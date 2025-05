Modèle gratuit de notes infirmières pour une documentation précise des patients

Alors que les notes d'un médecin documentent souvent le diagnostic d'un patient, les notes d'infirmières permettent de suivre les symptômes, les signes vitaux et l'état de santé général d'un patient.

Ces notes sont la clé d'une documentation plus détaillée des soins. Elles aident à identifier les traitements primaires et secondaires et fournissent une assistance précise et continue aux patients.

Cependant, pour être pertinentes et efficaces, les notes de soins infirmiers doivent être structurées, pertinentes et ciblées. Comme l'explique ce commentaire Reddit d'un fournisseur, prestataire de soins de santé :

Ne soyez pas l'infirmière qui écrit une note disant « L'infirmière a évalué la douleur. Le patient a déclaré que la douleur était de 3/10 avec une douleur LLE qui est douloureuse. L'infirmière a proposé du Tylenol et le patient a accepté. L'infirmière a pris du Tylenol et l'a administré. Certaines infirmières inscrivent 10 à 15 fois par jour des informations inutiles comme celle-ci (nous faisons des diagrammes d'échelles de douleur qui détaillent tout cela)

Ne soyez pas l'infirmière qui écrit une note disant « L'infirmière a évalué la douleur. Le patient a déclaré que la douleur était de 3/10 avec une douleur LLE qui est douloureuse. L'infirmière a proposé du Tylenol et le patient a accepté. L'infirmière a pris du Tylenol et l'a administré. Certaines infirmières inscrivent 10 à 15 fois par jour des informations inutiles comme celle-ci (nous faisons des diagrammes d'échelles de douleur qui détaillent tout cela)

Pour améliorer la clarté, l'efficacité et la conformité réglementaire, nous avons établi une liste de modèles de notes de soins infirmiers structurés conçus pour fournir une assistance à la documentation précise.

Que sont les modèles de notes infirmières ?

Les modèles de notes infirmières sont des outils structurés qui fournissent une assistance pour une documentation infirmière précise et des objectifs de symptômes, favorisent la continuité et aident à respecter les normes légales et professionnelles.

Un modèle de documentation infirmière bien conçu garantit que les observations, les interventions et les réponses des patients sont enregistrées de manière cohérente et complète.

Voici comment :

✅ Comprend des champs pour les signes vitaux, les médicaments, les évaluations et la réponse du patient aux soins fournis

✅ Assistance pour mettre en forme les notes, SOAP, PIE et les entrées intégrées au DSE

✅ Aide les infirmières à saisir des données subjectives et objectives au cours du processus de soins infirmiers

✅ Améliore la communication entre les membres de l'équipe interdisciplinaire, les membres de la famille et les autres professionnels de santé

✅ Garantit la conformité réglementaire et fournit un enregistrement légal du traitement et de l'évaluation

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de notes infirmières ?

Vous connaissez donc les bases des notes infirmières. Cependant, un modèle de note infirmière efficace peut simplifier le processus de documentation et protéger votre licence.

Voici ce qui distingue les très bonnes notes de soins infirmiers des autres :

Langage objectif et factuel : Évitez les suppositions ou les reproches. Documentez clairement la condition du patient, ses symptômes et sa réponse (par exemple, « Pansement retiré ; drainage purulent noté ; plaie nettoyée et pansée à nouveau. »)

Structure simplifiée : incluez les éléments essentiels aux soins du patient : signes vitaux, interventions, évaluation, médicaments et soins fournis. Ignorez les entrées redondantes ou non pertinentes

*documentation légalement défendable : Assurez-vous que vos notes d'infirmière sont conformes à la réglementation, qu'elles apportent une assistance en matière de continuité et qu'elles tiennent la route devant un tribunal si nécessaire

*diagrammes efficaces : évitez la surdocumentation. Restez concis, concentré et aligné sur ce qui figure déjà dans les diagrammes de flux ou le dossier du patient

Facilite la collaboration : clarifie les choses pour les autres membres de l'équipe, les membres de l'équipe interdisciplinaire et les professionnels de santé qui examinent le dossier

les 20 meilleurs modèles de notes infirmières

Que vous soyez un nouveau diplômé ou un infirmier expérimenté, la rédaction de notes infirmières à l'aide de modèles de référence constitue une assistance pour de meilleurs soins aux patients. Voici les 20 meilleurs modèles que vous pouvez utiliser dans différentes situations cliniques.

1. Modèle de notes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Optimisez les flux de travail infirmiers en coulisses grâce au modèle de notes ClickUp

Bien qu'il n'ait pas été conçu par défaut pour le secteur de la santé, le modèle de notes ClickUp est un excellent outil pour les infirmières gestionnaires, les éducateurs ou toute personne chargée de projets ou d'initiatives dans le domaine de la santé.

Ce modèle de ClickUp permet de tout organiser, des calendriers d'orientation et protocoles de travail aux projets d'amélioration de la qualité, en particulier lorsque plusieurs membres de l'équipe doivent y avoir accès.

Considérez ce modèle de note comme votre centre de commande pour la documentation infirmière non clinique, parfait pour la documentation au niveau des administrateurs et la gestion des initiatives multidisciplinaires.

✨ Idéal pour : les infirmières gestionnaires et les éducateurs qui organisent les protocoles de travail par équipe, l'intégration des médecins et les flux de travail non cliniques de l'équipe.

2. Modèle de diagramme médical ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Essayez une version moderne du modèle de diagramme médical qui a fait ses preuves avec le modèle de diagramme médical ClickUp

Si vous travaillez dans un paramètre clinique où la rapidité, la précision et la clarté sont importantes (c'est-à-dire partout dans le secteur de la santé), le modèle de diagramme médical ClickUp offre un moyen numérique et propre de gérer les dossiers des patients.

Ce modèle est particulièrement utile pour les cliniques de soins ambulatoires, les fournisseurs de télésanté ou les cabinets privés qui cherchent à simplifier la documentation. Grâce à un stockage cloud consultable, des fonctionnalités d'accès rapide et des champs personnalisables, ce modèle aide les infirmières et les fournisseurs à repérer rapidement les signaux d'alerte, comme les médicaments à haut risque ou les antécédents complexes.

Autre point positif : le modèle de diagramme médical ClickUp peut compléter d'autres fonctionnalités, telles que l'organisation des données non-DME, la planification des flux de travail des soins ou la préparation des notes pour les réunions quotidiennes de l'équipe.

✨ Idéal pour : les infirmières dans les cliniques, les cabinets privés ou les paramètres de télésanté qui ont besoin de dossiers patients numériques et structurés.

3. ClickUp Modèle de tableau blanc pour les concepts infirmiers

Obtenir le modèle gratuit Profitez d'un environnement de travail clair et visuel pour mapper des idées complexes grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Nursing Concept

Lorsque vous jonglez entre les forfaits de soins, les directives, les protocoles cliniques et l'éducation des patients, vous avez parfois besoin de tout voir d'un seul coup d'œil.

Une étude a montré que si 96 % des infirmières estimaient que les plans de soins amélioraient l'état des patients et la qualité des soins, seuls 16 % des dossiers de patients en contenaient un.

Le modèle de Tableau blanc ClickUp pour les concepts infirmiers comble ce manque en offrant un espace visuel et intuitif pour organiser les concepts infirmiers.

Que vous décriviez des diagnostics infirmiers ou que vous mappiez des priorités de soins, ce modèle vous aide à décomposer les grandes idées en éléments plus faciles à assimiler. Considérez ce modèle comme un canevas de brainstorming flexible qui transforme des concepts infirmiers abstraits en étapes concrètes.

✨ Idéal pour : les étudiants et les instructeurs en soins infirmiers qui visualisent des plans de soins, des diagnostics ou du contenu éducatif dans un espace collaboratif.

🧠 Fait amusant : Le symbole des soins infirmiers, une lampe, vient de Florence Nightingale, qui a gagné le surnom de « Dame à la lampe » pour ses rondes nocturnes pendant la guerre de Crimée.

4. Modèle de feuille de rapport ClickUp CNA

Obtenir le modèle gratuit En tant qu'infirmier(ère) diplômé(e) d'État, assurez-vous que le bon déroulement des services commence par une organisation solide grâce au modèle de rapport d'infirmier(ère) diplômé(e) d'État de ClickUp

Lorsque vous êtes responsable de plusieurs patients au cours d'une période de travail chargée, la clarté et la cohérence sont essentielles. Le modèle de feuille de rapport ClickUp CNA offre aux infirmiers auxiliaires diplômés un format structuré et facile à utiliser pour assurer le suivi de tous les éléments essentiels (constantes, observations et tâches achevées) en un seul endroit.

Ainsi, au lieu de gérer un million de notes autocollantes ou d'essayer de se souvenir des mises à jour des patients, ce modèle simplifie tout en un seul flux de travail.

✨ Idéal pour : les infirmiers auxiliaires qui souhaitent disposer d'un moyen rapide et organisé de suivre les signes vitaux, les tâches et les observations pendant les quarts de travail au rythme soutenu.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de perdre des idées clés dans un océan de gribouillis ? Comment organiser efficacement vos notes : 10 techniques vous montrent des moyens simples et intelligents de transformer des notes désordonnées en informations prêtes à l'emploi.

5. Modèle de rapport de changement de quart ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Aidez les patients à se sentir plus impliqués et informés dans leurs soins grâce au modèle de rapport de changement de lit ClickUp

Une étude a révélé que seulement 57,6 % des infirmières étaient satisfaites de leur processus de transfert actuel. Alors, que se passe-t-il avec les autres ?

Des transmissions de soins efficaces reposent sur une communication claire et structurée, ce que le modèle de rapport de relève ClickUp offre exactement.

Ce modèle offre un format simple et fiable pour le partage des informations essentielles sur les patients au chevet de ces derniers. Il assure la communication entre les équipes en enregistrant les signes vitaux, les mises à jour des soins, les médicaments et les préoccupations dans un format clair et organisé.

Le résultat : les infirmières peuvent examiner, mettre à jour et confirmer les informations sur place, là où elles sont le plus utiles.

✨ Idéal pour : les infirmières qui transmettent les soins entre les équipes et qui ont besoin d'un format fiable et rapide pour mettre à jour les informations sur les patients.

6. Modèle de gestion des patients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concentrez-vous davantage sur vos patients et moins sur la paperasse grâce au modèle de gestion des patients de ClickUp

Toute personne impliquée dans les soins aux patients connaît ses nombreuses composantes : rendez-vous, conditions, plans de traitement, résultats de tests, et la liste est longue. Le modèle de gestion des patients ClickUp est conçu pour tout simplifier, en offrant aux équipes de soins de santé un hub centralisé et personnalisable pour que tout soit organisé et accessible.

Avec des vues prédéfinies telles que Liste, Tableau, Calendrier et Formulaire, ce modèle permet de visualiser facilement la progression, de coordonner les soins et de planifier les évènements clés. De l'admission aux suivis, le modèle de gestion des patients ClickUp simplifie la collaboration du personnel et améliore la continuité des soins.

✨ Idéal pour : les équipes de santé qui gèrent de multiples points de contact avec les patients, tels que l'admission, les forfaits de soins et les suivis.

7. Modèle de liste de patients ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez une douzaine de patients ou des centaines grâce au modèle de liste de patients ClickUp

Le secret des soins au patient réside dans les soins apportés au patient.

Le secret des soins au patient réside dans les soins apportés au patient.

Et tout commence par le fait de disposer des bons outils, comme une liste de patients bien structurée. Le modèle de liste de patients ClickUp offre un moyen intelligent de consolider et de gérer les données des patients afin que votre équipe puisse travailler efficacement et se concentrer sur la prestation des soins.

Grâce à des fonctionnalités telles que les filtres de recherche, les champs personnalisés et les multiples options d'affichage, ce modèle transforme une simple liste en un puissant logiciel de gestion des patients. Tout, des antécédents médicaux aux coordonnées, est stocké dans un emplacement sécurisé, ce qui facilite les mises à jour et l'accès.

✨ Idéal pour : le personnel clinique qui gère un grand nombre de données, d'antécédents et de dossiers de patients dans un seul tableau de bord.

📖 Lire aussi : Les meilleures applications de prise de notes

8. Modèle de note de soins infirmiers par modèle. Net

Le modèle de note infirmière de Template. Net offre un espace sans fioritures, mis en forme de manière professionnelle, pour enregistrer les informations essentielles sur les patients, les interventions et les résultats.

Qu'il s'agisse de documenter un nouveau symptôme ou de suivre la progression post-intervention, ce modèle vous guide à travers chaque section clé : rapport du patient, signes vitaux, évaluation, interventions et forfait.

✨ Idéal pour : les infirmières qui ont besoin d'un formulaire simple et imprimable pour documenter les signes vitaux, les évaluations et les interventions.

🧠 Fait amusant : il y a quatre fois plus d'infirmières diplômées d'État que de médecins aux États-Unis !

9. Modèle de note de cas pour les soins infirmiers par Template. Net

Détaillé, complet et cliniquement fiable, c'est ce que le modèle de notes de cas pour les soins infirmiers de Template. Net apporte à la table.

Ce modèle est idéal pour les infirmières qui doivent documenter des cas complexes de patients impliquant de multiples diagnostics, médicaments et interventions de soins. Le modèle de note de cas pour les soins infirmiers assiste la continuité et la qualité des soins de l'admission à la maison avec des sections structurées pour les évaluations, les interventions et les résultats des soins.

✨ Idéal pour : Les infirmières en soins de longue durée ou complexes documentent la progression en cours, les médicaments et les contributions multidisciplinaires.

10. Modèle de disposition de note de concept infirmier par Template. Net

Peut-être n'est-ce pas de notoriété publique, mais les infirmières participent également à la recherche en soins infirmiers, à la planification des politiques ou à l'élaboration de programmes. Le modèle de disposition de notes conceptuelles en soins infirmiers de Template. Net peut vous servir de base à ces fins.

Ce modèle est méticuleusement conçu pour aider les infirmières et les éducateurs à formuler les problèmes, proposer des solutions et justifier les interventions par des preuves, le tout dans un format professionnel et organisé.

Le modèle de disposition des notes de concept infirmier est utile pour ceux qui soumettent des propositions à des institutions, des bailleurs de fonds ou des panels universitaires.

✨ Idéal pour : les infirmiers formateurs et les chercheurs qui planifient des études, des programmes ou des propositions de politiques dans des paramètres académiques.

11. Modèle de note de progression infirmière par modèle. Net

Clarté, structure et soins centrés sur le patient : tout est réuni dans le modèle de note de progression infirmière de Template. Net. Avec une section objet et forfait définie, ce modèle permet une prise de décision rapide et une assistance à la continuité des soins.

Ce modèle sert également de pont de communication entre les infirmières et les autres fournisseurs de soins de santé en documentant les mises à jour des patients dans un ton clair et professionnel.

✨ Idéal pour : les infirmiers qui documentent la progression quotidienne des patients en mettant l'accent sur la clarté et la communication.

📮 ClickUp Insight : Le sondage de ClickUp sur l'efficacité des réunions révèle que dans une organisation de 100 personnes, les travailleurs du savoir peuvent consacrer jusqu'à 308 heures par semaine aux réunions ! 😳 Mais voici la bonne nouvelle : grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, vous pouvez réduire considérablement le nombre de ces réunions. Des entreprises comme Trinetix ont constaté une baisse de 50 % du nombre de réunions après avoir centralisé les documents, automatisé les flux de travail et renforcé la transparence au sein de l'équipe, le tout dans ClickUp. Cela représente des centaines d'heures économisées et réinvesties dans un travail productif !

12. Modèle de note de soins infirmiers par Template. Net

Les rencontres avec les patients sont généralement difficiles à consigner par écrit car elles peuvent être nuancées. Ainsi, pour les infirmières qui ont besoin d'un moyen précis et systématique de documenter les rencontres avec les patients, le modèle de note SOAP par l'infirmière. Le modèle Net offre un format éprouvé.

Ce modèle suit la structure classique sujet, objet, évaluation et plan (SOEP), qui permet d'organiser facilement les informations sur le patient.

Ce modèle de Template. Net est particulièrement efficace pour le suivi des symptômes persistants tels que les vertiges ou la gestion des conditions chroniques telles que l'hypertension et le diabète.

✨ Idéal pour : les infirmières qui ont besoin d'un moyen structuré de documenter les symptômes, les évaluations et les forfaits de soins, en particulier pour les visites récurrentes.

📖 À lire également : Comment rédiger des notes de soins infirmiers

13. Modèle de note de transmission de soins infirmiers par Template. Net

Un changement de quart en douceur peut faire toute la différence en matière de sécurité des patients et de continuité des soins, et c'est là que le modèle de note de transfert de soins infirmiers de Template. Net se distingue.

Conçu dans un souci de structure et de clarté, ce modèle aide les infirmières à relayer les informations essentielles sur les patients en les mettant en forme de manière claire et complète. Tout est organisé pour faciliter une communication rapide et complète, des signes vitaux et des médicaments aux résultats de laboratoire et aux tâches en attente.

Ce modèle met également en évidence les signaux d'alerte tels que les risques de chute et les allergies, qui sont utiles pour les équipes très occupées et les environnements à haut risque.

✨ Idéal pour : les infirmiers travaillant dans des unités de soins intensifs qui ont besoin de mises à jour claires et concises entre les quarts de travail.

14. Échantillon de note de sortie d'un modèle de maison de retraite par modèle. Net

Contrairement à la croyance populaire, la planification de la sortie est plus qu'une simple formalité. L'échantillon de note de sortie de modèle de maison de retraite de Template by Template. Net clarifie et documente bien le processus.

Ce modèle présente les éléments clés tels que les résumés de traitement, le statut de santé actuel et les forfaits de soins post-hospitalisation. Avec des recommandations réfléchies pour les soins de suivi et les services d'assistance, ce modèle de notes de soins infirmiers favorise la continuité et minimise le risque de réadmission.

✨ Idéal pour : le personnel des soins de longue durée qui prépare les résidents et leur famille à leur sortie et coordonne les soins de suivi.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion de projet dans le secteur de la santé

15. Modèle de notes infirmières pour les maisons de retraite par Template. Net

Le modèle de notes infirmières pour les maisons de retraite de Template. Net est un outil complet et structuré permettant de dresser un tableau de la condition d'un résident.

Ce modèle aborde en détail tous les aspects cliniques, des plaintes des patients et des évaluations physiques complètes aux mises à jour des soins des plaies. Il est utile à la fois pour surveiller les changements subtils et pour forfaits.

✨ Idéal pour : les équipes des établissements de soins infirmiers qualifiés qui saisissent des notes de soins détaillées, y compris des mises à jour sur les soins des plaies et la mobilité.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de jongler entre la paperasse et les soins aux patients ? Votre guide des meilleurs logiciels de gestion de clinique révèle 10 outils qui vous aident à automatiser les tâches des administrateurs afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte : vos patients.

16. Modèle de note conceptuelle pour école d'infirmières par Template. Net

Les écoles d'infirmières sont pratiquement le fondement de la société pour une promesse de soins de santé de haute qualité. Cependant, pour lancer une école d'infirmières, il faut plus que de la passion.

Le modèle de note conceptuelle pour les écoles d'infirmières de Template. Net constitue une base claire pour quiconque envisage de mettre en place un programme d'enseignement infirmier de haut niveau. Ce modèle permet de s'assurer que rien n'est négligé, de la conception du programme d'études et des publics cibles aux partenariats, en passant par les laboratoires de simulation et la mise en œuvre par étapes.

✨ Idéal pour : les entrepreneurs du secteur de la santé ou les responsables universitaires qui élaborent des forfaits pour de nouveaux programmes de formation en soins infirmiers.

🧠 Fait amusant : les infirmières peuvent aussi aider à gagner des batailles juridiques ! Avec un certificat de consultant juridique en soins infirmiers, les infirmières diplômées peuvent travailler avec des cabinets d'avocats pour examiner des diagrammes, témoigner en tant que témoins experts et décoder le jargon médical dans des affaires à enjeux élevés.

17. Modèle de notes infirmières SBAR par Template. Net

Lorsque la communication doit être précise, claire et rapide, le modèle de notes infirmières SBAR de Template. Net est là pour vous aider.

Construit autour du cadre SBAR (situation, contexte, évaluation et recommandation), ce modèle simplifie l'échange d'informations critiques, en particulier lors des changements d'équipe ou des urgences.

Ce modèle invite les infirmières à documenter les problèmes avec précision, à fournir le contexte essentiel et à recommander les prochaines étapes à suivre.

✨ Idéal pour : les infirmiers en soins intensifs ou dans des environnements au rythme rapide, qui ont besoin d'une méthode de communication rapide et standardisée.

📖 À lire également : Qu'est-ce que la gestion des ressources ?

18. Modèles de notes de soins infirmiers par Text Expander

via Text Expander

Plutôt que de se fier à la saisie manuelle ou à des modèles de DSE génériques, les modèles de notes de soins infirmiers de TextExpander permettent aux infirmières de créer des extraits personnalisés qui font gagner du temps et qui remplissent automatiquement des documents mis en forme tels que les notes SOAP ou DAR.

La véritable puissance de cet outil réside dans sa capacité à s'adapter à votre flux de travail. Ce modèle garantit que chaque note, des évaluations d'admission aux notes de sortie, est rédigée en temps opportun, conforme et achevée.

✨ Idéal pour : les infirmières ou les équipes d'administrateurs férus de technologie qui souhaitent accélérer la prise de notes grâce à des raccourcis et des modèles personnalisés.

19. Modèle de notes d'école d'infirmières par Notion

via Notion

Les exigences de l'école d'infirmières peuvent être écrasantes, et la gestion de vos notes à elle seule peut sembler être un travail à temps plein. C'est là que le modèle de notes d'école d'infirmières de Notion brille.

Ce centre de commande numérique a été créé spécialement pour les étudiants qui jonglent entre les cours, les stages, les examens et tout le reste. Ce modèle comprend des outils bien pensés, tels qu'un compte à rebours de fin de semestre, un espace d'affirmation motivant et une playlist d'étude pour garder l'esprit vif.

Le cœur du système est une base de données de notes robuste dans laquelle vous pouvez trier par sujet, date, examen ou thème, et même joindre des fichiers ou des documents d'étude.

✨ Idéal pour : Les étudiants en soins infirmiers gèrent les notes de cours, la préparation aux examens et les horaires d'étude dans un hub numérique.

💡 Conseil de pro : Vous croulez sous les retards, les malentendus et l'épuisement du personnel ? Le guide ultime de la gestion de projet dans le secteur de la santé explique comment simplifier les opérations, réduire le chaos et améliorer les résultats pour les patients, immédiatement.

20. Modèle de note d'infirmière par Carepatron

via Carepatron

*le modèle de note infirmière de Carepatron est un soulagement bienvenu si vous vous êtes déjà senti submergé par des notes infirmières manuscrites et des dossiers désorganisés.

Conçu pour les infirmières très occupées, ce modèle permet de tout capturer, des signes vitaux à la progression du patient, en mettant en forme les notes de manière structurée et adaptée au numérique, tout en restant conforme. Ce modèle vous guide à travers les méthodes de prise de notes: de la documentation des plaintes et des antécédents du patient à l'enregistrement des interventions et des observations.

Le modèle de note d'infirmière est également optimisé pour les diagrammes en temps réel et comprend des invites, des instructions pour la gestion des soins quotidiens, la coordination des transferts ou la préparation des audits.

✨ Idéal pour : les infirmières et les cliniques qui recherchent une solution de prise de notes en temps réel, axée sur le numérique, facile à mettre à jour et prête pour l'audit.

Améliorez vos notes de soins infirmiers avec ClickUp

Philip Storry, administrateur système principal chez SYZYGY, a partagé la façon dont son équipe utilise ClickUp pour éviter le chaos :

Nous avons utilisé des formulaires et des modèles pour normaliser les flux de travail, l'automatisation pour acheminer les tâches en fonction de champs personnalisés, et même des intégrations API + e-mail pour générer automatiquement des tâches lorsque des alertes se déclenchent. Cela permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de rester concentré.

Nous avons utilisé des formulaires et des modèles pour normaliser les flux de travail, l'automatisation pour acheminer les tâches en fonction de champs personnalisés, et même des intégrations API + e-mail pour générer automatiquement des tâches lorsque des alertes se déclenchent. Cela permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de rester concentré.

Des modèles personnalisés, des automatisations intelligentes, une collaboration en temps réel, des intégrations d'e-mails et de DME, et des champs flexibles qui fonctionnent comme le font les infirmières. C'est la promesse de ClickUp.

Faites de la documentation infirmière la partie la plus facile de votre service en vous inscrivant sur ClickUp!