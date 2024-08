20 Meilleur logiciel de gestion d'entreprise 2024 – ; Critiques et prix

Qu'est-ce qui fait le plus envie à votre équipe ? Des vacances à Los Cabos ? (N'est-ce pas le cas de tout le monde ?) Mais surtout, votre équipe veut des outils qui l'aident à faire son travail plus rapidement.

Business logiciel de gestion est un moyen d'aider votre équipe à atteindre cet objectif. Grâce à un logiciel performant, votre équipe peut garder le contrôle de la situation, de sorte que rien ne passe à travers les mailles du filet de l'affairisme.

Qu'il s'agisse d'assigner des tâches, de collaborer à des projets, de suivre du temps, etc , documenter les processus pour fluidifier les processus internes, ou créer une hub de connaissances pour les clients, il y a tant de choses à faire avec un logiciel de gestion d'entreprise.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion d'entreprise ?

Les logiciels de gestion d'entreprise sont un ensemble de programmes, de technologies et d'automatisations permettant à une entreprise de gérer, d'automatiser et d'optimiser ses processus et ses opérations.

Que faut-il rechercher dans les logiciels de gestion d'entreprise ?

Votre logiciel de gestion d'entreprise doit fournir :

Une gestion de la relation client

Le stockage cloud et la gestion des données

Gestion de projet Enterprise

Suivi des indicateurs d'entreprise

Facturation et budgétisation

Analyse et rapports

Automatisation du flux de travail

Le marché mondial des logiciels de Business a été évalué à 429,59 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 11,7 % de 2022 à 2030$a. C'est un marché massif avec de nombreux acteurs. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il y a beaucoup d'options parmi lesquelles choisir.

Voici les principales entreprises pour vous aider dans vos opérations et la gestion de vos équipes !

20 meilleurs logiciels de gestion d'entreprise en 2024

Le meilleur logiciel de gestion d'entreprise signifie différentes choses pour différentes personnes. Par exemple, vous pourriez être plus intéressé par un cRM puissant alors qu'un autre accordera plus de valeur à l'automatisation des flux de travail.

Nous avons compilé les plateformes de gestion d'entreprise les plus populaires pour vous aider à trouver celle qui correspond à vos besoins.

C'est parti !

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail à l'aide de tâches, de documents, de discussions, d'objectifs, de tableaux blancs, etc.

Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel gratuit, intuitif, puissant et facile à utiliser, ClickUp vous permettra d'améliorer votre productivité logiciel de gestion d'entreprise clickUp est la solution. Avec la version gratuite, vous accédez à des fonctionnalités que vous auriez dû payer avec d'autres logiciels d'entreprise.

Que vous gérez une petite entreprise ou une grande entreprise comptant des milliers d'employés, ClickUp a tout ce qu'il faut.

Grâce à des fonctionnalités de communication et de collaboration avancées, vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous le souhaitez, créer autant de tâches que nécessaire et collaborer à chaque étape.

ClickUp fonctionnalités clés

Documents ClickUp : créez des procédures opératoires normalisées et partagez-les avec les équipes concernées. Collaborez avec les membres sur n'importe quel document à mesure que vous continuez à affiner les processus de l'entreprise

Commentaires attribués : gardez tout le monde dans la boucle et responsable en assignant des tâches aux membres de l'équipe dans les discussions

Cartes mentales ClickUp etTableaux blancs: passer de l'idéation à l'exécution en créant des tâches ClickUp directement à partir de vos Tableaux blancs et Cartes mentales

plus de 1 000 intégrations : Réalisez toutes les activités de votre entreprise à partir du tableau de bord de ClickUp en étendant les fonctions

15+ affichages personnalisables : Affichez votreprojets et tâches en vue Gantt, Kanban, tableau, calendrier, tableau de bord ou liste

Modèles de flux de travail : créez des optimisations de flux de travail à l'aide de modèles pour tous les types de cas d'utilisation - suivi des problèmes, planification de la construction, développement de logiciels, et bien plus encore !

Prix ClickUp

Form Free Forever Plan (meilleur pour un usage personnel) Tableaux Kanban Tâches et membres illimités Documents collaboratifs assistance 24/7, et plus encore

(meilleur pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes) (7$/membre par mois) Tout ce qui se trouve dans le forfait Free Forever Gestion des ressources Stockage illimité, tableaux de bord, champs personnalisés Rapports agiles, et plus encore

(idéal pour les petites équipes) (7$/membre par mois) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne ou multiples (12 $/membre par mois)) Tout ce qui se trouve dans le forfait Unlimited Rapports personnalisés Automatisation avancée, suivi du temps et fonctionnalités du tableau de bord Échéanciers, cartes mentales, etc

(idéal pour les équipes de taille moyenne ou multiples (12 $/membre par mois))

Evaluation de ClickUp

G2 : 4.7/5 (4 409 commentaires)

: 4.7/5 (4 409 commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 810 commentaires)

Ce que les clients disent de ClickUp

"J'aime la simplicité de création, d'organisation et de planification des tâches. Pour notre équipe, les vues sprint étaient les meilleures. De plus, la possibilité d'afficher les mêmes tâches dans différentes vues personnalisées, même pour chaque membre était la meilleure. Nous ne regardons pas toujours la même chose, et cela a changé la donne. Des logiciels similaires comme Asana ou Trello, ou évènement Project n'ont pas réussi à réaliser et à comprendre cela : nous voulons voir les mêmes données, mais avec nos propres yeux" - Revue Capterra "ClickUp est la seule gestion du travail qui vous permet d'utiliser toutes ses fonctionnalités gratuitement. J'adore pouvoir utiliser le calendrier, la liste et le kanban simultanément. De plus, la personnalisation est infinie ! HAUTEMENT recommandé." - Revue G2

2. Bitrix24

via Bitrix24Bitrix24 est un outil de gestion d'entreprise qui aide les entreprises à gérer des projets, à obtenir des informations sur la gestion de la relation client et à automatiser les pratiques en matière de ressources humaines. La communication, la gestion de la relation client et la collaboration sont les trois principaux domaines d'intérêt de Bitrix24.

C'est un outil très polyvalent, mais cette polyvalence a un prix. Toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles, ce qui entraîne des limites.

Par exemple, vous pouvez créer le site web de votre entreprise avec Bitrix24 . Mais vous devrez faire face à de sévères limites comme le stockage, la vitesse, la personnalisation et la réactivité.

Les fonctionnalités clés de Bitrix24

Possibilité d'auto-hébergement, ce qui vous donne un contrôle total sur vos données, l'accès au code source et la possibilité de créer des outils natifs supplémentaires

Vous pouvez créer, assigner et superviser la progression des tâches et des projets sur un tableau de bord unique

Outils de gestion des ressources humaines pour suivre les feuilles de temps des employés, programmer les congés et créer des rapports

Effectuer des appels, des vidéoconférences ou discuter avec des clients sans quitter Bitrix24

Les inconvénients de Bitrix24

La création de tâches récurrentes n'est disponible que dans la version payante

Pas de modèles de projets dans la version gratuite

Interface utilisateur complexe

💸 Prix de Bitrix24

Free Forever pour toujours : Utilisateurs illimités, collaboration(discussion, appels vidéo et environnement de travail de l'entreprise), créateur de site web, gestion des tâches et des projets, CRM, et 5 Go de stockage

Basic : $49/mois, 5 utilisateurs, collaboration, gestion de projet, centre de contact, boutique en ligne, un constructeur de site web, et 24GB de stockage

Standard : 99 $/mois, toutes les fonctionnalités du forfait Free, 50 utilisateurs, administration et service client, documentation en ligne, assistance marketing et 100 Go de stockage

Professionnel : 199 $/mois, tous les services du forfait Free, un nombre illimité d'utilisateurs, l'intelligence commerciale,automatisation des processus d'entrepriseautomatisation des RH, et 1024GB

évaluations de Bitrix24

G2 : 4.1/5 (451 commentaires)

: 4.1/5 (451 commentaires) Capterra : 4.1/5 (513 commentaires)

Ce que les clients disent de Bitrix24

3. Chanty

via Chanty Chanty est un outil de collaboration d'équipe qui améliore la productivité de l'équipe en simplifiant la communication au sein de l'équipe.

Cet outil de collaboration facilite les visioconférences et les appels. Il propose même des appels audio en équipe !

Chanty est intuitif et l'interface utilisateur ne causera pas de frustrations inutiles. Avec Chanty, les équipes peuvent partager des écrans et des documents et collaborer sur des tâches.

Chanty fonctionnalités clés

Un tableau de bord central (Teambook) pour organiser les tâches, les discussions et les fichiers

Épinglez les messages pour vous concentrer sur les échéances, les idées et les tâches les plus importantes

Possibilité de paramétrer facilement les rôles, les permissions et les privilèges des membres de l'équipe

Simple, intuitif et très facile à personnaliser en fonction des besoins de l'entreprise

Transformez les messages en tâches en un instant

Chanty contre

Pas de partage d'écran dans le forfait Free, ce qui est un véritable désavantage pour les petites équipes

Affichage limité des tâches. Vous ne disposez que des options Kanban et Calendrier

La version gratuite ne permet pas de paramétrer les rôles et les permissions

Prix de Chanty

Forfait Free : Free Forever, discussions illimitées, gestion des tâches intégrée, jusqu'à 10 membres, 1 utilisateur invité, jusqu'à 10 intégrations

Forfait Business : 3 $/utilisateur/mois, visioconférences de groupe illimitées, 3 invités gratuits par membre, ligne d'assistance dédiée, intégrations illimitées

Évaluation de Chanty

G2 : 4.5/5 (35 commentaires)

: 4.5/5 (35 commentaires) Capterra : 4.7/5 (31 commentaires)

Ce que les clients disent de Chanty

"La fonctionnalité remarquable de Chanty est qu'il a une fonctionnalité de livre d'équipe qui permet à n'importe quelle équipe de créer et d'organiser des tâches, des conversations, des messages annotés et tout ce qui est partagé. En outre, il est également possible d'envoyer des messages directs instantanés à n'importe quel membre de l'équipe. Bien qu'il permette des options de communication privées et publiques, il est impossible de créer différents types de canaux, et c'est l'un des inconvénients selon mon expérience." - Revue G2 "Nous dirigeons une équipe distribuée de 30 personnes du monde entier, réparties sur cinq fuseaux horaires différents. Chanty est notre outil de prédilection pour rester en contact et discuter de problèmes liés au travail, ainsi que pour nous amuser à partager des mèmes et des gifs. Il fonctionne parfaitement et nous l'avons recommandé à d'autres équipes télétravaillées et distribuées. L'équipe de Chanty gestion des tâches est une fonctionnalité très basique - j'aimerais avoir la possibilité de suivre les tâches et de voir qui en fait partie, quel est leur statut, d'assigner des sous-tâches, des échéances et plus encore. Alternativement, une intégration native de Trello serait formidable." - Avis de Capterra

4. Freshbooks

via Freshbooks La période des impôts n'est pas placée dans les favoris de nombreux travailleurs indépendants et solopreneurs.

Et ce n'est peut-être pas non plus votre favori. Alors, quand vous entendez parler d'une solution de comptabilité en cloud, nous pensons que vous courrez vers elle.

Entrez dans Freshbooks.

Freshbooks est le logiciel de compte que les petites entreprises et les freelances ne jurent que par lui. Avec FreshBooks, vous pouvez suivre le temps facturable en tant que freelance ou propriétaire de petite entreprise. Vous pouvez également paramétrer la facturation récurrente et suivre les dépenses.

Et si vous êtes toujours en train de dépasser votre budget, Freshbooks peut vous aider à établir des prévisions financières.

Les fonctionnalités clés de Freshbooks

Diverses possibilités d'intégration pour les entreprises de commerce électronique qui travaillent sur Squarespace, eBay, Shopify, etc.

La possibilité d'accepter les paiements en ligne est également une bonne affaire pour les freelances qui travaillent avec des clients internationaux

Créez facilement des factures et envoyez des rappels automatiques pour les paiements en retard

L'application mobile est une fonctionnalité pratique pour la facturation comptable en déplacement

Fonctionnalité de comptabilité en partie double

Les inconvénients de Freshbooks

Les rapports sur les prévisions et les estimations de dépenses ne sont pas aussi robustes que d'autres solutions

Pas idéal pour les entreprises ayant des stocks importants et recherchant des fonctionnalités de gestion de la chaîne d'approvisionnement

Les possibilités de discuter et de collaborer sur des projets sont limitées

Nombre limité de clients facturables

Prix de Freshbooks

Lite : 15 $/mois, 5 clients facturables, suivi des dépenses illimitées, suivi des rapports d'équipe commerciale

Plus : 25 $/mois, 50 clients facturables, capture automatique des données de réception, facturation périodique et retainers clients, possibilité d'inviter un comptable, rapports de comptabilité en partie double

Premium : 50 $/mois, clients illimités, all in plus, signatures d'e-mail personnalisées, e-mails personnalisés, rapports sur la santé de l'entreprise

Sélection : Tarification personnalisée, plafonnement des frais ACH, gestionnaire de compte dédié, 2 comptes de membres de l'équipe, suivi automatique des dépenses

Évaluations de Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 commentaires)

: 4.5/5 (645 commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 666 commentaires)

Ce que les clients disent de Freshbooks

" Freshbooks fait ce que vous avez besoin qu'il fasse, mais la version simple n'est pas extrêmement robuste.

Avis recueilli par et hébergé sur G2.com. Je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas toutes les intégrations dont j'ai besoin. Par exemple, je dois saisir manuellement toutes les ventes de mon site web (via Paypal) parce que je ne suis pas doué en technologie et que je ne sais pas comment créer un 'code' ou quelque chose qui est nécessaire pour qu'il le fasse automatiquement." - Revue G2 "Le coût est un peu élevé, il se peut donc que je ne continue pas à les utiliser - je suis 50/50 pour le moment. S'ils fournissaient plus de valeur pour le coût, je considérerais que c'est un bon investissement, mais payer pour un CRM en plus, c'est cher. Dans l'ensemble, je fais aimer le logiciel !" - Revue Capterra

5. HubSpot

via HubSpotHubSpot est un nom connu dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM). La version gratuite de HubSpot CRM est très riche en fonctionnalités pour les petites entreprises et les équipes.

Et comme nous aimons tous les logiciels faciles à utiliser, HubSpot ne nous déçoit pas.

Le tableau de bord est simple et intuitif, mais les fonctionnalités de rapports sont avancées pour un outil gratuit.

Les fonctionnalités clés de HubSpot

Suivi par e-mail et notifications d'engagement pour simplement prospecter et..gestion des prospects* Matériel de formation riche, y compris un hub de connaissances détaillé, des webinaires et des vidéos

La discussion en direct permet aux clients de joindre facilement votre équipe commerciale

L'affichage en temps réel de l'équipe commerciale est assez impressionnant

Modèles d'e-mails pour simplifier le suivi des prospects

Les inconvénients de HubSpot

Le forfait Free n'est pas l'option CRM la plus puissante pour les grandes entreprises

Les forfaits Premium vous coûteront un bras

Pas d'assistance téléphonique pour la version gratuite

Prix de HubSpot

Assistance : 45 $/mois, suppression de l'image de marque de HubSpot sur les formulaires, les e-mails et le chat en direct, les e-mails et le chat d'assistance dans l'application

Professionnel : $800/mois, tout ce qui est dans la version Starter plus, la personnalisation et l'automatisation à travers les canaux, les tests A/B, la création de rapports personnalisés, l'assistance téléphonique, l'intégration avec Salesforce

Enterprise : 3200 $/mois, Professionnel plus,gérer les équipes et les marques, contrôle des permissions, rapports avancés et tests adaptatifs

Les évaluations de HubSpot

G2 : 4.4/5 (8 912 commentaires)

: 4.4/5 (8 912 commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 213 commentaires)

Ce que les clients disent de HubSpot

6. Integrify

via Intégrer Integrify est un logiciel à code réduit gestion du flux de travail le logiciel de gestion des flux de travail. Il convient le mieux aux entreprises qui souhaitent automatiser des processus commerciaux complexes et répétitifs afin de créer un environnement productif pour les équipes.

Integrify vous permet d'attribuer des tâches à la bonne personne au bon moment. De cette manière, vous économisez des coûts et évitez des erreurs coûteuses à l'avenir.

Integrify fonctionnalités clés

Le fait d'avoir un gestionnaire de compte dédié facilite également la mise en place et la personnalisation pour les clients

Nous sommes des adeptes des modèles, c'est pourquoi l'application gratuiteflux de travail App Les modèles de démarrage sont une bouée de sauvetage

Possibilité de connecter toutes vos applications et logiciels avec Integrify grâce aux APIs

Pistes d'audit illimitées pour montrer l'automatisation des processus

Stockage de fichiers et de documents extensible

Les inconvénients d'Integrify

Assez complexe et moins intuitif pour les utilisateurs moins expérimentés

Faible évolutivité en cas de complexification des processus

Les informations sur les prix ne sont pas facilement disponibles

Prix d'Integrify

Renseignez-vous auprès d'Integrify pour connaître les prix

Évaluation d'Integrify

G2 : 4.4/5 (31 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (19 commentaires)

Ce que les clients disent d'Integrify

" Le programme pourrait permettre une meilleure mise en forme. Vous avez la possibilité de contrôler le CSS, mais vous ne pouvez pas modifier l'aspect général de manière trop radicale. Le module de rapports manque également de fonctions ; cependant, vous pouvez contourner ce problème avec des rapports personnalisés puisqu'ils vous fournissent un accès SQL à la base de données." - Revue G2 "En fait, il m'a fallu des semaines pour comprendre comment travailler sur Integrify. C'est pourquoi je demande quelques améliorations dans l'expérience client pour être plus simple et au point. Même je dois dire qu'ils ont une équipe d'Assistance parfaite qui m'a aidé à le faire terminé." - L'avis de Capterra

7. MS OneDrive

via Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive est une plateforme de gestion des actifs numériques destinée aux entreprises. Avec MS OneDrive, les entreprises peuvent gérer, partager et collaborer sur différents fichiers de marque.

Principales fonctionnalités de MS OneDrive

Numérisation de documents pour sauvegarder les documents cruciaux et les reçus

Accès omnicanal via votre téléphone, votre ordinateur portable et votre tablette

Superbe collaboration pour la modification en cours et la création de documents

Synchronisation rapide des fichiers

Les inconvénients de MS OneDrive

Stockage inférieur à celui des concurrents

La synchronisation est limitée à des dossiers spécifiques

Prix de MS OneDrive

OneDrive for Business Plan 1 : 5 $/utilisateur/mois, partage de fichiers et stockage OneDrive

One Drive for Business Forfait 2 : 10 $/utilisateur/mois, tout ce qui est prévu dans le Forfait 1, sécurité avancée et capacités de conformité

Évaluations de MS OneDrive

G2 : 4.3/5 (9 098 commentaires)

: 4.3/5 (9 098 commentaires) Capterra : 4.5/5 (10 526 commentaires)

Ce que les clients disent de MS OneDrive

"Dans l'ensemble, je n'ai pas eu de problèmes avec le travail de OneDrive ou ses fonctions. Il fait exactement ce qu'il est annoncé de faire, et il le fait bien. Je n'aime pas le fait d'être constamment alerté de différentes choses liées à OneDrive tout au long de la journée. J'ai l'impression qu'il y a toujours des mises à jour ou que quelque chose ne va pas. Et bien que l'interaction avec d'autres produits soit un argument de vente, cela a également contraint l'organisation à acheter le reste de la suite Microsoft afin de tirer tout le potentiel de OneDrive." - Examen de Capterra "Il y a des problèmes occasionnels de décalage de temps lors du passage d'un programme ou d'un fichier à l'autre. Mais en général, ce problème a diminué avec le temps. La gestion de quels utilisateurs ont accès à quels dossiers, documents, etc, peut également être un peu délicate si vous essayez de réglementer cela de manière stricte." - Revue G2

8. Netsuite

via Netsuite Netsuite est un Logiciel ERP et logiciel de gestion d'entreprise qui aide les entreprises à à gérer la planification des ressources de l'entreprise . Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud offrant une gestion de la relation client, des finances et du commerce électronique.

Vous pouvez automatiser les processus de travail, accéder à de puissantes données de veille stratégique et prendre connaissance de vos performances financières et opérationnelles à partir d'un tableau de bord central.

Caractéristiques clés de Netsuite

Plusieurs affichages d'écran qui vous permettent d'avoir différentes fonctionnalités ouvertes en même temps

Les utilisateurs peuvent voter pour des changements semestriels et des mises à jour de fonctionnalités

Business intelligence native

Les inconvénients de Netsuite

Suppression occasionnelle de fonctionnalités qui pourraient être utiles à certains utilisateurs

Des modules complémentaires coûteux qui pourraient faire partie de la solution de base

Extension mais confusiondocumentation sur le processus* Mauvaise expérience mobile

Prix de Netsuite

Renseignez-vous auprès de Netsuite pour connaître les tarifs

Évaluations de Netsuite

G2 : 3.9/5 (1 866 commentaires)

: 3.9/5 (1 866 commentaires) Capterra : 4.1/5 (828 commentaires)

Ce que les clients disent de Netsuite

" NetSuite dispose de solides capacités de personnalisation et d'adaptation et offre une grande valeur à ses clients. NetSuite est convivial et offre une grande flexibilité. Certaines des fonctions standard ne sont pas achevées résultant en une frustration parfois." - Revue G2 "Netsuite nous permet d'être aussi flexibles que nécessaire - il est bon dans beaucoup de choses différentes, mais il est excellent pour être personnalisable. Nous pouvons modifier le système en fonction de nos besoins et l'adapter à la volée lorsque les exigences évoluent. Le processus de test pour le calendrier de mise à niveau laisse un peu à désirer. L'expérience mobile n'est pas excellente - elle est meilleure sur un vrai navigateur (l'application est plus orientée vers l'avant que vers le traitement en amont). Je ne suis pas non plus un grand fan de tous les modules complémentaires qui devraient être inclus dans l'ajout "standard"." - Revue G2

9. nTask

via nTâche nTask est une logiciel de gestion de projet facilitant la collaboration, le forfait et la gestion des tâches quotidiennes. Avec nTask, vous pouvez allouer des ressources, générer des rapports budgétaires et financiers et définir des jalons pour les tâches.

nTask ne s'arrête pas là.

Il offre également de puissantes fonctionnalités de gestion des réunions qui vous permettent d'organiser des réunions rapides depuis n'importe où.

nTask fonctionnalités clés

Possibilité de gérer des réunions, d'établir des agendas et de fixer des réunions récurrentes

Suivi de la gestion des risques à l'aide d'une matrice des risques

Un outil de suivi du temps pour suivre votre temps à distance

nTask contre

Teams ne dispose pas de fonctionnalités de rapports avancées pour une équipe plus importante

Traîne lors de l'ajout de pièces jointes ou du téléchargement de fichiers volumineux

Prix de nTask

Basic : Free Forever pour toujours, 100 MB jusqu'à 5 membres de l'équipe, environnements de travail et tâches illimités, réunions, suivi du temps,suivi des problèmes* Premium : 3 $/mois/utilisateur, 5 Go de stockage

Business : 8$/mois/utilisateur, 10GB de stockage, rôles et permissions personnalisés, onboarding gratuit, enregistrement des filtres personnalisés

Enterprise : Tarification personnalisée, 100 Go de stockage, contrôle des permissions, rapports avancés, gestionnaire de compte dédié

évaluations de nTask

G2 : 4.4/5 (16 commentaires)

: 4.4/5 (16 commentaires) Capterra : 3.9/5 (19 commentaires)

Ce que les clients disent de nTask

"C'est bien valorisé et la version gratuite offre plein de fonctions notamment la collaboration multi-agents. L'interface n'est pas très intuitive et je me suis surpris à préférer d'autres solutions ou excel à celle-ci car il n'est pas aussi facile de prévisualiser les informations." - Revue G2 "En regardant le revers de la médaille, nTask en général est un produit génial, mais il y a quelques blocs d'achoppement. Il offre des intégrations limitées et une courbe d'apprentissage abrupte. On peut rencontrer quelques problèmes lors de la première utilisation. La fonction d'affichage du calendrier devrait être plus élaborée. Le niveau de dépenses augmente avec le niveau du forfait. Il est également difficile de créer des rapports. Les dispositions semblent dépassées." - Revue G2

10. Pipedrive

via Pipedrive La fonction principale de Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client (CRM). Ce logiciel vous permet de créer une équipe commerciale et de faire progresser vos affaires dans l'entonnoir.

Le plus grand avantage de l'utilisation de Pipedrive réside dans ses capacités d'IA qui vous aident à automatiser les tâches et à conclure plus d'équipes commerciales.

Les fonctionnalités clés de Pipedrive

Le pipeline de vente visuel par glisser-déposer vous permet de connaître votre situation commerciale en un coup d'œil

Filtrez et catégorisez les leads pour un suivi plus personnalisé

Vous pouvez ajouter des étapes et des champs personnalisés à votre pipeline

Rapports en temps réel pour bien définir vos priorités

Pipedrive contre

Vous avez besoin d'un logiciel supplémentaire pour gérer des choses comme le marketing par e-mail avancé

Les fonctionnalités CRM sont limitées aux petites et moyennes équipes

Tarifs de Pipedrive

Essentiel : 9 $/utilisateur/mois, gestion de calendrier et de pipeline, personnalisation et migration de données limitées, 30 champs personnalisés

Avancé : 19$/utilisateur/mois, synchronisation des e-mails avec modèles et planification, envoi d'e-mails groupés, suivi des clics, création de flux de travail, 100 champs personnalisés

Gestionnaire de champs personnalisés : 39 $/utilisateur/mois, appels et suivi en un clic, gestion et création de documents, projections de revenus, 1000 champs personnalisés

Enterprise : 59 $/utilisateur/mois, rapports avancés et personnalisés, préférences de sécurité accrues, champs personnalisés illimités

Evaluations de Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1 523 commentaires)

: 4.2/5 (1 523 commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 402 commentaires)

Ce que les clients disent de Pipedrive

11. Plutio

via Plutio Plutio combine la gestion de projet, la gestion des tâches quotidiennes et les ventes en une seule plateforme intuitive. C'est une application assez flexible qui peut travailler pour un entrepreneur solo ou une équipe dans une plus grande entreprise.

Et si vous cherchez un logiciel localisé, Plutio pourrait bien être votre solution. Ce logiciel de gestion de petites entreprises tout-en-un travaille dans plus de 25 langues.

Les fonctionnalités de Plutio

Des modèles pour vos projets, vos tâches, vos factures, vos contrats de vente et vos propositions

Création de tableaux de bord pour chaque utilisateur, afin que chacun puisse voir ce qui le concerne

Facturation automatique et partage des reçus

Plutio cons

N'est pas conçu pour les grandes équipes

Peu d'intégrations de paiement

Prix de Plutio

Solo : 19$, inviter jusqu'à 3 clients

Studio : 39 $, invitation d'un nombre illimité de clients, 10 collaborateurs

Agence : 99$, clients illimités, 30 collaborateurs

Entreprise : Tarification personnalisée, clients illimités, authentification unique, intégration personnalisée, gestionnaire de compte dédié

Evaluations de Plutio

G2 : 4.5/5 (45 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (147 avis)

Ce que les clients disent de Plutio

12. Proofhub

via Proofhub Proofhub est une plateforme de gestion de projet simplifiant la façon dont vous planifiez et gérez les projets.

Avec Proofhub, vous pouvez créer des flux de travail personnalisés, des tableaux de tâches et des discussions de groupe. En outre, vous pouvez vous débarrasser d'environ six applications et plateformes en passant à cette station unique pour vos projets.

Caractéristiques clés de Proofhub

Plusieurs vues pour votre projet, y compris des kanbans, des diagrammes de Gantt, des tableaux et des vues de calendrier,

Modèles pour simplifier la planification et la mise en œuvre du projet

Agenda quotidien pour un objet partagé par l'équipe

Champs personnalisés pour vos tâches

Les inconvénients de Proofhub

La courbe d'apprentissage initiale peut être raide, en raison des nombreuses fonctionnalités

Il est difficile de contrôler le type et la fréquence des notifications

Prix de Proofhub

Essentiel : 45 $/mois, 40 projets, utilisateurs illimités, 15 Go de stockage,

Contrôle ultime : 89$/mois, projets illimités, utilisateurs illimités, 100GB de stockage, rôles personnalisés, libellé blanc

Evaluations de Proofhub

G2 : 4.9/5 (59 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (63 commentaires)

Ce que les clients disent de Proofhub

" La fonctionnalité Discussions et notes rend la collaboration lors des sessions de brainstorming en groupe très efficace. Une fois que nous combinons cela avec la messagerie instantanée directe et les discussions de groupe, cela crée le mélange parfait entre la collaboration et la gestion de la communication pour assurer une productivité optimale de l'équipe. La gestion des notifications peut être laborieuse à faire. Elle vous submerge facilement et vous empêche de vous concentrer sur des éléments spécifiques à la fois." - Revue Capterra "Grâce à Teams, j'ai pu gérer mon équipe interne et l'équipe de mon client sur la même plateforme. La fonctionnalité que j'ai placée le plus favorablement est la possibilité de créer des tableaux de tâches (Kanban board) et d'assigner des tâches à différentes personnes. Je pouvais également faire en sorte que certaines de ces tâches soient vues uniquement par mon équipe, tandis que d'autres pouvaient être affichées par le client. La fonctionnalité de calendrier venait juste d'être mise en place lorsque j'ai commencé à utiliser ProofHub. Je pense qu'il faut encore un peu de travail pour que le flux soit plus facile. Il était difficile d'ajouter tout au calendrier et de le suivre. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage." - Revue G2 Check out these ProofHub alternatives !

13. Dubsado

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/dubsado.png

/$$$img/

via Dubsado Dubsado est la plateforme qui permet à votre équipe de rester dans le flux. Grâce à cette application pratique, vous pouvez créer des flux de travail, planifier des rendez-vous et gérer des projets du début à la fin.

Les fonctionnalités de Dubsado

Gestion facile des relations avec les clients grâce à l'intégration des e-mails, des portails clients et des tableaux de tâches

Paiements récurrents et rappels de paiement pour plus d'automatisation

Le planificateur permet aux clients de réserver un appel à partir des formulaires de votre site web

Dubsado contre

Le partage de documents est limité puisqu'il n'est pas possible de partager des documents en dehors de l'espace de travail du projet

Courbe d'apprentissage abrupte

Pas d'application mobile

Prix de Dubsado

Starter : 200$/an, projets et clients illimités, modèles de formulaires et d'e-mails, facturation et paiement

Premier : 400$/an, tout ce qu'il y a dans Starter plus, des flux de travail automatisés, des formulaires de capture de prospects illimités

Évaluation de Dubsado

G2 : 4.4/5 (53 commentaires)

: 4.4/5 (53 commentaires) Capterra : 4.3/5 (27 commentaires)

Ce que les clients disent de Dubsado

"J'aime la façon dont tout est organisé autour des projets. Le formulaire de capture de prospects a été un excellent moyen de rationaliser les demandes de renseignements. Je rassemblais plusieurs outils gratuits, et le coût de Dubsado vaut la peine d'être intégré au fur et à mesure que mon entreprise se développe. Inconvénients : il y a une courbe d'apprentissage et il faut regarder beaucoup de vidéos pour comprendre comment configurer les choses de manière optimale. Les vidéos sont utiles, mais c'est beaucoup !" - L'avis de Capterra "Il ne semble pas être construit pour les entreprises qui ont plus de quelques employés ou qui utilisent des sous-traitants qui peuvent avoir besoin de communiquer avec les clients si vous voulez suivre toutes les communications." - Revue G2

14. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/trello-1-1400x951.png

/$$$img/

via Trello Vous avez entendu parler de Trello en cherchant le meilleur outil de gestion d'entreprise. Il s'agit d'une plateforme populaire de gestion de projets et de tâches dotée de fonctionnalités pratiques.

L'interface est moderne et directe, et la courbe d'apprentissage n'est pas aussi complexe que la plupart des logiciels de gestion de projet.

Les fonctionnalités clés de Trello

Une vaste communauté et des modèles pour simplifier l'utilisation de Trello

De nombreuses intégrations tierces pour étendre les fonctions

Des applications mobiles intuitives pour vous aider à travailler en déplacement

Prix raisonnable pour les fonctionnalités proposées

Les inconvénients de Trello

Manque de flexibilité pour les grandes équipes

Les fonctionnalités de rapports sont basiques

Stockage limité

Free Forever : cartes illimitées, jusqu'à 10 tableaux, 10MB de taille de fichier par téléchargement, arrière-plans personnalisés, applications mobiles, 250 commandes d'espace de travail

Standard : 5 $/utilisateur/mois, tableaux illimités, 250 Mo par téléchargement de fichier, recherches enregistrées, champs personnalisés, checklists avancées, invités sur un seul tableau

Premium : 10 $/utilisateur/mois, plusieurs vues (tableau de bord, échéancier, vue cartographique et tableaux), assistance prioritaire, exportations de données simples

Enterprise : 17,50 $/utilisateur/mois, permissions pour l'ensemble de l'organisation, gestion publique des tableaux, invités multiples

Evaluations de Trello

G2 : 4.4/5 (12 685 commentaires)

: 4.4/5 (12 685 commentaires) Capterra : 4.5/5 (21 085 commentaires)

Ce que les clients disent de Trello

"Nous adorons son aspect visuel : les différents tableaux vous permettent d'apprécier chaque projet individuellement. Vous pouvez aller modifier la commande des éléments ou donner la priorité à telle ou telle tâche en la mettant en haut. C'est un logiciel très basique et facile à utiliser. Si vous avez un grand projet, Trello n'est pas la solution. Ce logiciel s'adresse principalement aux petites entreprises et aux petites agences de création. Si vous avez besoin de suivre le développement d'un logiciel, ce n'est pas le meilleur choix." - Revue de Capterra "Trello n'est pas aussi convivial qu'il n'y paraît. Il faut un peu de temps pour s'y habituer, ce n'est donc pas l'idéal pour quelqu'un qui veut démarrer ses projets immédiatement en utilisant des tableaux. Mais en dehors de la courbe d'apprentissage, Trello est excellent et il n'y a pas de problèmes que je trouve avec lui." - Revue G2

15. Connecteam

Via Connecteam Connecteam est un logiciel mobile polyvalent de gestion d'entreprise et de service sur le terrain qui permet aux entreprises de gérer leurs employés, qu'ils travaillent à distance ou sur le champ. Le logiciel est livré avec un tableau de fonctionnalités, y compris la gestion des tâches, la planification et les outils de communication pour promouvoir le travail d'équipe et rationaliser les opérations de l'entreprise.

Outre ces fonctionnalités standard, Connecteam propose également des options avancées telles que le suivi des présences, les rapports de temps et de dépenses et des outils de paie. Il s'agit donc d'un outil idéal pour les petites entreprises qui ont besoin d'une gestion globale de leurs employés.

Connecteam fournit également une suite d'outils d'analyse et de rapports qui vous permet de prendre des décisions éclairées sur la base de données pour la croissance de votre entreprise.

Caractéristiques clés de Connecteam

Les rapports de fin d'équipe favorisent la collaboration entre les employés et les responsables

La fonctionnalité de pointeuse vous aide à contrôler efficacement les performances des employés

La messagerie à l'échelle de l'équipe permet une connexion transparente avec votre équipe

Connecteam contre

Un grand nombre de personnalisations qui peuvent s'avérer écrasantes

Les données sont segmentées entre les différentes parties de l'application, ce qui vous oblige à passer par un nouvel écran pour trouver ce dont vous avez besoin

Dans les zones où la connexion internet est médiocre, les performances du logiciel peuvent ralentir

Prix de Connecteam

Petite entreprise: $0

$0 Basic: $29/ mois pour les 30 premiers utilisateurs

$29/ mois pour les 30 premiers utilisateurs Avancé: 49 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

49 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs Expert: 99 $ pour les 30 premiers utilisateurs

Évaluation de Connecteam

G2: 4.3/5 (39 commentaires)

4.3/5 (39 commentaires) Capterra: 4.8/5 (222 commentaires)

16. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp est un logiciel de gestion d'entreprise complet qui offre un large intervalle de fonctionnalités pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs activités.

Ses fonctions de suivi du temps, de gestion de projet et de outils de gestion des ressources permettent aux Business d'optimiser leur productivité, tandis que ses fonctionnalités de facturation et de rapports fournissent des indications précieuses sur les performances de l'entreprise.

L'interface conviviale et les options de personnalisation de TimeCamp permettent aux entreprises d'adapter facilement le logiciel à leurs besoins spécifiques.

Les fonctionnalités clés de TimeCamp

Suivi du temps automatique

Gestion des tâches, suivi de la progression des projets et outils de collaboration entre les équipes

Rapports et analyses pour générer des rapports détaillés et obtenir des informations précieuses sur divers aspects de leur entreprise

TimeCamp contre

Interface compliquée pour les nouveaux utilisateurs

Les tableaux de bord ne sont pas personnalisables

Flexibilité limitée

Prix de TimeCamp

TimeCamp propose trois forfaits. Le forfait de base commence à 7 euros par utilisateur et par mois.

Évaluations de TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ avis)

4.7/5 (530+ avis) G2: 4.7/5 (170+ avis)

17. Odoo

Via Odoo Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise tout-en-un qui offre un large intervalle de fonctionnalités pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs activités. Il fournit un tableau de fonctionnalités pour gérer les différents aspects d'une entreprise. La structure d'Odoo est modulaire, ce qui signifie que les entreprises peuvent commencer avec quelques applications et en ajouter d'autres au fur et à mesure de leur croissance.

Les fonctionnalités clés d'Odoo

Le module CRM (Customer Relationship Management) aide les entreprises à gérer efficacement leurs interactions avec les clients et leur équipe commerciale

La gestion des stocks permet aux entreprises de suivre leurs niveaux de stocks, de surveiller les mouvements de stocks et de gérer leurs entrepôts de manière efficace

Un ensemble complet de paramètres pour gérer leurs finances

Les inconvénients d'Odoo

Courbe d'apprentissage

Les utilisateurs ont souvent besoin de précisions sur le modèle de tarification, car chaque application et chaque utilisateur supplémentaire augmentent le module complémentaire

Prix d'Odoo

Free: Pour une seule application

Pour une seule application Standard: $24.90/mois par utilisateur

$24.90/mois par utilisateur Personnalisé: $37.40/mois par utilisateur

Evaluation d'Odoo

G2: 4.2/5 (200+ reviews)

4.2/5 (200+ reviews) Capterra: 4.2/5 (600+ avis)

18. Livre de miel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/honeybook.png

/$$$img/

via Livre de miel Honeybook est un site de gestion des clients plateforme fournissant des outils pour la facturation, les contrats et la planification. Honeybook est une excellente option pour les petites entreprises à la recherche d'un logiciel de gestion d'entreprise.

Honeybook comporte des éléments de finance, d'automatisation du marketing et de communication pour aider les entreprises à gérer efficacement les tâches de gestion de leurs clients.

Caractéristiques clés de Honeybook

La fonctionnalité de gestion des clients d'HoneyBook aide les entreprises à gérer les informations, la communication et les projets de leurs clients

Automatisation des flux de travail pour rationaliser les tâches répétitives

Des fonctionnalités de collaboration entre équipes pour permettre aux équipes de travailler ensemble

Les inconvénients de Honeybook

Personnalisation limitée

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Honeybook

Démarrage: $12.80/mois par utilisateur

$12.80/mois par utilisateur Essentials: $25.60/mois par utilisateur

$25.60/mois par utilisateur Premium: $52.80/mois par utilisateur

Evaluations de Honeybook

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (500+ commentaires)

19. Jira

Via Atlassian Jira est un outil de gestion d'entreprise populaire qui fournit aux équipes une plateforme collaborative pour la gestion des projets, des flux de travail et des tâches. Il a été conçu à l'origine pour les équipes de développement de logiciels, mais sa structure flexible lui permet d'être utilisé dans diverses industries et secteurs.

Jira fonctionnalités clés

Possibilité d'afficher le flux de travail sous forme de Kanban ou de Scrum

Constructeur d'automatisation de flux de travail pour simplifier le travail

Les méthodologies agiles sont assistées

Jira contre

Les non-développeurs pourraient ne pas trouver Jira utile

Aucune fonctionnalité de messagerie instantanée ou de vidéo-conférence pour la gestion des entreprises

Prix de Jira

Free: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

évaluations de Jira

G2: 4.3/5 (5,200+ reviews)

4.3/5 (5,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,200+ reviews)

20. Wrike

Via Wrike Wrike est un outil de gestion d'entreprise basé sur le cloud, conçu pour aider les équipes à rationaliser leurs flux de travail et à améliorer la collaboration. Il fournit aux utilisateurs une suite complète de fonctionnalités de gestion de projet, notamment la gestion des tâches, la planification de projet, la collaboration d'équipe et les rapports.

Wrike fonctionnalités clés

Fonctionnalités de gestion des tâches qui permettent aux entreprises de créer, d'attribuer et de suivre des tâches dans le cadre de plusieurs projets et équipes

plus de 400 intégrations

Rapports sur les projets qui fournit aux entreprises des informations précieuses sur la performance de leurs projets

Wrike contre

Interface riche en fonctionnalités qui peut s'avérer complexe pour les nouveaux utilisateurs

Personnalisation limitée

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (3,400+ reviews)

4.2/5 (3,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,300+ reviews)

Gérez votre équipe avec des outils de gestion d'entreprise

Tous les outils de cette liste possèdent des fonctionnalités pratiques. Mais, si vous ne sacrifiez pas une fonctionnalité cruciale, vous payez un bras et une jambe. ClickUp relève ce défi.

Avec ClickUp, vous bénéficiez de fonctionnalités clés, notamment l'automatisation des processus, la collaboration au sein de l'équipe, une communication fluide et des capacités de gestion de projet intuitives. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre équipe est plus productive comme jamais auparavant !