à votre environnement de travail, là où les projets sont exécutés. Vous pouvez suivre le temps passé sur les tâches, les affichages, les relevés de temps ou l'extension Chrome très pratique.

Une barre de progression affiche le temps suivi par rapport aux estimations de durée dans ClickUp; les entrées facturables sont disponibles sur les forfaits supérieurs. Les outils de rapports et les tableaux de bord de ClickUp vous donnent également un aperçu de vos données de temps sur tous les appareils.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour sa flexibilité et son intervalle d'options de suivi du temps

2. Gestion de projet

Clockify vous aide à suivre la progression des projets et les indicateurs clés tout en classant le temps en facturable ou non facturable. Vous pouvez attribuer des tâches, comparer le temps suivi et le temps estimé, et définir des taux de projet personnalisés, ce qui est idéal pour les équipes qui travaillent avec des clients ou des délais.

ClickUp, quant à lui, est un outil de gestion de projet complet qui permet de configurer des flux de travail personnalisés, de développer des connaissances partagées via ClickUp Docs et de créer des tableaux de bord en temps réel qui permettent aux équipes de rester en mouvement et d'améliorer leur façon de travailler. Il rationalise les projets personnels et professionnels grâce à l'automatisation sans code et à des outils de rédaction, de gestion des connaissances et de gestion des tâches basés sur l'IA.

Laissez ClickUp Brain écrire pour vous afin de gagner du temps et de réduire vos efforts !

Un outil qui se démarque ? ClickUp Brain, un assistant IA qui :

Trouvez rapidement des réponses dans vos tâches, documents et discussions dans ClickUp

Automatisation des mises à jour de projets et des résumés de tâches avec StandUp par l'IA

Rédige et peaufine du contenu comme des e-mails, des articles de blog, des rapports de projets, etc. à partir d'invites, d'instructions simples

🏆 Gagnant : ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Du suivi du temps à la récupération des données dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, elle permet vraiment de tout garder au même endroit.

3. Rapports et analyses

Clockify et ClickUp permettent tous deux de suivre et d'analyser les données de temps, mais ils adoptent des approches différentes.

Clockify propose trois rapports : des rapports de synthèse pour un aperçu du temps, de l'activité et des utilisateurs ; des rapports détaillés qui ventilent les tâches, le nombre total d'heures et les montants facturables ; et des rapports hebdomadaires qui fournissent un instantané du temps suivi. Les rapports peuvent être filtrés par jour, activité ou utilisateur et partagés aux formats CSV, Excel ou PDF.

ClickUp agit comme un centre de contrôle de l'entreprise, permettant aux utilisateurs de créer des tableaux de bord personnalisés avec des diagrammes, des graphiques et des tableaux de données par glisser-déposer. Ces tableaux de bord aident les équipes à suivre la progression des projets, à suivre les indicateurs clés, y compris les tendances temporelles, et à obtenir des informations précieuses pour optimiser leur approche.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte sur Clockify grâce à ses tableaux de bord personnalisables, qui résument l'activité du projet et vous donnent des mises à jour en temps réel sur des statistiques importantes telles que le temps passé sur les tâches.

🧠 Anecdote : Stanley Security, un utilisateur de ClickUp, a constaté une baisse de 50 % du temps passé à créer et partager des rapports après être passé à ClickUp. Dans ClickUp, les nombres ne font pas que s'additionner, ils racontent une histoire !

4. Compatibilité des plateformes

ClickUp et Clockify offrent tous deux un accès multi-appareils, ce qui vous permet de suivre le temps et de gérer les tâches où que vous soyez.

Clockify travaille sur les applications de bureau, les applications web et les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox. Il assiste Windows, Mac, Linux, Android et iOS, ce qui facilite l'enregistrement des heures depuis n'importe quel appareil.

ClickUp permet de garder la productivité à portée de main grâce à ses applications Windows, Mac et Linux. Ses applications mobiles pour iPhone, iPad et Android vous permettent de rester connecté et de gérer vos tâches lors de vos déplacements.

🏆 Gagnant : C'est une égalité. ClickUp et Clockify sont tous deux bien présents sur plusieurs plateformes d'appareils, ce qui facilite le suivi.

📖 À lire également : Modèles gratuits de planning quotidien en Word, Excel et ClickUp

ClickUp vs. Clockify sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour voir ce que les gens pensent de ClickUp par rapport à Clockify.

Un Redditor de la communauté r/ClickUp a fait l'éloge de la plateforme pour son outil de suivi :

Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à l'outil de suivi du temps intégré à ClickUp, mais il est vraiment efficace et permet de suivre le temps passé sur les tâches au cas où les clients souhaiteraient une facturation détaillée. Et un simple tableau de bord affiche toutes les heures du mois, par espace, ce qui correspond à ce que je facture.

Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à l'outil de suivi du temps intégré à ClickUp, mais il est vraiment efficace et permet de suivre le temps consacré aux tâches au cas où les clients souhaiteraient une facturation détaillée. Et un simple tableau de bord affiche toutes les heures du mois, par espace, ce qui correspond à ce que je facture.

Un autre utilisateur du subreddit r/productivity a expliqué pourquoi il penchait pour Clockify :

Clockify est facile à utiliser et j'ai adoré le fait qu'il soit gratuit.

Clockify est facile à utiliser et j'ai adoré le fait qu'il soit gratuit.

Les discussions entre les utilisateurs du suivi du temps mettent en évidence certains points communs :

Clockify est apprécié pour son suivi simple et son prix abordable

ClickUp se distingue par son approche de gestion de projet tout-en-un

Ces deux outils aident les équipes à maîtriser leurs heures de travail et leur productivité

Les capacités de personnalisation et de rapports jouent un rôle important dans les préférences des utilisateurs

Ces informations s'alignent sur notre comparaison des fonctionnalités, mais offrent un contexte réel sur la manière dont chaque outil s'adapte aux différents flux de travail.

Choisissez ClickUp pour suivre facilement le temps passé sur les projets

Le verdict est tombé : ClickUp arrive en tête !

Alors que Clockify excelle dans le suivi simple du temps, ClickUp va plus loin avec de puissants outils de gestion de projet. Des flux de travail personnalisables, des tableaux de bord en temps réel, des dépendances entre les tâches et des fonctionnalités de collaboration en équipe en font une solution plus complète.

ClickUp ne s'arrête pas là. Grâce à ses puissantes ClickApps, ses notifications intelligentes et son automatisation basée sur l'IA, il aide les équipes à rester productives et organisées dans tous les services.

Vous voulez voir ces fonctionnalités en action ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence !