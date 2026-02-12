Comment utiliser les invites négatives de Midjourney pour améliorer la génération d'images

Si vos images générées par l'IA ne donnent pas le résultat escompté, le problème ne vient peut-être pas de ce que vous demandez, mais de ce que vous « n'excluez pas ».

Les générateurs d'images IA, y compris Midjourney, interprètent les invitations à la lettre ; par conséquent, ne pas préciser les éléments indésirables peut conduire à des résultats encombrés, irréalistes ou hors sujet. Tout en précisant ce que vous voulez, vous devez également indiquer au modèle IA ce que vous « ne » voulez pas dans la création.

En ajoutant des instructions négatives, vous gagnez en contrôle sur la composition, le style et les distorsions indésirables.

Dans cet article, nous allons aborder la puissance des invites négatives dans Midjourney.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu des invites négatives de Midjourney : Les invites négatives permettent d'affiner les images générées par l'IA en précisant les éléments à exclure

L'utilisation de deux tirets suivis du mot « no » supprime les éléments indésirables, tandis que les poids négatifs réduisent leur présence sans les éliminer complètement.

Les invitations négatives vous font gagner du temps en réduisant les essais et les erreurs, en garantissant la cohérence du style et en affinant les arrière-plans pour des visuels plus épurés

Les prompts négatifs ont toutefois leurs limites : ils ne fonctionnent pas toujours comme prévu, dépendent largement de l'entraînement, peinent à gérer la complexité et présentent une courbe d'apprentissage abrupte. Un ajustement est souvent nécessaire

Évitez de surcharger le modèle d'IA avec des invites multiples et fournissez des instructions claires sur le style et autres aspects.

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Que sont les invites négatives de Midjourney ?

Les prompts négatifs sont des instructions qui précisent ce que vous ne voulez pas voir dans votre image. Considérez les prompts négatifs comme des filtres qui indiquent précisément à l'IA quels éléments éviter dans une image.

Par exemple, si votre invite Midjourney est « campus universitaire animé », elle pourrait inclure des éléments tels que des étudiants, des allées et d'autres structures pertinentes.

Mais vous pouvez générer une image avec une extrême précision grâce aux prompts négatifs. Par exemple, si vous ajoutez deux tirets suivis des mots « pas d'étudiants » à votre prompt, comme dans l'exemple ci-dessous, vous demandez à l'IA d'exclure les images d'étudiants, ce qui donne un résultat plus épuré et plus ciblé d'un campus universitaire.

Pourquoi utiliser les invites négatives de Midjourney ?

Ne pouvez-vous pas simplement rédiger une autre invitation pour créer une nouvelle image ? Ce serait plus simple, mais cela ne vous donnerait pas les mêmes résultats qu'une invitation négative. Voici en quoi les invitations négatives sont utiles :

🎨 Un meilleur contrôle créatif

Les modèles de conception IA, dont Midjourney, fonctionnent sur la base de probabilités statistiques et génèrent des images en puisant dans de vastes ensembles de données. Cependant, cela signifie que l'IA introduit parfois des éléments que vous n'avez pas explicitement demandés. Une instruction négative indique à Midjourney d'éviter les détails indésirables, affinant ainsi vos images.

🔁 Cohérence stylistique

Midjourney adopte parfois par défaut un style particulier, comme l'anime ou le cyberpunk, en fonction de son apprentissage. Si vous souhaitez créer un style unique, les prompts négatifs permettent d'éliminer les styles indésirables. Par exemple, en saisissant deux tirets suivis de « no comic book style », vous vous assurez que votre illustration ne comporte pas d'éléments graphiques de style bande dessinée.

⏳ Gain de temps

Sans ces consignes négatives, vous devrez peut-être régénérer les images à plusieurs reprises pour obtenir le résultat souhaité. Les consignes négatives réduisent considérablement ce processus d'essais et d'erreurs, car vous demandez au modèle IA d'exclure des éléments spécifiques, ce qui vous fait gagner du temps lors de la modification en cours.

🖼️ Des arrière-plans et des compositions raffinés

Parfois, les images générées par l'IA comportent des éléments d'arrière-plan superflus qui encombrent la composition. Par exemple, si vous avez besoin d'un simple portrait, vous pouvez taper deux tirets suivis de « no background » pour vous concentrer uniquement sur le sujet. Cela s'avère particulièrement utile pour la photographie de produits, où un rendu épuré est privilégié.

Les prompts négatifs dans Midjourney permettent de débloquer des niveaux de personnalisation plus poussés, mais ce ne sont pas des solutions miracles. L'utilisation de prompts négatifs nécessite une conception minutieuse et des essais pour obtenir les résultats souhaités, tout comme vous devriez rédiger un prompt détaillé pour ChatGPT ou Claude.ia afin de générer un texte pertinent.

📖 En savoir plus : Les meilleures idées de prompts pour l'art généré par l'IA afin de stimuler votre créativité

Comment fonctionnent les invites négatives dans Midjourney ?

En lisant les sections ci-dessus, vous avez peut-être remarqué que nous avons utilisé « –no ». Alors, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte des prompts négatifs ? En gros, il existe deux façons principales d'utiliser les prompts négatifs : le paramètre « –no » et les pondérations de prompts négatifs. Nous vous les expliquons ci-dessous :

1. Les deux tirets suivis du paramètre « no »

C'est la méthode la plus simple pour supprimer les éléments indésirables. Il vous suffit d'ajouter deux tirets (sans espace entre eux) et le mot « no », suivis des objets, styles ou couleurs que vous ne souhaitez pas voir apparaître. Voir l'exemple ci-dessous.

📌 Comment ça marche : Midjourney analyse son ensemble de données, reconnaît les motifs associés aux éléments indésirables et fait un effort pour les exclure de l'image finale.

🌻 Exemple : Vous souhaitez une scène de lac sereine, mais vous ne voulez ni bateaux ni personnes dessus. Votre invitation et le résultat ressembleraient à ceci :

Cependant, ce n'est pas toujours parfait : certains éléments peuvent s'immiscer en raison d'associations contextuelles. Si cela se produit, essayez d'utiliser des synonymes supplémentaires ou d'élargir la liste d'exclusion.

2. Pondération des prompts négatifs

Alors que la méthode des deux tirets et du mot « no » élimine complètement un élément, les poids négatifs vous permettent de réduire la présence d'un élément plutôt que de le supprimer entièrement. Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez influencer l'image sans imposer une exclusion absolue.

📌 Comment ça marche : Midjourney vous permet d'attribuer des pondérations positives ou négatives à différentes parties de votre prompt à l'aide de la syntaxe « :: ». Une pondération de 1 est neutre, un nombre plus élevé augmente l'importance de l'élément, et un nombre négatif réduit sa présence.

En gros, vous ne supprimez pas complètement un élément à l'aide des poids, mais vous demandez à Midjourney de le mettre moins en avant.

🌻 Exemple : Vous souhaitez générer une image d'une rue animée avec des voitures, mais celles-ci ne doivent pas être le sujet principal. Votre invitation ressemblerait à ceci :

Midjourney interprète cela comme suit : « Incluez une voiture, mais donnez-lui deux fois moins d'importance qu'à la rue. » Le résultat ? Un décor de rue où les voitures apparaissent plus petites ou se fondent dans l'arrière-plan.

Mais que faire si vous souhaitez réduire encore davantage la présence de la voiture, sans la supprimer complètement ? Utilisez un poids négatif.

Ici, Midjourney réduit activement la visibilité des voitures dans l'image. Il peut rendre les voitures à peine visibles en les plaçant dans un coin sombre ou en les supprimant complètement si elles ne s'intègrent pas dans la composition (comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus).

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez supprimer complètement un élément, les poids négatifs seuls peuvent ne pas suffire ; vous devrez peut-être les combiner avec « –no » ou les modifier et les ajuster pour obtenir les résultats souhaités. Si vous souhaitez utiliser plusieurs prompts, séparez-les par deux points doubles (::).

Vous vous demandez peut-être : « Mais pourquoi ne pas simplement utiliser “don’t” et terminer avec ça ? » C’est une question légitime. Mais nous avons une explication.

Pourquoi « ne pas » ne fonctionne-t-il pas ?

Beaucoup de gens pensent qu'en écrivant « ne pas » ou « sans » dans une consigne, Midjourney évitera certains éléments. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Lorsque vous écrivez « ne pas inclure la pluie », l'IA ne comprend pas intrinsèquement « ne pas » comme une négation. Au contraire, elle traite l'ensemble de la phrase comme une description incluant le mot « pluie ».

Paradoxalement, cela peut amener l'IA à se concentrer sur le concept de pluie, même si votre intention était de l'exclure.

Comment résoudre ce problème : ❌ Invite : Un château fantastique, sans dragons. ✅ Invite : Un château fantastique ⁃ ⁃ sans dragons ✅ Invite, instructions : Un château fantastique magique::1, dragons::-1

Les deuxième et troisième options garantissent que Midjourney comprend bien ce qu'il faut éviter, tandis que la première pourrait en réalité créer un château avec des dragons.

🧠 Le saviez-vous ? Midjourney est disponible sur Discord et nécessite un abonnement payant pour générer des images créées par l'IA ! C'est également le serveur Discord le plus populaire.

Comment créer des invites négatives Midjourney efficaces ?

Voici quelques conseils pour créer des invites négatives Midjourney efficaces :

Identifiez les éléments indésirables : déterminez ce que vous ne voulez pas voir dans l'image. S'agit-il d'une couleur, d'un objet ou d'un style ? Une fois que vous l'avez identifié, ajoutez « ⁃ ⁃no » suivi de l'élément indésirable. Par exemple, « ⁃ ⁃no blurry details » (pas de détails flous) ou « ⁃ ⁃no cartoonish style » (pas de style cartoon) peuvent affiner vos résultats.

Soyez précis : au lieu d'utiliser des termes vagues comme « ⁃ ⁃pas de trucs moche », utilisez des descriptions précises comme « ⁃ ⁃pas de couleurs trop saturées » ou « –pas de visages déformés ». Plus vous serez clair, mieux Midjourney comprendra votre intention

Testez différentes combinaisons et valeurs : si vous générez un paysage urbain futuriste mais que des arbres apparaissent sans cesse, essayez « trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery » ou une formulation similaire. Cela permet de préciser la demande, garantissant ainsi que l'outil IA reste fidèle à votre vision.

💡Conseil de pro : n'utilisez les prompts négatifs qu'en cas de nécessité et pour des exclusions précises plutôt que pour des restrictions générales. Par exemple, au lieu de dire « Évitez les designs encombrés », optez pour « Une disposition épurée et minimaliste avec beaucoup d'espace blanc et un point focal clair » pour obtenir le rendu souhaité.

Plus de 20 invites négatives Midjourney pour différents cas d'utilisation

Nous avons sélectionné plus de 20 exemples de prompts négatifs Midjourney dans différents scénarios afin que vous puissiez éviter les essais et les erreurs, nourrir vos idées et techniques créatives, et tirer le meilleur parti de Midjourney.

Invite 1 : Coucher de soleil sur une plage immaculée

Cas d'utilisation : Supprimer le désordre ou les éléments superflus pour créer une image plus épuréeInvite : « Coucher de soleil sur une plage tranquille, reflets dorés sur des vagues calmes ⁃ ⁃ pas de personnes, de déchets, d'empreintes de pas, de bateaux, de bâtiments, de bois flotté »

Consigne 2 : Silhouette urbaine minimaliste

Cas d'utilisation : Éviter les distractions pour une esthétique moderne et épuréeInvite : « Silhouette urbaine futuriste de nuit, reflets néons sur des rues mouillées⁃ ⁃ pas de voitures, de piétons, de panneaux publicitaires, de graffitis, ni de brouillard

Consigne 3 : Paysage montagneux serein

Cas d'utilisation : Mettre en valeur la beauté naturelle en supprimant les objets artificielsInvite : « Montagnes majestueuses aux sommets enneigés, douce lumière matinale, ciel dégagé ⁃ ⁃ pas de lignes électriques, de maisons, de remontées mécaniques, de personnes, de routes, de panneaux de signalisation »

Consigne n° 4 : Sentier forestier paisible

Cas d'utilisation : Mettre l'accent sur la nature sans influence humaineInvite : « Sentier forestier sinueux recouvert de feuilles d'automne, douce lumière dorée filtrant à travers les arbres ⁃ ⁃ pas de bancs, de panneaux, de poubelles, de personnes, de vélos »

Consigne n° 5 : Ciel nocturne onirique

Cas d'utilisation : Créer une scène céleste époustouflante et sans distractionInvite : « Galaxie avec des nébuleuses éclatantes et d'innombrables étoiles, dans des teintes pourpres et bleues profondes ⁃ ⁃ sans satellites, avions, lumières de ville, texte ni filigranes »

Consigne n° 6 : Une cascade majestueuse

Cas d'utilisation : Préserver la nature à l'état vierge et intacteInvite : « Cascade dans une jungle luxuriante, brume s'élevant du sol ⁃ ⁃ pas de ponts, de touristes, de bateaux, de panneaux, de clôtures »

Consigne n° 7 : Photographie de produit élégante

Cas d'utilisation : Photographies de produits commerciaux cibléesInvite : « Montre connectée noire élégante posée sur une surface réfléchissante, éclairage spectaculaire ⁃ ⁃ pas de texte, de logos, de reflets, d'encombrement, de mains ni de personnes »

Consigne n° 8 : Château fantastique

Cas d'utilisation : Mettre en valeur un décor féérique sans éléments modernesInvite : « Grand château médiéval sur une colline brumeuse, à la lueur chaleureuse des torches ⁃ ⁃ pas de lignes électriques, de bâtiments modernes, de voitures, d'antennes ni de routes »

Consigne 9 : Jardin zen

Cas d'utilisation : Préserver une esthétique paisible et minimalisteInvite : « Jardin zen japonais avec du sable ratissé et des bonsaïs, éclairage d'ambiance tamisé ⁃ ⁃ pas de statues, de panneaux, de bancs, de personnes ni de touristes »

Consigne n° 10 : Ruines antiques

Cas d'utilisation : Préserver la beauté historique sans éléments modernesInvite : « Ruines d'un temple antique envahies par la végétation dans une jungle dense, des lianes rampant sur la pierre ⁃ ⁃ pas de touristes, de clôtures, de panneaux, d'échafaudages, de détritus »

Consigne n° 11 : Photographie culinaire parfaite

Cas d'utilisation : Mettre l'accent sur la nourriture sans distractionsInvite : « Burger gastronomique sur une planche en bois, éclairage tamisé, vapeur qui s'élève ⁃ ⁃ pas d'assiettes, de mains, de couverts, de serviettes, ni d'éléments encombrants en arrière-plan »

Consigne n° 12 : Paysage cosmique

Cas d'utilisation : Se concentrer sur l'espace sans distractions terrestresInvite : « Planète extraterrestre avec des plantes bioluminescentes, deux lunes dans le ciel ⁃ ⁃ pas de vaisseaux spatiaux, d'astronautes, de satellites, de texte ni de filigranes »

Consigne n° 13 : Photographie de rue vintage

Cas d'utilisation : Capturer l'authenticité historique sans distractions modernesInvite : « Rue pavée des années 1940, tons sépia chauds, lumières douces du soir ⁃ ⁃ pas de voitures modernes, de personnes avec des téléphones, de panneaux publicitaires, d'enseignes lumineuses »

Invite n° 14 : Installation d'un bureau bien rangé

Cas d'utilisation : Créer un environnement de travail esthétique et ordonnéInvite : « Installation de bureau minimaliste et moderne, ordinateur portable élégant, éclairage d'ambiance chaleureux ⁃ ⁃ pas de câbles emmêlés, de tasses à café, de livres, de papiers, de désordre »

Consigne n° 15 : Scène océanique paisible

Cas d'utilisation : Améliorer une vue paisible sur l'océan en supprimant les éléments gênantsInvite : « Vaste horizon océanique sous un lever de soleil rose, vagues douces qui déferlent ⁃ ⁃ pas de bateaux, de personnes, de bâtiments, de déchets, de bouées »

Consigne n° 16 : Nuages d'orage spectaculaires

Cas d'utilisation : Mettre l'accent sur la puissance de la nature sans interférenceInvite : « Des nuages d'orage sombres au-dessus d'un vaste champ désert, des éclairs qui crépitent ⁃ ⁃ pas de bâtiments, de voitures, de personnes, de panneaux, d'antennes »

Consigne n° 17 : Dunes isolées dans le désert

Cas d'utilisation : Conserver un paysage désertique intact et brutInvite : « Dunes de sable doré s'étendant à l'infini, lumière douce au coucher du soleil ⁃ ⁃ pas d'empreintes, de véhicules, de personnes, de panneaux, de bâtiments »

Consigne n° 18 : Forêt enchantée

Cas d'utilisation : Préserver l'immersion et le mystère d'un décor fantastiqueInvite : « Champignons lumineux dans une forêt enchantée brumeuse, douces lumières féériques ⁃ ⁃ pas de personnes, de bâtiments modernes, de clôtures ni de lampadaires »

Consigne n° 19 : Photographie de voitures de luxe

Cas d'utilisation : Mettre en valeur la voiture sans distractions inutilesInvite : « Voiture de sport noire élégante sous un éclairage de studio tamisé, reflets brillants ⁃ ⁃ pas de logos, de personnes, d'arrière-plan de showroom, de texte ni de filigranes »

Consigne n° 20 : Vue aérienne d'une île tropicale

Cas d'utilisation : Préserver un cadre paradisiaque immaculéInvite, instructions : « Des eaux turquoise cristallines entourant une île verdoyante, des plages de sable doré ⁃ ⁃ pas de bateaux, de quais, d'hôtels, de touristes, ni de pollution »

📮ClickUp Insight : 11 % des participants au sondage sur l'utilisation de l'IA utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la génération d'idées. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable : il vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer clairement un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre prompt. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

Voyons également quelques exemples de pondérations de prompts négatifs :

Consigne 21 : Forêt enchantée

Cas d'utilisation : Création d'une scène mystique en forêtInvite : Arbres anciens::2, champignons lumineux::1,5, brume légère::-1

Consigne 22 : Ruelle cyberpunk

Cas d'utilisation : Capturer une ambiance urbaine futuristeInvite : Ruelle éclairée au néon::3, reflets de pluie::1,5, horizon lointain::-0,5

Consigne n° 23 : Tigre majestueux

Cas d'utilisation : Mise en valeur d'un portrait d'animal impressionnantInvite : Tigre blanc::2 , yeux bleus perçants::1,5 , texture de fourrure douce::1

Consigne 24 : Guerrier viking

Cas d'utilisation : Représenter la puissance historiqueInvite : Guerrier viking::2, armure usée par les combats::1. 5, arrière-plan brumeux::1 –pas d'éléments de science-fiction

Consigne n° 25 : Bibliothèque confortable

Cas d'utilisation : Créer un espace de lecture chaleureuxInvite : Étagères en bois::2, éclairage chaleureux::1,5, livres anciens::1 ⁃ ⁃ pas d'étagères vides:: -1

📖 En savoir plus : Alternatives à Dall-E pour créer des images générées par l'IA

Erreurs courantes à éviter avec les invites négatives de Midjourney

Les invites négatives peuvent sembler être un super-pouvoir, mais il est facile de se tromper si l'on ne fait pas attention. Voici quelques erreurs à éviter :

❗Surcharge de prompts : l'une des erreurs les plus courantes consiste à surcharger votre prompt avec trop d'exclusions. Par exemple, ajouter ⁃ ⁃ pas de voitures, d'arbres, de personnes, de bâtiments, de nuages ou d'animaux peut sembler exhaustif, mais cela peut semer la confusion dans l'IA, conduisant à des résultats inattendus, voire inutilisables. Concentrez-vous plutôt sur les éléments les plus importants que vous souhaitez exclure, et veillez à ce que votre liste reste concise

❗Aléatoire : Un autre écueil est d'être trop vague. Dire « ⁃ ⁃ pas d'objets » ne donne pas suffisamment d'indications à l'IA. Quel genre d'objets ? Des meubles ? Des véhicules ? Soyez toujours précis. Par exemple, si vous créez un paysage minimaliste, utilisez ⁃ ⁃ pas de voitures, de bâtiments ni de lignes électriques pour garantir la clarté

❗Ignorer les conflits de style : Les prompts négatifs ne se contentent pas de supprimer des objets ; ils peuvent également modifier le style. Par exemple, si vous indiquez « ⁃ ⁃ pas d'anime » et que l'IA continue de privilégier un style stylisé, cela peut être dû à d'autres éléments du prompt qui influencent involontairement le résultat. Assurez-vous que votre prompt soit très clair sur le style

📖 En savoir plus : Modèles IA pour gagner du temps et améliorer la productivité

Limites de l'utilisation de Midjourney

Lors de son lancement, Midjourney a fait sensation sur le marché de la génération d'images grâce à ses capacités. Si cette plateforme d'IA a profondément bouleversé le processus de génération d'images, elle présente toutefois un certain nombre de limites.

Difficultés avec les scènes complexes

Midjourney fonctionne bien avec les images à sujet unique, mais a du mal à gérer les scènes chargées comportant plusieurs caractères.

🌻 Exemple : Si vous essayez de générer une place de marché bondée, un groupe de personnes en interaction ou une bataille détaillée, les résultats sont souvent décevants. Les caractères peuvent avoir des membres manquants, des expressions faciales étranges ou des objets mal placés. L'éclairage et la perspective peuvent également sembler décalés, ce qui rend l'image peu naturelle.

Même si vous pouvez améliorer les images Midjourney avec de meilleures instructions, il faut beaucoup d'essais et d'erreurs pour obtenir un résultat parfait.

Une forte dépendance à la clarté des instructions

Midjourney prend tout ce que vous tapez au pied de la lettre, donc des invitations vagues ou trop générales peuvent donner des résultats complètement différents de ceux attendus. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le processus créatif de l'IA est différent du nôtre.

🌻 Exemple : Demander une « ville futuriste » sans donner de détails pourrait vous donner n'importe quoi, d'une ligne d'horizon cyberpunk lumineuse à un monde déserté et en ruines. L'IA ne « devine » pas ce que vous voulez dire, donc si vous omettez des détails importants, cela peut changer complètement l'aspect de l'image générée par l'IA.

Difficulté à interpréter des concepts abstraits

Midjourney excelle dans la création d'éléments issus du monde réel ou d'univers fantastiques, mais il a du mal à traiter les concepts plus profonds, émotionnels ou symboliques.

🌻 Exemple : Si vous ajoutez l'invite « le sentiment de solitude », l'IA se contentera probablement de générer une personne assise seule — elle ne saura sans doute pas rendre les subtilités de l'isolement, du désir ou de la mélancolie.

En d'autres termes, elle ne peut pas saisir ou interpréter pleinement les émotions pour produire les résultats souhaités.

Courbe d'apprentissage abrupte

Même si Midjourney est facile à utiliser, obtenir des résultats précis peut prendre du temps. Des fonctionnalités telles que les invites négatives et la pondération des invites nécessitent de la pratique. De nombreux débutants peuvent avoir du mal à supprimer les éléments indésirables, à créer des styles cohérents ou à peaufiner leurs images.

De plus, contrairement à d'autres outils de conception où vous pouvez corriger les erreurs, Midjourney ne propose pas d'option permettant de « modifier l'invite ». Cela signifie que vous devez continuer à tester et à saisir à nouveau des invitations pour obtenir les meilleurs résultats.

Données d'entraînement limitées

Midjourney ne peut générer des images qu'à partir de ce sur quoi il a été entraîné. Si vous essayez de créer quelque chose d'unique, comme un style artistique culturel spécifique ou un décor historique inhabituel, l'IA risque soit de produire une version très générique, soit d'échouer complètement.

🌻 Exemple : Si vous demandez un type rare d'architecture ancienne, le système risque de le mélanger avec quelque chose de plus courant. Cela le rend moins fiable lorsque vous avez besoin de quelque chose de très spécifique ou culturellement précis.

Ainsi, bien que Midjourney soit un outil remarquable, ce n'est pas une solution universelle.

✨Anecdote : Au cours du second semestre 2024, pendant les élections américaines, Midjourney a imposé des restrictions sur la génération d'images de Joe Biden et Donald Trump.

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