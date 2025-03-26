20 Meilleur logiciel de gestion d'entreprise 2025 – ; Critiques et prix

Vous avez probablement déjà connu des journées où vous courez dans tous les sens, cochez des tâches, répondez à des e-mails et surveillez votre équipe, tout cela en même temps. Et avant même de vous en rendre compte, la journée est terminée.

Il est facile de se perdre dans les détails, n'est-ce pas ?

Les logiciels de gestion d'entreprise vous permettent de prendre le contrôle. Ces outils vous permettent d'organiser les tâches, de suivre la progression et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Si vous cherchez des moyens de rationaliser les opérations de votre entreprise, voici 21 des meilleurs logiciels professionnels pour vous aider à travailler plus intelligemment et à atteindre vos objectifs. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes Voici notre sélection des meilleurs logiciels de gestion d'entreprise : ClickUp ( Meilleur logiciel tout-en-un de gestion de projet)

Odoo (Meilleure suite logicielle open source pour la gestion d'entreprise)

Monday. com (Meilleur logiciel d'automatisation visuelle des flux de travail)

Trello (Meilleur logiciel de gestion des tâches basé sur Kanban)

NetSuite (Meilleure solution de planification des ressources d'entreprise basée sur le cloud)

QuickBooks (Meilleur logiciel de comptabilité pour petites entreprises)

Scoro (Meilleure solution de gestion du travail et de veille stratégique de bout en bout)

Asana (Meilleur logiciel de collaboration en équipe et de suivi du travail)

Jira (Meilleur système de développement agile et de suivi des problèmes)

Wrike (Meilleur logiciel de gestion de portefeuille de projets évolutif)

ProofHub (Meilleur logiciel de révision et d'approbation de projets créatifs)

Pipedrive (Meilleur logiciel de gestion du pipeline commercial)

FreshBooks (Meilleur logiciel de facturation et de suivi des dépenses)

Bitrix24 (Meilleure plateforme de collaboration sociale pour les entreprises)

HoneyBook (Meilleur logiciel de gestion des clients pour les professionnels de la création)

Zoho One (Meilleure suite d'applications SaaS intégrées)

Xero (Meilleur logiciel de comptabilité en partie double)

Microsoft Dynamics 365 (Meilleure plateforme de gestion des relations d'entreprise)

Salesforce (Meilleur écosystème de gestion de la relation client)

HubSpot (Meilleure plateforme d'automatisation du marketing entrant)

Connecteam (Meilleur logiciel de gestion des employés axé sur les appareils mobiles)​​​​​​​​​​​​​​​​

Que rechercher dans un logiciel de gestion d'entreprise ?

Le choix du bon logiciel de gestion d'entreprise a un impact sur l'exécution des projets d', la productivité des équipes et les résultats financiers. Avant d'investir dans une solution, tenez compte des fonctionnalités essentielles suivantes :

Expérience utilisateur : Trouvez un logiciel qui offre une navigation intuitive, des menus clairs et des flux de travail simples qui permettent aux employés de tous les services d'être plus performants

Puissance d'intégration : Recherchez des connecteurs préconfigurés et des API ouvertes qui permettent un flux de données fluide entre votre CRM, votre comptabilité et d'autres applications critiques pour votre entreprise

Potentiel d'automatisation : Recherchez un outil permettant de rationaliser les tâches répétitives grâce à Recherchez un outil permettant de rationaliser les tâches répétitives grâce à l'automatisation intelligente des flux de travail de l' , avec des règles d'automatisation personnalisées et des notifications déclenchées

Informations sur les données : Assurez-vous que le logiciel fournit des tableaux de bord dynamiques, des analyses de tendances et la possibilité de générer des rapports détaillés qui correspondent à vos objectifs commerciaux

Normes de sécurité : privilégiez les solutions qui offrent un contrôle d'accès basé sur les rôles, un cryptage, des sauvegardes régulières et des certifications de conformité pour votre secteur d'activité

Fonctionnalités à distance : Choisissez un logiciel qui offre des applications mobiles entièrement fonctionnelles ou des interfaces Web réactives pour les membres de l'équipe qui travaillent à distance ou voyagent fréquemment

💡Conseil de pro : Une gestion de projet efficace est un aspect clé de la gestion d'entreprise. Découvrez comment l'IA peut vous aider à y parvenir. 👇🏼

Les 21 meilleurs logiciels de gestion d'entreprise

Trouver le bon logiciel de gestion d'entreprise peut s'avérer fastidieux. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné 21 des meilleurs outils. Chacun offre des fonctionnalités uniques pour faciliter la planification opérationnelle, booster la productivité et maintenir votre équipe sur la bonne voie.

Examinons ces options de plus près. 📈

1. ClickUp (Meilleur logiciel tout-en-un de gestion de projet)

Créez et exécutez vos plans d'entreprise grâce au logiciel de gestion de bout en bout ClickUp

En tête de notre liste, nous avons ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail. 🤩 Elle fournit des outils pour gérer les opérations commerciales de bout en bout. Combinant le logiciel de gestion de projet ClickUp et la solution ClickUp Operations, elle rationalise divers aspects de l'entreprise, du mappage des processus aux opérations et à la collaboration en équipe.

Toute grande décision commerciale commence par une idée. Les tableaux blancs ClickUp offrent un espace interactif permettant aux équipes de réfléchir, de planifier et de mapper les flux de travail, et de visualiser les flux de travail et les processus de manière collaborative. Par exemple, une équipe de conception de produits peut utiliser un tableau blanc pour esquisser l'expérience utilisateur (UX) d'un nouveau produit, mapper les fonctionnalités et définir la feuille de route du développement. Grâce à des éléments visuels tels que des notes autocollantes, des organigrammes et des connecteurs, les équipes peuvent structurer leurs idées et les transformer instantanément en tâches !

Utilisez les fonctionnalités collaboratives des tableaux blancs ClickUp pour imaginer et créer des flux de travail avec votre équipe

Une fois les idées structurées, elles doivent être documentées. ClickUp Docs permet aux équipes de créer, partager et collaborer sur des documents directement depuis la plateforme. Par exemple, si vous lancez une campagne marketing, vous pouvez rédiger un document décrivant les objectifs, les stratégies et les délais. Les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires, étiqueter les collaborateurs et mettre à jour le document en temps réel.

Créez, partagez et mettez à jour les documents de vos projets avec ClickUp Docs

Ces fonctionnalités étendent encore davantage les capacités de ClickUp lorsqu'elles sont associées à la solution CRM ClickUp, qui sert de référentiel centralisé pour toutes les informations relatives à vos clients. Intégrée à des fonctionnalités telles que la gestion de projet par e-mail de ClickUp, elle permet à vos équipes de recueillir immédiatement les commentaires et les demandes des clients et de les transformer en tâches suivibles.

Attribuez des tâches ClickUp et suivez leur progression en toute simplicité

Les tâches dans ClickUp permettent à votre équipe de décomposer les projets en étapes réalisables, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, de fixer des délais et de suivre la progression, le tout à partir d'une interface unifiée. Supposons que vous planifiez le lancement d'un produit. Vous pouvez créer des tâches pour concevoir des supports marketing, créer des pages produit et préparer des campagnes par e-mail.

Grâce aux dépendances ClickUp, vous pouvez garantir la fluidité du flux de travail en reliant les tâches connexes. Cela peut inclure n'importe quelle tâche, comme s'assurer que l'équipe de développement ne commence à coder qu'une fois que l'équipe de conception a finalisé les maquettes.

Utilisez ClickUp Brain pour optimiser la hiérarchisation des tâches grâce à des suggestions basées sur l'IA

ClickUp Brain, un assistant IA intégré, vous aide à optimiser davantage vos flux de travail. Il apprend de vos modèles de gestion des tâches pour vous proposer des suggestions intelligentes afin de hiérarchiser efficacement les tâches, extrait des informations et des aperçus de n'importe où dans l'environnement de travail et aide à automatiser les tâches. Par exemple, si vous gérez plusieurs tâches avec des délais incompatibles, ClickUp Brain peut vous suggérer les tâches à traiter en priorité en fonction de leur urgence et de leur importance. Il s'adapte en permanence à l'évolution des priorités, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches à fort impact tout en restant sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage lors de la configuration de règles d'automatisation complexes

Certaines intégrations tierces peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou des retards de synchronisation occasionnels

Tarifs ClickUp

Gratuit pour toujours

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le marché mondial des logiciels d'entreprise devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % entre 2023 et 2030, sous l'effet de l'augmentation des volumes de données et des besoins en automatisation.

2. Odoo (meilleure suite logicielle open source pour la gestion d'entreprise)

via Odoo

Odoo adopte une approche modulaire de la gestion d'entreprise, permettant aux équipes d'intégrer différentes fonctions dans une seule plateforme. Son cadre open source permet une personnalisation, tandis que son évolutivité le rend adaptable aux entreprises de différentes tailles, avec des capacités multi-entreprises, multi-entrepôts et même multilingues.

Besoin d'une personnalisation ? Le backend d'Odoo sert de plateforme de développement pour des solutions sur mesure. Avec des contrôles d'accès intégrés, un déploiement dans le cloud et sur site, ainsi que des intégrations tierces, il garantit sécurité, évolutivité et efficacité.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Personnalisez vos flux de travail en activant ou désactivant plus de 2 500 modules d'entreprise en fonction de vos besoins opérationnels

Suivez vos stocks en temps réel et optimisez les flux de travail de la chaîne logistique pour une gestion efficace des ressources

Obtenez des informations détaillées sur votre entreprise grâce à des analyses en temps réel et au suivi des performances

Utilisez l'interface mobile d'Odoo pour gérer vos activités commerciales où que vous soyez

Limites d'Odoo

Nécessite une expertise technique pour la personnalisation et présente une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs non techniques

Processus de mise en œuvre complexe pour les grandes organisations

Tarifs Odoo

Free

Standard : 31,10 $ par mois et par utilisateur

Personnalisé : 46,80 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Odoo

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 1 210 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Odoo ?

[…] La première chose que j'ai remarquée, c'est que le choix et la conception de l'interface utilisateur étaient excellents. Accès aux dossiers depuis plusieurs endroits, flexibilité, performances rapides. Tout était parfait. Mais qu'en est-il du back-end, de l'importation des dossiers et de la personnalisation ? Le système était truffé d'incohérences, de bugs et de mauvais choix de conception. à mon avis, il fallait plus de temps que raisonnable pour simplement remplir correctement le système, et cela avant même de pouvoir commencer à le personnaliser avec un développeur. C'était comme une idée fantastique de programme enveloppée dans une exécution mal documentée et confuse. […]*

[…] La première chose que j'ai remarquée, c'est que beaucoup de choix et de conception de l'interface utilisateur étaient excellents. Accès aux dossiers depuis plusieurs endroits, flexibilité, performances rapides. Tout était parfait. Mais qu'en est-il du back-end, de l'importation des dossiers, de la personnalisation ? Le système était truffé d'incohérences, de bugs et de mauvais choix de conception. à mon avis, il fallait plus de temps que raisonnable pour simplement remplir correctement le système, et cela avant même de pouvoir commencer à le personnaliser avec un développeur. C'était comme une idée fantastique de programme enveloppée dans une exécution mal documentée et confuse. […]*

💡 Conseil de pro : auditez l'utilisation des logiciels tous les trimestres afin d'identifier les fonctionnalités sous-utilisées et d'éliminer les outils qui n'apportent aucune valeur ajoutée. De nombreuses entreprises paient pour des modules complémentaires inutiles qui n'ont aucun impact sur la productivité.

3. Monday. com (Meilleure plateforme d'automatisation visuelle des flux de travail)

Avez-vous déjà eu l'impression que la gestion de projets était plus chaotique que claire ? Monday.com aide les équipes à rationaliser les flux de travail grâce à des tableaux visuels, l'automatisation et un suivi des tâches sans effort

Son interface glisser-déposer facilite la configuration des flux de travail, tandis que les vues multiples des projets permettent à tout le monde de rester sur la même page. De plus, vous pouvez communiquer directement avec les membres de votre équipe dans le cadre des tâches grâce aux commentaires, aux @mentions et aux pièces jointes.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Déclenchez des actions à différentes étapes d'un projet grâce à des fonctionnalités d'automatisation

Connectez-vous aux principaux outils d'entreprise pour rationaliser la communication et le partage des données et gérer des équipes sur différentes plateformes

Suivez la progression des projets et les performances de vos équipes grâce à des tableaux de bord personnalisables

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe en créant et en modifiant des documents simultanément

Limites de Monday.com

L'installation initiale peut s'avérer complexe pour certains processus métier spécifiques

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées par rapport à la version de bureau

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Monday.com

G2 : 4,6/5 (plus de 910 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 380 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Monday.com ?

L'interface utilisateur et le fonctionnement visuel sont excellents... Certaines fonctions qui devraient être configurées par défaut dans un CRM doivent être personnalisées OU certaines d'entre elles ne peuvent tout simplement pas être réalisées. Le pire exemple est celui des événements du calendrier. Je devrais pouvoir voir sur monday.com que j'ai un évènement dans mon calendrier avec « John Smith », l'associer à l'e-mail car il figure sur l'invitation, puis l'ajouter comme activité sur sa carte de contact, etc. Mais cela ne fonctionne pas.

L'interface utilisateur et son fonctionnement visuel sont excellents... Certaines fonctions qui devraient être configurées par défaut dans un CRM doivent être personnalisées OU certaines d'entre elles ne peuvent tout simplement pas être réalisées. Le pire exemple est celui des événements du calendrier. Je devrais pouvoir voir sur monday.com que j'ai un évènement dans mon calendrier avec « John Smith », l'associer à l'e-mail car il figure sur l'invitation, puis l'ajouter comme activité sur sa carte de contact, etc. Mais cela ne fonctionne pas.

🧠 Anecdote : La gestion de projet n'existe que depuis quelques décennies ! Elle a commencé à gagner en popularité au début des années 1960, lorsque les entreprises ont pris conscience des avantages d'organiser le travail autour de projets.

4. Trello (meilleur logiciel de gestion des tâches basé sur le système Kanban)

via Trello

Trello offre une représentation visuelle grâce à ses tableaux, listes et cartes de style Kanban, qui permettent de voir la progression d'un seul coup d'œil. Vous pouvez personnaliser les tableaux avec des arrière-plans, des libellés et des champs personnalisés, ou basculer entre différentes vues, telles que Calendrier et Échéancier, pour les adapter à votre flux de travail.

Vous avez besoin d'effectuer des mises à jour rapides ? De plus, la modification en temps réel permet à votre équipe de travailler ensemble en toute transparence : ajoutez des commentaires, partagez des fichiers et étiquetez vos collègues pour une collaboration instantanée, le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez Butler, l'assistant IA de Trello, pour configurer des automatisations et des commandes pour les tâches répétitives

Intégrez des outils essentiels pour les entreprises tels que Slack, Jira, Salesforce et bien d'autres encore à l'aide des Power-Ups pour améliorer les fonctionnalités

Visualisez les échéanciers, les dates d'échéance et les charges de travail des projets à l'aide de plusieurs vues du flux de travail

Personnalisez les tableaux pour qu'ils fonctionnent comme des CRM, des calendriers éditoriaux ou des systèmes de billetterie

Limitations de Trello

Capacités intégrées limitées en matière de rapports, de suivi du temps et d'analyse

Les projets complexes peuvent nécessiter plusieurs tableaux, ce qui peut s'avérer peu pratique pour des durées plus longues

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement pour 50 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 660 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 390 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Je trouve qu'il répond presque parfaitement à mes besoins, car je suis quelqu'un de visuel. Mon seul problème concerne la gestion des dates d'échéance et des rappels. Je trouve un peu contre-intuitif que l'heure par défaut à laquelle un élément doit être effectué soit l'heure exacte à laquelle vous créez la carte. J'oublie souvent de régler l'heure et toutes ces tâches s'affichent à des moments aléatoires. Ce n'est pas très pratique non plus pour les tâches récurrentes. […]

Je trouve qu'il répond presque parfaitement à mes besoins, car je suis quelqu'un de visuel. Mon seul problème concerne la gestion des dates d'échéance et des rappels. Je trouve un peu contre-intuitif que l'heure par défaut à laquelle un élément doit être effectué soit l'heure exacte à laquelle vous rédigez la carte. J'oublie souvent de régler l'heure et toutes ces tâches s'affichent alors à des moments aléatoires. Ce n'est pas très pratique non plus pour les tâches récurrentes. […]

💡 Conseil de pro : surveillez les habitudes d'utilisation des logiciels afin d'identifier les inefficacités. Si certaines fonctionnalités ne sont pas utilisées, réévaluez leur nécessité ou proposez une formation supplémentaire pour aider les équipes à en tirer le meilleur parti.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

5. NetSuite (Meilleure solution de planification des ressources d'entreprise basée sur le cloud)

via NetSuite

NetSuite réunit ERP, CRM et e-commerce, offrant aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour gérer leurs finances, leurs stocks et leurs relations clients. Grâce à une automatisation puissante et à des informations en temps réel, il aide les entreprises à rationaliser leurs flux de travail complexes et à garder une longueur d'avance.

Si vous gérez plusieurs entités ou une activité internationale, NetSuite offre la flexibilité et la profondeur nécessaires pour tout contrôler sans avoir à jongler entre plusieurs systèmes.

Meilleures fonctionnalités de NetSuite

Simplifiez la comptabilité, la reconnaissance des revenus et la planification financière grâce à l'assistance pour les opérations multidevises et multi-filiales

Obtenez des informations en temps réel sur tous les aspects de votre entreprise grâce à des outils d'analyse, des tableaux de bord et des rapports intégrés

Gérez vos opérations internationales en toute simplicité grâce à une assistance multilingue, multi-taxe et conforme aux normes internationales pour les entreprises mondiales

Utilisez des outils avancés pour le rangement, la préparation des commandes et les inventaires cycliques, ce qui vous permettra de réduire les erreurs et d'augmenter la productivité

Limitations de NetSuite

L'installation et la personnalisation nécessitent une expertise technique, et des fonctionnalités telles que Smart Counting sont coûteuses

Options de personnalisation limitées pour la gestion des stocks

Tarifs NetSuite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NetSuite

G2 : 4/5 (plus de 3 660 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 680 avis)

Que disent les utilisateurs réels de NetSuite ?

L'avantage de Netsuite, c'est que si vous êtes raisonnablement à l'aise avec la technologie, vous pouvez vous occuper vous-même de l'administration informatique. Presque tous les logiciels tiers que vous achetez se connectent directement à Netsuite et vous pouvez les administrer vous-même. C'est parfait pour le SaaS. Les rapports de Netsuite sont nuls. Vous devez partir d'un de leurs rapports standard (IS, BS, etc.) et le modifier pour obtenir le rapport personnalisé que vous souhaitez.

L'avantage de Netsuite, c'est que si vous êtes raisonnablement à l'aise avec la technologie, vous pouvez vous occuper vous-même de l'administration informatique. Presque tous les logiciels tiers que vous achetez se connectent directement à Netsuite et vous pouvez les administrer vous-même. C'est parfait pour le SaaS. Les rapports de Netsuite sont nuls. Vous devez partir d'un de leurs rapports standard (IS, BS, etc.) et le modifier pour obtenir le rapport personnalisé que vous souhaitez.

6. QuickBooks (meilleur logiciel de comptabilité pour petites entreprises)

via QuickBooks

La gestion des finances de votre entreprise ne doit pas être un casse-tête.

QuickBooks garde tout sous contrôle : suivez vos revenus et classez vos dépenses sans vous perdre dans des feuilles de calcul. Ses fonctionnalités de catégorisation intelligente des transactions, d'outils de facturation et de gestion fiscale simplifient les processus financiers complexes, ce qui en fait une solution privilégiée.

Vous devez vous préparer pour la saison des impôts ? Organisez vos documents, enregistrez vos reçus où que vous soyez et synchronisez-les avec votre banque pour éviter les surprises de dernière minute.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Générez et personnalisez vos factures tout en automatisant les rappels de paiement pour accélérer les recouvrements

Calculez et gérez efficacement vos taxes grâce à des outils de conformité et des fonctionnalités de rapports intégrés

Créez des rapports financiers, des analyses de flux de trésorerie et des tableaux de bord de performance pour une meilleure prise de décision

Collaborez en toute sécurité avec les comptables et les membres de votre équipe grâce à des permissions basées sur les rôles

Limites de QuickBooks

Ralentissement des performances pendant les périodes fiscales de pointe, lors du traitement d'un volume élevé de transactions

Fonctionnalités de gestion des stocks limitées dans les forfaits de base, nécessitant un logiciel supplémentaire pour un suivi avancé

Tarifs QuickBooks

Démarrage simple : 19 $/mois

Essentiels : 28 $/mois (pour trois utilisateurs)

Plus : 40 $/mois (pour cinq utilisateurs)

Avancé : 76 $/mois (jusqu'à 25 utilisateurs)

Évaluations et avis sur QuickBooks

G2 : 4/5 (plus de 3 390 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 690 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuickBooks ?

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui ne sont pas familiarisés avec les logiciels de comptabilité. Certains utilisateurs peuvent trouver les options de personnalisation limitées, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises ayant des besoins spécifiques. Des dysfonctionnements occasionnels du système perturbent le flux de travail. Malgré ces inconvénients, Quickbooks Online reste un outil robuste et fiable pour gérer efficacement les tâches comptables.

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui ne sont pas familiarisés avec les logiciels de comptabilité. Certains utilisateurs peuvent trouver les options de personnalisation limitées, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises ayant des besoins spécifiques. Des problèmes techniques occasionnels perturbent le flux de travail. Malgré ces inconvénients, Quickbooks Online reste un outil robuste et fiable pour gérer efficacement les tâches comptables.

🧠 Anecdote : Le mot « entrepreneur » vient du verbe français entreprendre, qui signifie « entreprendre ». À l'origine, il désignait les personnes qui organisaient et dirigeaient des entreprises, souvent en prenant des risques financiers.

7. Scoro (Meilleure solution de gestion du travail et de veille économique de bout en bout)

via Scoro

Scoro veille à ce que tout fonctionne sans heurts, vous évitant ainsi de devoir rechercher les mises à jour des projets ou de courir après les factures. Forfait des tâches, affectation des ressources et suivi de la progression tout en gardant un œil sur les budgets.

Facturation et suivi des dépenses gérez les chiffres et les rapports détaillés vous indiquent clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Générez des factures personnalisables à partir de devis ou de rapports de travail, et convertissez-les en fichiers PDF personnalisés grâce au module de gestion financière

Planifiez et exécutez vos projets à l'aide de modèles, du suivi des jalons et d'outils d'allocation des ressources

Surveillez les indicateurs de performance clés grâce à des tableaux de bord personnalisables en temps réel et des diagrammes de Gantt

Accédez à une vue à 360 degrés de chaque client, y compris ses coordonnées, l'historique des communications, les projets, les fichiers, les devis et les factures

Limitations de Scoro

L'installation nécessite du temps et une planification stratégique pour configurer efficacement tous les modules

Les utilisateurs signalent des problèmes d'intégration des e-mails et des performances lentes lors du traitement de rapports complexes ou de la gestion simultanée de plusieurs utilisateurs

Tarifs Scoro

Essentiel : 28 $/mois par utilisateur

Standard : 42 $/mois par utilisateur

Pro : 71 $/mois par utilisateur

Ultimate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scoro

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 235 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scoro ?

Scoro m'a constamment aidé et a amélioré la productivité de l'équipe. D'un autre côté, certaines fonctionnalités ont disparu et des difficultés de recherche occasionnelles l'ont empêché d'être parfait. Bien qu'il soit très puissant et offre d'énormes possibilités, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter.

Scoro m'a constamment aidé et a amélioré la productivité de l'équipe. D'un autre côté, certaines fonctionnalités ont disparu et des difficultés de recherche occasionnelles l'ont empêché d'être parfait. Bien qu'il soit très puissant et offre d'énormes possibilités, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter.

💡 Conseil de pro : Nettoyez et archivez régulièrement les anciennes données pour garder votre système organisé. Supprimez les tâches obsolètes, les utilisateurs inactifs et les fichiers redondants pour maintenir l'efficacité des logiciels et éviter l'encombrement.

8. Asana (Meilleur logiciel de collaboration en équipe et de suivi du travail)

via Asana

Vous vous demandez qui travaille sur quoi et quand ? Asana vous offre une vue claire des tâches et des échéances de votre équipe. Vous pouvez organiser votre travail comme vous le souhaitez, à l'aide de listes traditionnelles, de vues Échéancier ou de tableaux, et passer facilement de l'un à l'autre en fonction de ce qui vous convient le mieux.

De plus, il s'intègre parfaitement aux outils que vous utilisez probablement déjà, tels que Google Workspace ou Slack. Il est idéal pour les équipes créatives qui doivent coordonner et allouer efficacement les ressources afin d'équilibrer la charge de travail entre plusieurs projets et équipes.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Intégrez des messages vidéo directement dans vos tâches et projets pour une communication efficace et claire

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires sur les tâches, au partage de fichiers et aux @mentions pour des discussions contextuelles

Personnalisez les flux de travail avec les champs intelligents d'Asana pour suivre les données spécifiques à chaque projet et filtrer les informations pertinentes

Créez et intégrez des agents alimentés par l'IA à l'aide d'Asana AI Studio pour gérer les tâches répétitives sans intervention manuelle

Limites d'Asana

Chaque tâche ne peut avoir qu'un seul propriétaire, ce qui limite les équipes qui ont besoin de plusieurs personnes responsables du même élément

L'exportation des données est limitée aux formats CSV et JSON, ce qui peut ne pas convenir aux équipes qui ont besoin de plus de flexibilité

Si Asana IA Studio permet l'automatisation, son générateur sans code peut ne pas offrir une personnalisation approfondie pour les flux de travail complexes

Tarifs Asana

Free

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 870 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Lorsque nous étions une toute petite entreprise de trois personnes, ce logiciel nous a sauvé la vie. Nous sommes désormais six, et nous pensons que cet effectif restera stable pendant au moins deux ans. Asana ne nous permet pas d'acheter six licences, nous avons donc dû en acheter dix. Nous avons essayé de nous débrouiller avec un seul commercial en tant qu'« invité », mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons donc payé 10 licences, à un niveau avancé pour bénéficier des fonctionnalités Portfolio et Règles dont nous avons besoin, mais je recherche activement des alternatives si Asana ne change pas sa politique.

Lorsque nous étions une toute petite entreprise, avec seulement trois employés, ce logiciel nous a sauvé la vie. Nous sommes désormais six, et nous pensons que cet effectif restera stable pendant au moins deux ans. Asana ne nous permet pas d'acheter six licences, nous avons donc dû en acheter dix. Nous avons essayé de nous débrouiller avec un seul commercial en tant qu'« invité », mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons donc payé 10 licences, avec un niveau avancé pour bénéficier des fonctionnalités Portfolio et Règles dont nous avons besoin, mais je recherche activement des alternatives si Asana ne change pas sa politique.

9. Jira (meilleure solution de développement agile et de suivi des problèmes)

via Atlassian

Jira est un outil de gestion de projet développé par Atlassian qui aide les équipes à planifier, suivre et gérer leur travail. Conçu à l'origine pour le développement de logiciels, il a évolué pour prendre en charge différents types de projets, notamment la gestion d'entreprise et de services

Créez des projets, attribuez des tâches, définissez des priorités et suivez la progression grâce à des flux de travail personnalisables. Avec Jira, vous pouvez gérer des projets à l'aide de tableaux Scrum et Kanban, planifier des sprints et traiter les retards.

Meilleure fonctionnalité de Jira

Suivez efficacement les problèmes grâce à une catégorisation avancée, des mises à jour en temps réel et des notifications automatisées

Intégrez-les en toute transparence à des outils de développement, des systèmes de contrôle de version et des plateformes CI/CD pour un flux de travail connecté

Filtrez et recherchez rapidement les problèmes à l'aide du langage de requête Jira (JQL) pour trouver les tâches pertinentes et suivre des critères spécifiques

Utilisez ses fonctionnalités de suivi du temps avec indication des couleurs et d'autres fonctions telles que la facturation automatisée et le traitement des paiements pour une allocation efficace des ressources

Limites de Jira

Nécessite une expertise technique pour l'installation initiale, ce qui le rend moins accessible aux utilisateurs non techniciens

Il nécessite des plugins ou des extensions supplémentaires pour débloquer des fonctionnalités avancées, ce qui augmente le coût global, et certaines fonctionnalités de grande valeur, telles que l'automatisation et l'analyse avancées, ne sont disponibles que dans les niveaux de prix supérieurs

Tarifs Jira

Free

Standard : 8,60 $/mois par utilisateur

Premium : 17 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Le configurer avec ce dont vous avez besoin n'est ni facile ni bon marché. Cela nécessite également des personnes qui savent comment l'utiliser et qui ne se contentent pas d'essayer d'y intégrer leur flux de travail actuel de manière ad hoc. Je pense que l'outil peut être correct, mais la plupart des déploiements que j'ai vus sont fondamentalement bâclés et constituent des efforts à moitié faits.

Le configurer avec ce qui est nécessaire n'est ni facile ni bon marché. Il faut également des personnes qui savent comment l'utiliser et qui ne se contentent pas d'essayer d'y intégrer leur flux de travail actuel de manière ad hoc. Je pense que l'outil peut être correct, mais la plupart des déploiements que j'ai vus sont fondamentalement bâclés et constituent des efforts à moitié faits.

🔍 Le saviez-vous ? Le secteur des logiciels de gestion de projet devrait atteindre un chiffre d'affaires prévisionnel de 20 469,8 millions de dollars d'ici 2030. Le secteur mondial des logiciels de gestion de projet prévoit un taux de croissance annuel composé de 15,7 % entre 2024 et 2030.

10. Wrike (Meilleur logiciel de gestion de portefeuille de projets évolutif)

via Wrike

Wrike aide les équipes à gérer leurs projets sans se laisser ralentir par des logiciels compliqués. Tout est organisé en dossiers, échéanciers et tableaux de bord, ce qui facilite le suivi des tâches, des échéances et des dépendances.

Vous pouvez personnaliser les flux de travail en fonction de la manière dont votre équipe travaille réellement, et les outils de rapports vous aident à suivre le temps, les budgets et les ressources. Les approbations automatisées et les rapports en temps réel permettent au travail de circuler sans allers-retours interminables.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Collaborez en temps réel grâce à des tableaux de bord partagés, à la modification en cours de documents et à des discussions intégrées sur les projets, et donnez votre avis sur plusieurs formats de fichiers

Utilisez ses fonctionnalités d'étiquetage croisé pour classer la charge de travail de votre équipe sur plusieurs plateformes

Optimisez la charge de travail de votre équipe grâce à des outils avancés de gestion des ressources afin d'éviter les goulots d'étranglement

Suivez les performances des projets menés par plusieurs équipes grâce à des analyses détaillées, des rapports personnalisés et des outils de suivi de la progression

Limites de Wrike

Les fonctionnalités Premium, telles que les analyses avancées et l'automatisation, sont limitées aux forfaits supérieurs

Le tableau de bord offre des options de filtrage limitées, empêchant les utilisateurs de personnaliser les affichages pour afficher des informations spécifiques

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que la version bureau, ce qui affecte sa facilité d'utilisation lors de vos déplacements

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 730 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 750 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

J'ai utilisé une tonne de systèmes de gestion de projet et j'aime beaucoup Wrike... C'est un système très complexe, cependant, du point de vue du backend : configuration de champs personnalisés, types d'éléments personnalisés, création de formulaires d'envoi, etc. Il y a un peu de courbe d'apprentissage du point de vue de la gestion de projet, mais il fait BEAUCOUP... Les rapports dans Wrike sont meilleurs que dans tous les systèmes que j'ai utilisés, et cela grâce à toutes les fonctionnalités d'étiquetage/champs personnalisés...

J'ai utilisé une tonne de systèmes de gestion de projet et j'aime beaucoup Wrike... C'est un système très complexe, cependant, du point de vue du backend : configuration de champs personnalisés, types d'éléments personnalisés, création de formulaires d'envoi, etc. Il y a un peu de courbe d'apprentissage du point de vue de la gestion de projet, mais il fait BEAUCOUP... Les rapports dans Wrike sont meilleurs que dans tous les systèmes que j'ai utilisés, et cela grâce à toutes les fonctionnalités d'étiquetage/champs personnalisés...

11. ProofHub (Meilleur outil de planification de projets et de collaboration en équipe)

via ProofHub

ProofHub permet aux équipes et aux projets de rester organisés sans le chaos habituel. Déléguez les tâches, suivez la progression et conservez les commentaires au même endroit : finies les chaînes d'e-mails interminables et les fichiers perdus.

La collaboration est intégrée. Vous pouvez déposer vos commentaires directement sur les fichiers, annoter les conceptions et obtenir des approbations sans attendre plusieurs jours pour obtenir une réponse. Les flux de travail personnalisés vous permettent de gérer les tâches à votre façon, et les approbations intégrées évitent tout retard dans la prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Planifiez et suivez efficacement vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et de calendriers partagés pour une meilleure organisation

Réviser et approuver des documents grâce à des outils de révision avancés qui permettent aux membres de l'équipe d'ajouter des commentaires et des annotations

Facilitez la demande de travail, les requêtes d'assistance ou même les tickets pour vos équipes et vos clients grâce à des formulaires personnalisables

Créez des sujets de discussion pour partager des idées, faire des suggestions et envoyer des fichiers et des documents à votre équipe

Limites de ProofHub

Le stockage de fichiers est limité et les utilisateurs signalent que les fonctionnalités de modification en cours et de partage sont lentes et manquent de fonctionnalités de base

Options de personnalisation limitées pour les flux de travail et les intégrations par rapport aux outils de gestion de projet d'entreprise plus flexibles

Tarifs ProofHub

Essentiel : 50 $/mois

Contrôle ultime : 99 $/mois

Évaluations et avis ProofHub

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ProofHub ?

L'interface utilisateur est très claire et attrayante... Bien que la création de dépendances ait nécessité un peu plus de navigation que les autres actions, le processus était très simple... Il serait intéressant d'avoir plus d'options pour les configurations de tâches par défaut, ainsi que plusieurs niveaux de sous-tâches dans une liste de tâches...

L'interface utilisateur est très claire et attrayante... Bien que la création de dépendances ait nécessité un peu plus de navigation que les autres actions, le processus était très simple... Il serait intéressant d'avoir plus d'options pour les configurations de tâches par défaut, ainsi que plusieurs niveaux de sous-tâches dans une liste de tâches...

🧠 Anecdote : Les diagrammes de Gantt doivent leur nom à Henry Gantt, un ingénieur et sociologue américain qui a conçu ce type de diagramme entre 1910 et 1915. Son travail visait à améliorer la gestion de projet en représentant visuellement les calendriers des projets.

12. Pipedrive (meilleur logiciel de gestion du pipeline commercial)

via Pipedrive

Pipedrive est un outil CRM simple conçu pour les équipes commerciales qui souhaitent rationaliser la gestion de leur pipeline. Il vous aide à suivre les transactions, à hiérarchiser les prospects et à automatiser les processus, tout en gardant une vue d'ensemble claire et organisée.

Les commerciaux peuvent gérer l'intégralité de leur processus de vente, du début à la fin, en se concentrant sur la conclusion plutôt que sur le suivi des détails. De plus, il s'intègre facilement à d'autres outils, ce qui en fait un complément facile à tout flux de travail existant.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Personnalisez les tableaux de bord et les rapports pour vous concentrer sur les indicateurs clés de l'équipe commerciale, afin d'aider les équipes à prendre des décisions basées sur les données grâce à ses outils de rapports et de prévision des revenus

Gérez votre pipeline commercial grâce à une disposition visuelle intuitive qui facilite le suivi des transactions et de leur progression

Organisez toutes les interactions commerciales, y compris les e-mails, les appels et les réunions, grâce à ses fonctionnalités de gestion des contacts

Générez de nouveaux prospects, suivez l'historique des communications avec les prospects et créez des formulaires intégrés pour les sites Web avec des fonctionnalités de génération et de segmentation des prospects

Limitations de Pipedrive

Les fonctionnalités d'automatisation des e-mails nécessitent des intégrations supplémentaires pour des séquences plus avancées ou complexes

Il se concentre principalement sur les équipes commerciales et ne dispose pas de fonctionnalités de gestion d'entreprise plus larges

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 19 $/mois par utilisateur

Avancé : 34 $/mois par utilisateur

Professionnel : 64 $/mois par utilisateur

Puissance : 74 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 280 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 030 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Une chose que j'aimerais que Pipedrive propose, c'est la possibilité d'organiser les icônes de gauche sur les différentes pages. J'aimerais organiser les icônes que j'utilise fréquemment en haut. Par exemple, je préfère que les icônes en haut soient « Deals », « Contacts », « Activity » et « Insights ». Toutes les autres peuvent être en dessous. À part cela, tout est parfait !

Une chose que j'aimerais que Pipedrive propose, c'est la possibilité d'organiser les icônes de gauche sur les différentes pages. J'aimerais organiser les icônes que j'utilise fréquemment en haut. Par exemple, je préfère que les icônes en haut soient « Deals », « Contacts », « Activity » et « Insights ». Toutes les autres peuvent être en dessous. À part cela, tout est parfait !

💡 Conseil de pro : Comprenez vos défis uniques afin de choisir un logiciel qui répond efficacement à vos points faibles. Par exemple, une petite entreprise de vente au détail qui a du mal à gérer ses stocks sur plusieurs emplacements doit choisir un outil offrant un suivi robuste des stocks et une assistance multi-emplacements.

13. FreshBooks (meilleur logiciel de suivi des factures et des dépenses)

via FreshBooks

FreshBooks simplifie la gestion financière des petites entreprises et des freelancers. De la facturation au suivi du temps en passant par la gestion de projet, tout est simple et organisé. Vous devez accepter des paiements en ligne ? FreshBooks s'occupe de tout.

envoyez des factures en un clin d'œil, configurez des rappels de paiement automatiques et ne courez plus après vos clients*. Le suivi des dépenses vous aide pendant la période des impôts, tandis que les rapports intégrés vous permettent d'afficher clairement où va votre argent.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Créez et envoyez des factures professionnelles basées sur les heures facturables suivies en temps réel avec des rappels automatiques pour les paiements en retard

Importez et classez automatiquement les dépenses de votre entreprise, réduisant ainsi les efforts de comptabilité manuelle

Permettez à vos clients d'afficher et de payer leurs factures via leur propre portail sécurisé pour une expérience de paiement pratique et professionnelle

Accédez à des rapports financiers détaillés sur les flux de trésorerie, les marges bénéficiaires et les dépenses pour faciliter la prise de décisions commerciales

Limites de FreshBooks

Manque de fonctionnalités avancées de gestion des stocks, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises qui vendent des produits physiques

Options limitées pour personnaliser les factures et les devis en fonction de votre marque

Tarifs FreshBooks

Lite : 7,60 $/mois

Plus : 13,20 $/mois

Premium : 24 $/mois

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FreshBooks

G2 : 4,5/5 (plus de 885 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 480 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de FreshBooks ?

La saisie des dépenses est facile, mais il est impossible de les associer aux paiements... Je pense que Freshbooks pourrait convenir aux personnes qui ont une comptabilité très simple, mais cela ne semble pas fonctionner pour les paiements autres que ceux effectués par carte de crédit ou par compte courant. Ils semblent encore être en train de mettre en place la comptabilité en partie double.

La saisie des dépenses est facile, mais il est impossible de les associer aux paiements... Je pense que Freshbooks pourrait convenir aux personnes qui ont une comptabilité très simple, mais cela ne semble pas fonctionner pour les paiements autres que ceux effectués par carte de crédit ou par compte courant. Ils semblent encore être en train de mettre en place la comptabilité en partie double.

🔍 Le saviez-vous ? Dans le classement 2024 des États américains les plus favorables aux entreprises établi par CNBC, la Caroline du Nord occupe la première place, excellant dans des catégories telles que l'économie, la main-d'œuvre et la technologie.

14. Bitrix24 (Meilleure plateforme de collaboration sociale pour les entreprises)

via Bitrix24

Bitrix24 est un outil complet qui combine CRM, gestion de projet, communication et collaboration. Le fil d'actualité de type réseau social permet de rester informé des dernières mises à jour, tandis que la gestion des tâches aide les équipes à rester sur la bonne voie. Les équipes commerciales l'utilisent également pour organiser les prospects et les interactions avec les clients.

Vous pouvez utiliser Bitrix24 pour suivre les tâches, gérer les relations avec les clients et même organiser des vidéoconférences. De plus, Bitrix24 propose des options cloud et sur site, vous pouvez donc choisir le déploiement qui correspond le mieux aux exigences de sécurité de votre entreprise. C'est un choix solide pour les entreprises qui ont besoin d'une structure sans sacrifier la flexibilité.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Tirez parti de l'assistance basée sur l'IA pour vos opérations quotidiennes, notamment l'analyse des enregistrements téléphoniques et la structuration des tâches

Essayez le créateur de sites Web pour créer des boutiques en ligne avec des options de paiement en ligne intégrées et des analyses du comportement des clients

Suivez les performances de vos employés grâce au suivi du temps, à la surveillance de l'achèvement des tâches et à des informations sur la productivité

Gérez votre entreprise où que vous soyez grâce à l'application mobile Bitrix24 qui vous donne accès à CRM, Messenger, Tâches, Calendrier et bien plus encore

Limitations de Bitrix24

Les tâches ne sont pas enregistrées automatiquement, ce qui peut entraîner une perte de progression

Le client de messagerie est sous-développé et manque de fonctionnalités de base ; les utilisateurs se plaignent également que le super administrateur peut modifier les paramètres, ce qui est peu pratique

Tarifs Bitrix24

Free

Basique : 61 $/mois (5 utilisateurs)

Standard : 124 $/mois (50 utilisateurs)

Professionnel : 249 $/mois (100 utilisateurs)

Enterprise : 499 $/mois (250 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 930 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bitrix24 ?

Bitrix24 est une bonne solution pour démarrer pour une petite équipe. Mais je ne le considérerais pas comme un CRM. Ses fonctionnalités sont beaucoup plus étendues (stockage et modification en cours de documents, messagerie d'entreprise, etc.), et pour nous, c'était le pire aspect de Bitrix24. Ces fonctionnalités supplémentaires ne peuvent pas être désactivées. […]

Bitrix24 est une bonne solution pour démarrer pour une petite équipe. Mais je ne le considérerais pas comme un CRM. Ses fonctionnalités sont beaucoup plus étendues (stockage et modification en cours de documents, messagerie d'entreprise, etc.), et pour nous, c'était le pire aspect de Bitrix24. Ces fonctionnalités supplémentaires ne peuvent pas être désactivées. […]

🧠 Anecdote : Le célèbre symbole du « triangle du projet », un modèle qui montre comment équilibrer la portée, le temps et le budget, a été popularisé par Harold Kerzner dans son livre Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

15. HoneyBook (Meilleur logiciel de gestion des clients pour les professionnels de la création)

via HoneyBook

Vous avez toujours rêvé d'une gestion des clients moins chaotique ? HoneyBook s'adresse aux professionnels créatifs et aux entreprises de services qui souhaitent rationaliser les interactions avec leurs clients, la gestion de projet au sein de leur entreprise et leurs opérations financières

Il permet de rationaliser les interactions avec les clients grâce à des modèles de contrats, de factures et de propositions, afin que vous ne partiez pas de zéro à chaque fois. Bien qu'il donne un aspect soigné et professionnel, certains utilisateurs le trouvent plus adapté aux entrepreneurs individuels qu'aux grandes équipes.

Les meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Traitez les paiements en toute transparence, envoyez des rappels automatisés et suivez les transactions financières pour maintenir la visibilité de votre flux de trésorerie

Créez et envoyez des documents personnalisés, tels que des contrats et des factures, garantissant une expérience client cohérente et professionnelle

Offrez à vos clients un portail dédié où ils peuvent afficher les documents relatifs aux projets, signer des contrats et effectuer facilement leurs paiements

Partagez les liens vers vos réunions avec vos clients afin qu'ils puissent prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités

Limites de HoneyBook

L'installation peut s'avérer fastidieuse pour certains utilisateurs

Les utilisateurs signalent que les rapports financiers ne sont pas toujours exacts

Tarifs HoneyBook

Starter : 36 $/mois

Essentiels : 59 $/mois

Premium : 129 $/mois

Évaluations et avis HoneyBook

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 640 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HoneyBook ?

Je l'utilise et, bien qu'il s'agisse d'un système robuste doté de certaines des meilleures fonctionnalités, il limite vraiment la capacité de l'utilisateur à dicter le flux des opérations. Par exemple, lorsque vous envoyez un contrat, il permet au client de procéder au paiement avant que toutes les signatures ne soient apposées sur le contrat. Ainsi, si vous avez un client trop zélé et qu'il paie (ce qui est formidable), mais que vous souhaitez éviter que cela se produise trop rapidement, vous ne pouvez pas...

Je l'utilise et, bien qu'il s'agisse d'un système robuste doté de certaines des meilleures fonctionnalités, il limite vraiment la capacité de l'utilisateur à dicter le flux des opérations. Par exemple, lorsque vous envoyez un contrat, il permet au client de procéder au paiement avant que toutes les signatures ne soient apposées sur le contrat. Ainsi, si vous avez un client trop zélé et qu'il paie (ce qui est formidable), mais que vous souhaitez éviter que cela se produise trop rapidement, vous ne pouvez pas...

16. Zoho One (Meilleure suite d'applications SaaS intégrées)

via Zoho One

Zoho One regroupe toute une série d'applications professionnelles dans un seul package, du CRM et de la messagerie électronique à la comptabilité et au suivi de projets.

Vous disposez d'outils pour gérer les relations avec les clients, créer des documents, gérer des projets, suivre le temps, traiter les salaires et mener vos campagnes marketing. Tout communique entre eux, les données circulent entre les applications sans avoir à copier-coller.

Bien qu'ils ne soient pas aussi avancés que les logiciels autonomes, ils couvrent de nombreux besoins quotidiens des entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho One

Intégrez plus de 40 applications d'entreprise, notamment CRM, finance, marketing et RH, pour un flux de travail entièrement connecté

Utilisez ses fonctionnalités pour atteindre vos objectifs opérationnels et gérer les commandes et les stocks sur tous les canaux, en ligne et hors ligne

Créez et envoyez des devis et des factures, et recouvrez les paiements de vos clients sur la plateforme

Limitations de Zoho One

Passer d'une application intégrée à l'autre dans Zoho est fastidieux et chronophage

Il faut indiquer le « nom de famille » pour tous les prospects, ce qui nécessite des solutions de contournement lors de la recherche d'informations sur les entreprises

Tarifs Zoho One

Tous les employés : 45 $/mois par employé

Utilisateur flexible : 105 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho One

G2 : 4,4/5 (plus de 23 310 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho One ?

Nous apprécierions qu'il soit possible d'ajouter des fichiers de plus grande taille en pièces jointes lors de l'envoi d'e-mails, car la limite actuelle n'est pas suffisante pour nous. Nous devons donc d'abord utiliser des services cloud pour les télécharger, puis joindre le lien dans l'e-mail. C'est un peu trop compliqué.

Nous apprécierions qu'il soit possible d'ajouter des fichiers de plus grande taille en pièces jointes lors de l'envoi d'e-mails, car la limite actuelle n'est pas suffisante pour nous. Nous sommes donc obligés d'utiliser des services cloud pour les télécharger au préalable, puis de joindre le lien dans l'e-mail. C'est un peu trop compliqué.

🔍 Le saviez-vous ? La plus ancienne entreprise au monde est Kongō Gumi, une entreprise de construction japonaise fondée en 578 après J.-C. Elle a exercé ses activités pendant plus de 1 400 ans avant de fusionner avec une autre entreprise en 2006.

17. Xero (Meilleur logiciel de comptabilité en partie double)

via Xero

Xero est une plateforme de comptabilité basée sur le cloud conçue pour les petites entreprises. Elle se connecte à vos comptes bancaires, assure le suivi des entrées et sorties d'argent et vous aide à garder une trace de vos factures et de vos paiements.

Vous pouvez prendre des photos de vos reçus avec votre téléphone, gérer les salaires et voir comment votre entreprise se porte grâce à des rapports simples. Il se synchronise avec d'autres outils professionnels afin que votre comptable puisse intervenir pour vérifier certaines choses si nécessaire. Cet outil fournit des informations financières en temps réel, un rapprochement bancaire et une gestion précise des coûts des projets.

Meilleures fonctionnalités de Xero

Rapprochez automatiquement les transactions bancaires afin de réduire la saisie manuelle des données et d'améliorer la précision

Suivez les stocks et les dépenses des projets en temps réel pour maîtriser les coûts et le budget, et automatisez la facturation et les paiements pour améliorer la trésorerie

Gérez vos transactions internationales grâce à la conversion automatique des devises et aux taux de change en temps réel

Contrôlez l'accès aux données financières en attribuant des permissions sécurisées basées sur les rôles aux membres de l'équipe

Limitations de Xero

Les rapports avancés nécessitent des applications tierces et offrent des possibilités de personnalisation limitées

L'intégration de la paie aux États-Unis nécessite un abonnement supplémentaire

Tarifs Xero

Offre de lancement : 20 $/mois

En pleine croissance : 47 $/mois

Tarif : 80 $/mois

Évaluations et avis sur Xero

G2 : 4,3/5 (plus de 715 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 110 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Xero ?

Xero est une solution comptable fiable qui nous permet de gérer tous nos besoins en matière de gestion financière en un seul endroit. Elle facilite la gestion des dépenses et le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise. Elle offre un excellent service client. Les rapports financiers fournissent des informations précieuses sur la santé financière et les performances des entreprises.

Xero est une solution comptable fiable qui nous permet de gérer tous nos besoins en matière de gestion financière en un seul endroit. Elle facilite la gestion des dépenses et le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise. Elle offre un excellent service client. Les rapports financiers fournissent des informations précieuses sur la santé financière et les performances des entreprises.

18. Microsoft Dynamics 365 (Meilleure plateforme de gestion des relations d'entreprise)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 fournit une suite complète d'applications d'entreprise qui combine des fonctionnalités ERP et CRM avec des outils d'IA et de veille stratégique intégrés. Son intégration poussée avec l'écosystème Microsoft en fait la solution idéale pour gérer des opérations commerciales complexes.

Commencez par l'équipe commerciale et le service client, puis ajoutez les modules financiers ou de gestion des stocks selon vos besoins. Il s'agit d'une version améliorée des logiciels de base, mais moins complexe que les systèmes d'entreprise, même si leur installation peut nécessiter quelques ajustements.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Utilisez sa gestion des services sur le terrain pour gérer les opérations financières, les chaînes d'approvisionnement, la répartition et la fabrication afin d'optimiser les ressources

Bénéficiez d'une visibilité à 360 degrés sur le comportement de vos clients afin de personnaliser votre engagement et de booster vos équipes commerciales grâce à ses outils de gestion des données clients

Automatisez les processus commerciaux tels que la gestion des prospects, le suivi des opportunités et la génération de devis afin de hiérarchiser les prospects, de les nourrir et de conclure des contrats efficacement

Enregistrez et suivez les demandes des clients, gérez les dossiers, fournissez une assistance rapide et accédez à l'historique des interactions avec les clients pour une assistance efficace grâce aux outils de gestion du service client

Limitations de Microsoft Dynamics 365

La mise en œuvre nécessite des ressources importantes et des personnalisations complexes qui requièrent une expertise spécialisée

La plateforme comprend une limite de stockage de données par défaut, qui peut s'avérer insuffisante pour les organisations traitant de grands volumes de données

Tarifs Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central

Essai gratuit

Essentiels : 70 $/mois par utilisateur

Premium : 100 $/mois par utilisateur

Membres de l'équipe : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Dynamics 365

G2 : 4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Microsoft Dynamics 365 ?

Il est essentiel d'être transparent sur la courbe d'apprentissage initiale et les coûts potentiels associés à la mise en œuvre et à la personnalisation. Ces aspects peuvent être difficiles à communiquer aux clients potentiels, en particulier aux petites entreprises disposant d'un budget limité.

Il est essentiel d'être transparent sur la courbe d'apprentissage initiale et les coûts potentiels associés à la mise en œuvre et à la personnalisation. Ces aspects peuvent être difficiles à communiquer aux clients potentiels, en particulier aux petites entreprises disposant d'un budget limité.

🤝 Rappel amical : Traitez votre logiciel comme un membre de votre équipe. Ne vous contentez pas de l'installer, personnalisez-le. Définissez des permissions, automatisez les flux de travail et intégrez-le à d'autres outils afin qu'il fonctionne de manière transparente au sein de votre entreprise.

19. Salesforce (Meilleur écosystème de gestion de la relation client)

via Salesforce

Salesforce est un logiciel CRM d' basé sur le cloud qui intègre diverses fonctions commerciales telles que les ventes, le service et le marketing. Sa fonctionnalité phare est son puissant outil d'analyse basé sur l'IA, Einstein AI, qui fournit des informations permettant d'améliorer les relations avec les clients et de stimuler la croissance des ventes.

Grâce à ses nombreuses options de personnalisation, Salesforce s'adapte aux différents besoins des entreprises tout en offrant une solution évolutive pour les grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Automatisez la notation des prospects et la gestion du pipeline grâce à son interface glisser-déposer pour rationaliser le processus commercial

Connectez les équipes commerciales, marketing et service client sur une seule plateforme pour une expérience unifiée

Créez des applications personnalisées à l'aide d'outils low-code et pro-code adaptés aux besoins de votre entreprise

Accédez à une place de marché de solutions préconfigurées via AppExchange pour étendre les fonctionnalités

Limites de Salesforce

Les fonctionnalités premium et le stockage supplémentaire peuvent augmenter considérablement les coûts, et les personnalisations complexes nécessitent une expertise spécialisée

Il est principalement conçu pour les équipes commerciales, ce qui réduit son efficacité pour la gestion globale de l'entreprise

Tarifs Salesforce

Suite Starter : 25 $/mois par utilisateur

Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur

Tarification personnalisée en fonction du Salesforce que vous choisissez

Évaluations et avis sur Salesforce

G2 : 4,3/5 (plus de 445 avis)

Capterra : 4,6/5 (30 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Salesforce ?

... Bien qu'ils fournissent un service de très haute qualité, leur coût est extrêmement élevé. Il peut également y avoir parfois un problème avec des ensembles de données plus volumineux, lorsque nous exécutons des tâches planifiées, ce qui peut entraîner des échecs apparemment aléatoires... L'exécution du même code deux fois de suite entraîne parfois un échec avec des ensembles de données plus volumineux, mais pas à chaque fois.

... Bien qu'ils fournissent un service de très haute qualité, leur coût est extrêmement élevé. Il peut également y avoir parfois un problème avec des ensembles de données plus volumineux, lorsque nous exécutons des tâches planifiées, ce qui peut entraîner des échecs apparemment aléatoires... L'exécution du même code deux fois de suite entraîne parfois un échec avec des ensembles de données plus volumineux, mais pas à chaque fois.

🔍 Le saviez-vous ? Près de la moitié des entreprises accordent la priorité à l'amélioration des processus, dans le but d'accroître leur efficacité et leur croissance. Les entreprises qui adoptent l'IA semblent avoir une longueur d'avance : 84 % des entreprises à forte croissance déclarent que l'IA a un impact positif sur leur chiffre d'affaires, contre seulement 65 % des entreprises en difficulté.

20. HubSpot (Meilleure plateforme d'automatisation du marketing entrant)

via HubSpot

HubSpot vous aide à attirer des clients et à établir des relations avec eux. Ses outils couvrent le marketing, les ventes et le service client, depuis la première visite d'un utilisateur sur votre site web jusqu'à son parcours en tant que client.

Le CRM assure le suivi des interactions et aide votre équipe à comprendre les besoins des clients. Vous pouvez configurer des campagnes par e-mail, gérer le contenu de votre site web et traiter les tickets d'assistance, le tout en un seul endroit. Son interface conviviale et ses fonctionnalités d'automatisation avancées en font l'outil idéal pour les entreprises qui cherchent à développer efficacement leurs activités.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Automatisez vos campagnes marketing par e-mail, sur les réseaux sociaux et les blogs afin de nourrir vos prospects et de stimuler leur engagement

Suivez les pipelines commerciaux grâce à des rapports détaillés et des informations basées sur l'IA afin d'améliorer les conversions

Gérez le service client grâce à des outils de gestion des tickets, de chat en direct et de base de connaissances pour résoudre plus rapidement les problèmes

Personnalisez l'expérience utilisateur sur votre site Web grâce à un contenu dynamique et à une automatisation basée sur le comportement afin d'augmenter les conversions

Limites de HubSpot

Il est difficile d'effectuer des actions groupées et de fusionner les doublons

La mise à l'échelle peut s'avérer difficile avec de grandes bases de données de contacts

Tarifs HubSpot

Hub Opérations

Professionnel : 720 $/mois (places supplémentaires à partir de 45 $/mois)

Enterprise : 2 000 $/mois

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,5/5 (plus de 460 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 260 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot ?

Il est utile d'avoir un aperçu de la qualité des données, mais il est difficile d'effectuer des actions groupées et de fusionner les doublons. Si la fusion groupée pouvait être facilitée grâce à la qualité des données, cela éliminerait le besoin d'applications supplémentaires de déduplication. C'est un excellent outil pour obtenir une estimation immédiate du problème de qualité des données, mais pas pour agir dessus.

Il est utile d'avoir un aperçu de la qualité des données, mais il est difficile d'effectuer des actions groupées et de fusionner les doublons. Si la fusion groupée pouvait être facilitée grâce à la qualité des données, cela éliminerait le besoin d'applications supplémentaires de déduplication. C'est un excellent outil pour obtenir une estimation immédiate du problème de qualité des données, mais pas pour agir dessus.

💡 Conseil de pro : Configurez des notifications intelligentes qui invitent à agir au lieu d'inonder les boîtes de réception. Configurez des alertes pour les tâches en retard, les demandes d'approbation ou les problèmes clients afin que les équipes puissent réagir immédiatement.

21. Connecteam (Meilleur logiciel de gestion des employés axé sur le mobile)

via Connecteam

Vous avez une équipe toujours en déplacement ? Connecteam est conçu pour les travailleurs de première ligne, les équipes sur le terrain et le personnel à distance qui ne sont pas assis à un bureau toute la journée. Avec une simple application mobile, vous pouvez gérer les plannings, suivre le temps et l'emplacement grâce à la géolocalisation GPS, partager des mises à jour et même gérer la formation, sans les allers-retours habituels.

Il ressemble davantage à un réseau social qu'à un logiciel de travail, ce qui permet aux employés de pointer, de signaler des problèmes, de remplir des formulaires ou de consulter leurs listes de tâches directement depuis leur téléphone. Les responsables peuvent envoyer des mises à jour rapides ou des alertes d'urgence, tandis que les employés peuvent accéder aux plannings ou soumettre des documents sans avoir à se rendre au bureau.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Attribuez et suivez les tâches en temps réel pour assurer la coordination et la productivité des équipes ; planifiez les horaires et gérez la disponibilité des employés grâce à la fonctionnalité « fil d'Ariane » qui capture les données de localisation en temps réel lorsqu'un employé pointe

Améliorez la communication interne grâce à son hub de communication qui comprend des discussions d'équipe, des annonces et des sondages pour obtenir un retour instantané

Simplifiez l'intégration et la formation grâce à des cours numériques, des quiz et des checklists de conformité

Limitations de Connecteam

Intégration limitée avec les systèmes externes par rapport à d'autres solutions d'entreprise

L'approche « mobile first » ne convient pas forcément à tous les types d'entreprises, et bien que les utilisateurs puissent signaler leur indisponibilité à tout moment, les contrôles administrateurs à cet effet sont encore en cours de développement

Tarifs Connecteam

Free

Basique : 35 $/mois

Avancé : 59 $/mois

Expert : 119 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 2 140 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 560 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Connecteam ?

Lorsque j'utilise Connect Team, je peux conserver toutes nos informations au même endroit et choisir qui a accès à chaque fonctionnalité. Tout reste connecté et organisé... Je n'étais pas très fan de la fonctionnalité de planification du système, car dans mon domaine, nous avons besoin d'un outil plus visuel. Nous devons répartir les techniciens et les véhicules, et je ne pouvais pas voir qui faisait quoi sans cliquer sur chaque évènement.

Lorsque j'utilise Connect Team, je peux conserver toutes nos informations au même endroit et choisir qui a accès à chaque fonctionnalité. Tout reste connecté et organisé... Je n'étais pas très fan de la fonctionnalité de planification du système, simplement parce que dans mon domaine, nous avons besoin d'un outil plus visuel. Nous devons répartir les techniciens et les véhicules, et je ne pouvais pas voir qui faisait quoi sans cliquer sur chaque évènement.

Faites fonctionner votre entreprise Click avec ClickUp

Trouver le bon logiciel de gestion d'entreprise revient à trouver celui qui fonctionne le mieux pour votre équipe.

Certains outils sont parfaits pour la planification de projets, d'autres excellent dans la gestion financière, mais seuls quelques-uns tentent de tout faire. L'objectif est simple : rationaliser les opérations, faire avancer les projets et faciliter la collaboration.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, fait tout ce dont vous avez besoin pour votre entreprise et plus encore. Elle combine la gestion de projet, la collaboration sur des documents, le brainstorming et l'automatisation dans une seule plateforme.

Stockez vos documents importants dans ClickUp Docs, mappez vos idées sur des tableaux blancs et laissez ClickUp Brain gérer intelligemment les priorités. Les automatisations et les intégrations rendent également les flux de travail encore plus fluides.

Moins de stress, plus de progression. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅