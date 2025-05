Comment créer un arbre de décision dans Excel pour la planification de projets

Saviez-vous que plus de 25 % des organisations prennent toutes leurs décisions stratégiques en se basant uniquement sur des données ? Et près de la moitié d'entre elles s'appuient sur des données pour la plupart de leurs décisions, selon le sondage Voice of the Enterprise de S&P Global.

Sans surprise, prendre la bonne décision implique souvent de fouiller dans des montagnes de données brutes.

Pas étonnant que la surcharge de données soit réelle. Regarder des nombres et des feuilles de calcul sans fin peut être accablant. C'est là que les visuels viennent à la rescousse. Les cartes conceptuelles, les diagrammes, les graphiques et les tableaux d'idées facilitent la compréhension de données complexes.

Et puis il y a le plus structuré de tous : l'arbre de décision, la technique de prise de décision par excellence. Contrairement aux autres visuels qui se contentent d'afficher des informations, les arbres de décision vous guident pas à pas à travers toutes les issues possibles. Ils vous aident à comparer les options, à prévoir les risques et à faire des choix plus intelligents.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment créer un arbre de décision dans Excel afin que vous puissiez transformer vos données en informations exploitables.

En prime, nous vous présenterons également ClickUp, l'outil parfait pour créer des arbres de décision qui clarifient vos processus de réflexion et simplifient la planification, ainsi que des modèles gratuits pour vous aider à démarrer !

Comment créer un arbre de décision dans Excel

Un arbre de décision permet de décomposer le processus décisionnel en nœuds, chacun représentant une étape du chemin de décision :

Nœud racine : le point de départ du processus de prise de décision, généralement le problème ou la question à résoudre

Nœuds de décision : ce sont les options ou choix qui partent du nœud racine, chacun menant à un chemin différent

Nœuds aléatoires : toutes les décisions n'ont pas un résultat certain. Ces nœuds représentent des incertitudes ou des risques le long du chemin

Nœuds de résultat : les résultats potentiels de chaque décision, vous guidant vers la meilleure solution possible

Excel n'est pas un logiciel d'organigrammes, mais vous pouvez construire votre arbre de décision dans Excel de deux manières : manuellement en utilisant la bibliothèque de formes ou en utilisant la fonctionnalité SmartArt Graphics.

👀 Le saviez-vous ? Les arbres de décision en apprentissage automatique (AA) sont utilisés pour structurer les algorithmes.

C'est parti.

1. Saisir des données dans la feuille de calcul

Commencez par ouvrir une nouvelle feuille de calcul Excel et saisissez les données de votre arbre de décision.

Cela inclut les nœuds ou branches, représentant les différents choix ou décisions que vous rencontrerez tout au long du processus.

2. Créer des boîtes de dialogue ou des champs de texte pour afficher des informations

Pour ajouter l'action ou la question principale, cliquez sur l'onglet Insérer, choisissez Champ de texte dans la section Texte, puis dessinez le champ dans la feuille de calcul. Ensuite, tapez l'action ou la question que vous souhaitez afficher dans le champ de texte.

3. Ajoutez des résultats possibles avec des formes et des lignes

Pour représenter les résultats possibles, allez dans l'onglet Insertion, sélectionnez Formes, puis Ligne droite. Tracez une ligne reliant votre décision ou votre question à un résultat. Ajoutez des Box ou des Ovales dans la bibliothèque de formes pour représenter chaque résultat, et continuez à utiliser des lignes et des formes pour illustrer d'autres résultats si nécessaire.

4. Créer un arbre de décision à l'aide des graphiques SmartArt dans Excel

Vous pouvez également créer un arbre de décision dans Excel à l'aide des graphiques SmartArt.

Commencez par cliquer sur l'onglet Insertion et sélectionnez Graphiques SmartArt dans la section Illustrations

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, accédez à l'onglet Hiérarchie , sélectionnez l'option Hiérarchie horizontale , puis cliquez sur le bouton OK

Cela insérera le graphique SmartArt Hiérarchie horizontale dans votre feuille Excel

Pour personnaliser l'arbre de décision, il suffit de cliquer sur le texte de l'espace réservé à l'intérieur des cases de décision et de le remplacer par votre contenu

Vous pouvez également utiliser la petite boîte d'édition à côté du graphique pour apporter d'autres modifications

💡Conseil de pro : pour améliorer la lisibilité et l'esthétique générale de votre arbre décisionnel, mettez en forme tous les nœuds et connecteurs de manière cohérente (en utilisant par exemple des couleurs, des polices de caractères et des styles de ligne uniformes).

👀 Le saviez-vous ? Des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont développé un réseau neuronal qui émule les processus de prise de décision humains, dans le but d'améliorer la fiabilité des modèles d'apprentissage automatique.

Limites de la création d'un arbre de décision dans Excel

La création d'un arbre de décision dans Excel est un moyen pratique de mapper les choix et de visualiser les résultats, en particulier lors de la prise de décisions complexes.

Voici quelques autres limites auxquelles vous pourriez être confronté lors de la création d'un arbre de décision dans Microsoft Excel.

Pas de ramification automatique : Excel ne propose pas de ramification automatique de l'arbre de décision en fonction des entrées, ce qui signifie que vous devez créer manuellement chaque branche et chaque point de décision, ce qui augmente le risque d'erreurs ❌

Mauvaise évolutivité pour les arbres de grande taille : la structure en grille d'Excel devient encombrante à mesure que les arbres décisionnels s'agrandissent. La navigation et la modification en cours d'arbres de grande taille peuvent être frustrantes et ralentir les performances de votre classeur ❌

Attrait visuel limité : Les outils de mise en forme d'Excel sont relativement basiques, ce qui rend difficile la création de diagrammes d'arbres de décision visuellement attrayants. Pour les équipes qui ont besoin de visuels très soignés, Excel peut sembler limité ❌

Options de personnalisation limitées : Bien qu'Excel fournisse des formes et des connecteurs de base, il ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que la fonction glisser-déposer ou de modèles d'arbres de décision prédéfinis, ce qui rend la création d'arbres complexes fastidieuse ❌

Un utilisateur de Quora déclare ,

Bien qu'Excel puisse être un outil utile pour estimer des projets logiciels, ses fonctionnalités limitées, sa propension aux erreurs et les difficultés de collaboration peuvent limiter son efficacité pour les projets complexes et de grande envergure. Dans ces cas, des outils spécialisés de gestion de projet et d'estimation peuvent être plus appropriés.

Bien qu'Excel puisse être un outil utile pour estimer des projets logiciels, ses fonctionnalités limitées, sa propension aux erreurs et les difficultés de collaboration peuvent limiter son efficacité pour les projets complexes et de grande envergure. Dans ces cas, des outils spécialisés de gestion de projet et d'estimation peuvent être plus appropriés.

📖 À lire également : Comment créer un tableau de bord dans Excel ? (étapes et modèles)

Créer un arbre de décision avec ClickUp

Excel est un outil précieux pour créer des arbres de décision de base, mais ses limites, telles que le manque de collaboration, les visuels encombrés et la difficulté à gérer des structures complexes, justifient de se pencher sur les alternatives à Excel.

Si vous souhaitez une planification de projet plus efficace, vous avez besoin d'une solution innovante et tout-en-un. ClickUp est « l'application tout-en-un pour le travail » qui combine la collaboration visuelle, la gestion des connaissances et la communication d'équipe en un seul endroit.

ClickUp propose deux outils très utiles, les cartes mentales et les tableaux blancs, pour vous aider à créer des arbres de décision.

Comment créer un arbre de décision avec ClickUp Cartes mentales ?

Vous pouvez utiliser les cartes mentales de ClickUp pour créer un arbre de décision afin de décomposer chaque choix et de connecter les tâches sans effort. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre processus de prise de décision, vous pouvez convertir les idées en tâches, attribuer des priorités et suivre la progression en temps réel.

Générez votre propre arbre de décision avec ClickUp Cartes mentales

Voici un guide étape par étape sur la façon de créer votre arbre de décision dans ClickUp Cartes mentales :

1. Cliquez sur l'icône + dans la barre des vues pour ouvrir le modal Afficher

2. Sélectionnez Carte mentale parmi les options d'affichage disponibles et donnez un nom descriptif à votre carte mentale

Sélectionnez Cartes mentales dans les options d'affichage

3. Utilisez la fonctionnalité Ajouter un nœud pour créer le nœud central et le libeller avec votre décision ou votre énoncé de problème

Cliquez sur Ajouter un nœud sur le canevas pour commencer par le nœud central

4. Créez deux branches (ou plus si vous le souhaitez) pour les résultats potentiels ou les sous-décisions à l'aide de la fonctionnalité Ajouter un nœud

Cliquez sur Ajouter un nœud pour créer des nœuds supplémentaires qui se ramifient à partir du nœud central

5. Libellez clairement chaque nœud de résultat avec le résultat potentiel ou l'étape suivante. Continuez à créer des branches pour chaque résultat, en créant une structure arborescente qui visualise tous les chemins possibles

6. Partagez l'affichage avec votre équipe et collaborez avec elle pour réfléchir ensemble aux décisions à prendre

💡Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité de réorganisation de la disposition pour réorganiser rapidement votre carte mentale, en préservant la hiérarchie de la carte et en améliorant la lisibilité.

Sélectionnez les personnes ou l'espace avec lesquels vous souhaitez partager l'affichage

Connectez la carte mentale aux fonctionnalités de gestion des tâches pour vous assurer que les décisions se traduisent par des tâches réalisables. Vous pouvez ajouter une tâche à chaque nœud en cliquant sur Créer une tâche sur le nœud correspondant

Affecter des tâches à des nœuds spécifiques de votre arbre de décision

🧠 Fait amusant : Une étude de l'université Cornell révèle que les chatbots d'IA affichent des schémas de prise de décision qui ne sont ni purement humains ni entièrement rationnels, ce qui indique un mélange unique de logique computationnelle.

📖 À lire également : Modèles de prise de décision gratuits dans Excel, documents et ClickUp

À faire un arbre de décision avec les Tableaux blancs ClickUp ?

Tableau blanc de ClickUp est une autre excellente option pour créer des arbres de décision et visualiser votre processus de prise de décision. Il vous permet de mapper vos options, de lier des tâches et de voir les résultats potentiels dans un environnement de travail dynamique.

Des arbres de décision aux flux d'expérience utilisateur, ClickUp Tableau blanc peut tout faire

Voici comment créer un arbre de décision dans ClickUp à l'aide de Tableaux blancs.

Accédez à votre environnement de travail ClickUp, cliquez sur le bouton Nouveau dans le coin supérieur droit

Sélectionnez Nouveau pour créer un nouvel élément dans ClickUp

Sélectionnez l'onglet Tableau blanc dans le menu déroulant. Nommez votre Tableau blanc, choisissez son emplacement et décidez s'il doit être privé ou épinglé pour un accès rapide

Sélectionnez Tableau blanc dans l'écran contextuel pour créer un nouveau Tableau blanc

Créez l'icône Formes et choisissez une forme pour créer la décision principale ou l'énoncé du problème

Sélectionnez Formes et choisissez une forme dans la barre des tâches pour créer le nœud principal

Utilisez l'outil ligne ou flèche pour dessiner des branches à partir du nœud racine. Libellez chaque branche avec différentes options ou chemins de décision, en décrivant les choix possibles

Sélectionnez Flèche dans la barre des tâches pour créer des connecteurs

Utilisez l'outil de forme pour ajouter des nœuds (feuilles) à la fin de chaque branche, représentant les résultats attendus ou les prochaines étapes pour chaque décision

Utilisez les formes de la barre des tâches pour ajouter les étapes et les résultats suivants

Ajoutez des champs de texte à chaque branche pour indiquer les probabilités estimées de réussite de chaque décision, ce qui permet de quantifier la probabilité de chaque résultat

Cliquez sur les champs de texte dans la barre des tâches pour ajouter des informations sur les résultats possibles

Joignez des notes ou des champs de texte à chaque branche pour inclure les risques et les coûts associés à chaque option de décision, fournissant ainsi un contexte plus éclairé pour vos choix

Utilisez les notes de la barre des tâches pour ajouter des informations

Partagez le Tableau blanc avec votre équipe pour une collaboration en temps réel. Recueillez des commentaires, effectuez des mises à jour et assurez-vous que l'arbre de décision reste pertinent et reflète les contributions de toutes les parties prenantes

Partagez le Tableau blanc avec vos coéquipiers pour collaborer

Vous voulez un moyen plus simple de le faire ? Utilisez un modèle gratuit de tableau blanc pour accélérer la prise de décision et lancer des sessions de brainstorming.

📮 ClickUp Insight : Le changement de contexte nuit silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail sont dues à la gestion des plateformes, des e-mails et des réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et la discussion) sur une plateforme unique et rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de Discussions, Documents, Tableaux blancs, et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

Modèle d'arbre décisionnel ClickUp

Le modèle d'arbre décisionnel de ClickUp vous donne la structure nécessaire pour explorer toutes les possibilités et prendre de meilleures décisions.

Obtenir un modèle gratuit Créez des arbres de décision détaillés et visuellement intuitifs à l'aide du modèle d'arbre de décision ClickUp

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Suivez rapidement la progression de la décision grâce à un code couleur, qui vous aide à identifier les obstacles et à maintenir le processus sur la bonne voie

Personnalisez les flux de travail avec des statuts de tâche personnalisés et des vues telles que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier pour répondre aux préférences de votre équipe

Organisez et catégorisez vos décisions à l'aide de champs personnalisés pour une visualisation et une analyse plus claires des scénarios complexes

Liez les tâches aux décisions et paramétrez les automatisations ClickUp pour les actions basées sur des conditions, réduisant ainsi le travail manuel et améliorant l'efficacité

Voici ce que Jayson Ermac, responsable des processus chez AI Bees, dit de l'utilisation de ClickUp.

ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif et il s'est amélioré, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc.

ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif et il s'est amélioré, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc.

À lire également : Meilleurs logiciels de Tableau blanc numérique

ClickUp est une alternative plus intelligente pour un diagramme d'arbre de décision

Pourquoi se battre avec les limites d'un classeur Excel alors que ClickUp offre un moyen plus rapide et plus flexible de créer des arbres de décision dans différents formats ?

Avec les cartes mentales et les tableaux blancs de ClickUp, vous pouvez transformer des choix complexes en forfaits clairs et exploitables.

ClickUp va au-delà des simples visuels : vos arbres de décision s'intègrent de manière transparente dans vos flux de travail, ce qui facilite l'attribution des tâches, le suivi de la progression et la collaboration en temps réel.

Prêt à améliorer votre prise de décision ?

