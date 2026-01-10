Comment créer votre propre assistant IA (cas d'utilisation et outils)

Les assistants IA font désormais partie intégrante de notre quotidien, qu'il s'agisse d'utiliser des assistants domestiques pour trouver des recettes ou de rechercher des restaurants à proximité sur nos smartphones.

En effet, on estime qu'à l'heure actuelle, plus de 8,4 milliards d'assistants IA sont utilisés, soit presque plus que la population mondiale ! 👀

Aujourd'hui, ces assistants font bien plus que simplement répondre à des questions. Ils facilitent la création de contenu, l'automatisation des flux de travail et bien plus encore. Mais il y a un hic : les assistants de chat disponibles au grand public ne sont pas adaptés à vos besoins spécifiques.

C'est pourquoi il est plus important que jamais de savoir comment créer votre propre assistant IA. Et nous sommes là pour vous guider !

À la fin de cet article, vous saurez non seulement comment créer votre propre assistant de chat adapté à vos besoins spécifiques, mais nous vous proposerons également une alternative plus intelligente et plus simple qui élimine toute approximation !

⏰Résumé en 60 secondes Un assistant IA est une application IA sous forme de chat conçue pour effectuer des tâches de travail et personnelles Il utilise l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour comprendre les requêtes en langage courant et peut être utilisé pour exécuter des fonctions spécifiques Vous pouvez créer votre propre assistant IA grâce à une planification minutieuse et à l'entraînement de modèles En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp propose un assistant IA intégré directement à votre environnement de travail Vous pouvez utiliser les fonctions de ClickUp Brain pour effectuer facilement des actions spécifiques à un projet, telles que la création de documents, le suivi de la progression, etc.

Qu'est-ce qu'un assistant IA ?

Un assistant IA est un programme informatique conçu pour effectuer automatiquement des tâches qui, autrement, nécessiteraient l'effort et l'intelligence humains. En utilisant l'IA pour automatiser des tâches, vous pouvez consacrer votre temps à des projets plus complexes.

Ces assistants numériques comprennent les requêtes formulées en langage naturel grâce au traitement du langage naturel (NLP) et à l'apprentissage automatique (ML). Cela leur permet d'effectuer les actions spécifiques que vous, l'utilisateur, leur demandez.

Bien que les capacités d'un assistant IA dépendent de ce pour quoi il a été programmé, voici quelques exemples de tâches qu'il peut faire :

Répondre à vos questions en s'appuyant sur ses connaissances ou sur des informations trouvées sur Internet

Configurer et exécuter des rappels au moment de votre choix

Rédaction d'e-mails ou de messages texte

Contrôler les appareils connectés de notre maison

Génération d'images et de graphiques

Résumer une page web (ou toute autre information)

Parmi les assistants virtuels IA les plus populaires, on peut citer ClickUp Brain, Google Assistant, Siri, Alexa et ChatGPT. Découvrez par exemple comment fonctionne ClickUp Brain dans ClickUp. 👇🏼

Les avantages de créer votre propre assistant IA

Bien que vous puissiez utiliser des assistants IA personnels pour un grand nombre de tâches et les intégrer à l'aide d'API, la création d'un assistant IA offre quatre avantages uniques.

Personnalisation : Lorsque vous créez votre assistant IA, vous pouvez personnaliser son interface utilisateur ou toute autre fonctionnalité comme vous le souhaitez, ce qui est impossible avec les assistants IA tiers. Efficacité : Un assistant tiers traite souvent les requêtes de un million d'utilisateurs à tout moment. Votre propre assistant IA ne traiterait que vos requêtes et celles de votre organisation, garantissant ainsi une efficacité optimale. Confidentialité : Votre assistant IA personnel vous offre une meilleure confidentialité et sécurité des données qu'un assistant tiers. Les données restent privées au sein de votre organisation, et c'est vous qui décidez de leur utilisation Évolutivité : Un assistant IA personnalisé pour votre organisation est extrêmement évolutif et flexible. Vous pouvez l'intégrer à n'importe laquelle de vos applications personnalisées et ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités ou capacités.

Comment créer votre propre assistant IA : un guide étape par étape

Voyons en détail les étapes à suivre pour créer votre propre assistant IA.

Étape 1 : Définissez le cas d'utilisation et les fonctionnalités

La première chose à faire est de définir le cas d'utilisation de votre assistant IA, c'est-à-dire ses capacités et ses limites.

Si cette planification n'est pas effectuée avec soin, vous vous retrouverez avec un système incapable d'exécuter les tâches prévues de la manière souhaitée. Voici les éléments que vous devez clairement définir et noter concernant votre assistant IA avant de commencer à travailler dessus :

Type d'assistant

Développez-vous un assistant IA personnel? Ou un assistant destiné à des cas spécifiques, comme le service client ou les opérations de l'entreprise ? Alors qu'un assistant IA personnel polyvalent dispose de multiples capacités lui permettant d'effectuer de nombreux types d'actions, les assistants spécialisés dans des cas spécifiques nécessitent une formation particulière.

Cible des utilisateurs et compétences requises

Qui sont les utilisateurs cibles de votre assistant IA, et quelles sont leurs compétences ? Déterminez leur niveau de familiarité avec les applications IA, le type de langage qu'ils utilisent pour définir un problème, et la manière dont ils préfèrent utiliser un assistant virtuel (c'est-à-dire en envoyant des commandes ou en utilisant leur voix, via une application ou sur le Web).

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes-rendus de réunion pour suivre les éléments à mener, mais 36 % s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans un système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches concrètes dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

Problèmes à résoudre

Réfléchissez aux capacités de l'assistant IA et à ce que vous souhaitez qu'il accomplisse. Par exemple, un assistant de productivité doit au minimum être capable de gérer votre Calendrier, vos e-mails et votre liste de tâches. Vous pouvez également lui demander de résumer vos réunions et de rédiger des e-mails à votre place.

Limites

Les développeurs imposent souvent certaines limites à l'assistant IA afin de s'assurer qu'il n'entraîne pas de conséquences indésirables. Définissez donc ces limites bien à l'avance. Par exemple, pendant combien de temps doit-il conserver les données des utilisateurs ? Quels types d'actions ne doit-il pas effectuer ? Définissez et consignez ces limites ainsi que toutes les autres que vous souhaitez imposer à votre assistant.

💡Conseil de pro : lorsque vous définissez des limites, créez une liste « À faire / À ne pas faire ». Par exemple : ✅ Ce qu'il fera : répondre aux questions fréquentes des clients, fournir des informations sur le suivi des commandes ❌ À ne pas faire : traiter des paiements, stocker des données sensibles sur les utilisateurs

Étape 2 : Identifiez la pile technologique

Une fois que vous aurez répertorié les capacités et les limites de votre assistant IA, vous pourrez réfléchir à la pile technologique adaptée pour le développer. Cela inclut toutes les bibliothèques et tous les frameworks que vous utiliserez pour accélérer le développement de votre assistant ainsi que d'autres infrastructures, telles que :

Le langage de programmation que vous utiliserez (par exemple, Python, Java, C++, etc.)

Programmes d'installation des paquets pour le langage que vous comptez utiliser (par exemple, un gestionnaire de paquets Python pour Python)

Environnement d'hébergement (c'est-à-dire hébergement autonome, hébergement cloud, etc.)

Bibliothèque ou framework de traitement du langage naturel (par exemple, NLTK, spaCy, Gensim, etc.)

Bibliothèques et frameworks d'apprentissage automatique (SciPy, TensorFlow, NumPy, etc.)

Bibliothèques de reconnaissance vocale (si vous souhaitez que votre assistant dispose de fonctionnalités vocales)

💡Conseil de pro : Choisissez une pile technologique en fonction de son évolutivité et de sa facilité d'intégration. ✅ Évitez la suringénierie à l’étape initiale du projet

Étape 3 : Trouvez des données d'entraînement

Vous devez maintenant trouver les données nécessaires pour entraîner votre assistant IA personnel. Vous pouvez vous procurer ces données auprès de nombreuses sources, telles que des sites de données tiers, des sources de données générées par les utilisateurs, ainsi que les journaux d'activité ou les données clients de votre organisation.

En ce qui concerne les types de données, vous aurez besoin de trois types de données d'entraînement pour votre assistant IA :

Données linguistiques humaines pour l'entraînement en TALN

Données vocales pour l'entraînement lié à la parole (si vous souhaitez intégrer des fonctionnalités liées à la parole)

Données spécifiques aux tâches pour former l'assistant aux tâches qu'il devra accomplir

💡Conseil de pro : Quel que soit l'ensemble de données que vous choisissez, assurez-vous qu'il soit suffisamment volumineux pour entraîner un modèle IA. Un bon point de départ est la règle du 10 , qui recommande d'avoir un ensemble de données au moins 10 fois plus volumineux que le nombre de paramètres de votre modèle.

Étape 4 : Nettoyer et préparer les données d'entraînement

Une fois que vous disposez de vos données, il est temps de les nettoyer, de les libeller et de les préparer pour l'entraînement du modèle de l'assistant. Il s'agit d'une étape cruciale, car elle déterminera la manière dont le modèle interprète vos données, alors ne la négligez pas. Voici comment procéder pour chacune d'entre elles :

Nettoyage : Au cours de cette étape, vous supprimez toutes les erreurs et anomalies de vos données, telles que les lignes vides, les valeurs aberrantes, les doublons, etc. Cela permet de garantir que les données sur lesquelles votre modèle sera entraîné sont exactes et exemptes de toute inexactitude.

Étiquetage : Il s'agit du processus consistant à apposer des étiquettes, à classer et à étiqueter correctement les données de votre ensemble de données afin de garantir que le modèle puisse les interpréter correctement pendant l'entraînement. Les relations que votre modèle établira entre les différents points de données dépendent de ce processus.

💡Conseil de pro : Une fois que vous avez nettoyé et libellé vos données, divisez-les en deux ensembles de données : un pour l'entraînement et un pour les tests. Conservez 70 % de l'ensemble de données pour l'entraînement et 30 % pour les tests.

Étape 5 : Entraînez votre assistant

Vos données sont désormais prêtes et votre pile technologique est en place. Il est temps de commencer à entraîner votre assistant IA. Installez et lancez les outils nécessaires dans votre environnement d'hébergement, puis alimentez-les avec votre ensemble de données d'entraînement. Ajustez les paramètres d'entraînement tels que le taux d'entraînement et la taille des lots, puis lancez le processus d'entraînement.

Les étapes précises de ce processus varient en fonction des bibliothèques de NLP et de ML que vous choisissez ; consultez donc les manuels de votre pile technologique. Pour réduire les erreurs, surveillez le processus d'entraînement en continu.

💡Conseil de pro : Si la vitesse d'entraînement est lente, ajustez les paramètres de vitesse d'apprentissage et de taille de lot, puis relancez le processus. Si vous rencontrez des erreurs, consultez les conseils de dépannage de vos bibliothèques.

Étape 6 : Testez l'assistant

Une fois votre assistant IA formé, testez-le sur l'ensemble de données de test. Vérifiez la précision de ses performances. À cette étape, vous pourriez rencontrer deux types de problèmes :

Surapprentissage : Ce phénomène se produit lorsque le modèle d'apprentissage mémorise les données d'entraînement au lieu d'en tirer des généralités. En conséquence, il fonctionne correctement lorsque vous le testez avec l'ensemble de données d'entraînement, mais mal lorsqu'il est testé avec de nouvelles données. Pour résoudre ce problème, vous pouvez recourir à des techniques telles que la régularisation, l'apprentissage par ensembles, etc.

Sous-ajustement : Ce phénomène se produit lorsque le modèle n'établit pas de relations entre les données d'entrée de l'utilisateur et les paramètres de sortie, ce qui l'empêche finalement de fonctionner sur les ensembles de données d'entraînement et de test. En général, vous pouvez y remédier en prolongeant la durée d'entraînement ou en utilisant un ensemble de données plus volumineux ou plus complexe. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer des techniques avancées telles que l'ingénierie des caractéristiques ou passer à une architecture de modèle plus complexe.

Réentraînez votre modèle d'assistant IA à l'aide des solutions fournies ci-dessus afin d'affiner ses fonctions. Une fois qu'il commence à générer des résultats précis avec l'ensemble de données de test, passez à l'étape suivante.

💡Conseil de pro : Créez des scénarios qui repoussent les limites des capacités de votre assistant, notamment des entrées longues ou courtes, des entrées dans différentes langues, des entrées contenant des caractères spéciaux ou un formatage inhabituel, ainsi que des requêtes incomplètes ou ambiguës.

Étape 7 : Concevez l'interface utilisateur (UI)

Une fois que votre assistant IA fonctionne comme prévu, vous pouvez vous concentrer sur son interface utilisateur. En fin de compte, la personnalité d'un assistant de chat dépend de son expérience utilisateur (UX) : personne ne souhaite utiliser un assistant qui semble saccadé. Vous devez donc lui concevoir une interface utilisateur conviviale. Si vous n'en avez jamais conçu vous-même, engagez un concepteur UX pour ce travail !

Une fois l'interface utilisateur conçue, associez-la à l'assistant et déployez-la dans votre environnement d'hébergement pour effectuer vos derniers tests et le débogage.

💡Conseil de pro : Ajoutez des fonctionnalités d'interface utilisateur intelligentes, telles que les suggestions automatiques et les réponses rapides, pour accélérer les interactions grâce à des prédictions intelligentes.

Étape 8 : Effectuez les tests finaux et le débogage

Il est temps de procéder aux derniers tests de l'assistant IA que vous avez créé. Assurez-vous que l'expérience utilisateur, le modèle d'IA de l'assistant et tous les autres éléments fonctionnent comme prévu. Envoyez les invitations pour effectuer les tâches souhaitées et vérifiez la précision des résultats. Testez également les fonctionnalités vocales.

À faire, invitez quelques utilisateurs issus du public cible de l'assistant à l'essayer. Observez comment ils formulent leurs requêtes et dans quelle mesure l'assistant y répond. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, déboguez et corrigez le problème.

💡Conseil de pro : Invitez quelques utilisateurs issus du public cible de l'assistant à l'essayer. Observez comment ils formulent leurs requêtes et dans quelle mesure l'assistant y répond. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, déboguez et corrigez le problème.

Étape 9 : Lancer et surveiller

Enfin, vous pouvez le mettre à la disposition des utilisateurs cibles au sein ou en dehors de votre organisation. Surveillez ses performances en conditions réelles et analysez les commentaires des utilisateurs. En fonction de ces commentaires, améliorez-le si nécessaire.

💡Conseil de pro : Aidez votre assistant IA à s'améliorer continuellement en lui fournissant de nouvelles données. Ajoutez des interactions réelles pour améliorer la précision et ajustez les modèles linguistiques afin de mieux comprendre l'intention de l'utilisateur.

Voici un tutoriel vidéo étape par étape pour créer votre propre agent IA avec ClickUp. 👇🏼

Vous ne voulez pas partir de zéro ? Inspirez-vous des meilleurs ! Une approche courante consiste à utiliser les puissants modèles linguistiques d'OpenAI. Vous pouvez accéder à ces modèles de deux façons : directement via leur API (ce qui nécessite une clé API) ou, plus simplement, en utilisant leur bibliothèque Python, ce qui facilite grandement les choses. Un conseil essentiel pour tout assistant IA est de gérer l'historique des discussions. C'est comme si vous dotiez votre assistant d'une bonne mémoire ! Vous devrez stocker les interactions passées, que ce soit dans votre code pour les discussions rapides, dans un fichier pour les discussions plus approfondies ou dans une base de données pour les projets complexes. Lorsque vous posez une question à votre IA, incluez l'historique pertinent dans votre « invite » afin qu'elle comprenne le contexte. Si vous utilisez OpenAI, leur bibliothèque Python est votre meilleure alliée, car elle gère tous les détails techniques de la communication avec leurs serveurs.

Les défis liés à la création de votre propre assistant IA

Malgré toutes les bibliothèques, les frameworks et l'assistance de la communauté disponibles, créer votre propre assistant personnel IA n'est pas chose facile. Vous devrez relever plusieurs défis, notamment :

Complexité technique : Le processus de création d'un assistant IA est complexe. Nous l'avons présenté ici sous une forme simplifiée, mais en réalité, il s'agit d'une tâche techniquement difficile (surtout si vous n'êtes pas développeur ou ingénieur logiciel).

Coût : Le coût de création, de maintenance et d'amélioration continue d'un assistant IA personnalisé est assez élevé. La conception de l'interface utilisateur, le coût des serveurs et les frais de développement peuvent facilement s'élever à plusieurs milliers de dollars si vous souhaitez Le coût de création, de maintenance et d'amélioration continue d'un assistant IA personnalisé est assez élevé. La conception de l'interface utilisateur, le coût des serveurs et les frais de développement peuvent facilement s'élever à plusieurs milliers de dollars si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre assistant IA

Problèmes de confidentialité : Si un assistant IA personnalisé vous offre davantage de contrôle sur la confidentialité de vos données, ce contrôle s'accompagne également d'une plus grande responsabilité. Lorsque toutes les données des utilisateurs sont stockées sur votre serveur, c'est à vous qu'incombe la responsabilité d'en garantir la sécurité. En cas de violation des données, vous et votre organisation serez tenus pour responsables.

Pourquoi ClickUp Brain est une alternative plus intelligente à votre propre assistant IA

Si vous souhaitez éviter les difficultés liées à la création de votre propre assistant IA tout en continuant à en utiliser un pour votre organisation, une solution gratuite est déjà disponible !

ClickUp — l'application tout-en-un pour le travail — est dotée de son propre assistant IA, ClickUp Brain, que les équipes peuvent utiliser dans divers cas de figure.

Grâce à son intégration poussée avec les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, ClickUp Brain vous aide à trouver des informations, à créer du contenu et à effectuer d'autres actions spécifiques à vos projets à l'aide d'une simple invite textuelle.

Découvrons ensemble ce qu'est l'IA et comment elle peut vous aider à être plus productif au travail.

Qu'est-ce que ClickUp Brain ?

ClickUp Brain est votre assistant IA intégré à ClickUp. Grâce à son intégration poussée dans vos flux de travail et à toute la documentation disponible dans l'environnement de travail, ClickUp Brain est toujours sensible au contexte.

Que vous l'utilisiez pour rédiger un message à vos collègues au sujet de projets ou pour rechercher un document, il trouve toujours les bonnes informations dans votre environnement de travail ClickUp.

Avantages de l'utilisation de ClickUp Brain

ClickUp Brain vous permet de tirer parti des atouts de l'IA sans avoir à relever le défi de créer votre propre assistant. Voici quatre de ses principaux avantages :

Une productivité accrue : cela vous permet de mettre facilement en œuvre cela vous permet de mettre facilement en œuvre des astuces de productivité basées sur l'IA qui s'intègrent profondément à tous vos projets et à leurs fichiers, tâches, Tableaux blancs, etc. Vous n'avez ainsi plus besoin de passer d'un outil à l'autre pour votre flux de travail

Facilité d'installation et d'utilisation : ClickUp Brain est également beaucoup plus facile à installer et à utiliser qu'un assistant IA personnalisé. Il vous suffit de créer un compte ClickUp pour commencer à utiliser ClickUp Brain immédiatement

Prix abordable : ClickUp Brain ne coûte que 7 $ par mois, ce qui est nettement inférieur au coût de développement et d'exploitation de votre assistant IA personnalisé. Il est également beaucoup moins cher que d'autres assistants IA dotés de fonctionnalités similaires (par exemple, ChatGPT Plus et Gemini Advanced)

Sécurité et confidentialité renforcées : Enfin, ClickUp Brain offre également une sécurité et une confidentialité accrues pour vos données, car il est conforme aux normes de sécurité des données telles que le RGPD, la loi HIPAA et la norme AICPA SOC2.

Comment utiliser ClickUp Brain comme assistant IA

Il existe de nombreuses façons d'utiliser ClickUp Brain comme assistant IA de prédilection pour votre travail. Vous pouvez lui poser des questions sur le statut des projets et des tâches, et il vous fournira une réponse à jour.

Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA

Vous pouvez également lui demander de résumer des documents, des réunions, des fils de discussion, de transcrire des Clips enregistrés ou toute autre information que vous avez trouvée ailleurs. ClickUp Brain ne néglige aucun détail important !

Elle peut vous aider à :

Organisez des réunions en un clin d'œil : il vous suffit de dire qui vous souhaitez rencontrer, et ClickUp Brain se charge de planifier la réunion, d'envoyer les invitations et d'éviter les conflits d'horaires

Prise de notes IA intégrée : participe à vos appels, transcrit les discussions en direct et génère automatiquement des comptes-rendus de réunion clairs et exploitables

Créez des agents IA personnalisés : automatisez les tâches répétitives, les validations ou les rappels adaptés aux flux de travail spécifiques de votre équipe

Résumez vos tâches, vos documents et vos projets : obtenez instantanément des aperçus concis et exploitables sans avoir à parcourir de longs fils de discussion ou documents

Générez du contenu en fonction du contexte : rédigez des e-mails, des rapports, des articles de blog ou des descriptions de tâches en fonction des besoins de votre projet

Transformez vos discussions en tâches : convertissez vos notes de réunion ou les points forts de vos discussions en tâches concrètes et attribuées en un seul clic

Recherche intelligente et extraction de connaissances : trouvez instantanément n'importe quel document, tâche ou décision dans votre environnement de travail — plus besoin de fouiller partout

Suggestions contextuelles : recommande les prochaines étapes, signale les obstacles et propose des ressources pertinentes pour vous aider à aller de l'avant

Collaborez en toute fluidité : Aidez à rédiger des commentaires, à trouver des idées et à animer les discussions de l'équipe directement depuis votre lieu de travail

Automatisation personnalisée des flux de travail : configurez des déclencheurs basés sur l'IA pour les rappels, les mises à jour de statut ou les notifications afin d'assurer le bon déroulement des processus

Conseils personnalisés pour améliorer votre productivité : vous propose des moyens d'optimiser votre flux de travail et met en avant vos tâches les plus importantes

Assistance multiformat : résume, extrait et exploite les informations contenues dans des fichiers PDF, des documents, des feuilles de calcul et bien plus encore, le tout en un seul endroit

Intégration sécurisée à votre environnement de travail : garantit la confidentialité et l'organisation de toutes les actions et données de l'IA, et en limite l'accès à votre équipe

💡Conseil de pro : si vous souhaitez aller plus loin, Brain MAX peut vous aider ! En tant qu'assistant IA de bureau, il vous permet de communiquer à l'aide de commandes vocales, offre une recherche 10 fois plus rapide, génère des images, vous donne accès à plusieurs modèles de langage (LLM) via une interface unique, et bien plus encore ! C'est le seul assistant dont vous avez besoin !

Comment créer vos propres agents dans ClickUp

Imaginez avoir un coéquipier numérique qui se charge des tâches répétitives, répond aux questions ou fait avancer les projets, le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est exactement ce que vous obtenez lorsque vous créez vos propres agents dans ClickUp ! La configuration d'un agent est étonnamment simple, et vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code.

Voici comment cela fonctionne :

Commencez par définir un objectif : réfléchissez à ce que vous souhaitez que votre agent fasse. Peut-être avez-vous besoin d'un rédacteur de contenu pour rédiger des ébauches d'articles de blog, d'un assistant de triage des bugs pour classer les problèmes signalés, ou d'un agent chargé de la réussite client pour assurer le suivi des retours clients

Rédigez vos instructions : Dans ClickUp, vous pouvez décrire exactement ce que vous souhaitez que votre agent gère. Utilisez simplement un langage simple, aucun jargon technique n'est nécessaire

Choisissez les informations à utiliser : Déterminez les documents, les tâches ou les espaces auxquels votre agent doit se référer. Ainsi, votre agent disposera toujours du bon contexte et pourra extraire les informations pertinentes.

Choisissez les bons outils : sélectionnez parmi les actions intégrées de ClickUp (comme la création de tâches, l'envoi de mises à jour ou la résumation de documents) pour donner à votre agent les moyens d'accomplir ses tâches

Activez-le et détendez-vous : une fois que vous êtes satisfait de votre installation, il vous suffit d'activer votre agent. Il se mettra automatiquement au travail, assurant le bon déroulement de vos flux de travail en arrière-plan.

Créez vos propres agents à l'aide du langage naturel et de commandes

Le plus beau dans tout ça ? Vous pouvez créer autant d'agents que vous le souhaitez, chacun étant adapté aux processus spécifiques de votre équipe. C'est comme si vous disposiez d'une équipe entière d'assistants numériques, prêts à intervenir dès que vous en avez besoin.

Boostez votre productivité grâce à l'assistant IA de ClickUp

L'IA n'est plus seulement un mot à la mode : elle redéfinit notre façon de travailler et de vivre. Elle peut rédiger vos e-mails, vous aider dans vos recherches et réaliser l'automatisation des tâches routinières. Alors, si vous voulez devancer la concurrence, l'intégration de l'IA dans vos flux de travail n'est plus une option !

Comme nous l'avons montré ici, créer son propre assistant IA est complexe et coûteux. Cependant, avec ClickUp, vous bénéficiez d'une solution polyvalente et abordable grâce à ClickUp Brain.

Ses fonctionnalités puissantes permettent de récupérer les détails d'un projet, de résumer les discussions, de créer des cartes mentales et bien plus encore, le tout pour répondre à vos besoins en matière de gestion de projet !

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous sur ClickUp et découvrez par vous-même la puissance de l'IA !