Top 10 des alternatives simplifiées pour un marketing efficace en 2025

Avez-vous déjà essayé de mettre à jour des publications sur les réseaux sociaux, de concevoir des graphiques et de planifier du contenu sur une seule et même plateforme avant que votre café du matin ne refroidisse ? C'est le combat quotidien lorsque Simplified ne peut pas répondre à vos besoins marketing croissants !

Bien qu'il promette une commodité tout-en-un, ces limites des modèles, ces goulets d'étranglement en matière de collaboration et ces fonctionnalités simplistes d'automatisation commencent à ressembler à des menottes numériques à mesure que votre équipe s'agrandit.

Le monde des outils marketing regorge d'alternatives simplifiées qui permettent de fluidifier votre flux de travail tout en boostant les fonctionnalités.

Besoin d'un outil de planification sociale surpuissant, d'un modèle de calendrier de contenu performant ou d'une IA capable de rédiger du contenu attrayant ? Une meilleure alternative à Simplified vous attend ! Découvrons des outils pour les créateurs de contenu qui ne se contentent pas de remplacer Simplified, mais qui révolutionneront votre stratégie marketing !

Que rechercher dans les alternatives simplifiées ?

Lorsque vous choisissez des alternatives simplifiées pour la création de contenu et le marketing, tenez compte de ces fonctionnalités clés pour trouver la solution la mieux adaptée à votre équipe :

Capacités de création de contenu : Assistance de divers types de contenu (graphiques de réseaux sociaux, vidéos, contenu écrit, etc.) au sein d'une seule et même plateforme

Fonctionnalités de collaboration : Permet les fonctions de commentaire, les environnements de travail partagés et les modifications en temps réel pour rationaliser le processus de révision

Écosystème d'intégration : Connexion aux plateformes de réseaux sociaux, aux CRM et aux logiciels de gestion de projet pour une intégration transparente des flux de travail

Assistance IA : Améliore l'efficacité grâce à la rédaction automatisée, la génération d'images et l'optimisation du contenu

*interface intuitive : offre une conception conviviale qui réduit la courbe d'apprentissage et favorise l'adoption par l'équipe

*options de personnalisation : maintien de la cohérence de la marque grâce à des modèles, des guides de style et la gestion des ressources

Analyses et rapports : Fournit des informations sur les performances du contenu afin d'affiner les stratégies marketing

Les 10 meilleures alternatives simplifiées

1. ClickUp (Idéal pour la gestion marketing tout-en-un)

Suivez la progression des projets, rationalisez les flux de travail et collaborez en toute transparence avec votre équipe, le tout au sein de votre environnement de travail ClickUp

Le travail d'aujourd'hui est défectueux. Nos projets, nos connaissances et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent. ClickUp corrige cela avec l'application Tout pour le travail, qui combine les projets, les connaissances et la discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Alors que Simplified tente de combiner une conception de base avec une coordination d'équipe rudimentaire, ClickUp va une étape plus loin. Il offre une gestion de projet de niveau entreprise parfaitement connectée aux outils de création de contenu, l'environnement intégré parfait pour que votre équipe marketing s'épanouisse.

Si vous vous sentez limité par les limites du flux de travail de Simplified, les plus de 15 affichages, les options d'automatisation et les capacités de rapports détaillés de ClickUp peuvent constituer une mise à niveau puissante.

ClickUp Brain

De plus, avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, les équipes marketing peuvent générer du contenu à une vitesse sans précédent, des légendes sociales aux grandes lignes achevées d'un blog, tout en maintenant une cohérence unifiée de la voix de la marque.

Résumez ou améliorez rapidement votre contenu avec ClickUp Brain

ClickUp Brain va au-delà des outils d'IA de base en affinant le contenu existant, en vérifiant la grammaire et en fournissant une assistance multilingue. Il adapte également le ton au public cible, des capacités que l'IA de Simplified ne peut égaler.

Mais ce n'est pas tout ! Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir de travailler avec plusieurs LLM, comme Claude et GPT-4o, directement depuis leur environnement de travail ClickUp.

ClickUp Documents

Parallèlement, ClickUp Docs transforme la façon dont les équipes collaborent sur les supports marketing en connectant la création de documents directement aux tâches et aux flux de travail.

Accédez à tout votre contenu en un seul endroit en liant les documents et les tâches ClickUp

Les rédacteurs, les concepteurs et les parties prenantes peuvent modifier simultanément, laisser des commentaires contextuels et lier des documents à des campagnes spécifiques, créant ainsi un hub central de gestion des connaissances.

Modèle de gestion de contenu ClickUp

Vous souhaitez rationaliser rapidement les flux de travail de contenu ? Le modèle de gestion de contenu ClickUp fournit un cadre prêt à l'emploi avec des affichages personnalisables pour la planification, le suivi de la production et les calendriers de publication.

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que tous les membres des équipes de contenu et de marketing sont sur la même longueur d'onde grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp

Ce modèle aide les équipes marketing à visualiser leur pipeline de contenu, à suivre les indicateurs de contenu, à produire du contenu et à maintenir une qualité de sortie constante sans avoir à créer des systèmes à partir de zéro.

Vous jonglez entre la gestion de projet des médias sociaux, les outils de conception et les logiciels de marketing ? ClickUp Integrations, avec sa gamme massive de plus de 1 000 outils de travail, maintient toutes les connexions, de sorte que votre contenu circule sans effort de la création à la distribution. Besoin d'informations en temps réel ? Les tableaux de bord ClickUp affichent clairement les indicateurs clés de performance marketing et les performances des campagnes, offrant des analyses approfondies que Simplified ne peut égaler.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Faites un brainstorming d'idées de campagne sur les Tableaux blancs ClickUp pour mapper les stratégies et le contenu des médias sociaux

Déclenchez l'attribution de tâches, les approbations et les transferts de contenu avec les automatisations ClickUp

Rationalisez le feedback en utilisant la révision et les annotations sur les dessins, les vidéos et les documents

Stockez les ressources de la marque dans ClickUp Docs ou dans un environnement de travail partagé pour faciliter l'accès de l'équipe

Intégrez des outils de conception tels que Canva ou Figma pour garantir la cohérence de l'image de marque dans tous les supports marketing

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile a des fonctionnalités limitées par rapport à la version de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Un avis G2 dit :

Nous sommes une équipe marketing interne très occupée. La structure flexible de ClickUp dans l'Échéancier et le Tableur, ainsi que les champs personnalisés qui peuvent être créés à la volée, ont facilité la création de cette vue, et elle est mise à jour en direct au fur et à mesure que nous mettons à jour ces projets promotionnels dans d'autres parties de ClickUp.

2. Canva (Idéal pour la conception graphique intuitive)

via Canva

Canva est une alternative conviviale à Simplified, parfaite pour les équipes sans expertise en conception graphique.

Son éditeur par glisser-déposer et ses plus de 250 000 modèles gratuits rendent les flux de travail de création de contenu rapides et faciles. Alors que Simplified propose des outils de conception de base, Canva fournit une assistance pour les publications sur les réseaux sociaux, les présentations et les documents imprimés, ce qui en fait un choix polyvalent pour le marketing visuel.

Grâce à des suggestions basées sur l'IA, à la publication directe et à une assistance pour la mise en forme, Canva rationalise la production de contenu de haute qualité pour les spécialistes du marketing de tous niveaux.

🧠 Fait amusant : Canva a vu le jour lorsque Melanie Perkins, qui enseignait les logiciels de conception à l'université d'Australie-Occidentale, a trouvé les programmes tels que Photoshop trop complexes. En 2007, elle a lancé avec Cliff Obrecht Fusion Books, une entreprise de conception d'annuaires de lycée qui a ouvert la voie à Canva.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Accélérez la création de designs grâce à une vaste bibliothèque de modèles, d'éléments et de photos de stock

Maintenez la cohérence de votre marque en utilisant Brand Kit pour stocker et appliquer votre identité visuelle

Collaborez en temps réel avec les membres de l'équipe en utilisant les commentaires et les flux d'approbation

Programmez des publications sur les réseaux sociaux directement sur les principales plateformes

Donnez vie à vos designs statiques grâce à des outils d'animation simples

Limites de Canva

Les capacités de conception avancées sont plus limitées par rapport aux outils professionnels tels que la suite Adobe

Les fonctionnalités de modification en cours de vidéo sont basiques par rapport aux plateformes vidéo dédiées

Tarifs de Canva

Gratuit : Fonctionnalités de base

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Teams : 30 $/mois pour trois utilisateurs

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4. 7/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Canva

Un avis G2 indique

Canva dispose d'une interface conviviale qui offre une plus grande productivité et ne nécessite aucune formation préalable. Divers modèles de conception sont disponibles pour la conception avec des fonctionnalités de glisser-déposer. Une vaste bibliothèque d'éléments de conception et de graphiques et l'accès à des millions d'images et de photos de stock gratuites. Des options de personnalisation de la marque avec des options d'exportation et de publication faciles... Le meilleur, ce sont les forfaits abordables.

3. Synthesia (Idéal pour la génération de vidéos par IA)

via Synthesia

Le contenu vidéo est très demandé, mais les défis de production rendent la tâche difficile pour les équipes marketing qui utilisent Simplified. Les coûts, la planification et la coordination des talents bloquent souvent un résultat cohérent.

Synthesia supprime ces obstacles grâce à la création vidéo basée sur l'IA : aucune caméra, aucun microphone ni aucune compétence en matière de modification n'est nécessaire. Il génère des présentateurs virtuels réalistes qui lisent des scripts dans plus de 120 langues, ce qui est idéal pour les vidéos éducatives et promotionnelles.

Contrairement aux outils de modification en cours de Simplified, Synthesia transforme instantanément le texte en vidéos professionnelles, éliminant ainsi le besoin de séquences originales.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Générez des présentateurs IA qui diffusent naturellement du contenu dans plus de 120 langues

Créez des vidéos de formation et de marketing professionnelles sans caméras ni acteurs

Personnalisez les arrière-plans et les scènes virtuels pour qu'ils correspondent à l'identité de votre marque

Traduisez instantanément des vidéos tout en conservant le même présentateur IA

Renforcez l'engagement grâce à des graphiques, des transitions et des superpositions de texte intégrés, sans aucune modification en cours

Limites de Synthesia

Intervalle émotionnel limité chez les présentateurs IA par rapport aux acteurs humains

Certains utilisateurs rapportent des mouvements parfois peu naturels dans les animations des avatars

Tarification de Synthesia

Gratuit : Version de base

Démarrage : 29 $/mois

Créateur : 89 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Synthesia

G2 : 4. 7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

4. HeyGen (Idéal pour les vidéos et présentations d'avatars IA)

via Capterra

Il est quasiment impossible de diffuser du contenu vidéo personnalisé à grande échelle lorsque chaque message nécessite de filmer une personne réelle. Les équipes commerciales et marketing atteignent rapidement un plafond de production, ayant du mal à personnaliser les vidéos pour différents segments et mises à jour.

HeyGen révolutionne le marketing vidéo en créant des jumeaux numériques, des avatars IA qui diffusent des vidéos personnalisées illimitées sans tournage supplémentaire.

Cette alternative simplifiée excelle dans la communication vidéo évolutive et authentique, ce qui la rend idéale pour les équipes commerciales, l'engagement des clients et d'autres efforts de marketing. Teams peut générer des versions IA réalistes de vrais membres, garantissant ainsi une messagerie fluide et personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de HeyGen

Personnalisez des vidéos pour des prospects ou des clients individuels à grande échelle

Traduisez le contenu en plusieurs langues tout en conservant le présentateur d'origine

Incorporez des enregistrements d'écran et des démonstrations ainsi que des présentations d'avatar

Ajoutez de l'interactivité avec des éléments cliquables et des boutons d'appel à l'action

Limites de HeyGen

La création de jumeaux numériques réalistes nécessite un temps d'installation initial

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités de personnalisation avancées

Prix HeyGen

Créateur : 29 $/mois

Teams : 89 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires HeyGen

G2 : 4. 8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 290 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de HeyGen

Un avis Capterra dit

HeyGen est un outil fantastique qui permet de gagner du temps et de l'argent à tous ceux qui ont besoin de créer des vidéos professionnelles, mais qui ont besoin d'un peu d'expérience. Je recommande de faire appel à des professionnels qui savent déjà comment utiliser l'outil.

5. Anyword (Idéal pour la rédaction publicitaire basée sur l'IA avec prévision du retour sur investissement)

via Anyword

Les spécialistes du marketing ont du mal à prédire quel texte sera le plus efficace avant d'investir dans la distribution. Les tests A/B exigent du trafic et du budget, tandis que les approximations conduisent à des messages peu performants et à un gaspillage des dépenses publicitaires.

Anyword transforme la rédaction publicitaire basée sur l'IA grâce à son Predictive Performance Score, qui analyse des milliards d'impressions pour prévoir le retour sur investissement avant publication. Cette plateforme basée sur les données élimine les approximations et optimise le contenu pour augmenter les conversions.

Contrairement à la rédaction simplifiée de base basée sur l'IA, Anyword offre des outils plus avancés d'analyse prédictive tout en garantissant la conformité de l'entreprise aux normes HIPAA, SOC2, ISO 27001 et RGPD.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Générez un contenu spécifique à votre public, adapté à différents segments démographiques

Créer des textes multicanaux pour les réseaux sociaux, les e-mails, les publicités et les sites Web

Optimisez le contenu existant grâce à des suggestions pour améliorer les indicateurs d'engagement

Accédez à une base de connaissances sur les outils de rédaction publicitaire et les bonnes pratiques en matière d'IA

Limites de Anyword

Les performances prédictives sont plus précises pour les cas d'utilisation marketing courants

La plateforme se concentre principalement sur la copie plutôt que sur la création de contenu visuel

Tarification Anyword

Démarrage : 49 $/mois

Basé sur les données : 99 $/mois

Entreprise : 499 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires Anyword

G2 : 4. 8/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 300 avis)

💡Conseil rapide : Un résultat de test A/B statistiquement significatif ne signifie pas toujours que le gagnant est le meilleur choix. Les faux positifs, les erreurs de mesure ou un impact négligeable dans le monde réel peuvent fausser les résultats. Au lieu de vous fier uniquement aux nombres, interprétez les données de test à travers le prisme du contexte de votre entreprise et des connaissances des utilisateurs. Une approche équilibrée, où les données rencontrent la stratégie, conduit à des décisions plus intelligentes.

6. SocialPilot (Idéal pour la gestion et l'analyse des médias sociaux)

via SocialPilot

Gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux est un véritable défi, surtout lorsque les analyses sont dispersées sur plusieurs plateformes. Les équipes marketing, les responsables des réseaux sociaux et les agences ont du mal à rationaliser la planification et à extraire des informations pertinentes.

SocialPilot simplifie la gestion de plusieurs comptes grâce à la planification en masse, aux rapports en marque blanche et aux tableaux de bord personnalisables. Ses analyses avancées permettent de suivre l'engagement, la portée et les conversions sur tous les principaux réseaux, offrant des informations dont Simplified ne dispose pas.

Les agences bénéficient du portail de gestion des clients de SocialPilot, qui permet de contrôler l'accès des clients pour les approbations et les rapports, une fonctionnalité de niveau entreprise qui fait défaut dans la boîte à outils de Simplified.

Les meilleures fonctionnalités de SocialPilot

Gérez plusieurs comptes sur les principales plateformes sociales à partir d'un tableau de bord unifié

Analysez les performances multiplateformes grâce à des rapports d'analyse complets

Découvrez du contenu avec des outils de conservation intégrés pour maintenir des profils actifs

Limites de SocialPilot

Les outils de création de contenu sont plus limités que les plateformes axées sur la conception

Certains utilisateurs rapportent des retards occasionnels avec la publication directe sur Instagram

Tarification de SocialPilot

Professionnel : 30 $/mois

Petite équipe : 50 $/mois

Agence : 100 $/mois

Enterprise : 200 $/mois

Évaluations et commentaires sur SocialPilot

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de SocialPilot

Un avis sur Capterra indique

Les fonctionnalités les plus utiles de cet outil sont la planification en masse, le contenu organisé et l'analyse des publications. Les fonctionnalités telles que les rapports de marque blanche et la navigation simple et facile à l'intérieur de l'outil sont l'une des principales raisons pour lesquelles je recommande cet outil à d'autres.

7. GravityWrite (Idéal pour la création de contenu optimisée par l'IA pour les petites équipes)

via GravityWrite

Les petites équipes marketing peuvent avoir du mal à répondre à la demande de contenu sans rédacteurs spécialisés ni budget supplémentaire. GravityWrite rationalise la création de contenu grâce à des modèles d'IA spécifiques à l'industrie qui génèrent des brouillons précis et adaptés au contexte dans des mises en forme telles que les descriptions de produits et les articles de blog.

Contrairement à l'approche globale de Simplified, GravityWrite fournit un contenu spécialisé qui nécessite moins de modifications en cours de route, ce qui permet aux équipes ayant des besoins de niche de gagner du temps. Son IA formée verticalement produit des premières ébauches de haute qualité, ce qui résout une plainte courante de Simplified concernant les modifications excessives du contenu générique généré par l'IA.

GravityWrite : les meilleures fonctionnalités

Générez du contenu spécifique à votre secteur d'activité et adapté à votre marché et à votre public

Créez plusieurs contenus à partir d'un seul brief ou plan

Réutiliser le contenu existant en le mettant en forme différemment pour une distribution multicanal

Optimisation pour le référencement naturel grâce à l'intégration de mots-clés et à l'amélioration de la lisibilité

Maintenir une voix de marque cohérente dans tous les contenus générés

Limites de GravityWrite

Fonctionnalités de collaboration limitées pour les grandes équipes

Moins d'options d'intégration que les plateformes plus établies

Tarifs de GravityWrite

Gratuit : nombre de générations limité par mois

Démarrage : 19 $/mois

Pro : 79 $/mois

GravityWrite évaluations et commentaires

G2 : 4. 6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : Aucune évaluation disponible

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

8. Claude (Idéal pour la création et la modification en cours de contenu long)

par Claude

La plupart des outils de rédaction basés sur l'IA ont du mal à assurer la cohérence des contenus longs, ce qui nécessite de nombreuses modifications en cours. Claude d'Anthropic excelle dans la génération de billets de blog, de rapports et de contenus de leadership éclairé détaillés, avec une forte compréhension du contexte.

Alors que Simplified se concentre sur la création de contenus courts et efficaces, Claude assure la cohérence des documents plus longs, suit des instructions complexes et s'adapte aux commentaires nuancés.

Claude fournit une assistance avancée à la rédaction par IA pour les spécialistes du marketing travaillant sur des contenus de fond, avec assistance à la recherche de mots-clés et respect de guides de style spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Modification et affinage du contenu existant avec une compréhension nuancée du style et du ton

Recherche et synthèse d'informations pour un leadership éclairé et un contenu éducatif

Créer des variantes de contenu pour tester différentes approches de messagerie

Suivez des briefs de contenu détaillés avec une grande précision et cohérence

Limites de Claude

Nécessite des invites, instructions claires pour obtenir des résultats optimaux

Aucune fonctionnalité intégrée de publication ou de distribution

Création de contenu visuel limitée par rapport aux plateformes axées sur la conception

Tarification de Claude

Gratuit : Accès de base avec limites d'utilisation

Claude Pro : 20 $/mois pour des limites d'utilisation plus élevées et un accès prioritaire

Teams : 30 $/mois par place

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Claude

G2 : 4. 7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis disponibles

Que disent les utilisateurs de Claude ?

Un avis G2 dit,

Ce qui est le plus utile avec Claude, c'est la capacité de l'IA à créer un flux plus naturel. J'aime le fait que les réponses ressemblent davantage à une discussion entre humains. J'apprécie également le fait que les réponses de Claude soient contextuelles et engageantes. J'aime aussi le fait qu'elle essaie de donner des réponses précises et qu'elle reconnaisse ses limites lorsqu'elle ne sait pas quelque chose.

🧠 Fait amusant : Pendant des années, les chercheurs ont été perplexes : la mise à l'échelle des modèles d'IA n'améliorait pas les tâches de raisonnement. Les performances restaient stables malgré des modèles plus grands. La percée ? Les « chaînes de pensée » qui invitent, les instructions. Demander à l'IA de « penser étape par étape » ou montrer des exemples a débloqué des capacités de raisonnement cachées, révélant leur véritable potentiel.

9. Adobe Express (Idéal pour les modèles de qualité professionnelle et la cohérence de la marque)

via Adobe Express

Adobe Express comble le fossé entre les outils de conception de base et les logiciels professionnels, offrant aux spécialistes du marketing des capacités de conception de haute qualité sans la complexité de la suite complète d'Adobe.

Il combine des outils intuitifs avec les ressources d'Adobe et des modèles personnalisables, garantissant la cohérence de la marque. Contrairement à Simplified, Adobe Express se connecte directement à Photoshop, Illustrator et Creative Cloud, améliorant ainsi le flux de travail et la qualité de la conception.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Express

Exploitez le générateur d'images IA avec Firefly pour la création de contenu commercial sans risque et sans souci de droits d'auteur

Créez des supports de marque cohérents grâce aux Brand Kits qui stockent les éléments visuels

Redimensionner automatiquement les dessins pour différentes plateformes et les mettre en forme

Appliquez des actions rapides pour la suppression d'arrière-plan, l'animation et la modification en cours

Limites d'Adobe Express

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une bonne connaissance des principes de conception

Les fonctionnalités Enterprise peuvent nécessiter un abonnement Adobe plus complet

Tarifs d'Adobe Express

Free : Fonctionnalités de base et modèles limités pour les particuliers

Teams : 4,99 $/mois par utilisateur la première année, 7,99 $/mois par utilisateur à partir de la deuxième année

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Adobe Express

G2 : 4. 5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 1 100 avis)

👀Le saviez-vous ? 92 % des spécialistes du marketing estiment que l'IA et l'automatisation améliorent la personnalisation des contenus et l'efficacité des campagnes.

10. Piktochart (Idéal pour créer des infographies et des récits visuels)

via Piktochart

Les équipes ont souvent du mal à présenter efficacement un contenu riche en données lorsqu'elles sont prisonnières de feuilles de calcul ou de texte. Piktochart simplifie la visualisation des données, transformant des informations complexes en infographies, rapports et présentations attrayants, sans aucune compétence en matière de conception.

Son éditeur comprend des diagrammes interactifs, des générateurs de plans et des widgets spécialisés conçus pour la narration de données. Contrairement aux outils de conception généraux de Simplified, Piktochart rend les informations complexes claires et visuellement attrayantes. Grâce à des modèles dédiés et des fonctionnalités de visualisation avancées, il garantit que le contenu basé sur les données est à la fois accessible et percutant.

Les meilleures fonctionnalités de Piktochart

Utilisez des éléments interactifs pour attirer l'attention du public sur vos informations

Accédez à des modèles spécifiques à l'industrie pour différents besoins de visualisation des données

Maintenir la cohérence visuelle avec les éléments de marque et les couleurs enregistrés

Exportez dans plusieurs formats pour les présentations, les sites Web et les documents imprimés

Limites de Piktochart

Une personnalisation avancée peut nécessiter une courbe d'apprentissage plus abrupte

Certaines fonctionnalités de visualisation des données nécessitent des forfaits plus élevés

Tarifs de Piktochart

Free : Fonctionnalités de base avec filigrane Piktochart

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Piktochart

G2 : 4. 4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 190 avis)

De la simplification à la surpuissance : ClickUp est votre moteur marketing

La bonne alternative à Simplified peut transformer vos opérations marketing, en automatisant la création de contenu et en améliorant la collaboration entre les équipes. Chaque outil que nous avons exploré offre des atouts uniques.

Votre choix idéal dépend de vos besoins spécifiques, de la taille de votre équipe et des priorités de votre flux de travail. Pour la plupart des équipes marketing à la recherche d'une solution vraiment complète, ClickUp offre l'ensemble le plus complet, combinant la création de contenu, la gestion de projet et d'autres outils de collaboration sur une seule plateforme.

