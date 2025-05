les 11 meilleurs systèmes de gestion des demandes RH pour la gestion des demandes des employés

Les équipes RH gèrent tout : le recrutement, l'intégration, la paie, la conformité et un flux sans fin de demandes urgentes des employés.

« Puis-je passer en télétravail ? » ou « Quelle est notre politique en matière de congé parental ? » : les demandes les plus difficiles arrivent aux moments les plus chargés.

Gérer ces questions récurrentes par e-mails, feuilles de calcul ou post-its entraîne inefficacité, frustration et risque d'épuisement professionnel.

Un système de gestion des demandes RH peut changer la donne. En centralisant, en suivant et en automatisant chaque demande des employés, il permet aux équipes RH de rester organisées, réactives et détendues, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Cela ressemble à la mise à niveau dont votre service des ressources humaines a besoin ? Rejoignez-nous pour découvrir les 11 principaux logiciels de gestion des tickets RH qui simplifient les flux de travail et améliorent l'assistance aux employés.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu des principaux systèmes de gestion des tickets RH et de leurs cas d'utilisation idéaux : ClickUp : le meilleur outil pour gérer les projets RH et les relations avec les employés

HappyFox : le meilleur pour l'automatisation des RH et le libre-service basés sur l'IA

Zoho Desk : le meilleur pour des opérations RH transparentes au sein de l'écosystème Zoho

Hiver : le meilleur pour la gestion des tickets RH et la collaboration basées sur Gmail

HelpScout : Idéal pour les équipes RH qui ont besoin d'un système d'assistance convivial

hubSpot* : Idéal pour les équipes RH qui ont besoin d'un hub de services tout-en-un

Zendesk : Idéal pour les grandes équipes RH ayant besoin d'une automatisation avancée

Freshdesk : le meilleur pour la gestion des services RH multicanaux

*spiceworks : le meilleur logiciel gratuit de service d'assistance RH pour les petites équipes

Jira Service Management : Idéal pour la gestion des tickets et l'automatisation au sein des entreprises

Deskpro : le meilleur pour une gestion personnalisable des services RH

Qu'est-ce qu'un système de gestion des demandes RH ?

Un système de gestion des demandes RH est une plateforme centralisée qui assure le suivi, la gestion et la rationalisation des demandes des employés. Il remplace les canaux de communication dispersés par un flux de travail structuré, garantissant que chaque demande RH est enregistrée, attribuée et résolue rapidement et efficacement.

Mais cela va au-delà de la gestion des requêtes des employés. Cela simplifie les processus de ressources humaines, automatise les tâches répétitives et génère des informations précieuses sur la satisfaction des employés. 💯

Voici quelques cas d'utilisation réels d'un système de gestion des demandes RH :

Exemple 1 : Problèmes de paie et de rémunération

Un employé remarque une déduction mystérieuse sur son chèque de paie. Au lieu de courir après le service des ressources humaines par e-mail, il soumet un ticket. Le système l'achemine automatiquement à l'équipe chargée de la paie, garantissant une résolution rapide et documentée, sans va-et-vient.

Exemple 2 : identifier les schémas et les plaintes fréquentes

Les responsables des ressources humaines constatent que les plaintes liées aux congés s'accumulent. Au lieu de répondre sans cesse à la même requête, le système de gestion des tickets du service d'assistance des ressources humaines signale qu'il s'agit d'un problème récurrent, invitant le service d'assistance à mettre à jour la base de connaissances interne ou à dispenser une formation, ce qui réduit le nombre de tickets à l'avenir.

🔎 Le saviez-vous ? Les systèmes de gestion des tickets RH et les logiciels de help desk sont essentiellement les mêmes ! Qu'il s'agisse des ressources humaines, de l'informatique ou du service client, ils enregistrent, suivent et résolvent les demandes. Des noms différents, mais une même mission : une gestion efficace des tickets.

Avantages de la mise en œuvre d'un système de gestion des tickets RH

Les RH, ce n'est pas seulement des politiques et de la paperasse, c'est aussi créer une expérience employé fluide. Lorsque l'assistance RH est rapide, structurée et efficace, tout le monde y gagne.

Voici comment un système de gestion des tickets du service d'assistance RH peut faire la différence :

1. Augmentation de la satisfaction des employés

Deux tiers des responsables des ressources humaines citent la surcharge de travail comme leur plus grand défi, et la lenteur des systèmes et des réponses des RH ne fait qu'ajouter à la frustration. Un système de tickets aide les employés à obtenir des réponses plus rapides, une meilleure visibilité des statuts et l'accès à un portail en libre-service, sans suivi interminable.

2. Intégration plus rapide des employés

Les nouvelles recrues ne devraient pas perdre de temps à courir après les installations informatiques ou la paperasse. L'attribution automatisée des tâches permet de synchroniser les services informatiques, la paie et les responsables, garantissant ainsi que chaque étape est gérée efficacement et dans les délais, afin que les employés soient opérationnels dès le premier jour.

3. Prestation de services RH standardisée, partout et à tout moment

L'assistance aux employés ou la prestation de services ne devraient pas dépendre de l'emplacement. Un système centralisé de prestation et de gestion des services RH garantit la cohérence des politiques et des temps de réponse, que votre équipe soit distante, hybride ou mondiale.

4. Aucune lacune en matière de conformité, responsabilité totale

Les défis RH, des réclamations aux reconnaissances de politique, nécessitent une documentation appropriée. Un système centralisé enregistre et assure le suivi de chaque demande, créant un dossier prêt pour l'audit qui garantit la transparence et permet à votre entreprise de se conformer aux lois du travail.

5. Des discussions rationalisées, une productivité décuplée

Fini les e-mails perdus ou les suivis interminables : un système de gestion des tickets centralise toutes les demandes et mises à jour des RH. Les flux de travail automatisés, ainsi que la gestion et le routage intelligents des tickets, aident vos équipes à résoudre les problèmes plus rapidement, tandis que la collaboration transparente garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

6. Une marque employeur plus forte et une meilleure rétention

Les employés qui bénéficient d'une assistance adéquate sont 68 % moins susceptibles de quitter leur emploi. Une expérience RH réactive réduit la frustration, renforce la fidélité et fidélise les meilleurs talents, tout en améliorant l'évaluation de votre entreprise en tant qu'employeur.

📚 À lire également : Les spécialistes des ressources humaines jonglent entre les demandes incessantes, les tâches de conformité et les mises à jour des politiques. Vous voulez connaître leur secret ? Jetez un coup d'œil dans les coulisses d'une journée dans la vie d'un responsable des ressources humaines et découvrez comment ils font fonctionner les processus RH comme sur des roulettes !

Que rechercher dans un système de gestion des demandes RH ?

Le bon système de gestion des demandes RH devient le hub de vos opérations RH, garantissant que chaque demande est transmise à la bonne personne, résolue rapidement et stockée pour référence ultérieure.

Voici quelques fonctionnalités indispensables à découvrir :

Prouesses de l'IA : Trier les tickets, prévoir les tendances et acheminer automatiquement les demandes vers la bonne équipe. Trier les tickets, prévoir les tendances et acheminer automatiquement les demandes vers la bonne équipe. 61 % des responsables RH investissent dans l'IA et utilisent l'automatisation intelligente pour éliminer les tâches administratives répétitives, en se concentrant sur les priorités stratégiques

Sécurité des données : Protégez les données sensibles des employés, telles que les fiches de paie, les réclamations et les documents juridiques. L'accès basé sur les rôles, le cryptage et les journaux d'audit garantissent la conformité avec le RGPD, SOC 2 et d'autres réglementations

collaboration en temps réel : *Synchronisez les équipes en charge de la paie, des avantages sociaux et de la conformité grâce à un tableau de bord RH partagé. Les discussions par fil de discussion, le suivi des tâches et les notifications instantanées garantissent qu'aucune demande ne passe entre les mailles du filet

*personnalisable : Adaptez les flux de travail, les catégories de tickets et les déclencheurs d'escalade pour qu'ils correspondent à vos processus RH. Un système flexible qui s'adapte à la croissance de votre entreprise, sans goulots d'étranglement ni inefficacités

Portail en libre-service : Permettez aux employés de trouver des réponses instantanément grâce à une base de connaissances consultable et à une FAQ. Des études montrent que Permettez aux employés de trouver des réponses instantanément grâce à une base de connaissances consultable et à une FAQ. Des études montrent que 73 % des personnes préfèrent les options en libre-service plutôt que de demander de l'aide, et les demandes des RH ne font pas exception

Facilité d'utilisation : Adoptez une interface utilisateur élégante et intuitive. Lorsque la navigation est fluide, vos équipes RH répondent plus rapidement et sans heurts aux demandes des employés

💡 Conseil de pro : Les entreprises qui utilisent l'analyse RH ont 2,4 fois plus de chances de surpasser leurs concurrents. Pour y parvenir, suivez les indicateurs clés (volume de tickets, temps de résolution et taux d'escalade) afin de repérer les tendances et d'éviter les goulets d'étranglement. En outre, l'utilisation d'outils de rapports pour analyser ces indicateurs permet aux équipes RH d'apporter des améliorations fondées sur les données et d'optimiser la prestation de services globale.

Les 11 meilleurs systèmes de gestion des tickets RH à explorer

Le choix du bon système de gestion des tickets RH est essentiel pour rationaliser les opérations RH et améliorer l'expérience des employés.

Voici une analyse des meilleurs systèmes à prendre en compte :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des projets RH et des relations avec les employés)

Essayez ClickUp pour les équipes RH Construisez, suivez et optimisez votre main-d'œuvre grâce aux solutions de gestion des ressources humaines de ClickUp

Votre service des ressources humaines est le ciment qui maintient votre entreprise unie, de l'embauche des meilleurs talents à la motivation des employés, en passant par tout le reste. Pourtant, les innombrables e-mails et demandes d'approbation vous plongent dans le chaos des administrateurs.

C'est là que ClickUp change la donne. En tant qu'application Tout-en-un pour le travail, elle simplifie chaque aspect de votre flux de travail, et les opérations RH ne font pas exception. Avec ClickUp, vous regroupez vos projets RH, vos documents et les discussions de votre équipe dans un seul outil puissant, alimenté par une IA contextuelle, ce qui élimine les changements de contexte et vous fait gagner plus de 3 heures par semaine.

Vous jonglez avec plusieurs candidats à différentes étapes du recrutement ? Grâce aux pipelines de recrutement personnalisables de ClickUp, suivez chaque candidat, programmez des entretiens et stockez les commentaires, le tout en un seul endroit.

Et il ne s'agit pas seulement de recruter. ClickUp vous aide à recueillir les avis des employés, à suivre leur engagement et à remonter le moral. Besoin d'une rapide pulsation ? Réalisez des sondages avec les formulaires ClickUp pour recueillir les avis des employés et transformer les réponses en tâches réalisables, puis plongez dans les tableaux de bord ClickUp pour visualiser l'engagement des employés et les tendances et prendre des mesures ciblées.

Suivi des performances et de la charge de travail des employés grâce au tableau de bord personnalisable ClickUp

Mais les RH ne travaillent pas en vase clos. Vous avez besoin d'une coordination parfaite avec les managers, les services informatiques et financiers et la direction. ClickUp facilite la collaboration interfonctionnelle, qu'il s'agisse d'approuver des demandes de congés, de suivre les évaluations de performances ou de gérer la conformité.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez utiliser la solution RH de ClickUp pour créer une base de connaissances entièrement intégrée, donnant aux employés un accès instantané aux politiques, aux FAQ et aux documents d'intégration. Cela permettra aux professionnels des RH de passer moins de temps à répondre à des questions répétitives et de se concentrer davantage sur ce qui compte.

De plus, ClickUp Docs vous permet de centraliser toutes les politiques, ressources et bases de connaissances de l'organisation en un seul endroit. Modifiez et mettez à jour facilement les documents selon les besoins et partagez-les avec les équipes grâce à des contrôles d'accès personnalisables.

Enfin, grâce aux modèles RH gratuits de ClickUp, vous n'aurez pas à réinventer la roue. Épargnez-vous les tracas des administrateurs et profitez d'outils prêts à l'emploi pour l'intégration, les évaluations de performance, et bien plus encore.

Modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH ClickUp : standardiser les processus RH et assurer la cohérence entre tous les services

Modèle de base de connaissances RH ClickUp : créez un hub centralisé de politiques d'entreprise, de FAQ et de ressources internes pour un libre-service transparent pour les employés

Modèle de manuel de l'employé ClickUp : tenez les employés informés et en phase avec la culture, les politiques et les attentes de l'entreprise, le tout dans un document facile d'accès

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de manuels des employés en Word et ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez les dépendances entre les tâches pour planifier des contrôles réguliers, assurer le suivi des boucles de rétroaction et veiller à ce que chaque membre de l'équipe reçoive l'assistance dont il a besoin

Utilisez des modèles d'évaluation des performances pour standardiser les évaluations et garantir la cohérence entre les services

Configurez des automatisations intelligentes, des alertes de conformité aux approbations d'acheminement en passant par les checklists d'intégration, pour éliminer les tâches manuelles des administrateurs RH

Renforcez la synergie de l'équipe grâce aux commentaires en temps réel, aux tableaux de bord partagés et à la communication intégrée

Surveillez les congés et la disponibilité des équipes à l'aide des vues Charge de travail de ClickUp pour éviter les pénuries de personnel et optimiser la planification des effectifs

Forfait Embauche : Prévision des besoins en main-d'œuvre en fonction des échéanciers des projets et des objectifs de l'entreprise

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à une à trois personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec ClickUp Brain comme gestionnaire de connaissances de référence, le changement de contexte devient une chose du passé. Il suffit de poser une question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain récupérera instantanément les informations pertinentes de votre environnement de travail ou des applications tierces connectées !

Limites de ClickUp

Avec un ensemble de fonctionnalités étendu, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps et de formation pour maîtriser les capacités de ClickUp

tarifs ClickUp*

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par mois et par membre

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie ?

Les utilisateurs sont ravis de l'adaptabilité de ClickUp et de la manière dont il simplifie les opérations RH, soulignant sa capacité à regrouper plusieurs outils en une seule plateforme efficace.

Depuis que ClickUp a été mis en place sur mon lieu de travail, cet outil m'a été d'une grande aide pour le contrôle et la gestion des activités, en particulier dans mon service des ressources humaines. Auparavant, nous utilisions un outil pour le recrutement, un autre pour l'intégration et un autre pour le départ. Aujourd'hui, pratiquement tous nos processus, formulaires, mises à jour et automatisations sont intégrés dans cet outil.

Depuis que ClickUp a été mis en place sur mon lieu de travail, cet outil m'a été d'une grande aide pour le contrôle et la gestion des activités, en particulier dans mon service des ressources humaines. Auparavant, nous utilisions un outil pour le recrutement, un autre pour l'intégration et un autre pour la sortie. Aujourd'hui, pratiquement tous nos processus, formulaires, mises à jour et automatisations sont intégrés dans cet outil.

2. Service d'assistance HappyFox (Idéal pour l'automatisation et le libre-service des RH basés sur l'IA)

via HappyFox

HappyFox est un système de gestion des tickets RH populaire qui transforme les fonctions RH grâce à l'automatisation basée sur l'IA et aux options de libre-service. Au lieu de jongler avec des demandes d'informations éparpillées par e-mail, son système de gestion des tickets structuré permet aux équipes RH de regrouper, classer et résoudre les demandes plus rapidement.

De plus, HappyFox offre des rapports et des analyses solides pour découvrir les performances des équipes et les tendances des clients, ce qui réduit la charge de travail manuelle liée aux rapports. Mieux encore, les intégrations transparentes avec les outils populaires de l'entreprise garantissent que votre écosystème d'assistance reste unifié et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de HappyFox

Traitez un nombre illimité de tickets dans plusieurs boîtes aux lettres RH, sans limite de volume

Donnez aux employés les moyens d'agir grâce à un libre-service instantané pour les documents de politique, les avantages sociaux et les FAQ

Traitez les demandes plus rapidement grâce aux suggestions de tickets basées sur l'IA et aux rappels automatisés

Obtenez des informations détaillées sur les effectifs grâce à des analyses en temps réel sur les tendances RH, les temps de réponse et les problèmes des employés

Limites du service d'assistance HappyFox

Les règles d'automatisation manquent de flexibilité pour exécuter plusieurs actions simultanément

Des outils complets de rapports sont disponibles uniquement sur les forfaits supérieurs

Tarifs du service d'assistance HappyFox

Basique : 29 $/mois par agent

Équipe : 69 $/mois par agent

Pro : 119 $/mois par agent

Enterprise Pro : Tarification personnalisée

évaluations et commentaires sur le service d'assistance HappyFox*

G2 : 4. 5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 90 avis)

💡 Conseil de pro : lorsque vous utilisez l'IA pour optimiser les opérations RH, commencez petit et concentrez-vous d'abord sur les domaines à fort impact et à faible risque, comme l'automatisation de la sélection des CV ou la réponse aux questions fréquemment posées par les employés grâce aux chatbots IA. Cela renforce la confiance dans les processus basés sur l'IA tout en minimisant les perturbations. Une fois la réussite constatée, étendez-vous à des domaines plus complexes tels que la planification des effectifs et l'analyse prédictive.

3. Zoho Desk (Idéal pour des opérations RH fluides au sein de l'écosystème Zoho)

via Zoho Desk

Les services RH ne travaillent pas de manière isolée, ils collaborent quotidiennement avec les services financiers, informatiques et juridiques. Zoho Desk comble le fossé en garantissant que chaque demande des employés est liée aux autres systèmes RH, aux données, aux mises à jour de la paie et aux installations informatiques dans un hub centralisé.

Grâce à une intégration CRM robuste, les équipes RH disposent d'un contexte complet sur les interactions des employés. Cette visibilité vous aide à anticiper les préoccupations des employés, à personnaliser l'assistance et à améliorer l'expérience employé, du recrutement aux contrôles de performance continus.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Acheminement automatique des demandes vers le bon spécialiste ou le bon service, sans goulot d'étranglement ni retard

Liez les demandes de service aux dossiers des employés pour obtenir un contexte complet sur les interactions passées

Accélérez les résolutions grâce aux suggestions de tickets basées sur l'IA et à l'automatisation des flux de travail

Réduire la charge de travail des RH grâce à une base de connaissances en libre-service pour les politiques, les avantages sociaux et les FAQ

Limites de Zoho Desk

La conception axée sur la gestion de la relation client peut sembler excessive pour les équipes qui n'ont besoin que d'un processus de gestion des tickets RH de base

Les options de personnalisation avancées peuvent nécessiter un temps d'installation supplémentaire

Tarification de Zoho Desk

Express : 9 $/mois par utilisateur

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

évaluations et commentaires sur Zoho Desk*

G2 : 4. 4/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

*que disent les utilisateurs de Zoho Desk ?

Très détaillé et granulaire. Créez des champs, des listes de tâches et plus encore via les applications du marché. L'intégration des RH semble fluide lorsque vous combinez les listes avec les tickets. La partie automatisation est également très intéressante.

Très détaillé et granulaire. Créez des champs, des listes de tâches et bien plus encore grâce aux applications du marché. L'intégration des RH semble fluide lorsque vous combinez les listes avec les tickets. La partie automatisation est également très intéressante.

4. Hiver (Meilleur pour la gestion des tickets RH et la collaboration basées sur Gmail)

via HiverHQ

Hiver transforme Gmail en un service d'assistance RH entièrement fonctionnel, en convertissant les demandes éparses envoyées par e-mail en tickets structurés et traçables. Au lieu de trier manuellement les différents processus et demandes de renseignements des RH, les équipes attribuent, suivent et résolvent les problèmes avec clarté, directement depuis leur boîte de réception.

Grâce à l'automatisation basée sur l'IA, ce système de gestion des tickets RH permet aux équipes de hiérarchiser les demandes urgentes, de simplifier les approbations et de séparer les discussions internes des communications destinées aux employés, garantissant ainsi une assistance claire et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Hiver

Transformez les e-mails des RH en tickets structurés avec un suivi en temps réel et des affectations claires

Réduisez les délais de réponse grâce à la hiérarchisation automatisée des tickets et au routage intelligent

Améliorez la collaboration RH grâce aux notes internes et à la visibilité partagée de l'équipe

Mesurez l'efficacité grâce à des analyses en temps réel des temps de réponse et des tendances en matière de service

Limites de l'hiver

Conçu principalement pour Gmail, ce qui limite la flexibilité pour les équipes utilisant d'autres plateformes de messagerie électronique

Manque de fonctionnalités avancées de gestion des RH au-delà de la gestion des tickets et de la collaboration

*tarifs hiver

Gratuit pour toujours

Lite : 24 $/mois par utilisateur

Croissance : 34 $/mois par utilisateur

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Elite : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires Hiver

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

💡 Conseil de pro : les modèles de paie gratuits peuvent faire gagner du temps et minimiser les erreurs lorsqu'ils sont utilisés efficacement. Voici comment en tirer le meilleur parti : 📋 Automatisation des calculs d'impôts et de prestations sociales pour rationaliser les processus 🕒 Suivi des délais de paie et paramétrage de rappels pour éviter les retards 🔍 Examiner et mettre à jour régulièrement les modèles pour rester en conformité avec la réglementation

5. HelpScout (Idéal pour les équipes RH ayant besoin d'un système d'assistance convivial)

via HelpScout

Aidez Scout à redéfinir l'assistance RH grâce à une approche conversationnelle axée sur les personnes. Contrairement aux autres systèmes de tickets RH, cet outil s'apparente davantage à une boîte de réception partagée, permettant des interactions personnelles tout en assurant une gestion structurée des demandes.

Grâce à l'automatisation intégrée, les équipes RH éliminent les retards, gèrent les suivis et hiérarchisent les tâches à fort impact. Parallèlement, les employés accèdent instantanément aux politiques et aux FAQ, ce qui réduit les demandes répétitives et le volume de tickets.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Réduisez les retards des RH grâce à l'automatisation des flux de travail pour les suivis et les rappels

Simplifiez la gestion des tâches en classant, hiérarchisant et suivant les demandes

Personnalisez les interactions RH grâce à un accès en temps réel à l'historique des employés, aux discussions passées et aux journaux d'activité

Maintenez l'alignement de l'équipe grâce aux notes internes et à la détection des collisions pour éviter les réponses en double

Limites de Help Scout

Les tarifs augmentent avec le volume de contacts, ce qui peut ne pas convenir aux grandes équipes RH qui ont de fréquentes interactions avec les employés

Des outils de gestion de projet limités, tels que le suivi des délais et la gestion des connaissances

Tarification de Help Scout

Free Forever

Standard : 55 $/mois pour 100 contacts

Plus : 83 $/mois pour 100 contacts

Avantage : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Help Scout

G2 : 4. 4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 200 avis)

*que disent les utilisateurs de Help Scout ?

Les réponses enregistrées me font gagner 80 % de temps. J'aime aussi voir sur quels tickets les membres de mon équipe travaillent et comment nous pouvons ajouter des notes sur les tickets. L'avantage d'utiliser HelpScout au lieu d'un service de messagerie générique est que les autres membres de l'équipe sont automatiquement alignés.

Les réponses enregistrées me font gagner 80 % de temps. J'aime aussi voir sur quels tickets les membres de mon équipe travaillent et comment nous pouvons ajouter des notes sur les tickets. L'avantage d'utiliser HelpScout au lieu d'un service de messagerie générique est que les autres membres de l'équipe sont automatiquement alignés.

6. HubSpot (Idéal pour les équipes RH ayant besoin d'un hub de services tout-en-un)

via HubSpot

Vous utilisez déjà HubSpot CRM ? Étendez-le aux RH grâce à une gestion des tickets transparente, une automatisation basée sur l'IA et une base de données unifiée des interactions avec les employés.

Grâce à des tableaux de bord en temps réel, vos équipes RH ont une visibilité sur les tendances des services, les temps de réponse et la distribution de la charge de travail, ce qui les aide à optimiser l'assistance et à améliorer la prestation de services. L'automatisation basée sur l'IA réduit les tâches manuelles, rationalisant les approbations, le suivi des demandes et la résolution des problèmes.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Automatisation de la gestion des tickets RH grâce à des suggestions de réponses basées sur l'IA et des assistants de flux de travail

Affectez efficacement les tickets aux bons spécialistes RH grâce au routage basé sur les compétences

Centralisez les requêtes des employés dans un service d'assistance entièrement intégré à HubSpot CRM

Offrez une assistance omnicanal en connectant les e-mails, les discussions et les portails en libre-service

Limites de HubSpot

Peut être d'un coût prohibitif pour les petites entreprises, surtout si vous avez également besoin de hubs marketing ou d'équipes commerciales

Certaines fonctionnalités avancées (comme les rapports personnalisés) nécessitent des forfaits plus élevés

tarifs HubSpot*

Gratuit pour toujours

Service Hub Starter : 20 $/mois par place

Service Hub Professional : 100 $/mois par place

Service Hub Enterprise : à partir de 150 $/mois par place

évaluations et avis sur HubSpot*

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

💡 Conseil de pro : Un service d'assistance RH bien structuré repose sur des responsabilités claires, à l'image d'un excellent service client. C'est là qu'intervient la matrice RACI: elle permet d'organiser les demandes du personnel et de s'assurer que chaque problème est traité par les bonnes personnes, c'est-à-dire : Responsable : Assistance aux représentants — Traitement et résolution des demandes des employés

Responsable : Responsable RH — s'assure que les tickets respectent les normes de service

Consulté : Informatique, juridique ou paie — fournit une expertise sur des cas spécialisés

Informés : Employés — restez informés de leurs demandes Vous souhaitez définir les rôles avec précision et rationaliser les processus RH ? Ces exemples de matrices RACI montrent comment renforcer l'efficacité de votre équipe RH ! 🚀

7. Zendesk (Idéal pour les grandes équipes RH ayant besoin d'une automatisation avancée)

via Zendesk

Les grandes équipes RH traitent des centaines de demandes chaque jour, de l'intégration des nouveaux employés aux ajustements de paie en passant par l'approbation des congés. Pour gérer ce volume sans retard, il faut un système évolutif et structuré, et c'est là que Zendesk entre en jeu.

Il centralise les demandes de renseignements des RH sur tous les canaux, garantissant aux employés une assistance précise et rapide. Ce logiciel de gestion des tickets basé sur l'IA automatise les approbations et les escalades, tandis que des tableaux de bord en temps réel permettent de suivre les temps de réponse, les demandes en attente et les tendances en matière de service.

Meilleures fonctionnalités de Zendesk

Automatisation des tâches répétitives grâce au routage des tickets basé sur l'IA, aux réponses prédéfinies et aux déclencheurs de flux de travail

Permettez une collaboration transparente entre les équipes grâce à des notes internes, des vues partagées et des tickets liés pour les cas complexes

Gérez les demandes de conformité grâce à des pistes d'audit structurées et une documentation sécurisée

Assistance 24h/24 et 7j/7 grâce à des chatbots et des portails en libre-service basés sur l'IA

Limites de Zendesk

Les affichages personnalisés nécessitent une installation manuelle pour chaque utilisateur, ce qui augmente l'effort administratif

Les dysfonctionnements occasionnels des systèmes de billetterie perturbent l'efficacité des flux de travail

Tarification Zendesk

*suite Team : 55 $/mois par agent (facturation annuelle)

Suite Growth : 89 $/mois par agent (facturé annuellement)

Suite Professional : 115 $/mois par agent (facturé annuellement)

*suite Enterprise : tarification personnalisée

IA avancée : disponible sous forme de module complémentaire pour 50 $ par agent et par mois

Évaluations et commentaires Zendesk

G2 : 4. 3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de Zendesk dans la vraie vie ?

Avant Zendesk, nous suivions tous les tickets du service d'assistance par e-mail. Nous utilisons désormais leur système de ticketing, ce qui nous évite de travailler sur les e-mails et nous permet de nous assurer qu'un ticket est attribué à un utilisateur afin que plusieurs personnes ne travaillent pas sur la même chose.

Avant Zendesk, nous suivions tous les tickets du service d'assistance par e-mail. Nous utilisons désormais leur système de tickets, ce qui nous évite de travailler sur les e-mails et nous permet de nous assurer qu'un ticket est attribué à un utilisateur afin que plusieurs personnes ne travaillent pas sur la même chose.

8. Freshdesk (Meilleur pour la gestion des services RH multicanaux)

via Freshdesk*

Freshdesk facilite l'assistance RH en centralisant les demandes multicanales des employés sur une plateforme structurée. Sa base de connaissances intelligente simplifie le libre-service tandis que les équipes RH gèrent la visibilité, organisent les FAQ et rationalisent les flux de travail.

Vous traitez des problèmes complexes ? Attribuez des dépendances, faites remonter les demandes et veillez à ce que les tickets parents restent ouverts jusqu'à ce que tous les problèmes soient résolus. L'analyse basée sur l'IA signale les problèmes récurrents, ce qui permet aux équipes RH d'optimiser les temps de réponse et de résoudre les goulets d'étranglement avant qu'ils ne s'aggravent.

Meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Définissez des SLA personnalisés pour répondre aux priorités, aux changements et aux flux de travail des services RH

Surveillez les performances des RH grâce à des rapports prédéfinis sur les temps de réponse, le volume de tickets et la satisfaction des employés

Mettez à jour des articles de connaissances en masse à l'aide de l'API Freshdesk pour une gestion transparente du contenu

Collaborez efficacement grâce aux notes privées et aux discussions internes, sans encombrer les communications des employés

Limites de Freshdesk

Les analyses pourraient être affinées pour un meilleur suivi des performances des tickets RH

Il peut ralentir lors du traitement de plusieurs tickets et de modifications en cours de documents volumineux

Tarification Freshdesk

Gratuit pour toujours

Croissance : 15 $/utilisateur par mois

Pro : 49 $/utilisateur par mois

Enterprise : 79 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis Freshdesk

G2 : 4. 4/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 300 avis)

*que disent les utilisateurs de Freshdesk dans la vraie vie ?

La base de connaissances, les réponses prédéfinies et la fonction de gestion des tickets pour le suivi et les indicateurs de l'Assistance RH de notre entreprise sont incroyables. Les employés peuvent également évaluer le service qu'ils reçoivent. Nous pouvons même créer des tickets pour les appels.

La base de connaissances, les réponses prédéfinies et la possibilité de créer des tickets pour le suivi et les indicateurs sont incroyables. L'assistance RH de notre entreprise est incroyable. Les employés peuvent également évaluer le service qu'ils reçoivent. Nous pouvons même créer des tickets pour les appels.

🧠 Fait amusant : le terme « ticket » utilisé dans les logiciels de gestion des ressources humaines vient de l'ancienne pratique qui consistait à écrire les demandes sur des bouts de papier et à les faire circuler ! Aujourd'hui, tout est numérique, mais l'objectif reste le même : faire parvenir rapidement la bonne demande à la bonne personne !

9. Spiceworks (Le meilleur logiciel gratuit de service d'assistance RH pour les petites équipes)

via Spiceworks

Spiceworks est un système de gestion des tickets RH gratuit conçu pour les petites équipes qui ont besoin d'une solution simple et nécessitant peu de maintenance. Hébergé dans le cloud, il élimine les tracas liés à l'entretien du serveur tout en permettant de structurer les demandes RH et de les suivre facilement.

Son tableau de bord intuitif consolide la gestion des tickets, aidant les équipes à hiérarchiser et à résoudre efficacement les demandes des employés. Les rapports en temps réel fournissent des informations précieuses sur les tendances des services RH, facilitant le suivi des problèmes courants et l'amélioration des flux de travail de réponse.

Les meilleures fonctionnalités de Spiceworks

Automatisation de l'attribution des tickets en fonction de la priorité, de la catégorie et de la charge de travail pour organiser les tâches des RH

Gérez les demandes grâce à des tableaux de bord visuels et des flux d'activité consolidés

Résolvez les problèmes en déplacement grâce à une application d'assistance mobile pour Android et iOS

Obtenez des informations grâce à des rapports avancés : filtrez les données, suivez les tendances et faites des prévisions sur les besoins en services RH

Limites de Spiceworks

Personnalisation limitée par rapport aux alternatives payantes

La version gratuite financée par la publicité peut ne pas convenir à toutes les équipes

Tarifs Spiceworks

Gratuit pour toujours

Évaluations et commentaires Spiceworks

G2 : 4. 3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 500 avis)

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de flux de travail RH pour rationaliser vos processus RH

10. Jira Service Management (Idéal pour la gestion des tickets et l'automatisation au niveau de l'entreprise)

via Atlassian

Jira Service Management offre aux professionnels des ressources humaines une gestion des tickets et une automatisation au niveau de l'entreprise. Initialement conçus pour l'informatique, ses flux de travail flexibles s'adaptent à vos procédures uniques d'approbation et d'escalade des ressources humaines, ainsi qu'à vos autres demandes de prestation de services.

Le routage automatisé, les intégrations Atlassian et la gestion structurée des cas permettent d'organiser les tâches RH tout en réduisant la charge de travail manuelle. Pour une assistance ciblée, vous pouvez également créer des centres d'aide personnalisés pour différents publics : nouveaux employés, managers ou anciens employés.

Les meilleures fonctionnalités de Jira Service Management

Simplifiez les processus RH grâce à des modèles de demande prédéfinis pour le recrutement, la paie et les avantages sociaux

Automatisation des approbations et des escalades pour assurer le traitement des demandes des RH, sans suivi manuel

Protégez les données sensibles grâce à des contrôles d'accès basés sur les rôles et des permissions de sécurité

Donnez aux équipes RH les moyens d'agir grâce à un hub en libre-service pour une assistance instantanée et un accès à la base de connaissances

Limites de Jira Service Management

Peut nécessiter une formation pour les équipes des ressources humaines non techniques

Les fonctionnalités premium ont un prix

Tarification de Jira Service Management

Gratuit pour toujours pour un maximum de 3 agents

Standard : 19,04 $ par agent et par mois

Premium : 47,82 $/agent par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira Service Management

G2 : 4. 2/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel HRMS pour votre entreprise : examen des solutions évolutives

11. Deskpro (Meilleur pour la gestion personnalisable des services RH)

via Deskpro

Deskpro est un système de gestion des demandes RH polyvalent conçu pour les moyennes et grandes entreprises qui ont besoin de flexibilité et d'évolutivité. Que vous traitiez des demandes RH courantes ou des cas confidentiels concernant des employés, Deskpro centralise chaque demande dans un tableau de bord structuré et facile à gérer.

Avec des options sur site et dans le cloud, il s'adapte sans effort, ce qui permet de fluidifier les flux de travail des RH et d'améliorer les temps de réponse dans tous les services.

Les meilleures fonctionnalités de Deskpro

Suivi de chaque demande des employés sur tous les canaux dans un tableau de bord unique et structuré

Automatisation du traitement des tickets avec déclencheurs, SLA et escalades pour fluidifier les flux de travail RH

Réduisez les requêtes répétitives grâce à un portail d'auto-assistance et une base de connaissances interne

Obtenez des informations en temps réel en surveillant les temps de réponse, les tendances des demandes et les performances des RH

Limites de Deskpro

Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires tels que l'intégration, la formation des agents et les certifications

Des intégrations complexes qui peuvent nécessiter un temps d'installation et des efforts supplémentaires

Tarification Deskpro

Teams : 29 $/mois par agent

Professionnel : 59 $/mois par agent

Enterprise : 99 $/mois par agent

Évaluations et avis sur Deskpro

G2 : 4. 3/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 30 avis)

*que disent les utilisateurs de Deskpro dans la vraie vie ?

J'utilise DeskPro depuis quelques années maintenant et, dans l'ensemble, mon expérience a été très positive. DeskPro permet à l'utilisateur final de créer ses propres listes, d'afficher les tickets lui-même et de créer ses propres fonctionnalités pour répondre aux tickets ou ajouter des notes. Je trouve que son centre d'aide/base de connaissances est également simple à utiliser.

J'utilise DeskPro depuis quelques années maintenant et, dans l'ensemble, mon expérience a été très positive. DeskPro permet à l'utilisateur final de créer ses propres listes, d'afficher les tickets lui-même et de créer ses propres fonctionnalités lorsqu'il répond aux tickets ou ajoute des notes. Je trouve que son centre d'aide/base de connaissances est également simple à utiliser.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion des talents RH

Des demandes aux résultats : optimisez vos processus RH avec ClickUp

La gestion des demandes RH ne devrait pas ressembler à une liste interminable de choses à faire. Un système de gestion des tickets robuste ne se contente pas d'organiser les demandes, il rationalise les approbations, automatise les réponses et garantit que chaque employé reçoit rapidement l'assistance dont il a besoin.

Cependant, alors que d'autres systèmes de gestion des tickets RH se concentrent sur la résolution de demandes individuelles, ClickUp va au-delà de la gestion des tickets. Il intègre la gestion des tâches, la collaboration documentaire et l'automatisation basée sur l'IA pour simplifier et améliorer les flux de travail de prestation de services RH à chaque étape.

Avec ClickUp, vous créez une expérience RH fluide et évolutive qui stimule la productivité et la satisfaction des employés. Offrez à votre équipe RH l'assistance exceptionnelle qu'elle mérite. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🚀