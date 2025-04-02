Les 11 meilleures alternatives à Grain IA pour les transcriptions de réunions et la collaboration

N'avez-vous jamais quitté une réunion en vous demandant : « Attendez, qu'avons-nous réellement décidé ? »

Les outils de réunion basés sur l'IA, tels que Grain AI, permettent de capturer les discussions sous forme de notes de réunion sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais Grain AI n'est pas votre seule option.

Selon les besoins de votre équipe, vous pouvez opter pour des intégrations plus poussées, des analyses plus avancées ou un forfait gratuit qui vous apporte une réelle valeur ajoutée. De nombreuses alternatives à Grain AI offrent des moyens plus intelligents de capturer, d'analyser et d'exploiter les informations issues des réunions, que ce soit par le biais d'assistants basés sur l'IA, de l'intelligence des discussions ou de la synchronisation transparente avec le CRM.

Voici quelques-uns des meilleurs outils de transcription de réunions qui changent la façon dont les équipes commerciales et autres professionnels gèrent les notes de réunion et les interactions avec les clients.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu des 11 autres alternatives à Grain disponibles : : Idéal pour les notes de réunion générées par l'IA et la gestion des flux de travail ClickUp: Idéal pour les notes de réunion générées par l'IA et la gestion des flux de travail

Otter AI : le meilleur pour la précision de la transcription en temps réel

Fireflies. ai : le meilleur pour les analyses et les informations sur les réunions basées sur l'IA

Avoma : la meilleure solution pour l'intelligence et le coaching des équipes commerciales lors des réunions

Fathom : le meilleur pour des résumés de réunions gratuits générés par l'IA

tl;dv : Idéal pour les annotations vidéo collaboratives

Notta : Meilleur choix pour l'assistance à la transcription multilingue

Gong : Idéal pour l'intelligence économique et l'optimisation des équipes commerciales

*zoominfo Chorus : Idéal pour l'intelligence des discussions et le coaching commercial

MeetGeek : Idéal pour les notes et les points forts automatisés des réunions

Description : Idéal pour les fonctionnalités avancées de modification en cours d'audio/vidéo

Qu'est-ce que Grain AI ?

Grain AI est une plateforme d'intelligence de réunion qui aide les équipes à capturer, organiser et partager des notes et des moments clés des réunions virtuelles. Elle agit comme un environnement de travail collaboratif, permettant aux utilisateurs d'enregistrer des visioconférences, de mettre en évidence des informations clés et de créer des clips partageables.

S'intégrant de manière transparente aux plateformes de visioconférence les plus populaires telles que Zoom, il automatise la prise de notes et préserve les moments et discussions importants, rendant les réunions plus accessibles et exploitables grâce à des outils de collaboration et de mise en évidence basés sur l'IA.

🧠 Fait amusant : La « fatigue Zoom », un terme inventé par Jeremy Bailenson de Stanford, est un phénomène réel et étudié : notre cerveau travaille plus dur lors des réunions virtuelles, ce qui entraîne une augmentation de l'épuisement mental.

Pourquoi choisir les alternatives à l'IA de Grain ?

Bien que Grain AI offre d'excellentes capacités de documentation des réunions, plusieurs facteurs pourraient inviter les équipes à explorer d'autres solutions :

Options d'intégration limitées : Grain AI fonctionne principalement avec Zoom, ce qui peut être restrictif pour les organisations utilisant plusieurs plateformes de collaboration. De nombreuses équipes ont besoin de solutions qui fonctionnent de manière transparente avec Google Meet, Microsoft Teams et d'autres outils de conférence

Problèmes de tarification : La structure de tarification peut ne pas être adaptée aux équipes en pleine croissance, car les coûts peuvent rapidement augmenter avec l'ajout d'utilisateurs et de fonctionnalités avancées. Les petites et moyennes entreprises ont souvent besoin de modèles de tarification plus flexibles

Limites de la précision de la transcription : Bien que généralement fiable, la qualité de la transcription peut être inférieure à celle des services spécialisés, en particulier avec des termes techniques, plusieurs locuteurs ou des accents

Défis liés à l'expérience utilisateur : l'interface, bien que fonctionnelle, peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs qui ont besoin d'une expérience plus intuitive sans formation approfondie

Analyse limitée : les informations fournies par la plateforme peuvent ne pas être suffisamment fiables pour les équipes commerciales et les équipes en charge de la réussite client qui recherchent une analyse plus approfondie des modèles de discussion et du ressenti des clients

Pour les équipes confrontées à ces défis, les alternatives de cette liste offrent des fonctionnalités et des capacités spécialisées qui pourraient mieux répondre à vos besoins spécifiques.

aperçu des 11 meilleures alternatives à Grain IA

Voici un bref aperçu des cas d'utilisation et des fonctionnalités phares de chaque alternative à Grain AI !

Outil Idéal pour Fonctionnalité remarquable ClickUp IA pour la gestion des notes de réunion et des flux de travail Une plateforme de productivité tout-en-un avec prise de notes par IA Otter AI Précision de la transcription en temps réel Transcription IA supérieure avec identification de l'orateur Fireflies. ai Des informations sur les réunions grâce à l'IA Intelligence automatisée des discussions Avoma Des réunions d'équipe commerciale plus intelligentes Analyse des discussions pour les équipes chargées des revenus Fathom Résumés de réunions IA gratuits Assistant de réunion IA entièrement gratuit tl;dv Annotations vidéo collaboratives Signets et partage de vidéos horodatés Notta Transcription multilingue plus de 104 langues prises en charge avec une grande précision Gong Intelligence économique Plateforme complète d'exécution des équipes commerciales Zoominfo Chorus Intelligence conversationnelle Coaching en IA pour les équipes commerciales MeetGeek Points forts de la réunion automatisée Résumés de réunion et éléments d'action intelligents Descript Modification en cours audio/vidéo avancée Modification en cours avec transcription de haute qualité

Les meilleures alternatives à l'IA de Grain à utiliser

Que vous ayez besoin d'une alternative gratuite à Grain ou d'une plateforme robuste pour impliquer vos équipes commerciales avec des fonctionnalités d'IA fiables, cette liste est faite pour vous :

1. ClickUp (Idéal pour les notes de réunion et la gestion des flux de travail basés sur l'IA)

Commencer Connectez vos notes de réunion à vos documents et tâches ClickUp avec ClickUp AI Notetaker

Imaginez que chaque idée brillante issue des discussions de votre équipe se transforme automatiquement en tâches assignées avec des délais. ClickUp, l'application Tout pour le travail, comble le fossé entre la discussion et l'exécution que tant d'équipes ont du mal à franchir.

Contrairement à Grain, qui se concentre uniquement sur les réunions, ClickUp combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp AI Notetaker automatise les notes de réunion et les éléments d'action, permettant aux équipes de se concentrer sur les discussions pendant qu'il capture tout en temps réel. Intégré à ClickUp Meetings, ce logiciel intelligent de synthèse vocale enregistre, transcrit et résume vos réunions, pendant que vous vous concentrez sur une participation significative.

Transformez les informations recueillies lors des réunions en éléments d'action grâce à ClickUp AI Notetaker

L'IA intelligente pour les notes de réunion reconnaît les intervenants, comprend le contexte et comble même les lacunes linguistiques, garantissant qu'aucun détail ne soit perdu - une façon transparente de documenter les discussions sans distraction. Les notes apparaissent instantanément dans votre boîte de réception ClickUp, éliminant ainsi les retards post-réunion. Alors que l'IA fournit des suggestions et détecte les éléments d'action potentiels, les utilisateurs gardent le contrôle sur la création de la liste des tâches, l'attribution et la fixation des délais.

Rendez les notes et les transcriptions de réunion consultables avec ClickUp Brain

L'IA native de ClickUp, ClickUp Brain, peut rendre vos transcriptions encore plus consultables. Il vous suffit de poser une question en langage naturel - par exemple, « Qu'a-t-on discuté le 10 janvier avec l'équipe commerciale ? » - et Brain examinera vos notes de réunion pour récupérer les détails clés.

Brain peut également convertir vos notes en tâches, rédiger des e-mails et des réponses, traduire des discussions ou extraire des informations clés pour les rapports.

Traduisez les notes de réunion dans différentes langues à l'aide de ClickUp Brain

Sur cette base, ClickUp Docs s'intègre à l'IA Notetaker pour organiser et stocker les transcriptions des réunions dans un environnement de travail collaboratif et consultable.

Travaillez ensemble sur les notes de réunion et les plans d'action à l'aide de ClickUp Docs

Les membres de l'équipe peuvent facilement accéder à ces documents, les modifier et les commenter, ce qui permet à chacun de rester aligné sur les décisions et les informations importantes. Les notes générées par l'IA s'intègrent de manière transparente à votre système documentaire, créant ainsi une base de connaissances qui préserve la mémoire institutionnelle de votre organisation.

Pour les équipes qui recherchent la cohérence dans la documentation de leurs réunions, le modèle de compte rendu de réunion ClickUp fournit un cadre structuré qui normalise la façon dont les discussions sont enregistrées dans toute l'organisation.

Obtenir un modèle gratuit Soyez opérationnel dès le départ avec le modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Ce modèle personnalisable comprend des sections pour les participants, les éléments de l'agenda de la réunion, les décisions et les actions à mener, garantissant que les informations essentielles sont saisies de manière cohérente, quelle que soit la personne qui prend les notes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Convertissez automatiquement les points de discussion en tâches assignables avec des échéances

Planifiez et documentez les réunions dans votre environnement de travail dédié aux projets

Utilisez les Clips ClickUp pour enregistrer et partager des moments clés avec les membres de l'équipe qui n'ont pas pu y assister

Coordonnez visuellement la disponibilité de l'équipe et les horaires des réunions avec le Calendrier ClickUp . Laissez l'IA forfait votre emploi du temps en fonction des priorités de vos tâches, de votre disponibilité, etc

Faites un brainstorming en temps réel grâce aux Tableaux blancs collaboratifs ClickUp

Passez en mode asynchrone et éliminez les réunions inutiles avec ClickUp Chat, en gardant vos tâches et vos discussions liées dans un seul outil, au lieu de jongler avec plusieurs

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités de l'application mobile sont parfois plus limitées que celles de l'expérience sur le bureau

Certains utilisateurs rapportent des problèmes de performance occasionnels avec les enregistrements vidéo lors de réunions plus importantes

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

« Je suis vraiment impressionné par ce [ClickUp AI Notetaker] dans la mesure où je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout est dans l'interface ClickUp. Il se connecte à mon Google Agenda et c'est tout simplement parfait. »

« Je suis vraiment impressionné par ce [ClickUp AI Notetaker] dans la mesure où je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout est dans l'interface ClickUp. Il se connecte à mon Google Agenda et c'est tout simplement parfait. »

👀 Le saviez-vous ? La méthode du « brainwriting 6-3-5 » est une technique de brainstorming puissante où six personnes écrivent trois idées en cinq minutes. Elles transmettent ensuite leurs idées à la personne suivante pour qu'elle les développe. En seulement 30 minutes, cette méthode visant à rendre les réunions productives peut générer 108 idées uniques, stimulant ainsi la créativité sans la pression de prendre la parole ! 🚀

📖 Lire aussi : Les meilleurs générateurs de comptes rendus de réunion basés sur l'IA

3. Otter. ai (Meilleur pour la précision de la transcription en temps réel)

Pour les équipes internationales aux accents, au jargon technique et aux voix différents, Otter.ai est un outil de transcription qui vise à comprendre ce que chacun dit, et pas seulement ce qu'il pense pouvoir dire.

Otter AI devance Grain AI, qui a parfois du mal à fournir des transcriptions toujours précises, même dans des environnements audio difficiles. Grâce à une technologie de reconnaissance vocale de pointe, contrairement à de nombreuses alternatives à Otter AI, la plateforme offre une qualité de transcription supérieure qui permet de saisir avec précision les nuances des discussions.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter. ai

Connectez-vous rapidement avec Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Apprenez à l'IA à reconnaître la terminologie spécifique à votre secteur d'activité

Ajoutez des commentaires et des mises en évidence aux transcriptions pendant les réunions

Générer des résumés de réunion automatisés avec les points clés

Rechercher des discussions dans toutes les réunions enregistrées

Limites de Otter. ai

Intégration limitée de la gestion de projet par rapport à des outils plus complets

Le forfait gratuit limite la durée d'enregistrement et le nombre de transcriptions

Tarification d'Otter. ai

De base

Pro : 16,99 $/mois

Entreprise : 30 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai ?

« La transcription en temps réel est très précise et les résumés générés par l'IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions et augmentent la productivité. »

« La transcription en temps réel est très précise et les résumés générés par l'IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions et augmentent la productivité. »

📮 ClickUp Insight : Nos données d'enquête sur l'efficacité des réunions montrent que 25 % des réunions impliquent huit participants ou plus. Si les grandes réunions peuvent être utiles pour l'alignement et la prise de décision, elles créent souvent des défis. En fait, un autre sondage ClickUp a révélé que 64 % des personnes ont du mal à comprendre les prochaines étapes dans près de la moitié de leurs réunions. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, nous comblons cette lacune avec une solution de gestion de réunion de bout en bout. ClickUp Meetings transforme la façon dont les équipes collaborent grâce à des agendas dynamiques, tandis que AI Notetaker capture chaque information précieuse, éliminant ainsi la confusion lors du suivi et permettant à chacun de rester sur la même longueur d'onde ! 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp font état d'une réduction considérable de 50 % des discussions et réunions inutiles !

3. Fireflies. ai (Idéal pour les analyses et les informations sur les réunions basées sur l'IA)

Alors que d'autres outils capturent les discussions, Fireflies.ai cherche à révéler les schémas cachés qu'elles contiennent, transformant le dialogue brut en renseignements exploitables qui permettent de prendre de meilleures décisions.

Fireflies. ai va au-delà de la transcription grâce à des analyses basées sur l'IA qui permettent de suivre les schémas de discussion, d'analyser les sentiments et de déterminer les sujets clés. Il identifie automatiquement les objections des clients, les concurrents et les points de discussion, ce qui permet aux équipes de disposer de comptes rendus de réunion quantifiables, sans qu'aucune étiquette manuelle ne soit nécessaire.

Fireflies. ai surpasse Grain grâce à une puissante fonction de recherche, permettant aux utilisateurs de trouver des moments clés dans les réunions grâce à des requêtes en langage naturel. Ses plus de 40 intégrations, y compris des CRM et des outils de gestion de projet, garantissent que les informations issues des réunions s'intègrent de manière transparente dans les flux de travail existants.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies. ai

Détecter et classer automatiquement les sujets de discussion

Rechercher des discussions avec des requêtes en langage naturel

Analysez le sentiment des discussions pour obtenir des informations plus approfondies

Suivi des mentions de concurrents ou de mots-clés spécifiques

Automatisation des flux de travail en fonction du contenu des réunions

Identifier différents intervenants grâce à la reconnaissance vocale

Limites de Fireflies. ai

Plus axé sur les informations que sur la gestion des tâches

Problèmes occasionnels de latence avec la transcription en temps réel

Tarification de Fireflies. ai

Free

Pro : 18 $/mois par place

Entreprise : 29 $/mois par place

Enterprise : 39 $/mois par place

Évaluations et avis sur Fireflies. ai

G2 : 4. 8/5 (plus de 630 avis)

Capterra : Pas assez d'évaluations

Que disent les utilisateurs de Fireflies.ai ?

« Les comptes rendus sont aussi bons que ceux d'un humain, avec en plus l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques extras intéressants. »

« Les comptes rendus sont aussi bons que ceux d'un humain, avec en plus l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques extras intéressants. »

👀 Le saviez-vous ? Le terme « pensée de groupe » a été popularisé par le psychologue Irving Janis en 1971, inspiré par le « double-pensée » de George Orwell dans 1984. Il décrit un phénomène où le désir d'harmonie d'un groupe l'emporte sur la pensée critique, conduisant à de mauvaises décisions. Bien que toutes les équipes cohésives ne tombent pas dans la pensée de groupe, il est essentiel d'en reconnaître les symptômes, tels que la pression à se conformer et l'absence de dissidence, pour éviter de prendre des décisions erronées ! 🧠🚀

4. Avoma (Idéal pour les réunions d'équipe commerciale et le coaching)

via Avoma

Imaginez un monde où vos équipes commerciales reçoivent non seulement des notes de réunion, mais aussi un coaching personnalisé basé sur les discussions réelles avec les clients. Avoma cherche à transformer chaque appel en opportunité de croissance.

Avoma surpasse Grain AI grâce à son intelligence axée sur les ventes. Il assure le suivi des ratios de parole, de l'engagement et des indicateurs clés pour un coaching basé sur les données. Son intégration CRM enregistre automatiquement les notes dans Salesforce et HubSpot, réduisant ainsi les entrées manuelles.

Son assistant de réunion IA va également au-delà de l'enregistrement, en offrant des conseils d'accompagnement en temps réel, des informations sur la concurrence et des invites de gestion des objections pendant les discussions en direct.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Suivi des indicateurs de discussion directement corrélés à la réussite de l'équipe commerciale

Synchroniser les données des réunions vers le CRM sans entrée manuelle

Recevez des invites, instructions, coaching, basés sur l'IA pendant les appels en direct

Reliez les modèles de discussion aux résultats du pipeline

Comparer les indicateurs de performance entre les membres de l'équipe

Générer des résumés de réunion IA avec des éléments d'action

Limites d'Avoma

Principalement conçue pour analyser les appels des équipes commerciales ; moins polyvalente pour les autres services

Préparez-vous à une courbe d'apprentissage plus abrupte pour maximiser les fonctionnalités avancées

Tarification d'Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Intelligence de la discussion : 69 $/mois par utilisateur

Revenue Intelligence e : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Avoma

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

5. Fathom (Idéal pour les résumés de réunions gratuits générés par l'IA)

vai Fathom

Fathom facilite la synthèse des réunions en identifiant et en horodatant automatiquement les moments clés, éliminant ainsi le besoin de mettre en évidence manuellement les points importants. Contrairement à Grain, il fonctionne avec Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Webex, ce qui en fait un choix flexible.

Son assistant de réunion IA rédige des résumés clairs et concis, en capturant les éléments d'action, les décisions et les points clés dans un format facile à parcourir. Fathom aide les équipes à se concentrer sur ce qui compte sans avoir à passer au crible de longues transcriptions ou enregistrements en filtrant le bruit.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Enregistrez les réunions en un seul clic depuis l'extension du navigateur

Générer des résumés IA avec des points clés et des éléments d'action

Création et partage de vidéos avec horodatage automatique

Connexion à toutes les principales plateformes de vidéoconférence

Organisez des réunions dans une bibliothèque consultable

Accédez à toutes les fonctionnalités gratuitement

Comprendre les limites

Fonctionnalité CRM limitée

Moins de fonctionnalités d'analyse avancées que d'outils spécialisés

Comprendre la tarification

Free

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 29 $/mois par utilisateur

Découvrir les évaluations et les avis

G2 : 5/5 (plus de 4 600 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 600 avis)

📖 Lire aussi : Meilleures solutions logicielles de gestion de réunions et d'agenda

6. tl;dv (Idéal pour les annotations vidéo collaboratives)

Et si les enregistrements de réunions n'étaient pas seulement destinés à être visionnés, mais devenaient des documents vivants et interactifs ? tl;dv transforme les vidéos passives en environnements de travail collaboratifs, permettant aux équipes de s'impliquer directement dans l'échéancier de la vidéo.

Contrairement à Grain AI, tl;dv propose des annotations horodatées, des résumés basés sur l'IA et une catégorisation automatique des sujets, ce qui rend les réunions plus faciles à rechercher et à exploiter. De plus, les intégrations avec Slack et Notion garantissent un flux continu d'informations dans les flux de travail.

Au lieu de se contenter d'enregistrer les réunions, tl;dv en fait un espace de collaboration, de discussion et de prise de décision en continu.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Ajouter des commentaires à des moments précis dans les enregistrements de réunions

Étiquetez les membres de l'équipe dans les discussions vidéo pour une meilleure collaboration

Générer des résumés IA avec des points clés et des éléments d'action

Créer des signets horodatés pour une référence rapide

Partagez des clips vidéo avec des horodatages préservant le contexte

Construire une bibliothèque consultable de connaissances sur les réunions

tl;dv limitations

Transcription moins sophistiquée par rapport aux outils spécialisés

Capacités d'analyse limitées

tl;dv tarification

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 98 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur tl;dv

G2 : 4. 7/5 (plus de 350 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

7. Notta (Meilleur pour l'assistance à la transcription multilingue)

via Notta

Les équipes internationales parlent des dizaines de langues, mais la plupart des outils de transcription n'en font pas autant. Notta brise cette barrière, avec son assistance dans plus de 104 langues, bien au-delà de Grain AI. Sa journalisation des locuteurs garantit des attributions claires, même dans les discussions qui se chevauchent.

Contrairement à Grain, Notta offre la transcription hors ligne, ce qui le rend utile au-delà des réunions. De plus, son assistant IA fournit des résumés en temps réel, des éléments d'action et un suivi des questions, transformant les transcriptions en informations exploitables.

Pour une documentation de réunion multilingue, flexible et intelligente, Notta surpasse l'approche plus limitée de Grain.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Transcrivez les réunions dans plus de 104 langues avec une grande précision

Identifier automatiquement les différents intervenants dans les discussions

Traitez les fichiers audio et vidéo téléchargés hors ligne

Entraînez l'IA avec une terminologie personnalisée pour votre secteur d'activité

Limites de Notta

Intégration de la gestion de projet moins robuste que les outils tout-en-un

L'application mobile dispose de moins de fonctionnalités clés que la version de bureau

Tarification de Notta

Free

Pro : 13,49 $/mois

Entreprise : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Notta

G2 : 4. 5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : Pas assez d'avis disponibles

Que disent les utilisateurs de Notta ?

« Une transcription de très bonne qualité. L'anglais britannique est bien compris. Et il semble que le modèle fasse quelques passages pour comprendre le contexte et retranscrire. »

« Une transcription de très bonne qualité. L'anglais britannique est bien compris. Et il semble que le modèle fasse quelques passages pour comprendre le contexte et retranscrire. »

8. Gong (Meilleur pour l'intelligence des revenus et l'habilitation de l'équipe commerciale)

via Gong

Gong transforme les enregistrements de réunions en une feuille de route pour générer des revenus, allant bien au-delà de la documentation de base de Grain.

Il capture les appels sur vidéo, téléphone et Web, en utilisant l'IA pour transcrire avec précision. Mais Gong ne s'arrête pas aux mots : il découvre les modèles qui se cachent derrière les accords réussis, signale les risques et assure le suivi des mentions concurrentielles.

Les responsables des équipes commerciales bénéficient d'un accompagnement en temps réel, ce qui aide les équipes à affiner leur approche en fonction des discussions réelles avec les clients. Avec Gong, les données des réunions deviennent un outil intelligent de croissance, et non plus un simple enregistrement de ce qui a été dit.

Gong meilleures fonctionnalités

Enregistrez des discussions sur des plateformes de vidéo, de téléphonie et de conférence Web

Identifiez automatiquement les risques liés aux transactions et les opportunités d'amélioration

Suivi des performances de l'équipe grâce à des tableaux de bord de coaching personnalisables

Analysez les mentions de la concurrence et les tendances du marché dans les appels des clients

Fournir des invites de vente guidées basées sur des modèles de discussion ayant fait leurs preuves

Garantir la conformité avec les fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise

Limites du gong

Conçu principalement pour les équipes commerciales plutôt que pour la documentation générale des réunions

Nécessite des données importantes pour maximiser les connaissances de l'IA

Tarification de Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4. 8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 500 avis)

9. ZoomInfo Chorus (Idéal pour l'intelligence des discussions et le coaching commercial)

via ZoomInfo Chorus

Qu'est-ce qui distingue les meilleurs commerciaux ? ZoomInfo Chorus révèle les schémas de discussion qui se cachent derrière les succès commerciaux et aide les équipes à les reproduire. Contrairement à Grain AI, qui se concentre sur la documentation générale des réunions, ZoomInfo Chorus fournit des informations spécifiques aux équipes commerciales qui améliorent les performances et l'engagement des clients.

Son IA identifie les moments clés - comme les mentions de concurrents, les discussions sur les prix et les prochaines étapes - sans effort manuel. Les outils de coaching de la plateforme analysent les modèles à l'échelle de l'équipe pour mettre en évidence ce que les plus performants font différemment.

ZoomInfo Chorus meilleures fonctionnalités

Identifiez automatiquement les moments critiques dans les discussions des équipes commerciales

Évaluez la santé des transactions grâce à la notation Momentum basée sur l'IA

Créer des listes de lecture de formation ciblées à partir d'exemples d'appels réussis

Suivi des besoins en coaching et du développement des compétences au sein de l'équipe

Améliorez les enregistrements CRM grâce aux informations sur les discussions et aux éléments d'action

Connectez les données de discussion avec l'intelligence de contact de ZoomInfo

Limites de ZoomInfo Chorus

L'accent mis principalement sur les cas d'utilisation des équipes commerciales limite la polyvalence

Nécessite une installation importante pour un bénéfice maximal

Tarification de ZoomInfo Chorus

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur ZoomInfo Chorus

G2 : 4. 6/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

10. MeetGeek (Idéal pour les temps forts et les éléments d'action des réunions automatisées)

via MeetGeek

Plus besoin de se démener pour se souvenir des éléments d'action de vos appels : MeetGeek capture tout automatiquement, éliminant ainsi le besoin de prendre des notes manuellement. Contrairement à Grain AI, qui demande aux utilisateurs de mettre en évidence les points clés, l'IA de MeetGeek extrait et organise les détails importants pour vous.

Son moteur de synthèse intelligent structure le contenu des réunions par sujet, fournissant des informations claires et exploitables. MeetGeek automatise également les suivis, attribue les tâches et envoie des rappels pour que les équipes restent sur la bonne voie. Grâce à une intégration transparente du calendrier et à des résumés basés sur les rôles, il garantit que les réunions se traduisent par des progrès, offrant une expérience pratique qui surpasse l'approche manuelle de Grain.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Organiser les points de discussion par catégories de sujets

Enregistrez les réunions programmées sans intervention manuelle

Recevez des résumés personnalisés en fonction de votre rôle

Rechercher dans toutes les transcriptions et notes de réunion

Limites de MeetGeek

Modification en cours moins robuste par rapport aux outils spécialisés

Personnalisation limitée pour les besoins des entreprises

Plateforme plus récente avec moins d'intégrations que les alternatives établies

Tarifs MeetGeek

Free

De base : 19 $/mois par utilisateur

Pro : 39 $/mois par utilisateur

Entreprise : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de MeetGeek ?

« Je peux aussi parler de concepts assez rapidement, et parfois mes collègues ne comprennent pas du premier coup. Avec MeetGeek, ils peuvent réécouter l'enregistrement et lire en même temps la transcription. »

« Je peux aussi parler de concepts assez rapidement, et parfois mes collègues ne comprennent pas du premier coup. Avec MeetGeek, ils peuvent réécouter l'enregistrement et lire en même temps la transcription. »

💡Conseil de pro : Tous les preneurs de notes IA ne travaillent pas de la même manière. Essayez différentes plateformes pour voir laquelle correspond le mieux à vos besoins : certaines excellent dans la transcription, d'autres se concentrent sur la mise en évidence des éléments d'action, et certaines s'intègrent plus profondément à vos outils existants. Beaucoup proposent des essais gratuits, alors testez avant validation.

11. Descript (Idéal pour les capacités avancées de modification en cours de l'audio/vidéo)

via Descript

Descript transforme les séquences brutes de réunions en contenu professionnel et soigné avec un minimum d'effort. Contrairement à Grain AI, qui se concentre sur la création de clips de base, Descript offre une suite complète de modification en cours pour la production de contenu de haute qualité.

Sa fonction d'édition basée sur le texte permet aux utilisateurs de modifier l'audio et la vidéo simplement en modifiant la transcription, tandis que l'IA Overdub permet des corrections vocales transparentes. Studio Sound améliore la clarté audio, en supprimant le bruit et l'écho pour une finition professionnelle.

Descript aide les équipes à transformer les réunions en supports de formation et présentations attrayants grâce à la modification en cours et à de puissants effets vidéo.

Décrivez les meilleures fonctionnalités

Générez des voix off réalistes pour les corrections avec Overdub

Améliorez automatiquement la qualité audio avec Studio Sound

Capture d'enregistrements d'écran avec outils de modification en cours intégrés

Publiez du contenu fini directement sur plusieurs plateformes

Descript limitations

Courbe d'apprentissage plus abrupte que les simples enregistreurs de réunion

Se concentrer sur la création de médias plutôt que sur l'analyse des réunions

Description des prix

Amateur : 19 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Descriptions, évaluations et avis

G2 : 4. 6/5 (plus de 770 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de Descript ?

« Descript change la donne pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leur processus de montage audio et vidéo, en particulier pour les débutants. Il dispose de fonctionnalités intéressantes telles que la transcription automatique, l'enregistrement d'écran et la modification de texte. La possibilité de modifier des fichiers multimédias aussi facilement que de modifier un document Word permet de gagner beaucoup de temps et d'efforts. »

« Descript change la donne pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leur processus de montage audio et vidéo, en particulier pour les débutants. Il offre d'excellentes fonctionnalités telles que la transcription automatique, l'enregistrement d'écran et la modification de texte. La possibilité de modifier des fichiers multimédias aussi facilement que de modifier un document Word permet de gagner beaucoup de temps et d'efforts. »

Alternatives à Grain : pourquoi ClickUp se démarque

Grain AI gère bien l'enregistrement et la transcription, mais d'autres outils offrent des informations plus approfondies, des flux de travail plus fluides ou des options plus économiques pour améliorer la collaboration. Si les équipes commerciales ne jurent que par Gong et Chorus, Otter et Fireflies sont également plébiscités par beaucoup.

Cependant, ClickUp se distingue comme l'option la plus polyvalente pour les équipes à la recherche d'un écosystème de productivité achevé où les notes de réunion se transforment de manière transparente en flux de travail exploitables.

Prêt à transformer la façon dont votre équipe capture et exploite les informations issues des réunions ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez comment la documentation de réunion basée sur l'IA peut s'intégrer de manière transparente à l'ensemble de votre flux de travail.