Les 10 meilleures alternatives à Streamlit à explorer en 2025

Streamlit est une plateforme open source de création d'applications qui convertit des scripts Python en applications web interactives. Elle fonctionne très bien pour le prototypage rapide, l'analyse rapide de données et la création de démos de modèles d'apprentissage automatique (ML).

Aussi simple et facile à utiliser que soit Streamlit, il manque les fonctionnalités nécessaires pour créer des applications évolutives avec de grands ensembles de données. De plus, les dispositions rigides, les options de style basiques, les possibilités de personnalisation limitées et les problèmes de performances de Streamlit rendent difficile la création d'applications riches en fonctionnalités.

Voici donc les meilleures alternatives à Streamlit pour vous aider à créer facilement des applications complexes. Ces alternatives offrent plus de flexibilité et une collaboration en temps réel.

Que rechercher dans les alternatives à Streamlit ?

Avant de nous plonger dans les meilleures alternatives à Streamlit, voici quelques fonctionnalités à prendre en compte lors du choix de votre outil de visualisation de données.

📌 Personnalisation des composants : sélectionnez des outils qui vous permettent de créer des tableaux de bord personnalisés avec divers éléments interactifs allant au-delà des entrées de base. Assurez-vous qu'ils prennent en charge les visualisations interactives et offrent des composants de style et des thèmes

📌 Gestion de grands ensembles de données : vérifiez la capacité de l'outil à gérer des ensembles de données volumineux ou en streaming. Choisissez des outils qui prennent en charge les données incrémentielles lors de la création d'applications web afin qu'ils puissent s'adapter aux exigences croissantes des applications

📌 Intégration du flux de travail : sélectionnez des outils compatibles avec votre pile technologique existante. Assurez-vous qu'ils prennent en charge l'intégration du pipeline CI/CD, les frameworks de test, les bibliothèques, les générateurs d'organigrammes et d'autres outils MLOps et DevOps

📌 Connectivité des sources de données : optez pour des outils dotés de connecteurs de base de données natifs et de capacités d'intégration API. Cela vous aidera à rationaliser vos processus sans effort. Vérifiez également si l'outil prend en charge différents formats de fichiers et synchronise les mises à jour des données en temps réel

Les 10 meilleures alternatives à Streamlit

1. Dash by Plotly (idéal pour le développement de prototypes dans le cadre de projets de science des données)

via Dash by Plotly

Tout comme Streamlit, Dash by Plotly est également une plateforme open source permettant de créer des applications et des tableaux de bord interactifs basés sur le Web. Il s'agit d'un framework Python destiné aux data scientists qui facilite la visualisation et la mise à jour des données en temps réel.

Cependant, Dash est plus rapide que Streamlit et offre des options de déploiement en entreprise pour les applications de production. Il dispose également de multiples intégrations. Par exemple, il s'intègre aux piles de science des données Python, notamment Plotly et Pandas, vous aidant ainsi à créer des tableaux de bord personnalisés avec des niveaux d'interactivité plus élevés. Vous pouvez également intégrer Google Sheets à Dash pour créer un tableau de bord Google Sheets dans l'application Dash et le mettre à jour en fonction des modifications apportées aux données Google Sheets.

Les meilleures fonctionnalités de Dash

Exécutez des tableaux de bord avec Jupyter Notebook à l'aide de la bibliothèque jupyter-dash

Créez des dispositions attrayantes à l'aide du Dash Design Kit

Mettez à jour des parties spécifiques de votre application grâce à des rappels basiques et avancés

Limites de Dash

Le logiciel a une courbe d'apprentissage abrupte. Vous devez comprendre les composants, les vues, les rappels, le HTML, etc. pour créer des applications plus importantes

La disposition est restrictive sans HTML. Il peut donc être difficile de créer l'apparence souhaitée pour votre application web

Tarification Dash

Logiciels gratuits et open source

Évaluations et avis sur Dash by Plotly

G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Dash by Plotly ?

J'adore la convivialité de Dash ! Il est très facile de s'y retrouver et de commencer à créer des applications web interactives. Le fait qu'il soit basé sur Python signifie que je peux utiliser toutes mes compétences en Python, ce qui est un énorme avantage. Les visualisations sont excellentes et la mise à jour des données en temps réel est magique. Cependant, même si j'apprécie Dash, je trouve que la disposition peut parfois être un peu restrictive. Il n'est pas toujours facile d'obtenir exactement le rendu que je souhaite pour mes applications web, en particulier lorsque je vise un design très spécifique. De plus, lorsque les applications commencent à se complexifier, les performances peuvent en pâtir, ce qui peut être un peu frustrant.

💡Conseil de pro : intégrez Dash à la bibliothèque graphique de Plotly pour accéder à divers diagrammes et cartes interactifs ainsi qu'à de nombreuses options de visualisation.

2. Gradio (idéal pour créer des démos d'applications d'apprentissage automatique)

via Gradio

Gradio est une alternative à Streamlit facile à utiliser pour créer des interfaces web afin de présenter vos modèles ML. Contrairement à Streamlit, ce framework Python est rapide à configurer, plus intuitif, adapté aux débutants et plus adapté aux applications simples.

Ce qui rend Gradio populaire, c'est sa capacité à simplifier les modèles ML en démos ou en applications faciles à comprendre par un large public. Vous pouvez intégrer Gradio dans votre notebook Python, le présenter sous forme de page web et partager des applications à l'aide d'un lien public, ce qui permet aux équipes d'interagir à distance avec le modèle.

Les meilleures fonctionnalités de Gradio

Créez et utilisez des composants personnalisés dans vos applications grâce à la bibliothèque de composants personnalisés Gradio

Créez et modifiez des codes et affichez les modifications en direct avec Gradio playground

Créez facilement des démos et des applications interactives à l'aide d'éléments prédéfinis tels que des curseurs, des boutons, des menus déroulants, etc.

Limites de Gradio

Gradio n'est pas optimisé pour gérer un trafic intense dans les environnements de production

Il est spécialement conçu pour les applications ML/IA et offre des possibilités de personnalisation limitées

Tarifs de Graudio

Gratuit, open source

Évaluations et avis sur Graudio

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

🧠 Le saviez-vous ? Gradio a été racheté par Hugging Face 🤗 en 2022. Il fait désormais partie de leur infrastructure IA, et vous pouvez trouver plusieurs démos publiques de Gradio dans Hugging Face Espaces présentant différents modèles d'IA.

3. Panel (idéal pour créer des tableaux de bord interactifs en Python)

via Panel

Tout comme Streamlit, la bibliothèque open source Panel vous permet de créer des applications web analytiques et des tableaux de bord interactifs en Python pur. Il s'agit d'un framework web qui s'intègre à l'écosystème PyData, vous permettant de créer des tableaux de données interactifs et des visualisations, et de collaborer sur ceux-ci pour des flux de travail plus efficaces.

Comparé à Streamlit, Panel est plus flexible et évolutif grâce à son large tableau d'options de disposition et de widgets. Il convient au développement d'applications web complexes avec des interfaces utilisateur sophistiquées.

Meilleures fonctionnalités du panneau

Créez des applications exploratoires complexes de plusieurs pages avec des API réactives de haut niveau et des API de bas niveau basées sur des rappels

Utilisez des modèles de panneaux pour créer différents styles d'application

Personnalisez les applications de données à l'aide d'un éditeur de code, incluez des cases à cocher comme boutons et disposez les objets à l'aide de spécifications de grille

Limites du panneau

La courbe d'apprentissage est raide en raison de l'ensemble complet de fonctionnalités (widgets, bibliothèques, etc.).

Panel est davantage axé sur Python et moins sur HTML/CSS, ce qui le rend moins réactif et limite le style des applications web

Tarification par panneau

Gratuit, open source

Évaluations et avis du panel

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

4. Anvil (idéal pour les personnalisations avancées d'applications)

via Anvil

Si vous recherchez des personnalisations de haut niveau, Anvil est une excellente alternative à Streamlit. Il dispose d'une interface glisser-déposer qui vous permet de personnaliser les éléments de l'interface utilisateur, d'appliquer des styles et de concevoir l'application comme vous le souhaitez.

Contrairement à Streamlit, Anvil dispose d'une base de données intégrée robuste pour mettre à jour, modifier et supprimer des données à l'aide d'instructions Python. Vous pouvez stocker des fichiers d'application et des modèles d'apprentissage automatique dans le cloud, vous connecter à des notebooks Python, ajouter des domaines personnalisés, vous connecter à des API externes et garantir la sécurité des données grâce à l'authentification à deux facteurs intégrée.

Les meilleures fonctionnalités d'Anvil

Écrivez et modifiez le code directement dans les navigateurs web modernes grâce à un IDE (environnement de développement intégré) basé sur le web

Effectuez des requêtes, modifiez et supprimez des données, et connectez des applications à des données grâce à un système de base de données Python intégré

Exécutez des applications Anvil dans différents environnements grâce au serveur d'applications open source Anvil

Publiez automatiquement des applications Anvil en un clic, en choisissant un hébergement public ou privé

Limites d'Anvil

Certaines fonctionnalités ne sont pas opérationnelles. Par exemple, la largeur totale du composant DataGrid ne fonctionne pas, ce qui laisse les utilisateurs avec des textes minuscules

Certains utilisateurs trouvent que le prix à payer pour les fonctionnalités personnalisées est élevé

Tarifs Anvil

Gratuit pour toujours

Loisir : 15 $/mois

Business : 109 $ par développeur/mois

Enterprise (sur site) : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Anvil

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs à propos d'Anvil ?

La rapidité de prototypage est excellente, car les composants peuvent être simplement glissés-déposés. L'ajout de bibliothèques Python et la personnalisation des paquets sont pris en charge. Cependant, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas correctement, ce qui rend très difficile, voire impossible, d'obtenir un résultat raffiné au niveau de la production. (Par exemple, la largeur totale du composant Data Grid ne fonctionne pas, ce qui oblige les utilisateurs à plisser les yeux pour lire le texte minuscule). Il est pratiquement impossible d'obtenir de l'assistance, et les forums clients sont incohérents et parfois hostiles.

5. Shiny pour Python (idéal pour le prototypage d'applications web)

via Shiny pour Python

Shiny pour Python aide les développeurs à prototyper des applications web interactives et à créer des visualisations simples en quelques heures. Il facilite la création d'applications pour les programmeurs R qui ne sont pas nécessairement experts en développement web.

Ce qui rend Shiny meilleur que Streamlit, c'est son exécution réactive. Shiny ne réaffiche pas les applications lorsqu'il y a un changement dans les entrées. Au lieu de cela, il suit les relations entre les composants afin de réafficher de manière minimale ceux qui doivent être mis à jour. Ainsi, il accélère le développement des applications et améliore l'expérience utilisateur globale.

Les meilleures fonctionnalités de Shiny

Créez facilement des applications à l'aide de modèles prédéfinis d'applications de base, de tableaux de bord, de saisie de données et de mises à jour en continu

Créez des dispositions d'application à l'aide d'un large intervalle de composants, notamment des barres de navigation, des barres latérales, des onglets, des panneaux, des cartes, et organisez les éléments comme vous le souhaitez

Mettez automatiquement à jour les résultats en fonction des entrées des utilisateurs et créez des interfaces utilisateur dynamiques grâce à la programmation réactive

Limites de Shiny

Les intégrations Shiny peuvent être complexes et fastidieuses au début

Trop complexe pour créer des tableaux de bord simples ou des flux de travail BI

Le déploiement des applications est fastidieux, car la plupart des options de déploiement sont disponibles dans les forfaits payants

Tarifs Shiny

Shiny est une plateforme open source et gratuite. Cependant, le déploiement d'applications Shiny nécessite l'utilisation de ses services d'hébergement gratuits ou payants

Évaluations et avis sur Shiny

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Shiny pour Python ?

Dans l'ensemble, nous avons eu une excellente expérience avec Shiny dans certains de nos projets d'analyse. En limitant son utilisation aux cas d'utilisation appropriés, nous avons pu tirer parti de sa flexibilité et de sa relative facilité d'utilisation pour les programmeurs R qui ne sont pas nécessairement doués en développement web.

💡Conseil de pro : utilisez le package « shiny. react » pour utiliser vos composants de bibliothèque React dynamiques afin de créer des applications dynamiques et des visualisations de données interactives.

6. Deepnote (idéal pour la collaboration en temps réel sur le code)

via Deepnote

Deepnote s'adresse à ceux qui recherchent des alternatives à Streamline conviviales, axées sur la collaboration et basées sur l'IA. Il s'agit d'une plateforme simple et robuste qui permet aux équipes de science des données de travailler en collaboration et de modifier simultanément des notebooks, améliorant ainsi la productivité de l'équipe.

La fonctionnalité la plus utile de Deepnote est son framework basé sur le cloud, qui vous permet de travailler sur les tableaux de bord de vos projets où que vous soyez et de partager les résultats avec d'autres personnes. De plus, son intégration de l'IA permet de créer des applications web analytiques avec une complétion intelligente du code, un nettoyage automatique des données et diverses techniques telles que le réglage des hyperparamètres et la sélection des fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de Deepnote

Travaillez avec plusieurs personnes sur un bloc-notes en temps réel grâce au contrôle de version et aux commentaires intégrés

Créez et déployez des applications de données interactives directement à partir des notebooks et partagez des informations et des rapports avec vos équipes

Personnalisez les environnements en spécifiant les bibliothèques et les dépendances afin d'optimiser les performances des applications

Limites de Deepnote

Même de petites modifications de fonctionnalités dans un bloc de code vous obligent à exécuter l'ensemble du notebook, ce qui rend le processus fastidieux et lourd

Long temps de chargement pour les projets volumineux et plantages fréquents susceptibles de perturber votre flux de travail

Tarifs Deepnote

Free

Team : 59 $ par éditeur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Deepnote

G2 : 4,5/5 (plus de 220 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Deepnote ?

J'adore l'interface utilisateur de Deepnote. Elle facilite considérablement le travail avec des ensembles de données de petite et moyenne taille et ajoute des fonctionnalités collaboratives utiles. Leur approche « application » pour les tableaux de bord internes me rappelle Retool et constitue une fonctionnalité fantastique pour partager les informations générées avec les membres de l'équipe non techniques sans préparation fastidieuse (coller les graphiques générés dans PowerPoint ou autre). Cependant, pour les très petits ensembles de données, en particulier si la collaboration n'est pas nécessaire, Deepnote peut être un peu trop lourd, et l'exécution de Jupyter (ou d'un outil similaire) localement permet d'éviter d'exposer vos données via une API ou de les télécharger au préalable.

7. Mercury Framework (idéal pour les utilisateurs de Jupyter Notebook)

via Mercury Framework

Le framework d'application web Mercury est principalement destiné aux utilisateurs de Jupyter Notebook. Grâce à cette plateforme, vous n'avez pas besoin de réécrire vos analyses de données depuis les notebooks Jupyter vers des scripts Python.

Ses fonctionnalités de visualisation des données facilitent l'analyse et l'interprétation des données. L'outil dispose également d'un ensemble de fonctionnalités robustes pour créer des applications interactives, des sites web, des applications web full-stack, des rapports et des tableaux de bord. De plus, vous pouvez utiliser OutputDir pour télécharger des fichiers de notebook et exporter des notebooks au format PDF/HTML.

Les meilleures fonctionnalités de Mercury Framework

Créez des interfaces utilisateur dynamiques avec un intervalle de widgets interactifs comme des curseurs, des menus déroulants, des champs de texte, etc.

Accédez au contrôle au niveau des cellules pour surveiller les cellules réexécutées lors de la modification de l'application afin d'optimiser les performances

Utilisez des contrôles d'accès pour garantir la sécurité de vos applications grâce à l'authentification intégrée

Limites du framework Mercury

Mercury offre des possibilités de personnalisation limitées

Pour les utilisateurs non familiarisés avec Jupyter, l'utilisation de Mercury peut nécessiter une formation

Conçues pour fonctionner avec Jupyter Notebooks, elles peuvent ne pas convenir aux applications web autonomes

Tarifs du framework Mercury

Mercury est une plateforme gratuite et open source. Elle propose toutefois des forfaits gratuits et payants pour le déploiement d'applications

Forfaits Mercury Cloud :

Starter : Gratuit

Pro : 49 $/mois

Business : 149 $/mois

Forfaits auto-hébergés :

Free

Commercial : 1 000 $/an

Entreprise : 10 000 $/an

Évaluations et avis sur Mercury Framework

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

8. Taipy (idéal pour la visualisation des données)

via Taipy

Tout comme les logiciels de tableau de bord, Taipy dispose de puissants outils de visualisation des données pour vous aider à créer des tableaux de bord interactifs à l'aide de tableaux, de diagrammes, de graphiques et de cartes. Il s'agit d'une plateforme évolutive qui répond aux besoins des applications complexes exigeant des performances élevées.

Alors que Streamlit est principalement destiné au prototypage, Taipy est conçu à la fois pour le prototypage et la production. Il exécute le front-end et le back-end sur des fils séparés, de sorte que l'application ne plante pas lorsque vous avez des applications en cours d'exécution en arrière-plan.

Les meilleures fonctionnalités de Taipy

Utilisez des fonctionnalités avancées de visualisation des données pour présenter vos informations de différentes manières

Personnalisez vos applications et tableaux de bord à l'aide de thèmes prédéfinis ou personnalisés

Intégrez Taipy Studio pour accéder à l'éditeur graphique

Exécutez des tâches lourdes en arrière-plan sans ralentir les flux de travail actuels

Limites de Taipy

Taipy Cloud présente quelques problèmes de téléchargement et le rafraîchissement des pages est lent

Relativement nouveau, Taipy manque de ressources pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la plateforme

Tarifs Taipy

Taipy est une bibliothèque gratuite et open source. Cependant, elle propose également des forfaits personnalisés pour les entreprises

Évaluations et avis sur Taipy

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

9. Datalore (le meilleur pour l'assistance au code IA)

via Datalore

Datalore, de JetBrains, est une plateforme collaborative intelligente pour la visualisation et l'analyse des données. Elle combine Jupyter Notebooks avec une assistance au code IA qui aide à achever les codes et à créer des tableaux de bord interactifs pour vos cas d'utilisation en entreprise.

Datalore permet aux gestionnaires d'environnement de personnaliser des environnements et des contrôles interactifs afin de créer des tableaux de bord et des applications dynamiques. Il peut également être hébergé dans un cloud privé ou sur site, répondant ainsi à vos besoins supplémentaires en matière de personnalisation et de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Datalore

Utilisez une aide au codage intelligente pour Python, Scala, Kotlin et R afin de créer diverses applications

Convertissez vos carnets en récits interactifs et partagez des rapports statiques ou interactifs avec les parties prenantes

Collaborez sur le code avec votre équipe en temps réel et partagez des notebooks à l'aide de liens ou d'invitations par e-mail

Limites de Datalore

Selon quelques utilisateurs, Datalore dispose d'un stockage limité, ce qui entraîne une perte de données lors du travail avec de grands ensembles de données

Le logiciel comporte des bugs et nécessite des redémarrages

Tarifs Datalore

Cloud Free

Cloud : 35 $ par utilisateur/mois

Sur site : tarification personnalisée

Évaluations et avis Datalore

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Datalore ?

C'est un bon outil, en particulier pour la gestion des paquets et les rapports. Cependant, il nécessite une gestion fine des permissions pour le partage des carnets et des rapports, ce qui, selon moi, est une exigence pour la plupart des entreprises.

10. PixelFree Studio (idéal pour les utilisateurs de Figma)

via PixelFree Studio

PixelFree Studio est une plateforme de développement d'applications low-code qui convertit de manière transparente les designs en codes compréhensibles. Avec PixelFree, vous pouvez générer du code PRO dans six langages de programmation : HTML5, React, Vue, Angular, C# pour les applications de bureau et #C pour les applications web, afin de correspondre à la conception de votre application.

De plus, vous pouvez l'héberger depuis n'importe où sans dépendre de bibliothèques ou de frameworks, ce qui vous aide à mettre en œuvre un processus de développement plus flexible.

Les meilleures fonctionnalités de PixelFree Studio

Importez rapidement des designs Figma et automatisez la conversion des designs en codes lisibles par l'homme

Générez des codes natifs qui correspondent à la conception visuelle de votre application

Collaborez avec votre équipe sur le code en temps réel

Limites de PixelFree Studio

Le logiciel s'appuie fortement sur Figma pour l'importation des designs. Les utilisateurs qui ne connaissent pas Figma pourraient donc le trouver moins accessible

Sans bibliothèques ni frameworks, PixelFree pourrait manquer de composants intégrés pour les applications et les tableaux de bord

Tarifs PixelFree Studio

PixelFree Studio propose des forfaits distincts pour les licences individuelles et les licences d'entreprise. Voici les forfaits pour les licences d'entreprise.

49,95 $/mois

499 $/an

Tarification personnalisée pour les solutions d'entreprise

Évaluations et avis sur PixelFree Studio

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

Streamlit et la plupart des alternatives à Streamlit sont axées sur le code. Elles nécessitent une expertise technique pour la visualisation des données. Cela limite leur accès aux utilisateurs non techniciens.

Cependant, la visualisation des données ne doit pas nécessairement être aussi compliquée.

ClickUp est un outil interactif polyvalent et sans code qui facilite l'interprétation des données. Son infrastructure de niveau entreprise prend en charge la visualisation et l'analyse de grands ensembles de données pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Visualisez vos données avec des tableaux de bord personnalisés

Visualisez vos données avec les tableaux de bord ClickUp

Créez des tableaux de bord ClickUp interactifs et complets qui offrent aux parties prenantes une vue d'ensemble du processus en cours, des objectifs, des tâches à venir, des priorités, des améliorations et d'autres détails. Ajoutez des widgets, des graphiques, des barres de progression, des tableaux, etc. pour avoir une vue d'ensemble de tout, de la productivité de l'équipe aux indicateurs de développement importants.

Vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des tableaux de bord ClickUp ? Regardez cette vidéo. 👇

Améliorez votre productivité grâce à l'intégration des données

Connectez-vous à plus de 1 000 intégrations ClickUp, de Figma à GitHub, pour importer des données, rationaliser les processus et accéder à tous les flux de travail sans changer de plateforme. Les intégrations natives de ClickUp vous permettent de connecter la plateforme à votre pile technologique existante pour des opérations fluides.

Suivez les interactions logicielles à l'aide de diagrammes contextuels

Créez des diagrammes contextuels à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Visualisez les relations complexes entre les systèmes grâce aux tableaux blancs ClickUp. Utilisez différentes lignes de couleurs pour différencier les interactions, ajoutez des notes détaillées pour chaque point de connexion et effectuez des ajustements en temps réel à l'aide de l'interface glisser-déposer.

Collaborez avec votre équipe sur des diagrammes de contexte et créez des tâches ClickUp directement à partir des composants du diagramme. Vous pouvez également utiliser les modèles de diagrammes de contexte de ClickUp pour accélérer le processus.

Analysez les tendances avec l'IA

Essayez ClickUp Brain gratuitement Comprenez les informations clés grâce à ClickUp Brain

Automatisez l'analyse des ensembles de données et obtenez des informations basées sur l'IA avec ClickUp Brain. Extrayez les modèles clés, identifiez les corrélations et générez des résumés d'ensembles de données complexes. Vous pouvez demander à l'IA d'expliquer les tendances des données dans un langage simple pour plus de clarté. De plus, vous pouvez générer des rapports, obtenir des suggestions basées sur les tendances historiques et identifier les anomalies avant qu'elles n'aient un impact sur votre projet.

Collaborez avec les parties prenantes en temps réel

Tenez votre équipe informée des dernières mises à jour en temps réel grâce à ClickUp Chat

Tirez parti de ClickUp Docs et ClickUp Chat pour collaborer sur la conception d'applications, le code, les diagrammes contextuels et les flux de travail. Alors que ClickUp Docs peut vous aider à centraliser vos ressources de développement d'applications, vos demandes de fonctionnalités et vos commentaires, sa fonctionnalité de chat peut rationaliser la communication entre les membres de l'équipe afin que personne ne passe à côté de quoi que ce soit.

Rationalisez les flux de travail et automatisez les tâches routinières

Rationalisez vos flux de travail avec les automatisations ClickUp

Utilisez plus de 100 modèles d'automatisation personnalisés de ClickUp pour gérer les tâches routinières, analyser les données, créer des rapports standard et gérer les transferts de projets. Vous pouvez automatiser les flux de travail de développement tels que la révision du code, l'approbation de la conception, l'envoi de notifications de fin de révision, la création de checklists de déploiement, et bien plus encore.

Avec toutes les fonctionnalités robustes de ClickUp, vous vous interrogez certainement sur les forfaits proposés. Voici un aperçu des tarifs de ClickUp.

Obtenez la meilleure alternative à Streamlit pour la visualisation de données et la création d'applications

Streamlit est idéal pour créer des applications centrées sur les données. Mais si vous recherchez des outils pour créer des applications ou des tableaux de bord plus dynamiques et interactifs, consultez notre liste d'alternatives à Streamlit.

Toutes ces alternatives sont bonnes, mais elles répondent à des besoins spécifiques. Par exemple, choisissez Taipy pour de meilleures opérations front-end et back-end, Dash pour des fonctionnalités d'interactivité avancées et Gradio pour créer des démos.

De même, si vous recherchez un outil de visualisation des données simple mais doté de fonctionnalités puissantes, pensez à ClickUp. Il vous permet de visualiser et d'analyser des données grâce à ses tableaux de bord personnalisés, d'automatiser les flux de travail et d'extraire des informations clés grâce à l'IA, de collaborer en temps réel et de vous intégrer à plus de 1 000 outils.

Vous souhaitez en savoir plus sur ClickUp ? Inscrivez-vous gratuitement!