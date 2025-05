Modèles de plan sur 5 ans gratuits pour définir des objectifs clairs pour l'avenir

Imaginez que vous vous réveillez chaque matin en sachant exactement ce que vous devez faire pour vous rapprocher de vos objectifs personnels ou professionnels. Un modèle de forfait de 5 ans peut vous aider à concrétiser cette vision.

Il s'agit d'un outil simple qui vous aide à décomposer vos grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Que vous souhaitiez vous mettre en forme, lancer une entreprise ou enfin parcourir le monde, ce modèle vous aide à définir des jalons clairs et à suivre votre progression au fil du temps.

Avec un forfait de 5 ans, vous ne vous contentez pas de souhaiter le changement, vous le créez activement.

Organisez-vous, restez concentré et voyez tout ce que vous pouvez accomplir en seulement cinq ans grâce à ces 12 modèles de forfaits sur 5 ans.

Que sont les modèles de forfait sur 5 ans ?

Un modèle de forfait sur 5 ans est un outil stratégique utilisé par les individus ou les organisations pour définir les objectifs à long terme sur les cinq prochaines années. Il permet de donner une orientation, de fixer des priorités et de suivre la progression.

Ce modèle comprend généralement des sections permettant de définir les objectifs, les stratégies, les échéanciers et les ressources nécessaires pour les atteindre. En bref, il vous permet de planifier à l'avance et de rester organisé, responsable et capable de vous adapter aux changements au fil du temps.

🤓 Anecdote : En 1928, Joseph Staline, alors dirigeant de l'Union soviétique, a lancé le premier plan quinquennal. Cette politique économique visait à industrialiser rapidement le pays et à promouvoir la collectivisation de l'agriculture.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait sur 5 ans ?

Un bon modèle de plan quinquennal est comme un GPS pour votre avenir : il vous aide à naviguer sans le stress de vous perdre. Décomposons les fonctionnalités clés d'un bon modèle de plan quinquennal.

Objectifs clairs et mesurables : Définir des objectifs spécifiques et réalisables qui permettent de suivre la progression et de concentrer les efforts dans le temps

Étapes réalisables : Décompose les objectifs en tâches plus petites, pour vous assurer d'avoir une feuille de route claire à suivre

Échéancier avec jalons : Fixe des échéances et des points de contrôle pour mesurer la progression et rester sur la bonne voie

Allocation des ressources : identifie les ressources nécessaires, telles que le temps, l'argent et les personnes, pour atteindre chaque objectif

Flexibilité pour les ajustements : Permet des changements et des adaptations en fonction de l'évolution des circonstances, garantissant ainsi la pertinence du forfait

mécanisme de révision régulier* : Inclut des révisions périodiques pour évaluer la progression et apporter les corrections nécessaires

Beaucoup de choses peuvent changer en cinq ans, et il est essentiel de disposer d'outils, de ressources, de compétences et de systèmes qui vous permettent d'évaluer vos objectifs et de mieux planifier pour atteindre les résultats souhaités.

12 meilleurs modèles de forfait sur 5 ans

ClickUp, l'application « Tout-en-un » pour le travail, propose des modèles de gestion de projet personnalisables pour répondre à divers besoins. Qu'il s'agisse d'un plan de carrière, d'objectifs personnels ou de tout autre projet, vous pouvez modifier les tâches, les échéanciers et les objectifs pour les adapter à votre vision à long terme !

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des meilleurs modèles de forfaits sur 5 ans, avec tous les détails dont vous avez besoin pour commencer.

1. Modèle de plan de vie ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez vos objectifs pour les cinq prochaines années et créez des stratégies pour les atteindre grâce au modèle de plan de vie ClickUp

Le modèle de plan de vie ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels.

De plus, vous pouvez suivre la progression à l'aide d'échéanciers, de jalons et d'outils visuels, ce qui vous permet de rester concentré et motivé plus facilement. Qu'il s'agisse de carrière, de santé ou de croissance personnelle, ce modèle offre un moyen simple de planifier, de suivre et d'atteindre vos objectifs de vie.

Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez des statuts personnalisés tels que Achevé, En cours et À faire

Utilisez trois affichages personnalisés avec différentes intégrations ClickUp, notamment Tableau de bord, Liste de forfaits et Guide de démarrage

Visualisez clairement vos objectifs et élaborez des stratégies pour les atteindre

🔑 Idéal pour : Les personnes qui cherchent des moyens d'atteindre leurs objectifs à court et à long terme .

💡 Conseil de pro : Vous paramétrez les jalons de vos projets ? Voici le guide pour rationaliser le processus : Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables

Synchronisez-les avec l'échéancier de votre projet

Impliquez les parties prenantes dans la planification

Maintenir le flux de communication

Utilisez des diagrammes de Gantt pour le suivi des jalons

Célébrez les victoires lors des jalons clés pour maintenir la motivation de l'équipe

2. Modèle de parcours professionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez la feuille de route idéale pour stimuler votre croissance et votre réussite avec le modèle de parcours professionnel ClickUp

Le modèle de parcours professionnel ClickUp aide les individus et les équipes à mapper leur développement de carrière en paramétrant des objectifs clairs, en suivant les jalons et en identifiant les compétences clés nécessaires à l'avancement.

Il fournit un cadre structuré pour visualiser les plans de carrière, gérer le développement professionnel et se concentrer sur les aspirations. Ce modèle vous permet également d'organiser les tâches, de définir des échéanciers et de suivre la progression vers la réalisation de votre prochain plan de carrière ou rôle au sein de l'organisation.

Pourquoi vous allez l'adorer

Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour suivre la progression de chaque étape des objectifs de carrière

Organisez et ajoutez des attributs aux tâches pour une meilleure gestion et une visualisation facile du développement de carrière

Deux affichages différents sont disponibles pour différentes configurations, notamment Démarrer ici et Tableau blanc

Accédez à d'autres outils de gestion de projet tels que les sous-tâches imbriquées, les étiquettes, les assignés multiples et les libellés de priorité

🔑 Idéal pour : les collaborateurs ou managers qui cherchent à visualiser et à planifier les objectifs futurs de leur équipe*.

3. Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la croissance et le développement de vos employés grâce au modèle de plan de développement des employés ClickUp

Le modèle de plan de développement des employés ClickUp vous aide à créer une voie claire pour la croissance de votre équipe. Vous pouvez définir des objectifs spécifiques, suivre la progression et identifier les domaines d'amélioration sur lesquels votre équipe doit travailler.

Avec ce modèle, vous pouvez facilement attribuer des tâches, définir des échéanciers et vous assurer que les employés reçoivent la formation et les ressources dont ils ont besoin pour s'améliorer. C'est un moyen simple d'assurer l'assistance au développement des employés tout en contribuant à la réussite globale de votre entreprise.

Pourquoi vous allez l'adorer

Forfait des objectifs de développement pour chaque département

Évaluez les compétences actuelles des employés, fixez des objectifs et fournissez des ressources pour les aider à atteindre ces objectifs plus rapidement

Classez les tâches selon trois statuts : Terminé, À réviser et En cours, pour un suivi facile de la progression

Définissez des délais pour assurer le suivi des projets et des objectifs de votre équipe

🔑 Idéal pour : les responsables des ressources humaines ou les chefs d'équipe qui cherchent à améliorer les compétences de leurs équipes et à assurer le suivi des objectifs professionnels et de la progression.

4. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez et examinez votre progression pour rester sur la bonne voie avec vos objectifs grâce au forfait de développement personnel ClickUp

La création d'objectifs de développement personnel est la clé pour atteindre un intervalle d'objectifs dans certains projets, et le modèle de développement personnel de ClickUp vous y aide.

Le meilleur atout de ce modèle ? Vous pouvez définir une tâche récurrente pour examiner votre progression et apporter des modifications si nécessaire afin de les hiérarchiser pour une meilleure gestion du temps. De plus, il vous permet de mettre à jour vos statuts pour tenir les membres de votre équipe informés de votre progression.

Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez les fonctions de suivi du temps pour contrôler votre progression

Tirez parti de quatre affichages personnalisés avec différentes configurations, tels que Suivi de la progression, PD par trimestre et Plan d'action

Fixez des jalons réalisables à long terme

🔑 Idéal pour : les individus et les équipes qui souhaitent atteindre un certain niveau de croissance sur une période de cinq ans.

💡 Conseil de pro : Changer de carrière peut être une aventure passionnante pour quiconque, à condition de connaître les étapes à suivre. Consultez ce guide pour comprendre comment changer de carrière ou d'emploi à tout âge.

5. Modèle de plan d'action SMART pour les objectifs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Atteignez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (SMART) grâce au modèle de plan d'action pour objectifs SMART de ClickUp

Avec le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp, vous pouvez décomposer vos objectifs en étapes claires et réalisables. Il vous permet de définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, puis de suivre facilement leur progression.

Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des objectifs en tâches plus petites et plus réalisables

Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que Achevé, Évaluation, Exécution, Non commencé et Planification pour assurer le suivi de chaque étape de votre plan d'action SMART

Exploitez les avertissements de dépendance, les e-mails, les capacités de suivi du temps, etc. pour la gestion de projet

🔑 Idéal pour : les personnes ou les organisations qui fixent des objectifs et qui souhaitent tenir tout le monde informé des objectifs, des stratégies et du suivi de la progression.

6. Modèle de feuille de route stratégique pour l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait, suivi et gestion de la croissance stratégique de l'entreprise avec le modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Vous recherchez un outil simple pour planifier et mettre en œuvre efficacement votre stratégie d'entreprise ? Essayez le modèle de feuille de route stratégique ClickUp.

Le meilleur ? Vous pouvez visualiser votre stratégie, hiérarchiser les initiatives clés et vous assurer que tout le monde reste sur la même page pour assurer la réussite de l'entreprise.

Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez les fonctionnalités intégrées telles que les tableaux de bord ClickUp , les diagrammes de Gantt et les outils de rapports pour suivre la progression et identifier les ajustements nécessaires

Alignez les différentes équipes ou départements de votre entreprise sur les mêmes initiatives stratégiques

Partagez des notes, des commentaires et des mises à jour pour assurer l'alignement et la fluidité de l'exécution

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui cherchent à rationaliser leur planification, à fixer des objectifs clairs et à suivre la progression vers des objectifs à long terme.

7. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez la progression de votre équipe vers ses objectifs annuels grâce au modèle Objectifs annuels de ClickUp

Vous vous demandez comment rester au top de vos grands objectifs tout au long de l'année ? Le modèle d'objectifs annuels ClickUp est la solution ! Parfait pour les objectifs personnels et ceux de l'équipe, ce modèle vous permet de toujours être sur la bonne voie pour atteindre ce qui compte le plus tout au long de l'année !

Pourquoi vous allez l'adorer

Améliorez le suivi des objectifs grâce à des outils de collaboration tels que les réactions aux commentaires, les assignés multiples, le marquage et les libellés de priorité

Utilisez les vues personnalisées , y compris les vues Diagramme de Gantt, Liste, Calendrier, etc.

Optimisez les forfaits annuels en décomposant les objectifs en tâches hebdomadaires, quotidiennes et mensuelles

🔑 Idéal pour : les individus ou les équipes qui cherchent à planifier leur année.

💫 Astuce : Vous souhaitez planifier l'avenir et travailler à la réalisation de vos aspirations ? Consultez des exemples d'objectifs à un an, cinq ans et dix ans pour la planification d'objectifs à long terme.

8. Modèle de liste de la feuille de route stratégique ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez et visualisez l'avenir de votre entreprise à l'aide du modèle de liste de la feuille de route stratégique ClickUp

Vous cherchez un moyen de planifier votre stratégie ? Le modèle de liste de feuille de route stratégique ClickUp peut vous aider. Que ce soit pour des projets personnels ou des efforts d'équipe, ce modèle vous donne une feuille de route visuelle claire à suivre, vous assurant d'atteindre efficacement vos cibles et de rester aligné sur votre vision plus large.

Pourquoi vous allez l'adorer

Identifier et hiérarchiser les initiatives clés

Offrez un cadre cohérent pour le suivi de la progression

Six vues personnalisées sont disponibles : Échéancier, Liste, Document, Équipe, Diagramme de Gantt et Tableau

🔑 Idéal pour : les cadres supérieurs des entreprises qui souhaitent évaluer la position actuelle de l'entreprise, l'état futur souhaité et le forfait pour y parvenir.

9. Modèle OKR et Objectifs de ClickUp Company

Obtenir le modèle gratuit Créez une structure organisationnelle qui s'aligne sur la vision et les valeurs de votre entreprise grâce au modèle d'objectifs et de résultats clés de l'entreprise ClickUp

Vous avez du mal à aligner les objectifs de votre entreprise ? Le modèle d'objectifs et de résultats clés de l'entreprise de ClickUp est là pour vous aider ! Cet environnement de travail prêt à l'emploi offre un moyen concis de suivre la progression afin de stimuler la motivation et le moral de l'équipe.

Il vous permet de définir et de suivre les objectifs et les résultats clés (OKR) de votre entreprise en un seul endroit, en vous assurant que tout le monde reste sur la même page. Vous pouvez décomposer les grands objectifs en étapes réalisables, mesurer la progression et ajuster si nécessaire.

Pourquoi vous allez l'adorer

Atteignez plus facilement vos objectifs grâce à des mesures de gestion des performances standardisées

Comprenez clairement la vision et la mission de votre entreprise

Attribuez des tâches et fixez des délais pour les examiner

Alignez votre équipe sur la voie à suivre pour atteindre l'état futur souhaité de l'entreprise

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprises et les responsables d'organisation qui souhaitent que les gens restent à jour sur la même page en ce qui concerne la planification stratégique et les objectifs.

🌟 Conseil bonus : Vous souhaitez transformer votre forfait de 5 ans d'un concept vague en une feuille de route bien définie, flexible et réalisable ? Réussissez votre objectif avec Objectifs ClickUp. Décomposez-les : Utilisez les objectifs imbriqués de ClickUp pour transformer votre rêve sur 5 ans en jalons de taille réduite - année, trimestre ou même mois par mois

Rendez-les mesurables : définissez des résultats clés clairs pour chaque objectif afin de pouvoir suivre la progression et rester concentré

Liez-les : associez directement les tâches aux objectifs afin que chaque action contribue à votre vision à long terme

Restez agile : obtenez des mises à jour en temps réel pour ajuster votre stratégie à la volée, sans surprise

La responsabilité, triée : Fixez des délais et des rappels automatiques pour que les choses avancent, même lorsque la vie devient chargée

Le travail d'équipe fait avancer le rêve : partagez vos objectifs avec votre équipe pour vous assurer que tout le monde avance dans la même direction

10. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez vos objectifs dès le début et obtenez un aperçu de l'échéancier et de la progression de votre projet grâce au modèle de diagramme des jalons de ClickUp

Le modèle de diagramme des jalons de ClickUp vous aide à suivre les jalons clés du projet et à visualiser la progression au fil du temps. Il vous permet de définir des objectifs, des échéances et des réalisations importants afin que vous puissiez facilement voir où vous en êtes dans le projet et partager ces informations avec tous vos actionnaires.

Ce modèle permet de rester organisé, de garder le cap et de s'assurer que vous atteignez vos objectifs dans les délais impartis en affichant clairement votre progression.

Pourquoi vous allez l'adorer

Divisez les projets complexes en tâches plus petites et plus faciles à gérer

Identifier les moments critiques dans l'échéancier du projet

Partagez les informations avec les parties prenantes et les membres de l'équipe de manière invitée, instructions

🔑 Idéal pour : les équipes de projet engagées dans le lancement d'un produit ou dans l'amélioration d'un processus.

11. Modèle de document de forfait Business sur 5 ans par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de document de forfait Business sur 5 ans de PandaDoc vous aide à évaluer vos indicateurs de performance clés et à être informé instantanément de leur amélioration.

Ce modèle est idéal pour partager des forfaits Business avec vos clients. Il permet de mettre en forme une liste des informations pertinentes sur votre entreprise. De plus, vous pouvez développer et partager des objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années.

Pourquoi vous allez l'adorer

Élaborez un modèle de forfait sur 5 ans en utilisant ce modèle recommandé par le marché

Surveillez les indicateurs clés

Créer des objectifs spécifiques, mesurables et limités dans le temps

🔑 Idéal pour : les entreprises qui cherchent à attirer des investisseurs.

12. Modèle de plan marketing sur 5 ans par Canva

via Canva

Le modèle de plan marketing sur 5 ans de Canva permet de mapper visuellement vos activités marketing au fil du temps. Vous pouvez décomposer les objectifs à long terme en actions annuelles ou trimestrielles, suivre la progression et ajuster si nécessaire.

Il est parfait pour organiser des campagnes, affecter des ressources et rester au fait des jalons, garantissant que votre stratégie reste alignée sur votre vision à long terme tout en étant suffisamment flexible pour s'adapter aux changements.

Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des jalons pour chaque année, trimestre ou même mois afin de suivre la progression et de vous adapter si nécessaire

Planifiez les ressources (budget, personnel ou outils) nécessaires à différents moments

Utilisez les bilans trimestriels pour évaluer la progression et apporter des ajustements, en les marquant sur le diagramme de Gantt

Décomposez les campagnes ou projets clés nécessaires pour atteindre vos objectifs à long terme

🔑 Idéal pour : Les chefs d'équipe qui souhaitent établir des projections et des forfaits marketing sur cinq ans en fonction de leurs ressources.

Définissez des objectifs et décomposez-les en actions gérables avec ClickUp

Un modèle de forfait sur 5 ans transforme les grands rêves en étapes réalisables, vous permettant de rester sur la bonne voie et de vous diriger dans la bonne direction. Il est suffisamment flexible pour gérer les obstacles inattendus en cours de route.

Pour commencer à élaborer plus efficacement des stratégies pour vos projets futurs, essayez ClickUp, l'application Tout pour le travail, qui vous permettra de naviguer facilement au cours de ces cinq années, en évitant le chaos et en gardant le cap.

Il vous aide à gérer vos forfaits en temps réel, avec un suivi facile des tâches, des rappels et des outils de collaboration pour vous assurer que votre vision à 5 ans reste sur la bonne voie.

Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit !