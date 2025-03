8 modèles gratuits de brèves de contenu à utiliser

Créer un briefing de contenu qui touche au but peut donner l'impression d'essayer d'assembler des meubles IKEA sans les instructions - ou pire, de se rendre compte qu'il manque des vis. C'est là que les modèles de briefing de contenu viennent à la rescousse !

Qu'il s'agisse de planifier un article de blogue pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) que ce soit pour l'optimisation du référencement, la planification des liens internes de votre site web ou l'organisation de la stratégie de votre équipe marketing, ces modèles gratuits de briefing de contenu simplifient considérablement les choses.

🧠 Fun Fact : Le mot "brief" vient du latin "brevis", qui signifie "court" ou "concis"

Que sont les modèles de brèves de contenu ?

Les modèles de notes de synthèse sont des guides structurés conçus pour aider à organiser et à communiquer les détails essentiels d'un contenu. Ils décrivent généralement des informations cruciales telles que la cible, le ton et les objets d'un document.

Un modèle solide met en évidence des aspects cruciaux du contenu tels que les mots-clés principaux et secondaires, ce qui aide les rédacteurs à se concentrer sur les bons sujets. Il comprend également des instructions sur l'intention de recherche, ce qui permet de s'assurer que le contenu répond aux besoins des lecteurs.

En citant des articles de concurrents en exemple ou en recommandant des liens internes, les notes de synthèse fournissent également un contexte supplémentaire sans surcharger les rédacteurs.

Un bon modèle de briefing de contenu fait le lien entre la stratégie et l'exécution, ce qui simplifie le processus de rédaction processus de création de contenu . Il fournit aux prestataires des instructions claires tout en réduisant les conjectures, ce qui facilite la production d'un contenu percutant et de haute qualité.

👀 Did You Know? Selon une étude duContent Marketing Institute, seulement 37 % des spécialistes du marketing interentreprises les plus réussis suivent une stratégie de contenu bien documentée. Cette stratégie commence presque toujours par un briefing de contenu bien conçu. C'est en quelque sorte le schéma directeur de la réussite en matière de contenu !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de briefing de contenu ?

La création d'un bon modèle de briefing de contenu est essentielle à l'élaboration d'un contenu ciblé et convaincant. Un modèle solide définit des paramètres clairs, permet de gagner du temps et garantit l'alignement sur vos objectifs.

Voici quelques-uns des aspects clés à inclure dans votre modèle de briefing :

Public cible : Définissez clairement la cible. Incluez des détails tels que les données démographiques, les titres de poste et les points de douleur pour orienter la création du contenu

: Définissez clairement la cible. Incluez des détails tels que les données démographiques, les titres de poste et les points de douleur pour orienter la création du contenu Objectif du contenu : Ajoutez une section pour préciser l'objectif du contenu. Qu'il s'agisse de générer des leads ou d'accroître la notoriété de la marque, l'objectif doit être clair car il a un impact direct sur le traitement du sujet

: Ajoutez une section pour préciser l'objectif du contenu. Qu'il s'agisse de générer des leads ou d'accroître la notoriété de la marque, l'objectif doit être clair car il a un impact direct sur le traitement du sujet Mots-clés de référencement : Listez les mots-clés cibles, y compris les mots-clés à courte et longue traîne qui s'alignent sur l'intention du contenu

: Listez les mots-clés cibles, y compris les mots-clés à courte et longue traîne qui s'alignent sur l'intention du contenu Structure du contenu : Mettez en forme le contenu et les sections. Précisez s'il s'agit d'un article, d'un guide ou d'une étude de cas, et incluez des éléments structurels tels que des titres ou des sous-titres

: Mettez en forme le contenu et les sections. Précisez s'il s'agit d'un article, d'un guide ou d'une étude de cas, et incluez des éléments structurels tels que des titres ou des sous-titres Le ton et le style : Indiquez si le contenu doit être formel, décontracté ou s'il doit faire l'objet d'une discussion, en fonction de la dépendance du public

: Indiquez si le contenu doit être formel, décontracté ou s'il doit faire l'objet d'une discussion, en fonction de la dépendance du public Appel à l'action [CTA] : Inclure un CTA clair qui guide le public vers l'étape suivante, par exemple s'inscrire, télécharger ou prendre contact

: Inclure un CTA clair qui guide le public vers l'étape suivante, par exemple s'inscrire, télécharger ou prendre contact Canaux de distribution du contenu : Indiquez où le contenu sera partagé, par exemple dans les médias sociaux, les campagnes d'e-mail ou sur votre site web

: Indiquez où le contenu sera partagé, par exemple dans les médias sociaux, les campagnes d'e-mail ou sur votre site web Références et ressources : Prévoyez un espace pour les sources, les liens, les études de cas ou les points de données pertinents pour l'assistance au contenu

: Prévoyez un espace pour les sources, les liens, les études de cas ou les points de données pertinents pour l'assistance au contenu Délais et jalons : Fixez des paramètres pour les ébauches et les versions finales et incluez des jalons pour maintenir le processus de contenu sur la bonne voie

💡Pro Tip: Ajoutez des titres et des sous-titres à votre contenu pour lui donner une structure ou un plan. Cela divise proprement votre brief en sections et le rend plus facile à suivre pour les rédacteurs !

8 modèles de briefing de contenu gratuits

Si vous n'utilisez pas de briefing de contenu - ou si vous le sautez de temps en temps - il est temps d'en faire un élément essentiel de votre stratégie de communication processus de rédaction de contenu . Pour vous aider à démarrer, ces huit modèles de ClickUp \N- [et d'autres sources] vous guidera dans la création d'un contenu de premier ordre dès le début.

Teams a réduit le besoin de communiquer par e-mail et a rationalisé la collaboration pour notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais en mesure de passer de l'idéation/du brainstorming à la première version jusqu'à 2 à 3 fois plus vite.

1. Le modèle de briefing de contenu ClickUp SEO

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-644.png Le modèle de briefing de contenu ClickUp SEO https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-5206120&_gl=1*rkqred*_gcl_aw*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wM93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrFMd193Y0I.*_gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA...

Télécharger ce modèle /$$cta/

👀 **Vous le saviez ? 75% des personnes ne collent jamais au-delà de la première page des résultats de recherche. C'est pourquoi il est plus important que jamais de créer un contenu adapté au référencement !

Les Modèle de briefing de contenu ClickUp SEO est un excellent point de départ pour créer un briefing impeccable. Il est équipé de tous les outils dont vos rédacteurs ont besoin pour comprendre l'étendue du travail, notamment des sous-sections pour les mots-clés principaux et secondaires, une section pour l'ajout de liens internes et une autre pour les articles des concurrents.

Construit sur Documents ClickUp le modèle est facile à utiliser pour les débutants, de sorte que tous les rédacteurs, qu'ils soient chevronnés ou stagiaires, peuvent s'essayer à la rédaction du dossier. Sa forme à trous permet de le réutiliser facilement ou de l'enregistrer en tant que modèle pour une utilisation ultérieure.

🌟Idéal pour: Les spécialistes du référencement, les managers d'équipe de contenu et les équipes de marketing qui se concentrent sur l'augmentation du trafic organique. Ce modèle est idéal pour les professionnels qui ont besoin de créer du contenu adapté au référencement et d'aligner les rédacteurs sur des objectifs clairs

2. Le modèle de rédaction de contenu ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-645.png Le modèle de rédaction de contenu ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6071908&_gl=1*bt48vk*_gcl_aw*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wM93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrFMd193Y0I.*_gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA...

Télécharger ce modèle /$$cta/

Et si vous pouviez écrire ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, sans craindre le bloc de l'écrivain ?

Le Modèle de rédaction de contenu ClickUp rationalise le processus de création d'un contenu attrayant qui assiste votre image de marque, stimule les ventes et génère davantage de prospects, même en cas de blocages. Non seulement il fournit aux prestataires les grandes lignes pour commencer immédiatement à rédiger un article de blog ou un communiqué de presse, mais il structure également leur processus de réflexion grâce à des sections soigneusement délimitées pour le suivi de détails tels que la date de début du contenu, le titre et le logo de la marque, etc.

Vous pouvez également préciser les dates de début et de fin du projet, les liens publiés pour la mise en ligne de votre contenu et les objectifs que vous espérez atteindre grâce à votre contenu.

Fonctionnalité ClickUp Brain

Pour rendre le processus encore plus efficace, vous pouvez coupler le modèle avec l'assistant IA natif de ClickUp, ClickUp Brain . Laissez l'IA vous aider à

à trouver des sujets sur lesquels écrire

à trouver des angles d'attaque pour combler les lacunes du contenu

générer des idées de mots-clés pour optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche

proposer des stratégies de contenu et des moyens d'obtenir un meilleur classement

🌟Idéal pour: Les blogueurs, les rédacteurs indépendants et les créateurs de contenu qui ont besoin d'un démarrage rapide. Il est également idéal pour les équipes marketing qui produisent divers types de contenu, tels que des articles de blog, des études de cas et des pages d'atterrissage

3. Le modèle de directives d'écriture ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-647.png Modèle de directives d'écriture ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6165684&_gl=1*91nplw*_gcl_aw*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wM93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrFMd193Y0I.*_gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA...

Télécharger ce modèle /$$cta/

Personne n'aime les incohérences de mise en forme, de ton et de grammaire dans son contenu. Cela donne au travail un aspect non professionnel et donne aux clients une mauvaise impression. Faites en sorte que votre équipe de rédaction de contenu soit sur la même page grâce à ce modèle Modèle de directives de rédaction ClickUp .

Ce modèle est indispensable à votre équipe marketing. Il propose des instructions claires pour aider les rédacteurs à élaborer un contenu conforme à la réunion. Il vous permet de normaliser le processus de rédaction, de maintenir la précision et de définir des paramètres clairs pour votre équipe.

Le modèle commence par une introduction soulignant l'importance des consignes de rédaction. Vous pouvez ensuite définir des éléments spécifiques tels que le style de la marque, le ton, la grammaire et le style.

Une fois le paramètre défini, partagez le modèle avec votre équipe de contenu et les parties prenantes concernées. Ils peuvent y accéder à tout moment, donner leur avis et suggérer des améliorations. Vous pouvez même utiliser un Générateur de contenu IA avec le modèle pour aider à créer du contenu plus rapidement et à en maintenir la maintenance.

🌟Idéal pour: Les éditeurs, les gestionnaires de contenu et les équipes de stratégie de marque qui ont besoin de maintenir la cohérence du ton, de la voix et de la mise en forme dans tous les documents écrits

4. Le modèle de briefing de la campagne ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-648.png Modèle de dossier de campagne ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6061748&_gl=1*1jdkgj2*_gcl_aw*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA...

Télécharger ce modèle /$$cta/

Les briefs de campagne créative demandent plus d'efforts que les forfaits de projet standard. Ils nécessitent une contribution et une collaboration entre les différents services afin d'obtenir des résultats. Les campagnes impliquent souvent plusieurs petits projets travaillant à la réalisation d'un objectif plus important, ce qui rend la coordination essentielle.

Les Modèle de dossier de campagne ClickUp simplifie ce processus pour les gestionnaires de projet en décomposant clairement les éléments de la campagne et en organisant tout.

Ce modèle de cinq pages commence par un aperçu de la campagne publicitaire, couvrant en détail l'objectif, le public visé, le budget, les résultats attendus et les ressources nécessaires. Chaque section vous invite à définir des éléments spécifiques, afin que votre campagne soit bien structurée dès le départ.

Des sous-pages prédéfinies sont intégrées pour forfaiter les ressources et les éléments créatifs individuels, offrant ainsi une clarté sur chaque partie de la campagne. Grâce à cette structure, votre campagne est ciblée, gérable et prête pour la réussite.

idéal pour: Les gestionnaires, les directeurs de la création et les responsables de campagne qui coordonnent plusieurs projets dans le cadre d'une stratégie de marketing plus vaste

**Le "brief inversé" est une tendance émergente. Certaines entreprises demandent désormais à leurs rédacteurs d'en créer un avant de commencer un projet. Il s'agit essentiellement d'un résumé rapide des objectifs et stratégies clés du poste, qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page. C'est un excellent moyen de détecter les éventuels malentendus et d'aligner rapidement les attentes.

5. Le modèle de briefing de campagne marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-649.png Le modèle de briefing de campagne marketing ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6081448&_gl=1*1taiu0z*_gcl_aw*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wM93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA...

Télécharger ce modèle /$$cta/

Une campagne de marketing réussie nécessite un forfait minutieux Modèle de dossier de campagne de marketing ClickUp simplifie considérablement le processus.

Ce modèle vous aide à élaborer un forfait unifié qui encourage la collaboration au sein de votre équipe. Il facilite également la budgétisation en identifiant clairement les coûts de la campagne, ce qui vous permet d'optimiser votre budget.

Avec des rôles et des responsabilités clairement définis, votre équipe peut rester informée et préparée tout au long du processus. Vous pouvez également suivre la progression et ajuster les forfaits en fonction des priorités.

Il est conçu pour une gestion du contenu et permet à vos efforts de marketing d'être organisés et efficaces. Si vous visez une forte stratégie de marketing de contenu qui donne des résultats, ce modèle est votre solution de référence pour vous aider à forfaiter plus intelligemment et à lancer plus rapidement.

🌟Ideal for: Marketing managers and team leads aiming to plan and execute unified campaigns while keeping budgets, roles, and timelines clearly defined

6. Le modèle de document de briefing créatif ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-650.png Le modèle de document de briefing créatif ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-5203880&_gl=1*1byzxb9*_gcl_au*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA...

Télécharger ce modèle /$$cta/

Une communication effacée peut constituer une base solide pour la réussite d'un projet de conception, et la Modèle de document de briefing créatif ClickUp est là pour vous aider !

Commencez par définir les objectifs, l'échéancier et la portée du projet dans ClickUp. Impliquez votre équipe pour fixer des objets clairs et suivre la progression des tâches. Utilisez les champs personnalisés pour suivre les données démographiques, le budget et les jalons au fur et à mesure que vous avancez. Cela permettra à votre projet de rester organisé et d'avoir un flux régulier.

Vous pouvez rapidement revoir et réviser le briefing créatif tout au long du processus, en veillant à ce que tout reste sur la bonne voie Les tâches récurrentes de ClickUp .

🌟Idéal pour: Les designers, les équipes créatives et les gestionnaires de projet travaillant sur des projets à forte intensité de design qui nécessitent une communication et une collaboration claires

7. Modèle de calendrier de contenu par The Meta Blog

via Le Meta Blog L'élaboration d'un contenu détaillé peut prendre beaucoup de temps Modèle de note de contenu du Meta Blog simplifie le processus. Le modèle vous permet d'exposer clairement le sujet, en donnant au rédacteur une orientation solide sur laquelle il doit se concentrer. Si vous avez un angle ou un titre spécifique, vous pouvez l'inclure, ainsi que tout lien utile. Ajoutez un objectif de contenu ou un objectif Business très clair, qu'il s'agisse d'augmenter le nombre d'inscriptions ou d'améliorer le classement dans les moteurs de recherche.

Vous pouvez définir votre cible, l'étape de son parcours d'achat et ce que vous voulez qu'elle retire du contenu.

Le modèle vous permet également de préciser la forme du contenu (article de blog ou page d'atterrissage) et le nombre de mots pour assurer la cohérence du contenu. Une fois que vous avez ajouté vos modules complémentaires, vos liens internes et externes, et toute instruction particulière, vous êtes sur la bonne voie pour rédiger votre brief de contenu parfait !

🌟Idéal pour: Rédacteurs indépendants, stratèges de contenu et propriétaires de petites entreprises à la recherche d'un moyen simplifié d'organiser leurs idées et leurs objectifs de contenu

8. Modèle de briefing de contenu par Frase

via Frase Le Modèle de dossier de contenu par Frase permet d'accélérer le processus de création de contenu en organisant les éléments axés sur le référencement, tels que le mot-clé cible, les titres et les appels à l'action. Il comporte également des zones dédiées à la recherche de votre sujet et d'articles concurrents afin d'élaborer le meilleur titre et la meilleure structure de contenu possibles.

Le modèle comprend des sections pour une introduction bien conçue, des titres détaillés dans le corps du texte et une conclusion convaincante pour guider efficacement le rédacteur.

Vous pouvez personnaliser le modèle à l'aide des outils de Frase pour automatiser la recherche de mots clés, créer des ébauches de contenu et effectuer des recherches sur les SERP, ce qui rend la création de contenu évolutive et efficace.

🌟Idéal pour: Les spécialistes du marketing de contenu et les équipes qui jonglent avec la création de contenu axée sur les données, le référencement et l'analyse des concurrents

Rationalisez vos projets de rédaction de contenu avec des modèles de brèves de contenu

Jongler avec plusieurs projets de contenu peut parfois donner l'impression de faire tourner des assiettes, mais cela n'a pas à être aussi chaotique. Vous pouvez faire en sorte que tout soit organisé et se déroule sans heurts grâce au bon modèle de briefing de contenu, qui est souvent gratuit. Bibliothèque de modèles de ClickUp est remplie de nombreux modèles prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer le processus de création de votre briefing.

De plus, grâce aux outils de gestion de projet robustes de ClickUp, la gestion du contenu devient plus facile, que ce soit pour la collaboration ou le suivi des délais. Ouvrir un compte ClickUp dès aujourd'hui pour créer des briefings qui conduisent à un contenu prêt à être publié !