Comment conserver le statut vert de vos équipes et rester sur la bonne voie

Le statut vert de Microsoft Teams indique à votre organisation : « Bonjour, je suis là et disponible. » Savoir quand vous êtes disponible grâce à ce statut actif facilite la collaboration et la communication.

Malheureusement, l'application change automatiquement votre statut de vert (Disponible) à jaune (Absent) dans certaines conditions. Cela se produit lorsque votre ordinateur est inactif, lorsque l'écran de verrouillage apparaît, lorsqu'il passe en mode veille ou lorsque MS Teams s'exécute en arrière-plan.

Dans la plupart des organisations, le fait de garder votre statut actif pendant les heures de travail est généralement considéré comme une bonne pratique Microsoft Teams. Cela montre que vos collègues peuvent vous contacter, en particulier lorsque vous travaillez à distance.

Voyons comment vous pouvez conserver le statut vert de votre équipe et apparaître comme actif, même si vous vous absentez quelques instants !

⏰ Résumé en 60 secondes Décodage des statuts Microsoft Teams : Le statut vert indique que vous êtes disponible, mais il passe automatiquement à « Absent » si votre ordinateur est inactif, si l'écran de verrouillage apparaît ou si Teams s'exécute en arrière-plan

Respectez les règles de bonne conduite : dans la plupart des organisations, il est considéré comme une bonne pratique de définir le statut Teams sur « actif » afin de garantir une communication fluide

Définir manuellement votre statut : Vous pouvez définir votre statut sur « Disponible » dans l'application pour éviter qu'il ne passe à « Absent ». Cette opération peut être effectuée à la fois sur le bureau et sur mobile

Empêcher la mise en veille de l'appareil : les paramètres d'alimentation de votre appareil peuvent être ajustés pour l'empêcher de se mettre en veille, garantissant ainsi que votre statut reste actif pendant les pauses

Utilisez un message de statut : un message de statut personnalisé permet d'informer vos collègues de votre disponibilité et peut être effacé après quelques heures

Envisagez des alternatives : si les limites de Teams vous frustrent, essayez si les limites de Teams vous frustrent, essayez ClickUp , une plateforme tout-en-un pour la communication et la collaboration avec des fonctionnalités basées sur l'IA

Comprendre chaque paramètre de statut dans Microsoft Teams

Avant d'aborder la manière de conserver le statut vert de Teams, voyons d'abord ce que signifie chaque option de statut !

Disponible : vous êtes actif et gratuit. Il passe à « Absent » lorsque votre ordinateur se verrouille ou reste inactif

Occupé : vous êtes concentré, mais vous souhaitez tout de même recevoir les notifications

Dans une réunion ou Dans un appel : paramètre défini automatiquement lorsque vous participez à ces activités, sauf si l'option « Ne pas déranger » est activée

Ne pas déranger : Besoin de vous concentrer ? Cette option bloque les notifications pour vous

Je reviens tout de suite : lorsque vous vous absentez brièvement

Apparaître comme absent : vous travaillez, mais vous ne répondez pas immédiatement

Apparaître hors ligne : lorsque vous souhaitez masquer votre présence tout en continuant à recevoir des messages

👀 Le saviez-vous ? Vos collègues peuvent choisir d'être avertis lorsque votre statut Teams change. Il leur suffit pour cela d'accéder à la discussion, de sélectionner le profil de la personne concernée, de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner l'option Notifier lorsque disponible.

Comment conserver le statut vert de Teams

Votre journée de travail ne se résume pas à répondre à des messages dans Teams : vous devez également passer d'un onglet à l'autre, répondre à des appels et faire de courtes pauses.

Malheureusement, Microsoft considère toute interruption de plus de 10 minutes sur votre appareil, ou même l'exécution de Teams en arrière-plan, comme un motif suffisant pour changer votre statut en « Absent »

De nombreuses personnes, dont un utilisateur de Reddit, sont frustrées par le problème temporaire du statut de Microsoft Teams. L'utilisateur déclare

Je vous promets que je travaille, je suis en train de regarder mes vidéos de formation annuelle et je n'ai pas besoin de cliquer partout. Je continue d'apparaître comme absent. C'est ennuyeux, car j'attends un appel. C'était bien tant que ça a duré.

Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons la solution qu'il vous faut. Il est temps de faire un petit tour dans les astuces Microsoft Teams pour vous assurer que vous apparaissez comme Disponible dans l'application :

1. Définir manuellement le statut Teams sur Disponible dans l'application

Si vous vous demandez « Comment garder le statut de mon équipe vert », voici comment définir votre statut sur « Disponible » dans l'application :

Pour votre MacBook Apple/PC Windows

Ouvrez l'application Teams

Accédez au coin supérieur droit de l'application

Vous y trouverez votre nom complet et vos initiales (icône de profil/photo de profil)

Cliquez ici pour afficher un menu déroulant proposant différents statuts

Choisissez l'option de statut « Disponible » avec le point vert

via Microsoft Teams

Pour choisir l'option « Actif » dans l'application Teams Android/iOS sur mobile :

Ouvrez votre application Microsoft Teams

Recherchez l'icône de votre profil dans le coin supérieur gauche

Cliquez dessus pour ouvrir les paramètres de statut de Microsoft Teams

Définissez votre statut sur « Disponible » (icône de statut actif verte)

Vous pouvez également saisir votre statut préféré dans la barre de recherche de MS Teams et le modifier rapidement.

Ouvrez l'application Microsoft Teams

Accédez à la barre de recherche (en haut au centre)

Entrez « / » (barre oblique) pour afficher un menu de différentes commandes

Choisissez votre statut dans le menu

🧠 Bon à savoir : si vous êtes connecté à Teams sur plusieurs appareils, votre statut se synchronise sur tous vos appareils. Ainsi, si vous êtes marqué comme « Absent » sur votre ordinateur, cela s'affichera également sur votre application mobile.

2. Empêchez votre appareil de se mettre en veille

La technique Pomodoro recommande de faire une pause de cinq minutes toutes les 25 minutes afin d'établir une meilleure relation avec les tâches. Bien sûr, si vous craignez que le statut de vos équipes passe à « Absent », cette relation risque de se détériorer au lieu de s'améliorer !

Pour garder le statut de vos équipes actif pendant les pauses, vous pouvez configurer les paramètres d'alimentation de votre appareil afin qu'il reste allumé.

Pour les utilisateurs Windows :

Ouvrez Paramètres à partir du menu Démarrer ou à l'aide de la touche Windows

Accédez à Système > Alimentation et batterie

Sous l'option Délais d'expiration de l'écran, de la veille et de l'hibernation, choisissez Jamais ou sélectionnez la durée la plus longue pour que votre système reste actif

Pour les utilisateurs de MacBook :

Ouvrez les paramètres système via l' icône Apple en haut à droite de votre écran

Cliquez sur l'option Verrouiller l'écran

Modifiez les paramètres de veille de votre appareil en réglant l'option « Éteindre l'écran » sur la durée maximale, tant pour l'adaptateur secteur que pour les situations où l'appareil est branché.

👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez définir la durée d'un statut particulier dans MS Teams. Supposons que vous ayez une réunion en personne. Choisissez l'option Ne pas déranger pour une durée de quelques heures. Malheureusement, vous l'avez deviné, cela ne fonctionne pas pour rendre votre statut Teams actif.

3. Définir un message de statut dans l'application Microsoft Teams

Il y a de fortes chances que vos collègues connaissent déjà les difficultés à rester actifs sur Teams. Vous pouvez faire votre part pour leur faire savoir que vous êtes disponible, quel que soit votre statut dans l'application.

Ouvrez l'application Teams

Cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit

Accédez à l'option Définir le message de statut

Tapez un message pour réitérer votre disponibilité

Il reste une étape pour mettre en œuvre cette méthode à la perfection.

Idéalement, vous devriez effacer le message de statut après un certain nombre d'heures afin de ne pas rester indéfiniment Disponible !

Accédez à l'option Effacer le message de statut après située sous le champ de texte

Ouvrez le menu déroulant et choisissez parmi les options suivantes : Jamais, Aujourd'hui, 1 heure, 4 heures et Cette semaine

Enregistrez vos modifications en cliquant sur Terminé

👀 Le saviez-vous ? En 2017, Microsoft a annoncé que Teams remplacerait à terme Skype Entreprise, marquant ainsi sa transition d'une plateforme de messagerie vers un outil de communication destiné aux entreprises.

Limites de l'utilisation de Teams

Microsoft Teams est un outil extrêmement populaire qui compte plus de 320 millions d'utilisateurs actifs par mois!

Mais la plateforme comporte certaines limites qui peuvent compliquer la communication au sein des équipes.

Personnalisations limitées : Teams offre des options limitées pour personnaliser l'interface utilisateur et les notifications, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs qui préfèrent une expérience plus personnalisée

Intégrations complexes : Bien que les intégrations de Microsoft Teams avec la suite Microsoft 365 soient très appréciées, la gestion des fichiers dans l'application peut s'avérer fastidieuse, en particulier lorsque vous traitez un grand nombre de fichiers

Limites de recherche : Les utilisateurs peuvent avoir des difficultés à trouver un contenu spécifique dans les discussions

Qualité audio/vidéo : bien que généralement bonne, la qualité audio et vidéo pendant les appels peut parfois être affectée, en particulier lorsque la connexion Internet est faible

Paramètres de notification incohérents : si les préférences de notification ne sont pas correctement synchronisées entre les appareils, vous pouvez recevoir des alertes sur un appareil, mais pas sur les autres

Problèmes de connexion aux réunions : Le nouveau client Microsoft Teams empêche parfois les utilisateurs de rejoindre des réunions via Outlook, ce qui nécessite souvent de redémarrer l'appareil ou Teams pour résoudre le problème

Utiliser ClickUp pour une collaboration fluide

Microsoft Teams est un outil de communication et un logiciel de partage d'écran puissant. Cependant, ses limites, telles que des intégrations peu pratiques, des problèmes de synchronisation et une limite du nombre de canaux (200 publics et 30 privés), l'empêchent d'être une plateforme de collaboration d'équipe parfaite.

C'est là que ClickUp apparaît comme une meilleure alternative. Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail, axée sur la communication et la collaboration au sein des équipes. Voici comment elle peut remplacer avantageusement Teams :

1. Discutez avec votre équipe

Passer constamment d'une application de gestion des tâches à une autre pour communiquer est la recette du désastre. Sans parler du fait que c'est un véritable trou noir où les tâches peuvent disparaître. ClickUp Chat résout ce problème en consolidant le chat et le travail sur une seule plateforme grâce à l'IA. Il aide à se souvenir du contexte et à maintenir la clarté.

Chaque discussion et chaque fil seront automatiquement liés aux tâches, documents et projets pertinents. Vous risquez d'oublier une tâche, mais pas ClickUp Chat !

Dites adieu aux discussions dispersées et aux flux de travail décousus grâce à ClickUp Chat

Principaux avantages de ClickUp Chat pour la collaboration en équipe

Transformez un message en tâche et attribuez-la immédiatement, sans avoir à passer d'un outil à l'autre

Produisez des résumés de fils générés par l'IA pour vous mettre rapidement au courant

Collaborez via des messages directs, des fils, des canaux, des appels vocaux et des visioconférences

Utilisez les @mentions pour étiqueter des personnes, des équipes ou des groupes entiers dans des tâches, des commentaires et des documents

2. Laissez l'IA faire le travail à votre place

Environ 75 % des travailleurs du savoir utilisent déjà l'IA au travail, un chiffre qui augmente à une échelle sans précédent. Et ClickUp Brain peut vous aider à réduire l'effort nécessaire à vos tâches quotidiennes en s'intégrant à votre environnement de travail.

Il combine automatisation, gestion des connaissances et capacités avancées d'IA pour gérer les flux de travail, réduire les frictions et favoriser l'alignement des équipes.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer vos tâches, rédiger de meilleurs textes et obtenir des mises à jour sur vos projets

Pourquoi utiliser ClickUp Brain ?

Liez les connaissances provenant d'applications externes telles que Google Drive, GitHub et Salesforce

Obtenez des réponses instantanées et contextuellement précises à vos questions sur les tâches, les documents et les projets

Générez du contenu de haute qualité grâce à un correcteur orthographique intégré pour les tâches et les documents

Gagnez 30 % de temps supplémentaire et améliorez la coordination tout en réduisant les coûts liés aux outils jusqu'à 75 %

Imaginez que vous disposiez d'un génie qui organise tous les commentaires liés au travail en un seul endroit sans que vous ayez à vous soucier des tâches manquantes.

Le nom de ce génie est ClickUp Assign Comments.

Pourquoi l'utiliser ?

Attribuez des commentaires directement aux membres de l'équipe pour vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet

Permettez aux membres de résoudre ou de réattribuer des commentaires directement dans l'interface

Offrez à votre équipe la flexibilité nécessaire pour transformer n'importe quel commentaire en rappel afin d'optimiser le flux de travail

Rassemblez les commentaires que vous avez attribués en un seul endroit avec ClickUp Assign Comments

📮ClickUp Insight : Plus de 60 % du temps d'une équipe est consacré à la recherche de contexte, d'informations et d'éléments d'action. Selon une étude réalisée par ClickUp, les équipes perdent un temps précieux à passer d'un outil à l'autre. Pour éviter les problèmes de communication, intégrez la messagerie à vos flux de travail grâce à une plateforme centralisée qui regroupe la gestion de projet, la collaboration et la communication. Essayez ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail.

Personne n'aime les discussions qui détournent l'attention au travail. Cependant, la gestion des réunions avec ClickUp facilite la collaboration entre les membres, améliore la gestion des vidéoconférences et facilite le suivi.

Envisagez ClickUp pour :

Documentez les notes de réunion à l'aide d'outils de modification avancés, utilisez les options de mise en forme du texte pour mettre en évidence les points clés et les priorités

Convertir les notes de réunion ou les discussions en tâches et les lier aux projets pertinents pour le suivi

Ajouter une checklist de tous les points de discussion et cocher les éléments au fur et à mesure qu'ils sont traités

Mettez en forme des textes, créez des tâches ou déclenchez des actions directement dans les notes et les documents de réunion à l'aide de raccourcis simples tels que « /task » ou « /checklist »

Organisez vos réunions en toute simplicité avec ClickUp

Avant ClickUp, les réunions et les échanges d'e-mails incessants conduisaient à un trou noir où les éléments étaient laissés de côté et ignorés. De ce fait, les tâches n'étaient pas revues à temps et personne ne savait où en était le développement créatif. Désormais, tous les membres de l'équipe peuvent clairement voir quand les actions doivent être effectuées, discuter et collaborer au sein des tâches.

Communiquez mieux avec ClickUp

Teams est un excellent outil de communication si vous utilisez l'écosystème Microsoft 365. Mais des problèmes basiques tels que l'inactivité des statuts peuvent être source de frustration pour les équipes qui aiment rester sur la même page.

Si vous recherchez une plateforme de communication plus fluide sans avoir à passer d'un onglet à l'autre, ClickUp peut être la solution.

Contrairement aux plateformes qui nécessitent de jongler entre plusieurs outils, ClickUp rassemble tout (chats, tâches et documents) dans un environnement de travail unifié. Sa conception intuitive, ses environnements de travail personnalisables et ses outils basés sur l'IA aident les équipes à rester organisées, efficaces et connectées, quelle que soit leur taille ou leur emplacement.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir comment améliorer vos communications !