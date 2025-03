Les services marketing traitent souvent un volume impressionnant de demandes, qu'il s'agisse d'actifs créatifs ou d'approbations de campagnes. Cependant, la réussite du marketing ne peut commencer qu'avec des demandes organisées ! En effet, en l'absence d'un processus transparent, des communications dispersées et des retards peuvent faire dérailler les meilleures initiatives marketing.

C'est à cette étape que les modèles de formulaires de demande de marketing interviennent !

Ils garantissent des délais d'exécution plus courts, qu'il s'agisse de la gestion de projets clients, du lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service forfait marketing ou en affinant les flux de travail des campagnes.

Les équipes marketing étant soumises à une pression constante pour obtenir des résultats plus rapides, une approche organisée s'impose. Standardisez le processus de collecte d'informations grâce aux 10 modèles gratuits de formulaires de demande de marketing présentés ci-dessous.

À faire ? Malheureusement, 45% des spécialistes du marketing B2B estiment que l'alignement entre les équipes commerciales et marketing est difficile !

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire de demande de marketing ?

Les modèles de formulaires de demande de marketing sont des outils structurés conçus pour simplifier le processus de soumission et de gestion des demandes liées au marketing. Ils constituent les étapes du lancement de campagnes de marketing ambitieuses !

Ces modèles mettent en forme les demandes d'actifs, de modifications, de campagnes ou de ressources formulées par les équipes ou les parties prenantes.

En règle générale, ils comprennent des champs pour les détails du projet, les objectifs, les délais et les approbations nécessaires, ce qui garantit une communication claire et des flux de travail rationalisés.

Vous gérez des demandes entrantes, évaluez la faisabilité d'un nouveau projet, allouez des ressources de manière efficace et cherchez à fournir des devis précis avec exactitude ? Ne cherchez pas plus loin que les formulaires de projet de demande de marketing !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de demande de marketing ?

Un modèle de formulaire de demande de projet de marketing bien structuré peut transformer vos flux de travail de création de contenu . Il garantit la clarté, la cohérence et l'efficacité de vos projets. Voici les fonctionnalités clés à prendre en compte lors de la conception ou de la sélection d'un modèle :

Questions claires et concises: Le modèle comporte des questions directes et faciles à comprendre, évitant le jargon du secteur. Il comprend des invitations spécifiques pour obtenir des informations détaillées, telles que "Veuillez décrire votre cible en détail"

Le modèle comporte des questions directes et faciles à comprendre, évitant le jargon du secteur. Il comprend des invitations spécifiques pour obtenir des informations détaillées, telles que "Veuillez décrire votre cible en détail" Informations prioritaires: Le formulaire de demande de marketing donne la priorité aux informations les plus critiques nécessaires au démarrage d'un projet. Il comprend des sections consacrées aux objectifs du projet, à la cible, aux lignes directrices de la marque et aux échéances

Le formulaire de demande de marketing donne la priorité aux informations les plus critiques nécessaires au démarrage d'un projet. Il comprend des sections consacrées aux objectifs du projet, à la cible, aux lignes directrices de la marque et aux échéances Champs personnalisés: Le modèle de formulaire offre des champs personnalisés que vous pouvez adapter à différents types de projets. Il permet d'inclure des notes supplémentaires ou des exigences spécifiques

Le modèle de formulaire offre des champs personnalisés que vous pouvez adapter à différents types de projets. Il permet d'inclure des notes supplémentaires ou des exigences spécifiques Aides visuelles: Le modèle incorpore des éléments visuels tels que des checklists ou des échelles d'évaluation pour simplifier les questions complexes. Il utilise une mise en forme et une disposition claires pour améliorer la lisibilité

Le modèle incorpore des éléments visuels tels que des checklists ou des échelles d'évaluation pour simplifier les questions complexes. Il utilise une mise en forme et une disposition claires pour améliorer la lisibilité Capacités d'intégration: Le modèle doit s'intégrer àlogiciel de gestion des actifs de la marque ou les systèmes de gestion de la relation client (CRM) afin de remplir automatiquement les champs pertinents et de gagner du temps

💡Pro Tip: Pour vous assurer que vos formulaires de demande de marketing sont effectivement utilisés, faites-en une étape obligatoire dans votre système interne de gestion de la marque approbation du projet processus d'approbation du projet. Cela incitera les équipes à utiliser le formulaire et à fournir d'emblée toutes les informations nécessaires.

10 modèles gratuits de formulaires de demande de marketing

En tant que service marketing ou agence, vous êtes certainement inondé de.. d'appels d'offres marketing des demandes de renseignements. Dans un tel scénario, un formulaire gratuit de demande de marketing est crucial pour gérer l'afflux d'envois de formulaires et garantir des attentes claires de la part des clients. Ces formulaires préconçus aident les clients potentiels à fournir les exigences essentielles pour leur opérations de marketing . ClickUp clickUp, une plateforme de productivité tout-en-un, propose des formulaires intégrés qui vous aident à créer, partager et collecter des informations avec vos équipes, vos clients et vos consommateurs. Du marketing à l'informatique, la plateforme peut être personnalisée en fonction des besoins et de la taille de votre secteur d'activité. Chelsea Bennet responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, déclare

ClickUp nous a aidés à accroître la transparence et la visibilité. Il nous a également permis d'éliminer les processus redondants et de gagner en efficacité. Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous adorons le fait qu'elle nous aide à rester connectés aux autres départements. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Il a été très utile pour notre équipe créative et a rendu leur flux de travail meilleur et plus efficace. Chelsea Bennet responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press

Explorons les 10 modèles de formulaires de demande de marketing gratuits pour que vous n'ayez pas à construire votre.. processus de l'agence de marketing à partir de zéro.

1. Le modèle de formulaire de demande de marketing ClickUp

Vous cherchez un moyen efficace de collecter et de gérer les demandes des clients ou des employés dans un espace centralisé ? Utilisez Le modèle de formulaire de demande de marketing de ClickUp pour améliorer votre processus de gestion des demandes !

Avec des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les champs personnalisés et les vues multiples, ce modèle garantit que les demandes sont organisées, que la progression est surveillée et que les tâches sont affichées de manière transparente. Il est conçu pour stimuler la collaboration au sein de l'équipe et améliorer l'efficacité globale dans le traitement des demandes.

Télécharger ce modèle

Voici quelques fonctionnalités clés du modèle :

Suivi effacé du statut: Utilisez l'affichage du statut de la demande pour suivre la progression de chaque demande

Utilisez l'affichage du statut de la demande pour suivre la progression de chaque demande Création rapide de demandes : Créer rapidement de nouvelles demandes en utilisant l'affichage du formulaire de demande d'un nouvel utilisateur

Créer rapidement de nouvelles demandes en utilisant l'affichage du formulaire de demande d'un nouvel utilisateur Flux de travail organisé: Organisez les tâches en quatre statuts : En cours, Nouvelle demande, Refusée et Accordée

Organisez les tâches en quatre statuts : En cours, Nouvelle demande, Refusée et Accordée Mises à jour en temps réel: Tenez les utilisateurs informés en mettant à jour les statuts au fur et à mesure que les demandes sont traitées

Tenez les utilisateurs informés en mettant à jour les statuts au fur et à mesure que les demandes sont traitées Capacités de suivi avancées: Utilisez le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les notifications par e-mail pour améliorer l'efficacité

Idéal pour : Les équipes ou les départements qui souhaitent rassembler les données des employés ou des clients

2. Le modèle de formulaire de demande de création de ClickUp Marketing

Les spécialistes du marketing s'accorderont à dire que les demandes multiples de créations marketing peuvent être accablantes en raison de leur volume, de la diversité des priorités et de la nécessité d'obtenir des détails précis. En outre, vous souhaitez éviter les erreurs de communication et les retards. Sans système, les demandes de création peuvent se perdre et les campagnes peuvent s'enliser.

Résolvez ce problème grâce à la solution Modèle de formulaire de demande de création de ClickUp Marketing qui centralise toutes les demandes en un seul endroit et garantit que toutes les informations nécessaires sont saisies d'emblée.

Télécharger ce modèle

Voici quelques fonctionnalités clés de ce modèle :

Gestion efficace des demandes: Organisez toutes les demandes créatives en un seul endroit

Organisez toutes les demandes créatives en un seul endroit Création facile des demandes: Créez des formulaires faciles à remplir pour les parties prenantes

Créez des formulaires faciles à remplir pour les parties prenantes Aperçu détaillé des demandes: Obtenez un aperçu clair de toutes les demandes entrantes

Obtenez un aperçu clair de toutes les demandes entrantes Suivi efficace: Surveillez les demandes de créationla progression du projet et veillez à ce qu'il soit achevé dans les délais impartis

Surveillez les demandes de créationla progression du projet et veillez à ce qu'il soit achevé dans les délais impartis Gestion organisée des tâches: Organiser les tâches en sept statuts, à savoir : Achevé, Livré, Pour approbation, Pour révision et En cours

Idéal pour : Les gestionnaires de projets créatifs qui veulent rassembler des détails pour créer des actifs convaincants tels que des publicités, des posts sociaux et des bannières

3. Le modèle de demande de service ClickUp Marketing

Il est essentiel de rester organisé pour que les équipes restent sur la bonne voie, ce qui implique de répondre rapidement et efficacement aux demandes de service des clients.

Non seulement le modèle de demande de service de Modèle de demande de service ClickUp Marketing vous aide à rester concentré, mais il garantit également que vos clients sont pris en charge du début à la fin.

Télécharger ce modèle

Améliorez votre service à la clientèle grâce à ce modèle ! Organisez, priorisez et suivez les demandes sans perdre de temps. De plus, classez-les par type, définissez des paramètres d'échéancier, assignez des tâches et gardez un œil sur la progression, le tout dans un seul modèle !

Les avantages de ce modèle sont les suivants :

Résolution des problèmes par ordre de priorité: Traitez d'abord les demandes urgentes en donnant la priorité à ce qui compte le plus

Traitez d'abord les demandes urgentes en donnant la priorité à ce qui compte le plus Un aperçu Effacé des demandes: Obtenez une image unifiée de toutes les demandes et de leurs statuts

Obtenez une image unifiée de toutes les demandes et de leurs statuts Gestion efficace du flux de travail: Classer les tâches en quatre statuts : Bloqué, Nouvelle demande, Résolu et En cours d'investigation

Classer les tâches en quatre statuts : Bloqué, Nouvelle demande, Résolu et En cours d'investigation Suivi des demandes catégorisées: Triez et suivez les demandes en fonction de leur urgence et de leur complexité

Triez et suivez les demandes en fonction de leur urgence et de leur complexité Référence historique: Passez en revue les problèmes précédents et suivez de près la progression de chaque demande de service

Idéal pour : Les fournisseurs de services qui souhaitent suivre, organiser et résoudre les demandes des clients en un seul endroit

4. Le modèle de demande de changement de ClickUp Marketing

L'évaluation et l'approbation des demandes de changement pour vos projets peuvent être un véritable défi ! La capacité d'adaptation est la clé de la réussite d'une entreprise, et la gestion efficace du changement est l'élément clé de la réussite d'une entreprise Modèle de demande de changement pour ClickUp Marketing brille.

Fini le sentiment d'être débordé : enregistrez, suivez et hiérarchisez facilement les changements ! Maîtrisez les demandes multiples tout en vous assurant que vos opérations se déroulent en toute transparence.

Télécharger ce modèle

Ce modèle est conçu pour vous aider à hiérarchiser les demandes en fonction de leur urgence et à résoudre les problèmes rapidement. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour vos stratégies de marketing :

Suivi de l'ensemble des demandes: Conservez toutes les demandes de changement organisées en un seul endroit

Conservez toutes les demandes de changement organisées en un seul endroit Un aperçu clair des changements: Bénéficiez d'un aperçu détaillé de toutes les demandes entrantes afin de ne rien oublier

Bénéficiez d'un aperçu détaillé de toutes les demandes entrantes afin de ne rien oublier Création efficace de demandes: La création de nouvelles demandes avec ce modèle est un jeu d'enfant !

La création de nouvelles demandes avec ce modèle est un jeu d'enfant ! Suivi organisé du flux de travail: Organisez les tâches en six statuts : Réviseur assigné, Pour mise en œuvre, Mis en œuvre, Nouvelle demande, et Révision en cours

Organisez les tâches en six statuts : Réviseur assigné, Pour mise en œuvre, Mis en œuvre, Nouvelle demande, et Révision en cours Mises à jour du statut en temps réel: Tenez les parties prenantes au courant en mettant à jour les statuts au fur et à mesure que les demandes sont examinées et mises en œuvre

Idéal pour : Les professionnels de l'informatique qui souhaitent gérer sans effort les demandes de changement émanant de clients, d'employés ou d'autres services

5. Le modèle de demande d'information de ClickUp Marketing

À faire, lorsqu'il s'agit de recueillir des informations auprès de fournisseurs potentiels, vous manque-t-il un modèle spécialement conçu pour assurer la cohérence ? Vous ne pouvez pas vous tromper avec le Modèle de demande d'informations (RFI) de ClickUp Marketing !

Ce modèle décrit les exigences du projet et permet de gagner du temps grâce à une structure préétablie. Il permet d'enregistrer les détails des demandes d'information reçues, de contrôler les délais de réponse prévus et d'enregistrer d'autres informations telles que les coûts, les ajustements de calendrier et la résolution des problèmes.

Télécharger ce modèle

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Suivi continu des demandes d'information: Utilisez le modèleAffichage du journal des demandes d'information pour suivre et contrôler toutes les demandes pratiques d'informations

Utilisez le modèleAffichage du journal des demandes d'information pour suivre et contrôler toutes les demandes pratiques d'informations Création efficace de demandes d'information: Saisissez rapidement les informations nécessaires auprès des demandeurs à l'aide du formulaire d'envoi de demandes d'information (RFI Submission Form View)

Saisissez rapidement les informations nécessaires auprès des demandeurs à l'aide du formulaire d'envoi de demandes d'information (RFI Submission Form View) Aperçu de la demande: Obtenez un aperçu du champ d'application de chaque demande et des documents connexes grâce à l'affichage du champ d'application de la demande d'information

Obtenez un aperçu du champ d'application de chaque demande et des documents connexes grâce à l'affichage du champ d'application de la demande d'information Suivi organisé: Organisez les tâches en trois statuts : En cours, Nouvelle demande et Réponse envoyée

Organisez les tâches en trois statuts : En cours, Nouvelle demande et Réponse envoyée Guide de démarrage rapide: Utilisez le guide de démarrage pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin avant de commencer

Utilisez le guide de démarrage pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin avant de commencer Suivi par projet: Suivez la progression de chaque demande grâce à la vue Tableau du projet

Idéal pour : Les gestionnaires de projet, les équipes d'approvisionnement et toute personne impliquée dans la collecte et l'organisation de détails provenant de fournisseurs ou de parties prenantes

6. Le modèle de demande de l'équipe de marketing ClickUp

À faire pour garder toutes vos demandes, mises à jour et idées dans un seul endroit pratique ? Le modèle Modèle de demandes de l'équipe de marketing ClickUp gardera tout sur les rails sans que vous n'ayez à vous en soucier.

Vous avez besoin d'une mise à jour rapide ou de recueillir les commentaires d'un coéquipier ? Pas de problème. Vous voulez organiser le retour d'information sans chaos ? Terminé.

Qu'il s'agisse de résoudre un problème, de jongler avec les demandes d'équipement et de fournitures, de régler les problèmes informatiques ou de gérer les besoins en ressources humaines, ce modèle est tout ce dont vous avez besoin !

Télécharger ce modèle

Avec ce modèle, recueillir les commentaires et les idées des membres de l'équipe est encore plus gratuit que jamais. Voici comment cela fonctionne :

Vue Liste : Accédez facilement à un aperçu achevé de toutes les demandes et de leurs statuts actuels en un coup d'œil

: Accédez facilement à un aperçu achevé de toutes les demandes et de leurs statuts actuels en un coup d'œil Affichage du formulaire de demande interne : Créez et soumettez des demandes à l'aide d'un formulaire convivial fonctionnalités du formulaire en quelques minutes

: Créez et soumettez des demandes à l'aide d'un formulaire convivial fonctionnalités du formulaire en quelques minutes Vue Tableau: Organisez les demandes de marketing dans des dispositions visuellement attrayantes et suivez leur progression sans effort

Organisez les demandes de marketing dans des dispositions visuellement attrayantes et suivez leur progression sans effort Affichage des types de demandes: Catégorisez et hiérarchisez les tâches en fonction de leur nature et de leur urgence

De plus, triez les demandes en cinq catégories claires - Nouvelles demandes, En cours, Expédiées, Commandées et Achevées - et vous ne perdrez jamais le fil de ce qui se passe !

Idéal pour : Les chefs d'équipe qui veulent rester sur la même page lorsqu'ils gèrent des tâches et les délèguent aux membres de leur équipe

7. Le modèle de demande de travail ClickUp Marketing

S'il y a un formulaire dont vous avez besoin pour accepter un nouveau travail, recueillir tous les détails nécessaires avant de donner le feu vert et suivre la progression du début à la fin, c'est bien le modèle de demande de travail de ClickUp Marketing Modèle de demande de travail pour ClickUp Marketing c'est.

Mon travail consiste à oublier les chaînes d'e-mails interminables et les allers-retours qui épuisent les ressources. Ce modèle de demande de travail est là pour vous aider. Que vous vous attaquiez à un projet d'envergure ou à une tâche rapide, c'est l'outil idéal pour faire le travail terminé, dans les délais, en respectant le budget et sans stress.

Un grand projet ? Petite tâche ? Pas de problème. Grâce à ce modèle, tout se passe bien, c'est simple et efficace !

Télécharger ce modèle

Ce modèle convivial offre tout ce dont vous avez besoin pour garder le contrôle des demandes et assurer une exécution fluide du projet. Ses meilleures fonctionnalités sont :

Affichage du guide de démarrage: Fournit un aperçu du flux de travail et des conseils étape par étape pour l'utilisation du modèle

Fournit un aperçu du flux de travail et des conseils étape par étape pour l'utilisation du modèle Affichage du résumé de la demande: Permet d'organiser toutes les demandes en résumant les détails clés en un seul endroit

Permet d'organiser toutes les demandes en résumant les détails clés en un seul endroit Vue du formulaire de demande de travail: Permet de créer et d'envoyer facilement des demandes dans une forme structurée

Permet de créer et d'envoyer facilement des demandes dans une forme structurée Affichage des étapes: Permet de suivre la progression pour s'assurer que les demandes avancent de manière efficace

Organisez les tâches en cinq statuts - Nouvelle demande, En cours d'examen, Acceptée, Refusée, Achevée - et simplifiez considérablement votre flux de travail !

💡Pro Tip : Lors de la collecte d'informations pour lancer une campagne de médias sociaux dans vos formulaires de demande marketing, n'oubliez pas d'inclure des détails tels que le nom de la campagne, les objectifs, la cible, les plateformes, les dates clés, les exigences créatives, le budget et le statut de l'approbation finale.

Idéal pour : Les managers d'équipe marketing qui souhaitent gérer de manière centralisée le travail de différents services

8. Modèle de formulaire de demande de contenu par Jotform

Le Modèle de formulaire de demande de contenu par Jotform est un outil permettant une communication transparente entre les propriétaires de sites web et les créateurs de contenu.

Il s'agit d'une liste de souhaits sur laquelle les propriétaires de sites Web peuvent indiquer exactement les sujets dont ils ont besoin, dans quel style ou sous quelle forme.

Parfait pour les blogs, la rédaction ou le marketing de contenu, ce modèle vous permet de communiquer clairement vos besoins en contenu aux rédacteurs et aux éditeurs, en vous assurant que le contenu s'aligne parfaitement sur les objectifs du site Web.

via Jotform Ce formulaire vous permet de recueillir d'emblée tous les détails nécessaires à la création d'un contenu qui génère du trafic sur le web, attire de nouveaux clients potentiels et stimule les équipes commerciales.

Grâce à l'application de création de formulaires de Jotform, vous pouvez personnaliser entièrement le formulaire pour qu'il réponde à vos besoins. Modifiez les styles de police, changez les couleurs, ajoutez des images d'arrière-plan et incorporez même votre logo pour une touche professionnelle.

Cela vous permet d'augmenter l'efficacité de votre gestion du marketing de contenu en intégrant les réponses à plus de 100 applications tierces. C'est simple, organisé, et cela change totalement la donne pour la création de contenu qui donne des résultats !

Idéal pour : Les spécialistes du marketing de contenu qui veulent gérer efficacement les commentaires et les modifications créatives

9. Formulaire de demande de matériel marketing par Jotform

Simplifiez la gestion de vos demandes marketing avec le modèle de formulaire de demande de matériel marketing de Jotform Modèle de formulaire de demande de matériel de marketing par Jotform . Personnalisez le formulaire pour qu'il corresponde à votre image de marque : ajoutez le logo de votre entreprise, adaptez les polices et les couleurs, et modifiez les champs du formulaire pour répondre à des besoins spécifiques.

via Jotform Que vous conceviez des brochures, des dépliants ou des ressources numériques, cet outil vous permet de collecter toutes les informations nécessaires à la production de supports marketing de haute qualité. Grâce à la fonction intégrée d'acceptation des paiements par carte sécurisés via des processeurs de confiance tels que Square, Stripe ou PayPal, vous pouvez rationaliser les transactions en toute transparence.

Vous devez finaliser des accords ? Recueillez des signatures électroniques directement dans le formulaire pour conclure des affaires de manière virtuelle et efficace.

Idéal pour : Les agences de marketing, les petites entreprises et les startups qui souhaitent recueillir des informations détaillées sur leurs besoins en matière de supports marketing

10. Formulaire de demande d'évènement par Jotform

Avec les lieux, les horaires, les promotions et les demandes des participants qui se disputent votre attention, la planification d'un évènement peut rapidement devenir un véritable fouillis ! Réduisez le chaos lié à la gestion de multiples demandes de marketing d'évènement grâce à Le modèle de formulaire de demande d'évènement de Jotform .

Ce modèle tout-en-un facilite la collecte d'informations clés telles que les coordonnées du demandeur, les spécificités de l'évènement et les besoins en matière de publicité et de marketing, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts. Vous voulez vous l'approprier ? Personnalisez le formulaire en y ajoutant votre logo, vos couleurs et votre marque pour qu'il corresponde à votre style.

via Jotform Le partage du formulaire est facile : il suffit d'envoyer une URL ou de l'intégrer au site Web de votre entreprise pour en faciliter l'accès. Grâce au suivi en temps réel et à l'intégration avec plus de 100 applications, vous aurez tout en un seul endroit pour optimiser votre stratégie marketing et créer une expérience d'évènement inoubliable.

Que vous organisiez un petit rassemblement ou un événement grandiose, ce formulaire de demande d'événement en ligne gratuit vous aide à gérer chaque détail afin que vous puissiez vous concentrer sur la création d'une expérience inoubliable.

Idéal pour : Les gestionnaires d'évènements qui veulent lancer ou gérer des évènements

Simplifiez vos processus marketing avec ClickUp

Grâce à ces 10 formulaires de demande marketing gratuits, vous pouvez capturer des informations cruciales et rester organisé, que vous planifiez du contenu pour les plateformes de médias sociaux, que vous conceviez des supports marketing ou que vous coordonniez des évènements.

Et pourquoi s'arrêter là ? Cette puissante plateforme offre une variété de modèles gratuits et d'intégrations avec des outils tels que Google Drive et Slack, ainsi que des fonctionnalités de gestion des tâches et des projets de premier ordre.

