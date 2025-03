Les 17 meilleurs outils de gestion du pipeline des équipes commerciales en 2025

Les meilleurs vendeurs réussissent en comprenant les émotions de leurs clients et en leur offrant quelque chose à laquelle ils ne peuvent résister. Ils y parviennent en établissant des relations solides et en sachant vraiment ce que le client veut. Maintenant, imaginez faire ce niveau de recherche granulaire pour l'ensemble de votre pipeline de vente. Cela vous semble impossible ? C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de pipeline. Ces puissants outils permettent aux équipes commerciales de suivre les transactions, de faire des prévisions de revenus, d'automatiser les tâches et d'obtenir des informations précieuses sur leurs performances commerciales.

Dans ce blog, nous allons explorer les 17 meilleurs outils de gestion du pipeline de vente que nous avons sélectionnés après des recherches et des tests. ## ⏰ Résumé en 60 secondes *ClickUp : Idéal pour la gestion de projet de vente et les relations avec les clients

Pipedrive : le meilleur pour visualiser les pipelines de vente *Keap : le meilleur pour l'automatisation tout-en-un des ventes et du marketing *Freshsales : le meilleur pour le CRM des ventes et les informations basées sur l'IA *Salesforce CRM : le meilleur pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes *HubSpot : le meilleur pour l'alignement des ventes entrantes et du marketing *Insightly : le meilleur pour la gestion de projet et l'intégration CRM

Le choix du bon logiciel de gestion du pipeline de ventes peut faire ou défaire votre stratégie commerciale. Avec autant d'options disponibles, il est essentiel de savoir quelles fonctionnalités répondront le mieux aux besoins uniques de votre équipe et à votre processus de vente. Voici quelques aspects clés à prendre en compte : *Options de personnalisation : assurez-vous que l'outil de pipeline de ventes est personnalisable en fonction de vos besoins. Il doit vous permettre d'adapter les étapes du pipeline, les flux de travail et les outils d'automatisation des ventes. Gagnez du temps et améliorez votre efficacité en gérant les tâches répétitives telles que les e-mails de suivi, la notation des prospects, la saisie des données et d'autres activités de vente *Capacités d'intégration : Assurez-vous que l'outil s'intègre parfaitement à votre flux de travail CRM existant. Cela inclut les outils de gestion de la relation client, les outils d'automatisation du marketing et les plateformes de communication pour qu'ils correspondent à votre processus de vente spécifique. Facilité d'utilisation: privilégiez les plateformes dotées d'une interface intuitive et d'une courbe d'apprentissage minimale afin que vos commerciaux puissent être immédiatement opérationnels. Fonctionnalités d'automatisation: facilite la gestion de vos projets et relations commerciales ! Il permet à votre équipe commerciale de gérer plusieurs comptes et de suivre de près les transactions, en gérant toutes les interactions avec les clients et les données commerciales dans un seul outil. Il permet de tout garder sur la bonne voie, de la prospection à la conclusion des transactions, en renforçant les relations et en stimulant la productivité à chaque étape. Ce qui rend ClickUp très efficace, c'est sa vaste bibliothèque de modèles adaptés à chaque activité de l'entonnoir de vente. Par exemple, le Modèle de forfait commercial ClickUp pour créer un forfait axé sur les résultats avec des objectifs SMART, des stratégies plus rapides et des informations organisées en un seul endroit facilement accessible. Une autre option est le modèle CRM ClickUp. Le modèle de pipeline de vente ClickUp fournit un cadre prêt à l'emploi pour gérer et optimiser chaque étape du pipeline. Ce modèle simplifie les processus de vente, permettant à vos équipes commerciales de se concentrer sur l'essentiel: conclure des affaires et établir des relations durables avec les clients. Barnie Pretorius, administrateur de domaine chez Jasper Consulting, a déclaré à propos de ClickUp: > Je pense que cette solution est utile dans toutes les situations où des données doivent être triées et surveillées, des représentants commerciaux aux équipes de direction, tous peuvent tirer profit de l'utilisation de ClickUp. Surveillez les performances individuelles et celles de l'équipe en temps réel. Faites des choix basés sur les données pour optimiser votre pipeline. Obtenez des informations sur les domaines dans lesquels les efforts de l'équipe commerciale sont les plus efficaces. 2. Pipedrive (Idéal pour visualiser les pipelines de vente) Pipedrive est un outil de CRM convivial qui aide les équipes commerciales à gérer facilement les pipelines. 💡Conseil de pro: vous voulez prendre le contrôle de votre processus de vente? Essayez le modèle de suivi des ventes de ClickUp. dit : > Zapier s'améliore constamment et ajoute de nouvelles fonctionnalités. Comparé à Make, Afterpieces et Microsoft Flow, Zapier est généralement plus facile à configurer et offre davantage d'intégrations. C'est l'un des meilleurs services d'automatisation disponibles. ### 15. Zendesk Sell (Idéal pour le service client et l'intégration de l'équipe commerciale) via Zendesk Sell est un outil de vente puissant qui aide les équipes à stimuler leur productivité, à gérer les prospects et à affiner leurs processus. Grâce au suivi des prospects, à la gestion du pipeline et aux analyses en temps réel, il s'agit de travailler plus intelligemment, pas plus dur ! Ce logiciel de pipeline de vente s'associe parfaitement aux outils de service client de Zendesk, vous offrant une solution fluide pour les ventes et l'assistance. Il est idéal pour les équipes qui souhaitent réunir les équipes commerciales et de service. pour identifier les fonctionnalités clés dont vous avez besoin pour gérer les transactions et les différentes étapes. Cela vous aidera à affiner vos options. ### 16. Streak (idéal pour l'intégration à Gmail et à l'environnement de travail Google) _via /href/ https://www.streak.com/ Streak /%href/ Streak est un CRM léger directement intégré à Gmail. Il est parfait pour les équipes commerciales qui dépendent principalement de la communication par e-mail. Le logiciel CRM permet aux utilisateurs de suivre les prospects, de gérer les pipelines et d'automatiser les flux de travail des e-mails sans quitter leur boîte de réception.

L'intégration de Gmail et de l'environnement de travail Google en fait la solution idéale pour les petites équipes et les entrepreneurs individuels qui souhaitent automatiser les e-mails et optimiser leur pipeline de ventes. #### Les meilleures fonctionnalités de Streak Gérez les contacts, suivez les transactions et enregistrez les interactions directement dans votre boîte de réception Gmail Suivez les ouvertures et les clics sur les e-mails pour mieux comprendre l'engagement des clients Collaborez avec les membres de votre équipe en partageant les pipelines et en accédant aux informations de contact partagées #### *Limites de Streak

Évolutivité limitée pour les grandes équipes ou les grandes entreprises Comme il est intégré à Gmail, les fonctionnalités de Streak sont limitées par les contraintes de l'interface Gmail #### *Tarification de Streak Pro : 59 $/mois par utilisateur *Pro+ : 89 $/mois par utilisateur *Enterprise : 159 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Streak

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 450 avis) Un utilisateur de G2 /%href/ dit :

excellent outil de CRM pour les indépendants et les petites entreprises. J'adore créer un pipeline pour mes ventes, et il est facile de créer des extraits pour pré-remplir des modèles d'e-mails pour différents types de prospects, et des prospects à différentes étapes. Streak me fait littéralement gagner 2 à 3 heures par semaine et son intégration directe dans Gmail le rend très facile à utiliser. J'aime aussi la possibilité d'exporter mon pipeline pour pouvoir analyser mes performances.

17. Salesflare (Idéal pour un suivi simple et automatisé des ventes) via undefined Le dernier logiciel de gestion du pipeline de vente de la liste est Salesflare. Il s'agit d'un outil simple et automatisé qui suit les activités et vous aide à conclure davantage de contrats. De plus, il rassemble les interactions avec les clients par e-mail, téléphone et calendrier pour une vue à 360 degrés. Le vrai plus ? Ses fonctionnalités basées sur l'IA vous aident à hiérarchiser les prospects, à prévoir les conclusions de contrats et à recommander les meilleures étapes suivantes. #### Les meilleures fonctionnalités de Salesflare

Prioriser les prospects et identifier les opportunités à forte valeur ajoutée grâce à des informations basées sur l'IA Générer des rapports et des tableaux de bord automatisés pour le suivi des performances de l'équipe commerciale #### *Limites de Salesflare Les fonctionnalités d'IA peuvent ne pas être aussi précises ou avancées que celles d'un système CRM de premier plan #### Tarification de Salesflare Growth : 29 $/mois par utilisateur *Pro : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Salesflare G2 : 4,8/5 (plus de 250 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis) Mentions spéciales Zoho CRM : Réunit le marketing, les ventes et la réussite des clients sur une seule plateforme dynamique

: 99 $/mois par utilisateur #### Monday.com : Permet aux entreprises de toutes tailles de créer des pipelines de vente sans avoir besoin d'un développeur *Lusha : Renforce l'équipe commerciale grâce à des outils d'enrichissement des leads, de veille commerciale et de génération de leads *Nutshell : Visualise le pipeline de vente pour suivre les transactions et les faire passer d'une étape à l'autre afin de faciliter leur suivi ## Maîtrisez votre pipeline de vente avec ClickUp

Nous avons passé en revue 17 outils de gestion de pipeline de vente, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. En tenant compte de vos besoins et de votre budget, choisissez celui qui correspond à vos besoins et regardez votre pipeline (et vos ventes) s'envoler ! Cependant, notez que ClickUp est une plateforme tout-en-un qui combine tout ce dont vous avez besoin dans un logiciel de pipeline de vente avec des fonctionnalités supplémentaires de productivité. Avec ce logiciel CRM, vous pouvez automatiser les tâches, gérer les prospects, paramétrer les flux de travail et obtenir tout ce dont vous avez besoin dans un seul et même environnement de travail. Prêt à transformer votre pipeline de vente ? /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui /%href/ et prenez le contrôle de vos efforts commerciaux.