Comment rédiger le plan d'un article de blog ?

Pendant une bonne partie de la dernière décennie, les experts ont décrété que le blog était mort ! Surtout depuis l'essor du micro-blogging avec X (anciennement Twitter) et du photo/vidéo-blogging avec Instagram, les longs paragraphes de texte des articles de blog ont été passés par pertes et profits.

Rien n'est moins vrai.

🌎 Fact Check: Rien que sur WordPress, les utilisateurs publient plus de 70 millions de nouveaux articles de blog chaque mois. 89% des organisations maintiennent un blog régulier . Trois quarts des personnes interrogées déclarent que les blogs produisent des résultats pour les entreprises pour eux.

On peut affirmer sans risque de se tromper que le blogging est l'un des moyens les plus efficaces pour gagner en visibilité (en apparaissant sur les pages de résultats des moteurs de recherche), en autorité (en s'exprimant sur des sujets pertinents) et en leadership éclairé (en imaginant l'avenir).

Pourtant, 96,5 % du contenu de l'internet se perd aucun trafic en provenance de Google , trouve Ahrefs!

L'une des principales raisons est que le contenu de ces articles de blog ne correspond pas à l'intention de recherche. En d'autres termes, le contenu ne répond pas aux besoins du lecteur.

Aujourd'hui, nous examinons comment vous pouvez résoudre ce problème à l'aide d'un plan complet de l'article de blog. Nous verrons pourquoi vous avez besoin d'un plan d'article de blog, comment en créer un et quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter en le faisant.

⏰ Résumé en 60 secondes

Le plan d'un article de blog est un cadre qui guide la rédaction en créant un contenu complet, efficace et différencié. Il permet la clarté de la marque, la rapidité, la qualité, la cohérence et l'atténuation des risques.

Pour créer un bon plan d'article de blog, suivez les étapes suivantes.

Faites un remue-méninges sur les idées et les points clés à retenir

Structurer les sections principales

Complétez chaque section avec le bon niveau de détail

Révisez et affinez votre plan

Surveillez les performances de votre article de blog et améliorez-les au fil du temps

Comprendre les bases d'un plan d'article de blog

Le plan d'un article de blog est une structure ou un cadre qui inclut tous les aspects qui doivent être couverts par le rédacteur. Il aide le rédacteur à cadrer la narration de l'article de blog de la manière la plus significative et la plus utile pour le lecteur.

À faire un plan d'article de blog ?

Que vous soyez le seul rédacteur ou que vous fassiez partie d'une équipe de plusieurs personnes, l'élaboration d'un plan pour un article de blog fait partie intégrante de la rédaction d'un article de blog Gestion de projet SEO . Avant de s'asseoir pour écrire, la création d'un plan dessine les limites de votre contenu.

C'est comme faire un croquis au crayon avant de peindre. Cela vous donne une image achevée de ce que vous allez peindre sans restreindre votre processus créatif. Voici en quoi cela est utile.

Clarté : Le plan est une feuille de route pour l'ensemble de l'article. Vous savez par où commencer, quels sont les jalons à franchir et où arriver. Le rédacteur bénéficie ainsi d'une clarté achevée pour son travail.

Réduction des risques : Comme les rédacteurs ont une idée claire de l'objectif et de la structure de leur article de blog, ils sont moins susceptibles de soumettre quelque chose qui est loin du compte. Cela permet de réduire les retouches et de minimiser le risque de retards ou d'échecs.

Rapidité : Les grandes lignes séparent la phase de recherche et de réflexion de la phase de rédaction. Cela signifie que lorsque vous avez un plan, vous pouvez vous asseoir et terminer la rédaction plus rapidement que si vous n'en aviez pas.

Qualité : Un bon plan permet d'élever le niveau de l'article de blog. Il donne au rédacteur tout ce dont il a besoin, y compris la langue, le référencement et les bonnes pratiques de marketing, ce qui améliore considérablement la qualité.

Cohérence : Pour les organisations qui créent des blogs à grande échelle, le plan permet d'assurer la cohérence et la reproductibilité du processus. Il accélère le processus de contrôle de la qualité en créant à l'avance une checklist pour les éditeurs.

Qu'est-ce qui est inclus dans le plan d'un article de blog ?

Si vous vous demandez comment un simple plan peut offrir tous ces avantages, voici comment. Un bon plan d'article de blog contient tout ce que le rédacteur doit savoir pour bien faire son travail. Cela comprend :

Contexte

qui est le public ? Que recherchent-ils ?

Par exemple, le plan peut inclure un court paragraphe indiquant que "ce plan est ciblé sur les développeurs de logiciels qui cherchent à apprendre à utiliser l'IA pour coder."

Cela aide le rédacteur à visualiser la personne pour laquelle il écrit le billet et à lui communiquer ce qui est important pour elle.

Titre

quel est le titre de l'article de blog ?

Un bon titre de billet de blog indique instantanément au lecteur ce à quoi il peut s'attendre. Il résume l'essentiel de l'article. Par instance, "Comment utiliser l'IA pour le code" est un excellent titre.

Structure

quelles sont les principales sections à inclure ? Y a-t-il des idées/points spécifiques à couvrir ?

C'est la partie la plus importante du plan. Elle définit section par section, titre par titre, ce qui doit être inclus dans le billet de blog. Ici, le créateur du plan peut être aussi précis ou détaillé que nécessaire, en fonction des compétences du rédacteur, de sa disponibilité, etc.

Éléments supplémentaires

y a-t-il des liens, des images, des vidéos, des modèles, des outils, etc. à inclure ?

Il s'agit des éléments de référencement ou de marque que le rédacteur doit garder à l'esprit. Par instance, vous pourriez vouloir inclure quelques liens internes ou ajouter un visuel qui démontre les sujets de l'article de blog que vous traitez. C'est ici qu'il faut le faire.

Entretien ménager

existe-t-il un guide de style ou d'autres directives à suivre ?

Enfin et surtout, indiquez au rédacteur s'il y a d'autres choses à garder à l'esprit. Il peut s'agir d'éviter la virgule d'Oxford ou de choisir des références provenant uniquement d'une source particulière. Cela paramètre la réussite du rédacteur et minimise les retouches résultant de problèmes logistiques !

Bonus Read: Exemples de lignes directrices de marque Avec ces éléments en main, voyons comment rédiger les grandes lignes d'un blog.

Étapes de la rédaction d'une ébauche de billet de blog

Un bon plan d'article de blog est le superpouvoir d'un écrivain. Il comprime l'étape de la recherche en un cadre facile à utiliser pour que le rédacteur puisse construire son histoire de manière efficace. Pour créer un plan qui donne à vos rédacteurs ce super pouvoir, vous avez besoin d'un processus, dont nous parlons ci-dessous, et d'un outil complet tel que ClickUp .

1. Idées de remue-méninges et de points à retenir

La première étape de la création d'un plan consiste à déterminer le sujet de l'article de blog. En fonction de votre organisation, de votre domaine d'expertise, de votre public et des experts en la matière, vous aurez un point de départ. Développez ce point de départ.

Réflexion diversifiée

Disons que vous travaillez pour un éditeur de logiciels qui conçoit des solutions IA pour les développeurs, vous pouvez faire du brainstorming de la manière suivante.

Recherche sur Internet : Google les termes pertinents pour " IA pour les développeurs " et voyez ce qui apparaît ; Quora ou Reddit peuvent également vous aider

: Google les termes pertinents pour " IA pour les développeurs " et voyez ce qui apparaît ; Quora ou Reddit peuvent également vous aider Médias sociaux : Suivez les influenceurs dans votre domaine de travail et suivez ce dont ils parlent

: Suivez les influenceurs dans votre domaine de travail et suivez ce dont ils parlent Recherche sur les concurrents : Recherchez les organisations similaires à la vôtre ou celles du même secteur d'activité qui publient des articles sur le sujet

: Recherchez les organisations similaires à la vôtre ou celles du même secteur d'activité qui publient des articles sur le sujet Entretiens : Parlez aux développeurs qui utilisent l'IA de ce qu'ils recherchent. S'ils n'utilisent pas l'IA, demandez-leur pourquoi

: Parlez aux développeurs qui utilisent l'IA de ce qu'ils recherchent. S'ils n'utilisent pas l'IA, demandez-leur pourquoi Recherche de mots-clés : Essayez les outils de mots-clés pour voir tous les termes de recherche liés directement et indirectement à l'IA

: Essayez les outils de mots-clés pour voir tous les termes de recherche liés directement et indirectement à l'IA Données internes : Demandez à vos équipes de réussite client et commerciales quelles sont les questions/préoccupations les plus courantes des utilisateurs

Pour simplifier considérablement ce processus, utilisez un outil d'IA. Par instance, ClickUp Brain vous aide à trouver des idées pour de nouveaux articles de blog en un clin d'œil. Posez une question et obtenez des idées qui vous aideront à démarrer ! À partir de là, affinez vos idées soit avec ClickUp Brain, soit par vous-même.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-490.png Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées d'articles de blog ou créer les grandes lignes d'un article de blog https://app.clickup.com/login ?product=ai&ai=true&_gl=1*1f83bx3*_gcl_aw*R0NMLjE3MzU4MTE5ODQuQ2owS0NRaqOW03QmhEMUFSSXNBTnNJSXZC0F5OHpiYTBLNB3eXg4UjJtVWhLb1ladFUzb0RPbnQ0ZDdRTDJlNVmX3BrMkpYblFoQWFBczhWRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTY2NzE5NjQxNi4xNzM1NDcxNDU0 Essayez ClickUp Brain gratuitement /$$$cta/

📖 Bonus Read: Comment utiliser l'IA dans le marketing de contenu ? Une fois que vous avez quelques idées, choisissez-en une pour en présenter les grandes lignes. Allons-y avec l'idée " comment utiliser l'IA pour le code ". Il est temps d'identifier l'apport clé pour le lecteur.

Réduisez votre message

Les articles pratiques connaissent un grand succès sur internet. Le revers de la médaille, c'est que la concurrence pour ces mots-clés est immense. Choisissez donc avec soin votre message clé. Dans ce cas, ce pourrait être quelque chose comme "processus de bout en bout d'intégration de l'IA dans le codage de tous les jours"

2. Structurer les sections principales

Maintenant que vous avez un titre et un objectif pour votre article de blog, entrez dans les détails. La règle no. 1 ici : ce n'est pas parce que votre titre est " comment utiliser l'IA " que vous devez vous y tenir strictement ou y arriver directement.

Créez un certain nombre de sections qui donnent au lecteur un aperçu complet du sujet. Lorsque vous travaillez sur les plans en équipe, il est utile d'utiliser un outil de cartographie conceptuelle visuelle comme Tableaux blancs ClickUp . Rassemblez diverses idées sous forme de texte, de notes autocollantes, de formes, de liens, de tâches, etc. et organisez-les visuellement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-481.png Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Les tableaux blancs de ClickUp vous permettent de mettre en avant vos idées d'articles de blog de manière visuelle

Voici quelques-uns des aspects clés à prendre en compte lors de la structuration de vos sections principales :

Quoi : Qu'est-ce que l'IA ? Qu'est-ce que l'IA dans le code ?

: Qu'est-ce que l'IA ? Qu'est-ce que l'IA dans le code ? Qui : A qui s'adresse l'IA dans le domaine du code ?

: A qui s'adresse l'IA dans le domaine du code ? **Pourquoi ? Quels sont les avantages de l'utilisation de l'IA dans le codage ?

Comment : Comment l'intégrer dans vos flux de travail ?

Outre les principes de base, vous pouvez également inclure les sections les plus pertinentes pour le sujet. Par instance, vous pouvez ajouter un module sur les défis auxquels les programmeurs peuvent être confrontés lors de l'utilisation de l'IA. Ou sur les meilleurs outils IA pour le code.

Pendant que vous faites cela, organisez les sections pour le flux de contenu du blog et la lisibilité.

Par exemple, si vous parlez des avantages de l'IA avant d'expliquer ce que c'est, le lecteur ne s'y retrouvera pas.

3. Compléter les sections avec des détails

La plupart des plans s'arrêtent à la définition des sections. Bien que cela fonctionne, il est encore plus utile pour les rédacteurs d'ajouter des détails dans chaque section. Par exemple, dans la section "Qu'est-ce que l'IA dans le code ?", vous pouvez inclure des détails tels que :

Définition de l'IA dans le codage

Aspects du code dans lesquels l'IA est utile

Grandes entreprises utilisant l'IA dans le codage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-482.png Documents ClickUp /$$$img/

la collaboration en temps réel avec ClickUp Docs

Il est préférable d'exécuter cette étape sous forme de puces imbriquées dans un document (au lieu d'ajouter d'autres nœuds à votre carte conceptuelle). Ouvrez Documents ClickUp et commencez à rédiger votre titre et vos points clés. Voici quelques-uns des détails les plus convaincants que vous pouvez ajouter à vos sections dans le plan.

Exemples : De bons exemples ancrent le concept dans la réalité. Ils montrent au lecteur comment quelque chose fonctionne dans le monde réel.

Statistiques : Des statistiques bien documentées donnent de la crédibilité à l'écrit. Elles ajoutent également un sens des proportions.

Par exemple, "50 % des développeurs utilisent l'IA" rend l'idée plus pressante/immédiate que si seulement 5 % le faisaient !

Outils : Une autre façon de rendre votre contenu actionnable est d'inclure des outils et des modèles. Par exemple, vous pouvez inclure des outils IA pour la génération de code, l'achèvement du code, l'examen du code, la documentation, etc. permettant au lecteur de les essayer et de passer à l'action.

Histoires : Incluez des études de cas, des interviews ou même des citations pour raconter une histoire achevée au lecteur.

Liens : En tant que blog régulièrement mis à jour, vous écrivez probablement sur un intervalle plus large de sujets connexes. Fournissez des liens internes dans votre plan pour que le rédacteur puisse les répartir tout au long de l'article.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-483.png Modèle de résumé de contenu SEO de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5206120&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Si cela vous semble trop d'éléments, ne vous inquiétez pas. Essayez Le modèle de briefing de contenu SEO de ClickUp de ClickUp pour obtenir un cadre préconçu pour tout ce que vous devez ajouter à votre résumé. Ce modèle de résumé de billet de blog contient des sections pour le titre, le nombre de mots, l'objectif, le public cible, le message, les mots-clés, les sous-thèmes, les liens, les références, et bien plus encore !

4. Réviser et affiner votre plan

La première version de votre plan est prête. Cependant, elle n'est pas encore prête à être envoyée au rédacteur. Révisez et affinez votre plan en profondeur.

Flux logique

Veillez à ce que le plan suive un flux logique du début à la fin. Vérifiez que chaque section s'enchaîne harmonieusement avec la suivante. Si vous identifiez des lacunes dans les informations, ajoutez-les.

Achemvé

Lorsqu'un lecteur obtient en un seul endroit tout ce qu'il a besoin d'apprendre sur un sujet, il est susceptible de rester plus longtemps. Confirmez donc que tous les aspects qui peuvent être inclus le sont effectivement.

Fluidité

Identifiez les informations ou les sections non pertinentes et supprimez-les. Au cours de vos recherches, ces sections ont pu sembler pertinentes, mais elles sont devenues superflues par la suite.

Par exemple, si vous aviez deux sections "pourquoi avez-vous besoin de l'IA dans le codage ?" et "quels sont les avantages de l'IA dans le codage ?", il est temps d'en supprimer une.

Compétitivité

Surtout si vous écrivez des articles de blog pour le référencement, vous pourriez vouloir comparer vos grandes lignes avec les pages qui se classent actuellement pour le mot-clé que vous avez choisi afin de vous assurer que votre contenu sera compétitif.

Pour plus d'assistance, offrez au rédacteur quelques modèles de rédaction de contenu qui fonctionnent le mieux pour votre plan. Essayez Le modèle de rédaction de contenu de ClickUp . Ce modèle entièrement personnalisable et adapté aux débutants aide le rédacteur à rationaliser efficacement la fin de ses tâches.

5. Contrôler et améliorer au fil du temps

L'objectif fondamental d'un plan d'article est de faciliter la tâche du rédacteur. Il ne sera couronné de succès que si le rédacteur le trouve utile et significatif.

Par conséquent, organisez des paramètres périodiques avec le rédacteur pour recueillir ses commentaires. Demandez-lui ce qui pourrait l'aider et incluez ces informations dans le prochain plan d'article de blog.

Tips and Best Practices for Blog Post Outlining (Conseils et bonnes pratiques pour la rédaction d'un article de blog)

Les cinq étapes ci-dessus vous ont permis d'acquérir les bases de la rédaction d'un billet de blog. Voyons comment vous pouvez passer au niveau supérieur grâce à quelques conseils et bonnes pratiques.

Choisir un titre convaincant

Que votre article de blog soit listé sur la page de résultats de recherche de Google ou publié sur les médias sociaux, la première chose que le lecteur voit est le titre. Plus il attire l'attention, plus votre article de blog sera performant.

Rédigez votre titre :

Effacées : Restez fidèle à l'idée principale de votre article de blog

: Restez fidèle à l'idée principale de votre article de blog concis : Soyez bref et simple ; évitez les phrases à double barreau ou les mots longs

: Soyez bref et simple ; évitez les phrases à double barreau ou les mots longs Approprié à la recherche : Veillez à ce qu'il réponde à l'intention de recherche de l'utilisateur

$$$a Utiliser un calendrier de contenu

Les grandes lignes de chaque article de blog font partie d'un flux de travail qu'il est préférable de gérer à l'aide d'un bon.. logiciel de calendrier de contenu . Sur un outil comme ClickUp, vous pouvez créer des tâches pour chaque article de blog, ajouter des liens vers des ClickUp Docs avec des grandes lignes, inclure des checklists, des délais, et assigner des utilisateurs même.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-484.png Affichage du calendrier ClickUp /$$$img/

affichage du calendrier pour des flux de travail sans effort sur le blog

Mon travail est affiché dans un calendrier, ce qui vous permet de classer le travail par ordre de priorité et dans la bonne commande.

Par exemple, vous pouvez commencer par l'article de blog dont la date d'échéance est la plus proche. Vous pouvez aussi vous concentrer sur ceux qui présentent des dépendances.

Paramétrez et gérez votre forfait blog avec Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp . Utilisez ce modèle prêt à l'emploi et adapté aux débutants pour organiser votre travail de la manière qui vous convient le mieux.

📖 Bonus Read: Modèles de calendrier de contenu pour organiser votre blog

Automatiser ce qui peut l'être

Si vous avez toujours considéré l'écriture comme une activité créative, vous serez peut-être surpris de voir ce conseil. Eh bien, ne le soyez pas. Il y a plusieurs parties du processus de rédaction d'un article de blog qui peuvent être automatisées efficacement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-485.png Automatisations ClickUp /$$img/

champs dynamiques pour les assignés et les personnes sur ClickUp_

Par exemple, avec Automatisations ClickUp avec ClickUp, vous pouvez automatiser :

L'affectation des rédacteurs disponibles en fonction des tendances de la charge de travail

Le changement de statut lors d'une étape particulière du processus d'écritureflux de création de contenu est achevée (par exemple, alerter l'éditeur lorsque la rédaction est achevée)

Envoi d'e-mails à la bonne partie prenante avec des mises à jour (par exemple, alerter le gestionnaire de projet en cas de problème de dépendance)

Ajout de checklists aux tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-486.png ClickUp Brain & ClickUp Automatisation /$$$img/

Combinez la puissance de l'IA et de l'automatisation

Une autre fonctionnalité absolument puissante de ClickUp est celle des champs personnalisés avec IA. Avec cette Outil de création de contenu IA , vous pouvez alimenter automatiquement le champ avec des résumés de tâches, des mises à jour, des analyses de données et plus encore.

📖 Bonus Read: Comment automatiser la création de contenu ? Voyons à quoi ressemblerait un bon plan d'article de blog et pourquoi.

Exemples de plans d'articles de blog

Pour terminer en beauté, voyons quelques exemples de plans d'articles de blog.

Titre : Comment utiliser l'IA dans le code

Public cible : Développeurs de logiciels cherchant à améliorer la productivité et l'efficacité avec l'IA

Mot-clé principal : IA dans le code

Mot-clé secondaire : Comment utiliser l'IA dans le code ?

Nombre de mots : 2400-2600 mots

Références : (Inclure 1 à 2 liens vers des contenus auxquels les rédacteurs peuvent se référer)

Liens internes : (Inclure des liens à inclure dans l'article de blog)

Schéma : (Inclure les liens à inclure dans l'article de blog) Introduction

Brève présentation de la montée en puissance de l'IA

1-2 outils qui ont récemment gagné en popularité

Statistiques sur l'utilisation de l'IA dans le code

H2 : Qu'est-ce que l'IA ? Qu'est-ce que l'IA dans le code ?

Définition

Différences par rapport aux autres outils d'automatisation dans le domaine du code

H2 : A qui s'adresse l'IA en codage ?

H3 : Développeurs de logiciels

H3 : Testeurs

H3 : Réviseurs de code

H3 : Gestion de projet

H2 : Quels sont les avantages de l'utilisation de l'IA dans le domaine du code ?

H2 : Comment l'intégrer dans le cadre de vos flux de travail ?

Guide étape par étape sur l'intégration des outils avec des exemples

H2 : Défis liés à l'utilisation de l'IA dans le code

H2 : Bonnes pratiques pour l'utilisation de l'IA dans le code

Conclusion

Résumer les points saillants

Deuxième exemple : 8 meilleurs outils d'IA pour les développeurs

Titre : 8 meilleurs outils d'IA pour les développeurs

Public cible : Développeurs de logiciels cherchant à améliorer la productivité et l'efficacité grâce à l'IA

Mot-clé principal : Outils d'IA pour les développeurs

Mot-clé secondaire : Meilleurs outils IA pour les développeurs

Nombre de mots : 2400-2600 mots

Références : (Inclure 1 à 2 liens vers des contenus auxquels les rédacteurs peuvent se référer)

Liens internes : (Inclure des articles de blog pertinents à lier)

Schéma : (Inclure les articles de blog pertinents à relier) Introduction

Statistiques sur le développement de l'IA

Types d'outils disponibles pour les développeurs

H2 : Les 8 meilleurs outils IA pour les développeurs

Copilote GitHub Qu'est-ce que c'est ? À qui s'adresse-t-il le mieux ? À combien s'élève son prix ? (Mentionnez 1 ou 2 avis provenant de sources publiques, comme G2)

Code Amazon

Chuchoteur

Docify

Linear

JetBrains IA Assistant

ChatGPT

Tabnine

DeepCode

H2 : Comment choisir le bon outil de développement ?

Mentionnez 5-6 critères, tels que les fonctionnalités, le prix, les intégrations, etc.

Conclusion

Résumez les points saillants

📖 Lecture bonus: Exemples de dossiers créatifs Si cela semble assez simple, voyons quels sont les pièges auxquels vous pourriez être confronté en rédigeant les grandes lignes de votre article de blog.

Erreurs courantes à éviter dans la rédaction d'un article de blog

La plus grande erreur que les équipes de contenu commettent dans la rédaction des grandes lignes d'un article de blog, c'est de ne pas en avoir. Les rédacteurs particulièrement expérimentés ont tendance à choisir un sujet et à commencer à écrire immédiatement. Si cela peut être pratique pour eux, cela nuit à la cohérence, à la qualité et à l'opérationnalisation de la publication.

Évitez donc de sauter cette étape. Rédigez toujours un plan. Une fois que vous l'avez fait, voici d'autres erreurs à éviter.

Rédiger un plan trop vague : Dans certains cas, les plans se contentent de mentionner les 2 ou 3 sections principales à couvrir. Cela peut être déroutant pour l'auteur, surtout si l'on compare ce chiffre avec le nombre élevé de mots.

Ajoutez suffisamment de détails pour assister l'auteur. Dans l'exemple ci-dessus concernant les 8 meilleurs outils pour les développeurs, la section sous le premier outil comprend les aspects à couvrir pour chacun d'entre eux. Le rédacteur sait ainsi quel niveau de détail est nécessaire.

Des schémas trop spécifiques : Un plan est simplement un cadre de travail ou une feuille de route. L'ajout de trop de détails donne l'impression qu'il s'agit d'une version préliminaire/incomplète de l'article de blog, ce qui peut rendre la navigation difficile pour le lecteur.

Maintenez une certaine distance par rapport aux détails, afin de laisser au rédacteur sa liberté de création.

Donner un contexte incomplet : Un rédacteur doit en savoir le plus possible sur le contexte de l'article. Ainsi, la mention de la cible sans l'objectif de l'article de blog ou le message clé qu'il contient peut être limitatif pour le rédacteur.

Ignorer complètement l'IA : Tôt ou tard, l'IA fera partie intégrante de la boîte à outils de chaque rédacteur. Éviter l'utilisation de l'IA ne ferait que vous faire reculer en termes de productivité et de paramètres.

Intégrez l'IA en douceur dans les flux de travail de votre blog. Essayez Invitations, instructions d'écriture sur l'IA , générateurs de schémas et d'autres outils utiles pour améliorer votre production.

Boost Your Content Engine with ClickUp (Boostez votre moteur de contenu avec ClickUp)

Que vous soyez une startup, une petite entreprise ou une entreprise multinationale, le blog est l'un des éléments les plus critiques de la stratégie marketing de votre entreprise. Il forme le fondement de la gestion du marketing de contenu , comme l'optimisation des moteurs de recherche ou la distribution dans les médias sociaux.

Dans l'ensemble, le blog élargit sa portée et attire davantage de visiteurs sur votre site web. Chaque article de blog éduque l'utilisateur et l'incite à acheter votre produit/service. En fait, chaque article de blog contribue individuellement et collectivement à la mission.

Pour tirer le meilleur parti de ce canal de marketing, vous devez disposer d'un solide processus de rédaction d'articles de blog. De la recherche et du brainstorming au partage sécurisé, votre processus de rédaction doit comporter un intervalle d'étapes et d'informations outils de blogage .

L'outil de productivité tout-en-un de ClickUp est précisément conçu pour cela. Faites un brainstorming sur les Tableaux blancs ClickUp, écrivez sur les Documents ClickUp, créez des checklists, automatisez les flux de travail et maximisez votre moteur de contenu avec ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.