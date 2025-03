Comment maintenir le statut de vos équipes sur vert et rester sur la bonne voie

Le statut vert de Microsoft Teams est un signal pour votre organisation qui dit : « Bonjour, je suis là et disponible ». Savoir quand vous êtes disponible grâce à ce statut actif facilite la collaboration et la communication. Malheureusement, l'application fait passer automatiquement votre statut du vert (disponible) au jaune (absent) dans certaines conditions. Cela se produit lorsque votre ordinateur est inactif, lorsque l'écran de verrouillage apparaît, lorsqu'il passe en mode veille ou lorsque MS Teams s'exécute en arrière-plan.

Garder son statut actif pendant les heures de travail est généralement considéré comme une bonne chose undefined Pour choisir le statut « Actif » sur l'application Teams Android/iOS sur mobile : Ouvrez votre application Microsoft Teams Trouvez l'icône de votre profil dans le coin supérieur gauche Cliquez dessus pour ouvrir les paramètres de votre statut Microsoft Teams Définissez votre statut sur « Disponible » (icône de statut actif verte) Vous pouvez également saisir votre préférence de statut dans la barre de recherche de MS Teams et la modifier rapidement. * Ouvrez l'application Microsoft Teams

Allez dans la barre de recherche (en haut au centre) Saisissez « / » (barre oblique) pour faire apparaître un menu de différentes commandes Choisissez votre statut dans le menu

🧠 Fait amusant : Si vous êtes connecté à Teams sur plusieurs appareils, votre statut se synchronise entre eux. Ainsi, si vous êtes marqué « Absent » sur votre ordinateur, cela se reflétera également sur votre application mobile. ### 2. Empêcher votre appareil de se mettre en veille La undefined recommande de faire une pause de cinq minutes toutes les 25 minutes pour aider à établir une meilleure relation avec les tâches. Bien sûr, si vous craignez que votre statut Teams passe à « Absent », cette relation peut se détériorer au lieu de s'améliorer ! Un moyen rapide de garder votre statut Teams actif pendant les pauses est de configurer les paramètres d'alimentation de votre appareil pour qu'il reste actif. Pour les utilisateurs de Windows : * Ouvrez les paramètres à partir du menu Démarrer ou en utilisant la clé Windows

Naviguez jusqu'à Système > Alimentation et batterie * Sous l'option Délais d'inactivité, de mise en veille et de veille prolongée, choisissez Jamais ou sélectionnez la durée la plus longue pour garder votre système actif /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-501-1400x857.png Pour Windows Empêcher votre appareil de se mettre en veille /%img/

Pour les utilisateurs de MacBook : Ouvrez les paramètres système via l'icône Apple en haut à droite de votre écran Cliquez sur l'option Verrouiller l'écran * Modifiez les paramètres de veille de votre appareil en réglant l'option Éteindre l'écran sur la durée maximale, à la fois pour l'adaptateur secteur et pour les situations où l'appareil est branché. 👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez définir la durée d'un statut particulier dans MS Teams. Supposons que vous ayez une réunion en personne. Sélectionnez l'option Ne pas déranger pour une durée de quelques heures. Malheureusement, vous l'avez deviné, cela ne fonctionne pas pour activer votre statut Teams. ### 3. Définir le message de statut dans l'application Microsoft Teams Il y a de fortes chances que vos collègues connaissent déjà les difficultés à rester actifs sur Teams. Vous pouvez faire votre part pour les informer de votre disponibilité, quel que soit le statut sur l'application. * Ouvrez l'application Teams

Cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit Allez à l'option Définir le message de statut Tapez un message pour réitérer votre disponibilité /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-503-1400x788.png Définir le message de statut dans l'application Microsoft Teams /%img/

Il y a une étape supplémentaire pour exécuter cette méthode à la perfection. Idéalement, vous devriez effacer le message de statut après un certain nombre d'heures, afin de ne pas être disponible en permanence ! Cliquez sur Effacer le message de statut après l'option située sous la zone de texte Ouvrez le menu déroulant et choisissez parmi les options telles que Jamais, Aujourd'hui, 1 heure, 4 heures et Cette semaine Enregistrez vos modifications en cliquant sur Terminé * À lire également : undefined 👀 Le saviez-vous ? En 2017, Microsoft a annoncé que Teams remplacerait à terme Skype for Business, marquant ainsi sa transition d'une plateforme de messagerie à un outil de communication pour les entreprises. À lire également : undefined

Limites de l'utilisation de Teams Microsoft Teams est un outil ultra populaire : il compte Mais la plateforme a son lot de limitations qui peuvent rendre la communication entre les équipes de https://clickup.com/blog/team-communication/ /%href/ difficile. *Personnalisations limitées : Teams a des options limitées pour personnaliser l'interface utilisateur et les notifications, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs qui préfèrent une expérience plus personnalisée. *Intégrations compliquées : Bien que les intégrations de Microsoft Teams avec la suite Microsoft 365 soient populaires, la gestion des fichiers au sein de l'application peut être fastidieuse, surtout lorsqu'il s'agit de gérer des fichiers volumineux

utilisent déjà l'IA au travail, un nombre qui augmente à une échelle sans précédent. Et Il combine automatisation, gestion des connaissances et capacités avancées d'IA pour gérer les flux de travail, réduire les frictions et favoriser l'alignement des équipes. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-506-1400x1272.png ClickUp Brain : comment maintenir le statut des équipes au vert /%img/

Mieux communiquer avec ClickUp Teams est un excellent outil de communication si vous faites partie de l'écosystème Microsoft 365. Mais des problèmes élémentaires tels que l'inactivité des statuts peuvent être une source de frustration pour les équipes qui aiment rester sur la même page. Si vous recherchez une plateforme de communication plus fluide sans avoir à passer d'un onglet à l'autre, ClickUp peut être la solution.

