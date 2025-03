Top 10 des résumés de transcriptions par IA pour vous faire gagner du temps

Je veux passer moins de temps en réunion et plus de temps à faire avancer les choses. Je ne suis pas le seul. Les employés passent en moyenne 11,3 heures par semaine en réunion, soit près de 30 % d'une semaine de travail !

Vous pouvez créer des guides détaillés avec des captures d'écran, des vidéos YouTube et des annotations en quelques clics seulement. Pour mon équipe et moi, ces guides étaient parfaits pour former les nouveaux membres de l'équipe et documenter les flux de travail. La personnalisation de ces guides à l'aide de /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-documentation// IA pour la documentation /%href/ avec notre marque a ajouté une touche professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe Combinez plusieurs guides, liens hypertextes et vidéos dans un manuel complet avec les pages Scribe Emportez vos guides sur n'importe quel site web et utilisez Scribe Sidekick pour afficher les instructions dans une fenêtre utile en parallèle Masquez les informations sensibles et privées grâce à la rédaction automatique ou manuelle du texte Intégrez Scribe dans vos plateformes actuelles pour aider les employés à achever les processus où qu'ils se trouvent

Voyez qui a lu vos guides et recueillez les commentaires des employés sur chaque ensemble d'instructions #### Limites de Scribe Scribe n'offre pas de version gratuite Une mauvaise qualité audio ou du bruit dans l'enregistrement peuvent avoir un impact sur l'exactitude du résumé #### Tarifs de Scribe *Essai gratuit : 30 minutes de transcription gratuite pour commencer *Pay-as-you-go : 10 $ de l'heure

Abonnement mensuel : 60 $ par utilisateur *Abonnement annuel : 540 $ par utilisateur (équivalent à 45 $/mois) *Solutions Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Scribe *G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

8. Descript (Idéal pour la modification en cours de vidéos) via undefined Si vous travaillez à la fois sur la production vidéo et audio, vous allez adorer Descript ! C'est un outil tout-en-un qui vous permet d'écrire, d'enregistrer, de transcrire, de modifier et de collaborer, le tout dans une interface intuitive.

Au lieu de s'appuyer sur la modification traditionnelle de la forme d'onde, qui, croyez-moi, est fastidieuse et technique, Descript transcrit votre audio en texte. Vous pouvez modifier vos enregistrements comme vous le feriez pour un article, en supprimant les mots de remplissage tels que « euh » ou « hum » ou en supprimant les pauses gênantes d'une simple touche de retour arrière. #### Les meilleures fonctionnalités de Descript * Modifiez l'audio et la vidéo en modifiant la transcription grâce au système de modification intuitif basé sur le texte

Transcrire des fichiers audio et vidéo rapidement et avec précision grâce à la transcription basée sur l'IA Superposer du texte pour créer des voix off et remplacer des mots sans réenregistrer des segments entiers Améliorer la qualité audio avec Studio Sound, en réduisant le bruit de fond et l'écho Découper, réorganiser et améliorer le contenu vidéo grâce à des outils de montage vidéo complets Traduire les légendes en plusieurs langues pour toucher un public plus large #### Limitations de la description * Courbe d'apprentissage abrupte

Les capacités d'exportation sont limitées Le forfait gratuit a un nombre limité de minutes de transcription #### Descript prix Gratuit Créateur : 12 $ par mois (facturé annuellement) *Pro : 24 $ par mois (facturé annuellement) *Enterprise : prix personnalisé #### Descript évaluations et avis *G2 : 4,7/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis) #### Que disent les utilisateurs de Descript ? > Descript me fait gagner des heures de travail chaque semaine car il me permet de télécharger des fichiers vidéo et d'obtenir une transcription complète en quelques secondes. Au lieu de regarder des heures de webinaires préenregistrés, je peux simplement télécharger et consulter la transcription pour obtenir les informations exactes dont j'ai besoin. Vous pouvez même supprimer les mots de remplissage des intervenants de la transcription en un seul clic, c'est génial ! /href/ https://www.g2.com/products/descript/reviews/descript-review-10636235 Avis vérifié sur G2 /%href/ ### 9. Deepgram (Meilleure synthèse vocale de texte à haut débit avec une latence minimale)

via /href/ https://deepgram.com/ Deepgram /%href/ Deepgram se distingue par sa puissante suite d'API, qui offre aux développeurs un accès inégalé aux capacités de l'IA vocale, de la transcription à l'analyse des sentiments. Il assiste plus de 30 langues, répondant à diverses applications dans plusieurs langues et secteurs.

Il vous permet de former des modèles personnalisés adaptés à des cas d'utilisation spécifiques, ce qui signifie que vous obtenez une plus grande précision avec une terminologie spécifique à l'industrie, garantissant ainsi l'exactitude de vos transcriptions. Il offre des voix uniques optimisées pour des conversations de type humain (ton naturel, rythme et pauses). #### Les meilleures fonctionnalités de Deepgram * Maximisez le contrôle des développeurs avec des options pour les logiciels libres, les logiciels fermés ou les logiciels de traduction automatique (LSTM) Bring-Your-Own

Gère les interruptions grâce à la détection de fin de pensée (EOT) pour des discussions plus fluides Transcrit plus d'une heure d'audio en seulement 12 secondes Met automatiquement en forme les transcriptions avec la ponctuation et les paragraphes pour une lecture facile * Suit l'intention de l'orateur tout au long des discussions pour des actions basées sur l'intention qui augmentent la satisfaction client

Limites de Deepgram Pour intégrer l'API de Deepgram dans vos flux de travail, vous aurez besoin d'un certain savoir-faire technique, ce qui pourrait constituer un obstacle pour les non-développeurs La qualité des résumés générés peut dépendre de la clarté de l'audio, alors faites attention à la netteté de vos enregistrements #### Tarifs de Deepgram *Essai gratuit : 200 $ de crédits (jusqu'à 45 000 minutes)

Pay-as-you-go : 1,50 $ par heure de transcription *Abonnement mensuel : à partir de 15 $ par mois pour 10 heures de transcription *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Deepgram *G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

10. Fathom (Idéal pour les équipes commerciales et de réussite client) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-44-1400x1002.png Fathom : résumeur de transcriptions par IA /%img/ via undefined Fathom est un autre outil de transcription basé sur l'IA qui enregistre, transcrit et résume automatiquement vos réunions. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'il s'efforce de rendre le flux de travail post-réunion transparent. Au lieu de passer des heures à trier les enregistrements, vous pouvez extraire instantanément les éléments d'action ou les points clés, ce qui m'évite de passer des heures à prendre des notes manuellement.

Sa capacité à se synchroniser avec des CRM tels que Salesforce et HubSpot en fait un outil fantastique pour les équipes commerciales et de réussite client. Vous pouvez synchroniser automatiquement les résumés d'appel avec le contact approprié dans votre CRM. #### Découvrir les meilleures fonctionnalités Mettre en évidence les moments clés des appels et les classer par catégories à l'aide d'étiquettes personnalisées telles que « positif » ou « point sensible » Recevoir une transcription immédiate mise en forme comme si vous discutiez avec la possibilité d'accéder à des moments spécifiques de l'enregistrement

Modification du texte ou réattribution des intervenants si nécessaire et découpage des enregistrements pour supprimer les pauses ou les digressions Génération automatique d'une liste de tâches, de décisions et de suggestions pour faciliter le partage et l'action Rédaction d'e-mails de suivi avec un résumé de la discussion et un lien vers la réunion Envoi des actions à effectuer directement vers des applications de productivité telles qu'Asana, Todoist et Slack, avec des clips de réunion pertinents en pièce jointe pour le contexte #### Limitations de Fathom La plupart des fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans la version Pro

Les résumés ne peuvent pas être mis en forme. #### Tarifs Fathom *Free Forever : accès gratuit aux fonctionnalités de base *Pro : 12 $ par utilisateur et par mois *Business : 24 $ par utilisateur et par mois *Enterprise : tarifs personnalisés. #### Évaluations et avis sur Fathom *G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

J'apprends grâce à YouTube et aux podcasts tout en travaillant à plein temps, ce qui signifie des réunions interminables. Les résumés de transcriptions me permettent de passer rapidement en revue les informations importantes, transformant des heures de contenu en aperçus exploitables de taille réduite. Ils me feront gagner du temps, amélioreront ma productivité et me permettront de rester au top de mon jeu. Mais devriez-vous ajouter un nouvel outil à votre pile technologique ? En tant qu'entreprise, vous utilisez déjà une variété d'outils. Les recherches montrent que les entreprises de taille moyenne peuvent

/href/ https://clickup.com/ai/prompts/cost-benefit-analysis économiser environ 94 000 $ par an /%href/ après avoir réduit les dépenses inutiles sur d'autres outils d'IA. C'est là que ClickUp excelle ! La capacité de ClickUp à rassembler vos tâches, vos discussions et vos flux de travail vous aide à gérer efficacement votre temps. Son IA native facilite la condensation des informations clés,

/href/ https://clickup.com/blog/how-to-organize-notes// organiser des notes, /%href/ et transcrire rapidement même les textes les plus complexes. /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ gratuite et test par vous-même.