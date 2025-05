DeepSeek IA vs ChatGPT : quel modèle d'IA est le mieux adapté à vos besoins ?

Les chatbots basés sur l'IA sont partout. Et ils sont devenus un élément indispensable de notre flux de travail à bien des égards. Qu'il s'agisse de déboguer du code, de générer du contenu, d'analyser de grandes quantités de données ou d'automatiser des tâches répétitives, l'IA s'est parfaitement intégrée à notre façon de travailler.

Depuis quelques années, ChatGPT domine cet espace en tant qu'assistant IA incontournable. Cependant, il a un nouveau concurrent : DeepSeek AI R1.

Maintenant, la question est la suivante : DeepSeek ou ChatGPT ? Lequel d'entre eux est le mieux adapté à vos besoins ?

Afin de déterminer le vainqueur de cette course à l'IA, analysons leurs forces, leurs faiblesses et leurs performances dans le monde réel afin que vous puissiez choisir l'IA qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce que DeepSeek IA ?

DeepSeek IA est un modèle de langage de grande taille (LLM) open source développé comme alternative open source à ChatGPT.

Il excelle dans la création de contenu, la génération de code, la recherche et le raisonnement avancé, et gère tout, des requêtes simples à la résolution de problèmes complexes.

Accessible à la fois sur mobile et sur le web, DeepSeek AI propose des solutions API personnalisables qui peuvent être adaptées à des besoins spécifiques.

Puisqu'il s'agit d'un modèle open source, vous avez un contrôle total sur le déploiement et la personnalisation de la plateforme.

Le saviez-vous ? Une semaine seulement après sa sortie, DeepSeek-R1 est devenue l'application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis.

Fonctionnalités de DeepSeek IA

DeepSeek AI s'est rapidement positionné comme un concurrent sérieux de certains des meilleurs outils d'IA, à tel point que de nombreux utilisateurs actifs de l'IA envisagent de le remplacer par ChatGPT. Examinons les fonctionnalités qui distinguent DeepSeek AI.

Fonctionnalité n° 1 : architecture MoE

DeepSeek IA utilise un modèle de mélange d'experts (MoE) pour générer des réponses aux requêtes des utilisateurs.

Cela signifie qu'au lieu d'utiliser un seul réseau neuronal géant pour tout, il répartit les tâches entre des modèles « experts » spécialisés qui se concentrent sur différents problèmes.

MoE, c'est comme avoir une équipe de spécialistes pour chaque catégorie de tâches plutôt qu'une seule personne à faire tout le travail. Cela permet à DeepSeek IA de travailler plus efficacement avec moins de ressources et de donner aux utilisateurs les réponses les plus précises.

Fonctionnalité n° 2 : modèle open source

DeepSeek utilise un modèle d'IA entièrement open source. Tout le monde peut télécharger DeepSeek-R1 gratuitement et l'exécuter localement, tout en ayant un accès illimité à son architecture et à ses données d'apprentissage.

Avec DeepSeek, les développeurs et les entreprises peuvent modifier, optimiser et déployer l'IA sur leurs systèmes sans dépendre de fournisseurs tiers.

Fonctionnalité n° 3 : raisonnement en chaîne de pensée

via DeepSeek IA

DeepSeek AI utilise l'apprentissage par renforcement (RL) et la logique pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Il suit un processus de raisonnement étape par étape pour décomposer logiquement des problèmes complexes au lieu de s'appuyer sur des modèles pour obtenir des réponses rapides.

Ce raisonnement amélioré rend Deepseek très efficace pour les tâches mathématiques, de code et d'analyse, où la précision et les explications structurées sont importantes.

Fonctionnalité n° 4 : traitement avancé du texte

Le traitement de texte de DeepSeek se nourrit de l'adaptabilité acquise par la formation sur le domaine. Il récupère des informations à partir de textes denses, riches en recherches et en jargon, avec une grande précision et exactitude, surpassant les chatbots standard basés sur l'IA.

Les fenêtres de contexte multicouches peuvent suivre les connexions entre différents blocs de texte dans des documents longs, ce qui en fait un outil puissant pour la recherche universitaire, les documents juridiques et les rapports techniques.

Tarification de DeepSeek IA

La tarification de DeepSeek fonctionne selon un modèle de paiement à l'utilisation, ce qui signifie que vous ne payez que ce que vous utilisez. Au lieu d'un abonnement fixe, la tarification est basée sur le nombre de jetons traités.

Forfait Free : Free Forever

DeepSeek IA Discuter : DeepSeek IA Discuter facture 0,07 $ si la réponse est récupérée dans le cache (réponse du cache), 0,27 $ si elle nécessite un nouveau traitement (échec du cache) et 1,10 $ pour la sortie

Raisonnateur IA DeepSeek : Ce forfait coûte 0,14 $ pour les résultats de cache, 0,55 $ pour les échecs de cache et 2,19 $ pour la sortie

Note : Ces prix sont calculés par million de jetons traités*

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un chatbot basé sur l'IA qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour engager les utilisateurs dans des discussions quasi humaines.

La plateforme est actuellement alimentée par le modèle de langage large (LLM) GPT-4o, qui offre des capacités améliorées pour comprendre le contexte, se souvenir des interactions passées et générer des réponses détaillées.

Du service client à la résolution de problèmes techniques en passant par la création de contenu, la polyvalence de ChatGPT permet de gérer presque tout. Il est devenu la pierre angulaire de l'innovation basée sur l'IA dans les entreprises modernes, aidant les entreprises et les développeurs à créer et à déployer facilement des outils basés sur l'IA.

🔎 Le saviez-vous ? Lancé en novembre 2022 par OpenAI, ChatGPT est devenu l'application logicielle grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, avec plus de 100 millions d'utilisateurs en deux mois.

Fonctionnalités de ChatGPT

ChatGPT est un assistant IA largement utilisé par un grand nombre de professionnels. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités les plus remarquables :

Fonctionnalité n° 1 : architecture basée sur Transformer

Le ChatGPT d'OpenAI est construit sur une architecture basée sur des transformateurs. Au lieu d'activer des voies neuronales sélectionnées, il utilise l'intégralité de sa base de connaissances (1,8 trillion de paramètres) pour répondre de manière plus cohérente à la requête d'un utilisateur.

ChatGPT utilise un mécanisme d'auto-attention pour comprendre les relations entre les mots, ce qui le rend très efficace pour gérer de longues discussions, suivre des instructions complexes et générer avec précision des textes de qualité humaine.

Fonctionnalité n° 2 : GPT personnalisés

ChatGPT permet aux utilisateurs de créer ce que l'on appelle des GPT personnalisés. Vous pouvez utiliser ces versions personnalisées de ChatGPT pour vous aider dans des tâches spécifiques.

Les GPT personnalisés vous permettent d'affiner les réponses du bot, d'intégrer des connaissances spécifiques et d'automatiser certaines tâches sans aucun code.

Vous pouvez créer un GPT personnalisé formé aux politiques de l'entreprise pour traiter les requêtes internes et en déployer un formé à votre style d'écriture unique pour l'assistance au contenu. Vous pouvez même configurer un GPT pour déboguer le code à l'aide d'un framework spécifique. Les possibilités sont infinies !

Les GPT personnalisés fonctionnent indépendamment de la mémoire que ChatGPT utilise dans les interactions standard. Chaque GPT personnalisé peut avoir ses propres instructions et fichiers de référence, mais il ne se souvient pas des interactions passées par défaut.

Fonctionnalité n° 3 : capacités multimodales

ChatGPT n'est pas limité aux réponses textuelles. Ses capacités multimodales lui permettent de traiter et de générer du texte, des images et même du contenu audio

Cela signifie que vous pouvez télécharger des images, des captures d'écran ou des clips audio, et que ChatGPT peut extraire des informations, identifier des objets, transcrire des paroles et fournir des explications ou des résumés en fonction du contenu.

Fonctionnalité n° 4 : mémoire de discussion

ChatGPT peut se souvenir des préférences des utilisateurs, des discussions passées et des tâches en cours à travers de multiples interactions. Contrairement aux modèles d'IA qui se réinitialisent après chaque session, ChatGPT peut rappeler des détails au fil du temps, ce qui le rend idéal pour les projets à long terme, les flux de travail personnalisés et l'automatisation des entreprises.

Les utilisateurs payants peuvent entraîner la mémoire de ChatGPT à retenir des informations spécifiques, telles que les détails d'un projet, le style d'écriture ou des instructions spécifiques à l'utilisateur. Ainsi, au lieu de proposer des instructions détaillées à chaque fois, les entreprises peuvent poursuivre leurs tâches de manière transparente, maintenir la cohérence et automatiser les flux de travail répétitifs.

Tarification de ChatGPT

Bien que ChatGPT propose un forfait gratuit, les personnes qui l'utilisent régulièrement et fréquemment peuvent bénéficier davantage de son forfait payant.

Gratuit pour toujours

Plus : 20 $ par mois

Pro : 200 $ par mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

DeepSeek IA vs. ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités

DeepSeek AI et ChatGPT ont tous deux des atouts distincts.

Alors que ChatGPT est un outil d'IA bien établi et fiable, excellent dans les interactions conversationnelles, DeepSeek AI est très rentable et optimisé pour les tâches techniques et le raisonnement logique.

Voici un aperçu des différences entre les deux modèles d'IA :

Fonctionnalités DeepSeek ChatGPT Performances Des performances supérieures pour les tâches structurées Des performances constantes sur un intervalle de sujets plus large Cas d'utilisation Tâches techniques, recherche, analyse de données structurées Rédaction créative, brainstorming et tâches générales de l'IA Interface utilisateur Axé sur les développeurs Intuitif et facile à suivre Temps d'arrêt Panne fréquente du serveur Sortie cohérente du serveur Coût de la formation 5,5 millions de dollars 100 millions de dollars Personnalisé Permet une personnalisation avancée et un réglage précis Selon les mises à jour des données d'Open AI Analyse des données Assistance uniquement pour le texte Extraction multimodale d'informations à partir de textes, d'images et de fichiers audio

Examinons maintenant en détail les différences clés.

Fonctionnalité n° 1 : création de contenu

DeepSeek AI et ChatGPT sont tous deux des modèles d'IA de discussion capables de produire un contenu de qualité humaine pour leur public. Cependant, lorsque leurs capacités de génération de contenu sont testées de près, chacun excelle dans des aspects différents, répondant à des cas d'utilisation et des styles d'écriture distincts.

DeepSeek

DeepSeek IA fait un meilleur travail de rédaction technique que ChatGPT. Il produit un contenu structuré et factuel, axé sur des explications approfondies plutôt que sur un flux de discussion.

Cela ne signifie pas qu'il manque de capacités d'écriture créative. Il est simplement mieux adapté aux documents formels, aux explications techniques et aux résumés de recherche qui nécessitent des informations contextuelles, bien organisées et précises, sans fioritures.

Nous avons demandé à DeepSeek AI d'expliquer les principes de fonctionnement de la technologie LiDAR dans les véhicules autonomes, et sa réponse, bien que précise et pertinente, a fourni une analyse claire et structurée du concept, le rendant incroyablement facile à comprendre.

ChatGPT

ChatGPT, en revanche, a un avantage en matière de rédaction créative et technique, en mettant l'accent sur le maintien d'un style de discussion et d'engagement.

Du brainstorming d'idées créatives à l'élaboration de plans de blog, de textes pour les réseaux sociaux, d'e-mails et tout ce qui se trouve entre les deux, la force de ChatGPT réside dans la fluidité de la narration, la génération d'idées et la production de contenu avec un flux naturel, semblable à celui d'un être humain.

Cela ne veut pas dire que ChatGPT ne peut pas écrire de contenu technique. Contrairement à DeepSeek IA, qui se concentre sur l'exactitude et la précision, ChatGPT se concentre sur la simplification d'idées techniques complexes à l'aide d'analogies, d'exemples et de points de données afin de les rendre compréhensibles pour les utilisateurs non techniques.

Pour tester ses capacités de brainstorming, nous avons demandé à ChatGPT d'expliquer l'informatique quantique comme il le ferait à un enfant de 10 ans. Comme vous pouvez le voir, il décompose le sujet complexe pour le rendre facile à comprendre. Cependant, il manque la cible en termes de précision sur des points de données spécifiques.

🏆 Gagnant : ChatGPT se distingue par sa rédaction créative et ses discussions. Cependant, si vous recherchez quelque chose pour la documentation technique et les résumés de recherche, DeepSeek est préférable.

Fonctionnalité n° 2 : capacités mathématiques et de code

Les deux modèles d'IA, DeepSeek et ChatGPT, ont des capacités impressionnantes qui aident en mathématiques et en code. Comparons-les.

DeepSeek

DeepSeek IA excelle dans l'exécution de tâches techniques, qu'il s'agisse de problèmes mathématiques avancés, de calculs statistiques, de développement de code ou même de débogage de codes complexes.

Il a obtenu un score de 97,3 % au benchmark MATH-500 et s'est classé dans le haut du classement des défis Codeforces, surpassant ChatGPT et Gemini de Google.

DeepSeek IA privilégie les réponses directes aux explications étape par étape. Il est conçu pour les codeurs, les ingénieurs et les chercheurs qui ont besoin de résultats rapides et précis sans avoir à passer au crible de longues explications.

ChatGPT

ChatGPT est également exceptionnellement performant en matière de raisonnement mathématique et de développement de code. Il ne se contente pas de générer des réponses à vos requêtes mathématiques, il vous guide tout au long du raisonnement, en expliquant tous les points principaux de manière simplifiée.

De plus, ChatGPT offre une assistance complète pour le code, suggère des améliorations et aide à corriger les erreurs. Il est parfait pour les étudiants, les développeurs et les professionnels, en particulier ceux qui débutent dans le codage ou les mathématiques avancées et qui ont besoin de conseils structurés, étape par étape.

🏆 Gagnant : Bien que ces deux outils soient utiles pour les mathématiques et le code, DeepSeek l'emporte grâce à sa précision et à sa capacité à gérer rapidement des algorithmes complexes.

Fonctionnalité n° 3 : Visualisation des données et capacités analytiques

Voyons comment DeepSeek IA et ChatGPT aident à l'analyse des données.

DeepSeek

DeepSeek IA excelle dans la récupération et la recherche de données. Il traite efficacement de grands ensembles de données et génère des résultats structurés sans perdre en précision.

Cependant, il ne peut pas extraire d'informations à partir d'images ni fournir d'assistance pour la recherche vocale. Il ne dispose pas non plus d'outils de visualisation intégrés, et ne peut donc pas créer de tableaux, de diagrammes ou de graphiques essentiels à l'analyse des données, aux rapports et à la visualisation des tendances.

ChatGPT

Contrairement à DeepSeek, ChatGPT fournit une assistance pour l'analyse d'images et l'extraction de texte à partir de captures d'écran, permettant aux utilisateurs de traiter directement les données visuelles. Cela le rend utile pour la numérisation de documents, l'extraction de tableaux et l'analyse de contenu graphique sans avoir besoin d'outils tiers.

🏆 Gagnant : ChatGPT remporte la mise dans cette catégorie. Ses capacités multimodales lui permettent d'extraire et d'interpréter des informations à partir de textes, d'images et même de diagrammes, tandis que DeepSeek ne peut extraire des informations qu'à partir de textes.

Fonctionnalité n° 4 : Confidentialité, considérations éthiques et censure

La confidentialité, l'éthique et la censure sont des facteurs clés dans le choix d'un outil d'IA. Entre les deux, ChatGPT est plus fiable pour ses politiques standard de protection des données.

DeepSeek

DeepSeek IA stocke les données des utilisateurs sur des serveurs sécurisés en Chine, mais ses politiques d'utilisation des données restent floues. Ce manque de transparence suscite des inquiétudes pour les entreprises qui traitent des informations sensibles, car on ne sait pas comment les données des utilisateurs sont traitées ou conservées.

De plus, DeepSeek AI applique une censure stricte sur les sujets politiquement sensibles, en particulier la géopolitique et les évènements historiques.

ChatGPT

ChatGPT, cependant, est abonné aux normes occidentales de protection des données, s'alignant sur la conformité au RGPD et au CCPA. Il offre une plus grande transparence dans le traitement des données, ce qui en fait un choix plus sûr pour les entreprises qui gèrent des informations sensibles. Les clients Enterprise peuvent également avoir plus de contrôle sur leur confidentialité en désactivant le suivi des données.

Bien qu'OpenAI applique une modération du contenu et des filtres de sécurité, ces mesures n'éliminent pas complètement les biais. Il faut mettre en œuvre manuellement des contrôles de biais pour garantir des résultats justes et équilibrés dans les applications sensibles.

Nous avons posé à ChatGPT la même question sur les droits de l'homme que nous avons posée à DeepSeek, mais au lieu de bloquer la réponse, il a fourni une réponse détaillée et nuancée, reconnaissant la complexité de la question.

🏆Gagnant : ChatGPT l'emporte pour sa conformité aux normes RGPD et CCPA, ce qui le rend meilleur en matière de protection des données et de transparence.

DeepSeek IA vs. ChatGPT sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour voir où en sont les gens dans le débat entre DeepSeek IA et ChatGPT. Lorsque vous recherchez DeepSeek IA vs ChatGPT sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que DeepSeek IA est plus efficace (et moins cher) pour le code et les requêtes mathématiques.

Un utilisateur de Reddit a déclaré :

Deux choses que GPT se trompe continuellement sont les « tableaux » et les instructions « if else ». Peu importe le nombre de fois que je corrige GPT, il ne se souvient pas de la correction. DeepSeek IA et Copilot qui sont gratuits ont leur première chance. Sans oublier qu'il est 17 fois moins cher que GPT 4o

Deux choses que GPT se trompe continuellement sont les « tableaux » et les instructions « if else ». Peu importe le nombre de fois où je corrige GPT, il ne se souvient pas de la correction. DeepSeek AI et Copilot, qui sont gratuits, ont leur première chance. Sans oublier qu'ils sont 17 fois moins chers que GPT 4o

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré :

Les gens ne comprennent pas qu'il est aussi bon que l'O1 mais qu'il coûte 1/50e du prix. Vous pouvez l'utiliser toute la journée et dépenser le même montant qu'avec l'O1

Les gens ne comprennent pas qu'il est aussi bon que l'O1 mais qu'il coûte 1/50e du prix. Vous pouvez l'utiliser toute la journée et dépenser le même montant qu'avec l'O1

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré ceci en faveur de DeepSeek IA :

R1 se démarque nettement de o1 en affichant son processus de réflexion. OpenAI nous a caché cette fonctionnalité, donc j'apprécie que R1 montre toutes les étapes qu'il a suivies pour arriver à cette réponse.

R1 surpasse définitivement o1 en ce qui concerne l'affichage de son processus de réflexion. OpenAI nous a caché cette fonctionnalité, donc j'apprécie que R1 montre toutes les étapes qu'il a suivies pour arriver à cette réponse.

D'autres utilisateurs de Reddit notent que ChatGPT est plus utile pour les tâches nécessitant des réponses détaillées et basées sur une discussion :

ChatGPT excelle dans la compréhension des nuances contextuelles et la génération de réponses humaines, ce qui le rend hautement adaptable à diverses tâches. – Avis sur Reddit

ChatGPT excelle dans la compréhension des nuances contextuelles et la génération de réponses humaines, ce qui le rend hautement adaptable à diverses tâches. – Avis sur Reddit

les modèles o1 ou ChatGPT comprennent mieux les images en général, DeepSeek ne fait que de l'extraction de texte, je pense, mais a du mal à comprendre ce qui se passe avec le texte s'il s'agit d'un diagramme ou autre. – Avis Reddit

les modèles o1 ou ChatGPT comprennent mieux les images en général, DeepSeek ne fait que de l'extraction de texte, je pense, mais a du mal à comprendre ce qui se passe avec le texte s'il s'agit d'un diagramme ou autre. – Avis sur Reddit

ChatGPT semble être le meilleur pour poser des questions sur des sujets. DeepSeek semble ne pas connaître beaucoup de sujets et délire. – Avis sur Reddit

ChatGPT semble être le meilleur pour poser des questions sur des sujets. DeepSeek semble ne pas connaître beaucoup de sujets et délire. – Avis sur Reddit

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à DeepSeek AI vs. ChatGPT

Les moteurs de recherche IA tels que ChatGPT et DeepSeek IA sont parfaits pour générer du contenu, résumer du texte, aider à la programmation et même fournir une assistance à la recherche. Mais leur travail s'arrête là.

Ils ne suivent pas votre progression, ne stockent pas les discussions et ne contribuent pas à la cohésion de votre équipe. Ils ne se souviendront pas des notes de la réunion de la semaine dernière, de la date limite que vous avez reportée ou de la tâche en attente d'approbation. Une fois la discussion terminée, leur mémoire s'éteint.

C'est là qu'intervient ClickUp, votre hub de productivité ultime basé sur l'IA. Il combine l'IA avec des flux de travail structurés, une collaboration en temps réel et une organisation transparente pour vous permettre de travailler plus intelligemment.

Le n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

ClickUp Brain est bien plus qu'une simple IA. Il comprend vos flux de travail, suit les informations et récupère les informations pertinentes de votre environnement de travail, qu'il s'agisse d'un échéancier de projet, d'une discussion passée ou d'un fichier spécifique.

Au lieu de passer d'un outil à l'autre pour rechercher des informations éparpillées, ClickUp Brain vous offre tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Il relie de manière transparente la documentation, les tâches, les personnes et les connaissances de l'entreprise à l'IA, afin que vous puissiez travailler sur tout à partir d'un seul environnement de travail unifié.

Élaborez des politiques d'entreprise complètes et pertinentes avec ClickUp Brain

Et ce n'est pas tout. ClickUp Brain agit véritablement comme votre assistant de productivité, en prenant en charge les tâches répétitives telles que le partage des mises à jour de projet, la modification du statut des tâches et les autres tâches banales mais importantes qui font avancer le travail. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur des projets à fort impact sans être ralenti par les tâches fastidieuses.

Par exemple, disons que vous devez envoyer une mise à jour hebdomadaire de votre projet à votre équipe. Au lieu de la rédiger manuellement, ClickUp Brain peut analyser la progression de votre projet, en extraire les points clés et générer une mise à jour claire et professionnelle en quelques secondes.

One Up n° 2 de ClickUp : Recherche connectée ClickUp

Combien de fois avez-vous passé des heures à chercher un seul fichier, une ancienne discussion ou une mise à jour cruciale d'un projet, en passant d'un e-mail à l'autre, de Slack à Google Drive, et d'un onglet à l'autre, pour finalement vous rendre compte que vous avez perdu la moitié de votre journée ?

Les flux de travail fragmentés nuisent à la productivité. Selon une étude de la Harvard Business Review, les travailleurs activent/désactivent les applications 1 200 fois par jour, ce qui entraîne ce que l'on appelle la « taxe d'activation/désactivation » et coûte aux entreprises 9 % du temps de travail annuel de leurs employés.

C'est ce que la recherche connectée de ClickUp permet d'éliminer. Elle centralise vos données, rendant tout facilement consultable et accessible. Au lieu de chercher manuellement dans plusieurs outils, vous pouvez récupérer instantanément exactement ce dont vous avez besoin.

Corrigez les flux de travail fragmentés grâce à la recherche connectée de ClickUp

De plus, chaque modification apportée à ClickUp et aux applications tierces intégrées est automatiquement mise à jour, ce qui vous garantit de toujours disposer des informations les plus récentes.

💡 Conseil de pro : Utilisez les filtres intégrés pour trier les résultats de votre recherche par tâches, documents ou commentaires. Mentionnez des combinaisons de mots-clés spécifiques, par exemple « notes de réunion » + « T4 », pour obtenir des résultats rapides et précis

One Up n° 3 de ClickUp : Gestion des connaissances ClickUp

Centralisez les connaissances de votre entreprise avec ClickUp Knowledge Management

Les connaissances de votre entreprise n'ont de valeur que si elles sont accessibles. Si des informations importantes sont enfouies dans des e-mails, perdues dans des documents obsolètes ou dispersées dans plusieurs outils, elles sont pratiquement oubliées.

ClickUp Knowledge Management conserve toutes les informations de votre entreprise dans un hub centralisé, structuré et consultable

Qu'il s'agisse de documentation interne, de procédures opératoires normalisées, de politiques ou de wikis, votre équipe accède facilement à des informations à jour grâce aux outils de gestion des connaissances.

Transformez n'importe quel document en wiki instantanément : convertissez : convertissez les documents ClickUp en une base de connaissances interactive avec des modèles prédéfinis, une mise en forme riche et une collaboration en temps réel ✅

Collaborez et tenez les informations à jour : les membres de l'équipe peuvent modifier, commenter et partager des connaissances en temps réel ✅

Créer un réseau connecté avec des liens retour : reliez facilement des documents, des politiques et des ressources connexes pour créer un hub de connaissances entièrement interconnecté afin qu'aucune information ne reste isolée ✅

Intégration transparente : importez des feuilles de calcul, des documents et des notes provenant d'autres outils pour consolider vos connaissances sans perdre le suivi de votre travail passé ✅

Modèles de base de connaissances : Modèles de base de connaissances prédéfinis pour rationaliser le partage et la récupération des connaissances ✅

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient des messages à une à trois personnes par jour pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte devient une chose du passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Ne vous contentez pas de réponses basées sur l'IA : boostez votre flux de travail avec ClickUp

Alors que DeepSeek AI et ChatGPT continuent d'évoluer et de se faire concurrence, l'espace de l'IA est prêt pour des avancées majeures. Mais en fin de compte, les deux restent des outils autonomes axés sur la génération de réponses, et non sur la gestion des flux de travail.

Avec ClickUp, vous ne bénéficiez pas seulement d'un outil d'IA pour répondre aux requêtes, mais aussi d'un hub centralisé qui connecte les informations stockées dans les documents, les tâches, la base de connaissances et les conversations, automatise les flux de travail et transforme les informations éparses en informations exploitables.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.