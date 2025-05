les 10 meilleures alternatives à NoteGPT en 2025

La prise de notes efficace est essentielle pour maximiser la productivité, que vous soyez en cours, en réunion avec une équipe ou en pleine recherche. Le défi consiste souvent à gérer d'innombrables idées dispersées dans diverses applications, documents et mémos vocaux.

Découvrez NoteGPT, une application de prise de notes basée sur l'IA qui offre de nombreuses fonctionnalités, qu'il s'agisse de résumer des vidéos YouTube, d'extraire des informations de PDF et d'articles ou de générer des cartes mentales qui organisent visuellement vos pensées. Grâce à ces capacités, NoteGPT peut rationaliser votre processus de prise de notes et améliorer la rétention d'informations.

Cependant, malgré ses capacités, il ne répond pas aux exigences de tous les utilisateurs. Heureusement, de nombreuses alternatives à NoteGPT (gratuites et payantes) offrent la prise de notes basée sur l'IA, une meilleure organisation et une personnalisation.

Cet article de blog explore les 10 meilleures alternatives pour booster la productivité.

Evernote : Idéal pour organiser ses idées et ses tâches dans le cadre de différents projets

Microsoft OneNote : Idéal pour organiser des notes multimédias détaillées et les mettre en forme de manière flexible sur tous les appareils

Notion : Idéal pour l'organisation des tâches, la gestion de projets et la collaboration en équipe

Google Keep : Idéal pour les notes rapides, l'organisation avec des libellés et les paramètres de rappels basés sur l'emplacement

Bear : Idéal pour prendre des notes hors ligne avec une assistance Markdown complète et des étiquettes faciles à utiliser

Simplenote : Idéal pour prendre des notes simplement, rapidement et sur plusieurs plateformes, avec une synchronisation sans effort

Zoho Notebook : Idéal pour la prise de notes créative et multimédia avec des designs éclatants

Obsidian : Idéal pour créer un réseau d'idées et de concepts

Roam Research : Idéal pour organiser des idées interconnectées et des tâches de recherche complexes

Qu'est-ce que NoteGPT ?

NoteGPT est un outil de prise de notes basé sur l'IA qui rationalise l'apprentissage et la capture d'informations. Son interface intuitive et conviviale aide les utilisateurs à extraire sans effort des informations clés.

L'extension NoteGPT pour Chrome permet de résumer plus facilement le contenu des longues vidéos YouTube, des PDF, des présentations, des images et des articles Web.

via NoteGPT

Voici ce qui le distingue :

Résumé de contenu : Résumez rapidement des vidéos YouTube, des documents, des images et des livres en résumés concis, en vous concentrant sur les points clés

Création de diagrammes par IA : Générez des cartes mentales, des croquis, des diagrammes et des organigrammes pour visualiser les idées et améliorer la compréhension

Assistant de discussion IA : Obtenez des explications détaillées sur des sujets complexes en discutant avec l'IA

Transcriptions horodatées : Générez des transcriptions horodatées pour les longues vidéos en un seul clic

*extensions Chrome : Accédez à YouTube Summarizer et Web Summarize directement depuis votre barre latérale ou votre panneau intégré

NoteGPT : tarifs

Basique : 2,99 $/mois par utilisateur

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Illimité : 29 $/mois par utilisateur

Limites de NoteGPT

Bien que NoteGPT offre de puissantes fonctionnalités de prise de notes basées sur l'IA et de résumé sur YouTube, il présente certaines limites :

Restrictions liées au type de contenu : convient mieux pour résumer des textes numériques et des vidéos YouTube, mais a du mal avec les documents très visuels ou comportant beaucoup de graphiques

Personnalisation limitée : les utilisateurs souhaitant des résumés IA hautement personnalisés ou un contrôle manuel peuvent trouver que les options sont insuffisantes

Aucune fonctionnalité de collaboration : Ne permet pas le partage de notes en temps réel ou asynchrone, ce qui rend difficiles les projets de groupe et l'apprentissage collaboratif

Courbe d'apprentissage : Les débutants peuvent avoir besoin de temps pour naviguer dans l'interface et tirer le meilleur parti des fonctionnalités

Intégration limitée de l'environnement de travail : Impossible de résumer ou d'accéder directement aux données des outils de l'environnement de travail interne

Ces défis mettent en évidence la nécessité d'une alternative plus flexible à l'outil de prise de notes par IA pour une meilleure gestion des connaissances.

Aperçu des alternatives à NoteGPT

Voici un bref aperçu des points forts de chaque outil et du public auquel il s'adresse. Que vous cherchiez à optimiser votre efficacité ou à stimuler votre créativité, il existe des outils d'IA pour tous les besoins !

Outil Cas d'utilisation Idéal pour ClickUp Combine la gestion de projet et la prise de notes grâce à ses fonctionnalités avancées d'IA Freelancers, startups, équipes, entreprises Evernote Organise les tâches, les idées et les ressources Professionnels, étudiants et chercheurs Microsoft OneNote Offre des moyens créatifs et flexibles pour créer des résumés condensés Teams, éducateurs et artistes Notion Crée des flux de travail et des wikis interconnectés Freelancers, startups et équipes Google Keep Rapide et simple pour la prise de notes Utilisateurs personnels et personnes orientées vers les tâches Ours Écriture minimaliste avec étiquettes avancées Rédacteurs, étudiants et utilisateurs Apple Simplenote Concentré sur l'écriture sans distraction Minimalistes et utilisateurs personnels Zoho Notebook Crée des notes riches en multimédia Professionnels, étudiants et entreprises Obsidian Visualisez la relation entre vos notes Chercheurs et penseurs créatifs Roam Research Organise les recherches et les tâches complexes Universitaires et auteurs

Les 10 meilleures alternatives à NoteGPT à utiliser

Vous recherchez une alternative plus intelligente à NoteGPT pour prendre des notes, résumer des fichiers vidéo et du texte, et booster votre productivité ? Découvrez ces 10 outils basés sur l'IA, chacun conçu pour répondre à vos besoins.

1. ClickUp (Idéal pour la rédaction, la prise de notes et la gestion de documents avec l'IA)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine la planification de projets, l'organisation et la collaboration en un seul outil.

L'atout principal de ClickUp est ClickUp Brain, un assistant basé sur l'IA qui simplifie la création de contenu, automatise les mises à jour des tâches et génère des résumés de réunion. ClickUp Brain exploite votre environnement de travail, en extrayant des données de tâches, de projets et de documents pour créer des résumés précis.

Utilisez cette IA pour prendre des notes lors de réunions, gagner du temps, rédiger des résumés précis et définir les éléments à mettre en œuvre.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer des textes, améliorer votre écriture et corriger des erreurs directement dans vos documents

Besoin de notes d'une réunion ?

Le preneur de notes IA de ClickUp capture chaque détail de la réunion. Il capture automatiquement les idées, les décisions et les éléments d'action clés et rationalise le flux de travail en fournissant des résumés clairs et exploitables qui relient les discussions aux projets en cours.

Transformez votre prise de notes et votre gestion de documents avec ClickUp Docs, où la collaboration asynchrone est plus facile que jamais. Contrairement à NoteGPT, ClickUp vous permet de partager des notes avec votre équipe.

Modification en cours avec mise en forme enrichie, commandes slash rapides et ajout de boutons, bannières, blocs de code et widgets dans ClickUp Docs

Utilisez le bloc-notes ClickUp pour noter vos idées, les organiser à l'aide de checklists et les transformer en tâches réalisables (tout cela avec de nombreuses options de mise en forme telles que les couleurs, les en-têtes et les puces) afin de rendre vos notes visuellement attrayantes et faciles à suivre.

ClickUp propose également un intervalle de modèles de prise de notes personnalisables pour vous aider à démarrer. Le modèle de notes de réunion ClickUp est votre solution pour transformer ces réunions quotidiennes en résumé rapide en actions.

Si vous cherchez un moyen de centraliser toutes les connaissances de votre équipe. Le modèle de base de connaissances ClickUp est votre bibliothèque numérique, qui organise tout, des FAQ aux ressources essentielles, dans un espace pratique. Il rend le partage et l'accès aux informations critiques plus rapides et plus simples que jamais.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage avec ses nombreuses fonctionnalités permettant de gagner du temps

L'application mobile couvre les bases mais ne dispose pas de toutes les fonctionnalités du bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

C'est mon application à faire, prise de notes, gestion de projet et calendrier, tout en un. C'est très rassurant de savoir que tout est là ; rien ne passe entre les mailles du filet. Avec le monde fou qui nous entoure, c'est agréable de se sentir en contrôle de cette petite partie.

C'est mon application À faire, prise de notes, gestion de projet et calendrier, tout en un. C'est très rassurant de savoir que tout est là ; rien ne passe entre les mailles du filet. Avec le monde fou qui nous entoure, c'est agréable de se sentir en contrôle de cette petite partie.

2. Evernote (Idéal pour organiser ses idées et ses tâches dans le cadre de différents projets)

via Evernote

Vous aimez garder vos notes organisées et facilement accessibles ? Evernote est l'outil qu'il vous faut ! Il se synchronise sur tous les appareils, pour que vous puissiez reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Sa puissante fonction de recherche vous aide à trouver des informations importantes dans les textes, les images, les PDF et les pièces jointes, tandis que le Web Clipper vous permet d'enregistrer des pages web ou des extraits directement dans vos notes.

Evernote simplifie également l'organisation grâce à des piles de carnets. Si vous travaillez en équipe, Evernote facilite la collaboration en permettant à plusieurs personnes de partager, de modifier et de commenter les mêmes notes.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Accédez à toutes vos notes sans effort sur votre mobile, votre bureau ou le Web grâce à une synchronisation transparente

Transformez des images, des fichiers audio ou de longues vidéos en texte modifiable pour une saisie rapide des données

Organisez vos notes avec des titres, des surlignages et des listes pour plus de clarté

Parcourez vos notes plus rapidement grâce à la recherche basée sur l'IA (encore en version bêta) qui comprend le contexte pour des résultats plus intelligents

Limites d'Evernote

Assistance limitée pour Markdown et impossibilité d'afficher des graphiques pour visualiser les connexions entre les notes

La version gratuite ne se synchronise que sur un seul appareil

Tarification d'Evernote

Free Forever

Personnel : 14,99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 17,99 $/mois par utilisateur

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote ?

J'ai récemment migré de Simplenote vers Evernote et l'expérience est bonne jusqu'à présent. Je préfère Notes/Tâches/Calendrier dans une seule application.

J'ai récemment migré de Simplenote vers Evernote et l'expérience est bonne jusqu'à présent. Je préfère Notes/Tâches/Calendrier dans une seule application.

3. Microsoft OneNote (Idéal pour organiser des notes multimédias détaillées et les mettre en forme de manière flexible sur tous les appareils)

via OneNote

Qu'il s'agisse de texte, d'images ou de contenu multimédia, OneNote vous permet de décider de la forme de vos notes. Son intégration avec les outils Microsoft tels qu'Outlook et Teams facilite le maintien de la productivité.

Vous pouvez utiliser OneNote hors ligne pour capturer vos pensées à tout moment et en tout lieu. Pour les notes de réunion ou de cours, il vous suffit d'appuyer sur « Enregistrer » et de stocker l'audio directement dans vos notes. Les étiquettes personnalisables vous aident à suivre les tâches et les points clés sans effort lors de l'organisation de vos notes.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote :

Créez plusieurs carnets de notes et organisez-les hiérarchiquement pour une meilleure structure

Utilisez la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour rechercher sans effort du texte dans des images

Collaborez en temps réel grâce à des carnets de notes partagés pour un travail d'équipe fluide

Enregistrez des pages Web directement dans des carnets pour faciliter vos recherches

Augmentez votre productivité avec Copilot (IA de Microsoft) pour générer des résumés, rédiger du contenu et organiser des notes

Limites de Microsoft OneNote :

La version gratuite n'offre que 5 Go de stockage

Manque de fonctionnalités avancées de gestion des tâches

Tarification de Microsoft OneNote

Free Forever

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Microsoft OneNote dans la vie réelle ?

J'adore sa flexibilité. Je peux taper, écrire avec un stylet, enregistrer de l'audio et enregistrer des pages Web directement dans mes notes. La structure avec des carnets, des sections et des pages permet de tout organiser.

J'adore sa flexibilité. Je peux taper, écrire avec un stylet, enregistrer de l'audio et enregistrer des pages Web directement dans mes notes. La structure avec des carnets, des sections et des pages permet de tout organiser.

4. Notion (Idéal pour l'organisation des tâches, la gestion de projets et la collaboration en équipe)

via Notion

Lorsqu'il s'agit d'organiser votre travail, Notion se distingue par ses bases de données personnalisables (tableaux, calendriers), toutes conçues pour s'adapter à votre flux de travail.

Que vous travailliez seul ou en équipe, sa collaboration en temps réel et ses modèles pratiques facilitent la création d'une base de connaissances interne. Il fonctionne également hors ligne, ce qui vous permet de continuer à travailler sans connexion Internet.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Centralisez les tâches, les projets et les données dans un hub

Utilisez l'IA pour la rédaction, la compréhension et la prise de décisions basées sur les données

Rationalisez les flux de travail grâce aux tableaux Kanban, aux calendriers et aux échéanciers

Boostez votre productivité avec Notion IA pour le brainstorming, la rédaction et l'automatisation

Lancez vos projets avec les modèles personnalisables de Notion

Limites de Notion

Les personnalisations peuvent être difficiles à créer et à maintenir au fil du temps

La fonction de recherche et la navigation peuvent manquer de la précision attendue

Tarification de Notion

Free Forever

Plus : 10 $/mois par place

Entreprise : 15 $/mois par place

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4. 7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion ?

J'ai commencé à utiliser Notion pour mes projets personnels, puis j'ai été ravi de découvrir que ma nouvelle équipe l'utilisait également pour stocker toutes les informations sur nos clients et nos projets sous forme de wiki.

J'ai commencé à utiliser Notion pour mes projets personnels, puis j'ai été ravi de découvrir que ma nouvelle équipe l'utilisait également pour stocker toutes les informations sur nos clients et nos projets sous forme de wiki.

5. Google Keep (Idéal pour les notes rapides, l'organisation avec des libellés et le paramétrage de rappels basés sur l'emplacement)

via Google Keep

Google Keep se distingue par sa simplicité, ce qui en fait une bonne alternative gratuite à Notegpt pour capturer et organiser ses pensées lors de ses déplacements. Vous pouvez prendre des notes, les coder par couleur pour y accéder rapidement et ajouter des libellés pour les trier facilement.

L'intégration transparente de Google avec l'environnement de travail permet de tout synchroniser sur tous les appareils.

Si vous souhaitez collaborer, le partage de notes se fait en un seul clic. Qu'il s'agisse de paramétrer un rappel basé sur l'emplacement, de créer une checklist ou d'enregistrer un mémo vocal, Google Keep simplifie l'organisation au quotidien.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Transcrivez instantanément des notes vocales avec la reconnaissance vocale automatique pour une documentation fluide

Organisez visuellement avec des libellés codés par couleur et des notes classées par catégories

Définissez des rappels basés sur l'emplacement pour ne rien oublier des courses et des rendez-vous

Tirez parti de Gemini IA pour obtenir des suggestions personnalisées et des informations exploitables

Limites de Google Keep

Manque d'options de mise en forme avancées pour le texte simple et les dispositions complexes

Il manque des fonctionnalités robustes de prise de notes et de gestion de projet pour les tâches à grande échelle

Tarifs de Google Keep

Free Forever

Évaluations et avis sur Google Keep

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Keep dans la vraie vie ?

La simplicité et la facilité d'utilisation sont les meilleurs atouts, c'est parfait pour les notes rapides et les rappels. Se synchronise de manière transparente entre les appareils.

La simplicité et la facilité d'utilisation sont les meilleurs atouts, c'est parfait pour les notes rapides et les rappels. Se synchronise de manière transparente entre les appareils.

6. Bear (Idéal pour prendre des notes hors ligne avec une assistance Markdown complète et des étiquettes faciles à créer)

via Bear

Avec une assistance complète pour Markdown, Bear vous permet de mettre en forme et de structurer facilement vos notes, ce que NoteGPT ne fait pas. Bear fonctionne hors ligne, vous pouvez donc prendre des notes à tout moment et en tout lieu, tandis que NoteGPT s'appuie sur le web pour ses fonctionnalités basées sur l'IA.

Il est parfait pour les utilisateurs Apple qui préfèrent une approche simple et flexible de la prise de notes.

Les meilleures fonctionnalités

Capturez vos idées grâce à une interface élégante et conviviale

Organisez-vous de manière transparente grâce à un système d'étiquetage robuste

Annoter des fichiers PDF, DOCX, HTML et TXT, en centralisant toutes vos notes

Profitez d'un accès sans effort grâce à la synchronisation automatique des données sur tous les appareils

Supprimer les limites

Manque d'applications pour Android et Windows, ce qui limite la compatibilité des appareils

Les options de mise en forme avancées ne sont disponibles que via des extensions payantes

Offre des intégrations limitées avec d'autres outils, ce qui restreint la flexibilité

Prix de l'ours

Free Forever

Pro : 2,99 $/mois

Évaluations et avis des internautes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Bear ?

Dans l'ensemble, si vous recherchez un éditeur de texte rapide, esthétique et riche en fonctionnalités, Bear vaut vraiment le détour.

Dans l'ensemble, si vous recherchez un éditeur de texte rapide, esthétique et riche en fonctionnalités, Bear vaut vraiment le détour.

7. Simplenote (Idéal pour prendre des notes simplement, rapidement et sur plusieurs plateformes, et les synchroniser sans effort)

via Simplenote

Avec une interface élégante et sans fioritures qui vous permet de noter rapidement vos idées, Simplenote simplifie la prise de notes (comme son nom l'indique) ! De plus, il se synchronise en temps réel sur tous vos appareils, de sorte que vos notes sont toujours à portée de main, où que vous soyez.

Contrairement à NoteGPT, Simplenote offre des fonctionnalités telles que le partage collaboratif de notes, où plusieurs utilisateurs peuvent modifier et commenter une note simultanément.

Il est également optimisé pour une création de notes rapide et simple, sans fioritures, en se concentrant uniquement sur le contenu avec des idées clés et sans mise en forme complexe.

Les meilleures fonctionnalités de Simplenote

Synchronisez les notes en temps réel sur plusieurs appareils pour des mises à jour transparentes

Partagez et collaborez sans effort grâce à la modification en cours des notes et aux commentaires

Restez concentré grâce à une interface d'écriture épurée et sans distraction

Naviguez sans effort grâce à une conception rapide, intuitive et sans encombrement

Limites de Simplenote

Options de mise en forme limitées

Manque d'outils avancés de gestion de projet

Tarification de Simplenote

Free Forever

Premium : 10 $/an

Évaluations et avis sur Simplenote

G2 : 4. 2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Simplenote ?

Étonnamment, il dispose d'une interface simple, idéale pour saisir rapidement mes notes de réunion, mes idées urgentes et mes tâches à faire ; il me permet d'accéder à mes notes depuis n'importe quel appareil et gère instantanément la synchronisation et la sauvegarde de mes données.

Étonnamment, il dispose d'une interface simple, idéale pour saisir rapidement mes notes de réunion, mes idées urgentes et mes tâches à faire ; il me permet d'accéder à mes notes depuis n'importe quel appareil et gère instantanément la synchronisation et la sauvegarde de mes données.

8. Zoho Notebook (Idéal pour la prise de notes créative et multimédia avec des designs éclatants)

via Zoho Notebook

Lumineux, amusant et doté de fonctionnalités utiles, Zoho Notebook transforme la prise de notes en une expérience créative. Grâce à une synchronisation fluide entre les appareils, vos notes sont toujours accessibles. Vous pouvez même enregistrer des notes audio, ce qui en fait l'outil idéal pour les penseurs en déplacement !

Avec les cartes à puce, organisez vos notes en checklist, croquis et liens. Vous pouvez également griffonner ou dessiner directement dans vos notes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Notebook

Clip texte, images et articles directement dans vos notes à l'aide du web clipper

Sécurisez vos notes avec Touch ID pour plus de confidentialité

Personnalisez vos carnets avec des couvertures personnalisées pour une touche unique

Tout est organisé grâce à des cartes de couleur pour un système visuellement soigné

Boostez votre prise de notes avec Zia, l'assistant IA qui offre des informations plus intelligentes

Limites de Zoho Notebook

Intégrations limitées avec d'autres outils

Les options d'affichage peuvent être un peu restrictives

Tarification de Zoho Notebook

Free Forever

Zoho Notebook Personal : 14,99 $/an

Zoho Notebook Pro : 1,99 $/mois

Évaluations des clients de Zoho Notebook

G2 : 4. 4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho Notebook ?

J'adore prendre des instantanés de la conception de sites web ou de publicités marketing créatives, et le web clipper de Zoho Notebook m'aide vraiment à gérer tous les instantanés et à les organiser par catégorie et par date de prise. C'est vraiment important pour moi, car je peux me référer à l'instantané lorsque j'ai besoin d'une idée pour mon produit marketing.

J'adore prendre des instantanés de la conception de sites web ou de publicités marketing créatives, et le web clipper Zoho Notebook m'aide vraiment à gérer tous les instantanés et à les organiser par catégorie et par date de prise. C'est vraiment important pour moi, car je peux me référer à l'instantané lorsque j'ai besoin d'une idée pour mon produit marketing.

9. Obsidian (Idéal pour créer un réseau d'idées et de concepts)

via Obsi dian

Vos notes ne sont pas que des pensées isolées. Elles font partie d'un tout. Obsidian vous aide à les connecter comme un réseau, transformant des idées éparses en une base de connaissances solide. Son affichage graphique vous permet de visualiser les relations entre les notes, tandis que les liens retour et les liens bidirectionnels facilitent la navigation.

Obsidian peut travailler entièrement hors ligne, en gardant vos données privées et sous votre contrôle. Il prend en charge Markdown pour des notes propres et portables et propose des plugins, des thèmes et des scripts personnalisés pour personnaliser votre installation. Cependant, la synchronisation entre les appareils nécessite un module complémentaire payant.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Organisez vos notes dans un hub de connaissances connecté avec des liens bidirectionnels

Personnalisez votre environnement de travail grâce à un large éventail de plugins et de thèmes

Tirez parti de l'assistance de l'IA pour obtenir des informations et des suggestions plus pertinentes

Visualisez et structurez vos idées sans effort grâce au plugin gratuit Canvas d'Obsidian

Limites d'Obsidian

La courbe d'apprentissage abrupte peut faire perdre du temps à la construction de la structure idéale

La simplicité de Markdown pourrait ne pas suffire aux utilisateurs à la recherche d'options de conception avancées

Tarification d'Obsidian

Gratuit pour toujours

Utilisation commerciale : 50 $/an par utilisateur

Modules complémentaires

fonctionnalité de synchronisation* : 4 $/mois par utilisateur

Fonctionnalité de publication : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs d'Obsidian ?

Facile à utiliser pour la prise et la modification en cours de notes. Il a été utile pour importer et lire les notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

Facile à utiliser pour la prise et la modification en cours de notes. Il a été utile pour importer et lire les notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

10. Roam Research (Idéal pour organiser des idées interconnectées et des tâches de recherche complexes)

via Roam Research

Avez-vous déjà eu l'impression que vos idées de recherche étaient éparpillées ? Roam Research transforme les pensées dispersées en un réseau connecté, révélant les relations entre les notes d'une manière naturelle. Il est idéal pour les chercheurs, les écrivains et les équipes qui s'attaquent à des projets complexes.

Avec son environnement de travail non linéaire, Roam reflète la façon dont votre cerveau traite les informations. De plus, l'exportation et la sauvegarde se font de manière transparente : choisissez entre les formats Markdown, JSON ou EDN pour conserver vos connaissances de manière portable.

Les meilleures fonctionnalités de Roam Research

Connectez facilement vos idées grâce aux liens bidirectionnels et aux étiquettes

Référencez des blocs de texte dans tous vos projets sans dupliquer le travail

Visualisez vos connaissances grâce à un graphique interactif qui s'enrichit à mesure que vous réfléchissez

Limites de la recherche Roam

Aucun forfait gratuit n'est disponible, ce qui le rend moins accessible pour un usage personnel

Options de mise en forme limitées pour une personnalisation

Tarification de Roam Research

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Believer : 500 $/ par utilisateur (pendant cinq ans)

Évaluations et avis de Roam Research

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Roam Research ?

Roam a vraiment changé ma façon de penser sur la manière d'organiser mes pensées éparses dans une base de données graphique. Son interface utilisateur est relativement propre et la rédaction de notes individuelles est assez simple.

Roam a vraiment changé ma façon de penser sur la manière d'organiser mes pensées éparses dans une base de données graphique. Son interface utilisateur est relativement propre et la rédaction de notes individuelles est assez simple.

