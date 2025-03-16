Bear vs. Apple Notes : Quelle application de prise de notes est la meilleure ?

Si vous vous êtes déjà retrouvé noyé dans une mer de notes, de listes de choses à faire et de pensées aléatoires de minuit, vous vous êtes probablement demandé : Quelle application de notes va enfin mettre de l'ordre dans ma vie ?

Aujourd'hui, deux grands prétendants se disputent la couronne de la prise de notes : Bear et Apple Notes.

L'un se distingue par son assistance Markdown et son organisation épurée (bonjour les étiquettes imbriquées !). L'autre est profondément ancré dans l'écosystème Apple, ce qui le rend incroyablement pratique pour prendre rapidement des notes manuscrites avec un Apple Pencil.

Mais laquelle est la meilleure pour votre flux de travail ? Que vous soyez un utilisateur expérimenté, un preneur de notes occasionnel ou quelqu'un qui essaie simplement de garder une trace de toutes ses notes rapides, comparons Bear et Apple Notes pour voir laquelle vous convient le mieux.

Enfin, nous vous présenterons également la meilleure alternative à ces deux outils ! ClickUp AI Notetaker transcrit vos réunions et les transforme en résumés parfaits et en idées intelligentes sans aucun effort.

Avec la modification en cours, les cartes mentales et l'automatisation, il transforme de simples notes en forfaits exploitables, le tout dans un seul environnement de travail

Qu'est-ce que Bear Notes ?

bear Notes est une application de prise de notes légère et puissante qui simplifie la façon dont vous capturez, organisez et partagez vos pensées*. Parfaite pour les penseurs créatifs, les professionnels occupés et les preneurs de notes assidus, Bear offre un équilibre entre simplicité et fonctionnalité.

Besoin de prendre des notes rapidement, de suivre les tâches quotidiennes ou de vous plonger dans l'écriture de formulaires plus longs ?

La conception intuitive de Bear et l'assistance Markdown s'adaptent facilement à votre flux de travail. De plus, grâce à la compatibilité avec l'Apple Pencil, les notes manuscrites sont naturelles. Des notes quotidiennes aux projets approfondis, Bear vous permet de vous concentrer sur ce qui compte : vos idées.

👀 Le saviez-vous ? Dans l'Apple App Store, les applications pour les entreprises et les services publics, qui comprennent les applications de prise de notes, font partie des catégories les plus populaires, comptant respectivement pour environ 10,11 % et 9,73 % des applications actives.

Fonctionnalités de Bear notes

Bear Notes est un choix judicieux si vous accordez de la valeur à la fonctionnalité et à l'esthétique d'une application de prise de notes. Elle est fournie avec une application de bureau ainsi que des applications compatibles avec l'iPhone et l'iPad.

Voici quelques fonctionnalités remarquables qui en font un favori parmi les preneurs de notes :

Fonctionnalité n° 1 : mettre en forme avec Markdown en toute simplicité

En tant qu'application tierce de prise de notes conçue pour les appareils Apple, Bear Notes se distingue par sa mise en forme Markdown claire et intuitive. De la rédaction d'articles de blog à la création de listes en passant par la rédaction de code, Bear permet de mettre en forme simplement et efficacement, sans encombrement inutile.

via Bear

Il est parfait pour ceux qui aiment prendre des notes structurées et faciles à parcourir et apprécient le contrôle supplémentaire. De plus, la fonctionnalité d'aperçu en direct vous permet de voir le texte mis en forme en temps réel pendant que vous écrivez.

🧠 Fait amusant : Bear Notes vous permet d'exporter vos notes au format RTF, PDF, JPG, HTML, DOCX, entre autres.

Si vous prenez souvent des notes, vous savez à quel point il est difficile de fouiller dans des centaines de notes personnelles pour trouver cette note spécifique. Et quand vous devez la chercher pendant une réunion cruciale ? C'est gênant.

Le système de Bear Notes basé sur des étiquettes améliore l'organisation des notes. Les utilisateurs peuvent attribuer plusieurs étiquettes (comme #travail ou #productivité) à une note et y accéder à partir de l'une ou l'autre catégorie.

via Bear

Mieux encore, les étiquettes imbriquées vous permettent de créer des sous-catégories, ce qui permet de tout structurer proprement et de tout retrouver facilement, quel que soit le nombre de notes que vous prenez.

Fonctionnalité n° 3 : synchroniser entre les appareils

Vos idées méritent de vous suivre partout. Bear Notes se synchronise facilement sur iPhone, iPad, Mac et iCloud, pour que vos notes soient accessibles quel que soit l'appareil Apple que vous utilisez.

Grâce à l'intégration d'iCloud, vos pensées sont mises à jour en temps réel. Vous pouvez donc commencer une note sur votre Mac et la terminer sur votre iPhone sans perdre une miette. Que vous preniez des notes rapides, que vous organisiez des notes de réunion ou que vous travailliez sur un texte plus long, Bear vous garantit un accès instantané à vos idées.

Fonctionnalité n° 4 : Thèmes élégants et personnalisation

La personnalisation est importante, et Bear Notes propose plus de 28 thèmes esthétiques pour s'adapter à votre style. Que vous soyez un oiseau de nuit qui se plaît en mode sombre ou quelqu'un qui aime prendre des notes avec des couleurs vives, Bear vous permet de personnaliser l'apparence de votre écran.

La version gratuite vous donne accès à trois thèmes élégants pour garder une apparence fraîche. Elle offre également des options de typographie et de disposition personnalisables, pour que vos notes soient vraiment uniques.

Tarification de Bear notes

Bear Notes propose une tarification flexible qui répond aux différents besoins des utilisateurs :

Free Forever

*bear PRO : 2,99 $/mois

📖 À lire également : Comment la tenue d'un journal de productivité peut-elle améliorer votre concentration?

Qu'est-ce qu'Apple Notes ?

Apple Notes est l'application de prise de notes intégrée d'Apple, disponible sur iPhone, iPad, Mac et même Apple Watch. Conçue pour être simple et efficace, l'application web est un outil destiné à tous ceux qui ont besoin de noter rapidement leurs pensées, de créer des listes de choses à faire ou d'organiser leurs idées sans avoir à se battre avec des fonctionnalités inutiles.

Qu'est-ce qui distingue Apple Notes ? Il fonctionne dès sa sortie de la boîte, en gardant vos notes bien rangées et accessibles grâce aux dossiers, à la recherche intelligente et aux options d'étiquettes.

Avez-vous besoin de réfléchir à votre prochain grand projet, de rédiger des notes de réunion ou d'assurer le suivi des tâches quotidiennes ? Apple Notes s'adapte à votre flux de travail.

Avec la prise de notes manuscrites via l'Apple Pencil, la synchronisation iCloud et la collaboration sans effort, c'est une application de notes polyvalente et simple qui s'intègre parfaitement à votre écosystème Apple.

Fonctionnalités d'Apple Notes

À première vue, Apple Notes peut sembler simple et modeste, mais il regorge de fonctionnalités précieuses qui facilitent la prise de notes. Voici ce qui le place dans les favoris de millions d'utilisateurs :

Fonctionnalité n° 1 : synchroniser sans effort entre les appareils Apple

L'un des principaux avantages de Notes d'Apple est qu'il se synchronise parfaitement sur tous vos appareils Apple. Que vous tapiez sur votre Mac, que vous procédiez à des modifications en cours sur votre iPad ou que vous relisiez les mêmes notes sur votre iPhone, tout reste en parfaite harmonie grâce à iCloud.

Les mises à jour se font en temps réel, de sorte que vos notes de réunion, vos listes de tâches et vos réflexions personnelles sont toujours à jour.

De plus, l'accès hors ligne vous permet d'afficher et de modifier des notes sans connexion Internet. Vos idées restent à portée de main, où que vous soyez.

Fonctionnalité n° 2 : Riches médias et collaboration

Si vous pensez qu'Apple Notes ne sert qu'à créer du texte simple, vous n'avez pas tout à fait raison. Il vous permet d'ajouter des photos, des croquis, des documents numérisés et même des liens Internet directement dans vos notes, transformant ainsi vos notes en documents dynamiques et riches en multimédia.

Besoin de faire un brainstorming avec des collègues ou de partager des notes de réunion ? La collaboration en temps réel sur les documents facilite le travail d'équipe : il suffit de partager une note pour que chacun puisse la modifier ou y contribuer instantanément. C'est un outil puissant mais simple pour les utilisateurs quotidiens comme pour les professionnels.

Fonctionnalité n° 3 : simplicité d'organisation

Personne n'aime les notes en désordre, et Apple Notes excelle dans l'organisation et l'accessibilité. Vous pouvez trier les notes dans des dossiers, utiliser des notes épinglées pour garder les idées essentielles au premier plan, et même étiqueter les notes pour y accéder plus rapidement.

Besoin de trouver quelque chose rapidement ? La puissante fonction de recherche va au-delà du texte : elle peut reconnaître des mots-clés dans des notes manuscrites, des documents numérisés et même des pièces jointes. Que vous gériez des notes de réunion, des détails de projets ou des rappels personnels, Apple Notes garantit que tout reste bien rangé, consultable et à portée de main.

Fonctionnalité n° 4 : sécurisez vos notes privées

Avec Apple Notes, la confidentialité n'est pas une réflexion après coup, c'est une priorité.

En tant qu'application intégrée à Apple, elle offre de solides fonctionnalités de sécurité pour protéger vos informations confidentielles. Vous pouvez verrouiller les notes sensibles à l'aide d'un mot de passe, de Face ID ou de Touch ID, afin de vous assurer que vous seul y avez accès. Vos données restent protégées et privées, qu'il s'agisse d'un journal numérique, de détails financiers ou de documents d'entreprise.

De plus, comme tout est synchronisé via iCloud avec un cryptage de bout en bout, vos notes restent en sécurité sur tous vos appareils Apple, ce qui vous garantit une tranquillité d'esprit, quel que soit l'endroit où vous y accédez.

Fonctionnalité n° 5 : des intégrations intelligentes avec l'écosystème Apple

Faire partie de la famille Apple comporte certains avantages. Apple Notes s'intègre sans effort à Siri, vous permettant de créer des notes en mode mains libres chaque fois que l'inspiration vous vient. Besoin d'enregistrer un article ou un extrait de Safari ?

Il suffit de le partager directement dans Notes sans passer par d'autres applications.

Avec le bloc-notes universel, vous pouvez copier du texte sur un appareil et le coller sur un autre, ce qui facilite le multitâche.

Que vous notiez des idées sur votre iPhone, les affiniez sur votre Mac ou les esquissiez avec un Apple Pencil sur votre iPad, Apple Notes rend votre flux de travail intuitif sur tous les appareils.

Tarification d'Apple Notes

Apple Notes est gratuit.

🧠Fait amusant : Léonard de Vinci était l'utilisateur le plus expérimenté en matière de prise de notes. Il a rempli des milliers de pages de croquis, d'observations et d'idées, utilisant souvent l'écriture en miroir (écriture à l'envers) pour garder ses notes privées !

Notes d'Apple vs. Notes d'Apple : Comparaison des fonctionnalités

Bear et Apple Notes sont d'excellentes applications de prise de notes qui répondent à des besoins différents.

bear est idéal pour les utilisateurs qui apprécient le design élégant, l'assistance Markdown et la personnalisation approfondie, ce qui le place dans les favoris des rédacteurs et des utilisateurs expérimentés*.

D'un autre côté, Apple Notes est une solution puissante et simple, offrant simplicité, intégration transparente à l'écosystème Apple et outils de collaboration robustes, parfaite pour ceux qui prennent des notes au quotidien.

Alors, laquelle correspond le mieux à votre flux de travail ? Comparons-les côte à côte et voyons comment elles se positionnent.

Fonctionnalité Ours Apple Notes Organisation Un système basé sur des étiquettes avec des étiquettes imbriquées pour plus de flexibilité Système de dossiers traditionnel avec notes épinglées Mettre en forme Assistance Markdown pour une écriture structurée Mise en forme de texte enrichi, pas d'assistance Markdown Synchroniser Nécessite un abonnement PRO pour pouvoir synchroniser les appareils Gratuit iCloud synchroniser sur tous les appareils Apple Personnalisé plus de 28 thèmes, options de typographie Personnalisation minimale, mode sombre disponible Collaboration Aucune fonctionnalité de collaboration en temps réel Notes partagées avec collaboration en temps réel Écriture manuscrite et Apple Pencil Pas d'assistance directe Assistance pour l'écriture manuscrite et l'Apple Pencil *assistance multimédia Assistance pour les images et les liens, mais pas pour la numérisation de documents Assistance pour les images, les documents numérisés et les dessins *confidentialité et sécurité Protection des notes par mot de passe Verrouillez les notes avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe Intégration Intégration limitée avec des applications tierces Profondément intégré à l'écosystème Apple Tarifs Version gratuite disponible ; l'abonnement PRO débloque des fonctionnalités premium Complètement gratuit avec les appareils Apple

Fonctionnalité n° 1 : organisation et recherche

Apple Notes simplifie les choses grâce à un système de dossiers, des notes épinglées et une recherche intelligente qui reconnaît même le texte dans les images et les documents numérisés. C'est propre, efficace et parfait pour ceux qui préfèrent une approche structurée et sans fioritures.

Bear, quant à lui, adopte une approche plus flexible avec un système basé sur les hashtags. Vous pouvez étiqueter les notes avec plusieurs catégories, créer des étiquettes imbriquées pour une meilleure organisation et récupérer rapidement les notes, sans les contraintes des dossiers traditionnels.

🏅 Gagnant : Bear pour sa polyvalence en matière d'organisation. Si vous êtes un utilisateur expérimenté qui gère un grand nombre de notes et qui a besoin d'une catégorisation avancée, vous apprécierez Bear.

Fonctionnalité n° 2 : synchroniser et accéder aux notes

Apple Notes est difficile à battre si vous êtes pleinement investi dans l'écosystème Apple. Il se synchronise sans effort sur iPhone, iPad et Mac via iCloud, ce qui rend vos notes instantanément accessibles. La synchronisation est rapide, fiable et entièrement gratuite, ce qui en fait une partie intégrante de votre flux de travail.

D'un autre côté, Bear offre également la possibilité de synchroniser ses notes sur plusieurs appareils, mais cette fonctionnalité est réservée aux abonnés PRO. Si la synchronisation est fluide et fiable, le paywall pourrait être rédhibitoire. Si la synchronisation automatique et gratuite est une priorité, Apple Notes prend l'avantage.

🏅 Gagnant : Apple Notes, pour offrir la possibilité de synchroniser gratuitement.

Fonctionnalité n° 3 : Personnalisation et esthétique

Bear est un rêve pour les passionnés de design. Avec ses thèmes élégants, sa typographie raffinée et son interface épurée, la prise de notes devient un plaisir créatif. L'assistance Markdown vous donne un contrôle achevé sur la mise en forme, tandis que l'aperçu en direct garantit que vos notes sont parfaites au fur et à mesure que vous écrivez.

Apple Notes, en revanche, privilégie la fonction au détriment du formulaire. Son design épuré et simple est facile à utiliser, mais il manque de la personnalisation qu'offre Bear. Si vous préférez une expérience de prise de notes qui vous ressemble, Bear prend les devants.

🏅 Gagnant : Bear, pour l'accent mis sur l'esthétique et la personnalisation.

En fin de compte, l'application qui vous convient dépend de vos besoins, que vous privilégiez le contrôle créatif ou la fluidité des fonctionnalités. Quel que soit votre choix, les deux applications offrent des outils puissants pour organiser vos idées et y accéder facilement.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes éparpillées dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié de capture et de suivi des décisions, les informations essentielles sur l'entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires de tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Bear vs. Apple Notes sur Reddit

Nous avons exploré les fils Reddit pour voir ce que les utilisateurs pensent de Bear vs. Apple Notes, et il est clair que les deux applications ont de nombreux abonnés. Le choix se résume souvent à des préférences personnelles et aux besoins en matière de flux de travail.

Un utilisateur de Reddit fait l'éloge de Bear en déclarant :

Je pense que Bear recherche mieux les notes manuscrites scannées qu'Apple Notes. J'utilise des cahiers physiques et je scanne parfois mes notes, et la fonction de recherche de Bear est vraiment utile pour cela. Bear dispose d'excellentes fonctionnalités de recherche en général.

Je pense que Bear recherche mieux les notes manuscrites scannées qu'Apple Notes. J'utilise des cahiers physiques et je scanne parfois mes notes, et la fonction de recherche de Bear est vraiment utile pour cela. Bear dispose d'excellentes fonctionnalités de recherche en général.

D'un autre côté, Apple Notes a des fans dévoués.

Un Redditor déclare :

Je suis passé à Apple Notes, principalement parce que : Free Partage de notes avec des membres de la famille moins férus de technologie qui sont des utilisateurs Apple Recherchable depuis la fonction de recherche de l'iPhone/Mac/iPad Assez bon Une fois qu'Apple sera à fond dans l'IA, il semble que les choses liées à l'IA seront mises en œuvre beaucoup plus rapidement sur Apple Notes.

Je suis passé à Apple Notes, principalement parce que : Free Note partagée avec des membres de la famille moins férus de technologie qui sont des utilisateurs Apple Recherchable à partir de la fonction de recherche iPhone/mac/iPad Assez bon Une fois qu'Apple sera à fond dans l'IA, il semble que les éléments d'IA seraient mis en œuvre beaucoup plus rapidement sur Apple Notes.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Bear vs. Apple Notes

Vous explorez des alternatives à Apple Notes ou Bear, mais vous n'avez pas trouvé ce qui vous convient parfaitement ?

Découvrez ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail. Bien qu'elle soit surtout connue pour être un outil puissant de productivité, elle excelle également en tant qu'application de prise de notes riche en fonctionnalités, combinant le meilleur de Bear et d'Apple Notes tout en offrant encore plus.

Que vous cherchiez à trouver des idées, à gérer des tâches ou à organiser vos pensées, ClickUp rationalise tout cela en un seul endroit. C'est plus qu'un simple outil de prise de notes, c'est un environnement de travail achevé conçu pour faire passer votre productivité au niveau supérieur.

Rappel amical : Si vous vous êtes déjà demandé où étaient passées toutes vos notes et que vous n'aviez pas de base de données de notes à portée de main, ClickUp va changer cela. Avec ClickUp, les notes sont regroupées au même endroit !

One Up n° 1 de ClickUp : des documents qui vont au-delà des notes

Collaborez avec vos coéquipiers et transformez vos notes en forfaits exploitables avec ClickUp Docs

ClickUp Docs ne sert pas seulement à noter des idées, il les transforme en forfaits exploitables. Avec une imbrication illimitée, la possibilité de mettre en forme et l'intégration directe des tâches, il est parfait pour tout, des mémos rapides aux plans complets de gestion de projet.

Contrairement à Bear ou Apple Notes, ClickUp Docs offre une collaboration en temps réel, permettant aux équipes de modifier et de partager facilement des notes. Vous pouvez intégrer des liens, des vidéos ou même des tâches directement dans vos documents, ce qui en fait un environnement de travail dynamique qui va au-delà de la simple prise de notes.

Les documents sont si bien faits que je ne veux plus jamais utiliser Word pour rédiger des plans ou prendre des notes

Les documents sont si bien faits que je ne veux plus jamais utiliser Word pour rédiger des plans ou prendre des notes

One Up n° 2 de ClickUp : un assistant personnel IA à votre service

Pourquoi prendre des notes manuellement alors que l'IA peut le faire pour vous?

ClickUp Brain révolutionne la prise de notes en résumant, en faisant du brainstorming et en accélérant votre flux de travail grâce à des modèles de prise de notes basés sur l'IA.

Résumez votre texte en idées significatives grâce à la fonctionnalité ClickUp Brain

Que vous souhaitiez capturer les points forts d'une réunion ou rédiger des documents détaillés, ClickUp Brain permet de tout garder de manière claire, concise et structurée, ce que ni Bear ni Apple Notes ne proposent.

One Up n° 3 de ClickUp : bloc-notes intégré pour des idées rapides

Prenez des notes rapidement lors de vos déplacements avec le bloc-notes ClickUp et transformez vos idées en tâches.

Pour ces « moments d'inspiration » soudains, ClickUp Bloc-notes change la donne. Intégré de manière transparente à la plateforme, il vous permet de prendre des notes, des rappels ou des tâches sans perturber votre flux de travail.

Contrairement aux applications traditionnelles de prise de notes, le bloc-notes ClickUp convertit instantanément les idées en tâches, ce qui en fait un outil puissant pour la productivité.

One Up n° 4 de ClickUp : un preneur de notes IA qui change la donne

Débloquez le véritable potentiel de vos réunions. Le preneur de notes IA de ClickUp fournit 10 fois plus d'informations exploitables à partir de vos notes

Facilitez les réunions avec le preneur de notes ClickUp AI

Et soyons honnêtes, parfois les réunions sont floues. IA Notetaker y remédie :

Enregistre chaque décision, pour que vous puissiez dire aux personnes qui n'étaient pas là (ou qui étaient là mais rêvassaient) exactement ce qu'elles ont manqué

Transforme ces vagues déclarations du type « nous y reviendrons » en tâches réelles, et les attribue aux personnes concernées

Il relie tous les éléments, pour que vous n'ayez pas à revivre toute la réunion chaque fois que vous avez besoin de trouver un petit détail. En gros, il empêche le jour de la marmotte induit par les réunions

Des fonctionnalités bonus qui font de ClickUp une application incontournable

Les cartes mentales de ClickUp vont au-delà de la simple prise de notes.

Visualisez et organisez vos idées grâce à la fonctionnalité de carte mentale de ClickUp.

Avec les modèles de prise de notes de cartes mentales, vous pouvez structurer visuellement les idées, ce qui est idéal pour les sessions de brainstorming ou pour mapper des projets complexes.

Enfin, grâce aux outils de gestion des connaissances, vous pouvez centraliser les informations importantes, tandis que les fonctionnalités de tâches et de collaboration de ClickUp garantissent que vos notes sont plus que du texte statique : elles deviennent des étapes exploitables par toute votre équipe.

💡Conseil de pro : Tirez parti des modèles de cartes mentales de ClickUp pour démarrer la planification de votre projet. Ces modèles personnalisables peuvent vous aider à structurer efficacement des idées complexes, transformant ainsi de manière transparente les sessions de brainstorming en tâches réalisables.

Que vous travailliez seul ou en équipe, ClickUp transforme la prise de notes en un flux de travail dynamique et organisé, le tout dans un environnement de travail intuitif.

Rendez votre travail digne d'une note avec ClickUp

La prise de notes a beaucoup évolué. La vôtre ne devrait-elle pas évoluer aussi ? Bien que ces applications fassent le travail, elles ont leurs limites. Alors, quelles sont les meilleures alternatives ou substituts aux applications Bear pour Apple Notes ?

Pas de surprise ici, c'est ClickUp.

Plus qu'une simple application de prise de notes, ClickUp est un outil de productivité achevé.

Que vous notiez des idées, résumiez avec l'IA ou transformiez des notes en forfaits exploitables, il est conçu pour l'assistance à chaque étape de votre flux de travail. Vous bénéficiez de tous les avantages des preneurs de notes traditionnels, sans les inconvénients, et bien plus encore.

Prêt à prendre des notes plus intelligentes ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui — c'est gratuit !