Les 17 meilleurs outils de gestion du pipeline commercial en 2025

Les meilleurs commerciaux réussissent en comprenant les émotions des clients et en leur proposant quelque chose auquel ils ne peuvent pas résister. Pour ce faire, ils établissent des relations solides et cherchent à vraiment comprendre ce que veut le client.

Imaginez maintenant que vous effectuiez cette recherche minutieuse pour l'ensemble de votre pipeline commercial. Cela vous semble difficile ? C'est là qu'interviennent les logiciels de gestion du pipeline.

Ces outils puissants permettent aux équipes commerciales de suivre les transactions, de prévoir les revenus, d'automatiser les tâches et d'obtenir des informations précieuses sur leurs performances commerciales.

Dans cet article, nous vous présentons les 17 meilleurs outils de gestion du pipeline commercial que nous avons sélectionnés après des recherches et des tests.

Le choix du bon logiciel de gestion du pipeline commercial peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre stratégie commerciale. Avec autant d'options disponibles, il est essentiel de savoir quelles fonctionnalités répondront le mieux aux besoins spécifiques de votre équipe et à votre processus commercial.

Voici quelques aspects clés à prendre en considération :

Options de personnalisation : Assurez-vous que l'outil de pipeline commercial est personnalisable en fonction de vos besoins. Il doit vous permettre d'adapter les étapes du pipeline, les flux de travail et les indicateurs du pipeline commercial à votre processus commercial spécifique

Facilité d'utilisation : privilégiez les plateformes dotées d'une interface intuitive et d'une courbe d'apprentissage minimale afin que vos commerciaux puissent être immédiatement opérationnels

Fonctionnalités d'automatisation : les outils d'automatisation des ventes permettent de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité en prenant en charge les tâches répétitives telles que les e-mails de suivi, la notation des prospects, la saisie de données et d'autres activités commerciales

Capacités d'intégration : Assurez-vous que l'outil s'intègre parfaitement à votre flux de travail CRM existant. Cela inclut les outils de gestion de la relation client, les outils d'automatisation du marketing et les plateformes de communication

Rapports et analyses : Choisissez un outil doté d'une intelligence commerciale puissante pour suivre les indicateurs clés, identifier les goulots d'étranglement, prévoir les revenus et évaluer les performances de votre équipe commerciale

Service client : Recherchez des outils de gestion du pipeline commercial bénéficiant d'avis positifs et de fonctionnalités d'assistance efficaces pour résoudre rapidement les problèmes et répondre aux questions

Une gestion efficace de votre pipeline commercial est la clé pour conclure davantage de contrats. Les bons outils peuvent vous aider à suivre la progression, à identifier les goulots d'étranglement et à garantir le bon déroulement de toutes les opérations.

Nous avons sélectionné les 17 meilleurs outils de gestion du pipeline commercial pour optimiser votre pipeline commercial et améliorer la productivité de vos équipes commerciales.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets commerciaux et les relations clients)

ClickUp est une plateforme puissante pour la gestion de projets et la productivité qui peut changer la donne dans la gestion de l'ensemble de votre cycle commercial.

Elle centralise les activités commerciales, vous permettant de gérer les prospects, de créer des flux de travail, d'obtenir des informations et de prévoir les revenus, le tout dans un seul outil.

Regroupez tout, du suivi des prospects à l'intégration des clients et à la collaboration sur les transactions, en un seul endroit avec ClickUp

ClickUp pour les équipes commerciales simplifie la gestion de vos projets commerciaux. Il vous aide à visualiser votre pipeline et à suivre l'activité des comptes en temps réel, afin que vous soyez toujours informé. De plus, grâce à des flux de travail personnalisés, vous pouvez tout gérer, des prospects aux ventes fermées, tout en entretenant de solides relations avec vos clients.

Gérez l'ensemble de votre entonnoir de vente, vos processus et vos équipes à l'aide de la plateforme ClickUp Sales

Imaginez que vous jonglez simultanément avec plusieurs transactions et interactions avec des clients : c'est chaotique, n'est-ce pas ? C'est là que ClickUp CRM entre en jeu, en facilitant la gestion de vos projets commerciaux et de vos relations !

Elle permet à votre équipe commerciale de gérer plusieurs comptes et de suivre de près les transactions, en gérant toutes les interactions avec les clients et les données commerciales dans un seul outil. Elle permet de tout garder sur la bonne voie, de la prospection à la conclusion des transactions, en renforçant les relations et en stimulant la productivité à chaque étape.

Ce qui rend ClickUp très efficace, c'est sa vaste bibliothèque de modèles adaptés à chaque activité du tunnel de vente. Par exemple, le modèle de pipeline commercial ClickUp fournit un cadre prêt à l'emploi pour gérer et optimiser chaque étape du pipeline.

Ce modèle simplifie les processus commerciaux, permettant ainsi à vos équipes commerciales de se concentrer sur l'essentiel : conclure des contrats et établir des relations durables avec les clients. En outre, pensez au modèle de plan commercial de ClickUp pour créer un plan axé sur les résultats avec des objectifs SMART, des stratégies plus rapides et des informations organisées dans un seul endroit facilement accessible.

Une autre option est le modèle CRM ClickUp, qui aide à gérer l'ensemble du cycle client. Il vous permet d'optimiser les relations avec vos clients en assurant le suivi des prospects, en organisant les contacts dans une seule base de données et en hiérarchisant les tâches en fonction de l'étape du cycle commercial.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez les flux de travail et les tableaux de bord CRM afin de les adapter à votre processus commercial unique

Attribuez des tâches, gérez les dépendances et suivez facilement la progression de vos activités commerciales à l'aide de ClickUp Tasks pour gérer l'ensemble de vos performances commerciales

Obtenez des informations précieuses sur les performances commerciales grâce à ClickUp Portfolio , qui fournit des détails granulaires sur chaque client et chaque transaction dans votre pipeline commercial

Intégrez ClickUp à d'autres applications et plateformes telles que des logiciels CRM, des logiciels de pipeline ou des outils de visioconférence de premier plan tels que Google Meet et Slack afin d'améliorer la productivité de votre équipe commerciale

Automatisez les tâches répétitives telles que la saisie manuelle de données et les séquences d'e-mails à l'aide des automatisations ClickUp pour gagner du temps et gagner en efficacité

Limites de ClickUp

Les options de personnalisation avancées et les multiples fonctionnalités peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

L'expérience de l'application mobile peut être moins intuitive que celle de la version de bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Barnie Pretorius, administrateur de domaine chez Jasper Consulting, a à dire à propos de ClickUp :

Je pense qu'il est utile dans toutes les situations où des données doivent être triées et surveillées, des commerciaux aux équipes de direction. Je pense que tout le monde peut trouver un avantage à utiliser ClickUp.

Je pense qu'il est utile dans toutes les situations où des données doivent être triées et surveillées, des commerciaux aux équipes de direction. Je pense que tout le monde peut trouver un avantage à utiliser ClickUp.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez prendre le contrôle de votre processus commercial ? Essayez le modèle de suivi des ventes de ClickUp. Suivez les performances individuelles et collectives en temps réel

Prenez des décisions basées sur les données pour optimiser votre pipeline

Découvrez où vos efforts commerciaux sont les plus efficaces

2. Pipedrive (Idéal pour visualiser les pipelines commerciaux)

via Pipedrive

Pipedrive est un outil CRM convivial qui aide les équipes commerciales à gérer leurs pipelines sans effort.

Vous souhaitez conclure davantage de contrats ? Grâce à son interface intuitive par glisser-déposer, vous pouvez rapidement créer un pipeline visuel, suivre la progression, faire passer les contrats à chaque étape et commencer à conclure des contrats.

Au-delà de son aspect visuel attrayant, il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, l'intégration des e-mails et les prévisions de ventes pour assister l'ensemble du cycle commercial. De plus, Pipedrive dispose d'une application mobile qui permet à votre équipe commerciale d'y accéder où qu'elle se trouve.

Meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Visualisez votre pipeline commercial grâce à une interface claire et intuitive de type glisser-déposer

Hiérarchisez les transactions en vous concentrant sur les meilleures opportunités, grâce à des prévisions commerciales précises et à une gestion efficace du pipeline

Automatisez les tâches répétitives telles que la saisie de données et les séquences d'e-mails pour gagner du temps et augmenter la productivité

Limites de Pipedrive

Bien que visuellement attrayante, l'interface manque de personnalisation, ce qui limite son utilisation pour les entonnoirs de vente complexes

L'automatisation des flux de travail par IA est uniquement disponible dans les forfaits Professional, Power ou Enterprise

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 24 $/mois

Avancé : 49 $/mois

Professionnel : 69 $/mois

Power : 79 $/mois

Entreprise : 129 $/mois

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

Le meilleur CRM que j'ai jamais utilisé, je le recommande toujours. La plupart des CRM sont conçus et développés par des techniciens qui ont une bonne compréhension des ventes. Ce que j'aime chez Pipedrive, c'est qu'il a clairement été créé par des commerciaux et développé par des techniciens pour répondre à leurs besoins.

Le meilleur CRM que j'ai jamais utilisé, je le recommande toujours. La plupart des CRM sont conçus et développés par des techniciens qui ont une bonne compréhension des ventes. Ce que j'aime chez Pipedrive, c'est qu'il a clairement été créé par des commerciaux et développé par des techniciens pour répondre à leurs besoins.

💡 Conseil bonus : Choisissez un logiciel de gestion du pipeline commercial qui vous aide à suivre les OKR commerciaux pour des performances optimales.

3. Keap (Meilleur outil tout-en-un pour l'automatisation des ventes et du marketing)

via Keap

Keap (anciennement Infusionsoft) est votre moteur commercial et marketing tout-en-un. Il offre tout ce dont les petites entreprises et les entrepreneurs ont besoin : marketing par e-mail, CRM, automatisation des ventes et création de pages de destination. Pas de frais supplémentaires, juste des résultats !

Une fonctionnalité remarquable est son marketing par e-mail, qui vous permet de créer des campagnes personnalisées directement depuis la plateforme. Keap s'intègre facilement à des outils tels que Zapier, QuickBooks et Mailchimp, ce qui est parfait pour les entreprises qui souhaitent aligner leur marketing et leurs ventes sur une seule plateforme.

Meilleures fonctionnalités de Keap

Automatisez facilement vos campagnes d'e-mail marketing, vos entonnoirs de vente et vos séquences de suivi

Gérez vos contacts, suivez les interactions et segmentez votre audience en fonction de leur comportement et de leur engagement

Créez des pages d'accueil et des formulaires personnalisés pour capturer des prospects et développer votre liste d'e-mails

Planifiez vos rendez-vous et gérez votre calendrier en toute simplicité depuis la plateforme

Limitations de Keap

Bien que ses fonctionnalités soient complètes, certains utilisateurs peuvent trouver l'interface quelque peu encombrée et difficile à naviguer

Le prix peut devenir relativement élevé pour les grandes équipes, car le nombre de contacts et d'utilisateurs augmente

Tarifs Keap

299 $/mois (jusqu'à 2 utilisateurs, 1 500 contacts)

Évaluations et avis Keap

G2 : 4,2/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 1 200 avis)

4. Freshsales (Idéal pour le CRM commercial et les informations basées sur l'IA)

via Freshsales

Freshsales, de Freshworks, est comme votre assistant commercial alimenté par l'IA : il facilite la gestion des prospects, l'engagement client et le suivi des transactions. Il simplifie votre pipeline afin que vous puissiez vous concentrer sur le véritable objectif : conclure des contrats !

Freddy AI, l'assistant IA de Freshsales, aide les commerciaux à évaluer les prospects, à repérer les tendances et à hiérarchiser les tâches pour une meilleure efficacité. De plus, grâce à ses outils intégrés de téléphonie, d'e-mail et de chat, Freshsales vous offre une vue complète de votre pipeline commercial.

Meilleures fonctionnalités de Freshsales

Utilisez des informations basées sur l'IA pour prédire les probabilités de conclusion d'une transaction et identifier les prospects à forte valeur ajoutée

Automatisez les tâches répétitives telles que les séquences d'e-mails, la planification des rendez-vous et la saisie de données grâce aux fonctionnalités d'automatisation des ventes

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les activités commerciales et la progression du pipeline grâce à des tableaux de bord personnalisables

Limites de Freshsales

Les fonctionnalités d'IA sont puissantes, mais leur précision dépend de la qualité et de la quantité des données disponibles

Certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les intégrations complexes, peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage plus raide

Tarifs Freshsales

Croissance : 9 $/mois par utilisateur

Pro : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Freshsales

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

FreshSales offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui le rend idéal pour les petites entreprises ou les sociétés qui souhaitent disposer d'un CRM efficace sans se ruiner. Il s'agit d'un outil très intuitif doté de fonctionnalités (telles que le marketing par e-mail) qui facilitent la gestion de l'entreprise.

FreshSales offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui le rend idéal pour les petites entreprises ou les sociétés qui souhaitent disposer d'un CRM efficace sans se ruiner. Il s'agit d'un outil très intuitif doté de fonctionnalités (telles que le marketing par e-mail) qui facilitent la gestion de l'entreprise.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez automatiser les tâches répétitives de votre équipe commerciale ? Consultez notre guide sur l'utilisation de l'IA dans la vente pour affiner la gestion de votre pipeline commercial

5. Salesforce CRM (Idéal pour les grandes entreprises aux besoins complexes)

via Salesforce

Salesforce est le leader mondial des outils CRM pour la gestion du pipeline commercial. Il offre des fonctionnalités puissantes pour les entreprises de toutes tailles. Cependant, il excelle particulièrement pour les grandes entreprises aux besoins complexes qui souhaitent automatiser leurs processus commerciaux et opérationnels.

Ses puissantes options de personnalisation et d'intégration en font l'outil idéal pour les commerciaux qui cherchent à simplifier leur CRM et leur pipeline commercial sur une seule plateforme. De plus, la plateforme cloud de Salesforce garantit l'accessibilité des données depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend idéale pour les équipes commerciales internationales.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce CRM

Personnalisez la plateforme en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise grâce à un large intervalle de configurations et d'intégrations

Bénéficiez d'une vue à 360 degrés de vos clients grâce à une multitude de points de données et d'informations

Automatisez les processus commerciaux, les campagnes marketing et les interactions avec le service client

Utilisez des fonctionnalités basées sur l'IA telles qu'Einstein AI pour prédire le comportement des clients et améliorer les résultats commerciaux

Limites de Salesforce CRM

La multitude de fonctionnalités peut nécessiter une formation spécialisée pour être pleinement exploitée

La complexité de la plateforme peut être excessive pour les petites entreprises qui ont besoin d'un CRM simple

Tarifs Salesforce CRM

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

Unlimited : 330 $/mois par utilisateur

Einstein 1 Sales : 500 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Salesforce CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 000 avis)

6. HubSpot (Idéal pour l'alignement des ventes et du marketing entrants)

via Hubspot CRM

Hubspot est un autre excellent logiciel de pipeline commercial pour la gestion de bout en bout des projets de marketing et de vente. Cet outil largement utilisé comprend un CRM gratuit connu pour son interface conviviale et ses puissantes fonctionnalités de marketing entrant.

HubSpot aide les équipes commerciales à rester informées des prospects, à automatiser les tâches et à assurer le bon fonctionnement de l'entonnoir de vente. De plus, grâce à ses puissantes analyses, vos commerciaux peuvent obtenir des informations claires sur leur pipeline et leurs performances.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Alignez les efforts des équipes commerciales et marketing grâce à une plateforme unifiée et au partage des données

Engagez vos prospects grâce à des campagnes d'e-mails personnalisées, des flux de travail automatisés et un chat en direct

Utilisez d'innombrables modèles de pipeline commercial pour vous aider à optimiser et automatiser la gestion de votre pipeline commercial

Concluez plus efficacement vos ventes grâce à des outils commerciaux tels que la gestion des contacts, le suivi des transactions et les rapports

Limitations de HubSpot

Le CRM gratuit ne dispose pas d'automatisation des flux de travail, chaque interaction avec le client nécessite donc une entrée manuelle des données

La plupart des fonctionnalités clés sont axées sur le marketing entrant, ce qui peut ne pas convenir aux organisations ayant une stratégie commerciale différente

Tarifs HubSpot

Pour les particuliers et les petites équipes :

Outils gratuits

Sales Hub Starter : 20 $/mois par place

Plateforme client pour débutants : 20 $/mois par place

Sales Hub Professional : 100 $/mois par place

Pour les entreprises et les grandes sociétés :

Sales Hub Professional : 100 $/mois par place

Sales Hub Enterprise : 150 $/mois par place

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

Un excellent outil pour la gestion des prospects et du pipeline. Nous pouvons afficher très clairement l'ensemble du pipeline de clients, ce qui facilite la gestion des engagements clients à l'aide d'e-mails et de séquences automatisés.

Un excellent outil pour la gestion des prospects et du pipeline. Nous pouvons afficher très clairement l'ensemble du pipeline de clients, ce qui facilite la gestion des engagements clients à l'aide d'e-mails et de séquences automatisés.

7. Insightly (Idéal pour la gestion de projet et l'intégration CRM)

via Insightly

Insightly est un CRM de pipeline commercial qui va au-delà de la gestion traditionnelle des contacts. Il intègre de manière transparente les ventes et la gestion de projet, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une coordination étroite entre les équipes commerciales, marketing, techniques et de projet.

Il est économique et très facile à utiliser, c'est pourquoi tant d'entreprises en pleine croissance le choisissent pour booster leurs ventes sans aucun tracas.

Meilleures fonctionnalités d'Insightly

Intégrez les fonctionnalités CRM, de gestion du pipeline commercial et de gestion de projet au sein d'une seule et même plateforme

Suivez les transactions, gérez les projets et collaborez avec les commerciaux en toute transparence

Bénéficiez d'une vue à 360 degrés des interactions avec les clients et de la progression des projets

Limitations d'Insightly

Bien qu'il offre des fonctionnalités de gestion de projet, celles-ci ne sont pas aussi efficaces que celles d'outils tels que ClickUp, Asana ou Jira

Les outils complets de gestion du pipeline commercial peuvent s'avérer coûteux pour les petites équipes

Tarifs Insightly

Plus : 99 $/mois (pour 2 000 prospects)

Professionnel : 499 $/mois (pour 2 000 prospects)

Enterprise : 999 $/mois (pour 2 000 prospects)

Évaluations et avis Insightly

G2 : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 600 avis)

8. ActiveCampaign (Idéal pour le marketing par e-mail et l'automatisation des ventes)

via ActiveCampaign

Vous recherchez des outils de gestion du pipeline commercial pour booster l'automatisation et mieux vous aligner sur le marketing ? Essayez ActiveCampaign, qui intègre des fonctionnalités d'automatisation du marketing et de CRM.

Le plus intéressant ? Ses fonctionnalités de gestion de campagne vous permettent d'envoyer des messages personnalisés et automatisés à vos contacts, ce qui vous fait gagner du temps tout en conservant une touche personnelle. Vous pouvez ainsi gérer votre pipeline commercial pour la génération de prospects, le suivi des transactions, et bien plus encore.

Meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Créez des campagnes d'e-mail marketing sophistiquées grâce à des fonctionnalités avancées de segmentation et d'automatisation

Automatisez les flux de travail commerciaux, notamment la notation des prospects, leur maturation et les séquences de suivi

Obtenez des informations approfondies sur le comportement des clients grâce à des analyses et des rapports détaillés

Limites d'ActiveCampaign

Le prix dépend du nombre de contacts, ce qui rend cette solution coûteuse pour les organisations disposant d'une base de données clients importante

Les fonctionnalités CRM sont fonctionnelles, mais peuvent manquer de la profondeur d'un logiciel CRM dédié

Tarifs ActiveCampaign

Starter : 15 $/mois (pour un maximum de 1 000 contacts)

Plus : 49 $/mois (pour un maximum de 1 000 contacts)

Pro : 79 $/mois (pour un maximum de 1 000 contacts)

Enterprise : 145 $/mois (pour un maximum de 1 000 contacts)

Évaluations et avis sur ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

9. EngageBay (le meilleur outil tout-en-un abordable pour les ventes et le marketing)

via EngageBay

EngageBay est une plateforme de vente et de marketing tout-en-un abordable qui offre un large intervalle d'outils à un prix compétitif. Elle comprend le marketing par e-mail, le CRM, l'automatisation des ventes et des constructeurs de sites web et de pages d'atterrissage.

Cette approche tout-en-un est idéale pour les logiciels de gestion du pipeline, les logiciels de génération de prospects ou les solutions de gestion de la clientèle.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Combinez le marketing par e-mail, un logiciel CRM, l'automatisation des ventes et un créateur de site web dans une seule plateforme abordable

Gérez vos contacts, suivez vos transactions et obtenez des informations sur le comportement des clients grâce à des fonctionnalités avancées telles que la notation des prospects

Créez des pages d'accueil et des formulaires personnalisés pour capturer des prospects et développer votre pipeline commercial

Limitations d'EngageBay

La plateforme peut manquer des fonctionnalités des outils CRM et d'automatisation du marketing plus établis

Bien qu'abordables, les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs, ce qui rend ces solutions coûteuses

Tarifs EngageBay

Free

Basique : 12,99 $/mois par utilisateur

Croissance : 49,99 $/mois par utilisateur

Pro : 79,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis EngageBay

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 800 avis)

10. Copper CRM (le meilleur pour l'intégration à Google Workspace)

via Copper CRM

Copper CRM est un outil de gestion du pipeline commercial simple et intuitif, spécialement conçu pour les utilisateurs de Google Workspace. Il se synchronise facilement avec Gmail, Google Agenda et d'autres applications Google, facilitant ainsi la gestion des prospects, le suivi des transactions et le travail d'équipe.

L'interface simple et intuitive de Copper est idéale pour les équipes commerciales qui privilégient une approche minimaliste. Elle offre également des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des transactions et le suivi des e-mails pour gérer efficacement votre pipeline commercial.

Meilleures fonctionnalités de Copper CRM

Intégrez-les facilement à Gmail, Google Agenda et d'autres applications Google Workspace

Gérez vos transactions et vos multiples pipelines commerciaux grâce à des fonctionnalités clés permettant d'enregistrer les appels et les e-mails dans un environnement Google familier

Suivez les performances commerciales grâce à des rapports personnalisables, des prévisions de ventes et des tableaux de bord

Limites de Copper CRM

Comme il est principalement conçu pour les utilisateurs de Google Workspace, son attrait peut être limité pour les entreprises utilisant d'autres plateformes

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités que la version de bureau

Tarifs Copper CRM

Starter : 12 $/mois par place

Basique : 29 $/mois par place

Professionnel : 69 $/mois par place

Business : 134 $/mois par place

Évaluations et avis Copper CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

11. Salesmate (Meilleur outil d'aide à la vente basé sur l'IA)

via Salesmate

Salesmate fait partie des outils de gestion du pipeline commercial qui utilisent l'IA pour fournir aux équipes commerciales des informations et une assistance précieuses. Il prédit les résultats des transactions, suggère les étapes suivantes et rédige même des e-mails personnalisés.

Ces fonctionnalités automatisées assistent les commerciaux à chaque étape, aidant les équipes à rationaliser les flux de travail et à se concentrer sur le développement des relations clients.

Meilleures fonctionnalités de Salesmate

Utilisez les informations fournies par l'IA pour aider les responsables commerciaux à prédire les résultats des transactions et à recommander les meilleures étapes à suivre pour conclure davantage de contrats

Automatisez les flux de travail commerciaux, notamment les séquences d'e-mails, la prise de rendez-vous et la publication sur les réseaux sociaux

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les activités commerciales et la progression du pipeline grâce à des tableaux de bord personnalisables

Limites de Salesmate

La plateforme peut ne pas convenir aux grandes entreprises ayant des besoins complexes et plusieurs pipelines commerciaux personnalisés

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter la mise à niveau vers un forfait plus coûteux

Tarifs Salesmate

Basique : 29 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Business : 79 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Salesmate

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 90 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

La plateforme Salesmate est ouverte et flexible, et offre toutes les API et intégrations Zapier nécessaires. Je ne taris pas d'éloges sur ce produit ! La volonté de former les utilisateurs est également un énorme plus. Dans l'ensemble, Salesmate a dépassé mes attentes, et je le recommande vivement à tous ceux qui ont besoin d'une solution CRM robuste.

La plateforme Salesmate est ouverte et flexible, et offre toutes les API et intégrations Zapier nécessaires. Je ne taris pas d'éloges sur ce produit ! La volonté de former les utilisateurs est également un énorme plus. Dans l'ensemble, Salesmate a dépassé mes attentes, et je le recommande vivement à tous ceux qui ont besoin d'une solution CRM robuste.

12. Capsule (Idéal pour un CRM simple et convivial)

via Capsule

Capsule est un logiciel de gestion du pipeline léger mais efficace, conçu pour les petites entreprises qui souhaitent simplifier leur processus commercial.

Son interface intuitive et son design minimaliste le rendent facile à prendre en main et à utiliser, même pour les personnes ayant une expérience technique limitée. De plus, les fonctionnalités principales de Capsule, telles que la gestion des contacts, le suivi des transactions et les rapports de base, en font un outil idéal pour les entreprises dont les pipelines commerciaux sont simples.

Principales fonctionnalités de Capsule

Gérez vos contacts, suivez vos transactions et consignez vos interactions avec vos clients

Créez des pipelines commerciaux simples et suivez les transactions tout au long du processus commercial

Collaborez avec les membres de votre équipe en partageant vos contacts et vos notes sur les transactions

Limites de la capsule

Évolutivité limitée pour les grandes entreprises aux besoins complexes

Les fonctionnalités de base en matière de rapports ne sont pas idéales pour les organisations qui ont besoin de suivre des indicateurs clés ou d'obtenir des informations complètes sur les ventes

Tarification forfaitaire

Starter : 18 $/mois par utilisateur

Croissance : 36 $/mois par utilisateur

Avancé : 54 $/mois par utilisateur

Ultimate : 72 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Capsule

G2 : 4,7/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

Il est tellement facile à utiliser que nous l'adorons. Il m'a fallu quelques minutes pour le configurer, je l'utilise quotidiennement et j'apprécie ses fonctionnalités de projet/pipeline. Je recommande vivement ce produit aux start-ups et aux entreprises en pleine croissance. Le niveau de personnalisation possible, la fonctionnalité de recherche, les rappels, etc. sont tous très simples.

Il est tellement facile à utiliser que nous l'adorons. Sa configuration n'a pris que quelques minutes, je l'utilise quotidiennement et j'apprécie ses fonctionnalités de projet/pipeline. Je recommande vivement ce produit aux start-ups et aux entreprises en pleine croissance. Le niveau de personnalisation possible, la fonctionnalité de recherche, les rappels, etc. sont tous très simples.

13. Close (Idéal pour les numéroteurs commerciaux et le suivi des appels)

via Fermer

Close fait partie des outils de gestion du pipeline commercial les plus populaires, spécialement conçus pour les équipes commerciales qui s'appuient fortement sur les appels téléphoniques. Il offre un puissant composeur d'appels commerciaux, un suivi des appels et des fonctionnalités d'enregistrement vocal, ce qui en fait une solution idéale pour les équipes commerciales sortantes.

Le plus intéressant ? Elle s'intègre à d'autres outils commerciaux et fournit des informations sur les performances de l'équipe, aidant ainsi les commerciaux à gérer plus efficacement le pipeline.

Fermer les meilleures fonctionnalités

Passez et recevez des appels directement dans le CRM grâce au numéroteur intégré

Suivez l'historique des appels, enregistrez les appels pour référence future et analysez les performances des appels

Automatisez les appels sortants grâce aux fonctionnalités du power dialer

Limitations

Prix plus élevé que d'autres outils de gestion du pipeline commercial offrant des fonctionnalités similaires

La plateforme peut ne pas être idéale pour les entreprises qui dépendent fortement des e-mails ou du marketing entrant

Prix sur demande

Base : 29 $/mois par place

Startup : 59 $/mois par place

Professionnel : 109 $/mois par place

Enterprise : 149 $/mois par place

Personnalisé : Tarification personnalisée (pour 10 commerciaux ou plus)

Évaluations et avis fermés

G2 : 4,7/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 160 avis)

14. Zapier (Idéal pour automatiser les flux de travail entre les applications)

via Zapier

Zapier n'est pas un CRM classique, mais il est idéal pour automatiser les flux de travail et intégrer des applications. Vous souhaitez vous connecter à Gmail, Slack ou ClickUp ? Zapier est là pour vous ! Il élimine les tâches manuelles pour simplifier vos processus commerciaux.

La plateforme se distingue par sa vaste bibliothèque d'intégrations d'applications (plus de 5 000). Que vous souhaitiez enregistrer automatiquement les e-mails dans votre CRM (Zapier Tables) ou synchroniser les tâches entre les différents outils de gestion de projet, Zapier a toutes les solutions.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Connectez votre CRM à des centaines d'autres applications, notamment des plateformes de marketing par e-mail, des outils de gestion de projet et des plateformes de réseaux sociaux

Automatisez plusieurs tâches de votre pipeline commercial, telles que la création de contacts, la mise à jour des transactions et l'envoi de notifications

Améliorez le flux de données entre les différentes applications, éliminez la saisie manuelle des données et réduisez les erreurs

Limites de Zapier

Bien que puissant, Zapier peut présenter une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs peu familiarisés avec les concepts d'automatisation

Il ne s'agit pas d'un logiciel de gestion du pipeline, il n'est donc pas idéal pour les organisations dont le processus commercial est simple

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : à partir de 29,99 $/mois

Équipe : à partir de 103,50 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 900 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

Zapier s'améliore constamment et ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Comparé à Make, Afterpieces et Microsoft Flow, Zapier est généralement plus facile à configurer et offre davantage d'intégrations. C'est l'un des meilleurs services d'automatisation disponibles.

Zapier s'améliore constamment et ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Comparé à Make, Afterpieces et Microsoft Flow, Zapier est généralement plus facile à configurer et offre davantage d'intégrations. C'est l'un des meilleurs services d'automatisation disponibles.

15. Zendesk Sell (Idéal pour le service client et l'intégration commerciale)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell est une solution commerciale puissante qui aide les équipes à booster leur productivité, à gérer leurs prospects et à optimiser leurs processus. Grâce au suivi des prospects, à la gestion du pipeline et à l'analyse en temps réel, vous travaillez plus intelligemment, pas plus dur !

Ce logiciel de pipeline commercial s'intègre parfaitement aux outils de service client de Zendesk, vous offrant ainsi une solution fluide pour vos ventes et votre assistance. Il est idéal pour les équipes qui souhaitent regrouper leurs ventes et leurs services.

Meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

Intégrez-les en toute transparence à la plateforme de service client Zendesk pour bénéficier d'une vue unifiée de vos clients

Gérez vos contacts, suivez vos transactions et consignez les interactions avec vos clients au sein d'une seule et même plateforme

Automatisez les tâches commerciales, telles que la saisie de données et les séquences d'e-mails

Limitations de Zendesk Sell

La plateforme peut ne pas convenir aux entreprises qui n'utilisent pas les outils de service client de Zendesk

L'intégration Zendesk est solide, mais les fonctionnalités de base ne sont peut-être pas aussi robustes que celles d'un outil dédié à la gestion du pipeline commercial

Tarifs Zendesk Sell

Sell Team : 19 $/mois par agent

Sell Growth : 55 $/mois par agent

Sell Professional : 115 $/mois par agent

Évaluations et avis sur Zendesk Sell

G2 : 4,2/5 (plus de 480 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

16. Streak (idéal pour l'intégration à Gmail et Google Workspace)

via Streak

Streak est un CRM léger intégré directement à Gmail. Il est parfait pour les équipes commerciales qui dépendent principalement de la communication par e-mail. Le logiciel CRM permet aux utilisateurs de suivre les prospects, de gérer les pipelines et d'automatiser les flux de travail par e-mail sans quitter leur boîte de réception.

L'intégration de Gmail et de Google Workspace en fait l'outil idéal pour les petites équipes et les entrepreneurs individuels qui souhaitent automatiser leurs e-mails et optimiser leur pipeline commercial.

Meilleures fonctionnalités de Streak

Gérez vos contacts, suivez vos transactions et consignez vos interactions directement dans votre boîte de réception Gmail

Suivez les ouvertures et les clics sur les e-mails pour obtenir des informations sur l'engagement des clients

Collaborez avec les membres de votre équipe en partageant les pipelines et en accédant aux informations de contact partagées

Limitations de Streak

Évolutivité limitée pour les équipes ou les entreprises de grande taille

Comme il est intégré à Gmail, les fonctionnalités de Streak sont limitées par les contraintes de l'interface Gmail

Tarification Streak

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Pro+ : 89 $/mois par utilisateur

Enterprise : 159 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Streak

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 450 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

Excellent outil CRM pour les indépendants et les petites entreprises. J'adore créer un pipeline pour mes ventes, et il est facile de créer des extraits pour préremplir des modèles d'e-mails pour différents types de prospects et de prospects à différentes étapes. Streak me fait littéralement gagner 2 à 3 heures par semaine et son intégration directe dans Gmail le rend très facile à utiliser. J'apprécie également la possibilité d'exporter mon pipeline afin de pouvoir analyser mes performances.

Excellent outil CRM pour les indépendants et les petites entreprises. J'adore créer un pipeline pour mes ventes, et il est facile de créer des extraits pour préremplir des modèles d'e-mails pour différents types de prospects et de prospects à différentes étapes. Streak me fait littéralement gagner 2 à 3 heures par semaine et son intégration directe dans Gmail le rend très facile à utiliser. J'apprécie également la possibilité d'exporter mon pipeline afin de pouvoir analyser mes performances.

17. Salesflare (Idéal pour un suivi simple et automatisé des ventes)

via Salesflare

Le dernier logiciel de gestion du pipeline commercial de la liste est Salesflare. Il s'agit d'un outil simple et automatisé qui suit les activités et vous aide à conclure davantage de ventes. De plus, il rassemble les interactions avec les clients issues des e-mails, du téléphone et du calendrier pour offrir une vue à 360 degrés.

Le plus gros avantage ? Ses fonctionnalités basées sur l'IA vous aident à hiérarchiser les prospects, à prévoir la conclusion des contrats et à recommander les meilleures étapes suivantes.

Meilleures fonctionnalités de Salesflare

Hiérarchisez les prospects et identifiez les opportunités à forte valeur ajoutée grâce à des informations basées sur l'IA

Générez des rapports et des tableaux de bord automatisés pour suivre les performances commerciales

Limites de Salesflare

Les fonctionnalités d'IA ne sont peut-être pas aussi précises ou avancées que celles d'un système CRM haut de gamme

Tarifs Salesflare

Croissance : 29 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Salesflare

G2 : 4,8/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Mentions spéciales Zoho CRM : Réunit le marketing, les ventes et la réussite client au sein d'une plateforme dynamique unique

Monday. com : Permet aux entreprises de toutes tailles de créer des pipelines commerciaux sans avoir besoin d'un développeur

Lusha : renforce l'équipe commerciale grâce à des outils d'enrichissement des données clients, d'intelligence commerciale et de génération de prospects

Nutshell : Visualise le pipeline commercial pour suivre les transactions et les faire passer d'une étape à l'autre afin de faciliter leur suivi

Maîtrisez votre pipeline commercial avec ClickUp

Nous avons passé en revue 17 outils de gestion du pipeline commercial, chacun avec ses avantages et ses particularités. En tenant compte de vos besoins et de votre budget, choisissez celui qui vous convient le mieux et regardez votre pipeline (et vos ventes) décoller !

Notez toutefois que ClickUp est une plateforme tout-en-un qui combine tout ce dont vous avez besoin dans un logiciel de pipeline commercial avec des fonctionnalités de productivité supplémentaires. Avec ce logiciel CRM, vous pouvez automatiser des tâches, gérer des prospects, définir des flux de travail et obtenir tout ce dont vous avez besoin dans un environnement de travail clair.

Prêt à transformer votre pipeline commercial ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et prenez le contrôle de vos efforts commerciaux.