Stress organisationnel : types, signes et comment le gérer

Si vous avez cliqué sur cet article de blog, c'est que vous vous sentez probablement stressé. 🌎 Vérification des faits : Avec la volatilité du marché de l'emploi, les nouveaux rôles exigeants et les modèles de travail à distance/hybrides, il y a trop de facteurs qui influencent le travail aujourd'hui. Et tous ces facteurs peuvent conduire au stress organisationnel. Dans cet article de blog, nous proposons une introduction complète au stress organisationnel. Nous discutons de la manière de le diagnostiquer, de le comprendre et de l'atténuer sur votre lieu de travail. chaque jour en raison du stress. En fait, même lorsque les employés sont inscrits au travail, ils passent plus de cinq heures par semaine à penser à des facteurs de stress. ### Roulement du personnel undefined par an. La prévalence des problèmes liés au stress, tels que la dépression, l'anxiété, les troubles du système immunitaire, les problèmes digestifs, etc., augmente les primes d'assurance, en plus de la perte de productivité due aux congés de maladie ou à l'hospitalisation. À un autre niveau, le stress aggrave également l'impact des mauvais comportements. Par exemple, le tabagisme, l'abus d'alcool, la suralimentation, la consommation de médicaments sans ordonnance, etc. peuvent augmenter, provoquant une nouvelle vague de problèmes de santé.

Un impact croissant Le stress n'est pas contagieux. Ou bien l'est-il ? Un employé stressé peut créer un environnement d'hostilité ou d'irritabilité au sein de son équipe. S'il s'agit d'un manager, son stress peut se répercuter sur son équipe. Au fil du temps, la culture organisationnelle s'en trouvera affectée, avec pour conséquences le stress et l'épuisement professionnel. ### Une perte de réputation

Si une organisation est un environnement hostile ou stressant, la nouvelle se répandra inévitablement. Grâce à des réseaux tels que LinkedIn, Reddit et les sites d'évaluation des organisations, les investisseurs, employés et clients potentiels seront informés du stress que subissent vos équipes. Cela peut avoir d'immenses répercussions à long terme. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici quelques statistiques sur l'épuisement professionnel pour vous donner une image complète

Stratégies d'adaptation et gestion du stress La meilleure façon pour les organisations de réduire le stress est de mettre en place des systèmes conçus pour l'éviter en premier lieu. Cela peut aller de la compréhension de la politique en matière de congés à une meilleure gestion du travail grâce à un outil de gestion de projet robuste. Découvrons-en plus. ### Apporter clarté et visibilité grâce à une gestion efficace des tâches Lorsqu'un employé ne sait pas quel travail il a à faire et quand, il est susceptible de se sentir confus. Cela signifie qu'il se présente chaque jour en attendant que le responsable lui donne des instructions. De plus, sans visibilité sur les objectifs et les tâches, même à court terme, toute planification est impossible. Pour *Tâches : Paramétrez des tâches individuelles avec des descriptions claires *Assignés : Clarifiez les responsabilités en ajoutant des assignés et des observateurs *Délais : Planifiez le travail efficacement avec des échéanciers raisonnables *Dépendances : Gérez les dépendances des tâches et les flux de travail connectés sans rencontrer de goulots d'étranglement soudains *Collaboration : Clarifiez les idées et les exigences en contexte en utilisant les commentaires imbriqués