Avez-vous remarqué un absentéisme fréquent sur votre lieu de travail ? Ou des absences de dernière minute perturbent-elles les flux de travail ?

Si oui, votre organisation a besoin d'une politique de présence des employés claire.

Une politique bien définie et équitable permet de définir correctement les attentes, de garantir la responsabilité, d'accroître la satisfaction globale au travail et d'assurer le bon déroulement des opérations, sans surcharger le reste de votre équipe.

Dans cet article de blog, nous vous montrons comment créer une politique de présence des employés claire et efficace pour votre organisation.

Une politique de présence des employés est un ensemble de directives claires qui définissent les attentes en matière d'heures de travail, d'arrivées tardives et de demandes de congés. Cette politique définit les heures de travail, les absences acceptables, les procédures de congés et les conséquences en cas de violation de la politique.

Le résultat est un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une plus grande responsabilisation et une efficacité opérationnelle accrue, créant ainsi un lieu de travail où les employés et l'entreprise s'épanouissent.

Voici pourquoi il est important d'avoir une politique d'entreprise structurée en matière de présence :

Pour les employés : Ayez des attentes claires en matière d'assiduité et de congés afin de favoriser un environnement de travail équitable et d'améliorer la planification personnelle et la satisfaction au travail.

Pour les managers de projet et les chefs d'équipe : Suivi de la disponibilité des ressources, équilibrage des charges de travail et réduction des conflits causés par l'absence imprévue d'employés

Pour les responsables des ressources humaines : Encourager la ponctualité et la responsabilité et établir des normes de présence uniformes pour éviter les favoritismes

Pour les organisations : standardiser la gestion des congés, appliquer les politiques de l'entreprise de manière cohérente et garantir le respect du droit du travail

Une politique solide contribue à créer un lieu de travail où la fiabilité n'est pas seulement appréciée, mais constitue la norme. Elle garantit que les employés ne se démènent pas pour remplacer les membres absents de l'équipe, que les managers ne jouent pas les détectives et que chacun a une chance équitable de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Voici comment cela permet d'assurer le bon fonctionnement des opérations :

Favorise une culture de travail positive : crée un environnement de travail juste et transparent où les employés se sentent valorisés et assistés, ce qui améliore le moral et la rétention

assistance à la planification des effectifs* : aide les RH et les managers à suivre les tendances en matière de présence, à anticiper les besoins en personnel et à éviter les conflits d'horaires grâce à l'analyse des effectifs

Définit des attentes claires : aide les employés à comprendre et à respecter les exigences en matière d'heures de travail, les procédures de congés et les directives relatives aux rapports d'absence, réduisant ainsi la confusion et les malentendus

27 % des employés de la génération Z rapportent se sentir déprimés au moins une fois par semaine à cause du travail

29 % ressentent de l'anxiété au moins une fois par semaine à cause de leur travail

1 employé sur 3 rapporte que son travail a eu un impact négatif sur sa santé mentale au cours des six derniers mois

Une politique efficace en matière d'assiduité des employés doit clairement définir les attentes, les procédures et les conséquences liées à l'assiduité.

Voici les éléments clés :

1. Portée et objectif

Cette section explique pourquoi la présence est importante, en la liant à la productivité, à l'équité et à la réussite de l'entreprise. En répondant aux questions « À qui cela s'applique-t-il ? » et « Pourquoi est-ce important ? », les employés comprennent d'emblée que la politique vise à assurer le bon déroulement des opérations et une charge de travail équilibrée.

✅ Expliquer pourquoi la politique existe et son importance pour maintenir la productivité et l'équité des employés

Pour plus de clarté :

Ici, vous définissez exactement ce que signifie « se présenter » sur votre lieu de travail. Cela signifie qu'il n'y a plus d'excuses du type « je ne savais pas », juste des règles claires pour les heures de travail, les absences et tout le reste.

✅ Préciser les heures de travail, les temps de pause et les attentes en matière de ponctualité

En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion des horaires des employés

Il indique aux employés exactement comment, quand et qui prévenir lorsqu'ils ne peuvent pas se rendre au travail. Des directives claires éliminent la confusion des textes vagues, des e-mails manqués ou des messages relayés par cinq personnes différentes.

Pour plus de commodité :

💡Conseil de pro : Utilisez des relevés de temps automatisés pour enregistrer les pointages d'arrivée, de pause et de départ en temps réel, afin de garantir des données de présence précises sans saisie manuelle.

Les politiques de présence ne doivent pas devenir un jeu de devinettes. Cette section décompose ce qui compte comme une absence justifiée, ce qui ne l'est pas, et comment les différents types de congés fonctionnent. Un système structuré pour les absences réduit les zones d'ombre et simplifie le suivi, les approbations et les ajustements de paie.

✅ Fournir des exemples d'absences justifiées (par exemple, maladie, urgences familiales) et les documents requis

✅ Définir les catégories de congés, ainsi que les critères d'éligibilité, le processus de demande et d'approbation, et les directives d'utilisation pour chaque type, tels que les congés payés et les congés sabbatiques illimités

💡Conseil de pro : Utilisez des modèles de demande de congés pour créer un processus de congés fluide et sans stress.

Cette section est le manuel ultime pour prendre des congés. Elle indique qui obtient quoi, quand et comment en faire la demande. Des directives claires sur les périodes d'approbation et de préavis signifient moins de bousculades de dernière minute et de cauchemars de planification.

✅ Veiller à ce que les politiques soient conformes aux lois et réglementations du travail pour les types de congés obligatoires (par exemple, congé médical, congé de maternité/paternité)

✅ Expliquer comment les congés s'accumulent et si les congés non utilisés sont reportés ou expirent

✅ Traiter la question de la gestion des absences imprévues et urgentes (par exemple, maladie soudaine, urgences familiales)

Pour garantir des politiques irréprochables et faciles à suivre :

Voici un bref aperçu des différents types de congés, s'ils sont payés, si une autorisation est nécessaire et quel est le délai de préavis à respecter.

Avertissement : cette politique peut être adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise et à son environnement de travail. *

Dès que possible

Non rémunéré

Absence non justifiée

Dès que possible

Répondez à la question « Que se passe-t-il si vous ne respectez pas les règles ? » de votre politique de présence. Les employés savent exactement ce qui se passe s'ils sont constamment en retard, prennent un nombre excessif de congés non approuvés ou ne se présentent pas au travail sans préavis. Pas de surprises, pas de zones d'ombre.

Pour garantir une application juste et cohérente :

7. Flexibilité et aménagements

C'est là que la politique de présence rencontre la vie réelle. Elle reconnaît que les employés ne sont pas des robots et que parfois, la flexibilité est nécessaire.

✅ S'assurer que les employés comprennent que la flexibilité va de pair avec la responsabilité et doit être en adéquation avec les responsabilités professionnelles

Laquelle est la meilleure ?

*les politiques de présence sans faute sont plus équilibrées et plus largement utilisées, car elles fournissent un système structuré tout en laissant une certaine flexibilité aux employés.

Une politique de tolérance zéro en matière d'assiduité, en revanche, est beaucoup plus sévère et peut entraîner un niveau élevé d'insatisfaction et de rotation du personnel.