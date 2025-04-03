8 modèles d'organigrammes gratuits pour Google Slides (+ alternatives)

Un organigramme représente visuellement la structure d'une entreprise, ce qui permet de comprendre plus facilement les rôles, les responsabilités et les rapports hiérarchiques.

Un organigramme bien conçu améliore la communication, rationalise la prise de décision et renforce l'efficacité des flux de travail. Que vous gériez une start-up ou une grande entreprise, un organigramme aide les employés à savoir où ils se situent au sein de l'équipe.

Un modèle prédéfini vous permet de créer rapidement un organigramme professionnel qui correspond aux besoins de votre entreprise. Un cadre approprié garantit la clarté, la facilité des mises à jour et l'adaptabilité aux changements futurs.

Aujourd'hui, examinons les meilleurs modèles d'organigrammes pour Google Slides et les meilleures alternatives proposées par ClickUp !

🔍 Le saviez-vous ? Une bonne compréhension des rôles permet d'améliorer les performances au travail de 25 %.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organigramme ?

Un modèle organisationnel permet de maintenir la clarté du flux de travail. Un bon modèle d'organigramme doit inclure les éléments suivants :

*hiérarchie claire : le modèle doit avoir une structure logique qui montre les relations de rapports et vous permet de sélectionner la hiérarchie de manière logique. Il doit transmettre chaque information sans encombrement, assurant un processus de création d'organigramme fluide

*options de personnalisation : vous devriez pouvoir modifier facilement les rôles, les noms et les services dans le modèle, et celui-ci devrait être suffisamment personnalisable pour refléter votre marque

Clarté visuelle : des éléments bien espacés avec des polices de caractères et des couleurs de remplissage lisibles garantissent la clarté. Les éléments de la structure doivent être correctement disposés afin que les membres de l'équipe puissent facilement comprendre le flux

*fonctionnalités de collaboration : le diagramme doit permettre aux membres de l'équipe de collaborer efficacement. Ils doivent pouvoir suivre ou mettre à jour les informations et discuter des points clés sans confusion

évolutivité* : à mesure que votre équipe s'agrandit, le modèle que vous choisissez doit vous apporter une assistance, vous permettant de vous développer ou d'apporter des modifications si nécessaire

💡 Conseil de pro : Visualisez la structure de votre organisation en créant et en optimisant des organigrammes. Ils vous aident à comprendre la hiérarchie de votre entreprise et sont particulièrement utiles aux nouveaux employés pour comprendre les rapports hiérarchiques.

Modèles d'organigrammes Google Slides

Voici les meilleurs modèles d'organigrammes Google Slides à utiliser pour garantir une hiérarchie structurée :

1. Modèle de Google Slides pour la hiérarchie de l'équipe par Slides Carnival

via Slides Carnival

Présentez les rôles des équipes, les rapports hiérarchiques et les organigrammes grâce au modèle de hiérarchie d'équipe Google Slides de Slides Carnival.

Ce modèle vous permet de présenter la hiérarchie de l'entreprise dans un format facile à comprendre et visuellement attrayant. Il est compatible avec Google Slides ainsi qu'avec Microsoft PowerPoint et Canva.

Le style minimaliste et le flux structuré de ce diagramme garantissent que chaque rôle et désignation est transmis avec précision.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Appliquez des animations et des fonctionnalités de transition à chaque infographie

Personnalisez les infographies A4 prêtes à l'emploi pour les adapter à votre structure organisationnelle

Utilisez des diagrammes, des cadres et des lignes pour ajouter des détails sur les rôles

*idéal pour : les professionnels et les responsables des ressources humaines pour présenter les structures de rapports, les rôles des équipes et les organigrammes.

💡 Conseil de pro : Vous voulez simplifier vos idées ? Utilisez les cartes mentales de ClickUp et concrétisez vos idées. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez : Décomposez les idées et les hiérarchies complexes pour rationaliser le flux de travail

Dessinez des connexions et décrivez les dépendances entre les différentes tâches

Planifiez les flux de travail pour que le travail soit terminé plus rapidement

Organisez des dispositions désordonnées pour tenir tout le monde informé des changements et des tâches

2. Modèle infographique d'organigramme Google Slides par Slide Carnival

via Slides Carnival

Créez une infographie claire et concise avec le modèle d'organigramme infographique Google Slides de Slides Carnival.

Ce modèle infographique simplifie la hiérarchie organisationnelle afin que l'on puisse la saisir d'un seul coup d'œil. Le cadre personnalisable garantit que toutes les informations sont centralisées.

Que vous prépariez des organigrammes ou que vous résumiez des données, le modèle vous permet de présenter les informations dans un format facile à comprendre.

Voici pourquoi vous allez l'aimer : Personnalisez les organigrammes en fonction de votre hiérarchie organisationnelle pour présenter un aperçu achevé

Utilisez des éléments de design et des icônes pour améliorer les détails et les représentations visuelles

Insérez des images avec la désignation pour une identification facile

*idéal pour : Les équipes de direction qui souhaitent créer des organigrammes visuels attrayants pour maintenir la hiérarchie organisationnelle.

3. Modèle d'organigrammes de Google Slides par Slidesgo

via Slidesgo

Créez une hiérarchie organisationnelle structurée avec le modèle d'organigrammes de Google Slides de Slidesgo

Déterminer qui est responsable de quoi et qui rend des rapports à qui peut prêter à confusion, en particulier dans une grande organisation ou une organisation matricielle. Le modèle vous aide à organiser les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe dans un format facile à suivre.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Insérez ou modifiez des formes pour améliorer l'attrait visuel et la structure

Personnalisez le thème et les organigrammes pour refléter la hiérarchie de votre organisation

Utilisez des icônes et l'extension Flaticon pour améliorer les détails

*idéal pour : les cadres et les équipes RH pour définir les rôles et les responsabilités des équipes.

4. Modèle d'organigramme Google Slides par Slidemodel

via Slidesmodel

Créez un organigramme efficace grâce au modèle d'organigramme de Google Slides de Slidemodel.

La solution vous permet de créer un organigramme simple et informatif pour clarifier l'ensemble de la hiérarchie organisationnelle. Elle utilise des avatars modifiables pour définir les différents rôles au sein de l'organisation.

Avec cet organigramme Google Slides, vous pouvez définir les rôles des différents employés en les mettant en forme de manière simple.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Insérer de petites notes sur le rôle pour fournir des informations achevées

Utilisez des images pertinentes pour les parties prenantes et les membres de l'équipe afin d'améliorer l'attrait visuel

Utilisez différentes formes et différents flux pour définir la structure de l'entreprise et maintenir la clarté

*idéal pour : les dirigeants d'entreprise qui souhaitent définir les structures organisationnelles afin de maintenir la clarté du flux de travail

5. Modèle de structure organisationnelle de la matrice Google Slides Par Slidemodel

via Slidemodel

Affichez la structure organisationnelle de manière créative avec le modèle de structure organisationnelle en matrice de Google Slides de Slidemodel.

Le suivi du flux d'informations dans une organisation peut s'avérer difficile lorsqu'aucune hiérarchie n'est maintenue. Le modèle Google Slides offre un moyen simple de comprendre ce processus.

Avec différentes lignes et dépendances, l'organigramme définit différentes positions, telles que les différents niveaux de managers et d'autres employés. Il fournit un moyen graphique de communiquer, garantissant la clarté.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Personnalisez les positions, projets, icônes et nœuds clés pour qu'ils correspondent à la structure organisationnelle

Indiquez l'intersection des projets et des rôles à l'aide de nœuds circulaires pour faciliter le suivi des rôles et des responsabilités

Marquez rapidement le flux du processus à l'aide des flèches vers le bas et vers la droite

*idéal pour : les gestionnaires de projets pour le suivi des rôles transversaux et la compréhension du flux d'informations.

6. Modèle de diagramme de l'équipe commerciale de Google Slides par Slideegg

via Slideegg

Avec le modèle de diagramme d'organisation des ventes de Google Slides de Slideegg, vous pouvez créer des représentations visuelles des rôles au sein de l'équipe commerciale.

Le modèle facilite la communication des rôles et responsabilités au sein de l'équipe commerciale. Grâce à un flux et une structure organisés, ce diagramme dans Google Slides permet de présenter facilement la structure de manière visuellement attrayante pour augmenter la rétention.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Personnalisez le design, les couleurs et les autres éléments pour refléter votre organisation

Remplissez les espaces réservés aux images avec des images pertinentes pour identifier facilement les membres de l'équipe

Insérez les noms ainsi que les responsabilités dans des blocs pour éviter toute confusion et duplication du travail

Idéal pour : les directeurs commerciaux qui souhaitent présenter la hiérarchie de leur équipe commerciale de manière visuellement attrayante.

7. Modèle PowerPoint de Google Slides sur la composition de l'équipe par Slideegg

via Slideegg

Créez une équipe claire et concise avec le modèle PowerPoint Google Slides Team Lineup de Slideegg.

La création d'une équipe vous semble difficile ? Ce modèle simplifie la tâche grâce à un flux d'informations organisé. Ajoutez le responsable, les chefs d'équipe et les membres de l'équipe dans un format structuré pour que chacun ait un aperçu clair de l'équipe.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Liste des membres de l'équipe et de leurs rôles clairement pour une communication précise sur le lieu de travail

Modifiez les icônes pour représenter la structure de votre équipe et améliorer l'attrait visuel

Ajoutez ou supprimez des niveaux de hiérarchie pour créer une représentation précise de l'équipe

Idéal pour : Les chefs d'équipe pour présenter les structures de l'équipe et donner un aperçu précis de l'équipe.

8. Modèle Google Slides d'organigrammes multicolores par Slideegg

via Slideegg

Ajoutez des rôles, des données et des icônes pour représenter la structure de votre équipe de manière créative grâce au modèle d'organigrammes multicolores d'échantillons de Google Slides de Slideegg.

Une structure organisationnelle n'a pas à être ennuyeuse. Ce modèle offre une façon créative et colorée de présenter la structure de l'équipe. Vous pouvez choisir parmi différentes couleurs et options de nœuds pour ajouter tous les détails à l'organigramme.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Utilisez différentes icônes et couleurs pour maintenir la clarté et l'attrait visuel

Ajoutez les détails du service ou de l'employé dans les super cercles

Remplissez les données et informations pertinentes sur le côté pour assurer la cohérence

*idéal pour : les chefs d'équipe pour présenter les structures de l'équipe et donner un aperçu précis de l'équipe.

Limites de l'utilisation de Google Slides pour les organigrammes

Google Slides peut être une solution rapide pour créer un organigramme, mais il présente certaines limites :

Options de conception limitées : Google Slides a une structure de base et ne dispose pas des fonctionnalités de personnalisation avancées que l'on trouve dans les outils spécialisés

*problèmes d'évolutivité : les organigrammes de grande taille deviennent difficiles à gérer et à organiser dans les diapositives. Ainsi, à mesure que votre équipe s'agrandit, la gestion de la structure devient difficile

Défis de la collaboration : Bien que plusieurs utilisateurs puissent effectuer des modifications en cours, le contrôle des versions dans les organigrammes de Google Slides peut s'avérer délicat

Manque d'automatisation : Vous devez ajuster manuellement les formes et les connecteurs, ce qui prend du temps

Modèles alternatifs d'organigramme

🔍 Le saviez-vous ? Des recherches suggèrent que lorsque vous attribuez des tâches à des rôles spécifiques, l'engagement des employés augmente de 10 %.

Voici les meilleurs modèles d'organigrammes alternatifs pour maintenir l'efficacité de la hiérarchie organisationnelle :

1. Modèle d'organigramme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la structure de l'équipe pour assurer une collaboration efficace avec le modèle d'organigramme ClickUp

L'absence de structure organisationnelle peut entraîner confusion et retards. La structure facile à comprendre du modèle d'organigramme de ClickUp facilite la mise à jour de l'organigramme.

Vous pouvez ajouter les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe pour clarifier le travail. Cela contribuera à améliorer le flux de travail global, garantissant ainsi l'efficacité et la productivité.

Voici pourquoi vous allez l'aimer : Créez des tâches pour chaque membre de l'équipe et ajoutez des informations pertinentes à son sujet

Remplissez les détails supplémentaires sur la structure à l'aide de notes autocollantes

Ajoutez des images et des formes pour améliorer la structure et maintenir la clarté des rôles

Idéal pour : les équipes RH qui souhaitent définir une structure organisationnelle favorisant la collaboration et éliminer la confusion.

💡 Conseil de pro : Les outils basés sur l'IA, tels que les tableaux blancs ClickUp, vous aident à visualiser les relations au sein de l'organisation grâce à des feuilles de route codées par couleur, et bien plus encore. Voici comment ils peuvent vous aider : Utilisez des présentations colorées et attrayantes pour rendre les structures, les relations et les hiérarchies faciles à mémoriser

Clarifiez les relations grâce à des connecteurs personnalisables

Partagez votre Tableau blanc avec tous les membres de votre équipe pour que personne ne manque rien

2. Modèle ClickUp « Rencontre avec l'équipe »

Obtenir un modèle gratuit Créez un profil d'équipe et mettez en avant les détails importants concernant les membres de l'équipe grâce au modèle « Rencontre l'équipe » de ClickUp

Présenter votre équipe peut s'avérer difficile lorsque toutes les informations ne sont pas présentées de manière structurée. Le modèle ClickUp Meet the Team facilite la mise en page des informations relatives à l'équipe.

Il vous permet de présenter de manière professionnelle et cohérente les compétences, les réalisations et les points forts de votre équipe. De plus, vous pouvez facilement mettre à jour le modèle en cas de changement au sein de l'équipe.

Ce cadre vous permet de gagner la confiance des clients et d'aider les membres de l'équipe à faire rapidement connaissance.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Utilisez des éléments visuels en plus des rôles pour rendre le modèle plus attrayant et lui donner un aspect professionnel

Donnez un aperçu des membres de votre équipe au début pour présenter rapidement votre équipe

Ajoutez des détails sur les rôles, les compétences et les talents des membres de votre équipe

*idéal pour : Les équipes de direction et les équipes RH pour présenter les membres de l'équipe de manière professionnelle.

💡 Conseil de pro : Le suivi des objectifs des employés peut s'avérer difficile. C'est là qu'un modèle de charte d'équipe peut vous aider ! Cette disposition vous permet de suivre ces paramètres et de définir des règles et des réglementations de base pour tous.

3. Modèle de liste du personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Examinez les emplois du temps de l'équipe, suivez les demandes de congés et gérez votre équipe grâce au modèle de liste du personnel ClickUp

L'organisation et la gestion du tableau de service du personnel pour s'assurer que tout le monde est disponible en cas de besoin peuvent s'avérer compliquées. Le modèle de tableau de service du personnel de ClickUp présente les opérations, engagements, tâches, etc. en cours de l'entreprise, afin de vous permettre de tout suivre facilement.

Le modèle vous permet de communiquer les rôles et d'assurer une collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe. De plus, il permet de conserver un registre précis des heures de travail.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Suivi rapide de la rémunération totale du personnel à l'aide du Tableau des salaires du personnel

Affichez et modifiez l'horaire de travail des employés dans la vue Calendrier hebdomadaire

Vérifiez la charge de travail actuelle d'un employé pour voir s'il peut prendre en charge plus de tâches à l'aide de la case de progression du travail

*idéal pour : les équipes RH et opérationnelles pour gérer les emplois du temps des employés et communiquer les rôles.

💡 Conseil de pro : La gestion d'aujourd'hui est en progression vers une meilleure gestion des équipes et une distribution optimale des ressources grâce à de meilleures pratiques. Voici un aperçu des fonctions de gestion avec des exemples concrets.

4. Modèle de répertoire de photos d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les photos du personnel et assurez le suivi des coordonnées grâce au modèle d'annuaire photo d'équipe ClickUp

Le stockage des photos et des coordonnées du personnel en un seul endroit peut être une tâche sans format approprié. Le modèle de répertoire de photos d'équipe ClickUp fournit un format facile à utiliser pour organiser toutes les photos de manière créative avec des diagrammes intégrés.

Le modèle facilite l'identification des individus au sein de l'organisation. Il organise les informations de manière professionnelle pour garantir un accès rapide en cas de besoin.

Créez et attribuez des tâches avec des statuts personnalisés, tels que Ouvert et Achevé, en suivant la progression de chaque employé.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Créez des catégories et ajoutez des attributs pour visualiser l'annuaire de l'équipe et gérer efficacement les membres de l'équipe

Disposez les photos et les coordonnées sur le Tableau blanc pour obtenir un aperçu rapide des membres de l'équipe

Utilisez des formes et des notes autocollantes pour ajouter des informations supplémentaires et améliorer l'attrait visuel de l'annuaire

*idéal pour : les équipes RH qui souhaitent tenir à jour un annuaire des employés afin d'identifier les individus sans confusion.

5. Modèle d'annuaire des employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gardez les dossiers des employés organisés et précis grâce au modèle d'annuaire des employés ClickUp

Les répertoires d'employés sont un moyen utile d'organiser les informations sur les employés et d'améliorer la collaboration. Le modèle de répertoire d'employés ClickUp vous aide à stocker facilement les informations sur les employés dans un endroit centralisé.

Le modèle permet d'accéder rapidement aux titres des postes et aux coordonnées des personnes à contacter, ce qui améliore la communication entre collègues. En outre, il simplifie l'intégration des nouveaux employés en fournissant des informations essentielles.

Vous pouvez accéder à différents statuts, tels que Licencié, En congé, Malade et En congé de maternité, pour ne surveiller que les employés actifs.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Suivi de l'accès des employés aux informations sensibles pour garantir la sécurité des données confidentielles

Obtenez une base de données achevée des employés actuellement en activité et en congé, ainsi que des équipes de travail et des départements

Vérifiez les coordonnées, les évaluations de performance, les paiements, le statut des employés et les compétences en un seul endroit pour un accès rapide

*idéal pour : les équipes RH pour organiser efficacement les dossiers des employés et assurer le suivi de leurs congés, compétences et paiements

6. Modèle de profils d'employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Compilez des notes hebdomadaires individuelles et mettez en avant les réalisations grâce au modèle de profil d'employé ClickUp

Le modèle de profils d'employés ClickUp offre aux managers et aux employés un moyen efficace de documenter le développement professionnel et de gérer efficacement les performances.

Le modèle vous permet de compiler des notes sur la croissance dans un emplacement centralisé. Vous pouvez utiliser ce cadre pour prendre des notes pour les réunions des employés, combler les lacunes en matière de compétences et décrire efficacement les développements professionnels.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Obtenez un aperçu complet des sessions individuelles programmées et maintenez un emploi du temps bien ordonné

Organisez des réunions productives avec la préparation de l'agenda, des mises à jour, des discussions ad hoc et des éléments d'action, et maintenez une collaboration efficace

Ajoutez des détails spécifiques sur chaque employé pour assurer la cohérence du flux de travail et réduire la confusion

Idéal pour : Les managers qui souhaitent assurer le suivi du développement et des performances des employés et compiler des notes de session individuelles.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Les recherches menées par ClickUp montrent que ce processus entraîne une dispersion des informations et une perte d'efficacité. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches afin que votre équipe reste sur la même longueur d'onde.

7. Modèle d'aperçu de l'entreprise de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Affichez une vue d'ensemble de toutes les campagnes et initiatives avec le modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp

Un aperçu achevé de l'entreprise est essentiel pour prendre des décisions éclairées et assurer le suivi de chacun. Le modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp vous aide à créer un instantané à jour de votre entreprise.

Le modèle vous permet d'accéder à des informations sur votre équipe, vos produits et vos clients. En outre, vous pouvez vous référer à des indicateurs clés pour le suivi des performances et assurer une communication optimale entre les parties prenantes et les parties concernées.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Affichez de manière linéaire les tâches non planifiées ou en retard avec un code couleur pour une analyse rapide

Vérifiez les coûts globaux et d'autres détails des projets du service et déplacez-les vers différents services en les faisant simplement glisser

Suivi de l'état d'avancement avec le propriétaire du projet, les parties prenantes, le statut RAG, le taux de progression et le coût du projet

Idéal pour : Les cadres et les équipes pour le suivi des initiatives et des performances clés de l'entreprise et pour assurer une communication optimale.

8. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Communiquez des directives claires et assurez le suivi des documents importants grâce au modèle de manuel de l'employé ClickUp

Un manuel de l'employé informe les employés des politiques de l'entreprise et définit les attentes. Le modèle de manuel de l'employé ClickUp est conçu pour créer un guide complet et utile auquel vos employés peuvent se référer.

Il fournit un compte rendu écrit des politiques de l'entreprise, aidant les employés à comprendre leurs droits et responsabilités. Le modèle vous permet également de communiquer des directives claires pour l'intégration et le départ des employés.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Ajoutez des sous-pages en fonction des besoins de l'entreprise pour garantir des informations complètes

Présentez tous les détails concernant les services, la structure, l'équipe de direction et la présence en ligne de l'entreprise pour donner un aperçu de celle-ci

Définissez le code de conduite standard avec la mission, les valeurs fondamentales, la raison d'être de l'entreprise et les personnes concernées

Idéal pour : Les cadres et les équipes pour le suivi des initiatives et des performances clés de l'entreprise et pour assurer une communication optimale.

9. Modèle ClickUp d'intégration des nouveaux employés

Obtenir le modèle gratuit Créez une checklist pour les nouvelles recrues afin de vous assurer qu'elles sont bien équipées avec le modèle d'intégration des nouvelles recrues ClickUp

Un nouvel employé connaît peu l'entreprise. Il est essentiel de lui fournir une checklist afin qu'il puisse mieux se préparer à son intégration.

Le modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp comprend toutes les actions nécessaires que le nouvel employé doit achever avant de commencer le travail.

Le modèle garantit la réussite de toutes les actions dans les délais impartis. Il sert de guide étape par étape et organise les responsabilités essentielles pour préparer l'arrivée du nouvel employé.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Créez des sous-tâches pour chaque tâche afin de garantir un processus d'intégration transparent

Gérer et suivre toutes les actions nécessaires aux différentes phases du processus d'intégration à l'aide de la checklist des nouvelles recrues

Suivi du statut des tâches à l'aide des cartes de tâches dans le tableau de progression. Cliquez sur la carte pour obtenir des informations détaillées sur chaque tâche

Idéal pour : les équipes RH qui souhaitent rationaliser l'intégration des nouveaux employés et assurer la réussite de toutes les étapes.

🔍 Le saviez-vous ? Un bon processus d'intégration peut améliorer la rétention des employés de 82 %.

10. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez et alignez votre équipe pour assurer la croissance culturelle avec le modèle de culture d'entreprise ClickUp

Une culture d'entreprise forte garantit l'alignement des équipes, renforce la confiance et la motivation, et permet à votre entreprise de se démarquer. Le modèle de culture d'entreprise ClickUp est conçu pour vous aider à identifier et à hiérarchiser les initiatives visant à favoriser la croissance de la culture.

Le modèle garantit des efforts de recrutement plus réussis, avec un engagement et une productivité accrus des employés. Cela se traduit en fin de compte par un meilleur service à la clientèle et une plus grande satisfaction.

Utilisez-le pour définir les valeurs, la mission et la vision de l'entreprise afin de maintenir la cohésion de votre équipe et de favoriser l'engagement et la productivité.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Donnez un aperçu complet de l'entreprise sur la page principale

Utilisez des sous-pages pour donner des détails sur la culture, les missions, les objectifs et les offres de l'entreprise

Ajoutez des éléments tels que des images et des icônes pour améliorer l'attrait visuel et mieux communiquer les informations

Idéal pour : les équipes RH et de direction pour définir et promouvoir la culture d'entreprise.

11. Modèle de matrice des rôles et des permissions ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Alignez les rôles et les permissions entre les services grâce au modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp

La gestion des rôles et des responsabilités de votre équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde nécessite une approche structurée. Le modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp fournit la structure parfaite pour afficher les rôles ou les tâches avec leurs approbateurs respectifs.

Le modèle de matrice vous aide à identifier qui peut effectuer quelle tâche et quand. Il facilite l'identification des rôles et contribue à gérer efficacement le flux de travail.

Voici pourquoi vous l'aimerez : Résumez toutes les tâches et regroupez-les par service dans le Tableau des tâches du service

Suivi des tâches en cours de l'équipe et des approbateurs internes à l'aide de la liste des tâches internes

Obtenez un aperçu des tâches externes, des parties prenantes externes et des personnes responsables à l'aide de la liste des tâches externes

Idéal pour : les équipes RH pour aligner les rôles et les responsabilités et assurer le suivi des tâches internes et externes.

Maintenir une hiérarchie structurée avec ClickUp

Les modèles d'organigrammes de Google Slides garantissent la clarté dans le maintien de la hiérarchie organisationnelle. Tous les membres de l'équipe sauront à qui ils doivent rendre des rapports, ainsi que leurs rôles et responsabilités. Cependant, Google Slides a des capacités limitées.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp offre une alternative efficace qui simplifie l'organisation et la structuration de la hiérarchie. Grâce à des fonctionnalités telles que les cartes mentales, les tableaux blancs et les modèles d'organigrammes personnalisables de ClickUp, créez un flux productif au sein de votre équipe.

Ne laissez pas une hiérarchie désorganisée perturber le flux de travail : inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui.