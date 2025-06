Motion vs Google Agenda : quel outil de planification est le meilleur ?

Il est 9 h, vous regardez votre calendrier, une grille organisée de réunions, de délais et de tâches personnelles. Votre journée semble gérable, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.

Une réunion se prolonge, un e-mail urgent apparaît et, soudain, votre emploi du temps est bouleversé. Vous vous démenez pour vous adapter, réorganisez manuellement votre emploi du temps et espérez n'avoir rien manqué d'important. Pire encore ? Ce temps que vous aviez réservé pour travailler sur des idées pour une campagne à venir ? Quelqu'un vous l'a volé avec une réunion improvisée !

Ce scénario se produit souvent dans nos vies bien remplies, lorsque nous jonglons entre nos engagements professionnels et nos tâches personnelles. Le véritable défi consiste à gérer les imprévus et à rester productif lorsque les choses changent inévitablement.

Dans cet article, nous comparons Motion et Google Agenda afin de déterminer lequel vous aidera à organiser votre calendrier avec souplesse et facilité.

En bonus, nous vous présenterons un calendrier alimenté par l'IA qui vous permettra enfin de contrôler votre journée.

👀 Le saviez-vous ? 78 % des personnes estiment que leur planning de réunions est toujours ou parfois hors de contrôle.

⏰ Résumé en 60 secondes Motion et Google Agenda sont deux outils de planification puissants, mais répondent à des besoins différents. Voici un comparatif : Motion : idéal pour les professionnels qui souhaitent disposer d'un assistant intelligent alimenté par l'IA pour planifier automatiquement leur journée, redéfinir les priorités des tâches et ajuster dynamiquement les plannings sans effort manuel. Google Agenda : idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'un calendrier clair et fiable pour gérer leurs réunions, définir des rappels et rester synchronisés dans l'écosystème Google Workspace. Comparaison des fonctionnalités de Motion et Google Agenda : Planification et hiérarchisation des tâches : Motion planifie automatiquement les tâches en fonction de leur priorité et de leur disponibilité. Google Agenda prend en charge la création de tâches de base via Google Tasks, mais tout doit être planifié manuellement. Expérience utilisateur : Google Agenda est simple, intuitif et facile à adopter. Motion offre une automatisation plus avancée, mais peut nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs. Intégrations : Motion se connecte à des outils tels que Google Agenda, ClickUp, Trello et Zoom. Google Agenda s'intègre nativement à Gmail, Google Meet et à des centaines d'applications via Zapier. ClickUp comble le fossé en offrant des fonctionnalités puissantes de planification, de gestion des tâches et de collaboration d'équipe dans une plateforme unifiée : Le calendrier ClickUp vous permet de planifier et de gérer vos tâches, évènements et réunions en un seul endroit

Les tâches ClickUp se connectent de manière transparente à votre calendrier, afin que rien ne passe entre les mailles du filet

ClickUp Brain propose des notes, des résumés de réunion et des informations sur la productivité grâce à l'IA

ClickUp Docs, Tableaux blancs et Chat facilitent la planification, la collaboration et l'exécution en équipe

Motion vs Google Agenda en un coup d'œil

Avant d'entrer dans les détails, voici un bref comparatif des principales différences entre Motion et Google Agenda :

Fonctionnalité Motion Google Agenda Gestion des tâches Priorisation avancée des tâches et gestion de projet assistée par l'IA Création de tâches de base (via Google Tasks) Planification automatique et blocage de temps Planifie automatiquement les tâches et bloque des plages horaires dans votre calendrier en fonction des priorités et du temps disponible Pas de fonctionnalité de planification automatique/blocage automatique des créneaux horaires Intégration avec d'autres outils S'intègre à des outils tels que Google Agenda, ClickUp, Slack, Asana, etc. S'intègre à Google Workspace (Gmail, Google Meet, etc.) Affichages personnalisés Offre des vues personnalisables pour les tâches et les évènements (Groupe, Trier, Vue Liste, Vue Kanban) Affichages personnalisés limités (jour, semaine, mois) Tarifs Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7,20 $ par utilisateur et par mois Fonctionnalités de base Accent mis sur la productivité et la gestion intelligente des tâches Principalement axé sur la planification de calendriers

Qu'est-ce que Motion ?

via Motion

Motion est un outil de planification et de productivité alimenté par l'IA qui vous aide à gérer automatiquement votre temps en intégrant vos tâches et vos évènements de calendrier. Il se synchronise avec Google Agenda, Outlook et les plateformes de gestion des tâches populaires telles que ClickUp, Asana et Trello pour créer un agenda quotidien optimisé.

Motion hiérarchise les tâches en fonction de leur urgence et de leurs échéances. Il ajuste dynamiquement votre planning à mesure que de nouvelles tâches apparaissent ou que celles existantes changent. L'outil alloue automatiquement du temps pour les réunions, le travail approfondi et les pauses, garantissant ainsi que votre journée est équilibrée et que les tâches essentielles sont achevées à temps.

Fonctionnalités de Motion

Découvrez les fonctionnalités clés de Motion qui peuvent vous aider à gérer efficacement votre emploi du temps.

1. Calendrier IA

via Motion

Le calendrier IA de Motion hiérarchise automatiquement vos tâches et les planifie de manière optimale, vous permettant ainsi de respecter vos délais sans surcharger votre charge de travail.

Il vous suffit de définir vos heures de travail, et Motion mappe vos réunions et tâches, et concentre votre temps dans un planning personnalisé qui vous permet de rester productif et équilibré. Si vous êtes surchargé, il vous avertit et ajuste votre forfait, afin que vous ne manquiez jamais une échéance ou ne vous épuisiez pas à essayer d'en respecter une.

2. Gestion des tâches et blocage de temps

via Motion

Motion comprend un gestionnaire de tâches où vous pouvez rapidement ajouter des tâches à faire. Vous pouvez créer des tâches quotidiennes ou hebdomadaires, et Motion bloquera automatiquement le temps nécessaire dans votre calendrier pour vous assurer qu'elles soient terminées.

Définissez des plages horaires personnalisées pour chaque tâche, et Motion les planifiera en conséquence. Toutes les informations relatives aux tâches sont stockées de manière centralisée pour faciliter leur accès.

3. Assistant de réunion IA

via Motion

Avec l'assistant de réunion IA de Motion, vous pouvez personnaliser vos préférences de réunion en fonction de votre style de travail unique, qu'il s'agisse de réunions consécutives, de sessions matinales ou de vendredis sans réunion.

Définissez une limite quotidienne pour vos réunions. Une fois cette limite atteinte, votre calendrier bloque le reste, ce qui évite les surréservations. Motion génère automatiquement une page de réservation personnalisée qui reflète vos disponibilités. Partagez-la avec vos collègues ou vos clients pour les aider à organiser rapidement une réunion.

Vous pouvez créer des modèles de planification sur mesure pour les réunions internes, les appels aux clients, les réunions avec les investisseurs ou les discussions avec les prospects, en choisissant la durée et les créneaux horaires qui vous conviennent.

👀 Le saviez-vous ? Motion utilise un algorithme unique appelé The Happiness Algorithm pour créer automatiquement votre planning. Sa mission ? Augmenter votre bonheur et votre productivité, car accomplir ses tâches devrait être source de satisfaction !

Tarifs Motion

Essai gratuit

Pro IA : 19 $/mois par utilisateur

IA Business : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

📮 Insight ClickUp : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et administratives. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis en place une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à consolider jusqu'à plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, où les tâches et les réunions peuvent être facilement attribuées à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

Qu'est-ce que Google Agenda ?

via Google Agenda

Google Agenda (qui fait partie de Google Workspace) est un outil de planification et de gestion du temps basé sur le cloud. Il vous permet de créer, gérer et partager des évènements, des rendez-vous et des rappels sur tous vos appareils.

Vous pouvez planifier des évènements ponctuels ou récurrents, définir des rappels personnalisés et recevoir des notifications. Il s'intègre parfaitement aux autres outils Google Workspace, tels que Gmail et Google Meet, ce qui permet la création automatique d'évènements à partir d'e-mails (tels que des invitations à des réunions ou des détails de vol) et la planification directe de visioconférences.

Cette application de calendrier offre également des fonctionnalités de collaboration, vous permettant ainsi de partager des calendriers avec vos collègues, d'inviter d'autres personnes à des évènements et de définir des permissions d'affichage ou de modification en cours.

Fonctionnalités de Google Agenda

Voici les principales fonctionnalités qui font de Google Agenda un outil de planification utile :

1. Tous vos calendriers en un seul endroit

via Google Agenda

Google Agenda organise tous vos évènements (professionnels, personnels et autres) dans une seule vue, vous évitant ainsi d'avoir à jongler entre plusieurs applications. Vous pouvez voir tout d'un seul coup d'œil, des réunions virtuelles aux dîners de famille. Grâce à cette structure unifiée, vous pouvez rapidement vérifier les disponibilités, définir des rappels et résoudre les conflits d'horaires.

La superposition de calendriers est une fonctionnalité premium des forfaits Google Workspace Business et Enterprise.

2. Détection automatique des évènements

via Google Agenda

Google Agenda détecte automatiquement les évènements tels que les réservations de vol, les réservations d'hôtel ou les invitations à des réunions dans Gmail et les ajoute à votre calendrier, réduisant ainsi les entrées manuelles.

💡Conseil de pro : Si vous avez un compte professionnel ou scolaire, vous pouvez configurer un emplacement de travail et utiliser les options de réponse spécifiques à cet emplacement. Lorsque vous répondez Oui à un évènement, la réponse par défaut sera automatiquement : Une salle de réunion si vous participez depuis votre bureau

Un emplacement virtuel si vous vous connectez depuis votre domicile ou un autre emplacement

3. Informations sur le temps

via Google Agenda

Disponible dans certains forfaits Google Environnement de travail, Time Insights analyse les données de votre calendrier pour vous montrer combien de temps vous passez en réunion, identifier les collaborateurs fréquents et visualiser vos habitudes de travail. Il vous aide à comprendre et à optimiser votre répartition du temps.

Tarifs de Google Agenda

Forfait Free

Business Starter : 7,20 $/utilisateur par mois (Google Workspace)

Business Standard : 14,40 $/utilisateur par mois (Google Workspace)

Forfait Business : 21,60 $ par utilisateur et par mois (Google Workspace)

Enterprise : Tarification personnalisée (Google Workspace)

🧠 Anecdote : Faites défiler suffisamment loin et Google Agenda vous permet de planifier des évènements jusqu'en 9999 ! Prêt à noter votre prochaine réunion avec les robots qui dirigeront le monde ?

Motion vs Google Agenda : comparaison des fonctionnalités

Google Agenda est un excellent outil gratuit pour gérer vos évènements, mais ce n'est qu'un calendrier. Motion, quant à lui, ajoute une couche intelligente à Google Agenda, vous aidant à mieux gérer vos tâches en utilisant l'intelligence artificielle pour planifier votre journée, un peu comme le ferait un assistant personnel.

Examinons maintenant ces différences en détail :

1. Planification des tâches

Motion élimine le stress lié à la gestion des tâches en redéfinissant automatiquement les priorités de votre emploi du temps. Si une réunion de dernière minute ou une tâche imprévue survient, Motion s'adapte en un seul clic. Il trouve les moments les plus opportuns dans votre emploi du temps et insère intelligemment les tâches dans votre journée, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie sans avoir à tout réorganiser manuellement.

Si vous avez une tâche à accomplir qui est de très haute priorité, vous pouvez la marquer comme tâche « ASAP » (à faire dès que possible) et elle aura la priorité sur toutes les autres tâches.

Google Agenda vous permet de créer des tâches dans l'application via Gmail ou Google Tasks. Vous sélectionnez la date et l'heure auxquelles vous prévoyez d'achever chaque tâche, puis, une fois celle-ci terminée, vous la marquez comme achevée.

Bien que cela offre un moyen simple de gérer votre liste de tâches, l'ensemble du processus est manuel. Vous devez ajouter vos tâches et les détails pertinents une par une. Il n'y a pas d'option pour définir les priorités des tâches ou réorganiser intuitivement le calendrier.

🏆Gagnant : Motion. Il est plus flexible : il réajuste automatiquement votre planning en fonction de votre calendrier et vous permet également de hiérarchiser les tâches importantes.

2. Interface et facilité d'utilisation

L'application Motion dispose d'une interface élégante et moderne qui intègre les tâches, les réunions et les notes dans un flux de travail fluide. Cependant, ses fonctionnalités complexes peuvent rendre son utilisation difficile pour les débutants.

Des éléments clés tels que la planification intelligente des tâches et le blocage dynamique du temps nécessitent un certain temps d'apprentissage. Bien qu'élégante, l'interface de l'application peut sembler intimidante si vous n'êtes pas familier avec ces outils avancés.

D'autre part, Google Agenda offre une expérience beaucoup plus simple. Son design épuré et ses commandes intuitives facilitent la création d'évènements, la configuration de rappels et l'organisation. Il n'y a pas de courbe d'apprentissage abrupte, juste des fonctionnalités simples qui vous permettent de rester organisé.

🏆Gagnant : Google Agenda. Il est principalement conçu pour la gestion essentielle d'un calendrier et dispose d'une interface simple et conviviale.

👀 Le saviez-vous ? Lorsqu'on a demandé à 11 000 personnes à travers le monde pourquoi elles utilisaient les applications de leurs marques préférées, les principales raisons invoquées étaient : « facilité d'utilisation » (35 %), « simplifie ma vie » (31 %) et « me fait gagner du temps » (27 %).

3. Intégrations natives

Vous pouvez intégrer Motion à plusieurs outils technologiques, tels que Google Agenda, Gmail, Google Meet, Microsoft Teams, Microsoft Outlook 365, Zoom, iCloud Calendar, Siri, Zapier et Zoom.

D'autre part, Google Agenda s'intègre parfaitement aux autres outils Google Workspace, tels que Google Docs, Sheets, Tasks et Meet, pour n'en citer que quelques-uns. Vous pouvez également utiliser Zapier pour connecter votre Google Agenda à ClickUp, Trello, Google Sheets, Airtable, HubSpot, Asana, Calendly, et bien plus encore.

🏆Gagnant : Égalité. Motion et Google Agenda offrent tous deux des intégrations robustes.

Motion vs Google Agenda sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs réels sur leur expérience avec Motion et Google Agenda. Nous avons trouvé des avis mitigés.

Certains utilisateurs apprécient particulièrement la façon dont Motion a remplacé d'autres outils dans leur flux de travail et automatisé la planification des tâches.

flip4life dit :

Motion a remplacé Asana, TickTick et Google Agenda pour moi (et mon équipe). Sa principale valeur réside dans le fait qu'il permet de se déconnecter totalement de ce que vous devez faire ensuite. Il hiérarchise efficacement les tâches à accomplir en fonction des délais et de leur urgence. Ainsi, chaque fois que j'ouvre l'application, elle m'indique simplement ce que je dois faire en fonction des tâches à accomplir et des délais.

Motion a remplacé Asana, TickTick et Google Agenda pour moi (et mon équipe). Sa principale valeur réside dans le fait qu'il permet de se déconnecter totalement de ce que l'on doit faire ensuite. Il hiérarchise efficacement les tâches à accomplir en fonction des délais et de leur urgence. Ainsi, chaque fois que j'ouvre l'application, elle m'indique simplement ce que j'ai à faire, en fonction des tâches à accomplir et des délais.

En approfondissant nos recherches, nous avons découvert que certains utilisateurs estiment que Motion n'offre pas beaucoup plus que les fonctionnalités de Google Agenda. Ils trouvent que la saisie des tâches et les décisions constantes à prendre concernant les durées prennent plus de temps, ce qui entraîne une surcharge mentale.

Crisistalker dit

Cela demandait trop de configuration et de « bidouillage » à mon goût. Je dirais que c'est un bon outil, mais pas un bon outil de saisie rapide. Pour saisir une tâche basique, je devais à chaque fois réfléchir au temps que cela allait me prendre, au projet auquel elle appartenait, etc. Cela demandait trop de changements de contexte à mon cerveau. De plus, cela signifiait que mon calendrier était toujours plein, ce qui me causait beaucoup de stress et empêchait les autres de s'inscrire dans mon calendrier sans que je doive aller dans l'outil et modifier les choses. Cela fonctionnait donc pour planifier mes semaines, mais pas pour l'exécution de ma vie quotidienne (car les choses changent tellement).

Cela demandait trop de configuration et de « bidouillage » à mon goût. Je dirais que c'est un bon outil, mais pas un bon outil de saisie rapide. Pour saisir une tâche basique, je devais à chaque fois réfléchir au temps que cela allait me prendre, à quel projet cela appartenait, etc. Cela demandait trop de changements de contexte à mon cerveau. De plus, cela signifiait que mon calendrier était toujours plein, ce qui me causait beaucoup de stress et empêchait les autres de s'inscrire dans mon calendrier sans que je doive aller dans l'outil et modifier les choses. Cela fonctionnait donc pour planifier mes semaines, mais pas pour l'exécution de ma vie quotidienne (car les choses changent tellement).

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Motion et Google Agenda

Vous connaissez déjà ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Avec une vue Calendrier native, de puissantes fonctionnalités de gestion des tâches et des intégrations utiles, ClickUp est une excellente alternative à Google Agenda qui vous permet de respecter votre emploi du temps et de vous adapter facilement aux changements de plans.

L'avantage n° 1 de ClickUp : le calendrier ClickUp AI

Glissez-déposez des tâches dans le calendrier ClickUp et gérez votre planning en toute flexibilité

Le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp est un hub de planification complet qui regroupe la gestion des tâches, la planification des réunions et la coordination des évènements dans un seul et même environnement de travail puissant. Que vous planifiez votre journée de travail ou organisiez les jalons de votre équipe, le calendrier ClickUp vous permet de tout gérer facilement en un seul endroit.

Avec ClickUp Calendrier, vous pouvez :

Créez et gérez des évènements directement dans ClickUp : ajoutez des participants, des descriptions de réunion et même des liens pour rejoindre la réunion

Planifiez des réunions personnelles ou d'équipe , synchronisez-les avec Google Agenda ou Outlook, et consultez tous vos rendez-vous à côté de vos tâches

Passez d'un affichage quotidien, hebdomadaire, mensuel ou personnalisé pour visualiser votre temps de la manière qui vous convient le mieux

Glissez-déposez des tâches ou des évènements pour les reprogrammer instantanément, sans avoir à changer d'onglet pour mettre à jour les échéanciers

Que vous planifiez l'échéancier d'un projet ou réserviez des réunions, vous aurez la flexibilité nécessaire pour vous adapter à la volée sans perdre de vue les priorités clés.

De plus, grâce à la synchronisation bidirectionnelle des calendriers, vous pouvez aligner parfaitement vos calendriers externes (tels que Google Agenda, Apple Calendrier et Outlook) afin de ne jamais manquer une mise à jour, quel que soit l'endroit où elle est planifiée.

Vous pouvez également synchroniser la vue Calendrier de ClickUp avec Google Agenda, Apple Agenda, Calendly ou Outlook Agenda pour une gestion plus centralisée des tâches.

Atout n° 2 de ClickUp : ClickUp AI Notetaker

Capturez chaque détail sans effort avec Notetaker de ClickUp

Le ClickUp AI Notetaker est votre assistant de réunion intégré, conçu pour enregistrer, transcrire et résumer automatiquement les réunions afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Que vous soyez en synchronisation avec une équipe, en appel avec un client ou en session de brainstorming, l'AI Notetaker permet à tout le monde de rester aligné sans effort manuel.

Avec l'outil de prise de notes IA de ClickUp, vous pouvez :

Rejoignez et enregistrez automatiquement des réunions sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Obtenez des résumés, des éléments d'action et des décisions clés générés par l'IA, directement dans votre environnement de travail

Liez les notes de réunion à des tâches ou à des documents pour un suivi sans faille

Collaborez sur des notes en temps réel et partagez-les instantanément avec vos collègues ou les parties prenantes

Plus besoin de jongler avec vos notes tout en essayant de rester concentré sur la discussion. L'IA Notetaker de ClickUp garantit que vos réunions sont exploitables, organisées et accessibles à toute l'équipe.

De plus, toutes les notes sont stockées dans un hub central, ce qui vous permet de revenir sur les discussions passées, de rechercher des transcriptions et de conserver le contexte entre les projets sans changer d'outil.

Atout n° 3 de ClickUp : intégrations natives

Si vous préférez Zoom pour les visioconférences, vous pouvez démarrer une réunion Zoom directement à partir d'une tâche ClickUp, grâce à l'intégration native de ClickUp avec Zoom.

Lorsque la réunion commence, un lien pour y participer est automatiquement publié dans les commentaires de la tâche (à partir de laquelle vous démarrez la réunion), informant votre équipe qu'elle peut se joindre à vous. Une fois la réunion terminée, ClickUp ajoute un autre commentaire à la tâche, comprenant des détails tels que la date, l'heure, la durée et les participants, ainsi qu'un lien facultatif vers l'enregistrement.

Rejoignez une réunion Zoom directement depuis votre tâche ClickUp

ClickUp Meetings vous aide également à documenter vos réunions, de la création des agendas à la prise de notes pendant les réunions, en passant par la génération de transcriptions.

Avantage n° 4 de ClickUp : les documents et tâches ClickUp

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour définir les objectifs d'une réunion, créer un agenda et enregistrer le compte rendu de la réunion. ClickUp Docs offre une collaboration virtuelle, vous permettant ainsi de travailler en temps réel avec les membres de votre équipe à distance et de modifier votre document à plusieurs.

Ajoutez des checklists et cochez-les une fois que vous en avez discuté pendant la réunion. Mettez en évidence les points clés de la discussion et les points à retenir à l'aide de puces, de caractères gras, d'italiques ou de barrés. Ajoutez des checklists, insérez des tableaux pour visualiser de grandes quantités d'informations et intégrez des captures d'écran, des PDF ou d'autres fichiers directement dans votre document pour une consultation rapide.

Agissez instantanément sur vos documents ClickUp à l'aide des commandes slash

Pour rendre les réunions plus efficaces, ClickUp Tasks vous permet de créer une nouvelle tâche directement dans Docs. Par exemple, si le compte rendu de la réunion indique que l'équipe commerciale doit examiner la campagne de vente pour les fêtes, vous pouvez convertir le texte en une tâche traçable et l'attribuer au service commercial.

Lorsque les réunions s'éternisent et qu'il y a beaucoup de discussions à résumer, utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA de la plateforme, pour générer automatiquement des transcriptions de réunion. C'est rapide, précis et cela vous évite d'avoir à prendre des notes manuellement.

Modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Obtenez trois modèles Organisez votre emploi du temps avec le modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Au lieu de vous démener pour organiser votre semaine à plusieurs endroits, le modèle de planificateur de calendrier ClickUp vous offre une disposition prête à l'emploi pour aligner les tâches, les échéanciers et les priorités, sans partir de zéro.

Il est idéal pour les équipes ou les particuliers qui souhaitent mieux structurer leur processus de planification :

Mappez votre semaine à l'avance avec des créneaux horaires et des échéances clairs pour vos tâches

Attribuez la propriété et suivez la progression sans avoir à créer un système à partir de zéro

Identifiez les surcharges ou les obstacles avant qu'ils ne viennent perturber votre semaine

Personnalisez les vues en fonction de votre style de planification : objectif quotidien ou aperçu hebdomadaire global

Le modèle comprend un onglet Résumé qui classe les tâches par statut (En attente, En cours, Terminé, etc.) afin que vous puissiez évaluer instantanément ce qui avance et ce qui nécessite votre attention.

Que vous soyez chef de projet planifiant des sprints ou freelance bloquant le travail d'un client, ce modèle vous aide à rester concentré et à avancer rapidement, sans aucune installation fastidieuse.

Gérez votre calendrier plus efficacement avec ClickUp

Si vous recherchez la simplicité, Google Agenda est la solution idéale pour une planification basique. Mais si vous avez besoin d'un outil plus complet, avec des fonctionnalités telles que la hiérarchisation intelligente des tâches et les ajustements automatiques, Motion est l'outil qu'il vous faut.

Vous voulez le meilleur des deux mondes ? Continuez à utiliser Google Agenda comme base pour vos évènements et rendez-vous, tandis que Motion booste votre productivité grâce à ses fonctionnalités avancées basées sur l'IA.

Cependant, Google Agenda et Motion ne permettent pas de gérer les tâches en parallèle de votre planning. Pour une solution véritablement tout-en-un, vous avez besoin d'un outil qui offre des fonctionnalités de gestion des tâches, de planification et de gestion du calendrier. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp vous permet de décomposer les tâches en étapes réalisables, de fixer des délais, de suivre la progression et de collaborer avec des équipes, le tout dans la même interface. La vue Calendrier est entièrement intégrée à vos tâches (et se synchronise avec votre Google Agenda si vous l'utilisez), afin que vous puissiez voir exactement comment se présente votre journée, votre semaine ou votre mois.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp ! ✅