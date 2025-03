Top 10 des alternatives à Streamlit à explorer en 2025

Streamlit est une plateforme open source de création d'applications qui convertit les scripts Python en applications web interactives. Elle fonctionne très bien pour le prototypage rapide, l'analyse rapide des données et la création de démos de modèles d'apprentissage automatique (ML). Streamlit est simple et facile à utiliser, mais il lui manque les fonctionnalités nécessaires pour créer des applications évolutives avec de grands ensembles de données. De plus, les dispositions rigides de Streamlit, ses options de style de base, sa personnalisation limitée et ses problèmes de performance rendent difficile la création d'applications riches en fonctionnalités.

Voici donc les meilleures alternatives à Streamlit pour vous aider à créer facilement des applications complexes. Ces alternatives offrent plus de flexibilité et une collaboration en temps réel.

Panel : Idéal pour créer des tableaux de bord interactifs en Python 4. Anvil : Idéal pour les applications personnalisées avancées 5. Shiny for Python : Idéal pour le prototypage d'applications web 6. Deepnote : Idéal pour la collaboration en temps réel sur le code 7. Mercury Framework : Idéal pour les utilisateurs de Jupyter Notebook 8. Taipy : Idéal pour la visualisation de données Datalore : Idéal pour l'assistance au code par IA 10. PixelFree Studio : Idéal pour les utilisateurs de Figma Pour une visualisation interactive des données sans code, essayez Tout comme Streamlit, Dash de Plotly est également une plateforme open source permettant de créer des applications et des tableaux de bord interactifs sur le web. Il s'agit d'un framework basé sur Python destiné aux data scientists qui facilite la visualisation et la mise à jour des données en temps réel.

Cependant, Dash est plus rapide que Streamlit et offre des options de déploiement en entreprise pour les applications de production. Il dispose également de multiples intégrations, par exemple avec les piles de science des données Python, dont Plotly et Pandas, ce qui vous aide à créer des tableaux de bord personnalisés avec des niveaux d'interactivité plus élevés. Vous pouvez également intégrer Google Sheets à Dash pour créer un tableau de bord Google Sheets dans l'application Dash et le mettre à jour en fonction des changements dans les données de Google Sheets.

8. Taipy (Idéal pour la visualisation de données) via

Streamlit est idéal pour créer des applications centrées sur les données. Mais si vous recherchez des outils pour créer des applications ou des tableaux de bord plus dynamiques et interactifs, consultez notre liste d'alternatives à Streamlit. Bien que toutes les alternatives soient bonnes, elles répondent à des objectifs spécifiques. Par exemple, choisissez Taipy pour de meilleures opérations front-end et back-end, Dash pour des fonctionnalités d'interactivité avancées et Gradio pour créer des démos.

De même, si vous recherchez un outil de visualisation de données simple mais doté de fonctionnalités puissantes, pensez à ClickUp. Il vous permet de visualiser et d'analyser des données grâce à ses tableaux de bord personnalisés, d'automatiser les flux de travail et d'extraire des informations clés grâce à l'IA, de collaborer en temps réel et de s'intégrer à plus de 1 000 outils. Vous voulez en savoir plus sur ClickUp ? undefined !