Les 10 meilleures alternatives à Recraft IA pour la conception de contenu créatif

L'IA est en train de remodeler la création de contenu visuel en aidant les utilisateurs à générer des images de haute qualité en quelques minutes.

Des portraits hyperréalistes aux dessins vectoriels complexes, les générateurs d'images IA changent la donne pour les designers, les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu. Cependant, tous les outils ne se valent pas.

Prenons l'exemple de Recraft IA. Bien qu'il s'agisse d'un choix populaire pour la création d'images et l'art vectoriel, il présente des limites, qu'il s'agisse de son prix, des restrictions de fonctionnalités ou d'un manque de personnalisation. Si vous recherchez quelque chose de plus flexible, de plus puissant ou de plus adapté à vos besoins, vous êtes au bon endroit.

Nous avons compilé les meilleures alternatives à Recraft IA afin que vous puissiez trouver le générateur d'art IA parfait pour votre flux de travail.

⏰ Résumé en 60 secondes Vous ne savez pas quel outil d'IA répond à vos besoins ? Voici un rapide aperçu pour vous aider à vous décider. 👇 ClickUp : Idéal pour la gestion des flux de travail de conception optimisés par l'IA

Midjourney : Idéal pour des illustrations de haute qualité générées par IA

Canva : Idéal pour une conception graphique rapide et facile

DALL·E 3 : Idéal pour la génération d'images grâce à l'intégration de ChatGPT

Idéogramme : Idéal pour l'IA de conversion de texte en image avec contrôle avancé du style

Stable Diffusion en ligne : Idéal pour les images gratuites générées par IA avec un contrôle créatif total

Figma : Idéal pour la conception et le prototypage collaboratifs d'interfaces utilisateur et d'expériences utilisateur

Piktochart : Idéal pour les infographies et la narration visuelle basées sur l'IA

Pochoir : Idéal pour des graphiques rapides et faciles à utiliser sur les réseaux sociaux

Adobe Express : Idéal pour la création de contenu optimisé par l'IA avec une qualité professionnelle

Qu'est-ce que Recraft IA

Recraft AI est un générateur d'images basé sur l'IA conçu pour créer facilement des illustrations, des images vectorielles et des œuvres d'art numériques. Il aide les designers, les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu à générer des visuels évolutifs de haute qualité en quelques clics seulement.

Contrairement aux logiciels de conception traditionnels, Recraft IA utilise l'apprentissage automatique pour automatiser le processus de création, le rendant ainsi plus rapide et plus efficace.

🧠 Fait amusant : le NFT généré par IA le plus cher s'est vendu 1 million de dollars. L'art généré par IA redéfinit la valeur numérique. Qui aurait cru que quelques invites, instructions pouvaient créer des chefs-d'œuvre valant des millions de dollars ? 🎨💎

pourquoi opter pour les alternatives à Recraft IA*

Recraft AI est un générateur d'images basé sur l'IA solide, mais il n'est pas sans défauts. Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de contrôle, de flexibilité et d'efficacité, l'exploration d'alternatives peut conduire à une meilleure solution. Voici les points faibles de Recraft AI :

Outils de post-édition limités : Vous devez souvent exporter les images vers un autre éditeur pour les affiner, car les ajustements possibles dans l'application sont minimes

Interface rigide : La plateforme manque de flexibilité pour apporter des modifications détaillées directement dans l'application

Modèle freemium restrictif : La distribution mensuelle de jetons peut être limitée, ce qui rend difficile l'expérimentation libre. Un système de jetons quotidiens, comme celui de Sumo, améliorerait la convivialité

*incohérences des invites, instructions : Tous les paramètres des invites ne se traduisent pas exactement dans l'image finale, et il n'y a pas de moyen clair d'ajuster le poids des mots

*problèmes de retouche : l'outil de retouche de la version web ne fonctionne pas toujours comme prévu, ce qui rend les modifications en cours frustrantes

Résultats répétitifs : Même après avoir modifié les invites, l'outil régénère parfois des images similaires, ce qui réduit le contrôle créatif

💡 Conseil de pro : L'IA a le pouvoir d'accroître l'efficacité dans divers secteurs. Donnez vie à chacune de vos visions créatives grâce à ces exemples d'art inspirés par l'IA qui peuvent vous aider dans tous les domaines, que ce soit pour votre photo de profil LinkedIn ou une œuvre d'art pour votre maison !

Voici une comparaison rapide des principales alternatives à Recraft IA pour vous aider à trouver l'outil parfait pour vos besoins créatifs.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés ClickUp Gestion du flux de travail de conception optimisée par l'IA Tableaux blancs, génération d'images par IA, gestion de projet À mi-chemin Des illustrations de haute qualité générées par IA Images hyperréalistes, invites détaillées, instructions basées sur Discord Canva Conception graphique rapide et facile Modèles, outils d'IA, collaboration entre équipes DALL·E 3 Images générées par l'IA avec intégration de ChatGPT Intégration de ChatGPT, visuels détaillés, raffinement des invites, instructions Idéogramme IA de conversion de texte en image avec contrôle avancé du style Personnalisation du style, rendu du texte, invite magique Diffusion stable Images générées par IA gratuites avec contrôle créatif total Inpainting, outpainting, base de données d'invites Figma Conception et prototypage collaboratifs d'interfaces utilisateur et d'expériences utilisateur Collaboration en temps réel, maquettes IA, systèmes de conception Piktochart Infographies et narration visuelle basées sur l'IA Infographies, modèles, modification en cours de la vidéo Pochoir Graphiques rapides et faciles pour les réseaux sociaux Modèles de réseaux sociaux, extensions de navigateur, photos de stock Adobe Express Création de contenu de qualité professionnelle grâce à l'IA Génération d'images par IA, modification en cours de vidéo, actifs de stock

Les 10 meilleures alternatives à Recraft IA pour créer des images en 2025

Nous avons terminé le gros du travail et avons trouvé 10 outils puissants qui égalent ou surpassent Recraft AI à divers égards. Que vous ayez besoin d'une meilleure génération d'images, d'une meilleure intégration des flux de travail ou de fonctionnalités avancées basées sur l'IA, ces alternatives offrent des solutions solides.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des flux de travail de conception optimisés par l'IA)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui assiste vos flux de travail créatifs de bout en bout grâce à l'IA. Imaginez que vous réfléchissiez à votre prochain grand projet créatif et que vous génériez instantanément des visuels alimentés par l'IA sans quitter votre flux de travail. C'est exactement ce que ClickUp Brain apporte au tableau.

Faites un brainstorming de projets créatifs et donnez vie à vos idées en quelques secondes avec ClickUp Brain

Utilisez cet outil puissant pour générer des images, des idées et du contenu pour des diagrammes, des graphiques ou tout autre contenu visuel dont vous pourriez avoir besoin. Le meilleur ? En spécifiant vos préférences en matière de thèmes, de couleurs et de styles artistiques, vous pouvez créer des images qui correspondent à vos rêves de design à chaque fois !

Intégré directement dans les Tableaux blancs ClickUp, cet assistant IA aide les équipes à donner vie à leurs idées en générant des descriptions détaillées, en faisant un brainstorming de concepts créatifs et en les aidant à planifier leurs projets, le tout dans un seul environnement de travail.

Imaginez un brainstorming sur un projet de design sur le thème de la plongée sous-marine. ClickUp Brain peut vous aider à créer des descriptions de scènes vivantes, à affiner vos briefs créatifs et à générer du contenu pour guider votre travail de conception. Vous avez besoin d'un concept pour votre prochaine campagne ? Il vous suffit de demander à ClickUp Brain ; il vous fournira des idées créatives, vous fera gagner du temps et vous inspirera.

Utilisez ClickUp Brain pour générer et affiner des idées de designs

Les tableaux blancs ClickUp ajoutent une nouvelle dimension à ce processus créatif en fournissant une assistance en temps réel et en rassemblant toutes les idées au même endroit. Convertissez vos idées en tâches en un clin d'œil lorsque votre brainstorming est terminé !

Ainsi, que vous soyez en train de mapper une campagne marketing, de concevoir un nouveau produit ou d'organiser une stratégie de contenu visuel, ClickUp rend l'ensemble de votre processus créatif fluide !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez des idées créatives avec les Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming, les cartes mentales et la planification de projets

Gérez facilement vos projets de conception grâce aux listes de tâches, aux tableaux Kanban, aux diagrammes de Gantt et aux vues Échéancier

Collaborez avec votre équipe de conception en temps réel grâce aux commentaires intégrés, à ClickUp, à la fonction de discussion et au partage de fichiers, ce qui réduit les risques de mauvaise communication et accélère les validations

Intégrez-les de manière transparente à des outils tels que Figma, Slack et Google Drive, pour maintenir la connexion et la fluidité de votre flux de travail créatif

Optimisez les flux de travail créatifs à l'aide de modèles de conception graphique prêts à l'emploi

Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution des révisions de conception, le suivi des délais des projets et la mise à jour des rapports de statut avec ClickUp Automatisations

Organisez et gérez les ressources de conception en un seul endroit grâce à ClickUp, aux pièces jointes des tâches et à un hub de fichiers centralisé, ce qui facilite la recherche et la réutilisation du contenu

Limites de ClickUp

Peut nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités avancées de l'IA nécessitent un forfait payant supplémentaire

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*voici ce que Jayson Ermac de AI bees a à dire à propos de ClickUp Jayson Ermac

ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif, et il s'est amélioré à cet égard, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc.

ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif, et il s'est amélioré à cet égard, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc.

🔍 Le saviez-vous ? 65 % des artistes ont utilisé des outils d'IA de conversion de texte en image pour trouver des idées créatives. Vous êtes bloqué sur une idée ? Des outils d'IA comme ClickUp Brain sont là pour transformer vos étincelles créatives en visuels époustouflants en quelques secondes !

2. Midjourney (Idéal pour les illustrations de haute qualité générées par IA)

via Midjourney

Si vous recherchez des illustrations générées par IA époustouflantes et en haute résolution, Midjourney est l'un des meilleurs outils disponibles.

Connu pour ses résultats hyperréalistes et artistiques, il s'agit d'un choix incontournable pour les artistes numériques, les spécialistes du marketing et les concepteurs qui souhaitent obtenir des visuels uniques, créés par IA. Les résultats sont souvent artistiques, ce qui le place dans les favoris des créatifs qui repoussent les limites de l'art par IA.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Générez instantanément des images IA hyperréalistes et haute résolution

Personnalisez les images avec des invites, instructions et variations de style détaillées dans le texte

Accédez à un nombre illimité de générations simplifiées avec les forfaits Standard et supérieurs

Utilisez le mode furtif pour la génération d'images privées (forfaits Pro et Mega)

Rejoignez une grande communauté Discord active pour trouver de l'inspiration et de l'assistance

Limites de Midjourney

Pas d'intégration directe avec des outils de gestion de projet de conception tels que Photoshop ou Figma

Nécessite l'utilisation de Discord, ce qui peut représenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Contrôle limité sur des détails spécifiques dans les images générées par l'IA

Prix de Midjourney

Forfait de base : 10 $/mois par utilisateur

Forfait standard : 30 $/mois par utilisateur

Forfait Pro : 60 $/mois par utilisateur

Méga forfait : 120 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4. 4/5. 0 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : La création d'invites, d'instructions claires et détaillées est la clé pour générer des images IA époustouflantes. Apprendre à partir d'exemples d'invites Midjourney bien structurés peut vous aider à affiner vos entrées pour obtenir des visuels de meilleure qualité et plus précis.

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Midjourney pour la génération d'images par IA

3. Canva (Idéal pour une conception graphique rapide et facile)

via Canva

Canva est une plateforme de conception conviviale qui permet aux utilisateurs de créer des images sans compétences avancées en matière de conception. Avec son interface de type glisser-déposer, sa vaste bibliothèque de modèles de brainstorming et ses outils basés sur l'IA, elle est parfaite pour les graphiques de réseaux sociaux, les supports marketing, les présentations, etc.

Canva offre également une assistance aux équipes, ce qui en fait un outil incontournable pour les entreprises et les créateurs de contenu qui ont besoin de designs rapides et de qualité professionnelle.

Meilleures fonctionnalités de Canva

Créez des visuels époustouflants à l'aide d'un éditeur intuitif de type glisser-déposer

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles, de photos et d'éléments de design

Supprimez les arrière-plans et redimensionnez les designs en un seul clic dans Canva Pro

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe sur des projets partagés

Utilisez des outils basés sur l'IA pour rationaliser la création artistique et l'image de marque

Limites de Canva

Nécessite une connexion Internet pour les modifications en cours ; pas de mode hors ligne

Manque de fonctionnalités avancées pour les designers professionnels travaillant sur des projets complexes

Tarifs de Canva

Forfait Free

Forfait Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

Forfait Teams : 29,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4. 7/5. 0 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 12 400 avis)

*que disent les utilisateurs de Canva ?

Il s'agit d'un outil de conception très simple qui aide quiconque à créer des graphiques étonnants pour ses projets, quelles que soient ses compétences en matière de conception. Vous pouvez rapidement personnaliser une vaste bibliothèque de modèles, de photos d'archives et d'éléments de conception.

Il s'agit d'un outil de conception très simple qui aide quiconque à créer des graphiques étonnants pour ses projets, quelles que soient ses compétences en matière de conception. Vous pouvez rapidement personnaliser une vaste bibliothèque de modèles, de photos et d'éléments de conception.

💡 Conseil de pro : Maîtriser l'IA pour la conception graphique signifie comprendre comment allier automatisation et créativité, par exemple en utilisant des outils d'IA pour accélérer les tâches répétitives tout en se concentrant sur son propre style de conception. En explorant la façon dont l'IA transforme la conception graphique, vous pouvez vous démarquer en créant des visuels originaux.

4. DALL·E 3 (Idéal pour la génération d'images grâce à l'intégration de ChatGPT)

DALL·E 3 est un générateur d'art basé sur l'IA de pointe qui traduit vos idées en visuels réalistes et très détaillés. Contrairement aux outils autonomes, DAL L·E 3 est directement intégré à ChatGPT, ce qui vous permet d'affiner les invites, instructions et instructions de l'IA, de réfléchir à des idées et d'ajuster les images au sein d'un même flux de travail.

Que vous ayez besoin d'illustrations, de concept art ou de rendus photoréalistes, DALL·E 3 offre une précision exceptionnelle avec un minimum d'effort. Son interface conviviale rend cette plateforme incroyablement utile pour la modification en cours et la création d'images, même pour les nouveaux utilisateurs.

Les trois meilleures fonctionnalités de DALL·E

Créez des images de haute qualité, réalistes et très détaillées

Utilisez ChatGPT pour affiner les invites, instructions et modifier les visuels générés en quelques secondes

Créez des illustrations, des concepts artistiques et des images photoréalistes uniques

Posséder tous les droits sur toutes les images générées sans licence supplémentaire

Limites de DALL·E 3

Pas d'intégration directe avec des logiciels de conception externes tels que Photoshop

Options de modification en cours limitées par rapport aux concurrents

Nécessite une connexion Internet et un compte OpenAI pour l'utiliser

Tarification de DALL·E 3

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DALL·E 3

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 20 avis)

➡️ En savoir plus : Alternatives à Dall-E pour créer des images IA

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il de ces idées brillantes par la suite ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne pouvez pas tout à fait expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel basé sur votre invite, vos instructions. C'est l'application Tout pour le travail qui vous permet d'idéer, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

5. Ideogram (Idéal pour l'IA de conversion de texte en image avec contrôle avancé du style)

via Ideogram

Ideogram 2. 0 est un générateur d'images IA de nouvelle génération conçu pour créer des photos réalistes, des tendances en matière de conception graphique et des visuels basés sur la typographie avec une précision exceptionnelle. Il offre un rendu de texte de pointe, ce qui en fait un outil idéal pour les marques, les affiches et les graphiques pour les réseaux sociaux.

Avec des options de style avancées telles que Réaliste, Design, 3D et Anime, Ideogram vous offre un meilleur contrôle sur l'aspect final de vos images. De plus, ses fonctionnalités Magic Prompt et Describe permettent un meilleur raffinement des invites et une exploration créative.

Les meilleures fonctionnalités d'Ideogram

Générez des images de haute qualité avec des options de style avancées

Créez des designs basés sur la typographie avec un rendu de texte de pointe

Personnalisez les images avec une palette de couleurs personnalisée

Modification, remixage et affinage des images directement sur l'éditeur Canva

Limites de l'idéogramme

Certaines fonctionnalités premium, telles que les générations privées et le traitement par lots, nécessitent un forfait payant

Le forfait Free a des crédits limités, ce qui restreint l'utilisation fréquente

Aucune intégration avec des logiciels de conception externes tels que Photoshop ou Figma

Tarification des idéogrammes

Forfait Free

Forfait de base : 8 $/mois par utilisateur

Forfait Plus : 20 $/mois par utilisateur

Forfait Pro : 60 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Ideogram

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : L'œuvre d'art utilisant l'IA la plus chère, Portrait d'Edmond Belamy, s'est vendue 432 000 $. L'art utilisant l'IA n'est pas seulement cool, c'est aussi une collection ! Imaginez que vous puissiez créer un chef-d'œuvre numérique d'une valeur de près d'un demi-million de dollars !

6. Diffusion stable (Idéal pour les images gratuites générées par IA avec un contrôle créatif total)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion Online est un générateur d'images IA polyvalent qui permet aux utilisateurs de créer des images photo-réalistes et artistiques à partir d'invites, d'instructions textuelles.

Contrairement à d'autres plateformes, elle offre un contrôle créatif total, permettant aux utilisateurs d'affiner leurs résultats grâce à des invites, des instructions et des fonctionnalités de retouche détaillées. Leur forfait gratuit permet de générer 10 images par jour, tandis que les forfaits premium offrent un traitement plus rapide et la génération d'images privées.

Les meilleures fonctionnalités de Stable Diffusion

Générer des images IA photoréalistes de haute qualité à partir de texte, d'invites, d'instructions

Créez des images privées et sans filigrane avec une licence commerciale

Images générées en haute résolution pour une meilleure résolution et une plus grande clarté

Explorez une base de données d'invites, d'instructions contenant des millions d'idées générées par les utilisateurs

Limites de la diffusion stable

Aucune intégration directe avec Photoshop, Figma ou d'autres outils de conception

Le forfait Free est limité à 10 générations par jour

Nécessite des invites, instructions détaillées pour des sorties d'images précises

Prix de Stable Diffusion

Forfait Free

Forfait Pro : 10 $/mois par utilisateur

Forfait Max : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis de Stable Diffusion

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Stable Diffusion ?

Stable Diffusion est le meilleur modèle d'IA qui nous aide à générer des images de très haute qualité pour nos sites web. Il génère des images à partir de nos invites, instructions, ainsi que de nos images. Ils offrent le prix le moins cher pour leurs crédits de génération d'images. Il offre également de nombreux styles et tailles d'images pour générer les images requises pour nos sites web et nos réseaux sociaux.

Stable Diffusion est le meilleur modèle d'IA qui nous aide à générer des images de très haute qualité pour nos sites web. Il génère des images à partir de nos invites, instructions, ainsi que de nos images. Ils offrent le prix le moins cher pour leurs crédits de génération d'images. Il offre également de nombreux styles et tailles d'images pour générer les images requises pour nos sites web et nos réseaux sociaux.

🔍 Le saviez-vous ? Sur OpenSea, les NFT générés par l'IA se vendent en moyenne entre 244 et 1 631 dollars. Des invites de texte aux marchés de NFT, l'art généré par l'IA ne fait pas que créer le buzz, il fait aussi de l'argent ! 💸

7. Figma (Idéal pour la conception et le prototypage collaboratifs d'interfaces utilisateur et d'expériences utilisateur)

via Figma

Figma est un puissant outil de conception basé sur le cloud qui permet aux équipes de collaborer en temps réel sur la conception, le prototypage et le brainstorming de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Avec des fonctionnalités telles que la disposition automatique, les prototypes interactifs et le mode de développement pour le transfert de code, c'est un outil d'IA placé dans les favoris des concepteurs et des développeurs.

Les outils de Figma, basés sur l'IA, peuvent générer des maquettes et rationaliser le processus de conception, ce qui en fait une alternative efficace à Recraft AI pour les travaux de conception structurés.

Meilleures fonctionnalités de Figma

Conception et prototypage en temps réel avec la collaboration d'une équipe

Générez instantanément des maquettes d'interface utilisateur à l'aide d'outils basés sur l'IA

Créez des prototypes interactifs avec des animations avancées

Utilisez le mode Dev pour traduire facilement les designs en code

Organisez les systèmes de conception avec des bibliothèques et des variables partagées

Limites de Figma

Les fonctionnalités avancées de prototypage et du mode Dev nécessitent un forfait payant

Peut nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs qui viennent d'autres outils de conception

Prix Figma

Forfait Free

Équipe professionnelle : 15 $/mois par utilisateur

*organisation : 45 $/mois par utilisateur

Enterprise : 75 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Figma

G2 : 4,7/5,0 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 800 avis)

*que disent les utilisateurs de Figma ?

Nous faisons littéralement tout notre travail de conception dans Figma, et cela a changé la donne. Tout d'abord, la collaboration est de premier ordre. Le fait que plusieurs membres d'une même équipe travaillent sur le même fichier en temps réel est parfait pour le brainstorming et l'itération. C'est une interface intuitive ; les outils sont à la fois très puissants et faciles à utiliser, qu'il s'agisse de wireframing, de prototypage ou de conception finale. Le fait de pouvoir partager instantanément les designs et d'obtenir des commentaires sur-le-champ permet de gagner beaucoup de temps et de garder tout le monde sur la même longueur d'onde.

Nous faisons littéralement tout notre travail de conception dans Figma, et cela a changé la donne. Tout d'abord, la collaboration est de premier ordre. Le fait que plusieurs membres d'une même équipe travaillent sur le même fichier en temps réel est parfait pour le brainstorming et l'itération. C'est une interface intuitive ; les outils sont à la fois très puissants et faciles à utiliser, qu'il s'agisse de wireframing, de prototypage ou de conception finale. Le fait de pouvoir partager instantanément les conceptions et d'obtenir des commentaires sur-le-champ permet de gagner beaucoup de temps et de garder tout le monde sur la même longueur d'onde.

8. Piktochart (Idéal pour les infographies et la narration visuelle basées sur l'IA)

via Piktochart

Piktochart est un outil de conception polyvalent basé sur l'IA qui transforme des idées complexes en visuels attrayants. Il génère des infographies, des diagrammes, des présentations et des rapports générés par l'IA, simplifiant ainsi la communication visuelle pour les spécialistes du marketing, les éducateurs et les professionnels des entreprises.

La plateforme offre une personnalisation de la marque, une vaste bibliothèque de modèles et des outils de collaboration, ce qui en fait une alternative solide à Recraft IA pour les projets de conception structurés.

Meilleures fonctionnalités de Piktochart

Faites votre choix parmi des milliers de modèles personnalisables pour des conceptions rapides

Modification d'images et transcription de vidéos avec des outils basés sur l'IA

Maintenez la cohérence de la marque grâce à des polices de caractères, des couleurs et des logos personnalisés

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à la fonction de commentaire et de modification en temps réel

Limites de Piktochart

Compatibilité limitée avec les navigateurs mobiles

Les fonctionnalités avancées de personnalisation de la marque et le stockage important sont réservés aux forfaits payants

Le forfait Free ne permet de télécharger que deux fichiers PNG par mois

Prix Piktochart

Forfait Free

Forfait Pro : 29 $/mois par utilisateur

Forfait Business : 49 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Piktochart

G2 : 4. 4/5. 0 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 200 avis)

*que disent les utilisateurs de Piktochart ?

Je l'aime parce qu'il contient de nombreux modèles qui me font gagner du temps, car je n'ai qu'à choisir le plus approprié et à le remplir avec les informations que je veux. De plus, je peux modifier les vidéos, et elles peuvent être transcrites dans n'importe quelle langue. J'adore cette fonctionnalité car elle m'aide à atteindre plus de personnes avec mon contenu, et c'est fait automatiquement.

Je l'aime parce qu'il dispose de nombreux modèles qui me font gagner du temps, car je n'ai qu'à choisir le plus approprié et à le remplir avec les informations que je souhaite. De plus, je peux modifier les vidéos, et elles peuvent être transcrites dans n'importe quelle langue. J'adore cette fonctionnalité car elle m'aide à toucher plus de personnes avec mon contenu, et cela se fait automatiquement.

9. Stencil (Idéal pour des graphiques rapides et faciles à utiliser sur les réseaux sociaux)

via Stencil

Stencil est un outil de conception léger et convivial conçu pour les blogueurs, les spécialistes du marketing et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin de graphiques de haute qualité pour les réseaux sociaux à la volée.

Avec des millions de photos, de modèles et d'icônes, il simplifie la création de contenu pour des plateformes telles que Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter. Les extensions de navigateur de Stencil et l'intégration à WordPress facilitent la création artistique sans avoir à changer d'application.

Les meilleures fonctionnalités de Stencil

Créez des images époustouflantes en quelques secondes grâce aux outils de glisser-déposer

Accédez à plus de 5 millions de photos et à plus de 3 millions d'icônes et de graphiques

Utilisez plus de 1 350 modèles préconçus pour une personnalisation rapide

Redimensionnez instantanément vos créations grâce à plus de 140 tailles prédéfinies pour les publicités, les blogs et les réseaux sociaux

Intégration avec Chrome, Firefox et WordPress pour un flux de travail plus rapide

Limites du pochoir

Le forfait gratuit est limité à 10 sauvegardes d'images par mois

Aucune collaboration entre les équipes ni aucun environnement de travail partagé

Les fonctionnalités avancées de personnalisation (polices de caractères, logos, filigranes) ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Prix du pochoir

Forfait Free

Forfait Pro : 15 $/mois par utilisateur

Forfait Unlimited : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Stencil

G2 : 4. 5/5. 0 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 460 avis)

💡 Conseil de pro : Organiser visuellement vos idées créatives peut améliorer votre processus de conception. Un tableau d'idées alimenté par l'IA vous aide à réfléchir, à affiner et à gérer les concepts sans effort, en conservant toutes vos inspirations au même endroit.

10. Adobe Express (Idéal pour la création de contenu optimisé par l'IA avec une qualité professionnelle)

via Adobe Express

Adobe Express est un outil de conception tout-en-un qui combine la génération d'images basée sur l'IA, la modification de vidéos et la création de contenu pour les réseaux sociaux. Des fonctionnalités telles que le remplissage génératif, les modèles basés sur l'IA et les outils de conversion de texte en image aident les utilisateurs à créer des visuels époustouflants avec un minimum d'effort.

Adobe Express offre des résultats de qualité professionnelle sans la complexité de Photoshop, que ce soit pour la conception de flyers, de publications sur les réseaux sociaux ou de supports marketing.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Express

Générez instantanément des images, des modèles et des graphiques pour les réseaux sociaux optimisés par l'IA

Créez des vidéos attrayantes avec des voix off et une génération de musique par IA

Accédez à des millions d'images, de polices de caractères et d'éléments de design

Redimensionnez et réutilisez facilement les designs pour plusieurs plateformes

Limites d'Adobe Express

Les fonctionnalités avancées de l'IA nécessitent un forfait payant

Personnalisation limitée des designs par rapport à Adobe Photoshop ou Illustrator

Tarifs Adobe Express

Forfait Free

Forfait Premium : 9,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Adobe Express

G2 4. 5/5. 0 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 1 100 avis)

Mentions spéciales Lensa AI : Un éditeur de photos basé sur l'IA, connu pour créer des avatars de haute qualité, améliorer les portraits et générer des visuels accrocheurs pour les réseaux sociaux

*artbreeder : mélangez et faites évoluer des images sans effort, ce qui le rend parfait pour le concept art, la conception de caractères et les styles visuels uniques

Deep Dream Generator : Créez des œuvres surréalistes et oniriques à l'aide d'algorithmes d'IA qui transforment les images en visuels abstraits époustouflants

Runway ML : Une plateforme d'IA polyvalente offrant des fonctionnalités de modification en cours de vidéo, de génération d'images et de collaboration en temps réel pour les projets créatifs

