Comment créer un forfait marketing efficace pour le secteur de la construction

Chaque jour, vous vous concentrez sur la construction de quelque chose de réel : des structures qui résisteront à l'épreuve du temps, des projets qui transformeront les communautés. Votre expertise se manifeste dans chaque fondation coulée et chaque poutre posée.

Mais qu'en est-il du marketing de votre entreprise de construction ? C'est un défi qui ne peut être résolu avec un plan ou un niveau. Alors que vous pouvez voir un bâtiment prendre forme sous vos yeux, le marketing donne souvent l'impression de travailler dans le noir. Mais ce n'est pas le cas. Tout comme vous ne commenceriez pas un projet sans une planification adéquate, il existe une voie claire pour présenter votre entreprise aux bons clients.

Prêt à élaborer une stratégie de marketing de la construction qui travaille aussi dur que vous ? Explorons quelques stratégies, outils et techniques qui peuvent aider votre entreprise de construction à prospérer sur le marché actuel. 🏗️

⏰ Résumé en 60 secondes Suivez ces étapes pour créer un forfait marketing efficace pour la construction : 1. Définissez vos objectifs : Définissez des objectifs marketing clairs et mesurables pour aligner vos efforts 2. Réalisez une analyse SWOT : Analysez vos forces, faiblesses, opportunités et menaces 3. Faites des recherches sur votre marché cible : Comprenez les tendances du secteur, les concurrents et les préférences du public cible

Définissez votre budget : Allouez des ressources aux activités marketing à fort impact 5. Élaborez votre stratégie : Choisissez les meilleurs canaux et tactiques pour atteindre votre public 6. Mettez en avant votre USP : Communiquez clairement ce qui distingue votre entreprise 7. Créez un plan d'action : Définissez des tâches, des délais et des responsabilités spécifiques 8. Surveillez et ajustez : Suivez les indicateurs de performance et modifiez votre forfait si nécessaire Centralisez vos flux de travail : Une application pour tout dans le travail, comme undefined vous permet d'investir dans les domaines qui vous rapporteront le plus. Concentrez-vous sur les tactiques qui génèrent les prospects de la plus haute qualité et le plus d'engagement. Évaluez régulièrement où va votre argent et faites des ajustements pour maximiser les résultats. Ainsi, chaque dollar dépensé contribue à la croissance de votre marque et à la réalisation de vos objectifs d'entreprise.

📈 Tendances : Les entreprises de construction adorent utiliser des vidéos en time-lapse pour montrer la transformation d'un projet. Un exemple est le projet One World Trade Center à New York, qui a utilisé des séquences en time-lapse pour montrer sa progression sur plusieurs années.

🔗 Exécution tactique Mettre en œuvre votre stratégie marketing implique de mener à bien les tactiques spécifiques que vous avez forfait, qu'il s'agisse de diffuser des publicités ciblées, de publier du contenu ou d'assister à des évènements. La clé est de rester cohérent, de suivre la progression et de s'assurer que vos actions sont en adéquation avec vos objectifs globaux. Une exécution efficace nécessite de s'adapter à ce qui fonctionne, d'ajuster les approches si nécessaire et de veiller à ce que votre équipe reste sur la bonne voie.

🔗 Proposition de vente unique (PVU) Votre PVU est ce qui vous distingue de vos concurrents. C'est la raison pour laquelle un client devrait choisir vos services de construction plutôt que ceux des autres. Il peut s'agir d'un ensemble de compétences spécifiques, d'un service client imbattable ou de solutions innovantes que les autres ne peuvent pas offrir. Définir et mettre en avant votre PVU dans vos supports marketing vous permet d'attirer l'attention et d'établir la confiance.

Si votre entreprise de construction est spécialisée dans les pratiques de construction écologiques et durables, votre USP pourrait être quelque chose comme « Les experts en construction écologique qui construisent des maisons plus intelligentes et plus économes en énergie ». Cela montre aux clients que vous proposez une approche unique et respectueuse de l'environnement que d'autres entreprises pourraient ne pas proposer. D'autres facteurs de différenciation convaincants qui trouvent un écho auprès des clients cibles peuvent inclure : * Une expertise spécialisée dans des types de construction spécifiques

Pratiques de construction durable certifiées et expertise en matière de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Méthodes et matériaux de construction innovants Programmes complets de garantie et de maintenance Portails de communication personnalisés pour les clients Capacités d'intervention d'urgence 📖 À lire également : undefined ### 🔗 Structure de l'équipe Vous avez besoin d'une équipe solide pour mettre en place votre forfait. En attribuant des rôles clairs, vous vous assurez que chacun sait exactement de quoi il est responsable, qu'il s'agisse de la création de contenu, de la génération de prospects ou de la gestion des réseaux sociaux. Assurez-vous que votre équipe dispose de la bonne combinaison de compétences pour couvrir tous les domaines, du marketing numérique à la conception et à l'analyse des données.

Une équipe bien coordonnée vous aidera à garder le cap et à vous assurer que vos efforts de marketing atteignent réellement leur objectif. 📮ClickUp Insight : Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée. ).👇 ### Étape n° 1 : créer un objectif marketing Avant de vous lancer dans toute initiative marketing, vous devez vous fixer un objectif clair et mesurable. Un objectif marketing définit les étapes de tout ce que vous faites : il détermine votre but, oriente vos efforts et vous aide à mesurer votre réussite. Que votre objectif soit de générer plus de prospects, d'accroître la notoriété de votre marque ou de vous développer sur un nouveau marché, il est essentiel de bien le définir pour réussir.

Pour définir des objectifs mesurables, décomposez-les en résultats clés plus petits et exploitables. Par exemple, si votre objectif marketing est de stimuler la génération de prospects, vos résultats clés pourraient inclure des indicateurs tels que l'obtention de 100 nouveaux prospects par mois, l'augmentation du trafic sur le site web de 30 % ou la conversion de 20 % des prospects en clients. Alignez les efforts de votre équipe sur ces résultats mesurables pour que chacun travaille vers la même cible.

📌 Exemple : Supposons que l'objectif de votre entreprise de construction soit d'augmenter la génération de prospects. Vous pouvez appliquer le undefined , ajoutez des cibles telles que « obtenir 50 nouveaux prospects par mois » et « convertir 15 % des prospects en clients », et effectuez leur suivi. ### Étape 2 : Réaliser une analyse SWOT Une analyse SWOT est un outil de planification stratégique qui vous aide à évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre entreprise de construction.

La compréhension de ces quatre éléments est essentielle pour élaborer une stratégie marketing qui met en valeur vos points forts tout en remédiant à vos faiblesses potentielles. L'étape suivante consiste à identifier les opportunités du marché, telles que les tendances émergentes, les changements de réglementation ou les nouvelles technologies. De même, tenez compte des menaces externes, telles que l'intensification de la concurrence ou l'évolution du comportement des consommateurs. Pour faciliter ce processus, essayez le modèle d'analyse SWOT de ClickUp Work https://clickup.com/templates/swot-analysis/work ClickUp Work SWOT Analysis Template /%href/ . Il commence par identifier vos forces, telles qu'une solide réputation, une main-d'œuvre qualifiée ou des services spécialisés qui distinguent l'entreprise. Les faiblesses telles que la notoriété limitée de la marque ou les lacunes en matière de marketing numérique peuvent ensuite être corrigées. /cta/

Télécharger ce modèle /%cta/ L'étape suivante consiste à explorer les opportunités, telles que les tendances du secteur, les changements réglementaires ou les nouvelles technologies de construction qui créent un avantage concurrentiel. Enfin, l'évaluation des menaces externes, telles que l'augmentation du nombre de concurrents, l'évolution des attentes des clients ou les ralentissements économiques, permet de se préparer aux défis.

Étape n° 3 : analyser le marché actuel Étudier les tendances du secteur, les comportements des clients et les stratégies des concurrents permet de clarifier la position de votre entreprise sur le marché. Cela permet également de /href/ https://clickup.com/blog/marketing-plan-templates/// /%href/ undefined . Vous devrez identifier les besoins, les points faibles et les préférences de votre public cible, ainsi que rechercher les forces et les faiblesses de vos concurrents. Des outils tels que les sondages auprès des clients, les groupes de discussion et les rapports de marché peuvent fournir des informations précieuses sur les tendances actuelles. Désignez des membres spécifiques de l'équipe pour étudier différents aspects du marché, tels que les données démographiques des clients ou les performances des concurrents. Cela permet à votre équipe de rester organisée et de respecter le calendrier de collecte des informations, et vous pouvez facilement suivre la progression de chaque tâche en temps réel. 📌 Exemple : si votre équipe mène une étude de marché sur les préférences des clients en matière de styles de rénovation, vous pouvez confier à un membre de l'équipe la tâche de collecter des données de sondage, tandis qu'un autre membre de l'équipe se charge de recueillir des informations sur les offres des concurrents. 📖 À lire également : undefined ### Étape 4 : créer un budget marketing Déterminez le montant que vous êtes prêt à investir dans chaque aspect de votre stratégie marketing (publicité, création de contenu, étude de marché, etc.) et veillez à respecter les limites de votre budget.

Ce faisant, vous vous assurez d'allouer efficacement les ressources et de dépenser de l'argent là où c'est nécessaire. Un bon budget marketing doit également tenir compte des dépenses à court et à long terme. Tenez compte des coûts permanents tels que les dépenses publicitaires mensuelles, les investissements ponctuels, la refonte du site web ou le lancement d'une campagne de marketing.

Créez des champs personnalisés dans vos feuilles de calcul pour suivre les détails du budget et garder votre équipe sur la même page. Vous pouvez les utiliser pour enregistrer les coûts estimés, les dépenses réelles et si le budget a été approuvé. Idéalement, chaque tâche ou projet devrait avoir son propre suivi budgétaire, ce qui permet de voir facilement où vous en êtes financièrement à tout moment.

📌 Exemple : Supposons que vous meniez une campagne de publicité en ligne. Vous pouvez créer ces champs personnalisés pour suivre le montant de vos dépenses par rapport à votre budget : *Budget prévu (champ devise) : saisissez le montant alloué à chaque campagne, par exemple 2 000 $ pour les publicités Facebook et 3 000 $ pour les publicités Google

Dépenses réelles (champ Devise) : mettez à jour ce champ chaque semaine pour enregistrer le montant dépensé jusqu'à présent *Budget restant (champ Formule) : calculez le budget restant à l'aide d'une formule simple : Budget prévu - Dépenses réelles *Clics ou impressions (champ Nombre) : enregistrez des indicateurs tels que les clics ou les impressions pour évaluer les performances ### Étape 5 : Développer une stratégie de marketing pour votre entreprise

Maintenant que vous avez rassemblé vos idées et défini vos objectifs, il est temps de créer un plan marketing stratégique. Ce plan définira comment vous atteindrez votre public cible, quels canaux vous utiliserez (réseaux sociaux, e-mail, etc.) et le type de contenu qui résonnera le plus auprès des clients potentiels.

N'oubliez pas de définir vos messages et d'identifier les tactiques marketing les plus efficaces pour atteindre vos objectifs. C'est à cette étape que la magie opère ; c'est le plan directeur de toutes vos activités marketing. Collaborez sur votre stratégie marketing dans ClickUp Docs Utilisez undefined pour créer et partager des documents stratégiques avec votre équipe. Cela permet à chacun d'accéder à une base de connaissances centralisée, garantissant ainsi une stratégie claire et facilement accessible. Vous pouvez également créer des plans marketing détaillés, développer des calendriers de contenu et suivre les informations spécifiques à un projet, le tout étant directement lié aux tâches pertinentes. Chaque document est un document vivant ; il fonctionne comme un hub interactif où votre équipe peut collaborer en temps réel.

Imaginons que vous gériez une campagne de référencement trimestrielle. Créez un document central avec des sous-pages pour stocker les recherches de mots-clés, les briefs de contenu et les rapports de progression. Liez ce document à des tâches connexes, comme la rédaction d'articles de blog ou l'analyse des classements. Étiqueter les membres de l'équipe dans les documents avec ClickUp Assign Comments Ajouter /href/ https://clickup.com/features/assign-comments ClickUp Assign Comments /%href/ et @mentionner les membres de l'équipe pour des approbations rapides ou des contributions supplémentaires, en veillant à ce que l'ensemble du processus se déroule sans heurts.

📌 Exemple : Pour une campagne de marketing numérique axée sur la génération de prospects, vous pouvez créer une stratégie marketing détaillée dans Docs, en décrivant le public cible, les messages clés et le forfait de contenu. Le document peut être partagé avec toute l'équipe pour obtenir des commentaires et s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. ### Étape 6 : Suivi des résultats Le suivi des performances est crucial pour comprendre l'impact de vos efforts de marketing.

Concentrez-vous sur des indicateurs de performance clés spécifiques, tels que le nombre de prospects qualifiés générés par les formulaires de contact de votre site web, l'augmentation du trafic sur le site à partir de vos canaux marketing ciblés ou l'augmentation des taux de conversion de vos campagnes publicitaires. Le suivi en temps réel vous aide à repérer les tendances, par exemple les types de contenu ou de publicités qui suscitent le plus d'intérêt. Vous pouvez également identifier les campagnes qui sont moins performantes, ce qui vous donne les informations nécessaires pour modifier les messages, optimiser les pages de destination ou ajuster le ciblage de vos publicités.

Suivi et analyse des performances marketing dans les tableaux de bord ClickUp Avec /%href/ /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/, vous pouvez facilement suivre les indicateurs clés de performance à l'aide de cartes personnalisables qui affichent des données en temps réel. Ajoutez des cartes basées sur le temps pour surveiller les indicateurs sur des périodes spécifiques et ajuster les campagnes si nécessaire en fonction des informations sur les performances.

📌 Exemple : Supposons que vous souhaitiez suivre la réussite de vos campagnes publicitaires sur Facebook. Vous pouvez configurer un tableau de bord qui affiche des indicateurs tels que les impressions, les clics et les taux de conversion, ce qui vous permet d'ajuster et d'affiner vos campagnes pour en améliorer les performances. 🌻 Étude de cas : En 2015, undefined , un important concepteur-constructeur américain, a remarqué que, bien que son site Web attirait un trafic important, il ne convertissait pas efficacement les visiteurs en prospects. Pour y remédier, il a remanié sa stratégie numérique, en se concentrant sur la restructuration du site pour améliorer l'expérience des utilisateurs et en plaçant stratégiquement du contenu de valeur pour encourager l'engagement des visiteurs.

En deux ans, ces efforts ont permis d'augmenter de 650 % le nombre de contacts mensuels sur le site, qui est passé d'une moyenne de 27 à 202 par mois. Todd Imming, directeur marketing de The Korte Company, a déclaré à propos de cette réussite : « Nous avons constaté une croissance régulière du trafic et des prospects depuis le lancement du nouveau site en 2015. » 📖 À lire également : Vous ne pouvez plus vous contenter du bouche-à-oreille ou de quelques prospectus. Découvrons quelques techniques pour aider votre entreprise à briller en ligne. ✨ ### Construire un site web professionnel Votre site web est souvent la première impression que les clients ont de votre entreprise de construction. donnez à votre équipe un espace visuel partagé pour réfléchir, planifier et organiser des idées. Vous pouvez mapper des campagnes, assigner des tâches et connecter différents éléments de votre stratégie. Tout est interactif, vous pouvez donc déplacer des idées, joindre des tâches directement à des notes autocollantes et définir visuellement des échéanciers.

Supposons que vous planifiez une campagne publicitaire payante. Vous pouvez commencer par esquisser un échéancier, puis joindre des tâches spécifiques telles que « Rédiger le texte publicitaire » ou « Concevoir les créations publicitaires » à des notes autocollantes. Attribuez ces tâches aux membres de l'équipe directement sur le tableau et associez-les à des échéances. Lorsque les priorités changent, il suffit de faire glisser et de réorganiser les éléments sans perturber la structure globale.

📈 Tendances : Certaines entreprises de construction se concentrent sur le storytelling pour se différencier. Par exemple, Skanska partage souvent des histoires sur les personnes qui se cachent derrière les projets, ce qui ajoute une touche personnelle et met en valeur leurs valeurs dans le secteur. ### ClickUp Brain Boostez votre créativité avec ClickUp Brain

/href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ utilise l'IA pour booster votre créativité et vos processus de recherche. Il est parfait pour générer des idées de contenu, rédiger des ébauches et fournir un retour d'information instantané.

Il est intégré à votre environnement de travail ClickUp et vous aide à créer des campagnes plus rapidement sans sacrifier la qualité. Vous travaillez sur le contenu d'une campagne de génération de leads ? Utilisez /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-in-construction// L'IA dans le marketing /%href/ pour rédiger des modèles d'e-mails attrayants, affiner le texte publicitaire ou structurer un rapport résumant les résultats de la campagne.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-in-Whiteboards-1400x706.png Exploitez ClickUp Brain dans les tableaux blancs pour générer des visuels à partir de vos invites /%img/ Exploitez ClickUp Brain dans les tableaux blancs pour générer des visuels à partir de vos invites

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain dans les Tableaux blancs pour générer des images à partir de vos invites, ce qui est idéal pour visualiser les concepts de projets de construction ou les supports marketing. Si vous réfléchissez à des idées pour une nouvelle campagne ou si vous élaborez des concepts de design pour une présentation à un client, la génération d'images sur-le-champ vous aide à donner vie à votre vision. Cela vous fait gagner du temps et vous garantit des visuels pertinents. 🔍 Le saviez-vous ? Découvrons comment les modèles de ClickUp simplifient votre processus de planification marketing /href/ https://clickup.com/blog/marketing-planning-process// /%href/. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Marketing-Action-Plan-Template.png fournit une approche structurée pour l'exécution de vos campagnes marketing. Il vous permet de tout mapper, des objectifs de haut niveau aux détails les plus précis, en conservant toutes vos stratégies au même endroit. De plus, il assure le suivi de votre budget et de vos indicateurs de performance, de sorte que vous êtes toujours au courant de ce que font vos campagnes et de la destination de votre argent.

Campagnes par e-mail : Renforcez l'urgence avec « Réservez votre rénovation avant le 31 mars et obtenez une évaluation gratuite du site » ### Utilisez le marketing par e-mail pour maintenir la visibilité Une stratégie de marketing par e-mail bien structurée permet de maintenir l'engagement des clients passés, actuels et potentiels envers votre entreprise. L'envoi d'e-mails promotionnels seul peut ne pas être efficace, il est donc important de fournir un contenu de valeur qui trouve un écho auprès de votre public.

En outre, le undefined combler le fossé entre les équipes marketing et opérationnelles. À essayer absolument ! 🧠Certaines entreprises de construction organisent des évènements de « fin de chantier » lorsqu'un bâtiment atteint sa hauteur finale. Ces célébrations comprennent souvent la signature de la dernière poutre et la prise d'une photo de groupe, ajoutant un peu de plaisir et de tradition au dur labeur. ##Le marketing de votre entreprise de construction n'a pas à être compliqué. Voici quelques bonnes pratiques qui peuvent contribuer à la réussite de votre entreprise. ↪️ ###Encourager les prospects à demander des consultations ou des devis. Des CTA efficaces transforment les visiteurs du site web en prospects. Au lieu d'utiliser des phrases génériques comme « Contactez-nous », guidez les clients potentiels vers les prochaines étapes spécifiques.« En savoir plus sur nos services »« Planifiez dès aujourd'hui une consultation gratuite de 15 minutes sur votre site » Voici où vous pouvez placer des CTA : *Pages d'accueil de sites Web : Utilisez des boutons orientés vers l'action comme « Obtenez un devis sans engagement en 24 heures » *Messages sur les réseaux sociaux : Encouragez l'engagement direct avec « Envoyez-nous un message dès maintenant pour obtenir un devis de rénovation personnalisé »

Exemple de séquence d'e-mails efficace pour une entreprise de construction : *E-mail de bienvenue : lorsqu'un prospect s'inscrit, envoyez une présentation avec un guide de projet à télécharger, tel que « 5 facteurs clés à prendre en compte avant de commencer la rénovation de votre maison » *Présentation du projet : fonctionnalité d'un projet récemment achevé avec des images avant et après, des témoignages de clients et une courte vidéo de présentation

Checklist saisonnière : Fournir des conseils pratiques, tels que « Conseils essentiels pour l'entretien de la toiture avant la mousson » *Offre exclusive : Offrir une incitation telle que « Signez votre contrat ce mois-ci et recevez une consultation intérieure gratuite » ### Participer à des évènements du secteur Le réseautage et la présentation de votre travail en personne peuvent contribuer à établir votre crédibilité et à générer de nouvelles pistes. Cependant, tous les évènements n'ont pas la même valeur. Choisissez ceux qui conviennent le mieux à votre public cible et aux objectifs de votre entreprise.

Voici les types d'évènements du secteur qui méritent d'être suivis : *Salons de l'immobilier : Évènements de grande envergure qui attirent les promoteurs, les investisseurs et les propriétaires. Exposer lors de salons tels que le National Association of Realtors® (NAR) Real Estate Expo ou The Buildings Show USA peut positionner votre marque auprès d'acheteurs sérieux

Salons de la construction et de la rénovation : Des évènements tels que The International Builders' Show (IBS) et The Home & Garden Show permettent une interaction directe avec les propriétaires à la recherche de constructeurs, de rénovateurs et d'entrepreneurs. *Salons professionnels et évènements de réseautage avec les fournisseurs : La connexion avec les fournisseurs de matériaux lors d'évènements tels que The NAHB Suppliers Expo et The Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) peut permettre de réaliser des économies et d'accéder à des produits exclusifs

Des évènements tels que The International Builders' Show (IBS) et The Home & Garden Show permettent une interaction directe avec les propriétaires à la recherche de constructeurs, de rénovateurs et d'entrepreneurs. *Salons professionnels et évènements de réseautage avec les fournisseurs : La connexion avec les fournisseurs de matériaux lors d'évènements tels que The NAHB Suppliers Expo et The Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) peut permettre de réaliser des économies et d'accéder à des produits exclusifs Interventions et panels de discussion : Établissez votre autorité en animant des discussions lors d'évènements tels que la Greenbuild International Conference ou ENR FutureTech, couvrant des sujets tels que « L'avenir des maisons intelligentes » ou « La construction durable : coût vs. valeur » ### Partenariat avec des entreprises locales Collaborez avec des agents immobiliers, des architectes ou des fournisseurs pour créer des partenariats mutuellement bénéfiques. Cela peut vous ouvrir les portes de nouveaux projets et élargir votre clientèle.

Voici quelques exemples de partenariats efficaces : *Agents immobiliers : Fournisseurs de services de retouche avant-vente qui améliorent la valeur de la propriété avant sa liste. Les agents recommandent votre entreprise aux vendeurs pour les travaux de rénovation, ce qui permet de vendre les maisons plus rapidement et à des prix plus élevés. *Architectes et designers : Collaborent sur des projets de conception-construction pour offrir aux propriétaires une expérience fluide de la planification à la construction, rendant le processus plus efficace et attrayant

Fournisseurs et fabricants : Établissez des relations privilégiées avec des fournisseurs tels que Home Depot Pro ou Ferguson afin de bénéficier de réductions sur les achats en gros et d'accéder en avant-première aux nouveaux matériaux, et faites ainsi profiter vos clients de réductions de coûts et d'options exclusives. Entreprises d'aménagement paysager et de design extérieur : Collaborez avec des paysagistes et des spécialistes de la vie en plein air pour proposer des transformations complètes de propriétés, en veillant à ce que les maisons bénéficient à la fois d'améliorations structurelles et esthétiques

📈 Tendances : De nombreuses entreprises de construction se tournent vers des vidéos de témoignages de clients pour instaurer la confiance et montrer leur expertise. Un excellent exemple est Turner Construction, qui présente sur son site web et ses plateformes de réseaux sociaux des clients satisfaits parlant de leurs projets réussis. ## Jeter les bases d'un marketing parfait avec ClickUp

Construire un excellent forfait marketing pour une entreprise de construction ne doit pas être perçu comme une tâche ardue. Il suffit d'avoir les bons outils, une stratégie claire et une équipe prête à tout. Avec un peu d'effort et de créativité, votre entreprise peut passer du statut d'« entreprise de construction comme les autres » à celui d'entreprise de construction dont tout le monde parle.

Vous voulez faciliter l'ensemble du processus (et le rendre bien plus amusant) ? ClickUp est là pour vous aider ! Cette application tout-en-un vous permet de planifier, suivre et atteindre vos objectifs marketing sans effort. Mettons votre marketing en route.

/href/ https://clickup.com/signup /%href/ /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui !