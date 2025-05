10 modèles gratuits de propositions de conseil pour gagner des clients et conclure des affaires

Saviez-vous que 70 % des consultants ont un taux de réussite de leurs propositions inférieur à 60 %? Cela signifie-t-il que le problème réside dans leur approche ? Pas vraiment.

Dites que vos services de conseil sont exceptionnels. Vous concevez même une solide portée de projet, avec chaque processus et livrable adaptés aux besoins d'un client. Pourtant, vous ne pouvez pas conclure l'affaire si votre proposition ne parvient pas à transmettre efficacement sa valeur.

C'est là que les modèles de proposition de conseil percutants s'avèrent utiles. En fournissant une structure claire, ils vous aident à communiquer votre valeur et à démontrer votre expertise, ce qui permet aux clients potentiels de comprendre plus facilement pourquoi vous êtes la bonne personne.

Voici donc 10 modèles de propositions de conseil gagnantes à présenter aux clients de votre entreprise de conseil.

Que sont les modèles de proposition de conseil ?

Un modèle de proposition de conseil est un document prêt à l'emploi qui aide les consultants certifiés à structurer les propositions destinées aux clients.

L'objet principal de ce document est de fournir un cadre pour une proposition de conseil efficace.

Il est donc divisé en différentes sections, chacune mettant en évidence des aspects du service de conseil, tels que la portée du projet, le temps, le processus, les livrables, les conditions générales, la tarification, etc.

Ces modèles aident le consultant et son client à finaliser une approche de projet et à s'accorder sur sa portée, ses attentes et ses résultats.

🔎 Le saviez-vous ? Dans les années 1980, McKinsey a été chargé par AT&T de faire des prévisions sur le nombre total d'utilisateurs de téléphones portables d'ici l'an 2000. La société a conclu qu'il y aurait au mieux 900 000 utilisateurs. Cependant, il s'est avéré que c'était une énorme erreur de calcul. En 2000, le nombre d'utilisateurs de téléphones portables dépassait les 109 millions ! Alors, la prochaine fois que vous commettez une erreur de conseil, sachez que cela arrive même aux meilleures entreprises !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition de conseil ?

La marque d'un bon modèle de proposition de conseil est évidente : il aide les consultants à présenter efficacement leurs services à de nouveaux clients.

Si vous souhaitez également le faire, voici quelques fonctionnalités spécifiques que vous devriez rechercher dans un modèle de proposition de conseil :

Structure claire : Optez pour un modèle bien structuré et facile à comprendre. Recherchez des éléments tels qu'un tableau des matières, des sections, des sous-sections, etc., afin d'améliorer la lisibilité pour les membres de votre équipe et vos clients ✅️

Mettre en forme de manière professionnelle : Choisissez un modèle visuellement attrayant et concis. Cela vous aidera à transmettre votre valeur, en particulier aux nouveaux clients, avec professionnalisme ✅️

Exhaustivité : Choisissez un modèle qui aborde de manière exhaustive tous les aspects de la portée d'un projet. Par exemple, les prix, les conditions de paiement, le temps, les livrables, les conditions générales, etc. ✅️

Approche centrée sur le client : Recherchez un modèle qui reflète efficacement les défis du client. Cela vous aidera à rédiger une proposition de projet claire avec des processus, des objectifs et des résultats clairement définis ✅️

Personnalisable : Choisissez un modèle dont vous pouvez personnaliser le contenu pour chaque nouveau client. Vous pourrez ainsi adapter chaque proposition aux besoins et aux défis de chaque client, ce qui augmentera vos chances de conclure l'affaire ✅️

10 modèles de proposition de conseil

Votre recherche de modèles de propositions de conseil efficaces s'arrête ici. Découvrez ces 10 échantillons de modèles de propositions de conseil conçus sur mesure pour les consultants et les entreprises de conseil axés sur la croissance :

1. Modèle de contrat de conseil ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des contrats de conseil complets, détaillés et juridiquement contraignants grâce au modèle de contrat de conseil ClickUp

Un contrat de consulting est un document essentiel pour l'entreprise qui décrit les attentes, les termes et conditions et autres aspects juridiques d'un projet. Grâce au nouveau modèle de contrat de consulting de ClickUp, vous pouvez éviter les tracas liés à leur création à partir de zéro.

Ce modèle est complet mais compact. Ainsi, avec son aide, vous pouvez créer un résumé de chaque proposition client. Il aborde les spécificités cruciales du projet, telles que les défis du client, la solution proposée, les livrables, le délai d'exécution, les conditions de paiement, les prochaines étapes, etc., afin de s'assurer qu'aucun détail important n'est oublié.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Encouragez la transparence et la conformité tout en vous assurant que vous et votre client potentiel êtes en phase avec la portée du projet

Définissez clairement les conditions de l'engagement, y compris la portée, les livrables et les échéanciers

Personnalisez-le facilement pour l'adapter à différents types de services de conseil et secteurs d'activité

Rationalisez les approbations en conservant tout au même endroit pour des signatures rapides

*idéal pour : les consultants indépendants et les cabinets de conseil qui cherchent à formaliser leurs engagements envers leurs clients.

2. Modèle d'échantillon de contrat ClickUp pour les entreprises

Obtenir le modèle gratuit Créez et gérez différents types de contrats d'entreprise avec le modèle d'échantillon de contrat d'entreprise ClickUp

Comme le modèle précédent, le modèle d'échantillon de contrat d'entreprise ClickUp vous décharge de la création de contrats juridiquement contraignants. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait. Ce modèle comprend également des fonctionnalités de suivi de la progression.

Il vous permet également d'organiser tous vos contrats d'entreprise en un seul endroit afin que vous puissiez facilement y accéder et les renouveler chaque fois que nécessaire. Quant à la structure, le modèle est conçu de manière holistique et se vante d'être mis en forme proprement.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez instantanément le statut d'un contrat et identifiez tout problème spécifique qui pourrait entraver sa réussite

Assurez-vous une protection juridique grâce à des sections structurées couvrant la responsabilité, les paiements et la résiliation

Réduisez le temps de rédaction en utilisant une disposition de contrat professionnelle et préformatée

Personnalisez les conditions contractuelles pour les adapter à vos services de conseil et aux besoins de vos clients

*idéal pour : les entreprises de conseil et les indépendants qui ont besoin d'un contrat commercial structuré et juridiquement valable pour leurs clients potentiels.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Qu'il s'agisse d'envoyer des notes de suivi ou d'utiliser des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

3. Modèle de forfait de projet ClickUp Consultant

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de plan de projet ClickUp Consultant pour créer des forfaits de projets de conseil faciles à suivre

Vous recherchez une ressource qui vous aide à créer des forfaits de projets de conseil structurés ? Le modèle de forfait de projet de conseil ClickUp est fait pour vous.

Conçu comme une liste simple de tâches à faire, ce modèle décrit chaque projet spécifique. Le résultat est que vous visualisez facilement les tâches, attribuez les responsabilités aux membres de l'équipe et décrivez les prochaines étapes pour achever le projet. Considérez-le comme une feuille de résumé de vos forfaits de projets de conseil, mais en beaucoup plus organisé et exploitable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fixer des délais et des priorités pour s'assurer que chaque livrable est achevé à temps

Planifiez votre projet avec un échéancier structuré, des jalons et des tâches clés

Attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe pour une exécution sans faille

Minimisez les risques liés aux projets en prévoyant les imprévus à l'avance

*idéal pour : les chefs de projet et les consultants qui doivent définir et suivre efficacement les projets de conseil.

Voici ce que pense Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus d'entreprise chez Airbnb, de l'utilisation de ClickUp pour la planification de projets:

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports facilement, et en fonction de la progression, des réunions quotidiennes, la planification future a été facile.

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports sur le travail facilement, et en fonction de la progression, les réunions quotidiennes, la planification future était facile.

4. Modèle de rapport ClickUp Consultant

Obtenir le modèle gratuit Tirez le meilleur parti des données du projet et obtenez plus d'informations grâce au modèle de rapport de conseil ClickUp

Supposons que vous soyez consultant en marketing. Utilisez le modèle de rapport ClickUp Consultant pour recueillir des données, créer un résumé de vos conclusions, comprendre les défis sous-jacents et élaborer des stratégies marketing efficaces.

La conception minimaliste du document met l'accent sur la présentation des informations de manière compréhensible. Par conséquent, il utilise des éléments tels qu'un tableau des matières, des sections, des sous-sections, etc.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez l'analyse à l'aide de diagrammes et de graphiques et partagez-la avec votre client potentiel

Présentez efficacement les données grâce à des sections structurées pour les conclusions, les recommandations et les étapes suivantes

Gagnez du temps sur les rapports en utilisant un modèle pré-établi facile à personnaliser

Documenter les résultats du projet pour suivre la réussite du marketing de contenu et apporter des améliorations futures

*idéal pour : Consultants et analystes qui présentent de manière professionnelle les conclusions et recommandations de projets de conseil en marketing.

5. Modèle ClickUp de collaboration pour la réussite des clients

Obtenir le modèle gratuit Passez efficacement du pitch client à l'intégration client grâce au modèle de collaboration ClickUp pour la réussite client

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle de conseil traditionnel, le modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients reste une ressource indispensable pour tout consultant.

Imaginons que vous ayez présenté un projet à un client potentiel. Il peut être difficile de se tenir informé du statut de la proposition sans les bons outils. Mais c'est là que le modèle intervient, comme une bouée de sauvetage.

Il est structuré de manière complète, avec les outils et les fonctionnalités appropriés, afin que vous puissiez visualiser le parcours du client, suivre sa progression, gérer les tâches et assurer une communication claire. Cela minimise les risques d'erreur et offre une expérience client positive.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Optimisez les prochaines étapes de la transaction pour garantir une intégration fluide et réussie du client

Aligner les équipes et les clients potentiels sur des objectifs communs et un suivi de la progression

Suivi des indicateurs clés pour s'assurer que les objectifs des clients sont atteints

Entretenez des relations à long terme en documentant les commentaires et les actions de suivi

Idéal pour : Les équipes de réussite client et les responsables de comptes qui souhaitent assurer le suivi et améliorer les relations avec les clients.

🧠 Fait amusant : Des rapports et des analyses précis encouragent la prise de décision fondée sur les données, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle de votre entreprise de 20 %.

6. Modèle ClickUp de découverte du client

Obtenir le modèle gratuit Saisissez toutes les informations essentielles sur le client et élaborez des propositions de conseil gagnantes grâce au modèle de découverte du client ClickUp

Savez-vous pourquoi la plupart des équipes ne parviennent pas à créer des propositions de conseil gagnantes ? C'est simple : parce qu'elles ne prêtent pas attention aux défis et aux besoins de leurs clients potentiels. Heureusement, c'est là que le modèle de découverte client de ClickUp intervient.

Structuré de manière exhaustive pour aborder chaque détail, utilisez-le facilement pour recueillir des informations auprès de votre client. Cela implique tout, de leurs points faibles à leurs objectifs, en passant par le public cible ou tout autre détail pour garantir deux choses. Tout d'abord, vous et le client êtes sur la même page en ce qui concerne les résultats et les livrables du projet. Ensuite, l'approche de conseil que vous avez choisie est bien alignée sur leurs problèmes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Rassemblez les informations essentielles sur le client dans un document structuré

Optimisez l'intégration des clients en recueillant dès le départ leurs objectifs, leurs besoins et leurs attentes

Améliorez la précision de vos propositions en alignant vos solutions sur les défis de vos clients

Améliorez la découverte de clients grâce à l'IA, l'automatisation, l'enregistrement d'écran, la modification en cours et d'autres outils avancés.

*idéal pour : les équipes commerciales et les consultants qui réalisent des évaluations approfondies des clients avant de créer des propositions.

💡 Conseil de pro : Lorsque votre équipe a du mal à élaborer des propositions de conseil gagnantes, il peut être judicieux de privilégier les propositions personnalisées. Adaptez chaque proposition aux besoins du client et faites référence à des objectifs, des problèmes ou des discussions spécifiques que vous avez eus. Rien que cela permettra à vos propositions de passer au niveau supérieur ! 🚀

7. Modèle de tableau blanc pour la proposition de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Collaborez avec votre équipe pour forfaitiser visuellement les propositions de conseil et de marketing grâce au modèle Tableau blanc de proposition de projet de ClickUp

N'avez-vous jamais souhaité qu'il existe un outil pour rendre la création de propositions de conseil gagnantes plus attrayante et intuitive ? Si c'est le cas, le modèle de Tableau blanc pour proposition de projet ClickUp est la solution idéale.

Il dispose d'un Tableau blanc interactif où vous et vos coéquipiers pouvez collaborer pour forger des propositions de consultation. Ainsi, notez la portée de votre projet, discutez du résumé du projet, estimez le temps moyen d'achèvement, finalisez les conditions de paiement, et plus encore. Le modèle tient compte de chaque détail, vous n'avez donc pas à le faire !

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez votre proposition à l'aide d'une disposition de Tableau blanc interactif

Ne manquez jamais un point clé grâce à la checklist intégrée

Planifiez la portée du projet à l'aide d'organigrammes, de diagrammes et de détails clés

Affinez votre argumentaire en effectuant des ajustements instantanés pendant les discussions

*idéal pour : Consultants et agences cherchant à faire des propositions interactives et visuelles aux clients.

8. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Élaborez des propositions convaincantes pour vos clients grâce au modèle de proposition d'entreprise ClickUp

Vous recherchez un modèle qui puisse aider votre entreprise de conseil à transmettre efficacement sa proposition de valeur aux clients ? Obtenez le modèle de proposition commerciale ClickUp.

Clair et concis, ce document résume les points clés de votre entreprise. Vous pouvez donc l'utiliser pour convaincre vos clients et demander une demande de proposition (RFP) de leur part.

Vous pourrez également l'utiliser ultérieurement pour la présentation de votre offre, idéalement après avoir intégré le client. Le modèle étant personnalisable, vous pouvez y inclure des éléments spécifiques tels que les défis, les approches, les livrables, etc. afin de finaliser la portée du projet.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des propositions convaincantes qui mettent en avant votre proposition de valeur

Personnalisez facilement les sections en fonction des différents clients et secteurs d'activité

Augmentez vos chances de remporter des contrats en présentant un modèle de proposition de conseil complet et soigné

Améliorez le suivi des propositions commerciales grâce à l'intégration du suivi du temps, des notifications par e-mail, des avertissements de dépendance, des systèmes d'étiquetage et d'autres fonctionnalités supplémentaires

*idéal pour : Consultants, entrepreneurs et fournisseurs de services ayant besoin de rédiger une proposition de conseil ou professionnelle pour présenter leurs solutions d'entreprise.

9. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Proposez efficacement vos services aux clients et faites une première impression durable grâce au modèle de proposition commerciale ClickUp

Le modèle de proposition commerciale ClickUp est destiné à aider les équipes commerciales à présenter leurs propositions commerciales à des clients potentiels. Il vous permet de rédiger une proposition professionnelle et convaincante en un rien de temps et organise tous les éléments clés de votre argumentaire en un seul endroit, garantissant clarté et structure.

De plus, le modèle inclut un aperçu clair de votre offre. Cela permet aux clients de comprendre d'un seul coup d'œil l'étendue de vos services de conseil.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez toutes vos propositions de conseil dans un seul document professionnel

Définissez des tâches à partir de différents statuts personnalisés dans le modèle pour suivre la progression de chaque proposition

Fournir un résumé clair du projet qui simplifie la prise de décision pour les clients

Optimisez les négociations de contrats en prédéfinissant les conditions et les livrables

*idéal pour : les équipes commerciales B2B et les sociétés de conseil proposant des solutions d'entreprise structurées à des clients professionnels.

🔍 Le saviez-vous ? Accenture, l'une des plus grandes entreprises de conseil au monde, a obtenu son nom à l'issue d'un concours interne. Kim Petersen, un employé norvégien, a inventé le terme « Accenture », qui signifie « accent sur l'avenir » 😎

10. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez un contrat de service complet pour éviter les risques et les responsabilités - utilisez le modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Le modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp devrait être votre option de prédilection si vous souhaitez un document qui résume facilement votre projet et ses spécificités.

Ce modèle hautement personnalisable et convivial décrit les détails de la portée de votre projet. Incluez les problèmes du client, la solution proposée, l'approche, les livrables, le temps, les prix, les termes et conditions, etc. Vous pouvez même définir les rôles et les responsabilités pour maximiser la transparence au sein de votre organisation.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Commencez avec ce modèle ClickUp Docs pour développer votre flux de travail ClickUp avec des vues telles que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier

Définissez les responsabilités des deux parties avec des conditions bien documentées

Assurez une exécution sans faille du projet en alignant les échéanciers et les livrables

Améliorez votre crédibilité grâce à un résumé de projet rédigé par des professionnels

*idéal pour : Consultants, chefs de projet et fournisseurs de services qui ont besoin d'un accord clair décrivant la portée et les conditions du projet.

Si vous êtes un chef de projet qui a du mal à utiliser les tableaux de bord, voici un aperçu de la façon dont ClickUp vous facilite la tâche :

Mettez la main sur des modèles de propositions de conseil gagnantes : essayez ClickUp !

La création d'une proposition de conseil exige précision et expertise. Chaque détail, du résumé du projet à la tarification, doit être clair et convaincant pour convaincre les clients potentiels. Cependant, en créer une à partir de rien est assez difficile.

C'est là que les modèles de propositions de conseil entrent en jeu. Ils aident les consultants à créer facilement des propositions professionnelles, ce qui réduit les erreurs, fait gagner du temps et maximise les chances de conclure des affaires.

Alors, pourquoi vous compliquer la vie avec la mise en forme et la structure alors que vous pourriez vous concentrer sur la résolution du problème ? Essayez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui offre une grande variété de modèles de propositions de conseil gratuits pour vous aider à gagner plus de clients sans effort.

Dépêchez-vous de découvrir ClickUp ou inscrivez-vous ici pour un essai gratuit !