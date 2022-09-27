Walk the Room : Comment ClickUp a connecté nos équipes et rationalisé notre processus de planification de la production

Diriger une entreprise et des équipes représente déjà beaucoup de travail en soi. Ajoutez à cela la gestion quotidienne de plusieurs outils de travail déconnectés entre eux.

Malheureusement, c'est un problème courant dans de nombreuses organisations.

Notre entreprise utilisait quatre types de logiciels différents pour la gestion de projet, le suivi du temps, la communication avec les clients et l'allocation des ressources. Cela prenait beaucoup de temps, d'autant plus qu'il y avait très peu d'intégration entre les différents systèmes et que les informations devaient être saisies manuellement à plusieurs reprises.

Et si les équipes pouvaient continuer à tirer parti des applications spécialisées dont elles ont besoin, mais à partir d'un seul endroit, sans être obligées de passer constamment d'une application à l'autre, perdant ainsi du temps, le contexte et la visibilité sur les projets ?

Et si chaque équipe pouvait travailler via une plateforme si flexible qu'elle ne leur impose aucun sacrifice pour travailler comme ils le souhaitent, et que les autres équipes puissent en faire autant ?

C'est là que ClickUp est venu à la rescousse de Walk the Room, et Nicole peut vous en dire plus à ce sujet !

Parlez-nous de vous et de Walk the Room

Bonjour ! Je m'appelle Nicole Brisova et je suis responsable des opérations de croissance chez Walk the Room (WtR). 👋

Walk the Room est un studio 3D qui crée des visualisations et des animations photoréalistes de haute qualité pour le secteur immobilier. Nous proposons une offre complète de services d'infographie, notamment des images de synthèse haut de gamme, des croquis, des animations, des visites virtuelles, des visites en réalité virtuelle, des images de synthèse animées, de la réalité augmentée, etc.

Nous combinons une solide expérience et une gestion de projet flexible pour améliorer vos efforts de marketing immobilier commercial et aider votre propriété à se démarquer.

Quels défis rencontriez-vous en tant qu'organisation dans son ensemble et en tant qu'entreprise privilégiant le télétravail ?

Le studio a initialement vu le jour à Stockholm, en Suède, et aujourd'hui, Walk the Room est une entreprise à distance qui compte plus de 30 nationalités réparties dans le monde entier. En tant qu'entreprise axée sur le travail à distance, nous dépendons fortement des logiciels pour collaborer efficacement, tant entre nous qu'avec nos clients.

Lorsque j'ai commencé chez WtR, notre entreprise utilisait quatre types de logiciels différents pour la gestion de projet, le suivi du temps, la communication avec les clients et l'allocation des ressources. L'utilisation active de ces quatre logiciels prenait beaucoup de temps, d'autant plus qu'ils étaient très peu intégrés entre eux et que les informations devaient être saisies manuellement à plusieurs reprises.

Étant une fervente partisane de la création de structures et de l'efficacité, je me suis donné comme priorité absolue de trouver un outil capable de remplacer ceux que nous utilisions à l'époque et de consolider nos applications.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez dans ClickUp ?

J'ai passé un certain temps à rechercher et à comparer différents outils. Quelques mois après avoir rejoint l'entreprise, nous avons finalement pris une décision et acheté un forfait ClickUp pour l'ensemble de notre service de production.

Au départ, nous utilisions ClickUp principalement dans notre service de production pour l'allocation des ressources et la gestion de projet, la mesure de la rentabilité et de l'efficacité, ainsi que la gestion des tâches. Peu à peu, ClickUp s'est imposé dans d'autres services ; nous l'utilisons désormais activement dans nos services RH et marketing également !

Grâce à notre formidable consultant, Gabriel Hoffman, qui travaille avec moi depuis que nous avons acheté la première place, nous avons pu établir une base solide pour notre équipe de production et continuer à explorer et à appliquer des fonctionnalités et des structures plus utiles pour l'ensemble de l'entreprise.

Depuis lors, WtR s'est considérablement développée, et je suis heureuse de dire que ClickUp a grandi avec nous : nous sommes passés de 28 places à plus de 70 utilisateurs actifs au cours des 20 derniers mois !

Parlez-nous des fonctionnalités que vous placez dans vos favoris dans ClickUp

1. Modèles

Lorsqu'un nouveau projet entre dans notre échéancier de production, nous utilisons l'un de nos modèles ClickUp prédéfinis pour créer un nouveau projet et l'ajouter à notre échéancier de production.

Gérez vos échéanciers et les étapes de production en un seul endroit grâce à des vues prédéfinies, des statuts personnalisés, des champs personnalisés et plus encore

2. Champs personnalisés et automatisation

Grâce à l'expertise de Gabriel dans le domaine des logiciels et à la flexibilité de ClickUp, nous avons créé une collection assez complète de champs personnalisés et d'automatisations, que nous utilisons désormais à différentes étapes de la vie de chaque projet. Notre structure est conçue pour toutes les étapes de chaque projet, y compris l'archivage après livraison, la mesure de la rentabilité, les tableaux de bord et la base de données globale du projet.

Chaque type de champ personnalisé peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez et chaque projet est créé pour contenir les champs que vous avez définis

3. Affichages personnalisés

L'attribution de plusieurs tâches au sein d'un projet à des équipes, des chefs de projet et des artistes spécifiques ne prend désormais que quelques minutes. Une fois qu'un projet est planifié et prêt à être produit, nos chefs de projet prennent le contrôle des étapes suivantes et les supervisent dans leurs vues ClickUp personnalisées.

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 vues personnalisables de ClickUp

Quel a été le plus grand impact de l'utilisation de ClickUp ?

Nous avons la chance de travailler sur des projets assez spectaculaires qui nous obligent à travailler rapidement et à rester concentrés et flexibles face aux changements, ce qui, bien sûr, met la pression sur la gestion des ressources.

L'utilisation de ClickUp nous a aidés à mieux planifier, à livrer plus rapidement et à structurer efficacement nos équipes. Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, notre équipe de production a doublé de taille ! Cela n'aurait pas été possible si nous n'avions pas mis en place une structure solide pour l'allocation des ressources et la gestion de projet.

Avec plus de 50 artistes 3D et chefs de projet, nous avons travaillé très dur pour développer notre structure de gestion de projet et de ressources, qui est désormais la fonctionnalité la plus complexe et la plus utilisée de ClickUp. C'est là que nous collectons toutes les informations importantes sur chaque projet en cours de production et que nous suivons nos capacités à tout moment dans la vue Échéancier de notre équipe de production. Nous pouvons désormais suivre le temps que nos artistes consacrent à un projet et partager l'échéancier du projet et les jalons importants avec nos clients.

Nous apprécions la flexibilité de ClickUp, qui s'adapte à nos besoins et à la diversité de nos projets, et nous aide à tirer le meilleur parti de toute notre équipe de production.

Grâce à notre structure interne à toute épreuve, nous sommes prêts à nous concentrer sur ce qui compte le plus : fournir à nos clients d'excellents produits et une expérience irréprochable tout au long du processus.

Un conseil pour ceux qui découvrent ClickUp ?

1. Je suis une grande fan des solutions plus intelligentes et plus rapides, donc les raccourcis clavier sont la réponse idéale. Quickswitch (K) et Accueil (H) sont ceux que j'utilise le plus personnellement !

2. Je recommande également d'explorer toutes les automatisations proposées par ClickUp. Elles sont simples à mettre en place et extrêmement utiles.