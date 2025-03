Les 10 meilleures alternatives à Fireflies IA à explorer en 2025

Fireflies AI est l'un des meilleurs outils d'IA pour les réunions virtuelles, cela ne fait aucun doute. Il sert d'assistant virtuel qui prend des notes, génère des résumés et facilite la collaboration. Cependant, une fois que vous vous serez inscrit à Fireflies, vous pourriez être légèrement déçu par son interface chargée. Et lorsque vous commencerez à l'utiliser, vous pourriez rencontrer des inexactitudes et des erreurs dans vos notes de réunion.

Si vous êtes déjà confronté à ces problèmes, vous êtes au bon endroit. Ce blog présente les 10 meilleures alternatives à Fireflies, triées sur le volet. Lisez jusqu'à la fin pour découvrir lequel de ces outils répond à tous vos besoins.

## ⏰Voici les 10 meilleures alternatives à Fireflies IA : 1./%href/Fathom :Otter.ai :Avoma :Grain : Idéal pour créer des clips de réunion et synchroniser les équipes]() , le marché mondial des assistants de réunion était évalué à 1,95 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 11,88 milliards de dollars d'ici 2031. Le segment des « organisateurs de réunion » domine le marché parmi les différents types en raison de son interface utilisateur conviviale et de son intégration avec les outils de productivité populaires. ## Aperçu des alternatives à Fireflies AI

Avant d'approfondir le sujet, voici un aperçu des 10 meilleurs outils, de leurs fonctionnalités clés et des entreprises pour lesquelles ils sont les plus adaptés ! | Alternatives à Fireflies IA | Fonctionnalité phare | Idéal pour | | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |

| ClickUp | Crée un écosystème de réunion connecté où vous pouvez prendre des notes, collaborer, partager et créer des tâches directement à partir des notes | Professionnels, PME et entreprises | | Fathom | Possède une interface utilisateur conviviale et vous permet de générer des points forts en cours d'appel | Équipes d'entreprise | | Otter.ai | Permet la capture automatique d'images pendant le partage d'écran | Utilisation personnelle et petites équipes |

| Avoma | Effectue une analyse des réunions et des appels pour en améliorer la qualité | Grandes équipes d'entreprise | | Grain | Vous permet de clipser des segments de réunion, de les partager et d'étiqueter des personnes spécifiques | Moyennes et grandes entreprises | | MeetGeek.ai | Crée des résumés détaillés et vous permet d'accéder aux notes de réunion précédentes | Utilisation personnelle et petites équipes |

tl;dv | Génère des rapports et des tableaux de bord personnalisés basés sur l'IA pour visualiser toutes les informations relatives aux réunions en un seul endroit | Équipes de taille moyenne à grande | Gong | Aide au suivi des appels, à la prévision du pipeline de ventes et à l'analyse des transactions | Équipes commerciales et RevOps de grandes entreprises | Tactiq | Transcrit les réunions en temps réel sans l'aide d'un bot | Indépendants et équipes en pleine croissance |

| Chorus.ai | Capture les appels, extrait des informations et analyse les discussions pour déterminer les chances de réussite d'une transaction | Équipes commerciales et équipes chargées des revenus des grandes entreprises | ## Les 10 meilleures alternatives à Fireflies AI à utiliser ### 1. ClickUp (meilleur outil de réunion, de gestion des tâches et de collaboration basé sur l'IA) Transcrire les réunions, gérer les agendas et collaborer avec ClickUp

Vous cherchez un outil qui soit bien plus qu'un enregistreur de réunion ? Découvrez /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker AI Notetaker /%href/ qui se trouve dans votre calendrier ! Cet outil astucieux prend des notes pour vous, ce qui vous permet de rester pleinement concentré sur vos réunions. qui résume et génère des transcriptions de réunion en temps réel afin que vous puissiez accorder toute votre attention à l'appel. Si vous ne pouvez pas assister à l'appel, Otter peut fournir des informations clés sur la réunion et même créer des éléments d'action pour les prochaines étapes. Vous pouvez également rechercher et lire des transcriptions audio synchronisées avec du texte, les modifier et les annoter avec des images et des commentaires. #### Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Réunissez les discussions en direct et les mises à jour asynchrones et obtenez des informations d'Otter et de vos coéquipiers grâce à la fonction de discussion IA Utilisez Otter pour identifier plusieurs locuteurs, créer des espaces dans les transcriptions pour les pauses et obtenir des horodatages pour chaque sujet abordé lors de la réunion Capturez automatiquement des images lorsque des écrans sont partagés ou modifiés pendant l'appel pour obtenir le contexte dans les transcriptions #### Limites d'Otter.ai * Parfois, Otter.ai n'enregistre pas l'intégralité des appels

Les transcriptions sont souvent très imprécises La fonctionnalité de recherche est défectueuse et peut être difficile à utiliser au début #### Prix d'Otter.ai Basic : Gratuit *Pro : 16,99 $ par utilisateur/mois *Business : 30 $ par utilisateur/mois *Enterprise : Prix personnalisé

Évaluations et avis sur Otter.ai *G2 : 4,4/5 (plus de 280 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis) #### Que disent les utilisateurs d'Otter.ai ?

C'était peu coûteux, mais il fallait beaucoup de temps pour vérifier les transcriptions, ce qui était très frustrant. Si le son est clair et concis, cela fonctionne bien, mais s'il y a du bruit de fond ou des accents, il ne capte souvent pas correctement. Avis Capterra ### 4. Avoma (Meilleur pour la gestion de bout en bout des réunions) via undefined Alors que Fireflies AI est principalement un outil de transcription basé sur l'IA, Avoma va au-delà des services de transcription de base. Il s'agit d'un outil de gestion des réunions qui vous aide à planifier les appels, à créer des agendas de réunion et à effectuer une analyse post-réunion.

Avoma est surtout connu pour ses fonctionnalités d'intelligence conversationnelle et fournit une analyse plus approfondie de vos réunions. Il vous permet d'automatiser la notation des appels pour améliorer la qualité, de fournir aux équipes commerciales des réponses en temps réel et de suivre les commentaires et les performances de votre équipe. #### Les meilleures fonctionnalités d'Avoma Obtenez des transcriptions en temps réel des appels et des réunions dans plus de 60 langues Générez des e-mails de suivi avec IA qui récapitulent les réunions et communiquent les prochaines étapes en quelques minutes

Utilisez des tableaux de bord spécifiques à chaque réunion pour obtenir des informations sur les domaines d'amélioration clés. #### Limites d'Avoma Avoma dispose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être difficiles à appréhender au début. L'installation de l'outil prend du temps. Vous devez personnaliser chaque section pour en tirer le meilleur parti. * Vous ne pouvez pas télécharger de playlists. Vous devez trouver l'extrait dans la playlist, rechercher l'appel, puis trouver l'extrait dans l'appel. #### Tarifs d'Avoma

Assistant de réunion IA : 24 $ par utilisateur/mois *Intelligence de la discussion : 69 $ par utilisateur/mois *Intelligence des revenus : 99 $ par utilisateur/mois #### Évaluations et avis sur Avoma *G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

: 24 $ par utilisateur/mois *Intelligence de la discussion : 69 $ par utilisateur/mois *Intelligence des revenus : 99 $ par utilisateur/mois #### Évaluations et avis sur Avoma *G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis) Capterra : Pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs d'Avoma dans la vraie vie ? > Avoma est l'un des outils que j'utilise quotidiennement. Notation et commentaires par IA sur les appels. Utile pour prêter attention à des choses que vous pourriez oublier ou identifier des opportunités d'amélioration lorsque vous menez ou participez à des appels. Les commentaires permettent d'améliorer le service client que vous êtes en mesure de fournir. Le logiciel lui-même est très facile à utiliser et à intégrer à d'autres logiciels pour faciliter l'enregistrement des appels. Cependant, parfois, le retour de l'IA peut être très rigide et ne tient pas compte des variables de l'appel ou du flux de l'appel. Avis G2 📖Lire la suite : [Le plus intéressant, c'est que vous pouvez intégrer Grain à Zoom et Microsoft Teams pour prendre des notes, enregistrer, transcrire et résumer les réunions, et même créer des comptes rendus de réunion. Vous pouvez également utiliser ses modèles de notes de réunion /href/https://clickup.com/blog/meeting-notes-templates///%href/ pour structurer les notes de réunion comme vous le souhaitez. #### Les meilleures fonctionnalités de Grain]() qui offre des fonctionnalités d'analyse approfondie des ventes, telles que l'identification des points faibles des clients, la capture des interactions avec les clients, des informations sur la santé des transactions grâce à l'IA, et bien plus encore. L'outil rassemble les équipes commerciales, produit et marketing sous un même toit. Alors que les équipes commerciales peuvent suivre les appels et analyser les transactions, les équipes marketing et produit peuvent capturer les commentaires des clients avec Gong. De plus, elles peuvent également utiliser l'outil pour créer rapidement des e-mails de suivi.

Gong aide à établir des prévisions, à gérer le pipeline et à analyser le taux de désabonnement, ainsi qu'à transcrire les réunions de l'équipe commerciale. Il propose également des recommandations pour améliorer les argumentaires de vente et les interactions avec les clients. #### Les meilleures fonctionnalités de Gong Recherche d'informations importantes dans les réunions de l'équipe commerciale, les appels téléphoniques, les e-mails et les notes Génération de résumés de 30 secondes pour rester informé de l'activité commerciale * Obtention d'informations sur les négociations de prix, les mentions de concurrents, etc. afin d'identifier les risques

Détecter les tendances, découvrir des informations sur le marché et trouver des opportunités dans votre pipeline de ventes grâce aux prévisions et aux rapports #### Limites de Gong Le tableau de bord est trop chargé et il n'y a pas de moyen facile de filtrer plus rapidement les détails clés Ne permet pas de télécharger des appels en masse, ce qui le rend inefficace pour les entreprises ayant de gros volumes de données * Le processus d'intégration en libre-service prend beaucoup de temps sans aucune assistance de l'équipe Gong

Selon quelques utilisateurs, Gong est cher pour les petites entreprises #### Prix de Gong Prix personnalisés #### Évaluations et avis sur Gong G2 : 4,8/5 (plus de 6 000 avis) *Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Gong ? > Gong a fait une énorme différence pour notre équipe commerciale. C'est génial pour revoir les appels, repérer ce qui fonctionne et apprendre les uns des autres. J'adore la façon dont il met en évidence des éléments tels que le temps de parole et les objections afin que nous puissions vraiment comprendre nos appels. De plus, il se connecte à notre CRM pour que tout soit au même endroit. Il a été très utile pour améliorer notre approche et conclure des affaires plus rapidement. Cependant, il y a beaucoup d'informations dans Gong, et cela peut être un peu écrasant au début. Ce serait bien si le tableau de bord était plus facile à filtrer afin que nous puissions nous concentrer plus rapidement sur les détails clés. Avis G2 🧠Le saviez-vous ? undefined

nécessitent au moins cinq e-mails de suivi ou d'autres formes de contact. Avec les outils de réunion IA, vous pouvez générer rapidement des e-mails de suivi avec un minimum d'effort. ### 9. Tactiq (Idéal pour la transcription automatisée en temps réel) via /href/ https://tactiq.io/ Tactiq /%href/ Tactiq est un assistant de réunion qui enregistre, transcrit et résume les réunions en direct sans qu'un robot ne se joigne à votre réunion. L'outil fournit des notes de réunion structurées pour suivre les discussions et obtenir des informations qui vous guideront dans les prochaines étapes.

Il transcrit les réunions en temps réel, vous permet de surligner des notes pendant les appels en direct et informe les participants de la transcription en direct. Vous pouvez également prendre des captures d'écran pendant la réunion, générer des éléments d'action, des e-mails de suivi et des informations personnalisées grâce à des requêtes IA personnalisées. #### Les meilleures fonctionnalités de Tactiq Ajoutez des captures d'écran aux transcriptions et convertissez les transcriptions en résumés, récapitulatifs et mises à jour de progression pour des réunions plus undefined Obtenir des transcriptions détaillées par participant avec identification de l'intervenant Poser des questions, créer des tickets Jira et attribuer des tâches avec Tactiq AI #### Limites de Tactiq La fonctionnalité d'analyse est basique Parfois, les mots de la transcription sont incorrects La version gratuite ne permet que 10 transcriptions par mois #### Tarifs de Tactiq

Gratuit Pro : 12 $ par utilisateur/mois *Équipe : 20 $ par utilisateur/mois * Entreprise : personnalisé #### Évaluations et avis sur Tactiq * G2 : pas assez d'avis * Capterra : pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs de Tactiq dans la vraie vie ?



Tactiq a une fonction incroyable mais simple qui stocke et utilise l'IA pour résumer les réunions de nombreuses plateformes de réunion en ligne différentes comme Google, Microsoft et Zoom. Je pense que nous sommes à un moment où la plupart des « technologies d'IA » sont surestimées, donc son prix est absurde. Je ne suis pas un utilisateur payant, donc j'utilise uniquement les transcriptions gratuites, puis j'utilise ClickUp AI pour tout résumer. En quelques mots, c'est vraiment cher. Avis G2

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application Tout-en-un pour le travail comme undefined La gestion de projet, la messagerie, les e-mails et les discussions convergent tous au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

### 10. Chorus.ai (Idéal pour l'intelligence des discussions basées sur les transactions)

via /href/ https://www.zoominfo.com/products/chorus Chorus.ai /%href/ Chorus.ai possède des fonctionnalités de transcription similaires à celles de Fireflies. Il enregistre, transcrit et résume les réunions en identifiant les intervenants et en permettant de télécharger les transcriptions. Vous pouvez également extraire des extraits de segments importants de la réunion et les envoyer directement aux participants.

Cependant, contrairement à Fireflies IA, Chorus.ai analyse les conversations en temps réel pour fournir des informations exploitables qui éclairent les argumentaires et les stratégies. L'outil capture toutes les discussions, y compris les appels, les visioconférences et les e-mails, et les analyse pour déterminer les chances de conclure des affaires. #### Les meilleures fonctionnalités de Chorus.ai * Transcription des appels de l'équipe commerciale, extraction d'informations et évaluation des enregistrements d'appels pour déterminer leur impact

Utiliser des rapports et des tableaux de bord interactifs pour visualiser les analyses des appels de l'équipe commerciale et les performances des employés et de l'équipe Examiner les argumentaires enregistrés pour identifier les points à améliorer #### Limites de Chorus.ai Les résumés de réunion manquent d'informations détaillées, ce qui oblige les utilisateurs à revoir les transcriptions, ce qui peut être frustrant Chorus répète souvent des éléments dans les récapitulatifs, les résumés et les actions à entreprendre, ce qui rend indispensables des vérifications et des modifications approfondies Les fonctionnalités de personnalisation des rapports et des tableaux de bord sont limitées

Le logiciel est lent lorsqu'il traite de gros volumes de données, ce qui affecte les performances #### Prix de Chorus.ai Prix personnalisés #### Évaluations et avis sur Chorus.ai G2 : 4,5/5 (plus de 2 900 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis) #### Que disent les utilisateurs de Chorus.ai ?

Dès que la réunion est terminée, je prépare ma réunion transcrite pour partager les points clés avec mes collègues et d'autres personnes. Il n'y a pas besoin de temps supplémentaire, c'est un jeu d'enfant. J'ai également fait la transcription de quelques réunions vidéo qui se déroulaient via ma caméra, et voilà, je les ai transcrites en quelques minutes ! Cependant, même après avoir trouvé des fonctionnalités précieuses, je trouve que certains aspects doivent encore être améliorés. Par exemple, demander à un nouvel utilisateur de se joindre à une réunion me pousse à lui faire une présentation complète en raison de l'interface utilisateur complexe et écrasante, ce qui rend la navigation difficile. Les options de personnalisation de la plateforme pour les rapports et les tableaux de bord sont également limitées, ce qui entraîne des ralentissements des performances, en particulier avec de grands volumes de données._ Avis G2 📖 En savoir plus : undefined ## Choisissez ClickUp comme assistant de réunion Les réunions peuvent vous occuper toute la journée et être contre-productives, mais pas si vous disposez du bon outil de réunion basé sur l'IA pour en supporter le poids. Il s'agit donc de choisir la meilleure alternative à Fireflies AI pour votre entreprise.

Tenez compte des besoins de votre entreprise pour obtenir l'outil idéal pour des réunions efficaces. Par exemple, si vous êtes une petite équipe à la recherche d'un outil de transcription de base, vous pouvez essayer les fonctionnalités d'IA de Tactiq. De même, si vous êtes une entreprise qui cherche à améliorer la qualité des appels de son équipe commerciale, pensez à Avoma ou Chorus.ai.

Si vous cherchez une application tout-en-un pour le travail, choisissez ClickUp. Que vous souhaitiez enregistrer des réunions, partager des clips, créer des résumés de réunions et des rapports, ou créer des tâches de projet directement à partir de vos notes de réunion, ClickUp a tout ce qu'il vous faut !