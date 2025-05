Modèles de checklist de mariage gratuits pour une planification sans stress

Tomber amoureux était la partie la plus facile ; organiser un mariage, c'est autre chose !

Les mariages évoquent de belles fleurs, des retrouvailles joyeuses et, bien sûr, des déclarations d'amour éternel. Si seulement la gestion des listes d'invités, la réservation des prestataires, le suivi du budget et le fait de s'assurer que l'on n'oublie pas que tante Mabel a une allergie mortelle au poisson n'en faisaient pas partie. 🥲

La planification d'un mariage peut rapidement passer d'excitante à accablante, à moins que vous ne bénéficiez d'une aide supplémentaire. Et nous ne parlons pas d'un organisateur de mariage coûteux.

Un bon modèle de checklist de mariage peut vous soulager d'une partie de votre charge de travail. Il décomposera toutes vos tâches étape par étape, vous permettra de rester organisé et de ne rien oublier, de l'envoi des invitations à la planification de votre lune de miel.

Pour simplifier les choses, nous avons rassemblé 15 modèles gratuits de checklist de mariage pour couvrir chaque partie de votre processus de planification. Alors, respirez profondément, vous y êtes presque ! ♥️

🌎 Fait amusant : la taille du marché mondial des services de mariage était estimée à 182,56 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre près de 420 milliards de dollars d'ici 2030 !

Que sont les modèles de checklist de mariage ?

Les modèles de checklist de mariage sont des outils simples qui vous aident à planifier et à organiser les tâches liées à votre mariage. Ils listent tout ce que vous avez à faire, comme réserver un lieu, envoyer des invitations et engager des prestataires. Ces modèles vous permettent de garder le cap en décomposant les tâches à faire en étapes claires.

Vous pouvez les personnaliser en fonction de votre forfait mariage, en ajoutant ou en supprimant des tâches selon vos besoins.

Ils comprennent souvent des échéanciers, des outils de suivi du budget et des organisateurs de liste d'invités pour faciliter la planification et la rendre moins stressante.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de checklist de mariage ?

Le modèle de checklist ultime pour l'organisation d'un mariage doit faciliter la planification et l'organisation. Il doit couvrir toutes les tâches essentielles, vous aider à respecter le calendrier et être suffisamment flexible pour s'adapter à vos projets de mariage uniques.

Voici en quoi consiste un bon modèle :

Couvre les tâches principales telles que la réservation d'un lieu, la gestion des invités et l'embauche de prestataires

Organise les tâches par priorité ou par échéancier pour une planification précise

Permet une personnalisation pour ajouter ou supprimer des tâches selon les besoins

Suivi du budget pour garder le contrôle des dépenses

Fournit un espace pour les notes ou les rappels afin de gérer les changements de dernière minute

Simplifie la planification et garantit qu'aucun détail important n'est oublié

15 modèles gratuits de checklist de mariage

Que vous ayez besoin d'aide pour le suivi des dépenses, la gestion de votre liste d'invités ou le respect de votre échéancier, ClickUp , l'application Tout pour le travail, dispose d'un modèle pour vous aider à rester organisé et à éviter le stress.

Voici 15 modèles gratuits de checklist de mariage pour vous aider à garder la tête froide et à maîtriser votre grand jour !

1. Modèle de planificateur de mariage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait mariage de rêve avec le modèle de planificateur de mariage ClickUp

Le modèle de planificateur de mariage ClickUp est parfait pour les couples qui souhaitent disposer d'une feuille de route claire et exploitable pour la planification de leur mariage. Ce modèle permet de tout organiser en un seul endroit, de la réservation d'un lieu et des prestataires à la création d'un échéancier de mariage et au suivi des dépenses.

Ce modèle de planification de mariage couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier un mariage en douceur :

Listes de tâches personnalisées : Répartissez les tâches en catégories telles que Lieu, Restauration, Photographie et Liste des invités, avec des échéances, des assignés et des rappels

Vue Tableau : Visualisez les tâches dans une disposition de type Kanban pour hiérarchiser les tâches urgentes

Suivi du budget : Suivi des dépenses estimées par rapport aux dépenses réelles dans toutes les catégories pour éviter les dépassements de budget

Collaborez en temps réel : Travaillez avec votre partenaire, votre famille ou votre organisateur de mariage pour rester sur la même longueur d'onde tout au long du processus de planification

♥️ Idéal pour : Les couples qui souhaitent contrôler l'intégralité de la planification de leur mariage, de la gestion des tâches au suivi du budget, le tout au même endroit.

💡 Conseil de pro : si vous créez un site web de mariage, regroupez tous les détails clés tels que la date, le lieu, le lien de réponse et le registre dans une section facile à naviguer. Cela vous évite de répondre plusieurs fois aux mêmes questions et permet aux invités de rester informés.

2. Modèle de checklist de préparation de mariage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez sur la bonne voie avec le modèle de checklist de préparation de mariage ClickUp pour les invitations, la décoration et bien plus encore

Le modèle de checklist de préparation de mariage ClickUp est conçu pour vous aider à rester à jour dans toutes les listes de tâches avant le mariage, qu'il s'agisse de confirmer les réservations des fournisseurs, de finaliser la liste des invités ou d'organiser les décorations. Ce modèle est structuré comme une checklist claire, étape par étape, pour vous assurer de ne rien oublier.

Ce modèle s'adapte à l'échéancier de votre mariage grâce à des outils de planification flexibles :

Sections de tâches personnalisées : Organisez les tâches par échéancier, comme « Six mois avant » pour la réservation des fournisseurs ou « Un mois avant » pour les réponses aux invitations

Libellés de priorité : attribuez une priorité élevée, moyenne ou faible pour vous concentrer sur les tâches urgentes

Afficher le calendrier : Visualisez les échéances et les jalons clés autour de la date de votre mariage

♥️ Idéal pour : Les couples qui souhaitent disposer d'une checklist détaillée et chronologique pour s'assurer de ne pas perdre de vue leur planning de mariage.

À lire également : Comment utiliser l'IA pour la planification d'évènements

3. Modèle de planification d'évènements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les détails de votre mariage avec le modèle de planification d'évènements ClickUp pour les listes d'invités, les fournisseurs et les horaires

Le modèle de planification d'événements ClickUp est idéal pour les couples qui organisent plusieurs événements liés au mariage, tels qu'une fête de fiançailles, une douche nuptiale, un dîner de répétition et le jour du mariage lui-même. Au lieu de gérer des forfaits éparpillés, ce modèle regroupe tout dans un seul environnement de travail.

La capacité de ce modèle de planification d'évènements à créer des listes de tâches distinctes pour chaque évènement est puissante. Par exemple :

Fête de fiançailles : réservation du lieu, liste des invités, traiteur, décorations

Cérémonie de mariage : Diagramme des places, confirmation des prestataires, itinéraire du jour du mariage

Réception : Liste de lecture musicale, disposition des tables, forfait menu

Le modèle comprend également un outil de suivi budgétaire intégré pour chaque évènement, afin de vous assurer de ne pas dépasser votre budget. Grâce aux dépendances des tâches de ClickUp, vous pouvez vous assurer que les tâches essentielles [comme l'envoi des invitations] sont achevées avant les tâches dépendantes [comme la confirmation du nombre d'invités].

♥️ Idéal pour : Les couples qui gèrent plusieurs évènements et qui souhaitent une gestion précise des tâches, une budgétisation et une visibilité de l'échéancier.

4. Modèle ClickUp pour l'organisation d'évènements

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez votre processus de planification à l'aide du modèle ClickUp Event Planners conçu pour faciliter la planification d'un mariage

Le modèle ClickUp pour les organisateurs d'évènements est conçu pour les organisateurs professionnels qui gèrent des mariages de grande envergure. Cependant, il est tout aussi utile pour les couples qui souhaitent une approche très structurée de la planification de leur mariage.

L'agenda numérique est fourni avec des listes de tâches préétablies pour les différentes phases de l'organisation du mariage, telles que :

Avant le mariage : budgétisation, contrats avec les fournisseurs, création de la liste des invités

Coordination de l'évènement : Finalisation de l'échéancier, diagrammes des places, visites guidées des fournisseurs

Après le mariage : Suivi des cadeaux, notes de remerciement, paiements post-évènement

Il offre également une assistance pour le partage de fichiers, vous permettant de télécharger les contrats des fournisseurs, les plans d'étage et les listes d'invités. De plus, vous pouvez créer un échéancier clair pour le jour du mariage afin que tout le monde, du traiteur au photographe, sache exactement ce qui se passe et à quel moment.

♥️ Idéal pour : Les couples qui planifient un mariage à grande échelle ou qui travaillent avec un organisateur de mariage professionnel.

À lire également : Modèles gratuits de run of show dans Excel et ClickUp

5. Modèle de ClickUp pour la planification d'un évènement unique

Obtenir le modèle gratuit Forfait mariage parfait avec le modèle de ClickUp pour l'organisation d'évènements d'une journée

Le modèle de forfait événementiel ClickUp est parfait pour les couples qui ont juste besoin de planifier leur mariage sans autres évènements avant la cérémonie. Il est simple, direct et hyper-concentré sur les activités essentielles du jour du mariage.

Le modèle vous aide à établir un échéancier détaillé du jour du mariage, en répartissant les tâches comme suit :

Installation de la cérémonie

Arrivée des fournisseurs

Places des invités

Flux de la réception

Une fonctionnalité remarquable de ce modèle est sa dépendance des tâches pour une meilleure productivité. Par exemple, vous pouvez créer une dépendance qui empêche la tâche « Installer les décorations » d'être marquée comme achevée tant que « Livrer les décorations au lieu de réception » n'est pas terminé. Cela élimine la confusion de dernière minute et garantit une exécution sans faille.

♥️ Idéal pour : Les couples qui se concentrent uniquement sur la planification de leur mariage sans gérer plusieurs évènements.

Avec ClickUp, nous pouvons nous concentrer et créer des dépendances entre les tâches et les services pour savoir quelles tâches sont importantes et empêcher les autres services de réaliser les leurs.

Avec ClickUp, nous pouvons nous concentrer et créer des dépendances entre les tâches et les services pour savoir quelles tâches sont importantes et empêcher les autres services de réaliser les leurs.

6. Modèle de compte rendu d'évènement ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Partagez facilement votre vision du mariage grâce au modèle de briefing d'évènement ClickUp pour une communication claire

Le modèle de dossier d'événement ClickUp est une version condensée d'un forfait complet pour un évènement. Il est parfait pour fournir aux fournisseurs, aux membres de la famille et aux coordinateurs un aperçu clair du jour de votre mariage.

Ce modèle reprend les détails essentiels, tels que :

Date, heure et emplacement de l'évènement

Coordonnées des fournisseurs

Nombre d'invités

Échéancier final du jour du mariage

C'est un outil précieux pour s'assurer que tout le monde, de votre photographe à votre traiteur, est sur la même page sans avoir à passer au crible de longs forfaits.

♥️ Idéal pour : Les couples qui souhaitent un résumé simplifié et de haut niveau de l'évènement à partager avec les fournisseurs et la famille.

🧠 Fait amusant : Dans la Rome antique, les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur s'habillaient de la même manière que les mariés pour confondre les mauvais esprits et protéger le couple du mal. On croyait que cette tradition éloignait la malchance et garantissait un mariage sans accroc !

7. Modèle de planification d'évènements ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez des mariages de grande envergure grâce au modèle de planification d'évènements de grande ampleur ClickUp pour une coordination sans faille

Le modèle de planification d'évènements ClickUp Large est parfait pour les mariages de grande envergure avec des listes d'invités importantes, de multiples prestataires et une logistique complexe.

Ce modèle permet de tout structurer si vous prévoyez un mariage avec des centaines d'invités, plusieurs lieux et des évènements sur plusieurs jours [comme les célébrations avant le mariage et les brunchs après le mariage].

Le modèle vous permet de diviser votre évènement en catégories telles que :

Gestion des invités : Suivi des réponses, des restrictions alimentaires et de la disposition des places

Gestion des fournisseurs : Suivi des délais contractuels, des paiements des acomptes et des coordonnées des fournisseurs

Planification logistique : Gérer les horaires de transport, les réservations d'hôtel et les temps d'installation des évènements

L'un des principaux avantages de ce modèle est la possibilité de créer des échéanciers détaillés pour les évènements. Par exemple, vous pouvez planifier la mise en place du décor de 8 h à 10 h, l'arrivée des invités de 16 h à 17 h et le début de la cérémonie à 17 h 30, pour garantir le bon déroulement de l'évènement. La vue Gantt de ClickUp offre également une vue d'ensemble de l'enchaînement des tâches.

♥️ Idéal pour : Les couples qui prévoient de grands mariages avec plus de 150 invités, des évènements de plusieurs jours ou des mariages à l'étranger.

8. Modèle de budget pour évènement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos dépenses de mariage à l'aide du modèle de budget d'évènement ClickUp pour respecter votre budget

Le modèle de budget d'évènement ClickUp vous aide à suivre chaque dollar dépensé pour votre mariage, afin qu'il n'y ait pas de surprises en cours de route. Que vous travailliez avec un budget strict ou que vous souhaitiez simplement organiser vos dépenses, ce modèle vous permet de tenir compte de chaque coût. Vous pouvez :

Classez les dépenses par catégorie (lieu, traiteur, décorations, photographie et divertissement, par exemple)

Comparez les coûts estimés et les coûts réels pour respecter votre budget

Suivi des paiements ou des acomptes en attente pour éviter les surprises financières de dernière minute

Attribuez des propriétaires de budget pour chaque catégorie, par exemple, demandez à vos parents de s'occuper de la restauration pendant que vous vous occupez du lieu

En regroupant tout au même endroit, vous pouvez facilement voir où va votre argent et ajuster le tir si nécessaire.

♥️ Idéal pour : Les couples qui souhaitent obtenir une ventilation détaillée de leur budget de mariage par catégorie.

👀 Le saviez-vous ? Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les couples commencent généralement à rechercher et à planifier leur mariage 15 à 16 mois à l'avance.

9. Modèle de gestion d'évènements ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez plusieurs évènements de mariage avec le modèle de gestion d'évènements ClickUp

Le modèle de gestion d'évènements ClickUp est un outil robuste conçu pour les couples qui souhaitent une approche professionnelle de la planification de leur mariage. Si vous travaillez avec une équipe de prestataires, des membres de votre famille ou un organisateur de mariage, ce modèle vous servira de hub central pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Ce modèle comprend :

Attribution des tâches : Attribuez des tâches aux fournisseurs, aux membres de la famille ou aux coordinateurs du mariage, telles que l'installation de la décoration, l'enregistrement des invités ou la restauration

Afficher l'échéancier : Suivi des délais de dépôt, des confirmations des fournisseurs et des visites des lieux

Gestion du budget : Ventilez les dépenses par catégorie (traiteur, tenue de mariage, robes des demoiselles d'honneur, lieu, photographie) et surveillez les paiements

Ce qui rend ce modèle unique, c'est sa fonctionnalité de collaboration intégrée. Vous pouvez ajouter des fournisseurs tels que des fleuristes, des traiteurs et des décorateurs à votre environnement de travail ClickUp. Ainsi, ils reçoivent des mises à jour en temps réel, ce qui réduit les malentendus et élimine le besoin de faire constamment le suivi par e-mail.

♥️ Idéal pour : Les couples qui travaillent avec des organisateurs de mariage, des fournisseurs et de grandes équipes qui ont besoin d'une gestion des tâches de niveau professionnel.

10. Modèle de planification de fête ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez des fêtes de mariage inoubliables grâce au modèle de planification de fêtes ClickUp pour une gestion facile

Le modèle de planification de fête ClickUp est parfait pour les couples qui planifient des évènements avant le mariage tels que les fêtes de mariage, les enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, les fêtes de fiançailles ou les dîners de répétition. Il vous aide à tout organiser, des listes d'invités à la planification de la décoration, sans surcharger votre checklist principale de mariage.

Les fonctionnalités clés de ce modèle de planification de fête incluent :

Gestion de la liste des invités : Suivi des réponses, des préférences alimentaires et du nombre de personnes

Décoration et planification des fournisseurs : Créez des listes de tâches pour les décorations, le traiteur, la musique et la photographie

Suivi du budget : Contrôlez les dépenses de chaque évènement séparément de votre budget principal de mariage

Vous pouvez également créer des échéanciers distincts pour chaque évènement. Par exemple, la fête de fiançailles peut avoir lieu de 17 h à 22 h, tandis que le dîner de répétition peut avoir lieu de 18 h à 21 h. Ce niveau de détail permet d'organiser tous les évènements précédant le mariage sans qu'ils ne se chevauchent.

♥️ Idéal pour : Les couples qui prévoient plusieurs évènements avant le mariage.

💡 Conseil de pro : l'organisation d'un mariage peut vite devenir chaotique, alors clarifiez les choses avec une checklist de mariage imprimable et une feuille de calcul du budget du mariage. La checklist vous aide à suivre des tâches telles que la réservation des prestataires ou l'envoi des invitations, tandis que la feuille de calcul du budget vous permet de contrôler vos dépenses.

11. Modèle de checklist et d'organisateur de fête Excel par Microsoft 365

via Microsoft 365

Le modèle Excel Party Planner and Checklist de Microsoft 365 est un modèle simple et sans fioritures pour gérer les événements précédant le mariage, tels que les fêtes de fiançailles, les enterrements de vie de jeune fille ou de garçon. Il est parfait si vous préférez travailler avec des feuilles de calcul plutôt qu'avec un logiciel de gestion de projet d'événement.

Ce modèle de checklist Excel comprend :

Suivi de la liste des invités : Suivi facile des réponses, du nombre de personnes et de la disposition des places

Répartition du budget : Suivi de vos dépenses estimées par rapport aux dépenses réelles pour la restauration, la décoration et les divertissements

Checklist des tâches : Créez une liste des tâches étape par étape avec des échéances pour vous assurer que rien n'est oublié

♥️ Idéal pour : Les couples qui prévoient de petits évènements avant le mariage, comme des fêtes de fiançailles, des showers ou des dîners.

👀 Le saviez-vous ? En moyenne, les couples font appel à 14 prestataires pour leur mariage, en se fiant largement aux avis et recommandations. Environ 30 % des couples font également appel aux services d'un organisateur de mariage, les organisateurs à service complet et les coordinateurs de jour étant les choix les plus populaires.

12. Modèle de checklist de mariage Excel par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de checklist de mariage Excel de Vertex42 propose une checklist de planification de mariage détaillée et préétablie pour les couples qui préfèrent une planification sous forme de feuille de calcul. Ce modèle comprend des listes complètes de tâches et un suivi du budget, ce qui permet de conserver facilement toutes les informations relatives au mariage sur une seule feuille.

C'est parfait si vous préférez travailler hors ligne ou partager la progression de l'organisation de votre mariage en mettant en forme un tableur que vous connaissez bien.

Les fonctionnalités clés comprennent :

*liste de tâches préétablie : couvre les tâches allant de la sélection du lieu à la gestion de la liste des invités

Suivi du budget : Suivi des coûts prévus par rapport aux coûts réels pour chaque catégorie (lieu, décoration, restauration)

Suivi des fournisseurs : enregistrez les coordonnées des fournisseurs, les contrats et les calendriers de paiement

♥️ Idéal pour : Les couples qui préfèrent planifier leur mariage à l'aide de feuilles de calcul avec un suivi précis du budget et une gestion des tâches.

13. Modèle de checklist pour la planification d'un mariage par Canva

via Canva

Le modèle de checklist de planification de mariage de Canva est une checklist visuelle magnifiquement conçue, adaptée aux couples qui souhaitent une expérience de planification esthétique. Ce modèle combine un design épuré avec une organisation pratique des tâches pour s'assurer que rien n'est négligé.

C'est l'idéal si vous voulez une checklist de mariage visuellement attrayante qui sert également de tableau d'ambiance ou de suivi d'inspiration.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Répartition visuelle des tâches : Cochez les tâches telles que « Réserver le lieu », « Envoyer les invitations » ou « Engager un photographe »

Suivi de l'échéancier : Suivez les tâches en fonction de l'échéancier du mariage : 12 mois avant, six mois avant, etc.

Design personnalisable : ajustez les polices de caractères, les couleurs et les titres pour qu'ils correspondent au thème de votre mariage

♥️ Idéal pour : Les couples qui aiment les checklists visuellement attrayantes et faciles à utiliser, avec des options de design personnalisables.

14. Modèle de checklist de mariage simple et minimaliste par Canva

via Canva

Le modèle de checklist de mariage simple et minimaliste de Canva est idéal pour les couples qui préfèrent une approche claire et épurée de la planification de leur mariage. Il propose une checklist minimaliste d'une seule page qui met en évidence uniquement les tâches essentielles, éliminant ainsi le sentiment de surcharge.

Ce modèle est parfait pour les couples qui recherchent la simplicité sans sacrifier la fonctionnalité. Si vous trouvez les modèles de planification détaillés trop compliqués, cette checklist offre une alternative rafraîchissante.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Design minimaliste : disposition épurée avec des listes de tâches et des délais clairs

Suivi des tâches essentielles : couvre les tâches à faire absolument, comme la réservation du lieu, l'essayage de la robe de mariée et l'envoi des invitations

Sections personnalisables : ajoutez vos tâches ou sections pour les adapter à votre mariage

♥️ Idéal pour : Les couples qui préfèrent une approche claire et simple de la planification du mariage, sans détails excessifs.

15. Modèle de checklist pour l'organisation d'un mariage par The Knot

via The Knot

Le modèle de checklist pour l'organisation d'un mariage de The Knot est l'un des modèles les plus complets et les plus utilisés dans le secteur.

Créée par des experts en organisation de mariage, elle décompose les tâches en fonction d'un échéancier recommandé (12 mois, neuf mois, six mois, etc.) et couvre chaque détail.

L'un des avantages les plus remarquables est le réseau de fournisseurs intégré de The Knot. Vous pouvez trouver des fournisseurs recommandés et réserver des services directement à partir de votre checklist, ce qui vous évite de devoir effectuer des recherches en ligne.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Tâches pré-remplies : Inclut automatiquement les tâches standard d'un mariage telles que « Réserver le photographe » ou « Commander le gâteau »

Gestion des fournisseurs : Suivi facile des informations sur les fournisseurs, des calendriers de paiement et des coordonnées

Échéancier : Recommandations intégrées basées sur la date de votre mariage, pour vous assurer de respecter le calendrier

♥️ Idéal pour : Les couples qui souhaitent une checklist de planification de mariage préétablie et approuvée par le secteur, avec des recommandations de prestataires.

Restez organisé et profitez d'un mariage sans stress

Planifier un mariage peut sembler insurmontable. Il y a tellement de tâches, de délais et de décisions à gérer ! Mais avec la bonne checklist, vous pouvez rester organisé et sans stress.

Ces modèles gratuits de checklist de mariage décrivent tout, des listes d'invités et des réservations de fournisseurs aux budgets et aux échéanciers, pour vous aider à garder le contrôle.

Que vous planifiez un mariage intime en petit comité ou une grande célébration, ClickUp dispose d'un modèle adapté à vos besoins. Ces modèles, en particulier, facilitent la gestion des tâches, la communication avec les fournisseurs et le suivi de votre budget, le tout en un seul endroit.

Vous passerez moins de temps à vous stresser pour les détails et plus de temps à profiter du voyage.

Choisissez celui qui vous convient le mieux, commencez à cocher les tâches et rapprochez-vous du mariage de vos rêves, sans le chaos ! Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez à planifier dès aujourd'hui !