OpenAI vs. DeepSeek : Quel modèle d'IA est le mieux adapté à vos besoins ?

« Quel est le meilleur outil de gestion de projet ? » « Comment créer de bons designs ? » « Quels sont les meilleurs indicateurs pour mesurer les performances ? » La liste des questions est sans fin.

Les êtres humains sont curieux par nature. En fait, ce questionnement et ce raisonnement incessants sont ce qui distingue les gens et conduit à de grandes réalisations.

Et, honnêtement, c'est cette même caractéristique qui rend les modèles d'IA plus intelligents.

Mais avec autant de modèles d'IA actuellement sur le marché, lequel vous convient le mieux ?

Dans cet article, nous allons examiner et comparer deux poids lourds de l'industrie dans la course à l'IA : DeepSeek et OpenAI, et découvrir quel outil d'IA est le mieux adapté à vos applications basées sur l'IA, à vos agents LLM et à vos solutions d'IA générative.

⏰ Résumé en 60 secondes Vous n'arrivez pas à choisir entre les modèles d'OpenAI et de DeepSeek ? Voici une comparaison détaillée de leurs points forts et de leurs fonctionnalités pour vous aider à choisir : OpenAI est un laboratoire de recherche de pointe en IA connu pour ChatGPT, DALL·E, Sora et Codex , qui offre une compréhension avancée du langage naturel, une IA multimodale et des solutions prêtes à l'emploi pour les entreprises.

DeepSeek est un modèle d'IA open source axé sur la résolution de problèmes, le raisonnement logique et l'accessibilité . Les points forts de DeepSeek résident dans la résolution de problèmes structurés, le code et l'analyse financière, offrant aux entreprises une alternative rentable aux modèles d'IA coûteux

La comparaison des prix montre que ChatGPT Plus d'OpenAI coûte 20 $ par mois, avec des coûts d'API variables, tandis que DeepSeek offre des coûts d'entrée plus bas, à partir de 0,07 $ par million de jetons

OpenAI surpasse DeepSeek en matière de traitement du langage naturel , de capacités d'IA multimodale et d'adoption par les entreprises, ce qui le rend idéal pour la génération de contenu et le service client

DeepSeek surpasse OpenAI en termes de prix , de personnalisation et de raisonnement structuré , offrant ainsi un avantage aux développeurs qui ont besoin de plus de contrôle sur les modèles d'IA

ClickUp intègre la gestion des connaissances par l'IA , l'automatisation et l'exécution de projets directement dans les flux de travail de l'équipe. ClickUp Brain relie les tâches, les documents et les connaissances de l'équipe, fournissant des informations en temps réel grâce à l'IA sans que les utilisateurs aient à passer d'une plateforme à l'autre. La recherche connectée de ClickUp récupère instantanément les données d'applications telles que Google Drive, Slack et Salesforce, éliminant ainsi le temps perdu à rechercher des informations

Qu'est-ce qu'OpenAI ?

À ce stade, tout le monde a entendu parler d'OpenAI. OpenAI est un laboratoire de recherche de premier plan aux États-Unis qui se concentre sur l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, la robotique et la vision par ordinateur.

Mais son travail principal consiste à développer des modèles d'IA, dont ChatGPT (transformateur génératif pré-entraîné) est le plus connu.

OpenAI propose également DALL·E, Sora et Codex, qui sont utilisés dans tous les domaines, de la génération d'images et de vidéos au développement de logiciels.

via ChatGPT

Voici un bref aperçu de ce que fait OpenAI :

✅ Les modèles d'OpenAI aident les utilisateurs dans la rédaction, les tâches de codage, la génération d'images, la reconnaissance vocale, etc

✅ ChatGPT est intégré aux produits Microsoft, aux flux de travail des entreprises et aux industries créatives

✅ Les entreprises utilisent la plateforme d'IA pour automatiser les opérations de l'entreprise et améliorer les taux de réussite des clients

Fonctionnalités d'OpenAI

« Aide-moi à traiter cet e-mail » ou « Aide-moi à résumer ce document » —* Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, utilise quotidiennement l'IA pour des tâches « ennuyeuses », mais la technologie elle-même est tout sauf ennuyeuse.

Voici une liste des fonctionnalités les plus impressionnantes d'OpenAI :

Fonctionnalité n° 1 : une IA qui écoute et répond comme un humain

Les derniers modèles d'OpenAI, comme GPT-4o, peuvent traiter la parole et le texte en temps réel, imitant une discussion humaine avec une latence quasi nulle. Ils sont si performants que Microsoft et d'autres géants de l'entreprise les utilisent pour alimenter des assistants IA, des robots de service client et même des outils de transcription de réunions.

via ChatGPT

Fonctionnalité n° 2 : une IA plus intelligente, des coûts réduits

OpenAI a introduit la mise en cache des invites et la distillation des modèles, réduisant ainsi les coûts des API pour les entreprises jusqu'à 50 %. Cela signifie que les applications basées sur l'IA n'ont pas à payer le prix fort pour des invites répétitives.

Fonctionnalité n° 3 : une véritable puissance multimodale

GPT-4o voit, entend et parle désormais, ce qui signifie qu'il peut interpréter des images, comprendre des vidéos et générer du son en temps réel. Les développeurs l'utilisent pour créer des tuteurs, des assistants de codage et même des outils de surveillance intelligents basés sur l'IA.

Fonctionnalité n° 4 : une IA qui se souvient, apprend et s'adapte

Contrairement à d'autres modèles d'IA qui traitent chaque invite, instruction ou instruction comme une première réunion, la fonctionnalité de mémoire d'OpenAI permet à l'IA de conserver le contexte de plusieurs discussions. Cela signifie qu'elle se souvient de votre style d'écriture ou de la dernière plainte d'un client pour une expérience plus personnalisée.

via ChatGPT

Tarification d'OpenAI

Niveau gratuit

ChatGPT Plus : 20 $/mois par utilisateur

Équipe ChatGPT : 30 $/mois par utilisateur

ChatGPT Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que DeepSeek ?

DeepSeek fait parler de lui car il vise à concurrencer OpenAI avec un modèle de langage large puissant et rentable.

Et c'est ce qui attire les utilisateurs : un outil doté d'un processus de réflexion conçu pour gérer le raisonnement complexe, la compréhension du langage et la résolution de problèmes, sans les coûts informatiques massifs de ses concurrents.

via DeepSeek

Voici ce qui fait de DeepSeek un outil intéressant :

✅ Contrairement à la plupart des modèles d'IA, DeepSeek permet aux développeurs de modifier et d'utiliser librement sa technologie

✅ Il offre des performances similaires à celles des meilleurs modèles GPT tout en fonctionnant à un coût nettement inférieur

✅ Grâce à des exigences matérielles moindres, davantage d'entreprises et de chercheurs peuvent expérimenter le développement de l'IA sans se ruiner

✅ DeepSeek s'est rapidement positionné comme un nouveau concurrent, prouvant que les petits modèles peuvent encore fournir des résultats impressionnants

Fonctionnalités de DeepSeek

C'est le dernier signe de la concurrence qui émerge sur un nouveau front - attirer les conducteurs et les passagers avec des outils de chatbot plus avancés.

C'est le dernier signe de la concurrence qui émerge sur un nouveau front - attirer les conducteurs et les passagers avec des outils de chatbot plus avancés.

Voici ce que Phate Zhang, fondateur du fournisseur de données EV CnEVPost basé à Shanghai, a déclaré à propos de DeepSeek. Récemment, plus d'une douzaine de constructeurs automobiles, de BYD à Leapmotor, se sont empressés d'intégrer les fonctionnalités basées sur l'IA de DeepSeek dans leurs véhicules.

Alors, qu'est-ce qui rend DeepSeek si attrayant ?

Fonctionnalité n° 1 : l'IA prend le volant

DeepSeek aide les véhicules électriques intelligents grâce à l'assistance à la conduite autonome, à l'IA embarquée et aux cockpits numériques. Les constructeurs automobiles l'intègrent pour améliorer la navigation, le contrôle vocal et offrir une expérience de conduite plus personnalisée.

Fonctionnalité n° 2 : Réfléchir avant de parler

Contrairement à la plupart des modèles d'IA qui se contentent de prédire le mot suivant, DeepSeek-R1 raisonne réellement. Il décompose les problèmes complexes, ce qui le rend utile pour le code, la finance et les tâches à forte composante logique.

via DeepSeek

Fonctionnalité n° 3 : open source, sans barrière de paiement

Alors qu'OpenAI garde ses modèles verrouillés, l'approche open source de DeepSeek séduit les développeurs. Les entreprises peuvent le modifier, l'affiner et le déployer sans frais de licence élevés. Cette liberté alimente une communauté grandissante désireuse de s'appuyer sur ses fondations.

Fonctionnalité n° 4 : une IA qui ne coûte pas une fortune

DeepSeek prouve que les capacités d'IA haut de gamme ne nécessitent pas un budget d'entreprise. Il offre des prix nettement inférieurs à ceux de ses principaux concurrents, ce qui facilite l'adoption de l'IA par les entreprises et les chercheurs.

via DeepSeek

Tarification de DeepSeek

DeepSeek-Discuter (mis à niveau vers DeepSeek-V3) Entrée (réponse du cache) : 0,07 $ par million de jetons Entrée (échec du cache) : 0,27 $ par million de jetons Sortie : 1,10 $ par million de jetons

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Entrée (réponse du cache) : 0,14 $ pour 1 million de jetons Entrée (échec du cache) : 0,55 $ pour 1 million de jetons Sortie : 2,19 $ pour 1 million de jetons

DeepSeek vs. OpenAI : Comparaison des fonctionnalités

OpenAI et DeepSeek repoussent tous deux les limites de l'intelligence artificielle. Cependant, avec des approches différentes, il est préférable de les comparer :

Fonctionnalité n° 1 : raisonnement et résolution de problèmes par l'IA

Les modèles GPT d'OpenAI excellent dans la compréhension du langage naturel, l'écriture créative et la réponse à des requêtes complexes.

Cependant, DeepSeek emprunte une voie différente : son modèle DeepSeek-R1 est conçu pour résoudre des problèmes plutôt que pour simplement prédire des mots. Cela le rend particulièrement puissant pour les tâches nécessitant une logique structurée, comme le code, la finance et la prise de décision.

🏆 Gagnant : DeepSeek pour ses puissantes capacités de raisonnement.

Fonctionnalité n° 2 : compréhension du langage naturel et génération de contenu

DeepSeek est peut-être excellent en logique, mais lorsqu'il s'agit d'écrire et de discuter couramment, comme le ferait un humain, OpenAI reste le meilleur.

GPT-4o comprend les nuances, adapte le ton de manière transparente et vous aide à générer un texte de qualité humaine. Qu'il s'agisse de rédiger un article de blog convaincant, de rédiger un texte marketing ou d'aider le service client, OpenAI fournit des résultats soignés qui établissent la norme dans le secteur.

🏆 Gagnant : OpenAI pour sa capacité à générer des textes (presque) similaires à ceux des humains.

Fonctionnalité n° 3 : Personnalisation et accessibilité

OpenAI conserve ses modèles derrière des paywalls, ce qui limite la personnalisation pour les développeurs.

DeepSeek, en revanche, est entièrement open source, ce qui permet aux entreprises d'affiner et de modifier leurs modèles selon leurs besoins, sans frais de licence restrictifs. Cela fait de DeepSeek un choix de premier ordre pour les startups, les équipes de recherche et les entreprises qui souhaitent posséder leur propre infrastructure d'IA au lieu de dépendre d'un accès API.

🏆 Gagnant : DeepSeek, pour son modèle open source, qui permet une personnalisation approfondie.

Fonctionnalité n° 4 : IA et écosystème de niveau entreprise

La plus grande force d'OpenAI ne réside pas seulement dans ses modèles d'IA, mais aussi dans son écosystème.

Avec ses outils prêts à l'emploi, ses intégrations transparentes et son assistance à l'infrastructure massive, OpenAI est le meilleur choix pour les entreprises à la recherche d'outils d'IA prêts à l'emploi.

De ChatGPT à DALL·E, OpenAI propose un intervalle d'applications basées sur l'IA avec des mises à jour continues et une fiabilité de pointe.

🏆 Gagnant : OpenAI, pour son intégration transparente au sein de l'écosystème Microsoft.

DeepSeek vs. OpenAI sur Reddit

En matière de modèles d'IA, peu d'endroits offrent une honnêteté aussi totale que Reddit.

OpenAI, et plus particulièrement ChatGPT, a été la force dominante dans l'espace de l'IA, mais DeepSeek fait beaucoup parler de lui, en particulier parmi les développeurs et ceux qui recherchent des alternatives d'API abordables.

Voici ce que les utilisateurs ont à dire sur la base des discussions sur Reddit.

Pour beaucoup, l'expérience avec DeepSeek s'est avérée fluide, puissante et réactive, en particulier dans les flux de travail de code.

Un message de u/klippers sur r/LocalLLaMA a suscité une discussion massive :

J'ai passé la majeure partie de la journée d'hier à travailler avec DeepSeek sur des problèmes de programmation via Open Hands (anciennement Open Devin). Et le modèle est absolument solide comme le roc.

Autre fait à noter : l'IA peut être coûteuse, en particulier lorsque l'on utilise des API pour des tâches à grande échelle. Les prix d'OpenAI ont frustré beaucoup de monde, et l'accessibilité de DeepSeek a été une bouffée d'air frais, selon les utilisateurs.

J'ai téléchargé 2 $ et fait plus de 400 demandes. Il me reste apparemment 1,50 $.

Cependant, le plus grand reproche est l'incohérence. Comme l'a souligné un utilisateur de Reddit:

DeepSeek reste parfois bloqué dans une boucle, ignore mes invites, et dit des choses absurdes. Peut-être a-t-il été affiné pour le codage et d'autres tests de performance ? Il semble que les codeurs soient enthousiasmés par ce modèle, mais pour les choses normales - le bon sens, le raisonnement, etc. - il semble juste une étape en dessous des meilleurs modèles.

Pendant ce temps, OpenAI a été une force dominante dans l'industrie de l'IA avec ses modèles GPT, qui se reflètent dans les expériences des utilisateurs. Et ce post Reddit le résume parfaitement :

Oh ChatGPT, laisse-moi te dire tout ce que tu fais pour moi... forfait évènements d'entreprise, brainstorming de sujets, résumés de réunions, plans de livres blancs, expressions régulières, objectifs de performance, écriture de SQL... trouver quoi préparer pour le dîner, écrire des histoires idiotes pour mes enfants, et j'en passe. Je ne pourrais plus m'en passer.

Cependant, pour les programmeurs, les modèles GPT d'OpenAI ont également reçu des critiques mitigées. Certains développeurs affirment que sa précision a diminué, tandis que d'autres le préfèrent encore aux autres solutions.

De plus, il est très mauvais pour la programmation, même si j'utilise quelque chose comme GitHub Copilot ou Microsoft Copilot Pro, GPT-4T est encore pire pour la programmation que Claude 3 Opus ou Claude 3.5 Sonnet.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à OpenAI et DeepSeek

Imaginez que tous vos outils basés sur l'IA (assistant de recherche, générateur de contenu, gestionnaire de connaissances et optimiseur de flux de travail) soient regroupés sur une seule plateforme. C'est ce que propose ClickUp, l'application qui vous permet de tout faire dans le cadre de votre travail.

Le n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

Tout d'abord, au lieu de basculer entre les modèles de langage d'OpenAI et les capacités de recherche de DeepSeek, ClickUp Brain fait tout en un seul endroit, en intégrant l'IA directement dans vos flux de travail pour l'automatisation des flux de travail de l'IA.

Et voici la vraie différence : avec OpenAI ou DeepSeek, vous devez souvent leur fournir des données ou leur demander les bonnes invites, instructions pour extraire des informations utiles. ClickUp, en revanche, sait déjà où se trouve votre travail et comprend sur quoi vous travaillez !

Cela signifie que vous obtenez des réponses très pertinentes, spécifiques au contexte et adaptées à votre tâche actuelle. Plus besoin de passer d'un outil d'IA à l'autre et d'une plateforme de travail à l'autre : tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit.

ClickUp se connecte également directement à des outils tels que Google Drive, GitHub et Salesforce grâce à ses plus de 1 000 intégrations, ce qui vous évite de perdre du temps à saisir manuellement des données ou à chercher des réponses.

📌 Exemple : Désormais, un chercheur peut poser des questions complexes à ClickUp Brain dans plusieurs bases de connaissances et recevoir des réponses structurées en temps réel.

Vous pouvez instantanément récupérer des informations pertinentes à partir de vos projets, wikis et documents avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un réseau neuronal interconnecté qui fait le lien entre les connaissances, les projets et les personnes. Pour être plus précis, les principales fonctionnalités de ClickUp Brain sont les suivantes :

✅ Accès unifié aux connaissances : Connectez tous vos fichiers, bases de données et tâches de projet en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre : ClickUp récupère les données de tous vos espaces de travail

✅ Des informations instantanées et précises : ClickUp Brain fournit des réponses précises en fonction du contexte de votre équipe, plus besoin de passer au crible des fils de discussion ou des documents obsolètes

✅ Mises à jour automatiques de la progression : plus de rapports manuels. Les résumés et rapports générés par l'IA permettent à votre équipe de rester alignée avec un minimum d'effort

✅ Rédaction et communication sans effort : Besoin de rédiger une proposition de projet ? Le rédacteur IA de ClickUp s'adapte à votre style, assurant la cohérence entre les documents, les e-mails et les messages de discussion

Le point fort n° 2 de ClickUp : la recherche connectée de ClickUp

Puisqu'il est question de gagner du temps, la recherche connectée de ClickUp optimise l'efficacité temporelle.

DeepSeek fait un excellent travail de récupération d'informations à partir de sources externes, mais il ne peut pas effectuer de recherches dans les outils et projets internes de votre entreprise. OpenAI ne s'intègre pas non plus nativement à vos applications de travail, ce qui signifie que vous devez toujours rechercher les informations manuellement.

La recherche connectée de ClickUp, quant à elle, rassemble tout en un seul endroit. Vous avez besoin d'un contrat sur Google Drive, d'un fil d'e-mails sur Outlook et d'un rapport de l'équipe commerciale sur Salesforce ? La recherche connectée de ClickUp récupère tout instantanément.

Une recherche rapide permet d'extraire tous les documents, e-mails et messages Slack associés grâce à la recherche connectée de ClickUp

ClickUp One Up n° 3 : la gestion des connaissances par l'IA

Autre avantage : OpenAI peut générer des idées, mais la gestion des connaissances de ClickUp garantit que ces idées sont documentées, gérées et découvertes en un seul clic.

Les bases de connaissances traditionnelles deviennent souvent obsolètes, ce qui oblige les équipes à fouiller dans de multiples outils et fichiers pour trouver les bonnes informations. La gestion des connaissances de ClickUp résout ce problème en connectant les tâches, les documents, les wikis et la recherche basée sur l'IA via ClickUp Brain et ClickUp Connected Search dans un système cohérent qui s'intègre de manière transparente à votre flux de travail.

De plus, ClickUp propose plus de 1 000 modèles de wiki prédéfinis, ce qui permet de créer facilement des bases de connaissances structurées pour les équipes, que ce soit pour la documentation produit, les politiques de l'entreprise ou les procédures opératoires normalisées des clients.

ClickUp One Up n° 4 : ClickUp Documents et ClickUp Automatisations

Ensuite, il y a l'écriture et la communication. OpenAI vous oblige à copier-coller le contenu généré dans votre environnement de travail, et DeepSeek vous aide principalement à trouver des articles pertinents, vous laissant le soin de rédiger.

ClickUp Brain est intégré à vos flux de travail, ce qui signifie que vous pouvez générer, affiner et intégrer du contenu directement dans ClickUp Docs.

Utilisez l'IA dans ClickUp pour affiner, résumer et organiser les informations sans quitter votre flux de travail

Voici comment ClickUp élimine les frictions entre la rédaction et l'exécution des documents :

✅ Modification en temps réel des documents avec votre équipe

✅ Créez et attribuez des éléments d'action de feedback dans le document via les commentaires attribués

✅ Intégrez des sous-pages dans votre document principal pour mieux structurer le contenu

Enfin, il existe une autre fonctionnalité ClickUp, qui est la cerise sur le gâteau, et qui automatise toutes les actions dont nous avons parlé jusqu'à présent : les automatisations ClickUp.

Supprimez les tâches répétitives telles que les mises à jour de projets, les rappels et les suivis grâce aux automatisations ClickUp

Contrairement à OpenAI, qui nécessite de configurer manuellement les flux de travail, ou à DeepSeek, qui se concentre sur la recherche d'informations, les Automatisations ClickUp font avancer le travail en gérant automatiquement les processus répétitifs.

Pas besoin de chercher une meilleure IA, soyez simplement ouvert à ClickUp

Lorsque DISH Network a été submergé par des outils déconnectés, ClickUp Brain est entré en scène pour centraliser la gestion de projet et automatiser les mises à jour. Grâce à un accès instantané à des informations en temps réel, DISH a éliminé le besoin de suivi manuel, augmenté son efficacité de 30 %, traité 10 % de projets plus complexes et considérablement amélioré la collaboration entre les équipes.

Ce type d'augmentation de la productivité semble sortir tout droit d'un fantasme de travail, mais avec ClickUp, c'est la réalité.

De la gestion des connaissances par l'IA et des workflows automatisés aux mises à jour de progression en temps réel et à la recherche intégrée dans toutes vos applications, ClickUp permet d'organiser votre travail et de le faire avancer activement.

Heureusement, vous n'avez pas à rêver d'une meilleure productivité. Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp, c'est gratuit, et réalisez votre rêve.