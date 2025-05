Glean vs. ChatGPT : Quel est le meilleur pour la productivité et la gestion des connaissances ?

Vous enchaînez les réunions, les e-mails s'accumulent et votre équipe a besoin de réponses rapides. Mais au lieu d'une collaboration fluide, vous êtes coincé à chercher des documents pertinents, des informations éparpillées et des messages Slack perdus dans l'abîme.

C'est là qu'interviennent les outils basés sur l'IA tels que Glean et ChatGPT. Tous deux promettent de faciliter la gestion des connaissances et la collaboration en équipe, mais ils fonctionnent différemment.

Glean est conçu pour faire émerger la bonne information au bon moment au sein de l'écosystème de votre entreprise, tandis que ChatGPT agit comme un assistant de discussion, générant des réponses et automatisant des tâches.

Comparons Glean et ChatGPT pour déterminer quel outil d'intelligence artificielle offre les meilleurs résultats personnalisés.

Qu'est-ce que Glean ?

Glean est une plateforme de gestion des connaissances et de recherche sur le lieu de travail basée sur l'IA, conçue pour aider les équipes à trouver, créer et automatiser rapidement des flux de travail.

Il permet de stocker des informations sensibles provenant de diverses sources (e-mails, documents, messages Slack et applications) dans un assistant unique de recherche et d'automatisation basé sur l'IA.

Soutenue par des investisseurs tels que Lightspeed Venture Partners, Glean s'est transformée en une plateforme de recherche d'IA pour les entreprises. Elle fait ressortir les bonnes informations au bon moment dans les sources de données de votre entreprise, générant ainsi des revenus annuels récurrents importants pour les solutions SaaS basées sur l'IA.

Fonctionnalités de Glean

Glean est conçu pour éliminer le temps perdu à rechercher des informations dans plusieurs outils de travail. Voici un aperçu de ce que Glean offre :

1. Recherche basée sur l'IA

Glean se connecte à toutes les applications et plateformes que votre équipe utilise déjà, notamment Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence, etc. Cela permet aux employés de rechercher des informations sur plusieurs systèmes en un seul endroit.

Contrairement aux outils de recherche standard des entreprises, Glean comprend le contexte et hiérarchise les résultats pertinents en fonction des recherches passées, des rôles professionnels et des modèles de données à l'échelle de l'entreprise.

La sécurité est une priorité majeure, afin de garantir que les résultats de recherche respectent les permissions et les niveaux d'accès des utilisateurs. Les employés ne verront que ce qu'ils peuvent afficher, ce qui permet de préserver la confidentialité et la conformité tout en facilitant la découverte des connaissances.

🧠 Fait amusant : Avant Glean, Arvind Jain, le fondateur et PDG, a cofondé Rubrik, qui propose des services de cybersécurité aux entreprises !

Que vous ayez besoin d'un ancien e-mail, d'un document essentiel ou d'un fil de discussion interne, Glean vous permet de trouver instantanément la bonne réponse, et non une énième liste de liens à parcourir.

2. Assistant IA

L'assistant IA de Glean fait plus que répondre aux questions : c'est un compagnon de travail intelligent qui comprend les connaissances spécifiques à l'entreprise et fournit des réponses instantanées et précises.

Les employés peuvent simplement demander à Glean en langage naturel au lieu de rechercher manuellement un document de politique ou une mise à jour de projet. L'IA utilise le traitement du langage naturel pour extraire les données pertinentes des documents internes, des e-mails et des réunions enregistrées, et fournir des réponses directes et contextuelles.

En outre, l'assistant IA de Glean aide à la création et à la synthèse de contenu. Il fournit des brouillons générés par l'IA en fonction du contexte de l'entreprise, garantissant ainsi l'exactitude et la cohérence.

L'intégration transparente entre les applications permet aux équipes de collaborer, de réfléchir et de générer des idées sans changer de plateforme, ce qui réduit les interruptions du flux de travail.

3. Automatisation des flux de travail

Glean va au-delà de la recherche d'informations : il automatise les tâches et les processus répétitifs pour améliorer l'efficacité des équipes.

De nombreuses équipes d'assistance, services des ressources humaines et services d'assistance informatique reçoivent un grand nombre de questions fréquemment posées. L'IA connectée de Glean peut les traiter en générant des réponses automatiques aux requêtes courantes, ce qui réduit considérablement la charge de travail des équipes internes.

Au-delà de la simple automatisation, Glean permet aux entreprises d'orchestrer des flux de travail complexes entre différents services. Qu'il s'agisse d'intégrer de nouveaux employés, d'approuver des demandes internes ou d'automatiser des suivis, l'IA d'entreprise de Glean peut déclencher les bonnes actions en fonction des informations contextuelles.

Ces fonctionnalités aident les équipes à travailler plus rapidement, à réduire les frais administratifs et à s'assurer que les connaissances ne sont pas seulement stockées, mais aussi activement utilisées pour améliorer les opérations.

💡 Conseil de pro : L'automatisation des approbations, des rappels et de l'entrée de données permet de gagner des heures par semaine et de réduire les erreurs humaines. La clé consiste à identifier les goulots d'étranglement dans votre flux de travail et à paramétrer des déclencheurs qui rationalisent les processus sans intervention manuelle. Voici quelques exemples d'automatisation des flux de travail que vous devriez connaître.

Tarification de Glean

Essai gratuit

Pour les particuliers : 14,49 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un assistant de discussion basé sur l'IA développé par OpenAI. Il est conçu pour répondre à des questions, générer du contenu, résumer des informations et aider à diverses tâches grâce à des interactions en langage naturel.

Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, ChatGPT engage le dialogue, affine les réponses en fonction du contexte et aide les utilisateurs ayant des requêtes complexes en temps réel.

Les entreprises, les professionnels et les particuliers utilisent ChatGPT pour la recherche, l'aide à la rédaction, le brainstorming d'idées, l'automatisation des flux de travail et même les tickets d'assistance.

Il s'intègre à diverses applications et peut être personnalisé pour répondre aux besoins de l'entreprise, ce qui en fait un outil polyvalent pour améliorer la productivité et l'efficacité.

🔍 Le saviez-vous ? 82 % des entreprises utilisent ou explorent l'IA dans leurs stratégies d'entreprise. Les outils basés sur l'IA tels que Glean, ChatGPT et ClickUp deviennent essentiels pour la gestion des connaissances, l'automatisation et la productivité des équipes !

Fonctionnalités de ChatGPT

ChatGPT offre de puissantes capacités basées sur l'IA qui améliorent la productivité, la gestion des connaissances et l'automatisation des flux de travail. Voici ce qu'il apporte au tableau :

1. Assistance conversationnelle basée sur l'IA

ChatGPT est conçu pour comprendre, traiter et générer des réponses de type humain en fonction des données fournies par l'utilisateur. Il peut répondre à des questions, expliquer des concepts, suggérer des idées et même tenir des discussions détaillées sur divers sujets.

Contrairement aux chatbots de base, il se souvient du contexte d'une discussion, ce qui permet des interactions plus significatives et plus efficaces.

ChatGPT agit comme un assistant de recherche, un coach en rédaction, un partenaire de brainstorming ou un assistant de code pour les professionnels. Il résume des documents, génère des rapports, rédige des e-mails et aide même à la rédaction de textes marketing, le tout en temps réel.

Les entreprises peuvent intégrer ChatGPT aux outils de travail pour automatiser les communications de routine et les demandes de service client, ce qui permet de gagner un temps précieux.

2. Création et résumé de contenu

L'une des fonctionnalités les plus précieuses de ChatGPT est sa capacité à créer, modifier et affiner rapidement du contenu sous forme de texte. Qu'il s'agisse de rédiger des articles, de résumer des rapports ou de générer du contenu créatif, ChatGPT fournit des réponses cohérentes et pertinentes sur le plan contextuel.

Résumés automatisés : Condensez rapidement des documents longs, des notes de réunion ou des documents de recherche en points clés

Rédaction de contenu : Générez facilement des articles de blog, des textes marketing, des légendes pour les réseaux sociaux et même des scripts

Assistance par e-mail et par document : Améliorez les réponses par e-mail, créez des rapports structurés ou rédigez des propositions d'entreprise avec des suggestions basées sur l'IA

3. Assistance technique et code

Pour les développeurs et les professionnels de l'informatique, ChatGPT offre une assistance en temps réel pour le codage, une assistance pour le débogage et des explications techniques. Il analyse et génère des extraits de code dans plusieurs langages de programmation, ce qui permet de :

*déboguer les erreurs : identifier et corriger les problèmes dans Python, JavaScript et d'autres langages

*optimiser le code : Suggérer des améliorations pour l'efficacité et la lisibilité

Expliquer des concepts : Décomposer des algorithmes, API et frameworks complexes en termes simples

Les équipes techniques utilisent souvent ChatGPT pour accélérer le développement de logiciels, automatiser les tâches de codage de routine et fournir une assistance informatique basée sur l'IA au sein des organisations.

Tarification de ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Glean vs. ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités

Glean et ChatGPT utilisent tous deux l'IA pour améliorer la productivité, mais répondent à des besoins différents. Glean se concentre sur la recherche en entreprise, la gestion des connaissances et l'automatisation des flux de travail, ce qui le rend idéal pour que les équipes organisent et accèdent efficacement aux informations.

ChatGPT, quant à lui, est un assistant d'IA conversationnel conçu pour la génération de contenu, l'assistance au code et la résolution de problèmes en temps réel. Voici comment ils se comparent en termes de fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : recherche basée sur l'IA

Glean utilise la génération augmentée par récupération (RAG) pour améliorer la pertinence de la recherche et faire ressortir les informations les plus utiles provenant de sources de l'entreprise.

Il est spécialement conçu pour trouver, organiser et récupérer les connaissances de l'entreprise sur diverses plateformes (Google Drive, Slack, Notion, Jira, etc.). Sa recherche contextuelle basée sur l'IA garantit aux utilisateurs des résultats précis et basés sur des permissions.

ChatGPT peut fournir des réponses et résumer des informations, mais n'est pas directement intégré aux sources de données de l'entreprise comme Glean. Les capacités de recherche de ChatGPT reposent sur des connaissances générales plutôt que sur des données structurées spécifiques à l'entreprise.

🏆 Gagnant : Glean remporte ce round. La plateforme offre de meilleures intégrations et est bien plus précise que ChatGPT.

Fonctionnalité n° 2 : assistance de l'IA et génération de contenu

En matière de création de contenu, de brainstorming et de réponses en temps réel, ChatGPT surpasse Glean. Il permet de rédiger des e-mails, de générer des rapports, de résumer des documents, de créer du contenu marketing et même d'aider au code.

L'assistant IA de Glean est utile pour la récupération des connaissances internes et l'automatisation des flux de travail, mais il n'a pas la créativité et l'adaptabilité de ChatGPT pour générer du contenu original. ChatGPT est le meilleur choix si votre besoin principal est d'écrire, de résumer ou de générer des idées.

🏆 Gagnant : ChatGPT se distingue dans la création de contenu, car il offre une plus grande flexibilité aux utilisateurs et une créativité que Glean n'a pas encore atteint.

Fonctionnalité n° 3 : automatisation et intégration des flux de travail

Glean est conçu pour l'automatisation des flux de travail des entreprises, permettant aux équipes de rationaliser les processus, de réduire les demandes d'assistance interne et d'améliorer l'efficacité de l'intégration. Il s'intègre de manière transparente aux systèmes d'entreprise et orchestre les flux de travail des services, ce qui en fait un outil puissant pour les organisations traitant de grands volumes d'informations internes.

Bien que ChatGPT puisse automatiser certaines tâches (par exemple, rédiger des réponses et répondre aux FAQ), il ne dispose pas d'intégrations d'entreprise approfondies et d'une automatisation structurée des flux de travail comme Glean. Si une entreprise a besoin d'une automatisation des processus basée sur l'IA, Glean est le meilleur choix.

🏆 Gagnant : Glean est une option supérieure si votre équipe souhaite améliorer sa productivité et fluidifier son flux de travail.

🔍 Le saviez-vous ? 63 % des organisations ont l'intention d'adopter l'IA à l'échelle mondiale au cours des trois prochaines années. Les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs processus et la gestion des connaissances doivent commencer à investir dans des plateformes basées sur l'IA comme ClickUp pour rester compétitives.

Glean vs. ChatGPT sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont partagé leurs expériences avec Glean et ChatGPT, en soulignant leurs avantages et leurs inconvénients. Pour Glean, un utilisateur a déclaré

J'aime l'utiliser car je peux prendre des notes dans d'autres logiciels/sur papier et l'utiliser comme un enregistreur vocal, comme vous l'avez dit. L'avantage est que je peux changer de diapositive et annoter au bon moment, puis convertir en texte pour avoir essentiellement une transcription, exactement à côté des bonnes diapositives.

Cela suggère que Glean synchronise efficacement les diapositives de cours avec l'audio enregistré, ce qui rend l'étude plus structurée. Cependant, un autre utilisateur a souligné que

Je l'ai utilisé une fois jusqu'à présent et la transcription était tout simplement horrible, elle n'avait aucun sens.

Les plaintes concernant la mauvaise qualité de la transcription et les interférences dues au bruit de fond étaient courantes. Un utilisateur a recommandé,

J'ai utilisé Glean pour la première fois l'autre jour, et l'enregistrement était horrible (il captait plus de bruit de fond que le professeur qui parlait), et la transcription était encore pire.

Les utilisateurs de ChatGPT discutent principalement de son utilisation dans la création de contenu et les réponses de l'IA. Un utilisateur a noté

Non, ChatGPT n'acquiert pas de conscience

répondre aux idées fausses courantes sur l'IA. D'autres louent fréquemment la capacité de son équipe à générer du contenu, à répondre à des questions de code et à aider au brainstorming, bien que des inquiétudes persistent quant à la précision. Un utilisateur a mentionné

Si vous lui donnez la mauvaise réponse, il se « corrigera » lui-même en donnant la mauvaise réponse également. Ne vous fiez donc pas à lui pour tout ce que vous ne pouvez pas vérifier ou que vous ne savez pas déjà.

en soulignant son utilité pour la génération de contenu tout en reconnaissant la nécessité de vérifier les faits.

Glean est préférable pour la prise de notes structurées, tandis que ChatGPT est considéré comme un assistant polyvalent basé sur l'IA. Les utilisateurs décident s'ils ont besoin d'une gestion organisée des connaissances ou d'une assistance aux discussions basée sur l'IA.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Glean vs. ChatGPT

Si vous recherchez une alternative plus complète et basée sur l'IA à Glean et ChatGPT, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, se démarque.

Glean est spécialisé dans la recherche et la gestion des connaissances en entreprise, tandis que ChatGPT se concentre sur les discussions et la génération de contenu basées sur l'IA. ClickUp combine les deux et offre une gestion de projet, une automatisation et une collaboration efficaces.

Il est conçu pour rationaliser les flux de travail, améliorer la productivité et centraliser les connaissances de l'équipe. Il utilise de puissants outils de gestion de projet par l'IA, tels que l'assistance par l'IA, la recherche connectée, la gestion des connaissances et le suivi avancé des projets.

Il élimine le besoin de plusieurs applications en intégrant la gestion des tâches, la documentation, les informations basées sur l'IA et les outils de collaboration basés sur l'IA dans un environnement de travail unique et hautement personnalisable. Examinons quelques fonctionnalités importantes de ClickUp :

Le point fort de ClickUp n°1 : la productivité grâce à l'IA

Automatisation de la rédaction, du résumé et des idées pour un travail plus intelligent, pas plus difficile avec ClickUp Brain

ClickUp Brain intègre l'automatisation intelligente et la génération de contenu dans les flux de travail quotidiens. Cela en fait une alternative supérieure à la recherche d'entreprise de Glean et aux capacités de contenu de ChatGPT.

Contrairement à ChatGPT, une plateforme d'IA basée sur le cloud qui nécessite des invites, instructions, pour chaque interaction, ClickUp AI est directement intégrée à votre flux de travail. Elle automatise la rédaction, la synthèse et la hiérarchisation des tâches au sein des projets et de la documentation.

Avec ClickUp AI, les équipes :

Générez instantanément du contenu pour les tâches, les e-mails, les notes de réunion et la documentation

Résumez les longues discussions et les documents pour en souligner les points clés

Automatisation des mises à jour des tâches en extrayant les informations pertinentes des environnements de travail

Au lieu d'activer/désactiver ChatGPT pour la génération de contenu et d'autres outils de recherche cognitive, ClickUp AI garantit que toutes les connaissances, les éléments d'action et les réponses sont parfaitement intégrés dans les opérations quotidiennes.

💡 Conseil de pro : L'IA peut rendre votre processus de documentation plus rapide et plus simple. Vous voulez en savoir plus ? Apprenez à utiliser l'IA pour la documentation et à utiliser des technologies avancées telles que le NLP, l'IA et le ML pour booster vos flux de travail !

Le point fort n° 2 de ClickUp : la connexion entre la recherche et la gestion des connaissances

Trouvez, organisez et exploitez instantanément les informations, le tout au même endroit avec ClickUp Connected Search

Les fonctionnalités de recherche connectée et de gestion des connaissances de ClickUp offrent une solution avancée et centralisée qui surpasse toutes les recherches d'entreprise basées sur l'IA. Alors que Glean et ChatGPT aident les équipes à récupérer des documents et des e-mails, ClickUp intègre la recherche à des flux de travail exploitables et à la gestion des tâches.

Avec la gestion des connaissances de ClickUp, les équipes peuvent :

Stockez, organisez et récupérez des documents, des wikis et des procédures opératoires normalisées en un seul endroit

Recherchez parmi les tâches, les documents et les discussions grâce à la pertinence de l'IA

Liez les connaissances aux tâches réalisables, en veillant à ce que les équipes puissent agir instantanément sur la base des informations

Glean est idéal pour faire émerger les données propriétaires de l'entreprise, mais il manque d'intégration avec les flux de travail d'exécution. ClickUp comble cette lacune en assurant une connexion directe entre les résultats de recherche et la gestion des tâches, ce qui aide les équipes à trouver, organiser et exploiter instantanément les informations.

💡 Conseil de pro : Un système de gestion des connaissances (SGC) organise, recherche et rend les informations essentielles facilement accessibles à votre équipe. Les meilleurs systèmes s'intègrent à votre flux de travail, ce qui permet aux employés de trouver des réponses instantanément au lieu de perdre du temps à rechercher des documents ou des discussions antérieures. Voici quelques exemples de systèmes de gestion des connaissances que vous devriez connaître.

Le point fort n°3 de ClickUp : gestion de projet et automatisation

Contrairement à Glean (qui se concentre sur la recherche) et à ChatGPT (qui aide à la génération de contenu), ClickUp fournit une automatisation complète des projets et des flux de travail, ce qui en fait un véritable moteur de productivité.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp permettent aux équipes d'attribuer des tâches, de suivre les délais et de gérer les charges de travail à l'aide de tableaux de bord intuitifs. La plateforme vous aide à visualiser tous vos délais à l'aide de diagrammes de Gantt afin que vous puissiez rester sur la bonne voie pour chaque tâche.

Rationalisez les tâches, les flux de travail et la collaboration sans effort grâce aux fonctionnalités d'automatisation et de gestion de projet de ClickUp

Avec ClickUp Automatisation, vous pouvez automatiser les actions répétitives, ce qui réduit l'effort manuel et augmente l'efficacité. Il aide les gestionnaires de comptes à rationaliser les interactions avec les clients et les suivis.

Avec les automatisations ClickUp, vous pouvez :

Rendez les projets efficaces en ajoutant des assignés et des observateurs pour que tout le monde soit tenu au courant

Répondre aux e-mails par l'automatisation de la communication avec les parties prenantes, les membres de l'équipe et les clients

Utilisez l'assistant d'IA Brain pour automatiser les flux de travail en quelques secondes à l'aide d'une simple invite, d'instructions

Utilisez ClickUp Docs pour créer, stocker et partager tout le contenu lié à vos projets

De plus, ClickUp remplace les outils de documentation autonomes par ClickUp Docs, un environnement de travail collaboratif en temps réel pour la création, le stockage et le partage de contenu lié aux projets. Cette fonctionnalité vous permet de :

Utilisez les documents pour prendre le contrôle de vos flux de travail en modifiant le statut des projets

Modification en temps réel des documents avec les membres de votre équipe pour que les tâches soient rapidement terminées

Utilisez des pages imbriquées, des choix de style flexibles et incluez des signets pour répondre aux différents besoins du projet

Avec ses fonctions intégrées de liaison des tâches, ses modèles de base de connaissances et ses informations basées sur l'IA, ClickUp transforme la façon dont les équipes documentent, gèrent et exécutent leur travail, ce qui en fait une meilleure alternative à Glean et ChatGPT.

Gérez toutes les connaissances de l'entreprise dans un hub centralisé grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

Le modèle de base de connaissances ClickUp fournit un cadre structuré permettant aux équipes de créer, stocker et gérer les connaissances de l'entreprise en un seul endroit. Avec des sections pour les FAQ, les ressources et les articles de connaissances, il aide les équipes à créer un centre d'aide interne, rendant les informations faciles d'accès et de partage dans toute l'organisation.

Préparez votre productivité pour l'avenir avec ClickUp

La tendance explosive de l'IA transforme la façon dont les entreprises gèrent l'information, automatisent les flux de travail et collaborent efficacement. Alors que Glean excelle dans la recherche cognitive et la récupération des connaissances, et que ChatGPT utilise de grands modèles de langage pour générer du contenu, aucun des deux n'offre une suite de productivité complète basée sur l'IA.

ClickUp combine l'automatisation basée sur l'IA, la gestion des connaissances et l'exécution des flux de travail, permettant à votre équipe de travailler plus intelligemment, et non plus dur. Grâce à la gestion de projet intégrée, à la recherche connectée et à l'assistance de l'IA, ClickUp élimine le besoin de multiples outils tout en permettant aux experts en la matière de se concentrer sur un travail à fort impact.

Ne vous contentez pas d'une IA qui ne fait que rechercher ou générer du contenu, optez pour ClickUp, qui fait les deux et plus encore.

